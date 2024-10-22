فك شيفرة سلوك المستخدم: أفضل 10 برامج للخرائط الحرارية للحصول على رؤى تغير قواعد اللعبة

قد تكون مشاهدة المستخدمين وهم يرتدّون عن موقعك الإلكتروني أمرًا محبطًا حقًا. لا تزال رسوماتك المصممة بعناية لا تصل إلى الهدف المنشود، وعلى الرغم من التنقيب في البيانات الضخمة للحصول على رؤى، فإنك تتساءل عن سبب ضعف أداء موقعك الإلكتروني. 🤔

قد تتغاضى عن تفاصيل مهمة - الأماكن التي يقضي فيها عملاؤك معظم الوقت، والأماكن التي ينقرون عليها في أغلب الأحيان، ومناطق الموقع الإلكتروني التي تحتاج بشدة إلى تغيير.

هذا هو السبب في أن الخرائط الحرارية هي حليفك النهائي! إنها منجم ذهب من رؤى حول سلوك زوار موقعك وتفضيلاتهم. تساعدك أدوات الخريطة الحرارية على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة من خلال تقسيمها المرئي المرمّز بالألوان لنشاط المستخدم على موقعك الإلكتروني أو تطبيقك.

في هذه المقالة، سنستعرض أفضل 10 برامج لخرائط الحرارة التي ستوجه جهود تحسين موقعك الإلكتروني. انضم إلينا ونحن نعرض مزاياها وعيوبها وتفاصيل أسعارها!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الخرائط الحرارية؟

عند اختيار برنامج الخريطة الحرارية المثالي، ضع في اعتبارك هذه العوامل الرئيسية لضمان توافقه مع احتياجاتك:

نوع الخرائط الحرارية: قد تتخصص برامج مختلفة في أنواع مختلفة من الخرائط الحرارية مثل خرائط الحرارة بالنقر، وخرائط الحرارة بالتمرير، وخرائط الحرارة بحركة الفأرة، وما إلى ذلك.

قد تتخصص برامج مختلفة في أنواع مختلفة من الخرائط الحرارية مثل خرائط الحرارة بالنقر، وخرائط الحرارة بالتمرير، وخرائط الحرارة بحركة الفأرة، وما إلى ذلك. تصوير البيانات: يعد تخصيص البيانات وتصفيتها أمرًا بالغ الأهمية لاستخراج رؤى مفيدة

يعد تخصيص البيانات وتصفيتها أمرًا بالغ الأهمية لاستخراج رؤى مفيدة سرعة التحميل: ابحث عن برنامج الخرائط الحرارية الذي لا يؤثر على سرعة تحميل موقعك الإلكتروني لأن الموقع الذي يتم تحميله ببطء يمكن أن يؤثر على دقة جمع البيانات

ابحث عن برنامج الخرائط الحرارية الذي لا يؤثر على سرعة تحميل موقعك الإلكتروني لأن الموقع الذي يتم تحميله ببطء يمكن أن يؤثر على دقة جمع البيانات التتبع على مستوى العنصر: تأكد من أن الأداة تتجاوز مستوى صفحة الويب وتلتقط سلوك المستخدمين على مستوى العنصر حتى تتمكن من الحصول على فكرة أكثر دقة عن إجراءات المستخدم وشرائح الزوار المميزة

تأكد من أن الأداة تتجاوز مستوى صفحة الويب وتلتقط سلوك المستخدمين على مستوى العنصر حتى تتمكن من الحصول على فكرة أكثر دقة عن إجراءات المستخدم وشرائح الزوار المميزة التقسيم: يجب أن يتيح برنامج الخريطة الحرارية الجيد استهداف الزائرين وتقسيمهم قبل وبعد الحملات. وهذا يساعدك على مقارنة سلوكيات مجموعات المستخدمين المتنوعة في نقاط مختلفة من رحلة العميل ## أفضل 10 برامج لخرائط الحرارة لاستخدامها في عام 2024

هل تشعر بالفضول بشأن أكثر المواقع إثارة على موقعك الإلكتروني؟ اكتشفها مع هذه أفضل حلول برمجيات الخرائط الحرارية التي اخترناها لك!

