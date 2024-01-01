أفضل 10 كتب عن تسويق المنتجات لكل مسوق منتجات

تسويق المنتج شامل، كونه وظيفة توازن بين المنتج والتسويق والمبيعات.

تتجاوز مسؤوليات مدير تسويق المنتج تطوير المنتج وتشمل سلوك العملاء، وتحديد موقع المنتج، وملاحظات العملاء، واستراتيجية التسويق.

وبصفتك مدير تسويق المنتجات، فأنت بمثابة راوي قصص يعرف العملاء المستهدفين، ويخلق خطة الذهاب إلى السوق للمنتجات الجديدة، وإيجاد طرق للتفاعل معها.

بالإضافة إلى ذلك، يشترك مسوقو المنتجات الناجحة في بعض المهارات الأساسية - فهم يعرفون كيفية بناء منتجات تشكل عادة في الأسواق المتخصصة والمزدحمة باستخدام ردود فعل العملاء السريعة، والنمو الذي يقوده المنتج، وتحليل البيانات، والذكاء التنافسي.

فيما يلي قائمة بأفضل 10 كتب لتسويق المنتجات مع نصائح عملية وأمثلة واقعية لابتكار منتجات يحبها المستخدمون وأساليب جديدة لإشراك العملاء.

تتضمن هذه القائمة كل شيء من الإعلانات العلمية إلى مسؤوليات مدير تسويق المنتج ومفاهيم مثل قابلية استخدام الويب ومفاهيم العلامة التجارية القصصية إلى بيانات العملاء.

أفضل 10 كتب لتسويق المنتجات لإضافتها إلى قائمتك

1. مدير المنتج المؤثر: كيف تقود وتطلق منتجات تكنولوجية ناجحة في مجال التكنولوجيا

في كتاب مدير المنتج المؤثر، يعلمك كين ساندي كيف تتصرف في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، حيث يجمع بين خبرته التي تمتد لـ 20 عامًا ومعرفته في مرحلة النمو.

يقسم المؤلف دروس تسويق المنتجات إلى نماذج ومبادئ سهلة التنفيذ.

في بداية عملية تطوير المنتج ركز على تحسين فهمك للمشكلة واكتشف جميع النتائج الممكنة. قبل اتخاذ نهج واحد، قم بإنشاء نماذج لجميع البدائل واختبارها مع العملاء وأصحاب المصلحة الداخليين.

النصيحة الأكثر عملية للمؤلف هي الاختبار المستمر طوال مرحلة التصميم والتطوير والتنفيذ - حتى لو كان ذلك على عدد قليل من العملاء المستهدفين.

ويقترح أن تحتوي جميع قوالب إدارة المنتجات على خمسة عناصر حاسمة:

الفرضية المكتوبة: كتابة أو صياغة هدفك للسوق السائد أو توضيحه

النتيجة القابلة للقياس: تبسيط وضع المنتج من خلال تحديد المقاييس لتحديد معايير النجاح

الوضوح بشأن القيود: حل مشكلة صغيرة أولاً ثم تطبيق الحل على نطاق واسع لاحقاً

الوضوح بشأن الأدوار: كن واضحاً بشأن المهام التي يجب القيام بها وقصص المستخدمين للعميل المستهدف

التعاون بشأن الحلول المحتملة: شجع فريقك على التعاون في إيجاد الحلول

"مديرو المنتجات يمتلكون المشاكل (لماذا وماذا)، والمهندسون يمتلكون الحلول (كيف ومتى) - ولكن لا يمكنك تطوير وبناء أفضل الأفكار إلا من خلال التعاون." كين ساندي

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): كين ساندي

كين ساندي عدد الصفحات: 394 صفحة

394 صفحة سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 13 ساعة

13 ساعة المستوى الموصى به: القراء الأساسيون والمتوسطون والخبراء

القراء الأساسيون والمتوسطون والخبراء التقييمات: (4.6/5) أمازون



الوجبات الرئيسية

يعتمد الكتاب على مفهوم آدم ناش لمفهوم مجموعات الميزات في إدارة المنتجات. يقترح ساندي أن الإصدار الجيد للميزات يجب أن يحتوي على بعض العوامل التالية:

محركو المقاييس: تحسين مقاييس المنتج

طلبات العملاء: لإصلاح الأخطاء أو تحسين الميزات

المبهجات: الابتكارات التي يأتي بها الفريق

الاستراتيجيات: الميزات المتعلقة بالأهداف طويلة المدى

المعززات: تحسينات أو تحسينات المنتج

ما يقوله القراء:

"كتاب مدير المنتج المؤثر هو كتاب متعمق ومثالي لكل من المبتدئين في إدارة المنتجات وأولئك الذين يرغبون في أن يكون لهم تأثير أكبر على المنتج في شركتهم. هذا هو مصدري الجديد المفضل لكيفية أن تكون شريكاً استراتيجياً فعالاً طوال دورة حياة تطوير المنتج."

