كيف يمكن لمنحنى S-Curve أن يفيد فريق إدارة مشروعك؟

بصفتك مدير مشروع، كيف تعرف ما إذا كنت تتقدم كما هو مخطط له؟ أولاً، بمقارنة التقدم المحرز بالخطة وثانياً، بمقارنة الخطة بالمعايير. المنحنى S- المنحنى هو طريقة بسيطة وفعالة ومرئية لتحقيق كلا الأمرين.

دعنا ندخل في التفاصيل!

ما هو منحنى S في إدارة المشاريع؟

المنحنى على شكل حرف S، كما يوحي الاسم، هو رسم بياني رياضي على شكل حرف S يرسم نقاط البيانات التراكمية عبر المحورين X و Y.

على سبيل المثال، إذا قمت برسم الوقت التراكمي للمشروع (يوميًا/أسبوعيًا/شهريًا) على المحور X والمهام التراكمية التي قمت بتنفيذها على المحور Y، ستحصل على رسم بياني على شكل حرف S.

منحنى S منحنى طول خط أنابيب الغاز الوطني في الولايات المتحدة من عام 1970 حتى عام 2015 [ المصدر ]

يحتوي منحنى S-curve على نقطتي انعطاف. عادةً ما يكون نمو المشروع بطيئًا في المراحل المبكرة لأن الفرق تعتاد على الصناعة أو تفهم المتطلبات.

يتم حل مشاكل التسنين هذه عند نقطة الانعطاف الأولى، ويتسارع المشروع، مما يخلق منحدرًا تصاعديًا. وفي نقطة الانعطاف الثانية، ينضج المشروع، مما يؤدي إلى تسطيح التقدم.

إن المنحنى على شكل حرف S ليس شيئًا مصممًا أو مفروضًا؛ بل هو مجرد تطور طبيعي للمشروع. والشيء الوحيد الذي ربما يمكنك التأثير عليه هو مكان حدوث الانعطافات.

أهمية المنحنيات على شكل حرف S في اتخاذ القرارات

يعد منحنى S-curve أحد أكثر الأدوات المباشرة المتاحة لمدير المشروع، حيث يقدم فوائد كبيرة. يقدم منحنى S-curve نظرة شاملة للمشروع، ويصبح جزءًا قويًا من عملية اتخاذ القرار . إليك الطريقة.

تتبع التقدم باستخدام منحنيات S

في بداية المشروع، يقوم جميع المديرين بعمل تقديرات للمدة التي سيستغرقها المشروع، وعدد الأشخاص الذين يحتاجون إليهم، والموارد الأخرى التي يحتاجون إليها، ومقدار التكلفة، وما إلى ذلك.

ويتمثل الاستخدام الأكثر شيوعًا لمنحنى S-curve في رسم خريطة لهذه التوقعات مع التقدم المستمر، حيث يكون بمثابة تقرير حالة المشروع . يمكن لمديري المشاريع تصور الاختلافات من خلال تراكب الرسم البياني للأداء الحالي على منحنى الإسقاط.

إذا أخذت مثال منحنى خط أنابيب الغاز الوطني على شكل حرف S أعلاه، فإن الخط البرتقالي هو الإسقاط، والخط الأزرق هو التقدم. سترى أنه من عام 1870 حتى عام 1985، تجاوز الأداء التوقعات.

بالنسبة لمدير المشروع، قد تكون هذه علامة جيدة، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف والعواقب المرتبطة بها.

احتياجات المشروع المتوقعة

يعمل منحنى S-curve أيضًا كطريقة رائعة للتنبؤ بالوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى أقصى قدر من الموارد أو الاستثمار. على سبيل المثال، في مشروع تطوير منتج برمجي، لن تحتاج مرحلة الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) إلى الكثير من الموارد كما هو الحال عندما يقبل العميل المنتج القابل للتطبيق ويبدأ تشغيل المنتج.

من خلال تحديد نقطة الانعطاف (قبول الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق)، يمكن لمديري المشاريع التنبؤ بالوقت الذي سيكون فيه أعضاء الفريق الإضافيون ضروريين. يمكنهم أيضًا التنبؤ بالمرونة اللازمة في النظام طوال دورة حياة المشروع، مما يساعد على وضع خطط احتياطية.

