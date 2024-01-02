أفضل 10 كتب رشيقة لمديري المشاريع في عام 2025

تُعد القدرة على التكيف والابتكار أمرًا بالغ الأهمية في إدارة المشاريع، ويصبح التعلم المستمر البوصلة التي توجهك نحو التميز.

إن المنهجية الرشيقة هي إطار عمل يقسم المشاريع إلى مراحل، مما يساعد في التعاون وتقديم القيمة للعملاء.

وقد أصبحت منهجية أجايل شائعة في إدارة المشاريع، مما يجعل من الضروري أن يتقنها العاملون في مجال إدارة المشاريع.

لقد اخترنا بعناية أفضل 10 كتب عن الأجايل لتمكينك في رحلتك نحو الإتقان. ستكون هذه الكتب بمثابة مجموعة أدوات رشيقة لمساعدتك على تبني التغيير والتعاون والتحسين المستمر. 📕

## أفضل 10 كتب لمدراء وفرق عمل المشاريع الرشيقة

إليك 10 كتب موثوقة لمساعدتك في التعرف على الأجايل وتطبيقها. تقدم هذه الكتب رؤى مفصلة حول منهجيات الأجايل.

1. كتاب *كتاب سكروم الأساسي: دليل عملي لأكثر العمليات الرشيقة شيوعًا من تأليف كينيث روبين

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): كينيث س. روبين

كينيث س. روبين سنة النشر: 2012

2012 الوقت المقدر للقراءة: 16 ساعة

16 ساعة المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 504 صفحة

504 صفحة التقييمات 4.7/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



هذا الكتاب هو دليل عملي لإتقان إطار عمل سكروم.

ويغطي مواضيع مختلفة، بما في ذلك أدوار سكرم والأحداث والقطع الأثرية وتوسيع نطاق سكرم للمشاريع الكبيرة.

يوفر Essential Scrum فهمًا شاملاً وإرشادات يمكنك تطبيقها على الفور. وهو يركز على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ تساعد على تنفيذ أطر عمل رشيقة مثل Scrum في بيئات تنظيمية متنوعة.

"يقرّ التطوير التكراري بأننا على الأرجح سنخطئ في بعض الأمور قبل أن نصل إلى الصواب، وبأننا سنقوم بالأمور بشكل سيء قبل أن نقوم بها بشكل جيد."

كينيث س. روبن

الوجبات الرئيسية:

نظرة عامة شاملة: يقدم فهماً شاملاً لمنهجية سكرم ويغطي الأدوار والممارسات والمبادئ

يقدم فهماً شاملاً لمنهجية سكرم ويغطي الأدوار والممارسات والمبادئ أدوات عملية: يقدم أدوات وتقنيات عملية لتنفيذ وإدارة منهجية سكروم في المشاريع

يقدم أدوات وتقنيات عملية لتنفيذ وإدارة منهجية سكروم في المشاريع أمثلة من العالم الحقيقي: يوضح المفاهيم بأمثلة واقعية، مما يجعل فهم وتطبيق ممارسات سكروم أسهل

ماذا يقول القراء:

"إن تنسيق الكتاب سهل الفهم، والأيقونات الواضحة والرسوم البيانية المفصلة تجعل المفاهيم المعقدة سهلة الفهم. يتم تقديم المبادئ الأساسية التي تدعم أفضل ممارسات سكروم بطريقة بسيطة ومتماسكة تمكّن المبتدئين إلى خبراء سكروم من تطبيق التطبيقات العملية التي تحقق قيمة حقيقية."

2. إتقان سكرم: من قيادة خادمة جيدة إلى قيادة خادمة عظيمة من تأليف جيف واتس

عبر إيسو

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): جيف واتس

جيف واتس سنة النشر: 2013

2013 الوقت المقدر للقراءة: 11 ساعة

11 ساعة المستوى الموصى به: متوسط إلى متقدم

متوسط إلى متقدم عدد الصفحات: 340 صفحة

340 صفحة التقييمات 4.7/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



على عكس العديد من الكتب التعلم الرشيق التي تقدم لمحة عامة عن Scrum، يتعمق جيف واتس في تعقيدات القيادة الخادمة وتطبيقها في Scrum Mastery.

