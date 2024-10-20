أفضل 10 أدوات ASO لتحسين تصنيفات التطبيقات في عام 2025

مع وجود الملايين من التطبيقات المتاحة على متجر Google Play ومتجر التطبيقات - وآلاف التطبيقات التي تُضاف كل يوم - أصبح التميز عن الآخرين أكثر أهمية من أي وقت مضى. ✨

في شروط التسويق داخل التطبيق، تتوافق التنزيلات مباشرة مع النمو. لا يوجد تنزيل بدون ظهور، تمامًا كما لا يوجد ظهور إلا إذا قمت بتعديل قائمة تطبيقك بما يكفي للحصول على مرتبة أعلى واكتشافه.

وهنا يأتي دور برنامج ASO أو برنامج تحسين متجر التطبيقات! 🎉 مطورو تطبيقات الجوال والمسوِّقون على أدوات ASO لتحسين ظهور تطبيقاتهم على الأجهزة المحمولة وزيادة تنزيلات تطبيقاتهم على متاجر التطبيقات.

هناك مشكلة واحدة فقط: وفرة أدوات ASO تجعل اختيار الأداة المناسبة أمرًا صعبًا.

في هذا الدليل النهائي لاختيار أفضل أداة ل ASO، قمنا بمراجعة أفضل أدوات تحسين متجر التطبيقات، مع استكمال تقييماتها وفوائدها وقيودها وأسعارها.

ما هي ASO؟

تحسين متجر التطبيقات أو ASO هي عملية زيادة ظهور التطبيق وترتيبه وتنزيلاته على متاجر التطبيقات مثل متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play.

أدوات ASO هي برامج مصممة لتحسين ترتيب تطبيقات الجوّال في متجر التطبيقات من خلال تطبيق استراتيجيات وتقديم توصيات لمطوّري التطبيقات والمسوّقين.

ويعتمد ASO على استراتيجيات متعددة، مثل تحسين الكلمات الرئيسية والأوصاف الجذابة والصور الغنية وأبحاث المنافسين واختبار A/B وما إلى ذلك، والتي يطبقها المسوقون للحصول على ترتيب أعلى في متاجر التطبيقات وزيادة التنزيلات. 💪

تساعد أدوات تحسين متجر التطبيقات في الوصول إلى جمهور أوسع، وجذب مستخدمين ذوي نوايا عالية، وتوصيل مزايا التطبيق إلى كل من متجر التطبيقات ومستخدميه، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة التنزيلات والمعاملات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات ASO؟

تعمل معظم أدوات ASO على نفس المبادئ: تحسين الكلمات الرئيسية، والتصنيف، ووصف التطبيق، والصور ولقطات الشاشة، ومراقبة الأداء. ومع ذلك، ستساعدك أداة ASO الجيدة على تحسين ترتيبك وتنزيلاتك باستمرار على المدى الطويل.

يعد اختيار أفضل أداة ASO أمرًا ضروريًا لاستراتيجية تسويق تطبيقاتك. ضع في اعتبارك هذه الجوانب عند اختيار أداة ASO جيدة:

البحث عن الكلمات الرئيسية : تحقق من البحث الشامل عن الكلمات الرئيسية، مما يساعد في تحديد الكلمات الرئيسية المثلى لعنوان تطبيقك ووصفه تحليل المنافسين: قم بتقييم ميزات تتبع معلومات الأداة للحصول على رؤى حول كيفية مقارنة تطبيقك بتطبيقات الجوال المماثلة في المتجر تتبع الأداء: ابحث عن وظائف تتبع الأداء التي تعرض تأثير استراتيجية ASO على الترتيب والتنزيلات اختبار أ/ب: باستخدام أداة تتيح اختبار A / B، يمكنك التحقق من صحة فرضياتك والتركيز على صفحة التطبيق الأفضل أداءً التي تزيد من التنزيلات مراجعة المستخدم وتحليل التقييمات: إعطاء الأولوية للأدوات ذات القدرات القوية لتحليل المشاعر. قم بتحليل مجموعة البيانات المجمعة بنفسك دون الحاجة إلى تمشيط التقييمات والمراجعات سهولة الاستخدام: اختر أداة ASO ذات واجهة مستخدم بسيطة حتى لا تقضي ساعات في البحث عن الكلمات المفتاحية أو اختبار A/B أو تحليل المنافسين

## أفضل 10 أدوات ASO للاستخدام في عام 2024

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل أدوات ASO الأعلى تقييمًا لتحسين تصنيفات التطبيقات في عام 2024. لكل أداة ميزة مميزة ولكنها فعالة جدًا في تحسين أداء متجر التطبيقات.

