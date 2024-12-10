25 فكرة افتراضية لحفلات الكريسماس الافتراضية التي سيحبها فريقك

هل أنت مستعد لتجمع فريقك عن بُعد في احتفال احتفالي؟ لقد قمنا بتغطيتك بهذه القائمة التي تضم 25 فكرة إبداعية لحفلات عيد الميلاد الافتراضية لنشر البهجة في الأعياد. 🎄

دعنا نحول حفلة عيد الميلاد التقليدية اجتماع الفريق إلى تجربة ممتعة لا تنسى سيتحدث عنها الجميع لفترة طويلة بعد العطلة.

بدون مزيد من اللغط، دعونا نضع هذه خطط الأحداث الافتراضية للاحتفال بأروع أوقات السنة.

ما هي حفلة عيد الميلاد الافتراضية؟

تشبه حفلة عيد الميلاد الافتراضية حفلة عيد الميلاد الافتراضية حفلة مكتب العطلات العادية، إلا أنها تُقام عبر الإنترنت من خلال برنامج إدارة الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams أو WebEx.

تُعد فعالية العطلات الافتراضية خياراً رائعاً للموظفين عن بُعد لأنه يمكن للجميع الانضمام في أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توفير بعض المال وتخطي متاعب إعداد حفلة حقيقية.

فقط لا تنسَ استخدام مخطط العطلات للبقاء منظمًا قبل وأثناء وبعد أنشطة الحفل لضمان سير الأمور بسلاسة. 🥳

25 ذكرى لا تنسى أفكار حفل عيد الميلاد الافتراضي

بغض النظر عن حجم فريقك، فإن أفكار حفلات أعياد الميلاد الافتراضية هذه، إلى جانب قواعد آداب الاجتماع الافتراضي ستحول حفلتك الافتراضية إلى أهم ما يميز هذا الموسم. لنبدأ ونجعل حفلة هذا العام ناجحة!

1. تبادل هدايا الفيل الأبيض الافتراضي

استمتع مع زملائك في العمل (بغض النظر عن مكان وجودهم) مع قالب الفيل الأبيض الافتراضي من ClickUp الذي يسهل الاستمتاع بهذه اللعبة الكلاسيكية

للحصول على واحدة من أفضل أفكار حفلات عيد الميلاد الافتراضية، لا يمكنك أن تخطئ في تبادل الهدايا السخيفة. قبل الحدث، تأكد من تحديد ومشاركة الحد الأقصى لميزانية الهدايا. 💰

ثم يقوم المشاركون باختيار هدية وإرسال صورة للمضيف (مع تصميم الغلاف). يمكن للمضيف استخدام قالب الفيل الأبيض الافتراضي الخاص ب ClickUp لعرض هذه الهدايا المخفية خلف تصميمات الأغلفة وترقيمها لسهولة الرجوع إليها. يمكنك أيضًا استخدام تطبيق عشوائي لتحديد الترتيب الذي "يفتح" به المشاركون الهدايا.

أثناء الحفلة، يختار المشاركون هدية لفتحها. يمكنهم الاحتفاظ باختيارهم أو سرقتها من شخص آخر. إذا سُرقت هدية، يختار اللاعب المتأثر مرة أخرى. لإبقاء اللعبة ممتعة، ضع حداً أقصى لعدد السرقات.

يستخدم المضيف القالب لتتبع ملكية الهدية وعدد السرقات. تنتهي اللعبة بعد أن يحصل اللاعب الأول على دور أخير للاحتفاظ بالهدية أو تبديلها. بعد الحفلة، يشتري الجميع الهدايا الفعلية ويرسلونها لبعضهم البعض. 🎁

2. عيد الميلاد الافتراضي لعبة القاموس

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المعينين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

من السهل إعداد لعبة Pictionary لعيد الميلاد هذه، وهي سهلة الإعداد ولا بد أن تحافظ على تفاعل الجميع. تحتاج إلى لوحة بيضاء على الإنترنت أداة مثل ClickUp Whiteboards لمشاركتها مع فريقك.

