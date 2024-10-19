أفضل 10 برامج لإدارة القضايا القانونية في عام 2025

بصفتك محترفاً قانونياً، فإنك تعمل باستمرار على التوفيق بين مشاريع متنوعة - من معارك قاعات المحاكم إلى توجيه عمليات اندماج الشركات، وصياغة الصفقات العقارية، وتأمين الإرث العائلي من خلال التخطيط العقاري.

يمكن أن يكون كل ذلك مرهقًا - إدارة المهام يدويًا، والتصارع مع المواعيد النهائية، والقلق بشأن ارتكاب أخطاء باهظة الثمن.

ولكن مع برنامج إدارة القضايا، يمكنك منع الأخطاء والمشاكل الأمنية ومشاكل الامتثال.

وسواء كنت في قاعة المحكمة، أو تتعامل مع الصفقات الكبيرة، أو تؤمّن إرث العائلة، فإن برنامج إدارة القضايا هو مساعدك القانوني. فهو يتعامل مع المواعيد النهائية، وينظم المستندات، ويعزز العمل الجماعي، ويبقي العملاء على اطلاع - كل ذلك في حزمة رقمية واحدة.

لقد قمنا بتجميع أفضل 10 خيارات لبرامج إدارة القضايا للمحامين في 2024. استعد لتبسيط إدارة القضايا!

ما هو برنامج إدارة القضايا؟

برنامج إدارة القضايا هو أداة متخصصة مصممة لتبسيط وأتمتة إدارة القضايا والمهام والعمليات داخل المؤسسات. وهي عبارة عن منصة مركزية لتتبع الحالات أو المشاريع المختلفة وتنظيمها والتعاون بشأنها، وغالبًا ما يكون ذلك في مجالات مثل القانون والرعاية الصحية والعمل الاجتماعي ودعم العملاء.

يقدم البرنامج عادةً ميزات مثل تتبع الحالات، وإدارة المستندات، وأتمتة سير العمل، وأدوات التواصل، للتعامل مع الحالات ومراقبة سيرها.

ما هي فوائد برمجيات إدارة القضايا؟

تأتي برمجيات إدارة القضايا مع مجموعة من المزايا التي تساهم في زيادة الكفاءة وتحسين العمليات التنظيمية. وتشمل بعض المزايا الرئيسية ما يلي:

تعزيز الكفاءة: تعمل برمجيات إدارة القضايا على أتمتة المهام والعمليات، مما يقلل من الجهود اليدوية ويعزز كفاءة سير العمل بشكل عام

تعمل برمجيات إدارة القضايا على أتمتة المهام والعمليات، مما يقلل من الجهود اليدوية ويعزز كفاءة سير العمل بشكل عام تحسين التعاون: يوفر البرنامج منصة مركزية لتعاون الفريق، مما يضمن تحسين التواصل والتنسيق في الأنشطة المتعلقة بالقضايا

يوفر البرنامج منصة مركزية لتعاون الفريق، مما يضمن تحسين التواصل والتنسيق في الأنشطة المتعلقة بالقضايا تنظيم مُحسَّن: تساعد ميزات إدارة المستندات المركزية في تنظيم المعلومات وتخزينها بشكل منهجي، مما يؤدي إلى سهولة الوصول إليها وتقليل مخاطر فقدان البيانات

تساعد ميزات إدارة المستندات المركزية في تنظيم المعلومات وتخزينها بشكل منهجي، مما يؤدي إلى سهولة الوصول إليها وتقليل مخاطر فقدان البيانات المساءلة والمراقبة: تمكّنك أدوات تتبع الحالات من مراقبة تقدم الحالة وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية، مما يعزز المساءلة والشفافية داخل الفريق

تمكّنك أدوات تتبع الحالات من مراقبة تقدم الحالة وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية، مما يعزز المساءلة والشفافية داخل الفريق توفير التكاليف: تساهم الأتمتة والعمليات المبسطة وسير العمل المحسّن في توفير التكاليف من حيث الوقت والموارد والنفقات التشغيلية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة الحالات

إن اختيار أفضل برنامج لإدارة القضايا القانونية لمكتب المحاماة الخاص بك هو الخطوة الأولى لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. ويتعلق الأمر كله بإيجاد ما يناسبك تمامًا، بدءًا من الأدوات وحتى التسليم، لتسيير الأمور بسلاسة.

