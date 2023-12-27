من المتطلبات إلى النشر: كيفية استخدام مصفوفة تتبع المتطلبات

مفتاح النجاح نشر مشروع هو الفهم الكامل لمتطلبات الإخراج الخاصة به وبذل جهد ملموس لمعالجتها في مراحل الاختبار والمراجعة . ومع ذلك، فإن هذا الأمر عادةً ما يكون صعبًا بسبب وجود العديد من العلاقات من شخص لآخر داخل العمليات، مما يؤدي غالبًا إلى وجود ثغرات وعيوب في التسليم.

إذا كنت تطمح إلى بناء أفضل المنتجات من حيث الجودة فإن قائمة التحقق لن تفي بالغرض. ستحتاج إلى نظام يربط المتطلبات بالاختبارات، والاختبارات بالنتائج، والمشاكل بالحلول.

إحدى الطرق للتأكد من أنك قمت بتغطية جميع القواعد هي مقارنة ميزات المنتج النهائي مع متطلباته الأولية . لكن البحث في مستندات متعددة لتتبع المتطلبات المتغيرة باستمرار ليس بالأمر السهل ولا المثمر!

وهنا بالتحديد يأتي دور مصفوفة تتبع المتطلبات (RTM)، مما يساعد مديري المشاريع على إبقاء عمليات الفريق متوافقة مع المتطلبات في مساحة مركزية. 😁

سيساعدك هذا الدليل الشامل على:

فهم مصفوفات تتبع المتطلبات

إنشاء المصفوفة من البداية

الاستفادة من أفضل الممارسات لعملية التتبع

ما هو الغرض من مصفوفة التتبع؟

لطالما كان تتبع التقدم المحرز داخل المشاريع من منظور تفصيلي عملاً روتينيًا مرهقًا لمديري المشاريع، خاصة في فرق البرمجيات. في حين أن أي قائمة مهام متعلقة بالتتبع تساعدك على متابعة مهام تنظيم المشروع، إلا أنها ليست ذات فائدة كبيرة على المدى الطويل.

إليك الأمر - كل قرار أو التغيير في منظور أصحاب المصلحة داخل المشروع يمكن أن يغير الأمور ويؤدي إلى ظهور متطلبات جديدة. يؤثر ذلك بشكل مباشر على عمل فريق الاختبار، حيث يشعر الموظفون بالضياع في المعلومات وعدم معرفة ما يجب تحديد أولوياته .

وهنا يأتي دور مصفوفة التتبع التي توفر الشفافية دون ضجة لجميع أصحاب المصلحة. وهي بمثابة وثيقة متطلبات العمل على غرار الشبكة لمساعدة فرق المشروع وفرق اختبار البرمجيات:

تخطيط مهام المشروع حسب المتطلبات الحالية

تفويض المهام لتحسين الجودة ووقت التسليم

الحصول على فكرة واضحة عن حالة جميع أنشطة الاختبار

تجنب القرارات التي يمكن أن تعبث بالقرارات الشاملة أهداف المشروع تضمن مصفوفة التتبع أن كل مهمة أساسية من مهام المشروع قد تم تحديدها، مما يساعد على إنشاء المزيد منتج نهائي متين وقابل للاستخدام .

ما هي مصفوفة تتبع المتطلبات؟

تُستخدم مصفوفة تتبع المتطلبات (RT) أو مصفوفة تتبع المتطلبات (RTM) عادةً كوثيقة تثبيت في مشاريع البرمجيات المتنامية.

عندما يجب الربط بين مستندين أو أكثر من المستندات الأساسية للمشروع والتحقق من علاقاتها المتعددة والمتعددة للتأكد من اكتمالها، تكون النتيجة مصفوفة تتبع المتطلبات. إنها أداة مفيدة لتخطيط وربط المتطلبات الأولية لمشروعك بالمتطلبات الأولية لمشروعك مع البرامج النصية أو حالات الاختبار التي تتوافق معها، مما يمنع المتطلبات المفقودة أو اليتيمة في العملية. 🌷

إذا كنت تبحث عن قائمة مرجعية بسيطة، فهذه ليست هي. فـ RTM هي وثيقة حية ومفصلة لـ تتبع طلبات المشروع المتطورة وأخيرًا توفير منتج يلبي توقعات المستخدم الأولية إن لم يكن يفوقها. يمكن أن تأتي طلبات التغيير من المستخدمين أو أصحاب المصلحة المحددين أو الأقسام الداخلية مثل قسم المبيعات .