يتخطى الكتاب أساسيات ممارسات سكرم ويستكشف العقلية والسلوكيات التي من شأنها أن تحوّل معلم سكرم الجيد إلى قائد خادم استثنائي.

يقدم المؤلف الحكايات ودراسات الحالة التي تتوافق مع التحديات اليومية التي يواجهها أساتذة سكرم. لذا، بالإضافة إلى كونه كتابًا نظريًا، يعد الكتاب دليلًا قيّمًا لأساتذة سكرم الذين يتنقلون بين تعقيدات أدوارهم في العالم الحقيقي.

"يتطلب تحويل فريق، ناهيك عن منظمة بأكملها، من مبادئ القيادة والسيطرة إلى تلك القائمة على القيادة الخادمة، ومن الخطط القائمة على التنبؤ إلى الخطط القائمة على البيانات التجريبية التطورية التجريبية الصبر والمثابرة."

جيف واتس

الوجبات الرئيسية:

التركيز على القيادة: يركز على دور سيد سكرم كقائد خادم والمهارات اللازمة للتميز في هذا الدور

يركز على دور سيد سكرم كقائد خادم والمهارات اللازمة للتميز في هذا الدور ديناميكيات الفريق: يستكشف كيفية بناء فرق عالية الأداء والحفاظ عليها في بيئة رشيقة

يستكشف كيفية بناء فرق عالية الأداء والحفاظ عليها في بيئة رشيقة التحسين المستمر: يناقش استراتيجيات التحسين المستمر والتغلب على التحديات الشائعة في المشاريع الرشيقة

ماذا يقول القراء:

"هذا الكتاب مذهل. سهل القراءة للغاية. لقد قرأته من الغلاف إلى الغلاف وغالبًا ما أرجع إليه لتذكير نفسي بما يجب أن أضعه في الاعتبار لأكون خبيرًا رائعًا في سكروم. هناك بعض الأدلة السردية الجيدة حول سبب فعالية القيام بـ X و X. يختلف كل فريق عن الآخر، لكن هذا الكتاب يشجعك حقًا على التفكير خارج الصندوق بعقلية القائد الخادم الحقيقي."

3. تطوير الألعاب الرشيقة من تأليف كلينتون كيث

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): كلينتون كيث

كلينتون كيث سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 19 ساعة

19 ساعة المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 576 صفحة

576 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



يقدم هذا الكتاب نهجاً فريداً لتطبيق المبادئ الرشيقة في تطوير الألعاب.

ومع تركيزه الواضح على صناعة الألعاب، فإنه يقدم رؤى واستراتيجيات لمطوري الألعاب الذين يواجهون التحديات المتميزة في مجالهم.

وهو يؤكد على أهمية التعاون والتواصل ضمن فرق متعددة التخصصات، وهو جانب حاسم من جوانب تطوير الألعاب الناجحة.

يرشد الكتاب القراء إلى تعزيز بيئة تعاونية وبناء بيئة تعاونية في مجال تطوير الألعاب سير العمل الرشيق مما يمكّن الفرق من الاستجابة بفعالية للتطورات المتغيرة متطلبات المشروع وتقديم ألعاب عالية الجودة.

"يتشارك الفريق المشتت نفس التحديات التي يواجهها الفريق الموزع. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يواجه تحدي الحفاظ على الشفافية والتعاون والتنظيم الذاتي والحاجة إلى الاستفادة من الأدوات المتاحة بأفضل طريقة ممكنة."

كلينتون كيث

الوجبات الرئيسية:

أجايل في تطوير الألعاب: يصمم منهجيات رشيقة خصيصًا لصناعة تطوير الألعاب

يصمم منهجيات رشيقة خصيصًا لصناعة تطوير الألعاب الموازنة بين الإبداع والكفاءة: يركز على الموازنة بين العمليات الإبداعية والإدارة الفعالة للمشروعات

يركز على الموازنة بين العمليات الإبداعية والإدارة الفعالة للمشروعات دراسات حالة: يتضمن دراسات حالة من مشاريع تطوير ألعاب حقيقية لتوضيح تطبيق الممارسات الرشيقة

ما يقوله القراء:

"الكتاب مكتوب ومنظم بشكل جيد للغاية، ويسهل فهمه. يوصى به بشدة لأي فريق يستكشف أجايل."