نستعرض نقاط قوتها ونقاط ضعفها وأسعارها، لذا سيكون العثور على الأنسب لشركتك أمرًا سهلاً للغاية. دعنا نستكشف! 🕵

1. ماوس فلو

عبر: ماوس فلو Mouseflow هي أداة لتحليلات الويب السلوكية تبدأ في تقييم رحلة الزائر لحظة وصوله إلى موقعك الإلكتروني. وهي تحدد المواقع الجغرافية للمستخدمين الأكثر تفاعلاً, يحسّن تحليل مسار التحويل الخاص بك وضبط حملات الدفع لكل نقرة PPC. 📍

تكشف خرائط الحرارة وأدوات تحليل مسار التحويل الخاصة بالبرنامج عن أنماط سلوك المستخدم التي لا تُقدّر بثمن، مما يساعد الشركات على اكتشاف مجالات التحسين وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية لموقعها الإلكتروني.

واحدة من أقوى نقاط بيع Mouseflow هي ميزة إحصاءات الانتباه الآلي، والتي توفر أكثر من خرائط الحرارة التقليدية للتمرير. فهي تمنحك تقييمًا متعمقًا لمدى إقناع صفحاتك المقصودة.

علاوة على ذلك، يقيس Mouseflow ويحلل فعالية المحتوى الديناميكي مثل القوائم وشرائح التمرير والنماذج، مما يوفر رؤى أكثر عمقًا حول العناصر القابلة للنقر المضمنة في موقعك.

أفضل ميزات Mouseflow

تقييم تفاعل المستخدم

خرائط النقر

خرائط حرارة الحركة

إحصائيات الانتباه الآلي

يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل HubSpot و Adobe Analytics

قيود Mouseflow

يمكن تحديث نسخة الجوال بشكل متكرر أكثر

يمكن للوحة التحكم استخدام المزيد من الميزات القابلة للتخصيص

تسعير #### Mouseflow

مجاني

البداية: 34 دولارًا شهريًا

34 دولارًا شهريًا النمو: $121 دولار/شهريًا

$121 دولار/شهريًا الشركات: 244 دولارًا في الشهر

244 دولارًا في الشهر المحترف: 444 دولاراً في الشهر

444 دولاراً في الشهر المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Mouseflow

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

2. هوتجار

عبر هوتجار Hotjar عبارة عن منصة شاملة تساعدك على فهم تفاعلات جمهورك مع موقعك الإلكتروني أو تطبيقك. يتيح لك البرنامج إعداد خرائط حرارية عبر صفحات متعددة في وقت واحد ويقدم لك رؤية بانورامية لرحلة الشراء الخاصة بعملائك حتى تتمكن من تحسين مسارات التحويل الخاصة بك بشكل فعال.

لا يتوقف Hotjar عند تتبع النقرات - فهو يحلل حركات الفأرة، ويكشف عن الأماكن التي يتفاعل فيها المستخدمون بعمق أو يتوقفون مؤقتًا لعرض المحتوى أو التمرير.

إلى جانب الخرائط الحرارية، يتيح البرنامج أيضًا تسجيل النشاط. فهو يبسط عملية المراجعة من خلال التقاط اللحظات التي ينقر فيها المستخدمون أو يعبرون عن إحباطهم أو يخرجون من الصفحات. 🏃

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Hotjar استطلاعات واستطلاعات للرأي، مما يساعد الشركات على فهم سلوكيات المستخدمين وتفضيلاتهم.

