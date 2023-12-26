حوكمة تكنولوجيا المعلومات: استراتيجيات لتعزيز حوكمة تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك

إذا كنت ترغب في توسيع نطاق عملك، يجب أن تساهم جميع الأقسام في تحقيق نفس الأهداف النهائية. في حالة قسم تكنولوجيا المعلومات (IT) لديك، فإن وجود وثائق الحوكمة الصحيحة في مكانها الصحيح يمكن أن يساعدك على ضمان تحقيق أهداف عملك . 🤩

يعد قسم تكنولوجيا المعلومات من أغلى الأقسام في أي شركة، حيث يعد تمويل مراكز البيانات من أغلى الأقسام في أي شركة, البرمجيات والأجهزة والخدمات الأخرى. وفقًا لشركة جارتنر فإنه من المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم إلى 4.6 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 5.5% عن عام 2022. ومع ذلك، فإن إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد أمر ضروري لأرباح الشركة.

ولضمان أن تدعم جميع أنشطة تكنولوجيا المعلومات أهداف عملك الإجمالية، فأنت بحاجة إلى إطار عمل للحوكمة . فيما يلي، نوضح أدناه ما هو إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وفوائد برنامج حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والدور الذي يلعبه في حوكمة الشركات.

ما هي حوكمة تكنولوجيا المعلومات؟

تُعد حوكمة تكنولوجيا المعلومات جزءًا أساسيًا من أي عمل، حيث تضمن توافق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات مع أهداف عملك. ومثل المجالات الأخرى لحوكمة الشركات، فهي تساعد الإدارة العليا على اتخاذ قرارات سريعة وإدارة الشركة بفعالية.

تضمن حوكمة تكنولوجيا المعلومات فهم قسم تكنولوجيا المعلومات لديك كيفية تأثير قراراته على رؤية الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد حوكمة تكنولوجيا المعلومات على ضمان امتثال شركتك للوائح تنظيم الأعمال، وتحافظ على توافق قادة قسم تكنولوجيا المعلومات مع بعضهم البعض، وتضمن أن تساعد أي قرارات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في رفع قيمة أعمالك.

ما هو إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات؟

إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو مخطط لمساعدة محترفي تكنولوجيا المعلومات على اتخاذ القرارات. ببساطة، إنه ببساطة يحدد كيف أن كل قرار أو استثمار في التكنولوجيا سيعزز قيمة الشركة ويقلل من المخاطر ويتماشى مع مبادرات عملك. 🔍

بعبارات بسيطة، يمنع إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات الزملاء من "إعادة اختراع العجلة" داخل قسم تكنولوجيا المعلومات لديك. مثل العديد من مستندات الأعمال الشائعة - إجراءات التشغيل القياسية (إجراءات التشغيل القياسية)، وأدلة التدريب، واللوائح الداخلية للشركة - فهو يبسط العمل المتكرر وعمليات اتخاذ القرار.

يوفر إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات هيكلاً رسمياً لقادة الأقسام لإنشاء العمليات, تقييم الأداء والتخطيط للتعافي من الكوارث. وبمرور الوقت، سيؤدي إنشاء هذا الإطار إلى تقليل الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني وعدم كفاءة الأقسام.

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حوكمة تكنولوجيا المعلومات مقابل حوكمة الشركات

حوكمة تكنولوجيا المعلومات هي نوع من الحوكمة المؤسسية.

حوكمة الشركات هي نظام من القواعد والعمليات والمبادئ التوجيهية للمساعدة في تبسيط كيفية إدارة الشركة. إنها خارطة طريق لتحديد أدوار أصحاب المصلحة والموظفين، وتبسيط التخطيط الاستراتيجي، وضمان التزام جميع الإدارات بالقانون.

يتم استخدام الحوكمة المؤسسية من قبل كل فريق داخل شركتك. ولذلك، سيعتمد قسم تكنولوجيا المعلومات على المبادئ التوجيهية الموضوعة بالفعل ضمن حوكمة الشركات لإنشاء إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات الخاص به.