تخطيط السيناريو

من خلال تغيير مدخلات منحنى S-curve، يمكنك التخطيط للسيناريوهات المحتملة. على سبيل المثال، يمكنك معرفة ما إذا كانت التكاليف تنخفض عند تمديد الإطار الزمني للمشروع. أو يمكنك زيادة حجم فريق المشروع لتحريك نقطة الانعطاف الأولى إلى اليسار.

بهذه الطريقة، يمكنك التخطيط وتصور مختلف الاحتمالات والتنبؤ بالنتائج بشكل معقول.

إدارة التدفق النقدي

يسعى كل مدير إلى إكمال المشروع في حدود الميزانية المخصصة له. ومع ذلك، تقريبًا 60% من المؤسسات تتجاوز الميزانيات. يحدث هذا بشكل تدريجي وبزيادات صغيرة، دون أن يلاحظها أحد.

يمكن للمنحنى على شكل حرف S أن يمنع ذلك. يمكن لمديري المشاريع عمل تنبؤات التدفق النقدي من خلال تراكب النفقات المخطط لها على منحنى S مع الجدول الزمني لإصدار الأموال (والذي سيكون في قالب ميزانية المشروع).

إذا تجاوزوا الميزانية، يمكنهم إعادة التفاوض على الميزانية أو تقليل النطاق. إذا كانوا أقل من الميزانية، يمكنهم إضافة موارد أو إظهار وفورات.

أنواع منحنيات S-Curves

في حين أن منحنى S هو مصطلح شامل يشمل العديد من الرسوم البيانية على شكل حرف S، إلا أنها ليست كلها متساوية. تخدم عدة أنواع من منحنيات S- المنحنيات أغراضًا مختلفة، وتقدمها مختلف أدوات تصور البيانات . فيما يلي أكثرها شيوعًا.

خط الأساس S- المنحنى

هذه هي الخطة/التوقعات التي يضعها مدير المشروع في البداية. عادةً ما يحدد هذا الجدول الزمني للمشروع الجهد والتكلفة وتسلسل العمل الذي سيتم تسليمه.

وهو يحدد خط الأساس لجميع الأعمال المقبلة، ومن هنا جاءت التسمية. على الرغم من أنه لا يتم تعديله بشكل عام، إلا أنه في بعض الأحيان قد تؤدي التغييرات التي لا يمكن تجنبها في النطاق أو الجدول الزمني إلى قيام المديرين بتغيير المنحنى الأساسي S-curve أيضًا.

المنحنى S-المستهدف

يستخدم هذا المنحنى لتتبع تقدم المشروع أثناء حدوثه. وهو يحدد عناصر المشروع المختلفة بناءً على بيانات حقيقية، وغالبًا ما يكون ذلك في الوقت الفعلي. إذا تقاطع منحنى S-منحنى S المستهدف مع منحنى S- المنحنى الأساسي، فإن مشروعك في حالة جيدة - أي أنه يتقدم كما هو مخطط له.

قد تحتاج أي اختلافات إلى تدخلات، مثل تخصيص المزيد من الموارد أو إضافة استثمارات.

منحنى الموز

منحنى الموز هو رسم منحنيين على شكل حرف S على نفس الرسم البياني. على سبيل المثال، أثناء جدولة مشروع ما، قد تضع في اعتبارك تواريخ البدء/الانتهاء المبكرة وتواريخ البدء/الانتهاء المتأخرة وترسمها جميعًا على رسم بياني.

سيأخذ المنحنيان المتقاطعان على شكل حرف S شكل موزة، مما يوضح لك المسار الحرج ومقدار التعويم/التعويم الحر لديك.

حالات استخدام منحنى S

بينما يمكنك إنشاء منحنيات على شكل حرف S لأي معلمتين مرتبطتين ببعضهما البعض، إليك أكثرها فائدة لمديري المشاريع.