قبل الحفلة، قم بإعداد قائمة بالكلمات والعبارات التي تحمل طابع عيد الميلاد مثل:

قبلة الهدال

العفريت على الرف

رجل خبز الزنجبيل

عندما يحين وقت اللعب، قسّم الفريق إلى مجموعات صغيرة. أرسل لأحد أعضاء المجموعة كلمة سرًا ليرسمها على السبورة البيضاء (عبر الدردشة الخاصة بتطبيق الفيديو الخاص بك) بينما يقوم الآخرون بالتخمين.

اضبط مؤقِّتاً لكل جولة تدوم حوالي 30 إلى 60 ثانية. إذا خمن أحد أعضاء الفريق تخميناً صحيحاً، فإنه يسجل نقطة. تناوب الرسامين في كل فريق لجعلها أكثر تفاعلية. الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في النهاية يفوز.

3. تمثيلية هزلية العطلة المجنونة

استخدم ClickUp AI كجزء من حفلة عيد الميلاد الافتراضية لابتكار تمثيليات ممتعة لأعضاء الفريق

للحصول على حفلة مليئة بالضحك، لا تبحث عن أكثر من مسرحية هزلية للعطلات في لعبة Mad Libs. بالنسبة للعبة الكريسماس هذه، ستحتاج أولاً إلى سيناريو لمسرحية هزلية ذات طابع العطلة.

لا تقلق إذا لم تكن كاتبًا مسرحيًا - يمكنك العثور على الكثير من الأمثلة على الإنترنت أو استخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي و أداة الذكاء الاصطناعي لإدارة الأحداث لمساعدتك في كتابة شيء ما. المفتاح هو ترك فراغات في النص للأسماء والأفعال والصفات والأحوال.

أثناء الحفلة الخاصة بك، يساهم الجميع باقتراح كلمات لملء الفراغات دون معرفة سياق المسرحية الهزلية. بعد الانتهاء من ملء جميع الفراغات، قم بتوزيع الأدوار على أعضاء الفريق لأداء المسرحية الهزلية باستخدام الكلمات التي توصلت إليها للتو.

4. ماذا يوجد في صندوق الهدايا ؟

دع فريقك عن بُعد يوجهون المحقق الذي بداخلهم من خلال لعبة افتراضية لحفلات العطلات تجمع بين الغموض والمرح. 🕵️

بصفتك المضيف، يمكنك ملء صندوق هدايا بـ "عنصر غامض" خلال الحفلة، يمكن للمشاركين فقط طرح أسئلة بنعم أو لا لمساعدتهم على تخمين العنصر. على سبيل المثال:

هل هو مستدير؟

هل يمكنك ارتداؤه؟

هل تجده على شجرة عيد الميلاد؟

من يخمن بشكل صحيح يكسب نقطة له أو لفريقه. استمر في اللعبة باستخدام عناصر مختلفة في الصندوق، وفي النهاية يفوز الشخص أو الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط.

5. عيد الميلاد في جزيرة مهجورة

هذه اللعبة مشابهة للعبة غرفة الهروب الافتراضية ولكنها أفضل - إنها تتعلق بالإبداع, التعاون الجماعي وسرد القصص

قسّم العاملين عن بُعد إلى فرق واطلب منهم إحضار عدد محدود من العناصر (حوالي خمسة إلى 10 عناصر) للاحتفال بعيد الميلاد في جزيرة مهجورة. دعهم يستخدمون أداة السبورة البيضاء لتقديم اختياراتهم بالصور. 🏝️

بعد العصف الذهني في الغرف الفرعية، تعود الفرق معًا لتبادل القصص حول سبب اختيارهم لكل عنصر. الاستماع إلى وجهة نظر كل فريق ومنطقه يجعل هذه اللعبة ممتعة ومثيرة للاهتمام.

6. لعبة العطلة التافهة

هذه طريقة ممتعة لاختبار معرفة فريقك بالعطلات من خلال أسئلة تافهة تغطي تقاليد عيد الميلاد والتاريخ والأفلام والموسيقى، سمِّ ما شئت.

