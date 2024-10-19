أفضل 10 بدائل للواجبات المنزلية للطلاب في عام 2025

هل تشعر بالتوتر بسبب تراكم الواجبات المنزلية؟ نحن نشعر بألمك.

الصراع حقيقي عندما يتعلق الأمر بمعالجة الواجبات الصعبة. وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Homeworkify.

سواء كنت في المدرسة الثانوية أو طالبًا جامعيًا في كلية الهندسة، يمكن أن يساعدك Homeworkify في تسليم تلك الواجبات الصعبة في الوقت المحدد. ⏰

ومع ذلك، بالنسبة لبعض المستخدمين، يتعثر Homeworkify بالنسبة لبعض المستخدمين عندما يتعلق الأمر بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من أجل الدقة الكاملة. لحسن الحظ، هناك الكثير من الخيارات الأخرى.

بينما كنت مشغولاً بحل تلك الواجبات المنزلية، كنا نبحث عن أفضل 10 بدائل لـ Homeworkify.

دعنا نلقي نظرة!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Homeworkify؟

قبل أن تختار بديلاً عن Homeworkify, حدد أهدافك فيما يتعلق بالموضوعات التي تريد التركيز عليها، والموارد الأكاديمية التي ترغب في الوصول إليها، والأدوات التي تناسب أسلوبك في التعلم. من المهم بنفس القدر مراعاة كيفية تقييم النظام الأساسي الذي اخترته للنزاهة الأكاديمية.

فيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

المعايير التعليمية: تأكد من أن المنصة تتماشى مع المعايير التعليمية المطلوبة وتتوافق مع جميع اللوائح المعمول بها

تأكد من أن المنصة تتماشى مع المعايير التعليمية المطلوبة وتتوافق مع جميع اللوائح المعمول بها واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام: هل تريد تجربة مستخدم أكثر سلاسة؟ اختر منصة بديهية وسهلة الاستخدام

هل تريد تجربة مستخدم أكثر سلاسة؟ اختر منصة بديهية وسهلة الاستخدام التكامل مع الأدوات الحالية: المنصة التي تتكامل مع مجموعة الأدوات الموجودة لديك، مثل نظام إدارة التعلم (LMS) وأدوات الإنتاجية المفضلة لديك هي أفضل اختيار من تلك التي لا تدعم هذا التكامل.

المنصة التي تتكامل مع مجموعة الأدوات الموجودة لديك، مثل نظام إدارة التعلم (LMS) وأدوات الإنتاجية المفضلة لديك هي أفضل اختيار من تلك التي لا تدعم هذا التكامل. الأسعار والمراجعات: اختر بديلاً مناسبًا للجيب (بدون رسوم خفية) ولديه مراجعات إيجابية متعددة من مجموعة واسعة من المستخدمين 💰

اختر بديلاً مناسبًا للجيب (بدون رسوم خفية) ولديه مراجعات إيجابية متعددة من مجموعة واسعة من المستخدمين 💰 إمكانيات التعاون: من المفيد العمل مع منصة تسمح لك بالتعاون مع الطلاب والفرق الأخرى عبر أدوات مثل المستندات المشتركة ومنتديات المناقشة وأدوات تتبع التقدم

من المفيد العمل مع منصة تسمح لك بالتعاون مع الطلاب والفرق الأخرى عبر أدوات مثل المستندات المشتركة ومنتديات المناقشة وأدوات تتبع التقدم التوافق: إذا كنت تعمل على عدة أجهزة، اشترك في منصة متوافقة مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ونظام التشغيل والمتصفح المفضل لديك

إذا كنت تعمل على عدة أجهزة، اشترك في منصة متوافقة مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ونظام التشغيل والمتصفح المفضل لديك الأمان: اختر بديلاً بميزات أمان قوية، خاصةً إذا كنت تشارك معلومات حساسة على المنصة 🛟

أفضل 10 بدائل للواجبات المنزلية لاستخدامها في 2024

على الرغم من أن Homeworkify هو مزود جيد لحلول الواجبات المنزلية، إلا أن هناك العديد من البدائل الأخرى لـ Homeworkify يمكن أن توفر خدمات مماثلة مع مزايا إضافية مثل التمارين التدريبية والشروحات التفصيلية والحلول خطوة بخطوة واستئجار الكتب المدرسية المادية والدروس الخصوصية عبر الإنترنت والتعلم التفاعلي والتحضير للاختبار والدعم الأكاديمي القوي.

