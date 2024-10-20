أفضل 10 أدوات ASO لتحسين تصنيفات التطبيقات في عام 2025

مع وجود الملايين من التطبيقات المتاحة على متجر Google Play ومتجر التطبيقات - وآلاف التطبيقات التي تُضاف كل يوم - أصبح التميز عن الآخرين أكثر أهمية من أي وقت مضى. ✨
في شروط التسويق داخل التطبيق، تتوافق التنزيلات مباشرة مع النمو. لا يوجد تنزيل بدون ظهور، تمامًا كما لا يوجد ظهور إلا إذا قمت بتعديل قائمة تطبيقك بما يكفي للحصول على مرتبة أعلى واكتشافه.
وهنا يأتي دور برنامج ASO أو برنامج تحسين متجر التطبيقات! 🎉 مطورو تطبيقات الجوال والمسوِّقون على أدوات ASO لتحسين ظهور تطبيقاتهم على الأجهزة المحمولة وزيادة تنزيلات تطبيقاتهم على متاجر التطبيقات.
هناك مشكلة واحدة فقط: وفرة أدوات ASO تجعل اختيار الأداة المناسبة أمرًا صعبًا.
في هذا الدليل النهائي لاختيار أفضل أداة ل ASO، قمنا بمراجعة أفضل أدوات تحسين متجر التطبيقات، مع استكمال تقييماتها وفوائدها وقيودها وأسعارها.
ما هي ASO؟
تحسين متجر التطبيقات أو ASO هي عملية زيادة ظهور التطبيق وترتيبه وتنزيلاته على متاجر التطبيقات مثل متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play.
أدوات ASO هي برامج مصممة لتحسين ترتيب تطبيقات الجوّال في متجر التطبيقات من خلال تطبيق استراتيجيات وتقديم توصيات لمطوّري التطبيقات والمسوّقين.
ويعتمد ASO على استراتيجيات متعددة، مثل تحسين الكلمات الرئيسية والأوصاف الجذابة والصور الغنية وأبحاث المنافسين واختبار A/B وما إلى ذلك، والتي يطبقها المسوقون للحصول على ترتيب أعلى في متاجر التطبيقات وزيادة التنزيلات. 💪
تساعد أدوات تحسين متجر التطبيقات في الوصول إلى جمهور أوسع، وجذب مستخدمين ذوي نوايا عالية، وتوصيل مزايا التطبيق إلى كل من متجر التطبيقات ومستخدميه، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة التنزيلات والمعاملات.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات ASO؟
تعمل معظم أدوات ASO على نفس المبادئ: تحسين الكلمات الرئيسية، والتصنيف، ووصف التطبيق، والصور ولقطات الشاشة، ومراقبة الأداء. ومع ذلك، ستساعدك أداة ASO الجيدة على تحسين ترتيبك وتنزيلاتك باستمرار على المدى الطويل.
يعد اختيار أفضل أداة ASO أمرًا ضروريًا لاستراتيجية تسويق تطبيقاتك. ضع في اعتبارك هذه الجوانب عند اختيار أداة ASO جيدة:
- البحث عن الكلمات الرئيسية : تحقق من البحث الشامل عن الكلمات الرئيسية، مما يساعد في تحديد الكلمات الرئيسية المثلى لعنوان تطبيقك ووصفه
- تحليل المنافسين: قم بتقييم ميزات تتبع معلومات الأداة للحصول على رؤى حول كيفية مقارنة تطبيقك بتطبيقات الجوال المماثلة في المتجر
- تتبع الأداء: ابحث عن وظائف تتبع الأداء التي تعرض تأثير استراتيجية ASO على الترتيب والتنزيلات
- اختبار أ/ب: باستخدام أداة تتيح اختبار A / B، يمكنك التحقق من صحة فرضياتك والتركيز على صفحة التطبيق الأفضل أداءً التي تزيد من التنزيلات
- مراجعة المستخدم وتحليل التقييمات: إعطاء الأولوية للأدوات ذات القدرات القوية لتحليل المشاعر. قم بتحليل مجموعة البيانات المجمعة بنفسك دون الحاجة إلى تمشيط التقييمات والمراجعات
- سهولة الاستخدام: اختر أداة ASO ذات واجهة مستخدم بسيطة حتى لا تقضي ساعات في البحث عن الكلمات المفتاحية أو اختبار A/B أو تحليل المنافسين
## أفضل 10 أدوات ASO للاستخدام في عام 2024
لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل أدوات ASO الأعلى تقييمًا لتحسين تصنيفات التطبيقات في عام 2024. لكل أداة ميزة مميزة ولكنها فعالة جدًا في تحسين أداء متجر التطبيقات.