فيما يلي بعض العوامل الحاسمة التي يجب مراعاتها عند اختيار نظام إدارة القضايا:

ميزات قوية : اختر البرنامج الذي يوفر الوظائف الأساسية، بما في ذلك التعاونية, إدارة المشاريع وإدارة العملاء إدارة جهات الاتصالو تتبع وقت المحامي الميزات

: اختر البرنامج الذي يوفر الوظائف الأساسية، بما في ذلك التعاونية, إدارة المشاريع وإدارة العملاء إدارة جهات الاتصالو تتبع وقت المحامي الميزات سهل الاستخدام: يجب أن يكون البرنامج المناسب سهل الإعداد مع واجهة خالية من الفوضى وأنيقة

يجب أن يكون البرنامج المناسب سهل الإعداد مع واجهة خالية من الفوضى وأنيقة التسعير: ضع في اعتبارك أن يكون البرنامج مرنًا ومناسبًا لميزانيتك

ضع في اعتبارك أن يكون البرنامج مرنًا ومناسبًا لميزانيتك القابلية للتطوير : يجب أن يحتوي البرنامج على ميزات تسهل العمليات التجارية وتتوسع مع النمو

: يجب أن يحتوي البرنامج على ميزات تسهل العمليات التجارية وتتوسع مع النمو تكامل الأدوات : تأكد من تكامله بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، وبرامج الاتصالات، وتطبيقات إدارة المعرفة

: تأكد من تكامله بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، وبرامج الاتصالات، وتطبيقات إدارة المعرفة التقارير والتحليلات: يجب أن تكون قادرة على تتبع التقدم المحرز في القضايا القانونية، وتحديد الاختناقات، وضمان اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

## أفضل 10 برامج لإدارة القضايا لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلاً مع ClickUp AI

يتصدر القائمة كواحد من أفضل المهام و إدارة المكاتب التطبيقات في 2024. يمكن أن يتضاعف كبرنامج لإدارة دورة حياة العقود. تُعد نماذج ClickUp مثالية لعملية استلام العميل. يمكن لشركات المحاماة والمحامين الاستفادة من ميزاته الرائعة، بما في ذلك ميزة إدارة مشروع ClickUp Law Management ، تبسيط إدارة المهام التنظيمية.

أبرم الصفقة مع قالب اتفاقية الشراكة من ClickUp - خارطة طريقك نحو تعاون مزدهر

يعمل ClickUp على تسهيل عملية الحصول على تعليقات من عملائك ومحادثات العملاء. قم بتخصيص قوالب الإدارة مثل خطة عمل إدارة الحالة للشركات من جميع الأحجام. أطلق العنان للإمكانات الكاملة لـ مستندات ClickUp لإحداث ثورة في إنشاء المستندات والتعاون داخل فريقك.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق ClickUp AI مساعد يساعد في عمليات التواصل، بما في ذلك صياغة رسائل البريد الإلكتروني والتقارير وغيرها. ClickUp Whiteboards تساعد على تصور الأفكار، وبالتالي تعزيز ممارسات التعاون الجماعي الفعال بين أعضاء الفريق.

يتيح اكتشاف التعاون للفرق العمل والتحرير في نفس الوقت في لوحات ClickUp Whiteboards

بشكل عام، تُعد ClickUp أداة تنافسية يمكن لكل شركة قانونية في تحسين العمليات، وتحسين التفاعل بين العميل والمحامي، وتتبع الوقت، وغير ذلك.