4. التقدير والتخطيط الرشيق من تأليف مايك كوهن

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): مايك كوهن

مايك كوهن سنة النشر: 2005

2005 الوقت المقدر للقراءة: 12 ساعة

12 ساعة المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 368 صفحة

368 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



يتعمق هذا الكتاب في تقنيات التقدير المختلفة، مع التركيز على الطبيعة التعاونية لعملية التخطيط الرشيق.

يوفر مايك كوهن إرشادات عملية حول قصص المستخدمين، وتخطيط الإصدارات، والتكيف مع المتطلبات المتغيرة، ومعالجة التحديات التي تواجهها في بيئات المشاريع الديناميكية.

يتميز الكتاب أيضًا بتغطيته للمواضيع المتقدمة مثل السرعة ونقاط القصة وتخطيط الإصدارات.

يقدم كوهن فهمًا دقيقًا لما يلي منهجيات تحسين العمليات توجيه القراء حول كيفية تكييفها لتناسب احتياجات المشروع الفريدة.

"يجب منح الأفراد كل الحوافز الممكنة للعمل كفريق واحد. إذا زادت إنتاجية الفريق من خلال مساعدتي لشخص آخر، فهذا ما يجب أن أفعله. فسرعة الفريق مهمة، أما السرعة الفردية فلا."

مايك كوهن

الوجبات الرئيسية:

تقنيات التقدير: يقدم تقنيات عملية للتقدير والتخطيط في المشاريع الرشيقة

يقدم تقنيات عملية للتقدير والتخطيط في المشاريع الرشيقة تحديد الأولويات والتكرار: يناقش تحديد أولويات العمل وتخطيط التكرار لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

يناقش تحديد أولويات العمل وتخطيط التكرار لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة إدارة المخاطر: يغطي استراتيجيات إدارة حالات عدم اليقين والمخاطر في تخطيط المشروع

ما يقوله القراء:

"تتألق معرفة مايك كوهن وخبرته في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب. على الرغم من أن البعض قد يعتبر أن نقاط القصة والسرعة لم تعد طريقة جيدة للتقدير، إلا أن هذا الكتاب لا بد من قراءته لأي شخص يريد فهم "أجايل". لا يمكنني أن أوصي به بما فيه الكفاية."

5. تدريب فرق أجايل: رفيق لأساتذة سكروم والمدربين الرشيقين ومديري المشاريع في المرحلة الانتقالية من تأليف ليسا أدكنز

عبر النيل

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): ليسا أدكنز

ليسا أدكنز سنة النشر: 2010

2010 الوقت المقدر للقراءة: 12 ساعة

12 ساعة المستوى الموصى به: من المبتدئين إلى المتقدمين

من المبتدئين إلى المتقدمين عدد الصفحات: 352 صفحة

352 صفحة التقييمات 4.7/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



يقدم هذا الكتاب تركيزًا فريدًا على دور التدريب في التطوير الرشيق.

تركيزه على الذكاء العاطفي والاجتماعي اللازم لنجاح التدريب يميز هذا الكتاب عن غيره.

يستكشف أدكنز كيف يتجاوز التدريب العمليات والممارسات، ويستكشف الديناميكيات الشخصية التي تؤثر على أداء الفريق.

يزود الكتاب القراء بالأدوات اللازمة لتجاوز التحديات وتسهيل التواصل وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.

"نحن نتدرب على إتقان أنفسنا في الوقت الحالي حتى نتمكن من الانفتاح بشكل أفضل على أن نكون قادة خدامًا وأن نسيطر على عواطفنا ونختار ما نفعله بردود أفعالنا."

ليسا أدكنز

الوجبات الرئيسية:

مهارات التدريب: يسلط الضوء على أهمية مهارات التدريب في توجيه الفرق من خلال التحولات الرشيقة تمكين الفريق: يركز على تمكين الفرق لتكون ذاتية التنظيم والتكيف

يسلط الضوء على أهمية مهارات التدريب في توجيه الفرق من خلال التحولات الرشيقة إدارة التغيير: يقدم رؤى حول إدارة التغيير والمقاومة في بيئة رشيقة

ما يقوله القراء:

"بصفتي خبيرًا متمرسًا في سكروم، فإن هذا الكتاب يجب أن يقرأه القارئ. إنه حقًا يجد طريقة رائعة للتعمق في القضايا التي سيتعامل معها Scrum Master ويضع القلب في عملنا - ما وراء الآليات. أجد نفسي ألتقطه كلما ظهرت مشكلات وأستلهم من جديد."