1. AppTweak
عبر تعديل التطبيق AppTweak هو تطبيق تسويق رقمي الذي يساعد المطورين والمسوقين على تحسين ظهور تطبيقاتهم على متجر تطبيقات Apple App Store وGoogle Play.
تقوم الأداة بتتبع أداء التطبيق في الوقت الفعلي في أسواق التطبيقات، مما يساعدك على إجراء التغييرات بانتظام.
ولعل أكثر ميزاتها فائدة، وهي تقرير ASO، تزود المطورين بتوصيات مستندة إلى البيانات و رؤى العملاء . بصرف النظر عن ذلك، يحظى AppTweak أيضًا بشعبية كبيرة بين المطورين بسبب واجهته سهلة الاستخدام وترقيات البرامج المنتظمة
AppTweak أفضل الميزات
- احصل على تحليل للبيانات الوصفية وتحليل المنافسين وتتبع الروابط الخلفية مع تقارير ASO المتقدمة
- ابحث عن الكلمات المفتاحية ذات الصلة بتطبيقك باستخدام ميزة البحث عن الكلمات المفتاحية واقتراحها في AppTweak
- تحقق من حجم البحث لكل كلمة رئيسية مع خاصية "شعبية البحث" من Apple
- قم بتقييم ألوان أيقونات منافسيك باستخدام أداة ألوان أيقونات التطبيقات ومعرفة ما إذا كان بإمكانك جعل هذه الألوان مناسبة لك أيضًا
- إنشاء لوحات معلومات الأداء المخصصة من خلال التكامل مع أدوات ذكاء الأعمال وتصدير جميع البيانات بسهولة
قيود تعديل التطبيقات
- سلط بعض المستخدمين الضوء على مشكلات تتعلق بجودة الدعم
- مرونة محدودة في التقارير المخصصة
تسعير #### تسعير AppTweak
- أساسي: 83 دولارًا شهريًا
- تنمو: 274 دولارًا في الشهر
- أساسي: 549$/شهرًا
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات تطبيق AppTweak:
- G2: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييمًا)
2. برج الاستشعار
عبر برج الاستشعار برج الاستشعار عبارة عن مجموعة برمجيات قوية تقوم بما يلي مطورو التطبيقات على دراسة الرؤى التنافسية الحيوية وفهم اقتصاد التطبيقات العالمي.
من خلال تحليلات التطبيقات على مستوى المؤسسات ومعلومات السوق، يمكنك قياس أداء تطبيقك مقارنةً بالمنافسين في العديد من المناطق الجغرافية.
تحتوي الأداة أيضًا على العديد من الميزات، مثل تحسين الكلمات الرئيسية، والتحليل المتعمق للمنافسة، وتحليل الاتجاهات والأداء.
أفضل ميزات برج الاستشعار
- قياس نجاح استراتيجية اكتساب المستخدمين العضويين ومنافسيك بدقة من خلال استخبارات التطبيق الدقيقة
- تحديد الكلمات المفتاحية التي تجذب التنزيلات واستكشاف الكلمات المفتاحية المحتملة التي يمكنك دمجها في عنوان تطبيقك ووصفه
- الغوص في مشاعر المستخدمين من خلال تحليل مراجعات المستخدمين واستخدام التعليقات على ضمان الجودة
- احصل على بيانات المبيعات اليومية وبيانات استخدام التطبيق وأداء المنافسة
- عرض البيانات على مستوى التطبيق في كل من App Store وGoogle Play باستخدام الملفات الشخصية للتطبيقات
قيود برج الاستشعار
- الواجهة ليست جذابة بصريًا وقد تسبب الارتباك
- تجربة المستخدم تحتاج إلى تحسين
تسعير برج الاستشعار
- معلومات التسعير غير متاحة للعامة
تقييمات ومراجعات SensorTower
- G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)
3. AppFollow
عبر متابعة التطبيق يبرز AppFollow كأفضل خيار لاكتساب المستخدمين العضويين لمتجر Google Play ومتجر التطبيقات. تساعدك الأداة على تحليل مراجعات المستخدمين ومشاعرهم وتقييمات التطبيق في الوقت الفعلي.
