أفضل 10 كتب عن سكروم لمديري المشاريع ومديري المشاريع وأساتذة سكروم

مستخدمو Agile يقسمون بـ سكروم باعتبارها الأكثر كفاءة إدارة المشاريع الرشيقة إطار العمل.

لكن إدارة المشروع أكثر صعوبة مما تعتقد. أنت بحاجة إلى معرفة تقنية وإتقان في Scrum لكي ينجح مشروعك.

لا يوجد بديل عن الخبرة في العالم الحقيقي لاكتساب مجموعة المهارات المطلوبة. ومع ذلك، فإن الانغماس الأعمى في إدارة المشاريع في العالم الحقيقي دون مهارات محددة في سكروم سيؤدي على الأرجح إلى الفشل.

السؤال: كيف يمكنك تطوير المهارات المطلوبة؟ يمكن أن تمنحك قراءة الكتب عالية الجودة من قبل ممارسين حقيقيين خاضوا هذه التجربة وفعلوا ذلك بداية جيدة.

لقد حصلنا على أفضل كتب Scrum لتغوص فيها وتصبح خبيرًا في Scrum. دعنا نغوص في أفضل 10 كتب لـ Scrum لمديري المشاريع وأساتذة Scrum في 2023.

في النهاية، سنقدم لك سرًا صغيرًا في الصناعة لمساعدتك في تطبيق كل هذه النصائح لتصبح خبيرًا في سكروم.

## أفضل 10 كتب سكروم لإضافتها إلى قائمتك

1. التقدير والتخطيط الرشيق من تأليف مايك كوهن

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): مايك كوهن

مايك كوهن سنة النشر: 2005

2005 الوقت المقدر للقراءة: 9 ساعات

9 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 330 صفحة

330 صفحة التقييمات 4.5/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



في هذا الكتاب، يقدم مايك كوهن المؤسس المشارك لتحالف أجايل ألاينس كتابًا نهائيًا وعمليًا دليل لإدارة المشاريع باستخدام سكروم. تساعد المفاهيم الموضحة بوضوح والأدلة الإرشادية خطوة بخطوة في الإجابة عن أسئلة مثل:

_ما الذي سيتم بناؤه؟

_كم سيكون حجمه؟

_متى يجب إنجازه؟

_كم يمكنني إكماله بحلول ذلك الوقت؟

يجيب كوهن على هذه الأسئلة بإرشادات متماسكة. وهو يزود القراء بالأدوات اللازمة ل التقدير الرشيق والتخطيط، والتي تتفوق على تقنيات التقدير القديمة التي لا تعمل في مشاريع اليوم الديناميكية التي يحركها التغيير.

أضف إلى ذلك حالات الاستخدام الواقعية، وسيكون لديك دليل شامل لتقدير خططك وتحقيق أهداف إدارة المشروع .

"إذا زادت إنتاجية الفريق من خلال مساعدتي لشخص آخر، فهذا ما يجب أن أفعله. فسرعة الفريق مهمة، أما السرعة الفردية فلا."

مايك كوهن

معلومات أساسية:

يقدم إرشادات واضحة للتخطيط حتى لا تتجاوز تقديراتك أبداً

يمنح المستخدمين تجربة واقعية مع أدوات عملية وحالات استخدام عملية

ما يقوله القراء:

"مهم جدًا لفهم الجوانب المختلفة التي ينطوي عليها التخطيط الرشيق. مفيد جداً عند الانتقال من إطار العمل التقليدي إلى إطار العمل الرشيق."

2. سكروم: فن القيام بضعف العمل في نصف الوقت بقلم جيف ساذرلاند

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): جيف ساذرلاند

جيف ساذرلاند سنة النشر: 2014

2014 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات

7 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



يقدّم هذا الكتاب للقراء نظرة شاملة عن منهجية سكرم مباشرةً من قبل مبتكر المنهجية والرئيس التنفيذي لشركة سكرم. هذه هي الخطوة الأولى في رحلتك نحو إتقان منهجية سكروم.

يؤسس ساذرلاند أساسًا نظريًا متينًا ثم يعرض كيفية عملها.

السمة الأساسية للكتاب هي لغته البسيطة. على عكس كتب سكرم الأخرى، فإن السرد مثير للاهتمام وديناميكي. لا تحتاج إلى معرفة البرمجيات لفهم المبادئ المطبقة في هذا الكتاب. كل هذه العوامل تساهم في انتشار الكتاب على نطاق واسع.