6. التسليم المستمر: إصدارات موثوقة للبرمجيات من خلال أتمتة البناء والاختبار والنشر من تأليف جيز هامبل وديفيد فارلي

عبر متجر

عن الكتاب

المؤلفون: جيز همبل وديفيد فارلي

جيز همبل وديفيد فارلي سنة النشر: 2010

2010 الوقت المقدر للقراءة: 17 ساعة

17 ساعة المستوى الموصى به: متوسط إلى متقدم

متوسط إلى متقدم عدد الصفحات: 512 صفحة

512 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



يعد هذا الكتاب عملاً أساسياً في مجال Agile و DevOps، حيث يقدم استكشافاً مفصلاً لخطوط أنابيب النشر واستراتيجيات الاختبار وإدارة الإصدار.

أحد أهم ما يميز هذا الكتاب هو اهتمام المؤلفين بالتغييرات الثقافية والتنظيمية المطلوبة لنجاح التسليم المستمر والفعالية في إدارة الإصدار استراتيجيات العمليات .

يتناول الكتاب تحديات دمج ممارسات التسليم المستمر في بيئات التطوير المختلفة، ويقدم استراتيجيات عملية لتعزيز التعاون بين فرق التطوير والعمليات.

"إن الطلب من الخبراء القيام بمهام مملة ومتكررة، ولكنها صعبة من الناحية التقنية، هي الطريقة الأكثر تأكيدًا لضمان حدوث خطأ بشري يمكن أن نفكر فيه، باستثناء الحرمان من النوم أو السكر."

ديفيد فارلي

الوجبات الرئيسية:

الأتمتة في تسليم البرمجيات: يؤكد على دور الأتمتة في بناء واختبار ونشر البرمجيات

يؤكد على دور الأتمتة في بناء واختبار ونشر البرمجيات الفعالية والموثوقية: يناقش استراتيجيات لجعل إصدارات البرمجيات أكثر كفاءة وموثوقية

يناقش استراتيجيات لجعل إصدارات البرمجيات أكثر كفاءة وموثوقية أفضل الممارسات: يقدم أفضل الممارسات لتنفيذ التسليم المستمر في المؤسسات

ما يقوله القراء:

"لقد غيّر هذا الكتاب طريقة تفكيري في تطوير البرمجيات وتسليمها بالكامل. فهو يغطي التخطيط والتطوير والاختبار والنشر. عند رؤية كل ذلك معًا بهذا الشكل، يبدو واضحًا أنه النهج الصحيح مقارنةً بالطريقة التي كان معظمنا يقوم بها."

7. إدارة المشاريع بالطريقة الرشيقة: إنجاحها في المؤسسة من تأليف جون جودباستور

عبر راكوتين كوبو

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): جون سي جودباستور

جون سي جودباستور سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 13 ساعة

13 ساعة المستوى الموصى به: المستوى المتوسط إلى الاحترافي

المستوى المتوسط إلى الاحترافي عدد الصفحات: 392 صفحة

392 صفحة التقييمات 4.8/5 (أمازون) 3.2/5 (جودريدز)



يركز هذا الكتاب على إدارة المشاريع الرشيقة وتطبيقها في بيئة المؤسسة.

تتناول Goodpasture أهمية الحفاظ على الشفافية والمساءلة والامتثال في إطار العمل الرشيق وكيف تساعد في الالتزام بالمتطلبات التنظيمية أو السياسات الداخلية.

هذا التركيز على الحوكمة يميز الكتاب عن تلك التي تركز فقط على أجايل على مستوى الفريق.

يتعمق الكتاب أيضًا في أهمية القيادة في تعزيز ثقافة الأجايل داخل المؤسسة. ويوفر الكتاب استراتيجيات لفرق القيادة لدعم قيم الأجايل عبر فرق العمل على مستوى المؤسسة.

"تتمثل فكرة المنهجيات القائمة على التخطيط في تخيل الاحتياجات والمتطلبات في البداية، وإجراء تحليل كافٍ - يُطلق عليه أحيانًا التحليل المنظم - لاستبعاد جميع المخاطر والتبعيات، ثم الالتزام بتصميم المنتج وتطويره."

