حدّد مقياس النجم الشمالي لفريقك وانطلق إلى آفاق جديدة

بولاريس، المعروف أيضًا باسم نجم الشمال، ليس الأقرب إلى الأرض ولا الأكثر سطوعًا في السماء. إنه رائع فقط لأنه يبدو مستقراً حتى عندما تتحرك السماء الشمالية بأكملها حوله.

لذا، بغض النظر عن وقت الليل أو الفصل، إذا كنت تسعى للإبحار شمالاً، فإنك تتبع نجم الشمال.

يقوم مقياس نجم الشمال بذلك بالضبط بالنسبة للأعمال التجارية. على عكس الأهداف أو الغايات، فإن مقاييس نجم الشمال لا لبس فيها.

لا يوجد مقياسان متناقضان أو متضاربان. إنها بمثابة النقطة التي تعيد تقويمها دائمًا إذا وجدت نفسك تنحرف عن مسارها.

في منشور المدونة هذا، نساعدك في اختيار مقاييس نجم الشمال الخاصة بك، وبناء خارطة طريق للوصول إلى هناك، وتتبع تقدمك على طول الطريق.

ما هي مقاييس نجم الشمال؟

مقاييس نورث ستار هي مقاييس للنجاح تتماشى مع مسار نمو الشركة على المدى الطويل. وهي أساسية لنجاح الأعمال التجارية ولا تتأثر بالتقلبات الدورية.

تحظى مقاييس North Star بشعبية خاصة بين فرق النمو التي يقودها المنتج في الشركات الناشئة في مجال البرمجيات، وتقيس مقاييس North Star سبب استمرار العميل في الشراء منك.

يتميز مقياس نجم الشمال الجيد بما يلي.

تعكس قيمة العميل: ما الذي نريد أن يحصل عليه العميل مقابل السعر الذي يدفعه؟ بالنسبة للمنتجات الترفيهية مثل يوتيوب أو سبوتيفاي أو فيسبوك، فهو الوقت الذي يقضيه على المنصة. وبالنسبة لمنتجات التواصل مثل Slack، فهي المستخدمين النشطين يومياً. بالنسبة لأمازون، قد تكون المعاملات الشهرية أو المنتجات المشتراة.

مرتبطة بالإيرادات: هذا لا يعني أن الإيرادات هي مقياس نورث ستار، على الرغم من أنه يمكن أن يكون كذلك. ومع ذلك، فإن مقياس North Star الفعال يربط قيمة العميل بالإيرادات.

ينطبق على المؤسسة بأكملها: لا يتغير مقياس نورث ستار بناءً على فريقك/دورك. يظل ثابتًا، مع وجود أهداف ومهام متداخلة قد تختلف باختلاف الفريق.

على سبيل المثال، إذا كان مقياس North Star الخاص بمؤسستك هو "المستخدمون النشطون يوميًا"، فيجب على الجميع من المنتج والتسويق والمبيعات إلى نجاح العملاء تصميم عملهم لتحقيقه.

التركيز على المدى الطويل: لا تتغير مقاييس نورث ستار سنوياً. فهي مرتبطة بالنمو على المدى الطويل ويجب متابعتها على مدى عدة سنوات. لذلك، يجب أن تكون محددة ولكن واسعة بما فيه الكفاية.

مع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs), أهداف المشروع والنتائج الرئيسية (OKRs)، ومقياس واحد مهم (OMTM)، وعشرات الأطر الأخرى المطبقة بالفعل، لماذا يجب عليك التفكير في مقاييس North Star؟ دعنا نلقي نظرة.

أهمية مقاييس نجم الشمال

توفر مقاييس نجمة الشمال الجيدة التوجيه للمؤسسة بأكملها. فهي تساعد كل فريق على وضع خارطة الطريق الخاصة به، وتحديد الجداول الزمنية، وتحديد من يتولى المجاديف ومتى وكيف.