2. تسويق المنتج، مبسط: نهج يركز على العميل لنقل المنتج إلى السوق

يُعد كتاب "تسويق المنتجات، مبسط" أحد أكثر كتب تسويق المنتجات تقييمًا، وهو دليل عملي لتسويق المنتجات.

يقدم سريني سيكاران أطرًا متينة لتقسيم العملاء وبناء الشخصية في تسويق المنتجات. يحدد الكتاب رحلة العميل ويوضح لمسوقي المنتجات كيفية إنشاء الشخصيات الصحيحة.

وينسج المؤلف أمثلة واقعية للمنتجات التي تشكل عادات، وسلوك العملاء في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة, وضع المنتج والتسعير والتغليف.

سواءً كنت مسوقًا مؤسسيًا أو مسوقًا استهلاكيًا، فإن هذا الكتاب يقدم لك كتابًا تمهيديًا لقرارات الشراء الخاصة بالعملاء. الهدف من هذا الدليل العملي لمسوّقي المنتجات الطموحين هو إظهار كيفية الربط بين المهام المتباينة داخل تسويق المنتجات.

ومن الأمور المثيرة للاهتمام هنا هو تشجيع سلوك العملاء بمهارة من خلال تسهيل الأمر عليهم في تنفيذ دوافعهم الغريزية.

قم بمخاطبة غريزة العميل، وقدم مدفوعات مرنة، واجعل من السهل التعرف على منتجك.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك قوالب عملية تطوير المنتج للتوصيل والتشغيل وفقًا لخطة الانتقال إلى السوق.

"يدور الفن والإبداع حول القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين. ويشمل تسويق المنتجات هذا السرد أيضًا." - سريني سيكاران

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): سريني سيكاران

سريني سيكاران عدد الصفحات: 204 صفحة

204 صفحة سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 10 ساعات

10 ساعات المستوى الموصى به: متوسط

متوسط التقييمات: (4.3/5) أمازون



الوجبات الرئيسية

عندما يشتري الناس المنتجات، فإن الناس يطبقون الجوانب الثلاثة للروح كما أوضحها أفلاطون: العقل والقلب والحدس

افهم مستوى انخراط العميل في شراء منتجك

خاطب المنطق والعاطفة والغريزة لدى عملائك ضع منتجاتك وصنّفها في منطقة معينة من عقلية عميلك

ما يقوله القراء:

"لقد اشتريت هذا الكتاب استعدادًا لوظيفة جديدة وأعجبت على الفور بمدى سهولة استيعابه. الكتاب مدروس، وغني بالمعلومات، ومكتوب بشكل جيد، ويوفر أساسًا متينًا في تسويق المنتجات."

3. مدير تسويق المنتجات: المسؤوليات وأفضل الممارسات في شركة تكنولوجية

عندما كان لوكاس ويبر مديراً لتسويق المنتجات، بحث في الإنترنت للتعرف على استراتيجيات التسويق لبيع منتجات التكنولوجيا المتقدمة. في ذلك الوقت، لم تقدم كتب تسويق المنتجات والمجلات البحثية الخاصة بتسويق المنتجات سوى القليل من المساعدة.

كتب ويبر كتاب "مدير تسويق المنتجات: المسؤوليات وأفضل الممارسات في شركة تكنولوجية لمشاركة ما تعلمه من خلال التجارب والأخطاء أثناء العمل والأمثلة الواقعية.

يشرح الكتاب التحديات التي تواجه الفرق الأخرى التي تعمل مع مدير تسويق المنتجات. ما الذي تستلزمه هذه الأدوار؟ يعالج ويبر المشاكل الفريدة لفريق تسويق المنتجات في قراءة مسلية، ويجمع ويبر بين الحكايات والمقابلات مع زملائه وخبراء الصناعة.

ويعلم المهارات الأساسية اللازمة لكي تصبح مديراً لتسويق المنتجات والأفكار الجديدة والإلهام لمسوقي المنتجات المتمرسين. ويحذر المؤلف من أن كل شيء آخر يفشل بدون استراتيجية مناسبة للمبيعات.