ستجد مصفوفات RT في شكل مخططات أو جداول مع صفوف منفصلة لكل متطلب وتقنيات الاختبار المصاحبة. اعتمادًا على المجال الذي تعمل فيه، يمكنك الحصول على أقسام لـ

معرّف المتطلب

وصف المتطلب

المبرر أو حاجة العمل

معرّف حالة الاختبار

نتيجة الاختبار أو حالة التنفيذ

البرامج النصية للاختبار

قابل للتسليم

هيكل تقسيم العمل أو WBS

ملاحظات

أنواع مصفوفات تتبع المتطلبات ### أنواع مصفوفات تتبع المتطلبات

تحدد إمكانية التتبع الروابط بين المتطلبات والعمليات وحالات الاختبار وعناصر المخرجات النهائية. يشير اتجاه التتبع إلى كيفية إنشاء الارتباط - سواء كان ذلك استجابة لمتطلب أو إقرارًا به.

بناءً على الاتجاه، يمكنك توقع ثلاثة أنواع رئيسية من تنسيقات التتبع في المصفوفات:

التتبع المستقبلي: يملي المتطلب إجراءً مستقبليًا أو مستقبليًا، مثل الاختبار. يوفر نظرة عامة على تطوير المشروع من البداية إلى الاكتمال ▶️ التتبع العكسي: مع التتبع العكسي، يمكنك تتبع كل حالة اختبار إلى أحد المتطلبات. وهذا يضمن أن كل اختبار مصمم لمنع الانحرافات عن المتطلبات نطاق المشروع وكذلك الإجراءات غير الضرورية ◀️ التتبع ثنائي الاتجاه: هو مزيج من النموذجين الأمامي والخلفي على حد سواء، وهو يوفر الشكل الأكثر اكتمالاً للتتبع. وهو يدعم عملية التحقق من مطابقة حالات الاختبار مع المتطلبات 🔁

كيفية إنشاء مصفوفة تتبع المتطلبات: 5 خطوات

كما نوقش أعلاه، يتم تقديم مصفوفة تتبع المتطلبات عبر مخطط أو جدول. بالنسبة للعديد من المستخدمين، يبرز برنامج Excel كخيار أفضل لبناء المخطط، لكنه قد لا يقدم دعمًا واسعًا لتدوين جميع التقلبات والمنعطفات التي قد يواجهها المشروع.

العديد من فرق المنتجات الآن تفضل استخدام برنامج إدارة المشاريع لتطوير مصفوفات تتبع متعددة الاستخدامات من الصفر. إنه نهج أسرع حيث تعمل هذه الأدوات على تبسيط عمليات التجميع والترتيب وتوفر رؤية في الوقت الفعلي للمكونات للفريق بأكمله. لذا، فكر في إنجاز ما هو أكثر من مجرد إنجاز قياسي جدول بيانات Excel -نحن نتحدث

تتبع الأهداف

إنشاء مستندات تلتقط متطلبات العميل

تجميع قوائم المهام

ضمان التغطية الكاملة للاختبار

تخصيص الحقول

مراجعة جميع أعمالك بدقة

كل ذلك، مجمّعاً بدقة في مكان واحد- انقر فوق ! 🤩

احصل على دعم شامل أثناء إنشاء مصفوفة تتبع المتطلبات والحفاظ عليها باستخدام ClickUp

كحل برمجي شامل لإدارة المشاريع، يجعل ClickUp من السهل على أي شخص إنشاء مصفوفة تتبع المتطلبات داخل الأداة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تواصله العملي و ميزات تخطيط سير العمل دعمك عبر مراحل المشروع!