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توفر مقاييس North Star الفعالة ما يلي.

الوضوح

يقدم مقياس نجم الشمال الجيد بيانًا واضحًا لا لبس فيه حول ما تسعى المؤسسة إلى تحقيقه. فهو لا يترك مجالاً للتفسيرات الذاتية، بغض النظر عن مدى قرب أو بعد عضو الفريق من العميل.

التركيز على مستوى المؤسسة

يجمع المؤسسة بأكملها نحو هدف مشترك. تقضي مقاييس North Star الجيدة على النزاعات الداخلية حول قياس الأداء والأولويات.

عندما يكون هناك جدل محتدم بين المبيعات والتسويق حول أداء حملات توليد العملاء المحتملين، فإن مقاييس North Star تحقق التوافق.

التركيز على العملاء

يركز مقياس نجمة الشمال الفعال على قيمة العميل، مما يؤدي إلى مواءمة الجميع نحو ذلك. فهو يشجع كل عضو من أعضاء الفريق على التركيز على بذل المزيد من الجهد من أجل العميل حتى يدرك قيمة أعلى ويكون على استعداد لدفع المزيد.

يمكن أن يكون هذا الأمر تحويلياً بشكل لا يصدق بين فرق تطوير المنتجات. عندما يكون مقياس نورث ستار واضحًا، سيقومون بشحن الميزات التي تدفع نحوه، حتى عندما تبدو الأشياء الجديدة اللامعة الأخرى أكثر جاذبية.

الغرض

تتمحور المؤسسات الحديثة، وخاصة الشركات الناشئة، حول الغرض. يبحث جيل Z أيضًا عما إذا كانت قيم الشركة تتماشى مع قيمهم قبل قبول التوظيف. يعكس مقياس نورث ستار قيم المؤسسة ورسالتها، ويوجه عملية صنع القرار لجميع أصحاب المصلحة.

وبفضل الوضوح والتركيز والتركيز على العميل والهدف، يساعد مقياس نورث ستار الشركة على تحسين أداء العمل وحشد الجميع نحو هدف مشترك.

كل هذا رائع، ولكن ما هي مقاييس نجم الشمال الجيدة؟ وهل يمكن أن تكون هناك مقاييس متعددة لنجمة الشمال؟ إليك بعض الأمثلة.

أمثلة على مقاييس نجم الشمال

قد تعتمد مقاييس نجم الشمال الخاصة بك على عدة عوامل، مثل المنتج الذي تبيعه، والصناعة التي تعمل فيها، ونمو شركتك، وكفاءة النمو، والقيمة التي تخلقها للعملاء، ونموذج عملك، وما إلى ذلك. فيما يلي بعض الأمثلة على مقاييس نورث ستار عبر هذه العوامل.

1. الإيرادات

تشهد الصناعة نقاشات كبيرة حول الإيرادات كمقياس لنورث ستار. يجادل البعض بأن الغرض الأساسي لأي عمل تجاري هو توليد الإيرادات. وبالتالي، فإن مقاييس الإيرادات مثل الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) والإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) وإجمالي الإيرادات الشهرية (GMV) هي أفضل مقاييس نورث ستار للشركة بأكملها.

يقول آخرون أنك إذا قمت بتعيين "الإيرادات" كمقياس أساسي، فإنك ستركز بشكل كبير على نمو العملاء بأساليب مثل التسعير أو تقديم الخصومات. علاوة على ذلك، لا يبدو مقياس "تحقيق إيرادات بـ XM دولار" ملهمًا للموظفين!

لذا، فإن الإيرادات والربحية كمقاييس لنجم الشمال قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل.

2. الوقت المستغرق على المنصة

يعد الوقت المستغرق مقياس North Star شائعًا في مجال الترفيه أو وسائل التواصل الاجتماعي، في مؤسسات مثل Spotify وYouTube وLinkedIn وFacebook.