أفضل ميزات هوتجار

تسجيلات الزوار

أدوات جمع الملاحظات

مسارات التحويل

خرائط الحرارة وخرائط النقر

يتكامل مع أدوات مثل Google Analytics ووردبريس

قيود Hotjar

قد تكون الباقة المجانية محدودة للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين

لا تتضمن أداة تحليل سلوك المستخدم ميزة التحليلات التنبؤية

تسعير #### هوتجار

الأساسية: مجانية

مجانية بالإضافة: 32 دولارًا شهريًا

32 دولارًا شهريًا الأعمال: 80 دولارًا في الشهر

80 دولارًا في الشهر السعر: 171 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات هوتجار

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. القصة الكاملة

عبر القصة الكاملة FullStory هو حل برمجي لتحليل التجربة الرقمية مصمم من أجل تحسين تجارب المستخدمين عبر SaaS والتجارة الإلكترونية، ومواقع الويب الخاصة بالمحتوى. تتيح لك خرائط الحرارة وميزة إعادة تشغيل الجلسة معرفة المزيد حول كيفية تفاعل المستخدمين مع موقعك الإلكتروني، والنظر في خيارات التصميم الخاصة بك، و تقييم أداء الصفحة . 📑

يحتوي البرنامج على وظيفة بحث متقدم، مما يتيح لك تحديد موقع جلسات مستخدمين محددين بسرعة بناءً على معايير متنوعة مثل عنوان URL للصفحة ونوع المتصفح وإجراءات المستخدم. تحليلاته و أدوات إعداد التقارير توفر رؤى حول سلوك المستخدم حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات التي تعمل على ضبط تجربة المستخدم بشكل عام.

ما يميز FullStory عن غيره هو التسجيل الدقيق لتفاعلات المستخدم، والتقاط النقرات الخاطئة والنقرات الميتة ولحظات الإحباط. يتيح لك الحصول على تقارير مفصّلة حول كيفية تأثير تصميم موقعك الإلكتروني على المستخدمين تحديد نقاط الألم وإزالتها بسرعة، وتحسين صفحات الويب من أجل تفاعلات سلسة للمستخدمين.

الميزات الرئيسية لـ #### FullStory

أداة إعادة تشغيل الجلسة

شرائح المستخدمين

خرائط التمرير والنقر

التحليلات والرؤى

إمكانات البحث المتقدم

قيود FullStory

يمكن تحسين واجهة المستخدم الخاصة بالبرنامج

قد يكون الإعداد الأولي مستهلكاً للوقت بعض الشيء

تسعير FullStory

المؤسسات: متوفر عند الاتصال

متوفر عند الاتصال متقدم: متاح عند الاتصال

متاح عند الاتصال الشركات: متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات #### القصة الكاملة

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. جلاس بوكس

الصندوق الزجاجي عبر G2 يقوم Glassbox بتحديد نقاط الضعف في مسارات التحويل الخاصة بك ويوفر توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدفع التحسينات. 🤖

تقدم خرائط التفاعل الخاصة به مجموعة من المقاييس التي تساعدك على تصور معدلات النقرات ووقت التركيز والأخطاء والصعوبات وتأثيرها على الإيرادات. يتتبع Glassbox أيضًا مقدار ما يقوم المستخدمون عادةً بالتمرير لأسفل الصفحة، مما يضمن ملاحظة المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر لك النسبة المئوية للمستخدمين الذين نقروا على عنصر ما بعد عرضه، مما يتيح لك معرفة ما يؤثر على تفاعل الجمهور.

توفر تحليلات تحليلات جلاس بوكس داخل الصفحة عرضًا واضحًا للمحتوى الذي يتفاعل معه العملاء أكثر من غيره، مما يحثك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إنشاء المحتوى و تخصيص الموارد .

الميزات الرئيسية لـ #### Glassbox

خرائط حرارة عمق التمرير

خرائط التفاعل

تحليل اختبار A/B

توصيات من إنشاء الذكاء الاصطناعي

تقسيم الجمهور

قيود #### قيود Glassbox

يمكن أن تكون طرق عرض التقارير وعناصر إنشاء مسار التحويل أكثر قابلية للتخصيص

قد يستغرق إعداد التقارير وقتاً طويلاً بعض الشيء

تسعير #### تسعير Glassbox

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات الصندوق الزجاجي

G2: 4.9/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. لاكي أورانج

عبر: لاكي برتقال محظوظ تقدم Lucky Orange تسجيلات للجلسات وخرائط حرارية ورؤى في الوقت الفعلي حول استخدام الموقع الإلكتروني للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل.