"يسأل سيد سكروم، وهو الشخص المسؤول عن إدارة العملية، كل عضو من أعضاء الفريق ثلاثة أسئلة: 1. ما الذي فعلته بالأمس لمساعدة الفريق على إنهاء سبرينت؟ 2. ما الذي ستفعله اليوم لمساعدة الفريق على إنهاء سبرينت؟ 3. ما هي العقبات التي تعترض طريق الفريق؟ هذا كل شيء."> جيف ساذرلاند

المعلومات الأساسية:

فهم سريع وسهل ومتعمق لسكروم بشكل سريع وسهل ومتعمق

أسلوب سهل الفهم وخالٍ من المصطلحات وخالٍ من الهراء

ما يقوله القراء:

"إذا كنت تريد أن تعرف بالتفصيل عن نشأة Scrum، فأنت على الكتاب الصحيح. يوصى به بشدة للمدراء التنفيذيين، إذا كانوا يرغبون حقًا في معرفة ماهية سكرم ولماذا."

3. أساسيات سكروم: دليل عملي لأشهر عملية رشيقة من تأليف كينيث س. روبين

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): كينيث س. روبين

كينيث س. روبين سنة النشر: 2012

2012 الوقت المقدر للقراءة: حوالي 13 إلى 14 ساعة

حوالي 13 إلى 14 ساعة المستوى الموصى به: متوسط إلى متقدم

متوسط إلى متقدم عدد الصفحات: 496 صفحة

496 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.7/5 (فليبكارت)



إذا كنت تبحث عن كتاب واحد يحكمهم جميعًا، فلا يوجد أفضل من دليل روبن المتعمق الكامل عن سكروم.

من تعريف من 17 صفحة لـ السبرنت " إلى فصلين عن التقدير، والسرعة، والديون التقنية، يغطي هذا الكتاب كل جانب من جوانب قيم سكروم بأدق التفاصيل.

الكتاب عبارة عن قراءة طويلة ولكنها مثمرة. إنه مخصص لأساتذة Scrum الذين يرغبون في رفع مهاراتهم في إدارة المشاريع إلى المستوى التالي. تختلف الأدلة الأقصر في هذه القائمة عن المعرفة التي سيوفرها هذا العمل إذا ما استثمرت الوقت اللازم للاطلاع عليه.

"يُظهر Scrum الاختلالات والهدر الذي يمنع المؤسسات من الوصول إلى إمكاناتها الحقيقية." _ "يجعل Scrum الاختلالات والهدر الذي يمنع المؤسسات من الوصول إلى إمكاناتها الحقيقية

كينيث س. روبين

الوجبات الرئيسية:

أدلة متعمقة لكل جانب من جوانب منهجية سكروم

حكايات عملية للمساعدة في حل المشاكل اليومية التي يواجهها أساتذة سكرم

ما يقوله القراء:

"دليل متعمق وعملي للغاية. أستخدمه للتحضير لامتحاناتي."

4. إعادة النظر الرشيقة: جعل الفرق الجيدة عظيمة من تأليف إستر ديربي وديانا لارسن

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفان: إستر ديربي وديانا لارسن

إستر ديربي وديانا لارسن سنة النشر: 2006

2006 الوقت المقدّر للقراءة: حوالي 5 ساعات

حوالي 5 ساعات المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 186 صفحة

186 صفحة التقييمات 4.5/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



على الرغم من قدم هذا العمل، إلا أنه لا يزال وثيق الصلة بالواقع اليوم.

يعدّ "الاسترجاع الرشيق" طقسًا مهمًا من طقوس "سكروم" التي تتضمن اجتماعات لتلخيص كل تكرار لمشروع مستمر. إنها نافذة رائعة للرجوع خطوة إلى الوراء وتقييم ما هو ناجح بالنسبة لك وما هو معيق.

تزودك إستر وديانا من خلال هذا العمل بالأدوات والنصائح لإصلاح المشاكل اليومية الكثيرة التي تواجهها خلال مشروع تطوير البرمجيات أو عملية . ومع ذلك، لاحظ أن الكتاب لا يقتصر على فرق تطوير البرمجيات.

إنه يعلمك كيفية تنظيم وتنفيذ عمليات إعادة النظر بشكل عام، وتكييفها مع فريق سكروم الحجم والاحتياجات التنظيمية، والتكيف مع التغييرات وتوسيع نطاق هذه الاستراتيجيات.