ClickUp أفضل الميزات

الأتمتة : يدير ClickUp AI المهام المتكررة ويحد من مخاطر الخطأ البشري

: يدير ClickUp AI المهام المتكررة ويحد من مخاطر الخطأ البشري مهام النقر فوق المهام : تعيين المهام لأعضاء الفريق بمواعيد نهائية وأولويات دقيقة وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

: تعيين المهام لأعضاء الفريق بمواعيد نهائية وأولويات دقيقة وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي النقر فوق النماذج : إدخال معلومات العميل وتفاصيل الحالة من خلال بوابة عميل آمنة

: إدخال معلومات العميل وتفاصيل الحالة من خلال بوابة عميل آمنة لوحات معلومات وعروض قابلة للتخصيص : إنشاء لوحات معلومات مخصصة لعرض المعلومات التي تحتاجها في لمحة سريعة ومشاركتها مع فريقك للحصول على رؤية أفضل

: إنشاء لوحات معلومات مخصصة لعرض المعلومات التي تحتاجها في لمحة سريعة ومشاركتها مع فريقك للحصول على رؤية أفضل النقر فوق المستندات : قم بإنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية ومشاركتها مباشرة في ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات المختلفة

: قم بإنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية ومشاركتها مباشرة في ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات المختلفة عرض المحادثة : الدردشة مع أعضاء الفريق على الفور دون مغادرة ClickUp، مع الحفاظ على التواصل والسياق في مكان واحد

: الدردشة مع أعضاء الفريق على الفور دون مغادرة ClickUp، مع الحفاظ على التواصل والسياق في مكان واحد التخصيص : إضفاء الطابع الشخصي على مهام سير عملك بما يتناسب مع أعمالك

: إضفاء الطابع الشخصي على مهام سير عملك بما يتناسب مع أعمالك التتبع: تتبع تقدم فريق العمل بسهولة وإدارة العملاء بسهولة

قيود #### قيود ClickUp

نسخة الجوال ليست قوية، حيث إن العديد من ميزات الويب قد لا تكون متاحة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

2. أبيان

عبر أبيان Appian هو برنامج لإدارة القضايا بدون تشفير يدير العمليات القانونية والقضايا وأنشطة العملاء بكفاءة.

على عكس أدوات معالجة القضايا الأخرى، يقدم Appian مزيجًا من إدارة العمليات تقنيات مثل Lean أو Six Sigma مع الأتمتة لتسهيل عمليات إدارة الحالات.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Appian مع مصادر وأنظمة بيانات مختلفة مثل Salesforce وSAP وMicrosoft وOracle، مما يجعل الوصول إلى المعلومات عبر منصات مختلفة سلسًا.

أفضل ميزات Appian

تقنيات إدارة العمليات: يوفر Appian الأتمتة باستخدام تقنيات مثل Lean أو Six Sigma

يوفر Appian الأتمتة باستخدام تقنيات مثل Lean أو Six Sigma قابلية التخصيص: ميزات الوصول التي تساعد في بناء ونشر تطبيقات مخصصة لمختلف المهام القانونية

ميزات الوصول التي تساعد في بناء ونشر تطبيقات مخصصة لمختلف المهام القانونية التحديثات : إصدار وظائف أحدث كل ثلاثة أشهر، مما يضمن للمستخدمين مواكبة أحدث التقنيات الحديثة

: إصدار وظائف أحدث كل ثلاثة أشهر، مما يضمن للمستخدمين مواكبة أحدث التقنيات الحديثة القدرة على تحمل التكاليف: نسخة تجريبية مجانية تأتي مع عرض تجريبي وتعلم توجيهي وتخزين بيانات غير محدود

قيود Appian

خطط التسعير غامضة، مما يجعل العملية غير شفافة

غالبًا ما يشتكي المستخدمون من مشكلات في الأداء والموثوقية، بما في ذلك بطء وقت التحميل، والتحديثات المتكررة وغير الضرورية، والأخطاء، ومواطن الخلل

سوء إدارة البيانات حيث لا يمكن للأداة التعامل مع كميات هائلة من البيانات

تسعير Appian

خطة مجانية: وصول كامل وتعلم مخصص

وصول كامل وتعلم مخصص التطبيق: تسعير مخصص

تسعير مخصص المنصة: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تسعير مخصص: تسعير مخصص غير محدود: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Appian

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

3. كايسبير

عبر حالة نظير Clio هو برنامج آخر لإدارة القضايا قائم على السحابة يحظى بأعلى تصنيف، ويوفر تحكمًا مركزيًا في بيانات المؤسسات القانونية من عمليات استقبال العملاء والمعلومات وإدارة القضايا والجدولة والفوترة.