فيما يلي قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Homeworkify.

1. Chegg

عبر chegg.com Chegg هي منصة تعليمية شهيرة على الإنترنت تقدم خدمات تتراوح من حلول الواجبات المنزلية إلى تأجير الكتب المدرسية. تفتخر بمكتبة موارد كبيرة على الإنترنت وخدمات التدريس عبر الإنترنت أيضًا. كما يوفر أيضًا أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكتابة مساعدة، وبوابة للبحث عن الوظائف والتدريب، وأدوات مساعدة في التحضير للامتحانات.

Chegg هو بديل لـ Homeworkify متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحلول الواجبات المنزلية والشروحات التفصيلية للمفاهيم المعقدة والجلسات الفردية. لذا، فهو يناسب أصحاب البوم الليلي والطيور المبكرة الذين يرغبون في تجربة تعليمية تفاعلية. وتشمل ميزاته الرئيسية واجهة سهلة الاستخدام وفعالية التكلفة.

أفضل ميزات Chegg

استئجار الكتب المدرسية والموارد الأخرى بدلاً من شرائها

الوصول إلى مكتبة واسعة من الموارد مثل أدلة الدراسة، وأدلة الحلول خطوة بخطوة، وخدمات الأسئلة والأجوبة، وغيرها من المواد التعليمية

أكمل الواجبات واكتسب الخبرة في مجموعة واسعة من المواد، عبر مستويات التخصص، من خلال جلسات فردية مع الخبراء

استعد للاختبارات التنافسية مثل SAT وACT وGRE من خلال مواد دراسية مصممة خصيصاً واختبارات ومسابقات واختبارات تدريبية

بيع كتبك الدراسية المستعملة

قيود Chegg

في حين أن معظم الموارد متاحة مجاناً لفترة قصيرة، فإنك تحتاج إلى الدفع مقابلها في النهاية

هناك إمدادات محدودة من الكتب المدرسية المادية والإلكترونية على حد سواء، وهي ليست دائماً أحدث الإصدارات

أسعار Chegg

دراسة تشيج: 14.95 دولارًا شهريًا

14.95 دولارًا شهريًا حزمة دراسة تشيج: 19.95 دولارًا/شهريًا

19.95 دولارًا/شهريًا تشيغ للرياضيات الحل: 9.95 دولار/شهرًا

9.95 دولار/شهرًا تشيغ للكتابة: 9.95 دولار/شهرًا

مراجعات وتقييمات تشيج

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

2. برينلي

عبر brainly.com Brainly هي عبارة عن منصة تعليمية تعاونية تعتمد على شبكة الند للند لحلول الواجبات المنزلية والدروس التعليمية عبر الإنترنت. ولأنها في الأساس منصة لتبادل المعرفة، يمكن للمتعلمين التواصل مع بعضهم البعض ودعم بعضهم البعض في رحلتهم التعليمية.

يسمح نموذج Brainly الفريد الذي يعتمد على المجتمع للمستخدمين بالإجابة على الأسئلة الأكاديمية التي ينشرها المستخدمون الآخرون. تتم مراقبة الإجابات من قِبل المعلمين وغيرهم من الخبراء في الموضوع للتأكد من محتواها وجودتها ودقتها.

وتغطي المنصة المواد الدراسية التقليدية، مثل الرياضيات والعلوم والتاريخ، بالإضافة إلى المواد الدراسية الجامعية والجامعية، بما في ذلك الطب والقانون والهندسة.

بالإضافة إلى تنسيق الأسئلة والأجوبة عبر الإنترنت للتعلم، تقدم المنصة أيضاً مواد مثل أدلة الدراسة.