ثم اطلب من جميع من في الغرفة التحدث. عندما لا يتكلم أحد في بداية جلسة الاستعادة فإن هذا الشخص لديه إذن ضمني بالتزام الصمت لبقية الجلسة."

إستر ديربي

المعلومات الأساسية:

دروس حول هندسة وتنفيذ عمليات إعادة النظر الرشيقة

دليل حول التعامل مع المشكلات اليومية التي تنشأ في تطوير البرمجيات

مدرب أجايل شخصي لك يرشدك خلال رحلتك

ما يقوله القراء:

"أعجبني التصميم البسيط للكتاب وتوضيحه بالأمثلة عند الاقتضاء. إنها نقطة بداية جيدة ولكنها ليست شاملة."

5. سبرنت طريقك إلى سكرم: 50 نصيحة عملية لتسريع سكرم الخاص بك من تأليف بونسي يلسانجي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفون: بونسي يلسانجي وفاليريو زانيني

بونسي يلسانجي وفاليريو زانيني سنة النشر: 2021

2021 الوقت المقدر للقراءة: حوالي 5 ساعات

حوالي 5 ساعات المستوى الموصى به: متقدم

متقدم عدد الصفحات: 190 صفحة

190 صفحة التقييمات 4.7/5 (أمازون) 5/5 (كتب ساندمان)



من خلال هذه القراءة السهلة، يقدم المؤلفان إجابات عملية وواضحة ومقنعة على 50 سؤالاً من أكثر الأسئلة المطروحة بشأن سكروم.

قام الثنائي المؤلفان بصياغة هذا الكتاب مدعومين بخبرتهما في تدريب الآلاف من المحترفين في جميع أنحاء العالم. هذا الكتاب موجه لفرق سكرم وممارسي سكرم وأساتذة سكرم ومالكي المنتجات والمدربين الرشيقين الذين يرغبون في صقل خبراتهم والارتقاء بـ"سكرم" إلى المستوى التالي.

لن تجد أي زغب، مما يجعل العمل ممتعًا للقراءة. بحلول نهايته، ستحصل على مجموعة أدوات مفيدة من النصائح الواقعية و تقنيات إدارة المشاريع مطلوب للاستخدام الأكثر فعالية لسكروم.

"لا توجد طريقة صحيحة أو طريقة وحيدة لتطبيق سكروم."

بونسي يلسانجي

المعلومات الأساسية:

يجيب على أهم 50 سؤالاً لدى المتدربين حول سكروم

بدون زخرفة، وهو أسلوب توصيل لا يخلو من الهراء لا يعطيك سوى أهم التفاصيل الضرورية

ما يقوله القراء:

"هذا كتاب مثالي لأستاذ سكرم الذي قرأته مؤخرًا. لقد قام بونسي بعمل ممتاز في جعل هذا الشيء ممكنًا وتفصيل كل توقعات سيد سكروم بدقة شديدة. أتمنى لك كل التوفيق يا بونسي وسنتطلع إلى المزيد من الكتب 📚 في المستقبل .....واصل العمل الجيد 👍🏻"

6. دليل سكرم من تأليف كين شوابر وجيف ساذرلاند

عبر دليل سكروم يعيدك هذا الكتاب إلى الأساسيات. لكن لا تقلل من شأن هذا العمل الأساسي. على الرغم من أنه عتبة ممتازة للمبتدئين، إلا أنه رائع أيضًا للخبراء الذين يرغبون في صقل معرفتهم ومقارنة خبراتهم الشخصية بالإطار النظري.

تم كتابته وتحديثه باستمرار من قبل مبتكري Scrum، وهو دليل موجز يسلط الضوء على الأجزاء الأكثر أهمية في المنهجية. ومثل الكتاب نفسه، فهو يشجع على التحسين المستمر. سيقدم لك القيم، والأدوار، والأحداث، والمصنوعات المستخدمة في سكرم بطريقة مضغوطة وموجزة وخالية من المصطلحات.

"أهم عمل للمدير هو مساعدة الأشخاص الذين يقومون بالعمل. امنحهم هدفًا ودعهم يعملون. "

كين شوابر وجيف ساذرلاند

المعلومات الأساسية:

دورة مكثفة قصيرة وعملية في سكرم

جيد للمبتدئين ومديري المشاريع الذين يرغبون في العودة إلى الأساسيات

ما يقوله القراء:

"إنه دليل قصير ولكنه مثالي. لا شيء إضافي."