علاوة على ذلك، يتيح لك التكامل مع تطبيقات الأعمال الأخرى متابعة مراجعات المستخدمين وتقييماتهم. وبالإضافة إلى واجهة المستخدم السلسة والبسيطة، يمكن للمسوقين والمطورين تتبع أداء تطبيقاتهم وإجراء تغييرات لاكتساب ميزة على منافسيهم.
تُعد "تصنيفات AppFollow" ميزة إضافية تتيح لك معرفة التطبيقات والألعاب التي تتصدر قائمة الأكثر رواجاً في متاجر التطبيقات.
أفضل ميزات AppFollow
- تقييم معدلات التحويل باستخدام معايير الصناعة
- تحليل استراتيجيات التحسين الخاصة بمنافسيك وتصنيفات تطبيقاتك
- استخدم ميزة مشاعر المستخدمين لفهم شعور عملائك تجاه تطبيقك
- الكشف عن نقاط الضعف في أداء تطبيقك وإصلاحها بسرعة باستخدام مؤشر أداء المتجر
- قم بقياس نتائج جهودك في تحسين أداء تطبيقك من خلال لوحات معلومات ASO و مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق
- تتبع التنزيلات ومعدلات التحويل والتغيرات في مواضع الكلمات الرئيسية
- البحث عن الكلمات المفتاحية ذات الصلة وترجمتها تلقائيًا للتوطين
قيود متابعة التطبيق
- الواجهة ليست بديهية للغاية
- الإصدار التجريبي المجاني لمدة 10 أيام غير كافٍ لاستكشاف المنتج بالكامل
تسعير #### AppFollow
- مجاني
- أساسي $142/شهرًا
- فريق: 504 دولارات شهرياً
- الشركة: أسعار مخصصة
التطبيق تابع التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (190+ تقييم)
4. AppFigures
عبر أرقام التطبيق AppFigures أداة ممتازة إذا كان لديك تطبيقات متعددة على متجر Play ومتجر التطبيقات. تتيح لك أدوات تحليلات التطبيق وأدوات تحسين محركات البحث الخاصة بالأداة تتبع التنزيلات والإيرادات والأداء في السوق.
تتيح لك أدوات ASO أيضًا تتبع الكلمات الرئيسية الشائعة وتطبيقها على صفحات تطبيقك.
تتميز الأداة أيضًا بوحدة تتيح لك تتبع نشاط المنافسين وتقدير أداء تطبيقاتهم مقارنةً بتطبيقاتك.
AppFigures أفضل الميزات
- تتبع أداء التنزيلات والإيرادات وأداء المتجر لجميع تطبيقاتك في مكان واحد
- مراقبة تصنيفات الكلمات الرئيسية وتحديد الكلمات الرئيسية الجديدة
- تتبّع نشاط المنافسين من خلال تحليل اتجاهات التنزيلات والإيرادات والكلمات المفتاحية العضوية وما إلى ذلك
- احصل على رؤى قيّمة من خلال جمع المراجعات والترجمة التلقائية
قيود AppFigures
- قد تواجه منحنى تعليمي أكثر حدة مع واجهة معقدة
- أبلغ المستخدمون عن مشاكل في إدارة التقارير
تسعير AppFigures
- الاتصال: 7.99 دولار شهرياً/شهرياً يتم دفعها سنوياً
- مراقب: 35.99 دولار/شهريًا يتم دفعها سنويًا
- تحسين: 119.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا
- تنمو: 349.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا
- تعظيم: 1,449.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا
تقييمات ومراجعات AppFigures
- لا توجد بيانات كافية على منصات المراجعات
5. SplitMetrics
عبر تقسيم المقاييس SplitMetrics Optimize عبارة عن منصة اختبار A/B للأجهزة المحمولة. من خلال هذه الأداة، يمكنك التحقق من صحة الأفكار والمفاهيم والميزات. توفر الأداة للمسوّقين طريقة سلسة لاختبار A/B في أسواق iOS و Android واكتشاف عناصر المحتوى التي تساعد في الحصول على المزيد من التحويلات.
وبالاقتران مع أداة "رادار التطبيقات"، تمنحك أداة Optimizes مجموعة قوية للتحكم في سير عمل ASO وتحسين أداء متجر التطبيقات لديك.