Brainly أفضل الميزات

التواصل مع متعلمين آخرين للحصول على وجهات نظر متنوعة وإجابات مفصلة حول مجموعة واسعة من الموضوعات

احصل على نقاط مكافأة وشارات لمشاركتك ومساهمتك

عرض تقييمات المستخدمين والخبراء على الإجابات والحلول

تعلَّم باللغة التي تختارها

الوصول إلى الأداة عبر الإنترنت عبر أجهزة متعددة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

قيود برينلي

قد تكون دقة وجودة الإجابات مصدر قلق لأن المستخدمين قد يقدمون معلومات مضللة وغير كاملة

قلة عدد المشاركين في بعض الموضوعات الأكاديمية يمكن أن يؤدي إلى تشويه جودة الإجابات

يمكن أن تؤدي الطبيعة الذاتية للإجابات إلى الارتباك

تسعير برينلي

مجاني

براينلي بلس: تسعير مخصص

تسعير مخصص معلم براينلي توتور: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Brainly

G2: 4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 25 تقييم)

3. أكاديمية خان

عبر khanacademy.org أكاديمية خان هي منصة تعليمية غير هادفة للربح على الإنترنت تهدف إلى تقديم تعليم مجاني عالمي المستوى للطلاب والمعلمين في جميع أنحاء العالم. يمكنك العثور على دورات تدريبية عبر الإنترنت ومواد دراسية ومقاطع فيديو تعليمية حول مواضيع مختلفة مثل التاريخ والاقتصاد والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر وغيرها.

تتميز منصة التعلُّم عبر الإنترنت هذه بنهج تعليمي تكيُّفي وشخصي يسمح لك بالتعلُّم بالسرعة التي تناسبك. وفي الوقت نفسه، تراقب المنصة احتياجات المستخدمين لتخصيص المحتوى وتتبع التقدم المحرز من أجل التعلم الفعال.

كما تلبي أكاديمية خان أيضاً احتياجات المعلمين والمربين من خلال تقديم أدوات وموارد لتحسين تجربتهم التعليمية. كما توفر أكاديمية خان أيضًا دليلًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، وهو خانميغو، الذي يعمل كمدرس للمتعلمين ومساعد للمعلمين.

أفضل ميزات أكاديمية خان

الوصول إلى موارد تعليمية ومواد دراسية من جامعات ومعاهد مرموقة

تتبع واجباتك ودروسك

تعلم بالسرعة التي تناسبك من خلال الخدمات المجانية

تعلم بلغتك المفضلة

استعد للاختبارات الموحدة مثل SAT و LSAT و MCAT وغيرها بمساعدة الموارد المتخصصة

تعلم من خلال التلعيب. احصل على شارات ونقاط للفوز بالدرجات والنقاط من أجل المواظبة والارتقاء بالمهارات

قيود أكاديمية خان

تغطية محدودة للمواضيع المتخصصة

لا توجد تفاعلات مباشرة وجهاً لوجه مع الخبراء والمعلمين

لا يوجد دعم للتعلم دون اتصال بالإنترنت

يجب أن يكون المتعلمون على دراية بالتكنولوجيا لتشغيل المنصة

تسعير أكاديمية خان

مجاني

تقييمات ومراجعات أكاديمية خان

G2 : 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 25 تقييم)

4. مجنون للدراسة

عبر crazyforstudy.com يصف موقع Crazy for Study نفسه بأنه محرك بحث تعليمي موثوق به. تقدم المنصة التعليمية عبر الإنترنت المساعدة في حلول الواجبات المنزلية وإكمال الواجبات وأسئلة الكتب المدرسية.

بالإضافة إلى مكتبتها الواسعة من المواد الدراسية، يمكنك أيضًا الوصول إلى أدلة الدراسة والاتصال بالخبراء للحصول على حلول في مختلف المواد الدراسية. تستضيف Crazy for Study أكثر من 50 مليون حل لأسئلة الواجبات المنزلية على واجهتها سهلة الاستخدام.

يمكنك أيضًا الحصول على شروحات مفصلة خطوة بخطوة وأدلة حلول لأسئلة الكتب الدراسية المعقدة التي يرعاها خبراء في الموضوع.

مجنون للدراسة أفضل الميزات

احصل على حلول لواجبات جامعية فريدة من نوعها

تواصل مع خبراء حاصلين على درجة الدكتوراه في موضوعك للحصول على حلول للواجبات التي تلبي معايير المعاهد التعليمية

اطلب المساعدة في حلول الواجبات المنزلية 24 × 7

مجنون لقيود الدراسة

لا توجد حلول غير متصلة بالإنترنت، مثل خدمات تأجير الكتب المدرسية

دقة الحلول وعمقها أمر يثير القلق

لا يتم تسليم الحلول بشكل فوري للمستخدمين

مجنون لتسعير الدراسة

مجاناً

خطة شهرية $14

$14 خطة ربع سنوية : $29.85

: $29.85 الخطة السنوية: 78 دولارًا أمريكيًا

مجنون لتقييمات الدراسة والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

5. Studypool

عبر studypool.com Studypool عبارة عن منصة تعليمية عبر الإنترنت تعتمد على صيغة الأسئلة والأجوبة الكلاسيكية، ولكنها تحتوي أيضًا على مكتبة واسعة على الإنترنت. وهي واحدة من أدوات الدراسة التي تقدم تسهيلات التعلم بالفيديو، والدردشة، وغيرها من الأدوات التفاعلية لتعزيز رحلة تعلم المستخدم.

