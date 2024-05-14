أفضل 10 تطبيقات لتتبع الأميال في عام 2025 (مراجعات &؛ الأسعار)

يمكن للمهنيين أثناء التنقل قيادة مئات أو حتى آلاف الأميال المتعلقة بالعمل على مدار العام. بالنسبة للموظفين التقليديين الذين يعملون على مدار الساعة، هذه تكاليف مستهلكة يمكنك استردادها من خلال قسم الحسابات والمحاسبة في شركتك. أما بالنسبة للمقاولين وأصحاب الأعمال التجارية، فإن هذه الأميال هي نفقات عمل قابلة للخصم.

ولكن لا يمكنك استرداد تلك الأموال أو تلك الوفورات الضريبية إلا إذا كانت لديك طريقة مريحة وموثوقة لتتبع الأميال التي قطعتها على مدار العام. تسهل تطبيقات تعقب الأميال اليوم تتبع المسافة التي قطعتها تلقائياً ووجهاتك والرحلات المؤهلة كمصروفات عمل.

اعثر على التطبيق المناسب مع الميزات المناسبة بحيث يكون تتبع الأميال مكسباً سهلاً بدلاً من عمل روتيني ممل. حدِّد الميزات التي يجب أن تكون موجودة في تطبيقات تتبع الأميال في عام 2024، ثم قارن بين تطبيقات التتبع الشائعة في هذه القائمة للعثور على المفضل لديك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات تتبع الأميال؟

صُممت أفضل تطبيقات تعقب الأميال لمستخدمي الأعمال - والأفضل من ذلك أن تطبيقات التتبع المناسبة ستُصمَّم مع وضع المحترفين في مجال عملك في الاعتبار. فسائقو سيارات الأجرة، ووكلاء العقارات، ومؤسسو الشركات الناشئة يقودون سياراتهم لأغراض تجارية مختلفة، وتحتاج إلى أداة تتوافق مع احتياجاتك.

عندما تقارن بين الخيارات المختلفة، تأكد من توفر هذه الميزات الضرورية في الإصدار المجاني أو الإصدار المتميز:

الأتمتة: ليس هناك ما هو أكثر إحباطاً من الوصول إلى وجهة بعيدة وإدراك أنك لم تبدأ تشغيل أداة تعقب الأميال. تجنب ذلك باختيار التطبيقات التي تتعقب جميع الأميال التي تقطعها تلقائيًا. يمكن للتطبيقات الذكية تخمين الرحلات المتعلقة بالعمل، حتى لا تضطر إلى الدخول والقيام بمجموعة من الأعمال اليدوية، مما يجعل إدارة عبء العمل أسهل

ليس هناك ما هو أكثر إحباطاً من الوصول إلى وجهة بعيدة وإدراك أنك لم تبدأ تشغيل أداة تعقب الأميال. تجنب ذلك باختيار التطبيقات التي تتعقب جميع الأميال التي تقطعها تلقائيًا. يمكن للتطبيقات الذكية تخمين الرحلات المتعلقة بالعمل، حتى لا تضطر إلى الدخول والقيام بمجموعة من الأعمال اليدوية، مما يجعل إدارة عبء العمل أسهل قابلية التصدير والتكاملات: في نهاية المطاف، يجب أن تنتقل بيانات تتبع الأميال من التطبيق إلى نماذج مصلحة الضرائب أو تقارير نفقات العمل. ابحث عن التطبيقات التي يمكنها مشاركة المعلومات مع الأدوات المالية التي تستخدمها أنت (أو محاسبك) بالفعل

في نهاية المطاف، يجب أن تنتقل بيانات تتبع الأميال من التطبيق إلى نماذج مصلحة الضرائب أو تقارير نفقات العمل. ابحث عن التطبيقات التي يمكنها مشاركة المعلومات مع الأدوات المالية التي تستخدمها أنت (أو محاسبك) بالفعل الكثير من ميزات التصنيف والعلامات: تتيح لك تطبيقات تعقب الأميال الجيدة ملء التفاصيل حول نوع كل رحلة عمل. قد تحتاج إلى حقول بيانات مثل التواريخ أو وظائف إضافية للتمييز بين مكالمات الخدمة الميدانية وأحداث التواصل وتتبع السفر لتطبيقات الحفلة المختلفة