أفضل ميزات SplitMetrics
- من خلال أكثر من 30 تجربة مختلفة، يمكنك اختبار A/B لكل عنصر من عناصر صفحة متجر تطبيقاتك - اسم التطبيق، والأيقونة، والوصف، والكلمات المفتاحية، ولقطات الشاشة، والمزيد
- تتبع المدة التي يشاهد فيها المستخدمون الفيديو الترويجي الخاص بك أو ما إذا كانوا يتصفحون لقطات الشاشة باستخدام خرائط الحرارة
- احصل على نصائح من فريق SplitMetrics حول كيفية تحسين صفحتك للحصول على المزيد من التنزيلات
قيود SplitMetrics
- سلط بعض المستخدمين الضوء على نقص موارد الدعم لإجراء التجارب
- ستحتاج الفرق إلى مساعدة المطورين لسحب التقارير
تسعير SplitMetrics (تطبيق رادار التطبيقات)
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات SplitMetrics
- مراجعات غير كافية
6. آب رادار
عبر آب رادار تطبيق App Radar من SplitMetrics هو أداة مفيدة للمبتدئين في مجال التسويق عبر الإنترنت. من السهل البدء باستخدامها وتقدم لك مجموعة من الميزات عند التسجيل، بما في ذلك تدقيق للموقع الحالي لتطبيقك في السوق، ومناقشة فردية مع مسوق تطبيقات متمرس، واستراتيجية تنفيذ موجهة.
يساعدك تطبيق App Radar على تحسين أداء تطبيقاتك في متاجر التطبيقات من خلال الجمع بين معلومات السوق وتوصيات الكلمات الرئيسية.
ومن المزايا الممتازة لهذا التطبيق أنه يتيح لك أتمتة تحديثاتك من خلال تتبع أداء التطبيق. 🌟
AppRadar أفضل الميزات
- أتمتة سير عمل ASO ودفع التحسينات بشكل أسرع
- البحث عن أفضل الكلمات المفتاحية باستخدام ذكاء الكلمات المفتاحية
- الهندسة العكسية لاستراتيجية الكلمات المفتاحية لمنافسك
- الرد على المراجعات والتقييمات دون عناء
قيود AppRadar #### قيود AppRadar
- ميزات ووظائف أقل مقارنةً بالأدوات الأخرى
تسعير #### تسعير AppRadar
- ASO: 69 دولارًا شهريًا
- النمو: 159 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات تطبيق AppRadar
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 3.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)
7. ستوريمافين
عبر ستورميفن Storemaven هي منصة ASO تساعد مطوري التطبيقات على اختبار عناصر صفحة متجر التطبيقات وتحسينها لزيادة التحويلات.
تركز هذه الأداة على اختبار A / B وتحليلات سلوك المستخدم، والتي توفر بعد ذلك توصيات مخصصة لمتجر التطبيقات. النهج العلمي الذي تتبعه Storemaven في اكتساب المستخدمين العضويين يجعلها مفضلة لدى مطوري التطبيقات.
أفضل ميزات Storemaven
- افهم من يزور صفحات منتجك وقم بإنشاء الصفحات وفقًا لذلك باستخدام ميزات تحسين التطبيق كاملة المسار
- احصل على وظائف اختبار A/B الموجهة - من إنشاء فرضية وتصميم متغيرات مختلفة إلى زيادة دقة الاختبار وتحليل النتائج
- احصل على بحث شامل عن منافسيك
- تقدم Storemaven خطة استراتيجية ASO مخصصة لتطبيقك
- تصميم صفحات منتجات مخصصة لكل مرحلة من مراحل مسار التحويل لتعزيز التحويل
قيود Storemaven
- ميزات ووظائف أقل مقارنة بالأدوات الأخرى
- قد يواجه المستخدمون منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنة بالأدوات الأخرى المدرجة هنا
تسعير #### تسعير Storemaven
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات ستورميفن
- G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)
8. الحركة المتنقلة
عبر إجراء الجوال يوفر Mobile Action مجموعة من وظائف ASO التي تساعد المسوقين على التعمق في البحث عن الكلمات المفتاحية ونتائج بحث Google وزيادة إمكانية اكتشاف تطبيقات الجوّال. يأتي محملاً مسبقًا بمجموعة بيانات كبيرة من الكلمات الرئيسية للمساعدة في تتبع الكلمات الرئيسية المحتملة لتطبيقك المحدد.