جون جودباستور

الوجبات الرئيسية:

أجايل في المؤسسات الكبيرة: يركز على تطبيق منهجيات أجايل في بيئات المؤسسات الكبيرة والمعقدة

يركز على تطبيق منهجيات أجايل في بيئات المؤسسات الكبيرة والمعقدة تكامل إدارة المشاريع: يناقش دمج الأساليب الرشيقة مع الممارسات التقليدية لإدارة المشاريع

يناقش دمج الأساليب الرشيقة مع الممارسات التقليدية لإدارة المشاريع المخاطر والتعقيدات: يتناول إدارة المخاطر والتعقيدات في المشاريع الرشيقة واسعة النطاق

ما يقوله القراء:

"كمسؤول تنفيذي في مجال تكنولوجيا المعلومات، فإن أساليب جون في وضع التفاصيل في العمل دقيقة وواضحة. يستخدم النموذج الهجين أكثر فأكثر في الصناعة وعلى مستوى المؤسسات. قراءة جيدة جدًا لمن يدخلون ويعملون في مجال إدارة المشاريع لجميع الصناعات."

8. الشركة الناشئة المرنة من تأليف إريك ريس

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): إريك ريس

إريك ريس سنة النشر: 2011

2011 الوقت المقدر للقراءة: 11 ساعة

11 ساعة المستوى الموصى به: من المبتدئين إلى المتقدمين

من المبتدئين إلى المتقدمين عدد الصفحات: 336 صفحة

336 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.4/5 (جودريدز)



يُحدث هذا الكتاب ثورة في مقاربة ريادة الأعمال الناشئة من خلال تقديم منهجية الشركة الناشئة المرنة. ينصب التركيز على إعطاء الأولوية للتجريب التكراري والتعلم المصدق عليه وحلقة التغذية الراجعة للبناء والقياس والتعلم.

ويدعو ريس إلى اتباع نهج علمي في ريادة الأعمال، ويشجع الشركات الناشئة على التعامل مع نماذج أعمالها كفرضيات والتحقق من صحتها من خلال التجارب الواقعية.

وتتناقض هذه الطريقة مع المقاربات التقليدية التي تنطوي على تخطيط وتطوير مكثف قبل اختبار السوق.

كما يقدم الكتاب أيضًا مفهوم الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP)، مع التأكيد على أهمية تقديم منتج يحتوي على الحد الأدنى من الميزات اللازمة لجمع ردود الفعل القيمة.

ومن الجوانب المهمة الأخرى التي يستكشفها الكتاب مفهوم "محاسبة الابتكار"، وهو نهج كمي لقياس التقدم والنجاح في مشاريع الابتكار.

"عندما تفكر في بناء الحد الأدنى من منتجك القابل للتطبيق، دع هذه القاعدة البسيطة تكفي: قم بإزالة أي ميزة أو عملية أو جهد لا يساهم مباشرة في التعلم الذي تسعى إليه."

إريك ريس

الوجبات الرئيسية:

منهجية بدء التشغيل: يقدم منهجية الشركات الناشئة المرنة مع التركيز على النماذج الأولية السريعة والإصدارات التكرارية للمنتجات

يقدم منهجية الشركات الناشئة المرنة مع التركيز على النماذج الأولية السريعة والإصدارات التكرارية للمنتجات ملاحظات العملاء: يشدد على أهمية ملاحظات العملاء في تشكيل المنتج تطوير المنتج البناء-القياس-التعلّم: يستكشف حلقة البناء-القياس-التعلّم من أجل التحسين المستمر للمنتجات والعمليات

يشدد على أهمية ملاحظات العملاء في تشكيل المنتج تطوير المنتج

ماذا يقول القراء:

"بصفتي رائد أعمال ومستثمر ملاك ولديّ العديد من الشركات الناشئة، أعتقد أن كتاب إريك ريس "الشركة الناشئة المرنة" هو كتاب يجب أن يقرأه أي شخص يعمل في الشركات الناشئة هذه الأيام. إذا كان عليَّ أن أوصي بكتاب واحد لرواد الأعمال الناشئين في السوق اليوم، فسيكون هذا الكتاب - بلا شك."