استكشف الخطوات الخمس القياسية لإنشاء مصفوفة مفيدة لتتبع المتطلبات أدناه.

الخطوة 1: تجميع أهداف مصفوفة تتبع المتطلبات من مختلف أصحاب المصلحة

أهداف RTM هي متطلبات تم جمعها من العملاء أو الفرق الداخلية أو أصحاب المصلحة الآخرين. يمكن أن تتراوح هذه الأهداف من إضافة ميزات جديدة إلى منتجك إلى تحسين إدارة المخاطر.

لنفترض أن مشروعك يتعلق بتطوير تطبيق لياقة بدنية يركز على تجربة المستخدم. في هذه الحالة، يسلط العميل الضوء على ميزتين رئيسيتين: إدماج خطط التمارين الرياضية المخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم و إدماج ميزات التتبع في الوقت الفعلي لمراقبة التقدم بسلاسة. ويتمثل نطاق هذا المشروع في توفير منصة لياقة بدنية شاملة تلبي الاحتياجات الفردية وترعى مجتمعاً واعياً بالصحة.

من الناحية المثالية، سيقوم مدير المشروع بتجميع احتياجات العمل الخاصة بالعميل ثم التحدث إلى الفريق لتدوين الطلبات المحددة لتجسيد المخرجات. بعد ذلك، سيقومون بتقسيم كل هدف كبير إلى خطوات أصغر قابلة للتنفيذ.

إذا كنت تتطلع إلى تخطيط جميع أهدافك ومتطلباتك في مكان واحد, أهداف ClickUp هي الطريقة المثلى. فهو يساعدك على تحديد أهداف RTM مهما كان حجمها وربطها بأصحاب المصلحة أو المكلفين المحددين.

بمجرد أن قم بإعداد مساحة عمل ClickUp الخاصة بك قم بالوصول إلى صفحة الأهداف في الشريط الجانبي الأيسر بالنقر على + هدف جديد. بمجرد الانتهاء من تجميع أهدافك وقم بتقسيمها إلى أهداف أصغر أجزاء قابلة للقياس عن طريق إنشاء أهداف. تدعم المنصة أربعة أنواع من الأهداف للمصفوفات:

الأرقام: تتبع الزيادة أو النقصان ضمن نطاق من الأرقام صواب/خطأ: تحديد الهدف على أنه لم يتم أو لم يتم عملة: تتبع التغييرات في الأهداف النقدية المهمة: تراقب إكمال مهمة واحدة أو مهمة فرعية أو قائمة كاملة

اختر من بين أنواع الأهداف المختلفة للقياس بالعملة والنسب المئوية والأرقام والصواب أو الخطأ

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مجلدات وسباقات سريعة لتتبع أهداف محددة وحتى إعداد معالم رئيسية لتمييز مهام مصفوفة الاختبار الحرجة ونقاط التقدم.

الخطوة 2: اجمع عناصر المشروع وحدد المهام أدوات المشروع هي العديد من الوثائق، مثل

ميثاق المشروع , سجل التغيير و خطة المشروع التي تضيف طابعًا مميزًا إلى عمليات سير عملك. وهي تشكل جوهر مصفوفة تتبع المتطلبات الخاصة بك، مما يساعدك على ربط حالات الاختبار مع القطع الأثرية ذات الصلة.

تهدف هذه الخطوة إلى وضع فريق اختبار المنتج أو البرمجيات الخاص بك مع جميع المستندات السياقية في متناول أيديهم، مما يسمح برؤية أفضل للمهام والمهام الفرعية و الأعمال المتراكمة للمنتج . استخدام مستندات ClickUp لإنشاء وتخزين جميع مستندات المشروع وحالات الاختبار ونتائج الاختبار الضرورية. تحرير المستندات مباشرة مع أعضاء الفريق المتعددين، أو تنظيمها في مجلدات، أو ربطها بمهام RTM الخاصة بك - كل شيء فقط CLICKS! 🥳

وثيقة متطلبات العمل ClickUp هي الطريقة المثلى لتحديد كل جانب من جوانب مشروع العمل قبل البدء فيه

