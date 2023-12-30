كيفية إنشاء حالات استخدام تركز على المستخدم لسيناريوهات النجاح المثالية [مع أمثلة]

هل تقوم بتوجيه مشروع، أو فك رموز العمليات التجارية المعقدة، أو هندسة حلول برمجية معقدة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت تدرك جيدًا أن النجاح يتوقف على الوضوح والدقة. خبر سار! قد تجنبك حالات الاستخدام أنت وعملائك قدراً كبيراً من المتاعب.

تخيل أنك تقوم بتشييد مبنى. ترشدك المخططات، وتحدد الغرض من كل غرفة وتخطيطها. هذا هو بالضبط ما تعنيه حالة الاستخدام: مخطط لتوجيه متطلبات النظام وعمليات المشروع الناتجة. إنه يساعد تخطيط العمليات عبر تفاعلات المستخدم، مما يساعدك على بناء نظام مصمم خصيصًا لأهداف المستخدم واحتياجاته. 🏗️

غرزة في الوقت المناسب تنقذ تسعة، وبالمثل، فإن إتقان حالات الاستخدام الآن يمكن أن يوفر عليك ساعات لا تحصى لاحقًا. سنشرح في هذا الدليل العملي ما يلي:

أهمية اتباع نهج قائم على حالات الاستخدام في تطوير البرمجيات

خطوات كتابة حالة استخدام لسيناريوهات متعددة

ما هي حالة الاستخدام، وما الغرض الذي تخدمه؟

حالات الاستخدام لا غنى عنها لفهم التفاعلات الخاصة بالمستخدم والسرد (أو قصص المستخدم) لإنشاء التصميم المقصود للنظام.

من الناحية التقنية، حالة الاستخدام هي وصف تفصيلي يحدد كيفية تفاعل المستخدم مع حل تكنولوجيا المعلومات لتحقيق هدف محدد. وهي تحدد الخطوات التي يقوم بها المستخدم، مع بداية ووسط ونهاية واضحة.

إذا كنت جديدًا على حالات الاستخدام، فربما تتساءل عن سبب اهتمامك بها. الحقيقة هي أن كل عملية تطوير برمجيات تحمل عبء تخطيط المشروع الذي يركز على المستخدم. من الأهمية بمكان فهم متطلبات الخدمة أو النظام مسبقًا حتى يعمل منتجك النهائي بشكل مثالي ومربح.

وهنا يأتي دور حالة الاستخدام، مما يساعدك على تصور تفاعلات المستخدم من البداية إلى النهاية وتحديد أي عوائق على طول الطريق. فكر في الأمر على أنه جولة في لعبة استراتيجية حيث تكون كل خطوة حاسمة. يتم ذكر كل من مدخلاتك واستجابة النظام والعمليات المحددة والنتيجة النهائية بوضوح، مما لا يترك مجالاً للغموض في القرارات.

الفكرة هنا هي مساعدة مديري المشاريع ومحللي الأعمال ومطوري البرمجيات على التوافق على ما يرغب فيه المستخدم النهائي في تطبيق برمجي أو نظام مما يزيل التخمين من الصورة. والنتيجة؟ قرارات أكثر ذكاءً على:

ميزات لتحديد الأولويات

نطاق التصميم

الأخطاء التي يجب إصلاحها

نصيحة: هل تحتاج إلى بداية سريعة؟ استخدم نموذج تخطيط قصة المستخدم ClickUp لبدء تخطيط حالة الاستخدام على الفور! إنه مدمج في لوحة بيضاء لا نهائية يساعدك على تتبع قصص المستخدمين وتحديد أولوياتها في غضون دقائق.

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فوائد حالات الاستخدام في العمليات التجارية

تقدم حالات الاستخدام العديد من الفوائد في تطوير و إدارة أنظمة ومشاريع البرمجيات . فيما يلي سبع مزايا رئيسية لمختلف أصحاب المصلحة في مجال الأعمال:

وضوح التفاعلات المحددة: توفر حالات الاستخدام فهمًا واضحًا لكيفية تفاعل المستخدمين مع النظام، مما يساعد على تحديد وتوثيق المتطلبات الوظيفية التواصل المركّز : حالات الاستخدام بمثابة جسر بين أصحاب المصلحة في العمل والمواءمة بين المطورين والمصممين ومديري المشاريع والعملاء تحديد كيفية تصرف النظام: تساعد في تحديد وتوثيق الطرق المختلفة لتفاعل المستخدمين مع النظام. ويتضمن ذلك كلاً من السيناريوهات العادية والاستثنائية، مما يوفر رؤية شاملة لـالسلوك المتوقع للنظام تخطيط المشروع : تساعد حالات الاستخدام في التخطيط من خلال تقسيم الوظائف المطلوبة إلى وحدات قابلة للإدارة تعالج أهداف النظام المحددة المرونة: إنها توفر إطار عمل مرن يمكن أن يستوعب التعديلات (التدفقات البديلة) أو الإضافات دون تعطيل التدفق الكلي للنظام التوثيق والتدريب: حالات الاستخدام بمثابة وثائق قيمة لسير العمل للرجوع إليها في المستقبل. فهي توفر رؤى يمكن أن تكون مفيدة للتدريب أعضاء فريق التطوير الجدد تحديد المخاطر : من خلال استكشاف مختلف سيناريوهات النجاح والفشل، تساعد حالات الاستخدام في تحديد المخاطر والتحديات المحتملة في وقت مبكر من عملية التطوير ## ما الذي يجب تضمينه في حالة استخدام المشروع: بخطوات عملية

يمكن أن تتضمن حالات الاستخدام عددًا من العناصر اعتمادًا على حجم وتعقيد النظام الذي تقوم ببنائه. فيما يلي بعض أهم الخيارات:

العنوان والوصف الفاعلون (المستخدمون) أهداف المستخدم أصحاب المصلحة الشروط المسبقة التدفق الأساسي الاستثناء من التدفق الأساسي الاختلافات أو سيناريوهات ماذا لو التدفقات البديلة

يمكن شرح هذه النقاط بشكل أفضل عندما نستكشف الجانب العملي للأشياء. ارجع إلى الأقسام أدناه لفهم كيفية تضمين هذه العناصر واستخلاص سيناريوهات حالة الاستخدام المعقدة إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

الخطوة 1: ابتكر العنوان والوصف

يجب أن يكون لأي دراسة حالة استخدام عنوان جذاب. اجعله موجزًا ومحددًا ودالاً على الغرض من حالة الاستخدام. على سبيل المثال، العنوان تحسين الدفع عبر الإنترنت: Aحالةاستخداملتحسين تحويل التجارة الإلكترونية_ ينقل على الفور التركيز والنطاق.

بعد ذلك، يجب أن يحدد وصف الحالة الخاصة بك السياق بإيجاز، مع تحديد ممثل أو مستخدم حالة الاستخدام، والنظام المعني، والهدف النهائي. إليك مثالاً على ذلك: هذه حالة الاستخدام_ تحدد الخطوات التي يتخذها متسوق عبر الإنترنت لإتمام عملية شراء، مع تسليط الضوء على استجابة النظام في كل تفاعل لضمان سلاسة المعاملة وتقليل التخلي عن عربة التسوق

احرص على أن تكون لغتك واضحة، بحيث تتناول مباشرةً النتائج المبتكرة التي تسعى إليها.

الخطوة 2: تحديد الجهات الفاعلة

هؤلاء ليسوا نجوم هوليوود بل الكيانات الرئيسية -الأفراد، أو المجموعات، أو حتى الأنظمة الأخرى- التي تتفاعل مع النظام قيد التدقيق. إن تحديد هؤلاء الممثلين يشبه اختيار الشخصيات في مسرحية؛ فلكل منهم دور وهدف ومجموعة من الأفعال التي تساهم في السرد المتكشف. 🎭

يمكن تصنيف الجهات الفاعلة في مخطط حالة الاستخدام إما أساسية أو ثانوية. يسعى الفاعل الأساسي إلى مساعدة النظام بنفسه لتحقيق هدف محدد. من ناحية أخرى، يوفر الفاعل الثانوي خدمة للنظام كنتيجة مباشرة لحالة الاستخدام الأساسية. يبادر النظام بالتفاعل مع الفاعل الثانوي للحصول على معلومات أو إنجاز هدف ما.

لنفترض أن المستخدم يتقدم بطلب للحصول على قرض عبر الإنترنت، مما يجعله الفاعل الأساسي. استجابةً لطلب القرض، يقوم النظام بتشغيل مورد آخر لحساب أسعار الفائدة، وهذا المورد هو الفاعل الثانوي.

إذا كنت لا تزال في مرحلة البحث وتحتاج إلى مساعدة في تحديد الفاعل الأساسي، فقد ترغب في توثيق النتائج التي توصلت إليها من خلال قالب خطة بحث المستخدم ClickUp . تساعد ميزاته المدمجة فرق البرمجيات وتجربة المستخدم على تخطيط سلوك المستخدم وحل المشاكل داخل التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو المشاريع بطريقة منظمة.