يجمع Clio بسلاسة بين ميزات المستندات والاتصالات في واجهة واحدة قائمة على السحابة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي برنامج Clio على العديد من الميزات الخاصة بالقضايا القانونية، بما في ذلك أدوات الإعداد، ودعم مشاركة العملاء، وبوابة تفاعل آمنة مع العملاء.

أفضل ميزات Clio #### Clio

إدارة الممارسة القانونية: تتبع الوقت والفواتير و التواصل مع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام

تتبع الوقت والفواتير و التواصل مع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام استقبال العملاء وإدارة علاقات العملاء : قم بإعداد عملاء جدد باستخدام نماذج الاستقبال الآلي وإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص من Clio. احصل على العملاء المحتملين ورعاية العلاقات وإدارة التفاعلات دون عناء، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين

: قم بإعداد عملاء جدد باستخدام نماذج الاستقبال الآلي وإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص من Clio. احصل على العملاء المحتملين ورعاية العلاقات وإدارة التفاعلات دون عناء، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين أتمتة المستندات : إنشاء مستندات قانونية في ثوانٍ. قم بتخصيص القوالب وإنشاء مكتبات وزيادة الإنتاجية

: إنشاء مستندات قانونية في ثوانٍ. قم بتخصيص القوالب وإنشاء مكتبات وزيادة الإنتاجية التطبيقات والتكاملات: تواصل مع أكثر من 250 تطبيقاً وخدمة شائعة، من برامج المحاسبة إلى منصات توقيع المستندات

قيود كليو

عدم إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت أو تحرير المستندات

أبلغ المستخدمون أن التحديثات الأخيرة وبعض عمليات التكامل غالباً ما تتسبب في حدوث خلل

تسعير كليو

البدء السهل: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الأساسيات: 89 دولارًا شهريًا

89 دولارًا شهريًا متقدم: 119 دولارًا أمريكيًا شهريًا

119 دولارًا أمريكيًا شهريًا مكتمل: 149 دولارًا شهريًا

كليو التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

5. سموك بول

عبر كرة الدخان Smokeball هو برنامج لإدارة القضايا القانونية يوفر الأتمتة وسهولة الاستخدام لشركات المحاماة الصغيرة والممارسين المنفردين. فهو يزيل المهام المتكررة مثل إنشاء المستندات وحفظ الملفات عبر البريد الإلكتروني، مما يوفر وقتك الثمين.

يشتهر Smokeball أيضًا بواجهته سهلة الاستخدام، مما يبسّط طريقة استخدامه دون الحاجة إلى تدريب مكثف. كما أن التكامل السلس مع أدوات الطرف الثالث الشائعة مثل QuickBooks وتقويم Google يعمل على التخلص من تعطل سير العمل وصوامع البيانات.

أفضل ميزات Smokeball

سهولة الاستقبال والإعداد : إدارة التفاعلات وبناء الثقة باستخدام النماذج الآلية

: إدارة التفاعلات وبناء الثقة باستخدام النماذج الآلية إدارة الحالات الذكية : تنظيم الحالات والمهام والمواعيد النهائية وتتبعها في مكان مركزي واحد، مما يجعل فريقك على رأس كل شيء

: تنظيم الحالات والمهام والمواعيد النهائية وتتبعها في مكان مركزي واحد، مما يجعل فريقك على رأس كل شيء الفواتير القانونية ومحاسبة الثقة : إنشاء الفواتير في ثوانٍ وتتبع النفقات دون عناء. إدارة أموال العميل بأمان والامتثال للوائح التنظيمية

: إنشاء الفواتير في ثوانٍ وتتبع النفقات دون عناء. إدارة أموال العميل بأمان والامتثال للوائح التنظيمية لوحات المعلومات وإعداد التقارير: احصل على رؤى من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وتتبع المقاييس الرئيسية لمعرفة مجالات التحسين

قيود سموكبول

عدم وجود دليل ميداني

لا يتسم Smokeball بالمرونة مع إمكانية التخصيص

تسعير #### تسعير Smokeball

الفاتورة: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التعزيز: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الزيادة: 179 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

179 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الازدهار+: 219 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Smokeball

G2: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. قضيتي

عبر قضيتي MyCase هو برنامج آخر يتمتع بقدرات تحليلية وإعداد تقارير رائعة. فهو يساعدك على التعمق في تقدم الحالات، والساعات المدفوعة الفواتير، ونشاط الفريق، مما يمكّنك من تحسين سير العمل وتعزيز أداء الفريق.