تتيح لك تطبيقات تعقب الأميال الجيدة ملء التفاصيل حول نوع كل رحلة عمل. قد تحتاج إلى حقول بيانات مثل التواريخ أو وظائف إضافية للتمييز بين مكالمات الخدمة الميدانية وأحداث التواصل وتتبع السفر لتطبيقات الحفلة المختلفة وظائف إضافية: إذا كانت تناسب احتياجات عملك، فابحث عن الوظائف المدمجة برنامج إدارة المهام وتتبع النفقات أدوات إدارة الوقت و قوالب الجداول الزمنية

إذا كانت تناسب احتياجات عملك، فابحث عن الوظائف المدمجة برنامج إدارة المهام وتتبع النفقات أدوات إدارة الوقت و قوالب الجداول الزمنية رؤى مالية: ابحث عن التطبيقات التي تحسب إجمالي نفقاتك على السفر، ومدخراتك الضريبية، واتجاهات القيادة

ابحث عن التطبيقات التي تحسب إجمالي نفقاتك على السفر، ومدخراتك الضريبية، واتجاهات القيادة الراحة والموثوقية: أفضل التطبيقات هي تلك التي لا تحتاج إلى التحقق منها كلما ركبت السيارة. لذا قارن بين تطبيقاتك المفضلة بناءً على وقت تشغيلها وأعطالها وأخطائها وسهولة استخدامها

من خلال البحث عن الجودة والملاءمة، من المرجح أن يكون لديك سجلات دقيقة وطريقة سهلة لاسترداد أموالك مقابل الأميال التي قطعتها في العمل.

أفضل 10 برامج لتتبع الأميال ## أفضل 10 برامج لتتبع الأميال

قارن بين أفضل تطبيقات تتبع الأميال المتوفرة في 2023\2023. يقدم كل واحد منها تقنية تتبع سهلة الاستخدام مع ميزات وقدرات فريدة.

1. انقر فوق

تتبع الوقت وبيانات الأميال المقطوعة والمزيد حسب المشروع أو حسب الموظف الفردي في ClickUp للحصول على المزيد من الرؤى لفريقك

ClickUp ليس أداة لتتبع الأميال في الوقت الفعلي - إنه كل ما تحتاجه لإدارة الرحلات الشخصية والتجارية. يستخدمه المحترفون المنفردون وأصحاب الأعمال الصغيرة وفرق العمل لاستيراد بيانات تتبع الأميال لإنشاء مركز معلومات مركزي.

من هناك، يمكن للمهنيين المسافرين نقل البيانات إلى تقارير نفقات نموذجية أو إضافتها إلى قائمة نفقات الأعمال المعفاة من الضرائب. يمكن للمديرين تحليل سفر الفريق للكشف عن أوجه القصور أو التأكد من أن الميزانية على المسار الصحيح لتغطية الأميال. يمكن للمحاسبين والفرق المالية أيضاً الوصول إلى البيانات للتعامل مع المدفوعات والإيداعات الضريبية.

سواء كنت تريد تقويمًا يضم جميع بيانات سفرياتك أو جدولاً لمعرفة عدد الأميال التي يقطعها فريقك أسبوعيًا، فإن ClickUp يوفر لك طرق عرض متعددة و أدوات إدارة المشاريع لدعم جهودك. يمكنك أيضًا استخدام قوالب متخصصة مثل قالب الجدول الزمني لخدمات ClickUp لتتبع الأميال المقطوعة في سياق ساعات العمل.

ClickUp أفضل الميزات

تجميع وتتبع الأميال المقطوعة من مختلف الموظفين وفرق العمل في عرض الجدول للحصول على رؤى ومراقبة سريعة

استخدم القوالب والنماذج داخل ClickUp لإضافة بيانات من تطبيقات تتبع الأميال إلى التقارير ونماذج النفقات والمستندات الأخرى

أرفق معلومات الأميال المقطوعة بمشاريع أو مهام محددة لسهولة وضع الميزانية والتنبؤ بهابرنامج قاعدة بيانات مجاني !