بصفتك المضيف، ستقوم بإعداد الأسئلة مسبقاً وقراءتها أثناء الفعالية. إذا اعتقد أحدهم أنه يعرف الإجابة، يرفع يده في الدردشة. إذا كانوا مخطئين، يحصل الفريق التالي الذي يرفع يده على فرصة. الأمر بهذه البساطة. ✅

7. مسابقة أزياء الكريسماس

أضف لمسة من البهجة على حفلة عيد الميلاد الافتراضية الخاصة بك بأجواء تنكرية ممتعة. دع فريقك يستعرض روح العطلة في أزياء احتفالية - من قبعات وبدلات سانتا إلى أزياء الأقزام وإبداعات العطلات الفريدة التي تصنعها بنفسك.🧣

أضف لمسة تنافسية من خلال جعل الجميع يصوتون لفئات مثل "الأكثر إبداعاً" أو "الأكثر تسلية" أو "أفضل زيّ اصنعه بنفسك" باستخدام ميزة التصويت في مكالمة الفيديو. لا تنسَ تضمين "كشك تصوير" افتراضي من خلال التقاط صورة جماعية للاحتفاظ بذكرى العطلة.

8. مطاردة زبال العطلات

تُعد عمليات البحث عن الكنّاسين واحدة من أكثر الأفكار التفاعلية (وأسهلها!) التي يمكن تنفيذها في حفلات عيد الميلاد الافتراضية. ما عليك سوى إعداد قائمة من 5 إلى 10 أشياء خاصة بالعطلات ليجدها الجميع في المنزل. تتضمن بعض الأفكار ما يلي:

بطاقة عطلة

صورة عائلية مضحكة

رمز إنجاز

فيلم أو كتاب مفضل للعطلة

الأفضل هدية الشركة تم تلقيها على الإطلاق

اعرض القائمة على الجميع عند بدء الحفلة، واضغط على المؤقت، وشاهد التدافع يبدأ. عندما يعود الجميع، اسمح لهم بمشاركة أغراضهم والقصة وراءها. يمكنك إعلان فائز بعد ذلك - يفوز المشارك الذي يجمع أكبر عدد من الأغراض قبل نفاد الوقت. ⏰

9. خمن أغنية عيد الميلاد مع الرموز التعبيرية

يمكن للجميع أن يدندنوا على أغاني عيد الميلاد الكلاسيكية، ولكن هل سيتعرفون عليها كوجوه تعبيرية؟ تدور فكرة حفلة الكريسماس الافتراضية هذه حول تحويل نغمات الأعياد الشهيرة إلى رموز تعبيرية. على سبيل المثال، ⛄🎩❄️ يمكن أن تكون ⛄🎩❄️ Frosty the _Snowman.

اعرض للجميع مجموعات الرموز التعبيرية هذه باستخدام عرض شرائح، أو أرسلها في الدردشة. من يخمن الأغنية بشكل صحيح يسجل نقطة واحدة، ويفوز الشخص أو الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية اللعبة.

10. افتراضية رجل الثلج مسابقة بناء

ارسم أفكارك بسهولة على سبورات ClickUp Whiteboards

حتى بدون ثلج حقيقي، لا يزال بإمكانك الاستمتاع ببناء رجال الثلج الرقميين - اختر لوحة بيضاء على الإنترنت كلوحة لك. 🎨

أثناء الحفلة، خصص وقتًا للجميع لرسم رجل الثلج وإظهار رجل الثلج الخاص بهم. عندما ينتهي الجميع، يمكنك إجراء استفتاء لمعرفة من هو تصميم رجل الثلج المفضل لدى الجميع.

### 11. DIY حِرَف عيد الميلاد

يُعد تصميم مصنوعات عيد الميلاد طريقة احتفالية أخرى لجعل الجميع يستعرضون مهاراتهم الفنية. اختر حرفة واحدة أو اثنتين من الحرف اليدوية السهلة وأرسل لفريقك أطقم تزيين DIY مع جميع العناصر اللازمة. ⚒️

خصص وقتًا لصنع هذه الحرف اليدوية، إما معك (أو مع عضو آخر في الفريق) لقيادة الفريق أو اتباع الخطوات الواردة في برنامج تعليمي على YouTube. في نهاية الجلسة، يمكنك التقاط لقطة لتصميمات الجميع ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى جعل الفريق يصوت للتصميم المفضل لديهم.

12. عرض المواهب الافتراضي

اكتشف مهارات ومواهب فريقك الخفية من خلال عرض مواهب العطلات! هذا عرض جذاب بناء فريق افتراضي نشاط لرؤية جانب مختلف من زملائك وتقدير تنوعهم.