"يجب أن نحدد القيم حيث يبدو أنه لا توجد قيم." لوكاس ويبر

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): لوكاس ويبر

لوكاس ويبر عدد الصفحات: 123 صفحة

123 صفحة سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 10 ساعات

10 ساعات المستوى الموصى به: من الأساسي إلى المتوسط

من الأساسي إلى المتوسط التقييمات: (4.4/5) أمازون



الوجبات الرئيسية

استمع بعقل منفتح إلى أولئك الذين عملوا لفترة أطول منك في الشركة أو الصناعة

ضع في اعتبارك مشاعر الناس وعمليات اتخاذ القرار والمستوى الفكري أثناء التحدث إليهم

كمسوّق للمنتج، كن مستعداً لأخذ المعلومات التقنية المفصلة عن المنتج واستخلاصها في رسائل تسويقية ومبيعات مهمة

ما يقوله القراء:

"إن خبرة المؤلف العملية في تسويق المنتجات تجعل من هذا الكتاب قراءة ثاقبة للغاية. هناك إشارات إلى كل من النجاحات والإخفاقات، والتي يمكن أن تساعد مسوقي المنتجات الطموحين. حتى لو لم تكن وظيفتك هي تسويق المنتج، وكنت تشارك في أدوار أخرى مثل تسويق المحتوى أو تسويق النمو، يمكنك العثور على العديد من أفضل الممارسات للتعلم منها. وهي مفيدة بشكل خاص عندما يكون المسوقون يتنقلون بين مسؤوليات متعددة ولم تنشئ المؤسسة منصبًا رسميًا لتسويق المنتجات."

4. من الواضح أنه رائع

تبدأ أبريل دنفورد كتابها "من الواضح أنه رائع" وتناقش كيف كانت تضع المنتجات في شركتها التكنولوجية - وهو نموذج يملأه فريق التسويق عند إطلاق منتج جديد.

وهذا من شأنه أن يجيب عن سبب وكيفية وماهية المنتج. ومع ذلك، كانت هذه الاستراتيجية مملة وغير فعالة.

وذلك عندما بدأت في بناء أطر عمل حول صياغة وضع المنتج حتى يحب العملاء منتجك.

وباستخدام هيكل عرض المبيعات المكون من ثماني خطوات، توضح أمثلة مثيرة عن كيفية اختراق المنتجات التي تشكل عادةً ما يكون لها عادةً في سوق مزدحمة.

كما توضح كذلك فخين من فخاخ تحديد المواقع السياقية. يركز معظم مسوقي المنتجات على ما قام فريق التطوير ببنائه ولكنهم لا يركزون على كيفية تحول المنتج أو تغيره في السوق المستهدف.

تطور الشركات الناجحة منتجاتها باستمرار مع تغير السوق واتجاهات المستهلكين.

يعد هذا الكتاب من أفضل كتب تسويق المنتجات لأن دنفورد عمل مع بعض أفضل الشركات الناشئة لأكثر من 25 عامًا، وساعدهم على تحديد موقع المنتجات بشكل أفضل (أو صحيح).

يجب على مديري تسويق المنتجات الذين يرغبون في الحصول على دليل تسويق منتج بسيط لكسب المزيد من الأعمال أن يقرأوا هذا الكتاب.

"بينما ندرك أن السياق مهم، إلا أننا نفشل عمومًا في اختيار السياق بشكل متعمد لأننا نعتقد أن سياق منتجنا واضح." أبريل دنفورد

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): أبريل دانفورد

أبريل دانفورد عدد الصفحات: 202 صفحة

202 صفحة سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 15 ساعة

15 ساعة المستوى الموصى به: من الأساسي إلى المتقدم

من الأساسي إلى المتقدم التقييمات: (4.5/5) أمازون



الوجبات الرئيسية

يوضح دنفورد المكونات الخمسة لتحديد المواقع الفعالة:

البدائل التنافسية: تصور الخيارات المتاحة للجمهور المستهدف إذا لم يكن منتجك موجودًا

السمات الفريدة: الميزة التنافسية التي يتمتع بها منتجك على المنتجات الأخرى

القيمة (والإثبات): فوائد مميزات منتجك لجمهورك المستهدف

خصائص السوق المستهدفة: صفات المشترين التي تجعلهم يهتمون بقيمة المنتج

فئة السوق: إما أن تضع منتجك في فئة سوق حالية أو تحاول إنشاء فئة جديدة المستخدمين الذين سيجدون أن منتجك الحل مناسب للسوق ~

ما يقوله القراء:

"كتاب مكتوب بشكل جيد وسهل المتابعة حول تحديد المواقع. يجب قراءته، خاصة إذا كنت تعمل في تسويق المنتجات التقنية. فهو يتجاوز التركيبات النظرية ويقدم إطار عمل قابل للتنفيذ للوصول إلى المكانة المثالية."