يسهّل قالب خطة بحث المستخدم ClickUp تحديد الأهداف والحفاظ على توافق أصحاب المصلحة لديك

الخطوة 3: تحديد هدف الجهات الفاعلة

سواء كان الممثل يشتري منتجًا أو يشترك في رسالة إخبارية أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا، فإن هدفه هو القوة الدافعة وراء تفاعله مع خدماتك. إن مهمتك هي فهم هذه الأهداف حتى تتمكن من تصميم نظام يساعدهم على تحقيقها بأكثر الطرق فعالية ممكنة.

لنفكر في مثال واقعي: إذا كنت تدير موقعًا إلكترونيًا للبيع بالتجزئة، فقد يكون هدف العميل هو شراء منتج بأقل عدد من الخطوات. قد تتطلب منك حالة الاستخدام هذه تحديد الخطوات التي يحتاج العملاء إلى اتخاذها لإتمام عملية الشراء هذه، بدءًا من اختيار المنتج إلى إتمام عملية الدفع.

استخدم هذا ClickUp قالب خطة عمل الأهداف الذكية لسرد أهداف جميع الجهات الفاعلة المحددة ومراقبة كيفية معالجتها من قبل فريقك.

باستخدام قالب خطة عمل الأهداف الذكية SMART، يمكنك ضمان متابعة أهداف الممثلين من خلال عرض مرئي للقائمة لإبقاء كل شيء منظمًا وعلى المسار الصحيح

الخطوة 4: التعرف على أصحاب المصلحة واهتماماتهم

من الضروري للغاية تحديد جميع أصحاب المصلحة وفهم اهتماماتهم لضمان فعالية حالة الاستخدام ، يمكن أن يكون صاحب المصلحة مستخدمًا نهائيًا أو مسؤول نظام أو حتى جهات خارجية أو أنظمة تتفاعل مع خدمتك. جميعهم لديهم احتياجات وتوقعات فريدة من نوعها. إليك ما يجب عليك فعله:

ضع قائمة بجميع أصحاب المصلحة المحتملين المشاركين في حالة الاستخدام لكل صاحب مصلحة، حدد اهتماماتهم أو ما يهدفون إلى تحقيقه من حالة الاستخدام. على سبيل المثال، قد تكون إحدى المصالح المحتملة للمتسوق عبر الإنترنت هي تجربة مستخدم بديهية وفعالة ضع في اعتبارك كيف يمكن تحقيق حالة الاستخدام دون المساس بالأهداف العامة قم بمراجعة هذه القائمة بانتظام كـ يتطور مشروعك أو منتجك التأكد من مراعاة الاحتياجات الجديدة تحليل أصحاب المصلحة يمكن أن تكون مهمة مرهقة، خاصة عندما يكون هناك العديد من حالات الاستخدام التي يجب مراقبتها. نوصي باستخدام الجودة قوالب تخطيط أصحاب المصلحة لهيكلة العملية.

تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في المشروع ومستوى دعمها في قائمة ClickUp

الخطوة 5: تحديد الشروط المسبقة أو الافتراضات

تمهد الشروط المسبقة الطريق للعمل، مما يضمن توفر جميع الشروط الضرورية قبل بدء حالة الاستخدام. فكر في ما يجب توفره لكي يعمل السيناريو الخاص بك - مثل وجود اتصال بالإنترنت لإجراء معاملة عبر الإنترنت أو حساب مستخدم للوصول إلى منطقة خاصة بالأعضاء فقط. تخيل السيناريو من منظور المستخدم وحدد هذه المتطلبات الأساسية وقم بإدراجها بوضوح.

فيما يلي رسم توضيحي يوضح كيفية استخدام الشروط المسبقة لتحديد حالات الاستخدام و أتمتة سير العمل لموقع ويب مصرفي:

عبر: BA Times.com

الخطوة 6: الخطوط العريضة للتدفق الأساسي

هذا هو سيناريو الحد الأدنى للمنتج القابل للتطبيق (MVP)، وهو السيناريو الذي يسير فيه كل شيء على ما يرام، وتتكشف حالة الاستخدام الخاصة بك تمامًا كما هو متصور. لا أخطاء ولا عوائق، فقط مسار مباشر لمستخدم سعيد