1. AppTweak

عبر تعديل التطبيق AppTweak هو تطبيق تسويق رقمي الذي يساعد المطورين والمسوقين على تحسين ظهور تطبيقاتهم على متجر تطبيقات Apple App Store وGoogle Play.

تقوم الأداة بتتبع أداء التطبيق في الوقت الفعلي في أسواق التطبيقات، مما يساعدك على إجراء التغييرات بانتظام.

ولعل أكثر ميزاتها فائدة، وهي تقرير ASO، تزود المطورين بتوصيات مستندة إلى البيانات و رؤى العملاء . بصرف النظر عن ذلك، يحظى AppTweak أيضًا بشعبية كبيرة بين المطورين بسبب واجهته سهلة الاستخدام وترقيات البرامج المنتظمة

AppTweak أفضل الميزات

احصل على تحليل للبيانات الوصفية وتحليل المنافسين وتتبع الروابط الخلفية مع تقارير ASO المتقدمة

ابحث عن الكلمات المفتاحية ذات الصلة بتطبيقك باستخدام ميزة البحث عن الكلمات المفتاحية واقتراحها في AppTweak

تحقق من حجم البحث لكل كلمة رئيسية مع خاصية "شعبية البحث" من Apple

قم بتقييم ألوان أيقونات منافسيك باستخدام أداة ألوان أيقونات التطبيقات ومعرفة ما إذا كان بإمكانك جعل هذه الألوان مناسبة لك أيضًا

إنشاء لوحات معلومات الأداء المخصصة من خلال التكامل مع أدوات ذكاء الأعمال وتصدير جميع البيانات بسهولة

قيود تعديل التطبيقات

سلط بعض المستخدمين الضوء على مشكلات تتعلق بجودة الدعم

مرونة محدودة في التقارير المخصصة

تسعير #### تسعير AppTweak

أساسي : 83 دولارًا شهريًا

: 83 دولارًا شهريًا تنمو : 274 دولارًا في الشهر

: 274 دولارًا في الشهر أساسي : 549$/شهرًا

: 549$/شهرًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تطبيق AppTweak:

G2 : 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

2. برج الاستشعار

عبر برج الاستشعار برج الاستشعار عبارة عن مجموعة برمجيات قوية تقوم بما يلي مطورو التطبيقات على دراسة الرؤى التنافسية الحيوية وفهم اقتصاد التطبيقات العالمي.

من خلال تحليلات التطبيقات على مستوى المؤسسات ومعلومات السوق، يمكنك قياس أداء تطبيقك مقارنةً بالمنافسين في العديد من المناطق الجغرافية.

تحتوي الأداة أيضًا على العديد من الميزات، مثل تحسين الكلمات الرئيسية، والتحليل المتعمق للمنافسة، وتحليل الاتجاهات والأداء.

أفضل ميزات برج الاستشعار

قياس نجاح استراتيجية اكتساب المستخدمين العضويين ومنافسيك بدقة من خلال استخبارات التطبيق الدقيقة

تحديد الكلمات المفتاحية التي تجذب التنزيلات واستكشاف الكلمات المفتاحية المحتملة التي يمكنك دمجها في عنوان تطبيقك ووصفه

الغوص في مشاعر المستخدمين من خلال تحليل مراجعات المستخدمين واستخدام التعليقات على ضمان الجودة احصل على بيانات المبيعات اليومية وبيانات استخدام التطبيق وأداء المنافسة

عرض البيانات على مستوى التطبيق في كل من App Store وGoogle Play باستخدام الملفات الشخصية للتطبيقات

قيود برج الاستشعار

الواجهة ليست جذابة بصريًا وقد تسبب الارتباك

تجربة المستخدم تحتاج إلى تحسين

تسعير برج الاستشعار

معلومات التسعير غير متاحة للعامة

تقييمات ومراجعات SensorTower

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. AppFollow

عبر متابعة التطبيق يبرز AppFollow كأفضل خيار لاكتساب المستخدمين العضويين لمتجر Google Play ومتجر التطبيقات. تساعدك الأداة على تحليل مراجعات المستخدمين ومشاعرهم وتقييمات التطبيق في الوقت الفعلي.