5. مُلهم: كيف تصنع منتجات تقنية يحبها العملاء

يشرح كتاب مارتي كاجان الأكثر مبيعًا في مجال البحث والتطوير في مجال الأعمال التجارية "Inspired" كيف تساهم الإدارة الفعالة للمنتجات في تصميم المنتجات التقنية الناجحة وبنائها وتوسيع نطاقها.

يقدم المؤلف رؤى قيّمة حول كيفية قيام أفضل الشركات التقنية والشركات الناجحة، مثل Apple وTesla وFacebook، بإطلاق منتجاتها وكيفية هيكلة مؤسسات المنتجات الناجحة.

على الرغم من أن كتاب تسويق المنتجات هذا قد كُتب في عام 2008 عندما لم يكن هناك دور وظيفي مميز لمسوق المنتجات، إلا أنه يعد مصدرًا قيمًا لفهم سيكولوجية المنتجات التقنية.

تتطلب ملاءمة المنتج للسوق، بغض النظر عن مرحلة الشركة، هيكلة مناسبة لفرق المنتجات، وحملة تسويقية ذات صلة، وقيمة استراتيجية فيما يتعلق بسياق العمل واتجاهه.

"يعمل مدير المنتج بلا كلل، ويقود فريق المنتج للجمع بين التكنولوجيا والتصميم لحل مشاكل العملاء الحقيقية بطريقة تلبي احتياجات العمل." مارتي كاغان

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): مارتي كاغان

مارتي كاغان عدد الصفحات: 386 صفحة

386 صفحة سنة النشر: 2008

2008 الوقت المقدر للقراءة: 20 ساعة

20 ساعة المستوى الموصى به: من الأساسي إلى المتقدم

من الأساسي إلى المتقدم التقييمات: (4.6/5) أمازون



الوجبات الرئيسية

وفقًا لكاجان، تعمل أفضل فرق المنتجات للأسباب التالية:

يتعاملون مع المخاطر (القيمة، وقابلية الاستخدام، والجدوى، وجدوى الأعمال) قبل أن يبنوا حلولهم

يحددون المنتج بالتعاون مع جميع الفرق (أي أن التصميم والهندسة وإدارة المنتجات يعملون جنبًا إلى جنب)

يقدمون حلولاً تحل المشاكل الأساسية بشكل أساسي

ما يقوله القراء:

"لقد استحوذ مارتي على كل مجال من مجالات التأثير لمؤسسة المنتج ومن منظور مختلف الأشخاص: مدير المنتج، والمصمم، وأصحاب المصلحة، والقادة، ومدير التسليم، مما يجعل هذا الكتاب مناسبًا لكل شخص في شركة المنتج."

6. مدمن مخدرات: كيفية بناء منتجات تشكل عادة

إذا كان فريقك يعاني من منتجات فاشلة، فإن كتاب نير إيال Hooked يقدم لك عملية من أربع خطوات (تسمى نموذج Hooked) لبناء منتجات تشكل عادة سيحبها عملاؤك.

وأفضل ما في الكتاب هو أن الكتاب يشرح بالتفصيل التقنيات السلوكية التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي لإبقاء المستخدمين مدمنين على منتجاتك وعودتهم إليها.

إذن، ما الذي تفعله هذه الشركات بشكل مختلف؟ إنهم يقدمون حلولاً من البداية إلى النهاية. إنهم يربطون أنفسهم بمشكلة أو حاجة ما بقوة لدرجة أن جمهورهم المستهدف يتواصل معهم تلقائيًا.

على سبيل المثال، يرتبط "البحث" اليوم ارتباطًا عضويًا بجوجل، أو الحاجة إلى "الشعور بالرضا" تأخذ الناس على الفور إلى إنستاجرام. ويوضح إيال للقراء كيفية بناء مثل هذه الارتباطات وتطبيق "نموذج المدمنين"

"تفشل الكثير من الابتكارات لأن المستهلكين يبالغون في تقدير القديم بشكل غير منطقي، بينما تبالغ الشركات في تقدير الجديد بشكل غير منطقي." نير إيال

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): نير إيال

نير إيال عدد الصفحات: 243 صفحة

243 صفحة سنة النشر: 2014

2014 الوقت المقدر للقراءة: 13 ساعة

13 ساعة المستوى الموصى به: من الأساسي إلى المتقدم

من الأساسي إلى المتقدم التقييمات: (4.6/5) أمازون



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يحتوي "النموذج المعلق" على عملية من أربع خطوات مضمنة في حلقة أو دورة تتضمن المحفز والفعل والاستثمار والمكافأة المتغيرة