تكشف الخرائط الحرارية الديناميكية الخرائط الحرارية الديناميكية عن بيانات في الوقت الفعلي عن تفاعلات المستخدم، بينما تتيح تسجيلات الجلسة لأصحابها مراقبة تنقل المستخدم. يتيح لك ذلك تحديد مجالات التحسين مع ضمان خصوصية المستخدم.

باستخدام عوامل التصفية، يمكنك بسهولة العثور على التسجيلات المرتبطة بإجراءات محددة مثل النقر بغضب أو التمرير السريع للحصول على رؤى أفضل حول محفزات سلوك المستخدم. 🖱️

تلتقط Lucky Orange كل إجراء يقوم به المستخدم، حتى التفاعلات مع العناصر الديناميكية مثل النوافذ المنبثقة أو القوائم، مما يساعدك على تقييم فعالية جهود التسويق .

الميزات الرئيسية لـ #### لاكي أورانج

خرائط حرارية ديناميكية

رؤى لوحة المعلومات

تسجيلات الجلسات

تجزئة مدمجة

الاستطلاعات والتحليلات

قيود لاكي أورانج

تتطلب بعض الميزات تهيئة يدوية

قد لا تكون البيانات دقيقة تمامًا في بعض الأحيان

أسعار لاكي أورانج

مجانًا

البناء: 32 دولارًا/شهرًا

32 دولارًا/شهرًا النمو: 64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

64 دولارًا أمريكيًا/شهريًا التوسيع: 144 دولارًا شهريًا

144 دولارًا شهريًا التوسيع: 600 دولار/شهريًا

600 دولار/شهريًا المؤسسة: متاح عند الاتصال بنا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات لاكي أورانج

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

6. رؤى VWO

عبر: VWO VWO Insights هي منصة لاختبار الويب وتحسين معدل التحويل (CRO) تتيح لك إنشاء طرق عرض متخصصة لشرائح المستخدمين مدفوعة بمحفزات ومعايير محددة. وهي أيضًا أداة اختبار A/B قوية تتيح لك تجربة أفكار مختلفة للصفحة المقصودة.

الأداة ممتازة لالتقاط إجراءات الزائرين وفك رموزها باستخدام مجموعة من الخرائط الحرارية - من تتبع الفأرة إلى خرائط النقرات ومرئيات عمق التمرير.

من خلال ميزات التجزئة، يمكنك الحصول على رؤى حول كيفية استكشاف المستخدمين المثاليين لمنتجك، وتحديد المشاكل، وفهم مستويات رضاهم حتى تتمكن من العمل على تحسين تجربتهم.

ما الميزة الأهم؟ إن الجمع بين هذه الأدوات وميزات VWO الأخرى مثل تحليلات النماذج، والاستطلاعات، والرؤى المتعمقة للعملاء يمنحك مجموعة أدوات قوية للتجريب، مما يعزز في النهاية تحويلاتك. 🍒

أفضل ميزات رؤى VWO Insights

تسجيلات الجلسات

ملاحظات أثناء الجلسة

الاستطلاعات

تحليل مسار التحويل

تطبيق رؤى الجوال

قيود رؤى VWO VWO Insights

قد تتأخر خرائط الحرارة من حين لآخر

يمكن تحسين التنقل في البرنامج

رؤى VWO Insights - تسعير الويب

النمو: 171 دولارًا أمريكيًا في الشهر

171 دولارًا أمريكيًا في الشهر المحترف: 405 دولار/شهريًا

405 دولار/شهريًا المؤسسات: 956 دولارًا أمريكيًا في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

رؤى VWO Insights - تقييمات ومراجعات الويب

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 5/5 (أقل من 10 مراجعات)

7. إنسبكتليت

عبر إنسبكتليت تم تصميم أدوات رسم خرائط رحلة العميل من Inspectlet لتتبع حركات الماوس وسلوكيات التمرير للزائرين على موقعك الإلكتروني.