تتوفر أيضًا وظائف أخرى تتبع إمكانيات أخرى مثل تنبيهات المواعيد النهائية، وبرنامج عميل البريد الإلكتروني الكامل، والفواتير، وإدارة المستندات. تُعطي منصة MyCase الأولوية لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والتعاون المركزي، وقابلية التوسع المرنة لتبسيط العمليات للمهنيين القانونيين.

أفضل مزايا منصة MyCase

الأتمتة : أتمتة عمليات إعداد المستندات القانونية

: أتمتة عمليات إعداد المستندات القانونية الفواتير والمدفوعات : تتبع الوقت وإنشاء الفواتير وقبول المدفوعات عبر الإنترنت في لمح البصر

: تتبع الوقت وإنشاء الفواتير وقبول المدفوعات عبر الإنترنت في لمح البصر إدارة القضايا : إدارة القضايا: حافظ على التنظيم والالتزام بالمواعيد النهائية. إدارة المستندات والمهام والاتصالات والمواعيد النهائية في مركز واحد آمن ومركزي

: إدارة القضايا: حافظ على التنظيم والالتزام بالمواعيد النهائية. إدارة المستندات والمهام والاتصالات والمواعيد النهائية في مركز واحد آمن ومركزي استقبال العملاء وإدارة العملاء المحتملين : قم بتحويل العملاء المحتملين باستخدام نماذج استقبال العملاء المحتملين القابلة للتخصيص، وإدارة خطوط الأنابيب، ورعاية العلاقات من عميل محتمل إلى عميل مخلص

: قم بتحويل العملاء المحتملين باستخدام نماذج استقبال العملاء المحتملين القابلة للتخصيص، وإدارة خطوط الأنابيب، ورعاية العلاقات من عميل محتمل إلى عميل مخلص المرونة: متاح للهواتف المحمولة (Android و iOS)

قيود #### قيود MyCase

التخصيص المحدود للفواتير والتقارير والقوالب

يشكو المستخدمون من أن تطبيق MyCase للهاتف المحمول به العديد من الأخطاء

تسعير MyCase

الأساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 89 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MyCase

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

7. براكتيس بانثر

عبر PracticePanther براكتيس بانثر هو برنامج شامل لإدارة الممارسة القانونية قائم على السحابة للمحامين. يتميز بمجموعة واسعة من الميزات، وتكمن جودته البارزة في قابليته للتخصيص.

يتسم برنامج إدارة القضايا القانونية بإحكام الأمان، حيث يستخدم تشفير 256 بت من الدرجة العسكرية لتأمين المعلومات الحساسة. تتم المدفوعات أيضًا بسلاسة مع ميزة الفوترة القانونية.

أفضل ميزات برنامج PracticePanther

تكامل سلس : تواصل مع أكثر من 100 أداة شائعة، من برامج المحاسبة إلى منصات البريد الإلكتروني. لا توجد صوامع بيانات - فقط سير عمل سلس وعمليات محسنة

: تواصل مع أكثر من 100 أداة شائعة، من برامج المحاسبة إلى منصات البريد الإلكتروني. لا توجد صوامع بيانات - فقط سير عمل سلس وعمليات محسنة إدارة قوية للقضايا : تتبع الأمور والمواعيد النهائية والمهام دون عناء باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام وسير عمل قابل للتخصيص

: تتبع الأمور والمواعيد النهائية والمهام دون عناء باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام وسير عمل قابل للتخصيص الأمان : يضمن التشفير من الدرجة العسكرية والحماية الصارمة للبيانات بقاء معلومات عميلك آمنة