9. إصلاح سكروم الخاص بك: حلول عملية لمشكلات سكروم الشائعة من تأليف ريان ريبلي وتود ميلر

عبر راكوتين كوبو

عن الكتاب

المؤلفون: ريان ريبلي، تود ميلر

ريان ريبلي، تود ميلر سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 242 صفحة

242 صفحة التقييمات 4.7/5 (أمازون) 4.3/5 (جودريدز)



يتعمق هذا الكتاب في الفروق الدقيقة لسكروم، مع الاعتراف بأن كل فريق فريد من نوعه ويواجه تحديات مختلفة.

ويوفر الكتاب استراتيجيات وتقنيات لمعالجة مشاكل محددة وإطلاق العنان تحسين العملية لسياقات مختلفة.

يتميز هذا الكتاب بتركيزه على حل المشكلات والتوجيه العملي.

في حين أن بعض الكتب تقدم نظرة عامة أوسع لمبادئ Scrum، فإن عمل ريبلي وميلر يقدم نهجًا مستهدفًا لمعالجة تحديات محددة.

"جميع أحداث سكرم المطلوبة (السبرنت، والتخطيط للسباق، والسبرنت، والسبرنت اليومي، ومراجعة السبرنت، واستعراض السبرنت بأثر رجعي) محددة زمنيًا. يجب أن تكون مدة كل حدث مصممة خصيصًا لبيئتك."

ريان ريبلي

الوجبات الرئيسية:

حل المشكلات: يركز على تحديد وحل المشكلات الشائعة التي تواجه تطبيقات سكرم

يركز على تحديد وحل المشكلات الشائعة التي تواجه تطبيقات سكرم مبادئ سكروم: يعزز المبادئ الأساسية لسكروم وتطبيقها العملي

يعزز المبادئ الأساسية لسكروم وتطبيقها العملي دراسات حالة ونصائح: يوفر دراسات حالة واقعية ونصائح عملية لتحسين ممارسات سكروم

ما يقوله القراء:

"لقد استمتعت تمامًا بهذا الكتاب وأنا الآن أعيد قراءته وأنا متأكد من أنني سأحصل على نفس القدر من المعلومات في القراءة الثانية كما فعلت في القراءة الأولى. هذا كتاب لا بد من قراءته لأي مستوى من مستويات Scrum Master."

10. سكروم: فن إنجاز ضعف العمل في نصف الوقت من تأليف جيف ساذرلاند

عبر حزمة الكتاب

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): جيف ساذرلاند

جيف ساذرلاند سنة النشر: 2014

2014 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئين إلى المتقدمين

من المبتدئين إلى المتقدمين عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



يقدم هذا الكتاب الرشيق إطار عمل "سكروم" ويقدم حجة مقنعة لقوته التحويلية في تعزيز الإنتاجية.

أحد أهم ما يميزه هو نهج ساذرلاند في سرد القصص. فبدلاً من الاستكشاف النظري البحت لسكروم، يقوم ساذرلاند بنسج أمثلة من العالم الحقيقي، مستفيداً من خبراته كطيار مقاتل ومدير تنفيذي في مجال التكنولوجيا ومبتكر إطار عمل سكروم.

يتعمق ساذرلاند في علم الأعصاب للفرق عالية الأداء، شارحًا كيف تتماشى مبادئ سكرم مع الإيقاعات الطبيعية للدماغ البشري.

"إن جعل الناس يحددون أولوياتهم حسب القيمة يجبرهم على إنتاج تلك ال20% أولاً. وغالبًا ما يدركون عند انتهائهم من العمل أنهم لا يحتاجون حقًا إلى نسبة ال 80 في المائة الأخرى، أو أن ما بدا مهمًا في البداية ليس كذلك في الواقع"

جيف ساذرلاند

الوجبات الرئيسية:

منهجية سكرم: يقدم نظرة متعمقة على منهجية سكرم من أحد المشاركين في إنشائها

يقدم نظرة متعمقة على منهجية سكرم من أحد المشاركين في إنشائها الكفاءة والإنتاجية: يناقش كيف يمكن لسكروم تحسين الكفاءة والإنتاجية بشكل كبير في بيئات مختلفة

يناقش كيف يمكن لسكروم تحسين الكفاءة والإنتاجية بشكل كبير في بيئات مختلفة تطبيق واسع النطاق: يقدم رؤى حول تطبيق مبادئ سكروم خارج نطاق تطوير البرمجيات، بما في ذلك الحياة الشخصية والمهنية

ماذا يقول القراء:

"يقدم هذا الكتاب كلاً من نظرية الكتاب المدرسي وأمثلة عملية لتطبيق سكروم. لقد استمتعت بشكل خاص بالتاريخ. كما أنه ساعدني أيضًا على إدراك أن المديرين التنفيذيين بحاجة إلى أن يكونوا على دراية تامة وتدريب كامل وإلا لن يعمل بشكل صحيح. أنا أدفع بهذا الكتاب إلى كل شخص أعرفه لتبني هذه العقلية."