هل تحتاج إلى توفير الوقت في أعمال التوثيق؟ استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء مستندات مشروع منظمة بشكل جيد مع عدد قليل من المطالبات! تقدم المنصة أيضًا العديد من القوالب الجاهزة مثل:

بمجرد الانتهاء من تجميع القطع الأثرية لمشروعك، استخدم المهام في ClickUp لتجميع قائمة بالمهام والمهام الفرعية المتعلقة بعملية التتبع الخاصة بك. سيمنحك هذا تصوراً أفضل لشبكة التسليمات التي ستقوم بتتبعها من خلال مصفوفة الاختبار. يمكنك تنظيم قوائم مهام متعددة، كل منها يعالج متطلبًا محددًا، و إنشاء التبعيات لتحديد ترتيب المهام المترابطة.

عرض مهمة أو إضافتها أو إزالتها إلى قوائم مهام أخرى أو منها لتحسين الرؤية والتعاون عبر الفرق

الخطوة 3: إنشاء المصفوفة

هل أنت جاهز لإنشاء مصفوفة RT؟ 🏗️

بمجرد انتهائك من الخطوة 2، اختر جدول البيانات أو الرسم البياني لإنشاء مصفوفة تتبع المتطلبات. فيما يلي مخطط تقريبي للخطوات التي يجب اتباعها:

حدد الأعمدة التي تريد تضمينها في مصفوفة تتبع المتطلبات. هل تحتاج إلى معرّفات متطلبات مميزة أو أوصافها أو معرّفات حالات الاختبار أو أكثر من ذلك؟ ارسم الصفوف والأعمدة بناءً على نوع المصفوفة. على سبيل المثال، في حالة التتبع الأمامي، ستمثل الصفوف والأعمدة المتطلبات ومعرفات حالات الاختبار، على التوالي (قد ترغب في ترميز كل شيء بالألوان من أجل تتبع أكثر سلاسة) إنشاء روابط بين المتطلبات والمعلمات ذات الصلة داخل المصفوفة

الهدف من ذلك هو أن يكون لديك واجهة مرئية أحادية النافذة لتخطيط العلاقة بين المتطلبات المختلفة ووضع علامة على الأهداف المكتملة.

إذا كنت مرتاحاً مع جداول البيانات، فإن انقر فوق عرض الجدول يمكن أن يكون أداة ممتازة لتخصيص مصفوفة RT الخاصة بك بأي مقياس! أضف العديد من الأعمدة كما تريد، وأنشئ الحقول المخصصة للحصول على معلومات، واستخدم إجراءات السحب والإفلات لتعديل RTM الخاص بك.

قم بتنظيم المهام وفرزها وتصفيتها في طريقة عرض الجدول ClickUp 3.0 ClickUp 3.0 للحصول على رؤى أسرع عبر جميع أعمالك

إذا كنت تفضل التصورات الغنية، يمكنك أيضًا استكشاف السبورة البيضاء اللانهائية من ClickUp لرسم الروابط بين المتطلبات وحالات الاختبار.

للحصول على هذا التعزيز الإضافي، استفد من لوحة ClickUp المتنوعة قوالب المصفوفة لإنشاء RTM الخاص بك. المفضل لدينا هو قالب مصفوفة تتبع النقر فوق مصفوفة التتبع . استخدمه لتخطيط الروابط بشكل منهجي، مما يزيد من قدرتك على:

تحديد العلاقة بين المتطلبات ونتائج الاختبار

تصور التغييرات التي حدثت عبر دورة حياة تطوير المشروع فهم الأسباب الكامنة وراء قرارات معينة



استخدم قالب مصفوفة التتبع المتقدم هذا لمراجعة حالات الاختبار لكل احتياجاتك!

الخطوة 4: بدء استخدام RTM

يجب أن يكون لديك هيكل المصفوفة والعناوين ذات الصلة في هذه المرحلة. كل ما عليك فعله هو ملء مصفوفة RTM! 📝

يمكنك أن تبدأ بتخطيط حالات الاختبار مع فريق الاختبار الخاص بك والتأكد من معالجة كل شيء من الأعمال المتراكمة.