لبدء عرض المواهب، اطلب من أعضاء فريقك إعداد عرض قصير أو عرض لموهبتهم مسبقاً. يمكن أن تكون المواهب أي شيء مثل

الغناء

ألعاب الخفة

العزف على آلة موسيقية

إلقاء قصيدة شعرية أصلية

أداء الخدع السحرية أو الكوميديا الارتجالية

بعد أن يحظى الجميع بفرصة التألق، يمكنكم التصويت على ألقاب ممتعة مثل "أكثر العروض إبداعاً" أو "أكبر موهبة مفاجئة" 🏆

13. فيلم عيد الميلاد حفلة ليلية

اقضِ وقتاً ممتعاً مع فريقك في أجواء مريحة في حفلة عيد الميلاد الافتراضية. اختر فيلمًا لعيد الميلاد يمكن للجميع الاستمتاع به، أو أرسل استطلاعًا مسبقًا لتحديد الفيلم. 🎥

قبل الحفلة، يمكنك أن ترسل للجميع طرداً يحتوي على كعك الكريسماس أو أطقم الكاكاو الساخن أو الفشار أو غيرها من الوجبات الخفيفة أو تغطية تكاليف الوجبات الخفيفة. أثناء الفيلم، استخدم الدردشة في تطبيق الفيديو الخاص بك لمشاركة الضحكات أو التعليقات أو لحظات "مستحيل" لإبقاء الأمر ممتعاً وجذاباً.

14. درس رقص افتراضي للعطلة

اجعل فريقك في مزاج احتفالي من خلال مزج نغمات عيد الميلاد مع حركات رقص بسيطة. 🕺

يمكنك الاستعانة بمعلم رقص أو الاستعانة بأحد أعضاء الفريق ممن يحبون الرقص لقيادة روتين رقص بسيط. يجب أن يكون روتين الرقص ممتعاً وسهل المتابعة حتى يتمكن جميع أعضاء الفريق من المشاركة وقضاء وقت ممتع.

15. تحدي البحث عن الكلمات في الأعياد

أضف لمسة احتفالية إلى لعبة البحث عن الكلمات الكلاسيكية في حفلتك الافتراضية. ابحث عبر الإنترنت عن ألغاز البحث عن الكلمات التي تحمل طابع الكريسماس والتي تضم كلمات مثل "الدبق" و"الرنة" و"سانتا كلوز" و"ندفة الثلج"

قم بنسخ هذه الألغاز ولصقها على شرائح جوجل أو ألواح كليك أب البيضاء، شريحة واحدة (أو مساحة لوح أبيض) لكل مشارك أو فريق. أثناء الحفلة، امنح الجميع الوقت الكافي للعثور على أكبر عدد ممكن من الكلمات. يفوز الشخص أو الفريق الذي يجد أكبر عدد من الكلمات. 🎉

16. كلمات في تحدي الكلمات

تدور فكرة حفلة عيد الميلاد الافتراضية هذه حول إيجاد العديد من الكلمات الصغيرة من كلمة أكبر ذات طابع احتفالي. على سبيل المثال، من كلمة "عيد الميلاد"، سيجد اللاعبون كلمات مثل "المسيح" و"سحر" و"نجمة" وما إلى ذلك.

عندما تكون مستعدًا للعب، أنشئ قائمة بالكلمات المتعلقة بالعطلات. شارك إحدى هذه الكلمات مع فريقك وامنحهم من ثلاث إلى خمس دقائق لتبادل الأفكار حول أكبر عدد ممكن من الكلمات الصغيرة.

يمكنك جعل الأمر صعبًا من خلال السماح بثلاث أو أربع كلمات على الأقل. يمكن للجميع تدوين كلماتهم، وعندما ينتهي الوقت، يشارك الجميع قائمتهم. يفوز المشارك صاحب أكبر عدد من الكلمات. 📝

17. تخمين الكائن "المكبّر"

هل سبق لك أن نظرت إلى شيء ما عن قرب وبالكاد تعرفت على ماهيته؟ من المحتمل أنك لم تجرب ذلك من قبل، وهذا هو بالضبط ما يحدث في هذه اللعبة.

للتحضير لهذا النشاط، ابحث عن صور لعناصر عيد الميلاد وغيرها من الأشياء العشوائية. قم بتكبير جزء معين من كل صورة باستخدام تطبيق الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 🔎

أثناء الحدث، قم بمشاركة كل صورة مكبرة على الشاشة حتى يتمكن المشاركون من تخمين ماهيتها. إذا لم يفهموها، استمر في التكبير حتى يفهموها.