علاوة على ذلك، يتيح لك التكامل مع تطبيقات الأعمال الأخرى متابعة مراجعات المستخدمين وتقييماتهم. وبالإضافة إلى واجهة المستخدم السلسة والبسيطة، يمكن للمسوقين والمطورين تتبع أداء تطبيقاتهم وإجراء تغييرات لاكتساب ميزة على منافسيهم.

تُعد "تصنيفات AppFollow" ميزة إضافية تتيح لك معرفة التطبيقات والألعاب التي تتصدر قائمة الأكثر رواجاً في متاجر التطبيقات.

أفضل ميزات AppFollow

تقييم معدلات التحويل باستخدام معايير الصناعة

تحليل استراتيجيات التحسين الخاصة بمنافسيك وتصنيفات تطبيقاتك

استخدم ميزة مشاعر المستخدمين لفهم شعور عملائك تجاه تطبيقك

الكشف عن نقاط الضعف في أداء تطبيقك وإصلاحها بسرعة باستخدام مؤشر أداء المتجر

قم بقياس نتائج جهودك في تحسين أداء تطبيقك من خلال لوحات معلومات ASO و مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق تتبع التنزيلات ومعدلات التحويل والتغيرات في مواضع الكلمات الرئيسية

البحث عن الكلمات المفتاحية ذات الصلة وترجمتها تلقائيًا للتوطين

قيود متابعة التطبيق

الواجهة ليست بديهية للغاية

الإصدار التجريبي المجاني لمدة 10 أيام غير كافٍ لاستكشاف المنتج بالكامل

تسعير #### AppFollow

مجاني

أساسي $142/شهرًا

$142/شهرًا فريق : 504 دولارات شهرياً

: 504 دولارات شهرياً الشركة: أسعار مخصصة

التطبيق تابع التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (190+ تقييم)

4. AppFigures

عبر أرقام التطبيق AppFigures أداة ممتازة إذا كان لديك تطبيقات متعددة على متجر Play ومتجر التطبيقات. تتيح لك أدوات تحليلات التطبيق وأدوات تحسين محركات البحث الخاصة بالأداة تتبع التنزيلات والإيرادات والأداء في السوق.

تتيح لك أدوات ASO أيضًا تتبع الكلمات الرئيسية الشائعة وتطبيقها على صفحات تطبيقك.

تتميز الأداة أيضًا بوحدة تتيح لك تتبع نشاط المنافسين وتقدير أداء تطبيقاتهم مقارنةً بتطبيقاتك.

AppFigures أفضل الميزات

تتبع أداء التنزيلات والإيرادات وأداء المتجر لجميع تطبيقاتك في مكان واحد

مراقبة تصنيفات الكلمات الرئيسية وتحديد الكلمات الرئيسية الجديدة

تتبّع نشاط المنافسين من خلال تحليل اتجاهات التنزيلات والإيرادات والكلمات المفتاحية العضوية وما إلى ذلك

احصل على رؤى قيّمة من خلال جمع المراجعات والترجمة التلقائية

قيود AppFigures

قد تواجه منحنى تعليمي أكثر حدة مع واجهة معقدة

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في إدارة التقارير

تسعير AppFigures

الاتصال : 7.99 دولار شهرياً/شهرياً يتم دفعها سنوياً

: 7.99 دولار شهرياً/شهرياً يتم دفعها سنوياً مراقب : 35.99 دولار/شهريًا يتم دفعها سنويًا

: 35.99 دولار/شهريًا يتم دفعها سنويًا تحسين : 119.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

: 119.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا تنمو : 349.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

: 349.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا تعظيم: 1,449.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات AppFigures

لا توجد بيانات كافية على منصات المراجعات

5. SplitMetrics

عبر تقسيم المقاييس SplitMetrics Optimize عبارة عن منصة اختبار A/B للأجهزة المحمولة. من خلال هذه الأداة، يمكنك التحقق من صحة الأفكار والمفاهيم والميزات. توفر الأداة للمسوّقين طريقة سلسة لاختبار A/B في أسواق iOS و Android واكتشاف عناصر المحتوى التي تساعد في الحصول على المزيد من التحويلات.

وبالاقتران مع أداة "رادار التطبيقات"، تمنحك أداة Optimizes مجموعة قوية للتحكم في سير عمل ASO وتحسين أداء متجر التطبيقات لديك.