هناك نوعان من المحفزات. المحفّزات الخارجية هي الدعوات المباشرة أو المدفوعة أو المكتسبة أو العلائقية أو المملوكة لاتخاذ إجراء. أما المحفزات الداخلية فهي الارتباطات التي يقوم بها الأشخاص مع نقاط الألم التي يواجهونها

يحتاج منتجك إلى حل مشكلة ما بشكل متكرر ومستمر (فكّر في فيسبوك أو إنستجرام - عندما تشعر بالملل، تزور هذه المواقع دون أي محفزات خارجية) لتكوين عادة

ما يقوله القراء:

"هذا كتاب رائع لمن يريد أن يتعلم ما الذي يجعل المنتج رائعًا. فهو يساعد على إبراز العديد من المفاهيم التي نراها في حياتنا الواقعية ولكننا لا نستطيع أن نضع لها اسماً مثل المحفزات والإجراءات والمكافآت والاستثمارات. إنه رفيق رائع لمن يتطلع إلى بناء منتج وسيكون بمثابة قائمة مرجعية لمعرفة ما إذا كنت قد غطيت أهم الأشياء في منتجك."

7. دليل النجاة لمدير المنتج

يطلب ستيف هينز، مؤسس المجلس التنفيذي لإدارة المنتجات، من المتخصصين في تسويق المنتجات التفكير بشكل استراتيجي للتقدم في حياتهم المهنية.

في دليل نجاة مدير المنتجات، يشارك المؤلف مخططًا متدرجًا للنجاح كمسوق للمنتجات وكيفية بناء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVPs) من خلال أدوات عملية والتقنيات.

يحتوي الكتاب على تقنيات لكسب التمكين ونشر وإصدار المنتجات ومقاييس لتقييم أداء المنتج.

كمدير منتج، سوف تتعلم كيف تتجاوز الميزات والوظائف وتصبح خبيراً في المنتج ومدافعاً عن العملاء. سواءً كنت مبتدئاً تبحث عن نصائح حول تسويق المنتجات التي تم فضح زيفها أو كنت قائداً متمرساً، فإن هذا الكتاب يحتوي على كل ما تحتاجه للمساهمة بنتائج إيجابية ثابتة في عملك.

تعمّق في الجوانب الإبداعية لإدارة المنتجات أثناء تخطيط رحلة العميل.

"عندما لا تكون إدارة المنتج منظمة أو متناسقة أو محددة النطاق بشكل صحيح، يتعين على الأشخاص العمل بجدية أكبر لتحقيق نفس الأهداف وبناء استراتيجيات ناجحة." ستيفن هينز

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): ستيفن هينز

ستيفن هينز عدد الصفحات: 223 صفحة

223 صفحة سنة النشر: 2013

2013 الوقت المقدر للقراءة: 11 ساعة

11 ساعة المستوى الموصى به: متوسط إلى متقدم

متوسط إلى متقدم التقييمات: (4.1/5) أمازون



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المنتج ليس دائمًا عنصرًا واحدًا، ولكن داخل الشركة يوجد تسلسل هرمي للخدمات وخطوط الإنتاج

إدارة المنتجات هي نموذج يشمل اكتشاف المنتجات وابتكارها ووضع الاستراتيجيات والتجارب والتخطيط والتطوير وتسويق المنتجات

هناك أربعة جوانب لتسويق المنتجات: رسم خريطة لتحملاتك، وأن تكون خبيرًا في المجال، وتوجيه الجميع للتركيز على أهداف الشركة، والمضي قدمًا

ما يقوله القراء:

"لقد قفزت من مهنة في الجيش، إلى المبيعات، ومؤخراً إلى إدارة المنتجات. يجب أن يكون هذا الكتاب قراءة إلزامية لأي شخص في عالم إدارة المنتجات! يقوم ستيفن بعمل ممتاز في تفصيل أمثلة مباشرة من حياته المهنية ودعمها بالتكتيكات والإرشادات التي يمكن للقارئ استخدامها على الفور. كما يقدم العديد من النماذج والأدوات المفيدة التي أخطط لدمجها في أسرع وقت ممكن. ندمي الوحيد هو أنني لم أقرأه في وقت مبكر!"

8. النمو بقيادة المنتج: كيفية بناء منتج يبيع نفسه بنفسه

استلهم ويس بوش فكرة تأليف هذا الكتاب عندما أنفق 300 دولار على كتابة ورقة بيضاء لمنتج SaaS. عندما ساعد في إطلاق منتج متميز مجاني من 0-100 ألف مستخدم، أدرك حقيقة مدهشة: معظم الناس كانوا مخطئين بشأن بيع البرمجيات.