ويُعد الوقت المستغرق مقياسًا رائعًا لنجمة الشمال لأنه يجسد تمامًا القيمة التي يستمدها العميل من المنتج، أي الترفيه. إلى

من ناحية الأعمال، كلما زاد الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة، زادت المشاركة، وبالتالي زادت الإيرادات. أثناء الاستحواذ على مقياس كهذا، من المهم أيضًا أن نأخذ في الاعتبار تكلفة اكتساب العملاء، أي الأموال التي يتم إنفاقها لجلبهم إلى المنصة.

ويمكنك أن تخطو خطوة أبعد من ذلك بتتبع المستخدمين النشطين المدفوعين أسبوعياً، وهو ما يؤثر فعلياً على إيراداتك.

ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن استخدام الوقت المستغرق على المنصة كمقياس لنجم الشمال يدفع المطورين إلى إنشاء منتجات تسبب الإدمان التي تسبب ضررًا فعليًا، لا سيما للسكان الأكثر ضعفًا.

3. المستخدمون النشطون

هناك بُعد آخر لمقياس الوقت المستغرق وهو المستخدمون النشطون يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. وينطبق هذا بشكل خاص على المنتجات التي لا تتضمن محتوى أو الحاجة إلى البقاء مسجلاً للدخول.

على سبيل المثال، لا يتم تصميم منتج SaaS للفواتير أو إدارة علاقات العملاء أو أداة إدارة المشاريع، وما إلى ذلك، لكي يقضي المستخدمون وقتًا في استخدامه. يمكن أن يكون الهدف من هذه المنتجات عكس ذلك تمامًا، مثل تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون في إعداد الفواتير أو التواصل مع العملاء أو إدارة المشاريع. تم تصميم هذه المنتجات ليتم استخدامها بشكل دوري لتكون أكثر كفاءة.

لذلك، بدلاً من الوقت المستغرق، فإن المقياس الأفضل هنا هو عدد الأشخاص/المؤسسات التي تستخدم المنتج. يعد المستخدمون النشطون يوميًا أو شهريًا مقياسًا رائعًا هنا.

تستخدم بعض المؤسسات المستخدمين النشطين "المدفوعين" كمقياس لنجمة الشمال، حيث تجمع بين أهداف الإيرادات والمشاركة. امتدادًا لذلك أيضًا قيمة عمر العميل - والتي تجمع بين الإيرادات التي تحصل عليها من العميل طوال مدة علاقته معك.

تذكّر ما شرعت في بنائه أثناء استخدام المستخدمين النشطين كمقياس لنجم الشمال. على سبيل المثال، إذا كان تطبيقك يساعد المستخدمين على تقديم ضرائبهم بشكل أكثر كفاءة، فمن غير المرجح أن يتم استخدامه في أي وقت آخر غير الربع الرابع، لذلك قد يظل عدد المستخدمين النشطين شهريًا قريبًا من الصفر لبقية العام.

اعتمادًا على نموذج عملك، قد تختار المستخدمين النشطين سنويًا كمقياس لنجم الشمال. أو قم بتضمين ميزات الاستثمار أو إدارة النفقات في تطبيقك لجعل المستخدمين يزورون التطبيق بشكل متكرر.

4. الإجراءات المنفذة

اعتمادًا على الخدمة الأساسية التي يقدمها المنتج، يشير "عدد الإجراءات المنفذة" إلى عدد المرات التي يستخدم فيها العميل الخدمة.

بالنسبة لأداة تواصل مثل واتساب أو سلاك: عدد الرسائل المرسلة

بالنسبة لتطبيق مشاركة المشاوير عدد المشاوير المحجوزة

بالنسبة لمنصة التجارة الإلكترونية: عدد المنتجات التي تم شراؤها

بالنسبة لشركة تكنولوجيا مالية: عدد المعاملات التي تمت معالجتها

بالنسبة لشركة سفريات: عدد الرحلات المحجوزة

تصل الإجراءات التي يتم تنفيذها إلى أساسيات سبب إنشاء المنتج والقيمة التي يقدمها للعميل. في كثير من الأحيان، ترتبط الإجراءات مباشرةً بسعر المنتج، مما يضاعف الإيرادات عندما يزداد عددها.