تساعدك وظائف ASO أيضًا على قياس أداء تطبيقك مقارنةً بمنافسيه في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يجمع تطبيق Mobile Action بين أداء الإعلانات وبيانات عائد الاستثمار مع مرات الظهور والتنزيلات العضوية.
أفضل الميزات #### Mobile Action
- احصل على رؤى سريعة عن أي تطبيق، بما في ذلك تقديرات الإيرادات والتنزيلات والكلمات المفتاحية والمزيد، بمجرد إدخال اسم التطبيق في شريط أدوات البحث
- الاطلاع على الكلمات المفتاحية المنافسة التي لا يتم ترتيبك لها
- حدِّد الكلمات المفتاحية التي تحقق أفضل أداء لمنافسيك باستخدام جاسوس الكلمات المفتاحية
- اكتشف الأصول الإبداعية الأفضل أداءً باستخدام مركز الأصول
قيود العمل على الهاتف المحمول
- قد يجد المستخدمون منحنى تعليمي حاد لاستغلال الوظائف الكاملة للأداة
تسعير #### العمل على الهاتف المحمول
- مجاني
- قسط: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات العمل على الهاتف المحمول
- G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)
9. ذا تول
عبر الأداة TheTool عبارة عن أداة ASO قائمة على الأداء تتعقب كل ما يتعلق ب ASO: عمليات التثبيت العضوية وغير العضوية، وتصنيفات الكلمات الرئيسية، ومخططات متاجر التطبيقات، والتقييمات والمراجعات، والمزيد.
أصبح TheTool الآن جزءًا من AppRadar، ويستمد TheTool الكثير من وظائفه من الأداة السابقة، بما في ذلك معلومات الكلمات الرئيسية ورؤى السوق.
وإحدى الميزات المفيدة هي درجة ASO، والتي تتيح لك تتبع تأثير التحسينات التي تجريها من خلال واجهة مبسطة. وبالطبع، تمنحك هذه الأداة أيضًا لوحة معلومات تحليلية شاملة ومفصلة تتعقب مقاييس محددة.
أفضل ميزات TheTool
- استخدم أدوات الكلمات المفتاحية للتطبيق لإجراء بحث عن الكلمات المفتاحية وتتبع الكلمات المفتاحية للمنافسين ومقارنة التصنيفات معهم
- تحقق من مدى جودة تحسين تطبيقك باستخدام نقاط ASO
- عرض وقياس الرفع العضوي (العلاقة بين عمليات التثبيت العضوية وغير العضوية) بسهولة
- تتبّع أداءك في جميع أنحاء العالم في لوحة تحكم منفصلة واحصل على مقارنة مرئية ل أهدافك التسويقية أو مؤشرات الأداء الرئيسية عبر البلدان
قيود TheTool
- ميزات أقل من أدوات ASO الأخرى
- توصيات ورؤى أقل لدفع التحسينات
تسعير #### تسعير TheTool
- ASO: 69 يورو/شهريًا
- النمو: 159 يورو/شهريًا
- القوة: 490 يورو/شهريًا
تقييمات ومراجعات TheTool
- تقييمات غير كافية
10. StoreMockups
عبر نماذج المتجر Storemockups هي أداة بديهية لتحسين متجر التطبيقات تساعد صانعي التطبيقات والمسوقين على إنشاء لقطات شاشة زاهية لتطبيقات iOS و Android.
من المعروف أن الصور ولقطات شاشة التطبيق فعالة في تحسين أرقام التنزيل، وتوفر لك هذه الأداة مجموعة كبيرة من القوالب التي أثبتت جدواها في عرض شاشات التطبيقات بشكل جميل.
ادمج هذا التطبيق مع أداة ASO أخرى لاستغلال مجموعة كاملة من استراتيجيات التحسين.
StoreMockups أفضل الميزات
- إنشاء لقطات شاشة عالية الجودة لتطبيقاتك، بما في ذلك النماذج ثلاثية الأبعاد
- استخدام قوالب مدمجة لقوائم صفحات المنتجات
- اختبار A / B لقوائم متجر تطبيقاتك وتحسين ASO على الصفحة
قيود متجر النماذج بالحجم الطبيعي
- طلب المستخدمون المزيد من خيارات التخصيص مثل مصممي الأيقونات لقوائمهم
- وظائف محدودة من وجهة نظر ASO
تسعير #### StoreMockups
- الأفراد: 99 يورو/شهرًا
- الشركة الناشئة: 199 يورو/شهريًا
- المؤسسات: 399 يورو/شهريًا
تقييمات ومراجعات نماذج المتجر
- تقييمات غير كافية
أدوات تسويق التطبيقات الأخرى
كل هذه الأدوات ممتازة في تحسين تصنيفات التطبيقات وتحسين التنزيلات.
ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى تتبع المشروع وأداة إدارة - مثل Clickup - لتعزيز جهودك في تسويق تطبيقاتك وتبسيط سير العمل التسويقي.
تبسيط جهود تسويق تطبيقاتك باستخدام ClickUp
يلبي مركز إدارة العمل في ClickUp احتياجات فرق العمل من جميع الأحجام، حيث يوفر ميزات شاملة لتنفيذ إدارة المشاريع تقنيات وتعاون الفريق وجمع الملاحظات
يجمع ClickUp فرقك معًا لتخطيط وتتبع والتعاون في أي مشروع - كل ذلك في مكان واحد. ClickUp لفرق التسويق مناسب بشكل خاص لحملات تسويق التطبيقات حيث يمكنك استخدامه للعمل بسلاسة عبر الفرق.
سواء كان عليك طرح استراتيجية أو توثيق سير العمل والأفكار، فإن أدوات مثل ClickUp Docs و ClickUp Whiteboards مفيدة لصقل سير عمل ASO.
قم بالعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية
يمكن للفرق تنظيم الأفكار والأولويات في لوحة معلومات ClickUp للحصول على عرض كامل للجداول الزمنية والمكلفين بالمهام والتقدم المحرز. تساعد لوحة المعلومات في تحديد سياق المهام المرتبطة بخارطة الطريق وخطط الانتقال إلى السوق.
قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة
يمكنك أيضًا الحصول على مساعدة من ClickUp AI لإنشاء المحتوى وإنشاء أفكار للحملات وموجزات المحتوى وأوصاف التطبيقات واقتراحات العناوين والمزيد.
قم بتحسين نهج تسويق تطبيقاتك باستخدام منصة ClickUp القابلة للتخصيص
أفضل ميزات ClickUp
- دمج التخطيط والاستراتيجية وإدارة المشاريع في ClickUp لدفع جهودك في تسويق تطبيقاتك على ASOp
- العمل بالتزامن مع كتّاب المحتوى ومحللي ASO والمطورين في بيئة تعاونية للغاية
- ابدأ وضع الأفكار باستخدام وظيفة السحب والإفلات البديهية في ClickUp Whiteboard
- أنشئ أفكارًا للعناوين الرئيسية وأوصاف التطبيقات والمزيد باستخدام مساعد ClickUp للذكاء الاصطناعي
قيود ClickUp
- ClickUp ليس أداة تحليلية. قد لا تزال بحاجة إلى أدوات تسويقية أخرى لاختبار A/B وتحليل الروابط الخلفية وتحليل المنافسين والبحث عن الكلمات الرئيسية
- لا توجد تكاملات مع وسائل التواصل الاجتماعي أو إمكانيات النشر المباشر لمنشورات المدونة
تسعير #### ClickUp
- مجانًا للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار المخصصة
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)
سهِّل تنزيلات أسرع للتطبيقات باستخدام أفضل أدوات ASO
يتطلب تعزيز تصنيف تطبيقك تخطيطًا استراتيجيًا ورؤى واضحة. سواء كنت تهدف إلى قياس أداء تطبيقك مقابل المنافسين أو تجربة إصدارات مختلفة من المحتوى للتأثير على التنزيلات، فإن فوائد أدوات تحسين متجر التطبيقات رائعة.
ومع ذلك، غالبًا ما تتضمن استراتيجيات ASO الناجحة مزيجًا من العناصر الوظيفية المدمجة بسلاسة في نظام واحد. 👏🏼
على الرغم من أنه ليس متخصصًا في ASO، فكر في ClickUp، وهو أداة لإدارة المشاريع التي يمكنها زيادة الكفاءة إلى أقصى حد، وتحسين المحتوى الخاص بك، وتعزيز التعاون بين فرق العمل.
من خلال دمج أداة ASO الخاصة بك مع ClickUp، يمكنك تبسيط جهود تسويق تطبيقاتك بفعالية وإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل. تسجيل الدخول للحصول على حساب ClickUp المجاني اليوم.