## أدوار ومسؤوليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات

إن وجود إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات أمر بالغ الأهمية لنجاح مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمؤسسة ككل. ويتمثل جزء من هذا الإطار في تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل عضو من أعضاء إدارتك.

هناك عادةً أربعة مستويات لأدوار حوكمة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك:

الاستراتيجي: أعلى مستوى من مستويات حوكمة تكنولوجيا المعلومات يوائم استراتيجية القسم مع استراتيجية العمل الشاملة. ويشمل هذا المستوى عادةً أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات

أعلى مستوى من مستويات حوكمة تكنولوجيا المعلومات يوائم استراتيجية القسم مع استراتيجية العمل الشاملة. ويشمل هذا المستوى عادةً أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات التنفيذي: ثاني أعلى مستوى يحدد الميزانية ويخصص موارد تكنولوجيا المعلومات لكل مشروع. ويشمل هذا المستوى عادةً الإدارة العليا (بما في ذلك نواب الرئيس وقادة الأقسام) الذين يقدمون تقاريرهم مباشرةً إلى رئيس قسم المعلومات

ثاني أعلى مستوى يحدد الميزانية ويخصص موارد تكنولوجيا المعلومات لكل مشروع. ويشمل هذا المستوى عادةً الإدارة العليا (بما في ذلك نواب الرئيس وقادة الأقسام) الذين يقدمون تقاريرهم مباشرةً إلى رئيس قسم المعلومات حوكمة البرنامج: يدير هذا المستوى إدارة المخاطر، واستثمارات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع، والأمن السيبراني لمشاريع تكنولوجيا المعلومات المحددة. وعادة ما يتم تنفيذ هذا المستوى من قبل المديرين وقادة المشاريع

يدير هذا المستوى إدارة المخاطر، واستثمارات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع، والأمن السيبراني لمشاريع تكنولوجيا المعلومات المحددة. وعادة ما يتم تنفيذ هذا المستوى من قبل المديرين وقادة المشاريع العمليات: يقوم المستوى الأدنى من حوكمة تكنولوجيا المعلومات بتحسين العمليات اليومية للقسم بأكمله. ويتكون هذا المستوى من الزملاء المبتدئين داخل القسم

## أهمية عملية حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الشركات الحديثة

الغرض الرئيسي من حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو ضمان أن جميع استثمارات تكنولوجيا المعلومات تولد قيمة للشركة.

لذلك، يمكن أن يكون للحوكمة غير الفعالة لتكنولوجيا المعلومات آثار سلبية دائمة على الشركات الحديثة. يمكن أن يؤدي الفشل في وضع القواعد والعمليات والأهداف الاستراتيجية المناسبة إلى إضعاف اتصالات الأقسام أو إجهاد ميزانية الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي سوء ممارسات حوكمة تكنولوجيا المعلومات إلى ما يلي:

سوء التعامل مع البيانات الحساسة: إذا وقعت البيانات الحساسة في الأيدي الخطأ، فقد يؤدي ذلك إلى سرقة هوية موظفيك أو عملائك أو الاحتيال عليهم. لن يكون هذا كابوسًا تكنولوجيًا لموظفيك فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى عواقب قانونية

إذا وقعت البيانات الحساسة في الأيدي الخطأ، فقد يؤدي ذلك إلى سرقة هوية موظفيك أو عملائك أو الاحتيال عليهم. لن يكون هذا كابوسًا تكنولوجيًا لموظفيك فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى عواقب قانونية اختراقات البيانات وهجمات الأمن السيبراني: في الولايات المتحدة، بلغت اختراقات البيانات أعلى مستوياتها على الإطلاق. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Appleفقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 زيادة مذهلة بنسبة 20% في حالات اختراق البيانات مقارنةً بـ _ككل عام 2022. مع استمرار الشركات في جمع البيانات الشخصية من العملاء والموظفين، هناك فرصة متزايدة لاستغلال تلك البيانات من قبل مجرمي الإنترنت