## إدارة المشاريع الرشيقة مع كليك أب

نظرًا لأن المنهجيات الرشيقة تعيد تعريف إدارة المشاريع، يصبح إيجاد الأدوات المناسبة أمرًا محوريًا للنجاح.

استخدم لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء في ClickUp للحصول على نظرة شاملة لأداء المبيعات

في حين أن هناك العديد من برامج مجانية لإدارة المشاريع و قوالب إدارة المشاريع في السوق إدارة مشروع ClickUp تبرز حلول إدارة المشاريع كحليف متعدد الاستخدامات وقوي للفرق التي تتبنى التعلم الرشيق وتطوير المشاريع الرشيقة.

فهي تنجز العمل بسرعة من خلال المستندات المتصلة وطرق العرض المخصصة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي وغير ذلك الكثير.

إليك سبب تفضيل الفرق لـ حل ClickUp الرشيق لإدارة المشاريع:

تدفقات العمل الرشيقة المبسطة

يوفر ClickUp تدفقات عمل رشيقة لـ Scrum و Kanban وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp Agile Project Managementالقالب يضمن لفريقك أن يبدأ فريقك العمل من خلال هياكل محددة مسبقًا مصممة لاستراتيجيات العمليات الرشيقة.

يدعم قالب ClickUp Agile Project Management قالب إدارة المشاريع الرشيقة تدفقات العمل الرشيقة ويبقي فريقك على نفس الصفحة

أهداف لتخطيط التقدم الرشيق

تتبع التقدم المحرز أمر بالغ الأهمية في أجايل. تسمح ميزة أهداف ClickUp للفرق بتحديد الأهداف ومراقبتها دون عناء.

سواء أكان اتباع قوالب رشيقة أو صياغة سير العمل الرشيق الخاص بك، توفر هذه الأداة مركزًا مركزيًا للحفاظ على نبض مشروعك.

تواصل فعال مع طريقة عرض الدردشة ClickUp Chat View

التواصل هو جوهر التعلم الرشيق وتطوير المشاريع الرشيقة.

img/

مقارنة أعباء عمل الفريق بصريًا وتتبع التقدم باستخدام طريقة عرض ClickUp Timeline عرض الدردشة في ClickUp تسهّل إجراء محادثات شفافة وفي الوقت الفعلي. يتعاون أعضاء الفريق بسلاسة، ويتبادلون التحديثات والرؤى مباشرةً ضمن المهام، مما يعزز ثقافة التحسين المستمر.

تحديد الأولويات لتحقيق الكفاءة الرشيقة

يعد تعيين الأولويات حجر الزاوية في سير العمل الرشيق، مما يضمن حصول الدراسات الأكثر أهمية على الاهتمام الذي تستحقه.

تعمل واجهة ClickUp البديهية على تبسيط تعيين أولويات المهام، مما يسمح للفرق بالتركيز على الأهداف الرئيسية لمشروعهم الرشيق.

## تعزيز الرشيقة

تُعد أفضل 10 كتب أجايل التي وصفناها في هذه المدونة بمثابة أدلة لا تقدر بثمن لمديري المشاريع الذين يسعون إلى الإبحار في عالم المنهجيات الرشيقة الدقيق.

تم تنسيق كل كتاب بعناية فائقة للحصول على رؤى فريدة وحكمة عملية، مما يساهم في مجموعة أدوات شاملة لإتقان الأجايل. 📖

إن استكمال هذه الدروس بأداة مثل ClickUp يجهز مديري المشاريع لقيادة فرقهم نحو النجاح. فهي تمكّنك من تتبع التقدم المحرز، والدردشة وتعيين التعليقات، والحصول على نظرة عامة على مشروعك من خلال ميزات متعددة. 👀 جرّب ClickUp اليوم!