أفضل ميزات SplitMetrics

من خلال أكثر من 30 تجربة مختلفة، يمكنك اختبار A/B لكل عنصر من عناصر صفحة متجر تطبيقاتك - اسم التطبيق، والأيقونة، والوصف، والكلمات المفتاحية، ولقطات الشاشة، والمزيد

تتبع المدة التي يشاهد فيها المستخدمون الفيديو الترويجي الخاص بك أو ما إذا كانوا يتصفحون لقطات الشاشة باستخدام خرائط الحرارة

احصل على نصائح من فريق SplitMetrics حول كيفية تحسين صفحتك للحصول على المزيد من التنزيلات

قيود SplitMetrics

سلط بعض المستخدمين الضوء على نقص موارد الدعم لإجراء التجارب

ستحتاج الفرق إلى مساعدة المطورين لسحب التقارير

تسعير SplitMetrics (تطبيق رادار التطبيقات)

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SplitMetrics

مراجعات غير كافية

6. آب رادار

عبر آب رادار تطبيق App Radar من SplitMetrics هو أداة مفيدة للمبتدئين في مجال التسويق عبر الإنترنت. من السهل البدء باستخدامها وتقدم لك مجموعة من الميزات عند التسجيل، بما في ذلك تدقيق للموقع الحالي لتطبيقك في السوق، ومناقشة فردية مع مسوق تطبيقات متمرس، واستراتيجية تنفيذ موجهة.

يساعدك تطبيق App Radar على تحسين أداء تطبيقاتك في متاجر التطبيقات من خلال الجمع بين معلومات السوق وتوصيات الكلمات الرئيسية.

ومن المزايا الممتازة لهذا التطبيق أنه يتيح لك أتمتة تحديثاتك من خلال تتبع أداء التطبيق. 🌟

AppRadar أفضل الميزات

أتمتة سير عمل ASO ودفع التحسينات بشكل أسرع

البحث عن أفضل الكلمات المفتاحية باستخدام ذكاء الكلمات المفتاحية

الهندسة العكسية لاستراتيجية الكلمات المفتاحية لمنافسك

الرد على المراجعات والتقييمات دون عناء

قيود AppRadar #### قيود AppRadar

ميزات ووظائف أقل مقارنةً بالأدوات الأخرى

تسعير #### تسعير AppRadar

ASO : 69 دولارًا شهريًا

: 69 دولارًا شهريًا النمو : 159 دولارًا شهريًا

: 159 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تطبيق AppRadar

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

7. ستوريمافين

عبر ستورميفن Storemaven هي منصة ASO تساعد مطوري التطبيقات على اختبار عناصر صفحة متجر التطبيقات وتحسينها لزيادة التحويلات.

تركز هذه الأداة على اختبار A / B وتحليلات سلوك المستخدم، والتي توفر بعد ذلك توصيات مخصصة لمتجر التطبيقات. النهج العلمي الذي تتبعه Storemaven في اكتساب المستخدمين العضويين يجعلها مفضلة لدى مطوري التطبيقات.

أفضل ميزات Storemaven

افهم من يزور صفحات منتجك وقم بإنشاء الصفحات وفقًا لذلك باستخدام ميزات تحسين التطبيق كاملة المسار

احصل على وظائف اختبار A/B الموجهة - من إنشاء فرضية وتصميم متغيرات مختلفة إلى زيادة دقة الاختبار وتحليل النتائج

احصل على بحث شامل عن منافسيك

تقدم Storemaven خطة استراتيجية ASO مخصصة لتطبيقك

تصميم صفحات منتجات مخصصة لكل مرحلة من مراحل مسار التحويل لتعزيز التحويل

قيود Storemaven

ميزات ووظائف أقل مقارنة بالأدوات الأخرى

قد يواجه المستخدمون منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنة بالأدوات الأخرى المدرجة هنا

تسعير #### تسعير Storemaven

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ستورميفن

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. الحركة المتنقلة

عبر إجراء الجوال يوفر Mobile Action مجموعة من وظائف ASO التي تساعد المسوقين على التعمق في البحث عن الكلمات المفتاحية ونتائج بحث Google وزيادة إمكانية اكتشاف تطبيقات الجوّال. يأتي محملاً مسبقًا بمجموعة بيانات كبيرة من الكلمات الرئيسية للمساعدة في تتبع الكلمات الرئيسية المحتملة لتطبيقك المحدد.