: يضمن التشفير من الدرجة العسكرية والحماية الصارمة للبيانات بقاء معلومات عميلك آمنة مستندات منظمة : تخزين المستندات وتصنيفها والوصول إليها على الفور. إنشاء المستندات تلقائيًا يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء

: تخزين المستندات وتصنيفها والوصول إليها على الفور. إنشاء المستندات تلقائيًا يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء الفوترة القانونية: قم بفوترة عملائك دون إجهاد مع ميزة الفوترة المدمجة

قيود برنامج PracticePanther

يجد المستخدمون أن عدم وجود عميل بريد إلكتروني مدمج يمثل إزعاجًا

لا توجد ميزات أصلية لأتمتة المستندات، أو التوقيع الإلكتروني، أو نماذج الاستلام التي تتطلب من المستخدمين استخدام عمليات تكامل أو عمليات يدوية من طرف ثالث

تسعير برنامج PracticePanther

منفردًا: 59 دولارًا شهريًا

59 دولارًا شهريًا الأساسية: 79 دولارًا شهريًا

79 دولارًا شهريًا الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات براكتيس بانثر

G2: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. كوزمولكس

عبر كوزمولكس CosmoLex هو برنامج متكامل لإدارة القضايا القانونية يُمكِّن الشركات القانونية من تتبع تكاليفها، والامتثال للوائح المحاسبة القانونية، وضمان تنظيم المستندات القانونية في موقع مركزي.

على عكس برامج إدارة القضايا الأخرى، يحتوي CosmoLex على برنامج محاسبة مدمج يدير ملفات العملاء ويتتبع كل التكاليف التي تتكبدها شركة المحاماة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر CosmoLex ميزات المحاسبة الائتمانية (IOLTA) لمساعدة العاملين في مجال القانون في طباعة الشيكات وقسائم الإيداع وكشوف الحسابات المصرفية وإدارة أموال العملاء.

أفضل ميزات CosmoLex

التكامل : التكامل المحاسبي الخاص، والذي لا يتطلب التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Quickbooks

: التكامل المحاسبي الخاص، والذي لا يتطلب التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Quickbooks إضفاء الطابع الشخصي : عمليات تعليمية مخصصة للمستخدمين الجدد ووصول غير محدود إلى دعم عملاء موثوق به للجميع

: عمليات تعليمية مخصصة للمستخدمين الجدد ووصول غير محدود إلى دعم عملاء موثوق به للجميع التخصيص : مصمم لتلبية احتياجات المحاسبة والامتثال لشركات المحاماة

: مصمم لتلبية احتياجات المحاسبة والامتثال لشركات المحاماة التنقل: التنقل: الوصول عبر الهاتف المحمول متاح على أي جهاز

قيود CosmoLex

خيارات تخصيص محدودة

يقدم خطة تسعير واحدة، مما لا يترك مجالاً للخيارات

تسعير CosmoLex

CosmoLex: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

إضافة--وظائف

CosmoLex Pay: $ 0

$ 0 CosmoLex CRM: 147 دولارًا أمريكيًا

147 دولارًا أمريكيًا مواقع الويب الخاصة بCosmoLex: 149 دولارًا أمريكيًا

149 دولارًا أمريكيًا مشاركة الملفات والتوقيع الإلكتروني لكوسمولكس: 22 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات CosmoLex

G2: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. روكيت ماتر

عبر مادة صاروخية روكيت ماتر هو تطبيق لإدارة القضايا مع ميزات تحافظ على كفاءة وإنتاجية شركات المحاماة. تتيح أداة إدارة القضايا للفرق القانونية والشركات تخصيص لوحات المعلومات والبقاء على اتصال من أي مكان.

مع ميزات الفوترة الخاصة به، فإن شركات المحاماة توفير الوقت مع الفواتير المسبقة التلقائية غير الورقية ومعالجة الدفعات. يعتمد Rocket Matter أيضًا على السحابة؛ حيث تتمتع المستندات بالحماية والتخزين السحابي.