يقترح بوش في كتابه "النمو بقيادة المنتج" استراتيجية يقودها المنتج، ويقدم نصائح عملية لتوفير تكاليف التطوير واتباع استراتيجية مناسبة لإطلاق منتج SaaS.

ويحلل مفاهيم تسويق المنتجات التكنولوجية المعقدة في رسوم بيانية وجداول مثيرة للاهتمام.

على سبيل المثال، حشو المنتج مثل الكولا التي تقدم مع البطاطس المقلية. فالعملاء الرئيسيون سيتحققون دائمًا من الحشوات الكبيرة، لذلك تساعد الحزمة على زيادة الإقبال في زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU).

"ديون القدرة هي الثمن الذي تدفعه في كل مرة يفشل فيها المستخدم في تحقيق النتيجة الرئيسية في منتجك." ويس بوش

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): ويس بوش

ويس بوش عدد الصفحات: 278 صفحة

278 صفحة سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 15 ساعة

15 ساعة المستوى الموصى به: متوسط إلى متقدم

متوسط إلى متقدم التقييمات: (4.5/5) أمازون



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تنشأ فجوة القيمة عندما يكون هناك فرق بين القيمة المتصورة والقيمة الملموسة؛ وكلما كانت فجوة القيمة أكبر، كلما كان مسار التحويل أكثر تسربًا

هناك ثلاثة أسباب تجعل الفجوة في القيمة كبيرة جدًا في صناعة البرمجيات كخدمة، وهي: ديون قدرة المنتج، ونقص الوعي باحتياجات العملاء، والإفراط في الوعود بالحل

لإنشاء منتجات تكنولوجية يرغب العملاء في الدفع مقابلها، يجب عليك إزالة فجوة القيمة والاحتكاك الذي يؤدي إلى انخفاض اعتماد المنتج

ما يقوله القراء:

"أنصح كل مؤسس شركة Saas بقراءة هذا الكتاب قبل بدء مشروعه "~ قد تبدو أجزاء كثيرة منه نظرية. ثم مرة أخرى بعد مرور عامين على إطلاق المنتج اقرأه مرة أخرى \~ ستجد أن كل كلمة ستبدو منطقية تمامًا. جيد جداً."

9. تصميم الأشياء اليومية

نشر في البداية عام 1988 بعنوان "سيكولوجية الأشياء اليومية"، يصف دونالد نورمان علم النفس الكامن وراء التصميم الجيد والسيئ مع اقتراح مبادئ التصميم.

على الرغم من أن كتاب تصميم الأشياء اليومية يتطرق إلى تخصصات مثل بيئة العمل وممارسة التصميم وعلم النفس السلوكي، إلا أن هذا الكتاب يحتل مكانة راسخة بين كتب تسويق المنتجات.

يعد فهم علم النفس المعرفي من بين الجوانب العديدة لتسويق المنتجات.

وبناءً على فرضية توقعات واحتياجات العميل، يقدم المؤلف حجة قوية لكيفية قيام تصميم المنتج بجسر التواصل بين الشيء والمستخدم.

وبينما يلوم المبتكرون أنفسهم على فشل المنتج، فإن الحقيقة المدهشة، كما يشير الكتاب، هي أن المنتجات تفشل عندما يفتقر التصميم إلى التوجيه الحدسي.

يحث المؤلف المصممين ومسوقي المنتجات ومديري تسويق المنتجات على تبني قوة القيود والتصميم من أجل الخطأ. إن أهم رسالة للعلامة التجارية للتصميم الجيد هي أنه لا يحتاج إلى تفسير.

"التصميم الجيد هو في الواقع أصعب بكثير في ملاحظته من التصميم الرديء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التصميم الجيد يناسب احتياجاتنا بشكل جيد لدرجة أن التصميم غير مرئي." - دونالد نورمان

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): دون نورمان

دون نورمان عدد الصفحات: 368 صفحة

368 صفحة سنة النشر: 2013

2013 الوقت المقدر للقراءة: 20 ساعة

20 ساعة المستوى الموصى به: متقدم

متقدم التقييمات: (4.4/5) أمازون



الوجبات الرئيسية

يستخدم التصميم الجيد قيود المنتج لمساعدة المستخدم على فهم المنتج

أفكار المنتجات الجيدة تنجو عندما عملية التصميم يراعي علم النفس البشري

التصميم الذي يركز على الإنسان يقرب بين التكنولوجيا والبشر

ما يقوله القراء:

"إذا كنت مصممًا لواجهة المستخدم وتجربة المستخدم، يجب أن يكون لديك هذا الكتاب لأنه كتابك المقدس ... يساعدنا هذا الكتاب حقًا على فهم مبادئ التصميم البسيطة التي قد نفوتها باسم التصميم أو البساطة."