في الولايات المتحدة، بلغت اختراقات البيانات أعلى مستوياتها على الإطلاق. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Appleفقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 زيادة مذهلة بنسبة 20% في حالات اختراق البيانات مقارنةً بـ _ككل عام 2022. مع استمرار الشركات في جمع البيانات الشخصية من العملاء والموظفين، هناك فرصة متزايدة لاستغلال تلك البيانات من قبل مجرمي الإنترنت سوء تخصيص ميزانية وموارد تكنولوجيا المعلومات: فيما يتعلق بالتكنولوجيا، نحن نعيش في أوقات متسارعة - حيث تصبح أحدث التقنيات قديمة بمعدلات سريعة متزايدة. تضمن حوكمة تكنولوجيا المعلومات أن تخصص الشركات القدر المناسب من الوقت والمال والموارد للبحث عن أفضل أدوات الأعمال سوء فهم مخاطر تكنولوجيا المعلومات : تحدث خروقات البيانات والهجمات الإلكترونية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الفاشلة لأن الموظفين لا يعرفون ما يواجهونه. تُعد إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من حوكمة تكنولوجيا المعلومات، حيث إنها تتنبأ بالتهديدات المحتملة للشركة

فيما يتعلق بالتكنولوجيا، نحن نعيش في أوقات متسارعة - حيث تصبح أحدث التقنيات قديمة بمعدلات سريعة متزايدة. تضمن حوكمة تكنولوجيا المعلومات أن تخصص الشركات القدر المناسب من الوقت والمال والموارد للبحث عن أفضل أدوات الأعمال عدم أخذ إدارة التغيير في الحسبان: توجد حوكمة الشركات بحيث يمكن للشركات أن تعمل بسلاسة - بغض النظر عن المسؤول في أي وقت. ولسوء الحظ، تعتمد العديد من الشركات بشكل كبير على القادة الذين يشغلون مناصبهم منذ فترة طويلة، ويفشلون في توثيق القواعد والعمليات وسير العمل. يستلزم تنفيذ حوكمة فعالة لتكنولوجيا المعلومات التخطيط للتغييرات الرئيسية في الموظفين، مثل تعيين رئيس تنفيذي جديد لتكنولوجيا المعلومات

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## مزايا تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات

يساعد إطار العمل الصحيح لحوكمة تكنولوجيا المعلومات على تعزيز المواءمة الاستراتيجية لشركتك، والحفاظ على مبادرات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك في حدود الميزانية، وتخفيف أو منع الاختراقات الأمنية. في حين أن مزايا حوكمة تكنولوجيا المعلومات لا حصر لها، إليك بعض الفوائد التي يجب أن تعرفها:

تحقق المواءمة بين مبادراتك في مجال تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل: يضمن ذلك مساهمة جميع مشاريع تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف المؤسسة ويضمن الاستخدام المناسب للأموال المخصصة للقسم تزيل التكرار داخل المؤسسة: من أعظم مزايا الحوكمة المؤسسية - وليس فقط حوكمة تكنولوجيا المعلومات - أنها تقضي على المهام المتكررة. وهذا يمكن أن يلغي اجتماعات التقويم، ويختصر الجداول الزمنية للمشروع، ويمنع شراء حلول مكررة تعزز الشفافية والتواصل: يضمن تنفيذ عمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح. ويساعد ذلك على تبسيط التواصل في جميع أنحاء القسم، حيث يعرف الزملاء المبتدئون بالضبط المدير الذي يجب أن يتوجهوا إليه بأسئلة أو مخاوف بشأن مشروع معين تصعيد الهجمات الإلكترونية بسرعة: مع تزايد تهديدات الأمن الإلكتروني، يجب أن تكون فرق تكنولوجيا المعلومات مستعدة لـ متى (وليس إذا) وقع هجوم. يمكن أن يساعد إطلاع الفريق بأكمله على البروتوكولات التفصيلية لما يجب القيام به في حالة حدوث اختراق أمني في تقليل الضربة التي تتعرض لها المؤسسة يضمن الامتثال التنظيمي: هناك العديد من القوانين واللوائح المتعلقة بالتعامل مع البيانات الآمنة. ويضمن إطار العمل الصحيح لحوكمة تكنولوجيا المعلومات امتثال جميع عمليات أعمال تكنولوجيا المعلومات لقانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي لعام 2002 (FISM)، وقانون المعاملات الائتمانية العادلة والدقيقة لعام 2003 (FACTA)، وقانون غرام ليتش بلايلي (GLBA)، وغيرها من اللوائح التنظيمية تحسين خدمة العملاء: يعرف كل شخص مدى الإحباط الذي قد يسببه الانتظار في الانتظار مع قسم تكنولوجيا المعلومات. إن إنشاء إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات يضمن تزويد أي خطوط دعم تقني بالموظفين المناسبين، وحصول فريقك على التدريب المناسب حول كيفية استكشاف المشكلات وحلها، ومعرفة أعضاء الفريق كيفية تصعيد الطلبات الصعبة بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تنفيذ أتمتة سير العمل للأسئلة أو الطلبات المتداولة في تقصير أوقات الانتظار أو مساعدة العملاء على حل المشكلات بأنفسهم تعزز إنتاجية الموظفين: إن بروتوكولات حوكمة تكنولوجيا المعلومات الصحيحة تمكّن الموظفين من تقديم أداء أفضل في العمل. يجب أن يتضمن إطار العمل الخاص بك التدريب المناسب للموظفين وعمليات التأهيل لإطلاع المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات على الأدوار وسير العمل والمبادئ التوجيهية للقسم تقليل تكاليف التكنولوجيا: من المرجح أن تكون النفقات العامة المرتبطة بقسم تكنولوجيا المعلومات لديك مذهلة - سواء من حيث الموظفين أو البنية التحتية. في حين أن المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات غالباً ما يتقاضون رواتب مجزية، فإن ضمان التدريب المناسب، والتأهيل، والعمليات الداخلية يمكن أن يمنعك من الإفراط في التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضمان الاستثمار في الأنظمة والبرامج المناسبة يمكن أن يقلل من تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك يتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الأخرى: يحدث قدر كبير من اتصالات الشركة خارج جدار حماية الشركة - خاصةً في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة الفورية. يضمن وجود وظائف تكنولوجيا المعلومات المناسبة بقاء المعلومات والبيانات آمنة، بغض النظر عن مكان وجودها يعمل على تثقيف الشركة بأكملها حول استخدام تكنولوجيا المعلومات: خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات ليس مخصصًا لقسم تكنولوجيا المعلومات لديك فقط. بدلاً من ذلك، تعمل بروتوكولات حوكمة تكنولوجيا المعلومات الصحيحة على تثقيف جميع الأقسام حول كيفية الحفاظ على أمن البيانات ومنع تهديدات الأمن السيبراني

كيفية تنفيذ خطة حوكمة تكنولوجيا المعلومات

هل تريد إنشاء إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ فيما يلي، نتعمق أدناه في دليل تفصيلي حول كيفية مواءمة مبادرات تكنولوجيا المعلومات مع أهداف شركتك.

1. وضع أهداف قصيرة وطويلة المدى

اجمع مجلس الإدارة والفريق التنفيذي لإجراء تخطيط استراتيجي للعام القادم. بمجرد تحديد الأهداف على مستوى شركتك، اجتمع مع رئيس قسم المعلومات والإدارة العليا لوضع أهداف سنوية وربع سنوية وشهرية لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك.

تتبع التقدم المحرز فيما يتعلق بالأهداف باستخدام لوحة معلومات أهداف ClickUp

2. الاطلاع على البيانات التاريخية

أفضل طريقة للتخطيط للمستقبل هي النظر إلى الماضي.

راجع الاختراقات الأمنية والتهديدات الإلكترونية في السنوات الماضية، وراجع المشاريع التي تجاوزت الميزانية أو لم تكتمل في الوقت المحدد، وراجع الشكاوى الشائعة من العملاء، واجتمع مع المديرين لمعرفة الموظفين الذين يعانون من ضعف الأداء. يمكن أن يساعد تحسين المجالات التي أثبتت إشكالية في الماضي في تعزيز إدارة الموارد وتخفيف المخاطر وعمليات صنع القرار في المستقبل.

3. ابحث عن نقطة البداية

هناك الكثير من المنهجيات الحالية التي يمكنك من خلالها بناء إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات الخاص بك.