تخيل سيناريو يقوم فيه عميل بشراء كتاب من متجر إلكتروني. ثم يقوم التدفق الأساسي سيكون

يقوم العميل بتسجيل الدخول إلى حسابه يقوم بالبحث عن كتاب حسب العنوان أو المؤلف أو النوع الأدبي يراجع العميل الكتاب ويضيفه إلى عربة التسوق الخاصة به يشرع في الدفع، ويؤكد تفاصيل الشحن، ويختار طريقة الدفع يراجع ملخص الطلب ويضع الطلب يتم إرسال رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى العميل

من المفترض أن تكون كل خطوة هنا واضحة وضرورية لتوجيه المستخدم نحو معاملة مُرضية. الرجوع إلى قالب تدفق المستخدم ClickUp لتصميم مسارات فعالة لحالات الاستخدام ومشاركتها مع فريقك.

يتيح لك قالب تخطيط المستخدم هذا إنشاء تمثيلات مرئية لأفكار معقدة مثل تدفقات المستخدم والإطارات السلكية والمخططات الهندسية

الخطوة 7: تحديد الاستثناءات أو حالات الخطأ

تمثل هذه الاستثناءات سيناريوهات لا ينطبق فيها تدفق العملية القياسي. فكر فيما يمكن أن يحدث خطأ وكيف يجب أن يستجيب النظام الخاص بك. يمكنك ذلك:

فكر في سيناريوهات واقعية : فكر في جميع الطرق التي قد تنحرف بها العملية أو تؤدي إلى سيناريوهات الفشل. قد يكون هذا بسبب مشاكل فنية أو أخطاء المستخدم أو ظروف غير متوقعة

: فكر في جميع الطرق التي قد تنحرف بها العملية أو تؤدي إلى سيناريوهات الفشل. قد يكون هذا بسبب مشاكل فنية أو أخطاء المستخدم أو ظروف غير متوقعة قم بتوثيق كل استثناء : وصف كل استثناء بوضوح، بما في ذلك سببه وتأثيره وكيفية استجابة النظام له

تحديد أولويات الاستثناءات : ترتيب الاستثناءات بناءً على احتمالية حدوثها وتأثيرها على تجربة المستخدم

الخطوة 8: تضمين الإضافات أو الاختلافات في كيفية عمل النظام

فكر في هذه على أنها_ماذا لو سيناريوهات تحافظ على عملياتك رشيقة . لنفترض أنه إذا تخلى أحد العملاء عن عربة التسوق الخاصة به، فما هي الخطوة التالية؟ ربما يستدعي ذلك إنشاء ملحق يقوم بتفعيل تسلسل بريد إلكتروني للمتابعة أو عرض خصم خاص لإعادة إشراكهم.

يجب أن تتكيف حالات الاستخدام مع تعقيدات العالم الحقيقي، وتقدم حلولاً مبتكرة تحافظ على تفاعل المستخدم. يتعلق الأمر بتوقع ما هو غير متوقع وكتابة استجابة تحول التحديات إلى فرص.

الخطوة 9: النظر في التدفقات البديلة

فكر في مسارات بديلة في حالة حدوث تحديات أو انحرافات في العملية. تخيل أنك تصمم حالة استخدام لنظام عربة تسوق عبر الإنترنت.

سيناريو النجاح الرئيسي (MSS):

يضيف المستخدم عناصر إلى عربة التسوق

يتابع المستخدم عملية الدفع ويؤكد الدفع

ولكن!

_ماذا لو كان أحد المنتجات غير متوفر في المخزون؟

يقوم النظام بإخطار المستخدم على الفور

يوصي النظام بمنتجات مشابهة

_ماذا لو تم رفض الدفع؟

مطالبة المستخدم بتجربة طريقة دفع مختلفة

عرض حفظ عربة التسوق لإكمالها لاحقًا

_ماذا لو حدثت مشاكل في الشبكة؟

حفظ تقدم المستخدم تلقائيًا

إبلاغ المستخدم ومحاولة إعادة الاتصال

لكل ماذا لو، قم بتطوير مسار بديل يوجه نظامك إلى نتيجة ناجحة.