على سبيل المثال، يتمثل العرض الأساسي الذي تقدمه أوبر في المشاوير، والتي تقوم بتسعيرها ديناميكيًا بناءً على عوامل مختلفة. عندما يتحقق مقياس نجم الشمال - أي النمو في عدد المشاوير - تنمو الإيرادات (عدد المشاوير × السعر) أيضاً.

5. المفاضلة

يمكن أن يكون تحسين تمايزك الأساسي في السوق مقياساً جيداً لنورث ستار. إذا كانت تجربة المستخدم الجيدة هي عامل التمايز الأساسي لديك، فإن الاستفادة منها وتحسينها يجب أن يكون الهدف الأساسي لكل فرد في الشركة.

تعمل تجربة المستخدم بشكل أفضل كمقياس لنجم الشمال في الأسواق المزدحمة. على سبيل المثال، عند إطلاق عصير برتقال آخر في ممر وول مارت، من الأفضل أن تكون عبوته سهلة الشرب منها وقابلة لإعادة الاستخدام وحتى مسلية إذا كنت تتوقع أن تكون لديك فرصة.

وبالمثل، فإن رضا العملاء، وسهولة الوصول، وقابلية التخصيص، وما إلى ذلك، يمكن أن تعمل أيضًا كمقاييس لنجمة الشمال لمؤسستك.

في حين أن التوصية هي أن تختار مقياسًا واحدًا من مقاييس نورث ستار وتعمل على تحقيقه، إلا أن هناك الكثير من الخيارات. قبل أن تختار مقياسك الخاص، ضع في اعتبارك ما يلي.

تحديد مقياس نجم الشمال الخاص بفريقك

لا يمكن الاستخفاف بتحديد مقياس يوجه المؤسسة بأكملها خلال السنوات القليلة القادمة. يجب أن يأخذ القرار في الاعتبار رؤى من المبيعات والتسويق والمنتج والموارد البشرية ونجاح العملاء والشؤون المالية وفريق القيادة. يجب أن يجمع بين رؤيتك للمستقبل والمتطلبات الواقعية للسوق.

سيكون هذا الأمر صعبًا بشكل خاص إذا كنت في مرحلة مبكرة من عملك في شركة ناشئة بدون ملاحظات واضحة من السوق. إليك إطار عمل مقياس النجم الشمالي شائع الاستخدام للمساعدة. يقترح عدة أسئلة للعثور على إجابات لها قبل تحديد مقياس نجم الشمال الخاص بك.

أفضل طريقة هي الجمع بين الأشخاص الرئيسيين من الفرق المذكورة أعلاه لاستكشاف الإجابات من جميع وجهات النظر. ضع في اعتبارك المقاييس المختلفة وإيجابياتها وسلبياتها قبل أن تضع اللمسات الأخيرة على أحدها.

لأغراض هذا التمرين، تخيل أنك تطلق تطبيقاً للتأمل يسمى "التنفس العميق" إليك كيف يمكنك تحديد مقياس النجم الشمالي لفريقك.

1. ما هي لحظات نجاح عميلك؟

ستساعد الإجابة على السؤال أعلاه في توضيح قيمة العميل. فكر في اللحظة في دورة حياة عميلك عندما يختبر العميل بالفعل نتيجة شراء منتجك.

بالنسبة لمنتج Deep Breath، ستكون هذه اللحظة هي كل مرة يشعر فيها العميل بتخفيف التوتر أو النوم بشكل أفضل نتيجة استخدام منتجك.