7. سكروم واسع النطاق: المزيد مع LeSS من تأليف كريج لارمان وباس فود

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفون: كريغ لارمان وباس فود

كريغ لارمان وباس فود سنة النشر: 2016

2016 الوقت المقدر للقراءة: حوالي 10 ساعات

حوالي 10 ساعات المستوى الموصى به: متوسط إلى متقدم

متوسط إلى متقدم عدد الصفحات: 368 صفحة

368 صفحة التقييمات 4.4/5 (أمازون)



هل تريد إطار عمل يساعدك على إدارة مشاريع واسعة النطاق أو متعددة ? لارمان وفوددي يدعمانك.

بينما كان Scrum مخصصًا في البداية لفرق التطوير الصغيرة، إلا أنه مع مرور الوقت، فإن إضافة أفكار ومتغيرات جديدة جعلت من الممكن تطبيقه في بيئة فريق كبير. وهذا أمر رائع لتدريب الفرق الرشيقة لأن نجاح الفريق هو كل شيء.

أحد المتغيرات الرائدة والأكثر فاعلية هو LeSS (سكروم واسع النطاق)، الذي صممه لارمان وفود. إنه إطار عمل قائم على Scrum يعمل في سيناريوهات معقدة.

هذا الكتاب لا بد من قراءته إذا كنت في وضع يسمح لك بإدارة أو أن تكون جزءًا من إعداد متعدد الفرق. يزوّدك الكتاب بالأدوات اللازمة لفهم دور مدير سكروم وهيكلة مؤسسة كبيرة لتحقيق القيمة للعملاء.

_"إحدى قواعد سكروم هي أنه لا يمكن دفع العمل إلى الفريق؛ حيث يقدم مالك المنتج عناصر للتكرار، ويقوم الفريق بسحب ما يقررون أنه يمكنهم القيام به بوتيرة مستدامة وبجودة جيدة."

كريغ لارمان

المعلومات الأساسية:

يعرّفك على إطار عمل LeSS للمشاريع واسعة النطاق أو متعددة الفرق

يساعدك على فهم كيفية تطبيق بساطة برنامج سكروم في سيناريوهات معقدة

ما يقوله القراء:

"إذا كنت تمارس سكرم وتعاني من صعوبة في كيفية التوسع فهذا الكتاب مثالي لك. إذا كنت تخطط لاعتماد Scrum لتطوير المنتجات الكبيرة، فاشترِ هذا الكتاب على الفور."

8. سكروم في الذكاء الاصطناعي: التطوير الرشيق للذكاء الاصطناعي مع سكروم و MLOps من تأليف باولو ساميشيلي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): باولو ساميشيلي

باولو ساميشيلي سنة النشر: 2022

2022 الوقت المقدر للقراءة: حوالي 6 إلى 7 ساعات

حوالي 6 إلى 7 ساعات المستوى الموصى به: متخصص

متخصص عدد الصفحات: 244 صفحة

244 صفحة التقييمات 4.1/5 (أمازون)



شهدت صناعة الذكاء الاصطناعي ازدهارًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وتستعد فرق البرمجيات لإنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يقدم ساميشيلي للقراء نظرة شاملة على إدارة المشاريع الضرورية أثناء تطوير الذكاء الاصطناعي في هذا العمل. هل تعمل الفرق الرشيقة على الذكاء الاصطناعي؟ هذا لك.

يقدم الكتاب تفاصيل شاملة حول منهجيات أجايل وسكروم وMLOps لتعزيز الروح المعنوية، وجمع الملاحظات، وممارسة التحكم، وتعزيز شمولية أصحاب المصلحة، وإدارة المطورين لتحقيق نتائج عالية الجودة.

وهو مناسب للسيناريوهات العملية لأنه يحتوي على أساس رشيق متين، وممارسات هندسية، وأمثلة من العالم الحقيقي. كما يوضح لك كيفية تطبيقها في شركتك.

_"مع أجايل وسكروم وMLOps، ستحصل على روح الفريق، والتغذية الراجعة المتكررة، والتحكم التجريبي، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتحفيز المطورين للحصول على نتائج عالية الجودة."