يقدم البرنامج مجموعة من الميزات - من تحليل مسار التحويل واختبار A/B إلى استطلاعات الرأي وتحليلات النماذج. يمكّنك هذا من جمع البيانات عبر كل شريحة من المستخدمين الذين يصلون إلى موقعك الإلكتروني. 📊

بفضل ميزة تسجيل الجلسة، يمكنك إعادة تشغيل تفاعلات المستخدمين الفردية داخل موقعك الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك خيارات التصفية الخاصة به في تحديد شرائح مستخدمين محددة بدقة.

إنسبكتليت يتتبع الوقت بدقة الذي يقضيه الزوار في ملء حقول النماذج المختلفة. هذه الرؤية ضرورية لـ اكتشاف مجالات التحسين حيث يتيح لك تحسين النماذج وتحسين تجارب المستخدم.

Inspectlet أفضل الميزات

النقر وتمرير الخرائط الحرارية

اختبار أ/ب

تحليل مسار التحويل

أدوات استطلاع الآراء

تسجيلات الجلسات

قيود إنسبكتليت

يتطلب التخصيص الدقة في التكوين للحصول على نتائج مناسبة

العلامات في ميزة تصفية البحث قد لا تعمل دائمًا بشكل صحيح

تسعير Inspectlet Inspectlet

مجاني

الميكرو: 33 دولارًا شهريًا

33 دولارًا شهريًا بدء التشغيل: 67 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

67 دولارًا أمريكيًا/شهريًا النمو: 127 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

127 دولارًا أمريكيًا/شهريًا التسريع: 254 دولاراً شهرياً

254 دولاراً شهرياً المؤسسات: 424 دولارًا أمريكيًا في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات إنسبكتليت

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

8. سمارت لوك

عبر: سمارت لوك يوفر Smartlook من Cisco's Smartlook خرائط النقر، وخرائط التمرير، وخرائط الحركة، مما يسلط الضوء بدقة على عناصر الصفحة التي تتألق. 🌟

نظرًا لأن Smartlook يجمع تلقائيًا كل تفاعل للمستخدم، يتم ملء الخرائط الحرارية التي تم إنشاؤها حديثًا بالبيانات التاريخية، والتي تمتد إلى أبعد ما تسمح به خطة الاحتفاظ بالبيانات. وهذا يلغي الحاجة إلى انتظار جمع بيانات جديدة في كل مرة تقوم فيها بإنشاء خريطة حرارية جديدة.

توفر الأداة أيضًا إعادة تشغيل الجلسة حتى تتمكن من تحديد الأماكن التي يواجه فيها الزوار عوائق أو التعثر في الأخطاء تؤثر على أداء الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبُّع إجراءات المستخدم - زيارات عناوين URL، والنقرات على الأزرار، والمدخلات النصية - من خلال تحليلات الأحداث، مما يرسم صورة شاملة لتفاعلات المستخدم الفردية.

Smartlook أفضل الميزات

ثلاثة أنواع من الخرائط الحرارية

إعادة تشغيل الجلسة

تحليل مسار التحويل

أحداث للتحقق من جميع أنشطة المستخدم

تحليلات تطبيق الهاتف المحمول

القيود المفروضة على Smartlook

قد لا تكون تسجيلات الجلسات موثوقة في بعض الأحيان

قد يكون من المفيد إضافة المزيد من تدابير خصوصية البيانات وأمانها

تسعير #### Smartlook

مجاني

الخطة الاحترافية: 61 دولارًا شهريًا

61 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: متوفرة عند الاتصال بنا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Smartlook الذكية

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. كريزي إيغ

عبر: بيضة مجنونة يوفر Crazy Egg أدوات مثل خرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات، واختبار A/B، وتحليل حركة المرور، واستطلاعات الرأي لمساعدتك في ضبط منتجك وزيادة معدلات التحويل.