كيفية كتابة حالات استخدام فعالة باستخدام ClickUp

الآن بعد أن أصبح لدينا معرفة شاملة بعملية تطوير حالات الاستخدام، دعنا نستكشف كيفية كتابة حالة استخدام بشكل احترافي باستخدام انقر فوق . هذا الكل في واحد أداة إدارة المشروع مزودة بوفرة من وثائق المستخدم وميزات كتابة حالات الاستخدام. دعونا نحلل العملية لإظهار مدى سهولتها 🌹

قم بإنشاء وإدارة حالات الاستخدام الخاصة بك في ClickUp Docs

لبدء نموذج حالة استخدام عملك في ClickUp، توجه إلى مستندات ClickUp هو الحل المتكامل للمنصة لإنشاء وتخزين جميع أنواع المستندات - من أدلة المستخدم وتعريفات حالات الاختبار إلى المتطلبات الفنية.

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

يمكنك استخدام أحد مستندات ClickUp المجانية قوالب التخطيط الانسيابي لإنشاء مخططات حالة الاستخدام أو قوالب دراسة الحالة لتوثيق بحث المستخدم. يمكن الوصول إلى كل شيء من موقع مركزي، مما يسهل تتبع أفضل سيناريو ممكن للنتائج أو تطوير مسارات بديلة.

دعوة أعضاء من المنتج و فرق التسويق للعمل على مستند حالة الاستخدام في الوقت الفعلي. قد ترغب في إنشاء مجلدات لتخزين حالات استخدام متعددة لمشروعك. أفضل جزء هو أنه يمكنك ربط مستنداتك بمهام المشروع الأخرى لضمان تجربة عمل سلسة.

جرب كتابة حالات الاستخدام باستخدام الذكاء الاصطناعي

دعنا نتعمق في الأمور الممتعة! في محرر المستندات، فقط اكتب /ai. بوووم! سيظهر انقر فوق الذكاء الاصطناعي مشروط، جاهز للعمل. انقر فوق اكتب مع الذكاء الاصطناعي لبدء الحفلة. اكتب موضوع حالة الاستخدام الخاصة بك وأضف المتطلبات الفنية ذات الصلة لإنشاء عرض حالة استخدام احترافي جيد التنظيم في غضون ثوانٍ.

يمكنك أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات والمسابقات السريعة وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

حتى مع حالات الاستخدام التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، فأنت المتحكم. يمكنك ذلك:

إدراج المحتوى في مكان آخر : إدراج المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي بسلاسة في مستندك. أو، فقط قم بنسخه ولصقه ودمجه مع حالات الاستخدام المكتوبة يدويًا

: إدراج المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي بسلاسة في مستندك. أو، فقط قم بنسخه ولصقه ودمجه مع حالات الاستخدام المكتوبة يدويًا تحرير المدخلات : إذا كان السرد يحتاج إلى لمسة شخصية، فقم بتحرير مطالبتك أو موضوعك لتوجيه الذكاء الاصطناعي في الاتجاه الذي تريده

: إذا كان السرد يحتاج إلى لمسة شخصية، فقم بتحرير مطالبتك أو موضوعك لتوجيه الذكاء الاصطناعي في الاتجاه الذي تريده إعادة إنشاء : هل ترغب في لمسة مختلفة؟ استكشف استجابات متنوعة من الذكاء الاصطناعي بنفس المطالبة

: هل ترغب في لمسة مختلفة؟ استكشف استجابات متنوعة من الذكاء الاصطناعي بنفس المطالبة امنح الذكاء الاصطناعي المزيد من التوجيهات: توسيع نطاق المحادثة من خلال توفير مطالبات أو توجيهات إضافية والحصول على المزيد من الردود السياقية 🤖

استخدم ClickUp AI لتحرير أو تلخيص أو التدقيق الإملائي أو ضبط طول المحتوى داخل المستندات

إلى جانب إنشاء النص، يمكن لـ ClickUp AI أيضًا إصلاح القواعد النحوية والنغمة في مستنداتك الحالية وحتى تلخيص دراسات الحالة المطولة لتوفير الوقت.

أمثلة على حالات الاستخدام لمشاريع تطوير البرمجيات

دعنا نتعمق في بعض أمثلة حالات استخدام الأعمال لتوضيح شكلها بشكل أفضل وكيف يمكنها تبسيط مشاريعك.

حالة الاستخدام رقم 1: قائمة أمنيات التسوق عبر الإنترنت

تهدف إحدى منصات التجارة الإلكترونية إلى تقديم ميزة قائمة الأمنيات التي تعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت للمستخدمين.