إليك كيفية عملها: يمكنك نشر سؤالك عن واجبك أو واجبك المنزلي على الموقع الإلكتروني وتلقي عروض من المدرسين المؤهلين الراغبين في المساعدة. وهذا يعني أنه يمكنك اختيار المدرسين المناسبين وتحديد السعر الذي ترغب في دفعه مقابل كل مهمة يتم حلها.

وبالإضافة إلى الأسئلة والأجوبة للواجبات المنزلية، تساعد هذه الأداة القيّمة الطلاب من خلال دروس الفيديو، والدروس الخصوصية الشخصية، وبنك الملاحظات، وأدلة الكتب، والمنح الدراسية.

وهي تغطي موضوعات مختلفة، من الرياضيات والعلوم الأساسية إلى البرمجة وعلوم الصواريخ والعلوم الإنسانية والكتابة الإبداعية. كما يقدم المعلمون على المنصة مستويات متفاوتة من الخبرة، ومن بينهم معلمون وأساتذة جامعيون وحملة دكتوراه.

Studypool أفضل الميزات

الوصول إلى أكثر من 30 مليون مستند دراسي لمساعدتك في مهامك وواجباتك المنزلية

اكتساب الخبرة في مختلف الموضوعات المتخصصة مثل الجيولوجيا، وحساب التفاضل والتكامل، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها

استعد للاختبارات الموحدة التنافسية مثل اختبارات SAT

تفاعل مع الخبراء المتخصصين في الموضوع في جلسات فيديو فردية

قيود Studypool

لا توجد خدمات تأجير دون اتصال بالإنترنت

يستغرق تسليم الحلول وقتاً طويلاً

لا يوجد دعم متعدد اللغات

تسعير #### Studypool (اشتراك Notebank)

خطة شهرية : $19.95

: $19.95 خطة ربع سنوية : $29.85

: $29.85 خطة سنوية: $59.40

Studypool التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

6. كويزلت

عبر quizlet.com تقدم منصة Quizlet، وهي منصة تعليمية عبر الإنترنت تعمل بالذكاء الاصطناعي، أدوات لإنشاء البطاقات التعليمية الرقمية ومشاركتها. يمكن للمتعلمين استخدام الأدوات لتحويل الملاحظات في البطاقات التعليمية المخصصة والاختبارات التدريبية والاختبارات القصيرة.

وتتميز المنصة أيضاً بوجود روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يتفاعل مع المستخدمين في الوقت الفعلي لمساعدتهم على الاستعداد للاختبارات وإكمال الواجبات الأكاديمية. يمكن لمعلمي الذكاء الاصطناعي هؤلاء أيضًا إنشاء اختبارات تدريبية لتقييم مدى إتقان المتعلمين لموضوع ما.

Quizlet هي منصة جديدة نسبياً ولا تزال تعمل على توسيع خدماتها. وتفيد التقارير أن هناك العديد من الميزات المثيرة في طور الإعداد، بما في ذلك أداة لتتبع نقاط الذاكرة، وأداة للتغلب على مشكلة الكتابة، وبطاقة تعليمية موسيقية.

أفضل ميزات Quizlet

حلول فورية

تتبع التقدم

واجهة مستخدم بديهية وسهلة التصفح تجعلها سهلة الاستخدام للمبتدئين

بطاقات تعليمية تجعل الحفظ سهلاً

قيود Quizlet

قد يكون غياب الدروس الخصوصية المباشرة عائقاً للطلاب الذين يبحثون عن لمسة شخصية

الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي غالباً ما تفتقر إلى العمق وقد تكون غير دقيقة

لا يوجد دعم متعدد اللغات

تسعير #### Quizlet

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

Quizlet Plus: 35.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كويزلت

G2: 4.5/5 (280+ تقييم)

4.5/5 (280+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

7. كويز بلس

عبر quizplus.com Quizplus هو مساعد للواجبات المنزلية يمكنه أيضًا مساعدة الطلاب في التحضير للاختبار. يحتوي Quizplus على مجموعة من الميزات والأدوات مثل الاختبارات التدريبية والبطاقات التعليمية والمساعدة في الواجبات المنزلية والأدلة التفصيلية.