تقدم ميزة الخريطة الحرارية لقطات من Crazy Egg مجموعة من التقارير مثل خريطة التمرير وتقرير النثار وتقرير التراكب. تساعدك هذه التقارير على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن مكان وضع عناصر الموقع الإلكتروني المهمة مثل عبارات الحث على اتخاذ إجراء. تخطيط رحلة العميل أبسط مع التسجيلات، التي تقدم رؤى في الوقت الفعلي لتفاعلات الزائرين. فهي تكشف عن المناطق التي يتجنبها الزوار ومقدار الوقت الذي يقضونه على موقعك. ⏳

بالإضافة إلى ذلك، يساعد Crazy Egg في تحليل حركة مرور الويب من مصادر متنوعة حتى تتمكن من مقارنة البيانات وتحسين موقعك وفقًا لذلك. تجمع استطلاعاته المستهدفة تعليقات لا تقدر بثمن من المستخدمين، مما يعزز معدلات مشاركة أعلى.

أفضل ميزات Crazy Egg

تقارير خريطة حرارية متنوعة

اختبار أ/ب

تحليلات حركة المرور

تسجيلات سلوك المستخدم

استطلاعات الرأي

قيود Crazy Egg

قد يتأخر البرنامج في بعض الأحيان

قد تقدم خدمة العملاء ردوداً متأخرة

أسعار كريزي إيغ

العادية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الإضافي: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

99 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: 249 دولارًا في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Crazy Egg

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. مايكروسوفت كلاريتي

عبر: مايكروسوفت كلاريتي Clarity هي أداة مجانية لتحليل السلوك من Microsoft تغطي كل شيء بدءًا من تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية إلى الرؤى التلقائية، وتتكامل مع Google Analytics.

تعرض خرائط الحرارة السريعة النقر والتمرير والمساحة على الفور المناطق الأكثر جاذبية على صفحتك وتكشف عن عمق تمرير الزائر.

تتيح لك أداة تسجيل الجلسات في Clarity تتبع خطوات الزائرين عبر موقعك الإلكتروني، وكشف الإحباطات المحتملة أو نقاط التوقف. ويعرض كل تسجيل جدولاً زمنياً مفصلاً للمستخدمين - مما يساعدك على تتبع نقطة دخولهم إلى الموقع الإلكترونيّ ورحلة تصفحهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى بيانات قيّمة مثل موقع المستخدم، والجهاز، ونظام التشغيل، والوقت الذي يقضيه في الموقع. 🕒

يقوم البرنامج أيضًا بنقل بيانات التسجيل إلى لوحة معلومات الإبلاغ و يشير إلى المشكلات الحرجة . من أخطاء JavaScript إلى النقرات الميتة والنقرات الغاضبة، تقدم هذه السجلات المميزة لمحة عن إحباطات المستخدم المحتملة حتى تتمكن من العثور على المشاكل وحلها بسرعة .

مايكروسوفت كلاريتي أفضل الميزات

خرائط حرارية متنوعة

لوحات معلومات التقارير

اكتشاف الأخطاء

تسجيل الجلسات

التكامل مع Google Analytics

قيود Microsoft Clarity

قد تكون هناك أخطاء عرضية في تسجيلات الجلسات

يمكن أن يستفيد من إضافة المزيد من ميزات التحليلات المتقدمة

تسعير Microsoft Clarity

مجاناً

تقييمات ومراجعات Microsoft Clarity

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 مراجعة)

أدوات أخرى لإدارة بيانات المستخدم

تعتبر أدوات برمجيات الخريطة الحرارية ممتازة لتتبع النقرات وتحديد نقاط التوقف وجمع البيانات الحيوية عن سلوك العملاء. يمكن أن يؤدي تحليل هذه البيانات إلى تعزيز أداء عملك بشكل كبير ورضا العملاء.

بمجرد اختيار أداة خريطة الحرارة المفضلة لديك، انتقل إلى ClickUp للحصول على مساعدة إضافية! خزّن بياناتك في مستندات قابلة للتحرير، ونظّمها عبر طرق عرض المهام المختلفة، وافهم عملاءك بشكل أفضل باستخدام قوالب الاستبيان و أدوات التغذية الراجعة وتتبع الأداء باستخدام لوحات معلومات ملائمة.