10. البناء للجميع: قم بتوسيع سوقك باستخدام ممارسات التصميم من فريق تضمين المنتجات في Google

هذا هو الكتاب الأول في القائمة الذي يناقش أهمية التنوع والشمول في تصميم المنتجات.

في كتاب "البناء للجميع"، تقدم آني جان بابتيست حجة مقنعة لقادة الأعمال لتبني نهج شامل لابتكار منتجات للنساء والملونين وغيرهم من المجموعات الأخرى الممثلة تمثيلاً ناقصاً.

وتتخذ المؤلفة نهجًا تدريجيًا للأسئلة التي يجب أن يطرحها المسوقون والباحثون في مجال المستخدمين ومديرو تسويق المنتجات لإشراك المزيد من مجموعات المستخدمين في عملية التصميم.

وبصفته رئيس قسم دمج المنتجات في Google، يشير جان بابتيست إلى أن دمج المنتجات يوسّع نطاق ديموغرافية المستخدم من شخص "عادي" إلى مجموعة متنوعة وديناميكية من مختلف الأعراق والأعراق والأجناس والقدرات.

"عندما تعطي الأولوية للتصميم الشامل، فإنك تبدأ في التركيز على مخاوف المستخدمين العميقة لحل هذه المخاوف." آني جان بابتيست

عن الكتاب

المؤلفة (المؤلفون): آني جان بابتيست

آني جان بابتيست عدد الصفحات: 272 صفحة

272 صفحة سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 14 ساعة

14 ساعة المستوى الموصى به: متقدم

متقدم التقييمات: (4.6/5) أمازون



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القاعدة الذهبية لتسويق المنتجات الشاملة ليست "عامل الآخرين كما تحب أن يعاملك الآخرون"، ولكن "عامل الآخرين كما يحبون أن يعاملوك

يشكل الأشخاص غير الممثلين تمثيلاً كافياً جزءاً كبيراً من السكان، وبالتالي فهم محركون للنمو

يجب أن يكون العملاء المحرومون من الخدمات في صميم ممارساتك وعملياتك

ما يقوله القراء:

"لقد ألهمني هذا الكتاب لبدء الحديث عن إدماج المنتجات، وأصبحتُ من أبطاله في كل مؤسسة عملت بها منذ ذلك الحين. سيوضح هذا الكتاب لأي شخص يعمل كقائد منتج من أي نوع أن البناء من أجل الجميع أمر جيد لكل من الأشخاص والأعمال."

تنويهات أخرى مشرفة في كتب تسويق المنتجات

تسويق المنتجات مع كليك أب

استخدم ClickUp لتخصيص طريقة العرض الخاصة بك لتصور وتخطيط مواد تسويق المنتج مثل المحتوى والوسائط عبر مؤسستك

إلى جانب مبادئ النمو بقيادة المنتج ومسؤوليات مديري تسويق المنتجات، تتحدث القائمة أعلاه أيضًا عن أهمية استخدام الأدوات المناسبة لتحسين الكفاءة.

ClickUp هي واحدة من أفضل الأدوات للجيل القادم من مسوّقي المنتجات. سواء كان مدير تسويق منتج مبتدئ يعمل مع فرق متعددة لإطلاق منتجات جديدة، أو مسوق منتجات مخضرم، فإن مجموعة أدوات ClickUp أدوات إدارة المشاريع تساعدك على أداء أفضل

إليك كيف تساعدك ClickUp على إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.

برنامج إدارة المشاريع التسويقية

يجمع برنامج الإنتاجية المتكامل من ClickUp جميع أنشطتك التسويقية معاً. برنامج ClickUp برنامج تسويق المشاريع لمسوّقي المنتجات يغطي جميع الأنشطة، بدءًا من العصف الذهني والتخطيط وتنفيذ برامج التسويق الخاصة بفريقك إلى تصور التقدم المحرز بشفافية على مستوى الفريق.

برنامج ClickUp لتسويق المشاريع من ClickUp يبقي الجميع على نفس الصفحة

منصة إدارة المنتجات

تتمثل إحدى المسؤوليات المهمة لمدير تسويق المنتج في تبسيط عملية تطوير المنتج من خلال التعاون بين الأقسام المختلفة. برنامج ClickUp منصة إدارة المنتجات تساعدك على تخطيط رؤيتك، ومواءمة فريقك مع الأهداف والجداول الزمنية، والاندفاع نحو تطوير المنتج وإطلاقه.