المستخدمون: المتسوقون عبر الإنترنت

الأهداف: إضافة عناصر إلى قائمة الأمنيات؛ عرض محتويات قائمة الأمنيات

أصحاب المصلحة: منصة التجارة الإلكترونية، المتسوقون عبر الإنترنت، بائعو المنتجات، فريق التسويق، المطورون

الشروط المسبقة: يجب على المستخدم تسجيل الدخول وتصفح المنتجات المتاحة

التدفق الأساسي:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى منصة التجارة الإلكترونية

يتصفح المستخدم المنتجات المتاحة

يحدد المستخدم خيار إضافة منتج إلى قائمة أمنياته

يضيف النظام المنتج المحدد إلى قائمة أمنيات المستخدم

يمكن للمستخدم عرض قائمة أمنياته وإدارتها في أي وقت

يوفر النظام توصيات مخصصة للمنتجات بناءً على عناصر قائمة الرغبات

الإضافات/المتغيرات:

تنفيذ نظام إشعارات لتنبيه المستخدمين عند عرض عناصر قائمة الرغبات للبيع

السماح للمستخدمين بمشاركة قائمة رغباتهم مع الأصدقاء أو العائلة للحصول على اقتراحات للهدايا

استثناءات/حالات الخطأ:

إذا لم يعد المنتج المحدد متاحًا، قم بإخطار المستخدم وتقديم دورات بديلة

في حالة وجود مشكلات فنية، تأكد من استمرار قدرة المستخدمين على التصفح وإضافة العناصر إلى قائمة أمنياتهم دون انقطاع

التدفق البديل :

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى منصة التجارة الإلكترونية

يحدد المستخدم خيار عرض قائمة أمنياته الحالية

يعرض النظام قائمة بالعناصر الموجودة في قائمة أمنيات المستخدم

يمكن للمستخدم إزالة العناصر من قائمة الرغبات أو المتابعة للشراء

يقوم النظام بتحديث قائمة الرغبات ويقدم اقتراحات ذات صلة بعناصر إضافية

حالة الاستخدام رقم 2: إدارة خط سير الرحلة

يرغب تطبيق تخطيط السفر في تنفيذ ميزة للمستخدمين لإنشاء وإدارة مسارات رحلاتهم.

المستخدمون: المسافرون، تطبيق السفر

الأهداف: إنشاء مسارات السفر وتعديلها؛ وتلقي التوصيات

أصحاب المصلحة: شركات تطبيقات السفر، والمسافرون، والشركات المحلية، ومجالس السياحة، والمطورون

الشروط المسبقة: يجب على المستخدم تسجيل الدخول والتخطيط لرحلة ما

التدفق الأساسي:

تسجيل دخول المستخدم

يختار المستخدم خيار إنشاء خط سير رحلة جديدة

يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل الرحلة، بما في ذلك الوجهات والتواريخ

يُنشئ النظام مسار رحلة أولي ويقترح معالم الجذب المحلية

يمكن للمستخدم تعديل خط سير الرحلة وإضافة أنشطة مخصصة

يوفر النظام تحديثات وتوصيات في الوقت الفعلي بناءً على تفضيلات المستخدم

الإضافات/المتغيرات:

دمج ميزة توقعات الطقس لكل وجهة

السماح للمستخدمين بمشاركة مسارات رحلاتهم مع زملائهم المسافرين.

استثناءات/ظروف الخطأ:

إذا كان أحد المعالم السياحية المحددة مغلقاً أو غير متاح خلال التاريخ المخطط له، قم بإخطار المستخدم واقتراح بدائل

في حالة وجود مشكلة في الاتصال، تأكد من أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى مسارات رحلاتهم وتعديلها في وضع عدم الاتصال

التدفق البديل:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى تطبيق السفر

يختار المستخدم مساراً موجوداً

يعرض النظام مسار الرحلة الحالي، بما في ذلك أماكن الإقامة والأنشطة المحجوزة

يمكن للمستخدم تعديل مسار الرحلة أو إضافة أنشطة جديدة أو إزالة الأنشطة الحالية

يقوم النظام بتحديث مسار الرحلة وتعديل التوصيات وفقاً لذلك

إغلاق الحالة عند النجاح

سواء كنت تتطلع إلى تحسين عملية عملك أو تحسين تجربة العملاء، فإن نمذجة حالة الاستخدام هي أداة رائعة لحل المشكلات المرئية. إذا كنت بحاجة إلى نتيجة يمكن ملاحظتها بسرعة، فاعتمد على حالة الاستخدام الاستراتيجية أدوات التطوير داخل ClickUp لتسريع عملية تطوير الجداول الزمنية للمشروع وتحقيق أهداف عملك لتؤتي ثمارها. 🍉 اشترك لاستكشاف الحل المجاني للاستخدام .