أفضل ميزات Rocket Matter

Rocket Matter Track : التقاط كل دقيقة قابلة للفوترة تلقائيًا، وتبسيط ضبط الوقت، وتعزيز دقة الفواتير

: التقاط كل دقيقة قابلة للفوترة تلقائيًا، وتبسيط ضبط الوقت، وتعزيز دقة الفواتير أتمتة المستندات : إنشاء المستندات القانونية في ثوانٍ، واختصار الأعمال الورقية، والتركيز على المهام عالية القيمة

: إنشاء المستندات القانونية في ثوانٍ، واختصار الأعمال الورقية، والتركيز على المهام عالية القيمة إدارة علاقات العملاء القانونية : تبسيط استقبال العملاء، وتعزيز العلاقات، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين

: تبسيط استقبال العملاء، وتعزيز العلاقات، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين إدارة جهات الاتصال : تنظيم معلومات العميل والمعلومات المتعلقة بالعميل دون عناء، وتعزيز التعاون، والبقاء على اطلاع دائم على الاتصالات

: تنظيم معلومات العميل والمعلومات المتعلقة بالعميل دون عناء، وتعزيز التعاون، والبقاء على اطلاع دائم على الاتصالات تقارير متقدمة : احصل على رؤى تستند إلى البيانات حول ممارستك، وحسِّن الأداء، واتخذ قرارات مستنيرة

: احصل على رؤى تستند إلى البيانات حول ممارستك، وحسِّن الأداء، واتخذ قرارات مستنيرة عمليات التكامل: الاتصال بالعشرات من الأدوات، مثل منصات البريد الإلكتروني وبرامج المحاسبة، لسير عمل سلس

قيود #### قيود روكيت ماتر

خيارات تخصيص محدودة للفواتير والتقارير و القوالب والتي قد لا تناسب تفضيلات بعض الشركات

لا توجد ميزة أصلية لأتمتة المستندات والتوقيعات الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب تكامل طرف ثالث

تسعير #### Rocket Matter

الأساسي: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم الإيجابي: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الرئيسية: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات صاروخ المسألة

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. سيرفس ناو

عبر سيرفيس ناو سيرفس ناو هو برنامج لإدارة الحالات قائم على السحابة مع تكامل الذكاء الاصطناعي التي توفر حلولاً متكاملة لمشاركة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة العمليات، وإدارة خدمة العملاء، وعمليات الأمان، وغير ذلك.

باستخدام أساليب التعلم الآلي, تساعد ServiceNow على تحسين العمليات القانونية من إدارة الحوادث وإدارة المشاكل وكتالوج الخدمة وإدارة الأصول وإدارة التغيير.

سيرفس ناو أفضل الميزات

تطوير التطبيقات : إنشاء تطبيقات ومهام سير عمل مخصصة لتلبية الاحتياجات والتحديات القانونية المحددة

: إنشاء تطبيقات ومهام سير عمل مخصصة لتلبية الاحتياجات والتحديات القانونية المحددة الأتمتة : أتمتة عمليات سير العمل استخدام الذكاء الاصطناعي للمهام المتكررة مثل توجيه المستندات وإشعارات البريد الإلكتروني والموافقات

: أتمتة عمليات سير العمل استخدام الذكاء الاصطناعي للمهام المتكررة مثل توجيه المستندات وإشعارات البريد الإلكتروني والموافقات مساحات عمل قابلة للتكوين : تصميم ونشر مهام سير عمل مخصصة لمجالات ممارسة أو أنواع حالات محددة لتبسيط العمليات

: تصميم ونشر مهام سير عمل مخصصة لمجالات ممارسة أو أنواع حالات محددة لتبسيط العمليات لوحات المعلومات القابلة للتخصيص : استخدم لوحات المعلومات القابلة للتكيف للمستخدمين الأفراد والفرق للتركيز على المعلومات ذات الصلة

: استخدم لوحات المعلومات القابلة للتكيف للمستخدمين الأفراد والفرق للتركيز على المعلومات ذات الصلة الأمان والثقة : تأمين بيانات العميل من خلال التشفير الرائد في المجال وضوابط الوصول ومسارات التدقيق لتلبية المتطلبات التنظيمية