يمكنك الاختيار من بين العديد من الاختبارات التفاعلية المتاحة في مختلف المواد الدراسية لتعزيز استعدادك للاختبار. يمكنك أيضًا استخدام البطاقات التعليمية لحفظ الموضوعات المهمة.

إذا قمت بالاشتراك في المنصة، يمكنك الحصول على أرصدة يمكنك استخدامها بعد ذلك لإجراء عمليات شراء داخل التطبيق، مثل حلول الاختبارات والبطاقات التعليمية والحلول التفصيلية وعمليات البحث بالتعرف الضوئي على الحروف وعمليات البحث بالذكاء الاصطناعي.

Quizplus أفضل الميزات

استخدم إمكانات البحث بالذكاء الاصطناعي والبحث عن الصور (OCR) للبحث عن الإجابات في المستندات الورقية الممسوحة ضوئيًا أو ملفات PDF أو الصور

الوصول إلى مواد دراسية مصممة خصيصًا بناءً على مقررك الدراسي أو معهدك التعليمي أو جامعتك

عزز تعلمك من خلال اختبارات جديدة تُنشر بانتظام

قيود Quizplus

عدم وجود مدرسين عبر الإنترنت للتفاعلات المباشرة وجهاً لوجه

عدم وجود فهم أعمق لأن مادة الدورة التدريبية محدودة وفي شكل اختبارات قصيرة

نظرًا لتوفير حلول الكتاب المدرسي فقط، لا يمكن الإجابة على الأسئلة الفريدة من نوعها

تسعير Quizplus

40$ شهرياً

تقييمات ومراجعات Quizplus

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

8. AcademicHelp

عبر academichelp.net AcademicHelp هي عبارة عن منصة مراجعة للخدمات التعليمية تقوم بمراجعة مختلف منصات وأدوات التعلم والمساعدة في الواجبات المنزلية عبر الإنترنت. يقدم المعلمون والأساتذة وفريق من المستخدمين الخبراء الداخليين ملاحظات مفصلة حول العديد من مقدمي حلول الواجبات المنزلية، ويتم جمع آرائهم على موقع AcademicHelp.

ويغطي الموقع أنواعًا متعددة من المنصات، بما في ذلك تلك التي تقدم كتابة المقالات، وكتابة الذكاء الاصطناعي، وكتابة الأطروحات، إلى جانب مواقع تعلم البرمجة وأدوات التحقق من الانتحال.

يمكن للمستخدمين البحث عن منصة على موقع AcademicHelp ومن ثم تحديد الأفضل بالنسبة لهم.

أفضل مميزات موقع AcademicHelp

قراءة المراجعات التي نشرها المستخدمون على المواقع الإلكترونية الشهيرة الأخرى ومواقع التواصل الاجتماعي

الوصول إلى درجة A \ *Help التي تستعرض منتج تكنولوجيا التعليم من البداية إلى النهاية، بدءاً من عمليات الطلب والتسعير وأنظمة الدفع إلى الخصومات المقدمة

استخدم لوحة الرسائل الخاصة بالأسئلة والأجوبة لطرح أسئلة محددة على الخبراء الداخليين

قيود #### قيود AcademicHelp

واجهة المستخدم المربكة التي تجعل الوصول إلى المعلومات مملاً

الدعم المحدود لطلاب ومعلمي اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL)

عدم وجود محادثات في الوقت الحقيقي والتفاعل مع الخبراء قد يثني الطلاب عن الوصول إلى المنصة

تسعير #### تسعير موقع AcademicHelp

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أكاديميك هيلب

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

9. سيمبولاب

عبر symbolab.com Symbolab هو مزود حلول للرياضيات عبر الإنترنت مليء بأدلة حلول لجميع أنواع مسائل الرياضيات. تأتي الحلول في شكل حلول نصية أو أدلة فيديو وهي مفيدة جدًا للمعلمين والمتعلمين في جميع أنحاء العالم.