4. مايل آي كيو

عبر مايل آي كيو ميِّز بين رحلاتك الشخصية ورحلات العمل بنقرة من معصمك عند استخدام تطبيق MileIQ لتتبع الأميال التي قطعتها. يتتبع التطبيق تلقائيًا جميع رحلاتك، ويمكنك التمرير إلى اليسار أو اليمين لتحديد نوع السفر في كل رحلة.

تم تصميم التطبيق للمهنيين العاملين المشغولين في كل مجال تقريباً. يمكنك تتبُّع الأميال (والمدخرات) بمرور الوقت، وتمكين ساعات العمل بحيث يكون لديك عدد أقل من المشاوير التي يجب عليك فرزها، والحصول على تذكيرات إذا كان لديك أي مهام معلقة في التطبيق.

أفضل ميزات MileIQ

تسهِّل لوحة التحكم في MileIQ عملية التمرير وتصنيف المشاوير

تعرض لك أدوات التتبع المدخرات والخصومات بمرور الوقت

تنزيل تقارير الأميال الشهرية بسهولة كملفات CSV أو PDF

قيود MileIQ

يمكن أن تكون واجهة التطبيق بطيئة أثناء إجراء التعديلات أو التعديلات اليدوية

يحدّ الإصدار المجاني من عدد مرات القيادة التي يتتبعها شهرياً

تسعير MileIQ

مجاناً

غير محدود: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الفرق: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم فريق للمحترفين: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MileIQ

G2: 4.2/5 (أكثر من 66 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 66 تقييم) Capterra: 5.0/5 (1+ تقييمات)

5. متتبع الأميال من إيفرلانس

عبر إيفرلانس يضع Everlance وظائف إعداد التقارير في المقدمة مع تطبيق تعقب الأميال. فبينما يتتبع التطبيق الأميال، يقوم بحساب الاستقطاعات والنفقات اليومية والشهرية والسنوية. كما يمكن للمستخدمين تصفية البيانات للتركيز على فترات مختلفة وتصدير البيانات بسهولة إلى تطبيقاتهم المفضلة في الإدارة المالية وإدارة المشاريع.

يروج التطبيق لميزات متوافقة مع مصلحة الضرائب الأمريكية ويُنشئ الكثير من الوثائق. يمكن أن يناسب احتياجات أي سياسات شركة تقريبًا بشأن تقارير النفقات وتتبعها والتحقق منها.

أفضل ميزات Everlance

التتبع التلقائي مع ميزات التحرير للعودة وإعادة تصنيف الرحلات أو تقسيم الرحلات إلى رحلات أصغر

خيارات جيدة لإنشاء التقارير والتوثيق

أسبوعي وشهري و سجل يومي خيارات للحصول على رؤى ومراقبة سهلة

واجهة نظيفة وسهلة التنقل

قيود إيفرلانس

تُخطئ الميزات المجانية في بعض الأحيان في تصنيف الرحلات والكتابة فوق البيانات

قد لا تسجل الرحلات إذا كانت بطارية الهاتف منخفضة

تسعير Everlance

مجاني (للأفراد والشركات)

بريميوم (للأفراد): 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا بريميوم بلس (فردي): 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الأعمال التجارية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم برنامج التكلفة لكل ألف ظهور (للشركات): 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم برنامج FAVR (الشركات): 33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Everlance

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 64 تقييم)

6. شيربا شير - سائق مشاركة بالركوب

عبر شيربا شير تم تصميم SherpaShare خصيصاً للشركاء السائقين في المشاوير. ادمج تطبيقاتك مع SherpaShare لتخطيط مساراتك والحصول على توصيات لتحسين مسارك وتتبُّع الأميال التي قطعتها في عملك.

يوفر التطبيق المتميز ميزات إضافية للمستخدمين لزيادة دخلهم اليومي إلى أقصى حد من خلال رؤى مثل الخرائط الحرارية والنقاط الساخنة. يوفر التطبيق أيضاً مدخرات وكوبونات لمستخدمي SherpaShare.