2. كيف يمكنك قياس لحظة نجاح عميلك؟

في حين أن لحظة النجاح في الواقع هي تنفّس العميل الصعداء وتخفيف الضغط النفسي، إلا أنه لا يمكنك قياسها ووضعها في جدول بيانات التقارير. عليك أن تجعلها قابلة للقياس الكمي.

لا يمكن تنزيل تطبيق التأمل لأن لحظة نجاح العميل لا تحدث عندما يقوم بالتسجيل أو ينوي التأمل.

لا يمكن أن تكون عدد الحصص التي بدأها العميل لأن القيمة الحقيقية للعميل هي عندما يكمل الجلسة.

ولذلك، فإن عدد حصص التأمل المكتملة هو أفضل مقياس لنجمة الشمال لـ Deep Breath.

3. ما الذي يمكنك فعله اليوم لزيادة نجاح الأعمال؟

الآن بعد أن حددت ما الذي يخلق قيمة للعملاء، حان الوقت لربط ذلك بإيراداتك.

يحدد نموذج عملك كيفية تحقيق الإيرادات. يمكن لـ Deep Breath فرض رسوم على العملاء بالطرق التالية.

رسم ثابت لكل حصة تأمل

اشتراك لدروس غير محدودة

نموذج مجاني مع جلسات تأمل موجهة مدفوعة الأجر

نموذج قائم على الإعلانات

إذا كنت تتقاضى رسماً ثابتاً لكل حصة، فسيكون مقياس نورث ستار الخاص بك هو "عدد الحصص المكتملة"

أما إذا كنت تتقاضى اشتراكاً، فسيكون مقياس نورث ستار الخاص بك هو "عدد المستخدمين الذين يدفعون مقابل إكمال جلسات التأمل يومياً/أسبوعياً/شهرياً"

إذا كنت تقدم نموذجًا مجانيًا، فسيكون مقياس نجم الشمال الخاص بك هو "عدد جلسات التأمل الموجهة المكتملة"

في الأساس، استخدم هذا السؤال لربط القيمة التي يكتسبها العميل بما يدفعه مقابل ذلك.

3. ما الذي يساهم في تحقيق مقياس نجم الشمال؟

في حين أن مقياس نجم الشمال هو الاتجاه الذي تسير فيه المؤسسة بأكملها، فإن وضعه كهدف وحيد يمكن أن يؤدي إلى الفوضى. قد يفسر كل فرد الرحلة نحو نجم الشمال بطريقته الخاصة، مما يسحب المنظمة في اتجاهات مختلفة.

لذا، قسّم الرحلة إلى نجم الشمال إلى خطوات.

لقد قررت منظمة Deep Breath اختيار "نمو الاستهلاك" - أي عدد فصول التأمل المكتملة - كمقياس لنجمة الشمال. هناك خطوات مختلفة للوصول إلى هناك.

مقاييس مدخلات التسويق : زيارات الموقع الإلكتروني، والاشتراكات في النشرة الإخبارية، ومستمعي البودكاست، وتنزيلات التطبيق، والاشتراكات التجريبية، وما إلى ذلك.

: زيارات الموقع الإلكتروني، والاشتراكات في النشرة الإخبارية، ومستمعي البودكاست، وتنزيلات التطبيق، والاشتراكات التجريبية، وما إلى ذلك. مقاييس مدخلات المبيعات : التحويل إلى اشتراكات مدفوعة، والاشتراكات السنوية مقابل الاشتراكات الشهرية، إلخ.

: التحويل إلى اشتراكات مدفوعة، والاشتراكات السنوية مقابل الاشتراكات الشهرية، إلخ. مقاييس تجربة المستخدم : الوقت الذي يقضيه المستخدم في التطبيق، عدد الحصص التي تم أخذها، إلخ.

: الوقت الذي يقضيه المستخدم في التطبيق، عدد الحصص التي تم أخذها، إلخ. مقاييس تطوير المنتج : الوقت المستغرق لبدء كل صف دراسي، ومعدلات التسرب قبل صفحة الدفع، إلخ.