واحدة من المزايا العديدة التي يقدمها ClickUp هي أنك لست بحاجة إلى نسخ ولصق أو التنقل ذهابًا وإيابًا بين قوائم المهام المتراكمة وقوائم التحقق من المهام. يمكنك فقط نقلجميع القوائم التي تم إنشاؤها مسبقًا إلى RTM مع جميع تفاصيلها، وسيتم عرضها في أي طريقة عرض تختارها.

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قائمة , اللوحة أو التقويم للحصول على نظرة شاملة لجميع المهام الجارية، مصنفة وفقًا ل الحالة المخصصة مثل مُجَازة أو فشلت أو تحت الانتظار. عرض المهام المترابطة والتعامل مع تخطيط السعة باستخدام مخطط جانت و طرق عرض عبء العمل .

تتيح المنصة أيضًا قنوات اتصال سلسة بين الإدارات من خلال عرض الدردشة والتعليقات القابلة للتخصيص، وأدوات تدقيق سير العمل، مما يضمن عدم التخلي عن أي متطلبات!

الخطوة 5: المراجعة والتحقق من الصحة والصيانة

فكر في مصفوفة تتبع المتطلبات كمستند دائم التغير. عندما تتغير الأمور، مثل انخفاض المتطلبات أو ظهور حالات اختبار جديدة، عليك تعديل المصفوفة لإبقاء الجميع على اطلاع دائم.

تذكر: يبقى رقم معرف المتطلب الأولي كما هو حتى لو قمت بإعادة ترتيب الأشياء أو استخدامها مرة أخرى. ⚠️ لوحات المعلومات في ClickUp ستساعدك مراجعة النتائج وتتبع أداء المشروع من خلال مقاييس الاختبار. استخدم الحل القابل للتخصيص لـ

توزيع مهام الفريق بسهولة، ومناقشة العوائق وتتبع التقدم المحرز

تصور تخصيص الموارد، وتحديد المجالات الفعالة وغير الفعالة

تقييم الأهداف من خلال إكمال المهام تتبع وقت المشروع ، وتحليل سير العمل في مركز تحكم آمن

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

أصبح تتبع النسبة المئوية لإنجاز المشاريع سهلاً مع لوحات المعلومات هذه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام الأتمتة في ClickUp لتلقي إشعارات تلقائية أو تحديث حالة الاختبارات في جميع المجالات دون تدخل يدوي كبير.

## فوائد مصفوفة تتبع المتطلبات في إدارة المشاريع

مصفوفة تتبع المتطلبات هي أكثر من مجرد وثيقة فنية. دعونا نرى بعضًا من أبرز فوائدها:

دعم عملية صنع القرار: تمنحك مصفوفة تتبع المتطلبات عرضًا أنيقًا لكيفية اختلاف متطلبات المشروع تتصل ببعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتغير أحد المتطلبات، يمكنك تحليل كيفية تموجها خلال عملية التطوير، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بشكل جيد إدارة التغيير بسلاسة: عندما تتغير النواتج في المشروع، تقوم إدارة التغييرات في المشروع بتتبع كل ذلك بحيث تكون التعديلات أو التحديثات موثقة بشكل جيد ويمكن الوصول إليها إدارة المخاطر: من خلال ربط المتطلبات بالاختبارات، تساعد إدارة المخاطر على اكتشاف المشاكل المحتملة أو الروابط المفقودة في وقت مبكر، مما يمنحك تنبيهًا مسبقًا لإصلاح الأمور بسرعة تحسين الامتثال للقواعد: في الصناعات ذات القواعد واللوائح الصارمة، يضمن لك RTM اتباعها. فهو يساعدك على التحقق من التزام مشروعك بالمتطلبات المحددة، مما يحافظ على امتثال عملك إجراء الاختبارات الصحيحة: تعمل RTM كدليل لفريق ضمان الجودة، حيث تعرض ما يحتاج إلى الاختبار وتربط الاختبارات بمتطلباتها الدقيقة. لذا، تقوم فرق ضمان الجودة بإجراء الاختبارات المهمة حقًا بكفاءة