قالب خارطة طريق المنتج

لنفترض أنك مسؤول عن مشروع إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمنتجك. تحتاج إلى تتبع خارطة طريق المنتج ومشاركتها، ومشاركة تحديثات التنفيذ الأسبوعية والشهرية مع القيادة، ونشر ملاحظات الإصدار لفريقك الداخلي.

استخدم قالب خارطة طريق المنتج الخاص ب ClickUp لتخطيط كل خطوة من خطوات دورة تطوير المنتج. توفر خارطة الطريق رؤية شاملة للرؤية وتقسيم المهام وتحديد أولويات الميزات والمبادرات لمشروع إعادة التصميم.

أصبح تطوير المنتج أمرًا سهلاً عند استخدام قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp

تخطيط وتنفيذ الحملات التسويقية

طرح الأفكار والتخطيط لحملاتك التسويقية وتنفيذها على لوحة تحكم ClickUp البديهية. ClickUp AI يساعد مسوّقي المنتجات على تحديد موقع المنتج باستخدام ClickUp AI . توليد أفكار المحتوى، وخرائط الطريق، ورسائل البريد الإلكتروني، خاصة عند التعامل مع كتلة إبداعية.

أصبح تسويق المنتجات سهلاً مع ClickUp AI

حدد الأهداف والأولويات

سواء كنت ترغب في اتباع نهج يركز على العميل أو النمو الذي يقوده المنتج، يجب عليك تحديد الأهداف والغايات لنفسك وللفرق المعنية. اضطلع بمسؤوليات مدير تسويق المنتج بكفاءة أكبر مع أهداف ClickUp . قم بقياس نجاحك، وتتبع التقدم المحرز، وأنشئ سباقات يومية باستخدام الأهداف.

تصور التقدم المحرز في مجلد أهداف ClickUp

تخطيط الاستراتيجية باستخدام ClickUp Whiteboards

اجعل خطة منتجك سهلة الفهم باستخدام السبورة البيضاء ل ClickUp . اعتبر السبورة البيضاء بمثابة لوحة إبداعية لتخطيط الأفكار وربطها بسير العمل ومشاركتها مع أعضاء فريقك.

تتبع التقدم في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات المخصصة

في الوقت الذي يتعين فيه على مسوقي المنتجات التأكد من أن كل دولار ينفقونه يساهم في النجاح الكلي, لوحات معلومات ClickUp مفيدة. فهي تساعد في التعمق في التفاصيل الخاصة بالمهام لتحديد الاختناقات والأنماط والاتجاهات. تسمح لوحات المعلومات المخصصة للمستخدمين بالحصول على رؤية فورية للتقدم والأداء.

قم بإعداد التقارير التي تحتاج إليها، كل ذلك في مكان واحد، على ClickUp

التسويق الرائع للمنتجات = إتقان الأساسيات + استخدام الأدوات المناسبة

يقود مديرو تسويق المنتجات الابتكار من خلال قيادتهم ولكنهم يحتاجون إلى التكنولوجيا لمساعدتهم.

تعمل أدوات إدارة المشاريع الشاملة من ClickUp على تبسيط عملية تطوير المنتج وتساعدك على شحن المنتجات بشكل أسرع.

باختصار، ابدأ حملة تسويق منتجك باستخدام قالب خطة تسويق ClickUp لتحديد الأهداف والغايات وإضافة تفاصيل محددة مثل ملخصات التصميم وخرائط رحلة العميل واستراتيجية إطلاق المنتج.

استخدم ClickUp AI لتبسيط وتعزيز رسائل المنتج لفرق المبيعات. تطوير خرائط طريق المنتج وكتابة عناوين ونسخ تجذب الانتباه دون الاعتماد على فريق المحتوى الخاص بك لإنشاء المسودات.

باستخدام ClickUp، يمكنك تنظيم عمل فريقك ومراقبته والتعاون مع الأقسام الأخرى، مثل المبيعات ودعم العملاء، لوضع منتجك الجديد على رادار العملاء.

إن عرض عبء العمل يساعدك على تقييم السعة الفردية، وإزالة التكرار، وإعادة تعيين العمل لضمان جاهزية خطة الانتقال إلى السوق.

ابقَ على اطلاع على جميع المواعيد النهائية والجداول الزمنية من خلال طرق عرض مخطط جانت وإدارة الأولويات على المخطط الزمني المرئي المشترك مع فريقك.

الجزء الأفضل, دمج ClickUp مع الحزمة التقنية الموجودة لديك، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، وأتمتة المهام الروتينية مثل تحديثات الحالة وتغييرات المُعيَّنين.

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