أفضل ميزات تطبيق SherpaShare

تساعد ميزات التحليلات في الوقت الفعلي السائقين على تخطيط مساراتهم للحصول على أجر أفضل

خاصية الدردشة المصممة لمجتمع سائقي المشاوير

قيود خدمة شيربا شير

قد تكون علامة تبويب العروض والصفقات مشتتة للانتباه

يجد بعض المستخدمين أن استخدام التطبيق مربكاً

يتطلب جميع الأذونات ليعمل بشكل صحيح

تسعير شيربا شير #### تسعير شيربا شير

شهرياً: 5.99 دولار شهرياً

5.99 دولار شهرياً السوبر بريميوم: 10 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات شيربا شير: #### تقييمات ومراجعات شيربا شير

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

7. هيردلر

عبر هيردلر تم تصميم Hurdlr للمستخدمين الذين يعملون لحسابهم الخاص. فبدلاً من مجرد تتبع الأميال والمدخرات المحتملة، فإنه يتتبع أيضاً التكاليف والمدخرات بالنسبة لأرباح العمل والدخل. يمكنك سحب المدخرات بمرور الوقت، والتقارير التي تُظهر الأرباح والخسائر، والحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول الأميال التي قطعتها.

يمكن للمستخدمين أيضاً تتبع نفقات العمل خارج نطاق القيادة من خلال Hurdlr. يمكنك تسجيل الإيصالات، وتسجيل النفقات، والاطلاع على الرصيد البنكي الخاص بنشاطك التجاري من خلال تطبيق واحد.

Hurdlr أفضل الميزات

تتبع مدمج للإيرادات والنفقات والضرائب على الشاشة الرئيسية

تكامل مع الآلاف من البنوك المختلفة، بالإضافة إلى أدوات الدفع الشائعة وتطبيقات مشاركة الرحلات وأدوات المحاسبة

يقدم العشرات من قوالب التقارير المختلفة

تتبع غير محدود لعدد الأميال المقطوعة

قيود #### قيود Hurdlr

يواجه بعض المستخدمين ثغرات في التتبع والوظائف

يمكن حساب التحويلات المصرفية بشكل مزدوج، مما يجعل تقارير النفقات غير دقيقة

تسعير #### Hurdlr

مجاني

القسط: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا المحترف: 16.67 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

16.67 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Hurdlr التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 23 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 23 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11 تقييم)

8. الشبكة

عبر الشبكة تم تصميم Gridwise لجمهورين: العاملون في الوظائف المؤقتة الذين يبحثون عن طريقة مركزية لتتبع الوظائف المؤقتة والشركات التي ترغب في التسويق للعاملين في الوظائف المؤقتة. يمكن للعاملين في الوظائف المؤقتة مزامنة تطبيقاتهم، والحصول على توصيات مخصصة، والتخطيط الاستراتيجي حول ساعات الذروة. يمكن للشركات وضع الإعلانات والتواصل مع السائقين وتحليل نتائج حملاتهم.

أفضل ميزات تطبيق Gridwise

واجهة تسهِّل إعداد المعلومات الضريبية وتتبُّع الاستقطاعات الضريبية

يمكن للمستخدمين مزامنة تطبيقات التنقُّل ومشاركة المشاوير لتخطيط يومهم

أدوات تحليل البيانات تنشئ إحصائيات وتوصيات مخصصة

قيود الشبكة

تتم مشاركة بيانات تنقُّل المشاوير مع المعلنين

يحتوي الإصدار المجاني على تذكيرات محدودة بالأحداث ورؤى المطار

تسعير #### تسعير Gridwise

مجاناً

بالإضافة إلى: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Gridwise

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. كويك بوكس للعاملين لحسابهم الخاص

عبر كويك بوكس للعاملين لحسابهم الخاص يقدم QuickBooks مجموعة كاملة من الأدوات لأصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة، بما في ذلك تطبيق تتبع الأميال المقطوعة. يمكن للمستخدمين إنشاء التقارير، والاطلاع على تقديرات التوفير، ونقل بياناتهم بسهولة إلى TurboTax. يعد نقل البيانات ومشاركتها أمراً سهلاً لأن العديد من البرامج تندرج تحت هذه المظلة.