ولكن مجرد خدش سطح إمكانيات ClickUp لن يفيها حقها. دعونا نستعرض ميزاته بشكل متعمق للكشف عن إمكانياته العديدة! 💎

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الاستفادة من لوحات المعلومات القوية لتتبع الأداء من خلال المخططات والرسوم البيانية في ClickUp

ClickUp ليس نظام ClickUp النموذجي أداة إدارة المشروع -إنها قوة لإعداد التقارير، تصوّر البيانات ، وتنظيم المعلومات، ممتاز من أجل اتخاذ القرارات الذكية التي تؤدي إلى رضا العملاء و نمو الأعمال . 🌱

عن طريق تعيين واضح أهداف النقر وباستخدام مفصل لوحات المعلومات تصبح هذه المنصة حليفك في عمليات مثل:

تحديد أهداف الحملة

تحديد الجداول الزمنية

تحديد الأهداف

تتبع وتصور التقدم المحرز من خلال المخططات والرسوم البيانية البديهية

مع 15+ عرض المشروع متوفر، إدارة مسار التسويق الخاص بك, جداول الفريق ، ويصبح عبء العمل سهلاً - مما يجعل إدارة التقويم أمراً سهلاً.

لفهم عملائك بشكل أفضل، استفد من نماذج ملاحظات ClickUp والاستبيانات. استخدم نماذج ClickUp لجمع معلومات محددة متعلقة بالمنتج و مستندات ClickUp كمساحة تعاونية لإنشاء مستندات الملاحظات وتحريرها، مما يجعل فريقك متناسقًا دون عناء. ✌

تأكد من أن خدمات شركتك تلبي توقعات العملاء واكتشف مشاعرهم الحقيقية مع قالب استبيان رضا العملاء ClickUp

اكتشف رؤى قيمة حول تصورات العملاء مع نموذج استبيان رضا العملاء قالب استبيان رضا العملاء من ClickUp . توفر هذه الأداة نافذة على كيفية رؤية العملاء لمنتجاتك وخدماتك ودعمك، مما يساعد في تحديد مجالات التحسين لتحسين الاحتفاظ بالعملاء.

عندما تقرر صياغة استراتيجيات تحسين جديدة مع فريقك، يمكنك اللجوء إلى ميزات ClickUp لجلسات العصف الذهني:

ClickUp Whiteboards الخرائط الذهنية قم بتحليل الاختلافات في الاختبار من خلال التقاط بيانات سلوك المستخدم قبل وبعد الاختبار وتنظيمها بدقة في عرض القائمة أو اللوحة لسهولة المقارنة. تحسين موقعك الإلكتروني بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب تحسين معدل التحويل . تُثير هذه الأداة أفكارًا لتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات النقر إلى الظهور باستخدام رؤى من إنشاء الذكاء الاصطناعي. 🤖

استخدم موجهات ClickUp's ChatGPT لتوليد العملاء المحتملين للحصول على أفكار مخصصة للجماهير المستهدفة

قم بدمج ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق للحفاظ على مركزية إدارة أعمالك والتخلص من الحاجة إلى التبديل بين العديد من الأدوات!

عزز أداء الموقع مع أفضل برامج الخرائط الحرارية + ClickUp

تنفيذ أي من هذه 10 حلول برمجيات الخرائط الحرارية يمكن أن يغير قواعد اللعبة لموقعك الإلكتروني. استعد لتشهد طفرة في أداء موقعك الإلكتروني، ورفع مستوى رضا العملاء، والاحتفاظ بالمزيد من العملاء، والارتقاء بإيراداتك إلى آفاق جديدة! جرِّب ClickUp مجانًا للحفاظ على الزخم! مع أكثر من 1,000 قالب في متناول يدك، ولوحات تحكم قوية لإعداد تقارير مفصلة، و العديد من أدوات CRO ، ClickUp تسلحك لتصبح لا يمكن إيقافها في جميع مشاريعك التجارية! 💪