: الوقت المستغرق لبدء كل صف دراسي، ومعدلات التسرب قبل صفحة الدفع، إلخ. مقاييس مشاركة المجتمع: عدد مرشدي التأمل على متن التطبيق

يمكن للأفراد وضع أهداف لأنفسهم، والإبحار في رحلتهم نحو النجم الشمالي للمؤسسة. وهذا مفيد بشكل خاص في تحديد أهداف القيادة حول التوظيف، واستراتيجية التوجه إلى السوق، وتفاعلات مجلس الإدارة.

قالب ClickUp إنجاز المهام

واحدة من أبسط الطرق لتقسيم الأهداف إلى مهام هي منهجية ديفيد ألين لإنجاز المهام (GTD). ابدأ باستخدام قالب ClickUp GTD الآن

4. كيف تؤثر العوامل الخارجية على مقاييس نجم الشمال لديك؟

يجب ألا يتأثر مقياس نجم الشمال الجيد بالعوامل الخارجية إلى حد كبير. إذا أثر الطقس، وتأخر الرحلات الجوية، والتغيرات السياسية، وما إلى ذلك، على مقياس نجم الشمال الخاص بك، فقد حان الوقت لإعادة التفكير فيه.

قد لا يتأثر مقياس "النفس العميق" بهذه التغييرات بشكل عام لأنه تطبيق شخصي للغاية. ومع ذلك، من الضروري تتبع الاتجاهات العالمية/الوطنية التي تؤثر على أداء المبيعات وتعديل مقاييس نورث ستار الخاصة بك حسب الحاجة.

5. كم مرة يمكنك تتبع أداء مقياس نجم الشمال الخاص بك؟

نظرًا لأن مقياس نجم الشمال يساعدك في التنقل في رحلتك، يجب أن تكون قادرًا على التحقق على فترات قصيرة ومنتظمة من أنك على المسار الصحيح. لذلك، يجب أن يعكس مقياس نجم الشمال الخاص بك نموًا أسبوعيًا أو شهريًا على الأقل.

على سبيل المثال، إذا كان مقياس نورث ستار الخاص بـ "ديب بريث" هو "عدد العملاء الذين يقدمون مراجعات إيجابية على متجر التطبيقات"، فهو نشاط لمرة واحدة في دورة حياة كل عميل. قد يستغرقون شهوراً قبل أن يتركوا مراجعة، هذا إن تركوا مراجعاتهم أصلاً. هذا لا يمنحك تعليقات في وقت قريب بما فيه الكفاية.

لذلك، يحتاج تطبيق Deep Breath إلى مقياس يحرك الإبرة بانتظام.

تحديد مقياس نجم الشمال الخاص بك هو الخطوة الأولى في رحلتك الطويلة. في كل خطوة أخرى، يعد التحقق من أشرعتك وتتبع التقدم المحرز أمرًا ضروريًا. إليك كيفية القيام بذلك.

كيف تدير مقياس نجم الشمال الخاص بك

لا يقتصر دور برنامج إدارة المشاريع الجيد على تتبع المهام فحسب، بل على نجاح عملك أيضًا. كما يجب أن تكون أداة برمجية للنمو بقيادة المنتج لتمكين ذلك.

تم تصميم ClickUp مع وضع ذلك في الاعتبار، حيث يجمع بين المهام والمعالم والمشاريع والوثائق والمزيد نحو مقياس نجم الشمال الخاص بك.

حدد أهدافك

حدد أهدافك بالطريقة التي تريدها بالضبط على ClickUp

قم بتعيين مقياس نجم الشمال الخاص بك في تطبيق تتبع الأهداف . بناءً على كيفية تعريفك للمقياس، يمكنك إعداده كأي مما يلي أهداف النقر .