يعمل هذا التطبيق التعليمي الشهير أيضًا كخدمة مساعدة للمعلمين الذين يتطلعون إلى تحسين تجربة الفصل الدراسي لطلابهم. يمكن للمعلمين استخدامه لإنشاء اختبارات واختبارات مخصصة.

كما يمكن للطلاب تنزيل "ورقة غش" لحل مسائل الرياضيات الصعبة بشكل خاص، سواء كانت مسائل الرسوم البيانية أو الجبر أو الهندسة أو المسائل الكلامية.

سيمبولاب أفضل الميزات

تصفح المنصة بسهولة من خلال واجهة مستخدم بسيطة

الحصول على حلول خطوة بخطوة

يمكنك الوصول إلى أدوات مثل الآلات الحاسبة للكسور والمعادلات اللوغاريتمية والمشتقات الجزئية والأعداد المعقدة وكذلك للتمويل الشخصي وقياسات الطهي ومحولات التاريخ والوقت وغيرها

الوصول إلى أدوات مرئية إذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع المفاهيم الرياضية المعقدة

اختبر الدعم متعدد اللغات

قيود Symbolab

يجعل من السهل على الطلاب ببساطة نسخ الإجابة دون فهم كيفية الوصول إلى الحل

يحتوي الإصدار المجاني على الكثير من الإعلانات

تسعير سيمبولاب

مجاني

خطة أسبوعية : 2.49 دولار

: 2.49 دولار خطة شهرية :6.99 دولارًا أمريكيًا

:6.99 دولارًا أمريكيًا الخطة السنوية:29.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات سيمبولاب

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

10. بطل الدورة

عبر coursehero.com كورس هيرو هو بديل للواجبات المنزلية قائم على المساهمات مع أكثر من 30 مليون مادة دراسية وموارد. ويقدم أدلة دراسية وحلولاً للواجبات المنزلية وحلولاً للكتب الدراسية, ملاحظات ومقاطع فيديو وشروحات حول مواضيع متنوعة.

تقدم المنصة موارد تعليمية في الاقتصاد وعلم النفس والرياضيات والمحاسبة. يمكن لطلاب الجامعات أيضاً الاستفادة من نصائح الخبراء والجلسات الفردية المتاحة على المنصة.

أفضل مميزات #### Course Hero

يمكنك الوصول إلى مواد دراسية من برامج وكليات مرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، مثل جامعة هارفارد وجامعة كامبريدج وجامعة نوتردام، وغيرها.

استكشف موارد مكتبة المحتوى الكبيرة التي تتميز بتنسيقات المحتوى التفاعلي

استخدم لوحة معلومات النشاط للحصول على عرض واضح لجميع الموارد المستخدمة

قيود بطل الدورة التدريبية

لا يوجد دعم متعدد اللغات

محدودية الوصول حيث إن بعض الميزات مدفوعة الثمن، ويمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة للطلاب

عدم وجود ميزات تتبع التقدم

تسعير بطل الدورة التدريبية

مجاني

خطة الاشتراك: تبدأ من 39.95 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات بطل الدورة التدريبية

G2: 3.4/5 (أكثر من 35 تقييم)

3.4/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 3.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

جعلت Homeworkify وبدائلها التعلم أسهل للطلاب عبر المناطق الجغرافية واللغات. ومع ذلك، فإن حل المساعدة في الواجبات المنزلية ليس حلاً سحرياً. إن إقرانها بـ إدارة المشاريع الموجهة للطلاب يمكن أن تساعدك المنصة على استعادة السيطرة على فوضى الحياة الطلابية.

ولتحقيق هذه الغاية, انقر فوق هو خيار ممتاز.

يمكن أن يساعدك في تنظيم وإدارة أعباء العمل الأكاديمي، وجدولة الفصول الدراسية والاجتماعات مع الأساتذة، وتتبع الجداول الزمنية للمشاريع والواجبات، على سبيل المثال لا الحصر.

تساعد الأدوات المتاحة في ClickUp أيضًا في مهام مثل تدوين الملاحظات , متعاون مع الطلاب الآخرين في المشاريع، وإدارة تقدم المشروع الجماعي.