: تأمين بيانات العميل من خلال التشفير الرائد في المجال وضوابط الوصول ومسارات التدقيق لتلبية المتطلبات التنظيمية التكامل: تتكامل مع الأدوات الأخرى، بما في ذلك برامج قواعد البيانات مثل Microsoft Azure وAWS وAWS وSalesforce وأدوات التواصل مثل Zoom، لسهولة التعاون بين الفرق

قيود سيرفيس ناو

الأسعار غير واضحة

مع مجموعة أدواتها المتنوعة، يمكن أن تشكل بنية تعليمية مرهقة للشركات القانونية سريعة الخطى

تسعير سيرفس ناو

التسعير المخصص (لا يمكن الوصول إليه على الموقع الإلكتروني)

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2: 4.4/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

تبسيط ممارستك القانونية مع برنامج إدارة القضايا

هل سئمت من الغرق في الأعمال الورقية والمواعيد النهائية الفائتة؟ تخلص من الكدح اليدوي مع برنامج إدارة القضايا مثل ClickUp. ارفع معدل نجاح عملائك من خلال مزايا مثل:

إدارة مركزية للمهام : تنظيم المشاريع، وتعيين المهام، و تتبع التقدم بسلاسة بدون جداول بيانات مبعثرة وملاحظات لاصقة

: تنظيم المشاريع، وتعيين المهام، و تتبع التقدم بسلاسة بدون جداول بيانات مبعثرة وملاحظات لاصقة تعزيز التعاون : تعزيز التواصل في الوقت الفعلي بين المحامين والمساعدين القانونيين والعملاء. مشاركة المستندات وتبادل الملاحظات وإبقاء الجميع على نفس الصفحة

: تعزيز التواصل في الوقت الفعلي بين المحامين والمساعدين القانونيين والعملاء. مشاركة المستندات وتبادل الملاحظات وإبقاء الجميع على نفس الصفحة سير العمل الآلي: أتمتة المهام المتكررة مثل جدولة الاجتماعات وإرسال التذكيرات وإنشاء التقارير. وفر وقت فريقك للأمور الأكثر أهمية - التركيز على عملائك

برنامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي

تتيح لك ميزات إعادة الصياغة إعادة كتابة كميات كبيرة من المحتوى لتتناسب مع نبرة صوتك المحددة ClickUp AI يساعدك على أتمتة إنشاء المهام الفرعية وقوائم المراجعة والتذكيرات للخطوات المهمة. حدد أولويات المهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها باستخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

استخدم قوالب الذكاء الاصطناعي لصياغة المستندات القانونية الروتينية مثل الخطابات أو العقود أو المذكرات. املأ مستنداتك تلقائيًا بالمعلومات ذات الصلة من مهام ClickUp والحقول. إنشاء مستندات قانونية, العقود ورسائل البريد الإلكتروني في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI.

متتبع الوقت

ClickUp يجعل تتبع الوقت سهلاً حتى تتمكن من التركيز على عملك. تتبع الوقت ووضع التقديرات وإضافة الملاحظات وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان.

تحتاج إلى ساعات دقيقة قابلة للفوترة. سيقوم برنامج التتبع الصحيح بفرز ذلك، حيث سيسجل الوقت الذي تقضيه في أمور العميل بالدقيقة للحصول على فواتير دقيقة.

استخدم ClickUp تتبع وقت المشروع لإنشاء سجلات زمنية مفصلة لإنشاء الفواتير، مما يضمن الشفافية ورضا العميل. تتبع وقتك القابل للفوترة مقابل الساعات غير القابلة للفوترة لتحسين الإيرادات وتخصيص الموارد.

اربط جميع الإدخالات الزمنية بحالات ومهام محددة داخل ClickUp لمراقبة تقدمك وتحديد الاختناقات. ثم قم بتقدير الجداول الزمنية للحالات بشكل أكثر دقة استنادًا إلى بيانات الوقت السابقة.

استفد من الخبرة في هذا المجال لتبسيط تسليم المشروع. لا تنظر إلى أبعد من ClickUp لتحقيق كل ذلك. ستعمل واجهته البديهية وميزاته القوية على تغيير طريقة عملك.

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