18. لغز الكلمات المتقاطعة لعيد الميلاد

إليك لعبة كلمات كلاسيكية أخرى لتنشيط دماغ فريقك. ابحث عن لغز كلمات متقاطعة تحت عنوان عيد الميلاد واعرضها على شرائح منفصلة في العروض التقديمية من Google Slides، مع إعطاء كل مشارك أو فريق شريحة خاصة به للعمل عليها.

يمكن للمشاركين العمل على ذلك منفردين أو في فرق. مع الفرق، افصلوا كل فريق في غرفة منفصلة. بمجرد انتهاء الوقت، أعيدوا التجمع للتحقق من الإجابات ومعرفة من حصل على أكثر الإجابات الصحيحة.

19. قائمة سانتا الشقي

اكتشف من كان "شقيًا" في موسم الأعياد هذا (أو المواسم السابقة) مع هذه النسخة الخاصة بعيد الميلاد من لعبة "لم يسبق لي أن كنت شقيًا" بصفتك المضيف، ستقول عبارات تبدأ بـ "أنت على قائمة سانتا الشقية إذا ..."

... لم تقم ببناء بيت الزنجبيل من قبل

... قمت بإعادة إهداء هدية عيد الميلاد

... لقد فتحت هدية قبل صباح عيد الميلاد

يضع اللاعبون إصبعاً لكل نشاط قاموا به. لجعل الأمر أكثر تشويقاً، يمكنك السماح لهم بمشاركة القصص وراء كل إصبع يضعونه. استمر في اللعبة حتى تستنفد قائمتك أو يرفع شخص واحد فقط أصابعه - فهو الفائز. 👆

20. لعبة " علب الحلوى " المتطرفة

هذه النسخة الافتراضية للعطلة من لعبة Extreme Spoons ستحقق نجاحًا كبيرًا في حفلة عيد الميلاد في مكتبك - استبدل الملاعق بقصب الحلوى. 🥄

يحتاج كل لاعب إلى عصا حلوى ومجموعة من أوراق اللعب. للبدء، يخلط الجميع أوراقهم ويختارون أربعة أوراق. والآن، سيختارون بطاقة واحدة أخرى من المجموعة المتبقية ويتخلصون منها في كومة "مهملات" أو يستبدلونها بإحدى البطاقات الموجودة في اليد.

الهدف هو جمع أربع بطاقات من نفس النوع بأسرع ما يمكن. بمجرد أن تفعل ذلك، أظهر عصا الحلوى الخاصة بك للكاميرا ليقوم الآخرون بالمثل. من يكون آخر من يظهر عصا الحلوى الخاصة به يحصل على حرف "C" من "CANDY" انطق "CANDY" وستخرج من اللعبة. استمر في اللعب حتى يبقى لاعب واحد واقفاً.

21. تدافع كلمات سانتا

إليك فكرة أخرى ممتعة لحفلة عيد الميلاد الافتراضية: يحاول الجميع فك تشابك الحروف المبعثرة لتكوين كلمات متعلقة بعيد الميلاد. يمكنك جعل الأمر أكثر تحدياً من خلال مواضيع مثل أطعمة الكريسماس والأفلام والأغاني. 🎶

بصفتك المضيف، قم بإنشاء مجموعة شرائح مع كلمات عيد الميلاد المختلطة. على سبيل المثال، تتحول كلمة "سانتا كلوز" إلى "تاناس أوالس" وتتحول كلمة "الدبق" إلى "إيميتلوست" يمكن للمشاركين نطق الإجابات أو كتابتها في منطقة الدردشة. المشارك أو الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من الكلمات الصحيحة هو الفائز.

22. ترانيم عيد الميلاد كاريوكي

ما رأيك بجلسة كاريوكي مع لمسة مرحة لجعل حفلتك الراقصة الافتراضية أكثر إثارة؟

أنشئ قائمة أغاني كاريوكي للعطلات مع ترانيم الكريسماس الشهيرة وأي أغانٍ مفضلة يطلبها أعضاء الفريق. ابحث عن هذه الأغاني على YouTube، مع كلمات الأغاني على الشاشة ليغنيها الجميع. 🎤

لرفع مستوى المرح، قم بإجراء جولة تقليد للشخصية. اطلب من الجميع الغناء مثل المطربين أو المشاهير المشهورين - من المؤكد أن يكون ذلك مضحكاً.