أدوات ClickUp للطلاب

يصبح التعاون وإدارة المهام أمرًا في غاية السهولة عند استخدام أدوات ClickUp للطلاب . على الرغم من أن هذه الأدوات قد لا تقدم إجابات على أسئلة الواجبات المنزلية أو تساعدك في التحضير للامتحانات مباشرة، إلا أنها ستساعدك على إدارة الوقت والموارد بشكل أفضل خلال رحلتك الأكاديمية.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك ClickUp في إدارة واجباتك الدراسية وفصولك الدراسية في مكان واحد.

يمكنك استخدام لوحة كانبان في ClickUp لتخطيط جدولك الزمني وتتبع مهامك وتنظيمها حسب مواعيدها النهائية. يمكنك أيضًا مزامنة المهام مع التقويم الخاص بك.

إذا كنت جزءًا من مشروع جماعي، يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق واستخدام انقر فوق الدردشة للتواصل

بالإضافة إلى ميزات إدارة المشاريع العادية، يمكنك استخدام ClickUp AI لتحويل طريقة إدارتك للملاحظات والدروس. أكمل المهام الطويلة والمملة والمتكررة في غضون دقائق: يمكن أن يساعدك ClickUp AI في تلخيص ملاحظاتك, تحديد أولويات المهام ودمج الدروس المهمة في مقتطفات صغيرة الحجم.

يصبح تأليف المقالات المقنعة ومخططات الواجبات أسهل - فمساعد الذكاء الاصطناعي هو لوحة صوتية رائعة للأفكار!

استكشف ClickUp لإدارة واجباتك الدراسية دون عناء

قوالب ClickUp للطلاب

ثم هناك قوالب يمكنك العمل بها للبقاء على جدولك الزمني، والتعاون بكفاءة مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي، وتتبع تقدمك الأكاديمي. إليك بعضًا من أكثرها فائدة قوالب ClickUp للطلاب :

قالب ملاحظات كورنيل كليك أب كورنيل #### قالب ملاحظات كورنيل في ClickUp يساعدك على تنظيم ملاحظاتك بشكل أفضل حتى تتمكن من استخدامها للدراسة لاحقًا. يمكنك تمييز النقاط الرئيسية وتقسيمها إلى فئات مختلفة.

قم بتنظيم ملاحظاتك بشكل أفضل باستخدام قالب ملاحظات كورنيل من ClickUp

قالب تعيينات فئة ClickUp ClickUp

قم بتخطيط وتنظيم وجدولة فصولك الدراسية باستخدام قالب الواجبات هذا. سيساعدك هذا القالب أيضًا على إدارة مواردك الأكاديمية، بما في ذلك الملاحظات والواجبات والمشاريع لكل فصل في مكان واحد.

استخدم قالب واجبات الفصل في ClickUp لجدولة الفصول بسهولة

انقر فوق أفضل الميزات

اجعل جميع أعضاء الفريق على اطلاع على تقدم المشروع باستخدام لوحات المعلومات المرئية في ClickUp إنشاء ملخصات وملاحظات بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم القوالب لجعل إدارة الفصل، والجدولة، والتعاون مع الطلاب الآخرين، و تتبع الأهداف والجداول الزمنية بسهولة ويسر

التكامل مع أدوات الجهات الخارجية مثل رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات للبقاء على الجدول الزمني والتعاون بشكل وثيق مع الزملاء

تخزين مقرراتك الدراسية على نظام أساسي واحد بدلاً من التبديل من تطبيق لآخر

قيود ClickUp

قوالب محدودة للمساعدة في مشاريع إدارة المقررات الدراسية

عدم وجود دعم متعدد اللغات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

استعراض #### ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

## ClickUp كشريكك في إدارة المقررات الدراسية والواجبات المنزلية

كطالب، فإن الدراسة - وليس التلاعب بالأدوات والواجبات الدراسية - هي أفضل استخدام لوقتك. تعتبر المنصات مثل Homeworkify وبدائلها رائعة في مساعدتك في إدارة الواجبات المنزلية وبناء جداول دراسية مخصصة.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى أداة تبسط يومك، وتروض فوضى الواجبات الدراسية، وتبقيك مركزًا وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافك الأكاديمية، فلا تبحث عن أداة أخرى غير ClickUp. اشترك في ClickUp اليوم وأبحر في برنامجك بالكامل، وليس فقط واجباتك المنزلية!