يتألق هذا التطبيق عندما يتعلق الأمر بالضرائب والتخطيط المالي. إذا كنت ترغب في تحديد أولويات الاستقطاعات الضريبية ومسك الدفاتر بشكل واضح، فإن QuickBooks يقدم طرق عرض وتقارير وميزات مختلفة لتناسب سير العمل المفضل لديك.

كويك بوكس كويك بوكس لأصحاب الأعمال الحرة أفضل الميزات

مدمج قوي أدوات إعداد التقارير للحصول على رؤى عميقة

الضرائب المقدرة ووظائف الإيداع الضريبي المصممة للمستخدمين الذين يعملون لحسابهم الخاص

يوفر تتبع الأميال وتتبع النفقات وتنظيم الإيصالات في مكان واحد

قيود كويك بوكس لأصحاب الأعمال الحرة

يجد العديد من المستخدمين أن خدمة العملاء غير كافية

تطبيق الهاتف المحمول أقل سهولة بكثير من إصدار سطح المكتب

تسعير كويك بوكس كويك بوكس للموظفين الذاتيين

أصحاب الأعمال الحرة: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا حزمة ضرائب العاملين لحسابهم الخاص: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا حزمة ضرائب العاملين لحسابهم الخاص المباشرة: 40 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات كويك بوكس كويك بوكس لأصحاب العمل الحر

G2: 4.0/5 (أكثر من 3100 تقييم ل QuickBooks)

4.0/5 (أكثر من 3100 تقييم ل QuickBooks) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 95+ تقييم)

10. تريب لوج

عبر تريبلوغ يقدم Triplog ميزات لكل من المحترفين العاملين لحسابهم الخاص والشركات على مستوى المؤسسات. وهو يتكامل مع برامج المؤسسات الشهيرة، بما في ذلك QuickBooks وSAP Concur وSage، ليتناسب مع أي مجموعة تقنية. يمكن للمستخدمين والمديرين تتبع السفر بمرور الوقت وتحديد مجالات تحسين الكفاءة من خلال برنامج مراقبة الموظفين .

يقدم برنامج TripLog خيارات مختلفة لقطاعات الصناعة الرئيسية لخدمة الجميع، بدءاً من السائقين المستقلين في المشاوير المشتركة وحتى فرق البناء الكبيرة. يمكن للأفراد تخطيط مساراتهم وتصنيف رحلاتهم لإعداد التقارير الضريبية. يمكن للشركات تتبع الحركة تلقائياً والحفاظ على الإشراف على فرقها الميدانية.

أفضل ميزات #### TripLog

التكامل مع المنصات الرئيسية وواجهة برمجة التطبيقات للوظائف المخصصة

التتبع في الوقت الفعلي للرحلات والوقود والنفقات ذات الصلة

أجهزة اختيارية لتتبع الأميال باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو التتبع المستند إلى البلوتوث لتحسين التتبع التلقائي للأميال

لديه برنامج وقت الحضور والانصراف وخيارات برنامج تتبع النفقات

قيود سجل الرحلات

قد تواجه ميزة الدفع الآلي أخطاء أثناء الإعداد

يقال إن استجابات مكتب المساعدة بطيئة

تسعير سجل الرحلات

لايت: مجاناً

مجاناً القسط: 5.99 دولار/شهريًا

5.99 دولار/شهريًا الفرق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سجل الرحلات

G2: 4.7/5 (أكثر من 56 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 56 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 75 تقييم)

تتبّع أميالكَ حيث تدير بالفعل أموالك ومهامك في ClickUp

يمكن أن يوفر تتبع الأميال الخاصة بك مئات أو آلاف الدولارات من الضرائب أو النفقات الفائتة. ولكن عندما تعتمد على أدوات يدوية، قد لا يبدو الأمر يستحق الوقت. إن اختيار التطبيق المناسب لتتبع الأميال يُحدث فرقاً كبيراً.

اختيار التطبيق الصحيح

برنامج مجاني لإدارة المشاريع

وتطبيق التتبع التعاوني بنفس القدر من الأهمية. يمكن لتطبيق ClickUp قراءة البيانات من تطبيق تعقب الأميال لإنشاء تقارير ومراقبة الاتجاهات بمرور الوقت وتسهيل إعداد التقارير أو توثيق نفقات الأميال.

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