تساعدك وظائف ASO أيضًا على قياس أداء تطبيقك مقارنةً بمنافسيه في الأسواق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يجمع تطبيق Mobile Action بين أداء الإعلانات وبيانات عائد الاستثمار مع مرات الظهور والتنزيلات العضوية.

أفضل الميزات #### Mobile Action

احصل على رؤى سريعة عن أي تطبيق، بما في ذلك تقديرات الإيرادات والتنزيلات والكلمات المفتاحية والمزيد، بمجرد إدخال اسم التطبيق في شريط أدوات البحث

الاطلاع على الكلمات المفتاحية المنافسة التي لا يتم ترتيبك لها

حدِّد الكلمات المفتاحية التي تحقق أفضل أداء لمنافسيك باستخدام جاسوس الكلمات المفتاحية

اكتشف الأصول الإبداعية الأفضل أداءً باستخدام مركز الأصول

قيود العمل على الهاتف المحمول

قد يجد المستخدمون منحنى تعليمي حاد لاستغلال الوظائف الكاملة للأداة

تسعير #### العمل على الهاتف المحمول

مجاني

قسط: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات العمل على الهاتف المحمول

G2 : 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. ذا تول

عبر الأداة TheTool عبارة عن أداة ASO قائمة على الأداء تتعقب كل ما يتعلق ب ASO: عمليات التثبيت العضوية وغير العضوية، وتصنيفات الكلمات الرئيسية، ومخططات متاجر التطبيقات، والتقييمات والمراجعات، والمزيد.

أصبح TheTool الآن جزءًا من AppRadar، ويستمد TheTool الكثير من وظائفه من الأداة السابقة، بما في ذلك معلومات الكلمات الرئيسية ورؤى السوق.

وإحدى الميزات المفيدة هي درجة ASO، والتي تتيح لك تتبع تأثير التحسينات التي تجريها من خلال واجهة مبسطة. وبالطبع، تمنحك هذه الأداة أيضًا لوحة معلومات تحليلية شاملة ومفصلة تتعقب مقاييس محددة.

أفضل ميزات TheTool

استخدم أدوات الكلمات المفتاحية للتطبيق لإجراء بحث عن الكلمات المفتاحية وتتبع الكلمات المفتاحية للمنافسين ومقارنة التصنيفات معهم

تحقق من مدى جودة تحسين تطبيقك باستخدام نقاط ASO

عرض وقياس الرفع العضوي (العلاقة بين عمليات التثبيت العضوية وغير العضوية) بسهولة

تتبّع أداءك في جميع أنحاء العالم في لوحة تحكم منفصلة واحصل على مقارنة مرئية ل أهدافك التسويقية أو مؤشرات الأداء الرئيسية عبر البلدان

قيود TheTool

ميزات أقل من أدوات ASO الأخرى

توصيات ورؤى أقل لدفع التحسينات

تسعير #### تسعير TheTool

ASO: 69 يورو/شهريًا

69 يورو/شهريًا النمو : 159 يورو/شهريًا

: 159 يورو/شهريًا القوة: 490 يورو/شهريًا

تقييمات ومراجعات TheTool

تقييمات غير كافية

10. StoreMockups

عبر نماذج المتجر Storemockups هي أداة بديهية لتحسين متجر التطبيقات تساعد صانعي التطبيقات والمسوقين على إنشاء لقطات شاشة زاهية لتطبيقات iOS و Android.

من المعروف أن الصور ولقطات شاشة التطبيق فعالة في تحسين أرقام التنزيل، وتوفر لك هذه الأداة مجموعة كبيرة من القوالب التي أثبتت جدواها في عرض شاشات التطبيقات بشكل جميل.

ادمج هذا التطبيق مع أداة ASO أخرى لاستغلال مجموعة كاملة من استراتيجيات التحسين.

StoreMockups أفضل الميزات

إنشاء لقطات شاشة عالية الجودة لتطبيقاتك، بما في ذلك النماذج ثلاثية الأبعاد

استخدام قوالب مدمجة لقوائم صفحات المنتجات

اختبار A / B لقوائم متجر تطبيقاتك وتحسين ASO على الصفحة

قيود متجر النماذج بالحجم الطبيعي

طلب المستخدمون المزيد من خيارات التخصيص مثل مصممي الأيقونات لقوائمهم

وظائف محدودة من وجهة نظر ASO

تسعير #### StoreMockups

الأفراد: 99 يورو/شهرًا

99 يورو/شهرًا الشركة الناشئة : 199 يورو/شهريًا

: 199 يورو/شهريًا المؤسسات: 399 يورو/شهريًا

تقييمات ومراجعات نماذج المتجر

تقييمات غير كافية

أدوات تسويق التطبيقات الأخرى

كل هذه الأدوات ممتازة في تحسين تصنيفات التطبيقات وتحسين التنزيلات.

ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى تتبع المشروع وأداة إدارة - مثل Clickup - لتعزيز جهودك في تسويق تطبيقاتك وتبسيط سير العمل التسويقي.

تبسيط جهود تسويق تطبيقاتك باستخدام ClickUp

يلبي مركز إدارة العمل في ClickUp احتياجات فرق العمل من جميع الأحجام، حيث يوفر ميزات شاملة لتنفيذ إدارة المشاريع تقنيات وتعاون الفريق وجمع الملاحظات

يجمع ClickUp فرقك معًا لتخطيط وتتبع والتعاون في أي مشروع - كل ذلك في مكان واحد. ClickUp لفرق التسويق مناسب بشكل خاص لحملات تسويق التطبيقات حيث يمكنك استخدامه للعمل بسلاسة عبر الفرق.

سواء كان عليك طرح استراتيجية أو توثيق سير العمل والأفكار، فإن أدوات مثل ClickUp Docs و ClickUp Whiteboards مفيدة لصقل سير عمل ASO.

قم بالعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

يمكن للفرق تنظيم الأفكار والأولويات في لوحة معلومات ClickUp للحصول على عرض كامل للجداول الزمنية والمكلفين بالمهام والتقدم المحرز. تساعد لوحة المعلومات في تحديد سياق المهام المرتبطة بخارطة الطريق وخطط الانتقال إلى السوق.

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

يمكنك أيضًا الحصول على مساعدة من ClickUp AI لإنشاء المحتوى وإنشاء أفكار للحملات وموجزات المحتوى وأوصاف التطبيقات واقتراحات العناوين والمزيد.

قم بتحسين نهج تسويق تطبيقاتك باستخدام منصة ClickUp القابلة للتخصيص

أفضل ميزات ClickUp

دمج التخطيط والاستراتيجية وإدارة المشاريع في ClickUp لدفع جهودك في تسويق تطبيقاتك على ASOp

العمل بالتزامن مع كتّاب المحتوى ومحللي ASO والمطورين في بيئة تعاونية للغاية

ابدأ وضع الأفكار باستخدام وظيفة السحب والإفلات البديهية في ClickUp Whiteboard

أنشئ أفكارًا للعناوين الرئيسية وأوصاف التطبيقات والمزيد باستخدام مساعد ClickUp للذكاء الاصطناعي

قيود ClickUp

ClickUp ليس أداة تحليلية. قد لا تزال بحاجة إلى أدوات تسويقية أخرى لاختبار A/B وتحليل الروابط الخلفية وتحليل المنافسين والبحث عن الكلمات الرئيسية

لا توجد تكاملات مع وسائل التواصل الاجتماعي أو إمكانيات النشر المباشر لمنشورات المدونة

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار المخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

سهِّل تنزيلات أسرع للتطبيقات باستخدام أفضل أدوات ASO

يتطلب تعزيز تصنيف تطبيقك تخطيطًا استراتيجيًا ورؤى واضحة. سواء كنت تهدف إلى قياس أداء تطبيقك مقابل المنافسين أو تجربة إصدارات مختلفة من المحتوى للتأثير على التنزيلات، فإن فوائد أدوات تحسين متجر التطبيقات رائعة.

ومع ذلك، غالبًا ما تتضمن استراتيجيات ASO الناجحة مزيجًا من العناصر الوظيفية المدمجة بسلاسة في نظام واحد. 👏🏼

على الرغم من أنه ليس متخصصًا في ASO، فكر في ClickUp، وهو أداة لإدارة المشاريع التي يمكنها زيادة الكفاءة إلى أقصى حد، وتحسين المحتوى الخاص بك، وتعزيز التعاون بين فرق العمل.

من خلال دمج أداة ASO الخاصة بك مع ClickUp، يمكنك تبسيط جهود تسويق تطبيقاتك بفعالية وإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل. تسجيل الدخول للحصول على حساب ClickUp المجاني اليوم.