أفضل الممارسات لمصفوفة تتبع المتطلبات ## أفضل الممارسات لمصفوفة تتبع المتطلبات

حتى إذا حصلت على أفضل أدوات إدارة المشاريع، فقد تظل تواجه بعض العقبات والقيود أثناء إنشاء المصفوفة. لحسن الحظ، يمكن تجنبها بسهولة إذا التزمت بهذه أفضل ممارسات مصفوفة تتبع المتطلبات التي تمكنك من دمج النهج دون عوائق. 💪

قم بإنشاء قائمة منهجية للاحتياجات

يجب أن تكون جميع متطلبات المشروع مكتوبة بشكل جيد ومرتبة بشكل منطقي ومنهجي أثناء صياغة نموذج إدارة الاختبارات والاختبارات. يساعد ذلك الفرق على تحديد ما إذا كانت سيناريوهات الاختبار والمتطلبات وغيرها من القطع الأثرية الأخرى تتماشى بشكل مناسب لسد ثغرات التتبع أثناء الاختبار.

استخدام معرّفات مميزة

لتسهيل الربط بين الاحتياجات وحالات الاختبار، احرص على أن يكون لكل متطلب في مصفوفة التتبع رمز فريد خاص به. بهذه الطريقة، يمكن للفرق إدارة التغييرات وتعزيز اكتشاف الأخطاء وتتبع وتقييم العلاقات بين المكونات المختلفة. هذا أمر ضروري إذا كنت ترغب في الحصول على أنظمة متنوعة عند محاولة الجمع بين الاختبار أدوات الإدارة ومصفوفات التتبع.

تحديد الأولويات

عند تحديد أولويات الاحتياجات، تكون في وضع أكثر كفاءة لتخصيص الموارد لاختبار وتطوير الميزات الأكثر أهمية من خلال التركيز على المتطلبات ذات الأولوية القصوى أولاً. في مرحلة مبكرة من عملية التطوير، يمكن للفرق أن تقلل من مخاطر المشروع وتحدد المشاكل المحتملة وتنتج منتجات عالية الجودة.

نصيحة: استخدم أولويات النقر فوق الأولويات لإضافة تسميات أولويات مرمزة بالألوان إلى مهامك!

استخدم ClickUp لإنشاء طريقة عرض قائمة الأعمال المتراكمة التي تحتوي على حقول مخصصة مثل الأولوية و ARR والمزيد

حافظ على تحديث RTM الخاص بك

تعد تحديثات RTM المنتظمة مهمة في تتبع تقدم المشروع وإدارة التعديلات. يؤدي القيام بذلك إلى تقليل مخاطر عدم اتساق البيانات وثغرات التنفيذ.

تشجيع العمل الجماعي بين الموظفين

عندما يتعلق الأمر برؤية المتطلبات، تأكد من أن المختبرين والمطورين ومحللي الأعمال والمطورين على نفس الصفحة. سيؤدي ذلك إلى تعزيز الكفاءة التواصل الفعال والعمل الجماعي وكذلك دعم القرارات التي تحقق نتائج ممتازة.

ClickUp ميزة البحث الشامل تضمن إمكانية وصول أصحاب المصلحة إلى أدوات مشروعك ومصفوفات التتبع بنقرة واحدة. يمكنك تعديل إعدادات الأذونات للمستندات الفردية إذا كنت بحاجة إلى الحفاظ على خصوصية ملفات معينة.

إنشاء حقول مخصصة وتحريرها وتنظيمها في ClickUp وجعل لوجستيات البحث أكثر بساطة

اربح الكثير: إدارة مصفوفة تتبع متطلباتك باستخدام ClickUp 39% من المشاريع تفشل بسبب الافتقار إلى التخطيط السليم وتتبع الموارد وأنت بالتأكيد لا تريد أن يكون مشروعك جزءًا من هذه الإحصائية. لا تقلق، لن تكون كذلك!

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