23. عيد الميلاد "هذا" أو "ذاك"

هذا نشاط لبناء الفريق مع أسئلة لكسر الجليد للتواصل ومشاركة القصص والتعرف على تقاليد بعضنا البعض في الأعياد. 🧑‍🎄

قم بإعداد مجموعة من الشرائح مع اختيارات ممتعة تحت عنوان العطلة مثل:

شجرة حقيقية أم شجرة اصطناعية؟

شراب البيض أم الشوكولاتة الساخنة؟

قابل غرينش أو كن غرينش؟

سترات عيد الميلاد القبيحة أم ملابس النوم؟

الاحتفاظ بالزينة حتى 5 يناير، أم إزالتها بحلول يوم رأس السنة الجديدة؟

بعد طرح كل سؤال، اسمح للجميع باختيار ما يفضلونه (عبر استطلاع رأي) وشرح اختيارهم. غالباً ما يثير ذلك نقاشات مضحكة ويعزز الترابط بين أعضاء الفريق.

24. أداء افتراضي مباشر

استضافة أداء افتراضي مباشر يشبه إقامة حفل موسيقي أو عرض خاص لفريقك في غرف معيشتهم. 🛋️

لإعداد ذلك، قم بتعيين مؤدٍ محترف، مثل مغنٍ أو ساحر أو ممثل كوميدي. اختر شخصاً يمكنه جذب الجمهور وتقديم أداء ممتع. هذا هو النشاط المثالي الذي يسمح لفريقك بالجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالترفيه.

25. حفل توزيع جوائز عيد الميلاد عبر الإنترنت

يعد حفل توزيع جوائز عيد الميلاد عبر الإنترنت طريقة ممتازة لاختتام فعالية العطلة الخاصة بك بشكل رائع. إذا كنت قد استضفت العديد من الألعاب التنافسية، فهذا هو الوقت المثالي للإعلان عن الفائزين وجوائزهم.🏅

تتضمن بعض أفكار الجوائز ما يلي هدايا الإنتاجية أو بطاقات الهدايا الرقمية، أو تذاكر السينما، أو صناديق الساعة السعيدة، أو حتى يوم عطلة إضافي. يمكنك أيضًا تضمين جائزة "شكرًا" خاصة للجميع على مساهمتهم في إنجاح الحفلة.

الأسئلة الشائعة حول التخطيط لحفلة عيد الميلاد الافتراضية

فيما يلي إجابات على الأسئلة المتداولة حول حفلات عيد الميلاد الافتراضية في المكتب الافتراضي.

كيف تستضيف حفلة عيد الميلاد الافتراضية؟

حدد موعدًا للحدث، واختر منصة مؤتمرات فيديو مثل Zoom، وخطط لأنشطة تفاعلية وأرسل دعوات رقمية مع جدول أعمال. تتضمن بعض أفضل الأنشطة أنشطة حفلات الكريسماس الافتراضية تبادل هدايا سانتا السري أو الفيل الأبيض، وقائمة سانتا الشقي، وهذا أو ذاك.

كيف تجعل حفلة عيد الميلاد الافتراضية ممتعة؟

اطلب من فريقك ارتداء ملابس تحمل طابع عيد الميلاد، وابدأ الحفلة بألعاب ممتعة وكاسحات الجليد، وشغّل الموسيقى في الخلفية أثناء الأنشطة أو فترات الاستراحة. حافظ على شمولية الحدث من خلال تشجيع الجميع على المشاركة.

كم يجب أن تكون مدة حفلة عيد الميلاد الافتراضية؟

يجب أن تستمر حوالي ساعة إلى ساعتين. هذه مدة كافية للمشاركة في الأنشطة المختلفة دون التسبب في إرهاق الشاشة.

أنشئ حفلة كريسماس ممتعة لا تُنسى مع ClickUp

قد يكون التخطيط لحفلة مثالية خلال موسم الأعياد أمراً مرهقاً. ولكن مع هذه الأفكار الافتراضية لحفلات الكريسماس الافتراضية و ClickUp، لا يجب أن يكون الأمر كذلك! 🎄

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