القيم العددية : على سبيل المثال، تم إلغاء 1000 خطأ

: على سبيل المثال، تم إلغاء 1000 خطأ صحيح أو خاطئ : على سبيل المثال، تم الوصول إلى الهدف الرئيسي

: على سبيل المثال، تم الوصول إلى الهدف الرئيسي القيمة المستهدفة: على سبيل المثال، 3 ملايين دولار من العائدات

اكتب وصفًا تفصيليًا لكل هدف لضمان فهم أعضاء فريقك لأدوارهم بوضوح. اجعل مقياس نورث ستار مرئيًا للجميع في المؤسسة حتى يتمكنوا من تجميع أهدافهم ومشاريعهم نحو تحقيق ذلك.

قسّم الأهداف إلى مهام

استخدم هذا القسم في ClickUp لربط أهدافك بـ مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات والمقاييس إلى مقياس نورث ستار

هنا حيث يمكنك تعيين أهداف العدو السريع، وأهداف المبيعات الأسبوعية، وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا تفسيرها كمهام.

على سبيل المثال، قم بإجراء عشر مكالمات لاكتشاف العملاء أو جدولة ثلاثة عروض توضيحية للعملاء كل أسبوع. اعتماداً على سير عمل مشروعك، قم بإنشاء المهام التي تحرك الإبرة بشكل تراكمي على مقياس نجم الشمال الخاص بك.

نظّم مهامك وأهدافك

نظّم عملك في مجلدات وأهداف باستخدام ClickUp

تتبع المكاسب اليومية/الأسبوعية من خلال تنظيمها مع أهداف ClickUp. عرض تجميعات المشروع لمعرفة كيفية مساهمة المهام في الهدف. ضع أهدافًا داخل كل مهمة لتتبع مدى التقدم الذي تحرزه. ضع المهام ذات الصلة في مجلد.

ادمج جداول المشروع مع هذه المهام للوفاء بالمواعيد النهائية. قم بتعيين مستويات الأولوية لكل هدف وجدولة الأهداف ذات الأولوية العالية للعمل الفوري.

تتبع ورصد التقدم الذي أحرزته نحو نجم الشمال

طريقة عرض قائمة ClickUp للمهام التي يتم ترحيلها إلى مقياس نجم الشمال

استخدم أداة لوحة تحكم ClickUp لتتبع كل ما هو مهم بالنسبة لك، مثل تقدم المهام، أو تحقيق الأهداف، أو حتى عبء العمل الجماعي.

يمكنك أيضًا إنشاء بطاقات نتائج الموظفين والأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) مباشرةً داخل ClickUp لإجراء مراجعات منتظمة.

قم بالإبحار نحو نجمك الشمالي مع ClickUp

لا يقتصر دور نجمك الشمالي على معرفة إلى أين تتجه. والأهم من ذلك، يتعلق الأمر بالعودة إلى المسار الصحيح عندما تكون الرياح قوية جدًا وتبعدك عن المسار الصحيح. يجب أن تكون مستدامة على مدار سنوات (أو على الأقل أشهر) حتى لا تعطل العمل الجاري. كما يجب أن يكون سهل الوصول إليه ومرئيًا لكل عضو في الفريق، خاصةً في أوقات الأزمات الوجودية في مكان العمل.

لتحقيق أقصى استفادة من مقياس نجم الشمال الخاص بك، تحتاج إلى أداة اختراق النمو مثل ClickUp. استخدم أهداف ClickUp لتحديد مقاييس نجمك الشمالي وتعيينها وإدارتها وتتبعها وتحقيقها.

قياس مقاييس المدخلات بأهداف إنجاز المهام. قم بقياس مقاييس المخرجات، مثل أرقام المبيعات أو تنزيلات التطبيق، مع أهداف رقمية/عملة.

احصل على رؤية كاملة لأهدافك وغاياتك ومهامك وأداء فريقك، كل ذلك في مكان واحد.

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