ملاحظة: بعض الشهادات لفهم هذه النماذج. قد تحتاج إلى الشراكة مع استشاري للكشف عن النموذج الأفضل لمؤسستك.

تتضمن بعض المنهجيات الشائعة ما يلي:

COBIT: تم تطوير إطار عمل أهداف الرقابة على المعلومات والتقنيات ذات الصلة (COBIT) من قبل جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA). وباعتباره أحد أكثر أطر عمل تكنولوجيا المعلومات المؤسسية شيوعًا، فإنه يوفر عددًا من النماذج لزيادة قيمة نظم المعلومات

تم تطوير إطار عمل أهداف الرقابة على المعلومات والتقنيات ذات الصلة (COBIT) من قبل جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA). وباعتباره أحد أكثر أطر عمل تكنولوجيا المعلومات المؤسسية شيوعًا، فإنه يوفر عددًا من النماذج لزيادة قيمة نظم المعلومات ITIL : تم بناء مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) من قائمة من الممارسات لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في مواءمة مشاريع تكنولوجيا المعلومات مع احتياجات العمل بشكل عام

: تم بناء مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) من قائمة من الممارسات لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في مواءمة مشاريع تكنولوجيا المعلومات مع احتياجات العمل بشكل عام CMMI : يهدف تكامل نموذج نضج القدرات إلى تحسين أداء الأعمال من خلال تقليل مخاطر البرمجيات وتحسين خدمة العملاء وتحسين المنتج بشكل عام

يهدف تكامل نموذج نضج القدرات إلى تحسين أداء الأعمال من خلال تقليل مخاطر البرمجيات وتحسين خدمة العملاء وتحسين المنتج بشكل عام COSO: : لجنة المنظمات الراعية هي إطار عمل لقياس الأداء تم تصميمه لضمان عمل شركتك بشكل أخلاقي وشفاف ومتوافق مع معايير الصناعة والمعايير الدولية

4. الاستفادة من الأدوات لـ أتمتة المهام المتكررة

لتحسين دورة حياة كل مبادرة من مبادرات تكنولوجيا المعلومات، تحتاج إلى أتمتة الأعمال المكررة.

تقوم الأتمتة تلقائيًا بتشغيل النتائج تلقائيًا عند حدوث إجراء ما في ClickUp

مع ClickUp، تصبح المهام المتكررة شيئًا من الماضي. يساعد ClickUp فرق البرمجيات التعاون على خرائط الطريق وأتمتة سير العمل وإدارة طلبات تكنولوجيا المعلومات وتتبع تقدم المشروع في الوقت الفعلي.

هل تبحث عن المزيد من الأدوات؟ أتمتة ClickUp أكثر من 100 عملية سير عمل لتبسيط المهام الروتينية وتقصير الجداول الزمنية للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، فإن عرض جانت ClickUp Gantt يبقي فريقك على نفس الصفحة من خلال تقديم نظرة عامة عالية المستوى لجميع أولويات تكنولوجيا المعلومات.

5. قم بإجراء اختبار تجريبي لهيكل الحوكمة لديك

من المفترض أن يكون إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات وثيقة حية. وبعبارة أخرى، لا تستخدم طريقة "ضعها وانسها" لإطار العمل الخاص بك.

بدلاً من ذلك، قم بتعيين مراجعات ربع سنوية مع الفريق التنفيذي لمعرفة كيف يلبي إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات الجديد أهدافك النهائية. ومن هناك، يمكنك تعديل المستند كما تراه مناسباً.

## احصل على إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات الخاص بك أصبح جاهزاً للعمل مع ClickUp

يضمن إطار العمل الصحيح لحوكمة تكنولوجيا المعلومات توافق أهداف القسم مع أهداف الشركة، ويحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، ويقلل من الأعمال المتكررة.

للمساعدة في إطلاق إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات الخاص بك، اختر ClickUp. يأتي ClickUp كاملاً مع قوالب تكنولوجيا المعلومات مكتبة من الأتمتة وطرق العرض المتعددة وآلاف عمليات التكامل. لمعرفة كيف يمكنك تحسين قيمة الشركة وتعزيز إنتاجية قسم تكنولوجيا المعلومات لديك, جرّب ClickUp اليوم .