باولو ساميشيلي

الوجبات الرئيسية:

دليل مخصص ل تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي إدارة المشاريع

يوفر أمثلة عملية وأدلة حول كيفية توسيع نطاق هذه الاستراتيجيات

ما يقوله القراء:

لم يتم العثور على مراجعات

9. تعلم الرشيقة: فهم سكروم و XP و Lean و Kanban من تأليف أندرو ستيلمان وجينيفر جرين

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفان: أندرو ستيلمان وجينيفر جرين

أندرو ستيلمان وجينيفر جرين سنة النشر: 2014

2014 الوقت المقدر للقراءة: حوالي 11 إلى 12 ساعة

حوالي 11 إلى 12 ساعة المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 420 صفحة

420 صفحة التقييمات 4.5/5 (أمازون) 5/5 (بارنز ونوبل)



إذا كنت ترغب في تجاوز Scrum واستكشاف منهجيات Agile الأكثر شيوعًا، فهذا الكتاب هو الأنسب لك. إنه عمل خفيف وجذاب للقراءة، ويوفر تفاصيل شاملة فيما يتعلق بـ Scrum و XP و Lean و Kanban - وهو مثالي لفرق Scrum.

وهو يشرح كيف تركز كل طريقة على مجالات مختلفة من التطوير ويساعدك على فهم أي منها يناسبك أنت وفريق سكروم الخاص بك. خذ هذا الكتاب إذا كنت ترغب في الخوض في أجايل ولكنك بحاجة إلى توضيح حول المنهجية التي يجب أن تختارها.

<_"...من المهم عالميًا فهم الأشخاص في الفريق، وكيفية عملهم معًا، وكيف يؤثر عمل كل شخص على الآخرين."

أندرو ستيلمان وجنيفر غرين

المعلومات الأساسية:

يقدم تحليلاً شاملاً لأكثر أطر العمل الرشيقة شيوعاً

يساعدك على تحديد الطريقة الأفضل بالنسبة لحجم فريقك واحتياجاته

ما يقوله القراء:

"يتناول الكتاب جميع المواضيع بالتفصيل التي ينبغي للمرء أن يتناولها عند محاولة شرح الأجايل. أحب الطريقة التي كُتب بها الكتاب والتغطية والمحتوى."

10. كتاب The Great ScrumMaster: كتاب #ScrumMasterWay من تأليف زوزانا شوشوفا

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): زوزانا شوتشوفا

زوزانا شوتشوفا سنة النشر: 2016

2016 الوقت المقدر للقراءة: حوالي 7 إلى 8 ساعات

حوالي 7 إلى 8 ساعات المستوى الموصى به: متوسط إلى متقدم

متوسط إلى متقدم عدد الصفحات: 176 صفحة

176 صفحة التقييمات 4.2/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



مع تركيزه على سكرم ماسترز، يعد هذا الكتاب دليلاً شاملاً حول تشكيل نفسك لتصبح أفضل قائد يحتاجه فريقك ومؤسستك. تمنحك قراءة هذا العمل فهماً شاملاً لهذا المنصب المهم.

تتألق خبرة المؤلف التي تزيد عن 15 عامًا كمطور ومدير وماستر سكروم من خلال نموذج الحالة الذهنية المفصل الذي يعرض ما يجب أن يبدو عليه اليوم المثالي لماستر سكروم.

يستكشف هذا العمل كل جانب من جوانب كونك وتجسيدك لماستر سكروم، بدءًا من مسؤولياتك وكفاءاتك ومهاراتك الفوقية إلى براعتك في بناء الفريق وقدرتك على التكيف مع التغيير, تخصيص الموارد وغير ذلك الكثير.

_"لكي يكون المرشد جيدًا، يجب على ScrumMaster أن يبقى متقدمًا بخطوة واحدة فقط على الفريق والمنظمة، ويخرجهم من عاداتهم وأعرافهم وعاداتهم."

زوزانا شوشوفا

المعلومات الأساسية:

يدربك بصرامة لتصبح أفضل ما يمكن أن تكون عليه في برنامج سكروم

يقدم وصفًا تفصيليًا لمنصبك ومسؤولياتك الشاملة مدعومًا بسنوات من الخبرة العملية

ما يقوله القراء:

"أفضل كتاب للبدء بمصطلحات سكروم."

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لوحات معلومات Agile Scrum المبنية مسبقًا ولوحات المعلومات الأخرى: استخدم ClickUp لوحات المعلومات المبنية مسبقًا لأي إطار عمل سكروم لإدارة المشاريع. إن كليك أب أجايل سكرومتعد لوحة معلومات إدارة المشروع متميزة لأنها تأتي مع دعم Scrum وهي قابلة للتخصيص بالكامل

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