منحنى التكلفة مقابل الوقت : يحدد الوقت على المحور الأفقي وتكلفة تنفيذ المشروع على المحور الرأسي. يساعد هذا المنحنى على شكل حرف S في تتبع التكاليف على مدار دورة حياة المشروع

: يحدد الوقت على المحور الأفقي وتكلفة تنفيذ المشروع على المحور الرأسي. يساعد هذا المنحنى على شكل حرف S في تتبع التكاليف على مدار دورة حياة المشروع منحنى المبيعات/الإيرادات مقابل الوقت : يرسم البيانات المتوقعة للمبيعات مع مرور الوقت. يساعد هذا المنحنى S على تحديد نقطة التعادل والعائد المحتمل على الاستثمار

: يرسم البيانات المتوقعة للمبيعات مع مرور الوقت. يساعد هذا المنحنى S على تحديد نقطة التعادل والعائد المحتمل على الاستثمار منحنى ساعات العمل مقابل الوقت: يحدد الوقت المستغرق لإكمال المشروع عبر المراحل المختلفة. يساعد هذا المنحنى على شكل حرف S في التقدير و تخصيص الموارد في حين أن منحنيات S-curves مرنة ومفيدة عبر السيناريوهات، إلا أنها تأتي مع قيود خاصة بها أيضًا.

قيود منحنيات S-Curves

إن شكل منحنى S بحد ذاته ليس الأكثر فائدة، إلا أنه يمثل بيانًا للحقيقة حول كيفية تطور الموقف بشكل طبيعي. بشكل تراكمي، من المرجح أن تأخذ معظم نقاط البيانات شكل حرف S عند رسمها.

وبالتالي، لا يشير المنحنى على شكل حرف S إلى ما يجب اتخاذه من إجراءات تتجاوز ما يمكن أن تفعله الأموال أو الموارد الإضافية. وهذا يحد من الحل الإبداعي للمشاكل.

لا يأخذ المنحنى على شكل حرف S في الحسبان الظروف غير المتوقعة أو العوامل الخارجية، مثل جائحة أو إطلاق أحد المنافسين لمنتج مماثل. إنه رسم بياني للأحداث عندما يظل كل شيء ثابتًا.

كما أنه لا يعكس التطور الديناميكي للسوق. قد يقتصر منحنى S-curve على اتخاذ القرارات للمنافسة في السوق دائم التطور.

تتشابه هذه القيود مع أي أداة أو إطار عمل مصمم لغرض محدد. اعتمادًا على الغرض الذي تستخدمه من أجله، يمكن أن تكون منحنيات S مفيدة للغاية. إليك الطريقة.

كيفية إنشاء منحنى S-Curve

لإنشاء منحنى على شكل حرف S، كل ما تحتاجه هو البيانات. بمجرد حصولك على البيانات، يمكنك إنشاء منحنى على شكل حرف S على أي جدول بيانات أو برنامج رسم الخرائط الذهنية .

قم ببناء خرائط ذهنية في ClickUp لتحليل الأفكار الرئيسية

1. اجمع بياناتك

بالنسبة لمنحنيات S- المنحنيات الأساسية لإدارة المشاريع، تحتاج إلى بيانات حول الوقت المستغرق، والتكاليف المترتبة على ذلك، والموارد اللازمة، وفرص الإيرادات، وما إلى ذلك. اجمعها كلها على مقياس قياسي.

إذا اخترت منحنى الوقت مقابل منحنى S، فقد ترغب أيضًا في تضمين المعالم الرئيسية. على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بمشروع تطوير منتج برمجي، فستكون المعالم هي النموذج الأولي، واختبار المستخدم، وإطلاق MVP، وإطلاق الإصدار التجريبي، وما إلى ذلك. يساعدك تخطيطها على ربط نقاط الانعطاف الطبيعية بمعالم مشروعك. إذا كنت تستخدم بالفعل برنامج مرئي لإدارة المشاريع مثل ClickUp، من المحتمل أن تكون قد جمعت هذه البيانات بمرور الوقت.

اجعل الجدول الزمني لمشروعك أسهل في الفهم باستخدام مخطط شبكي أو مخطط جانت الخاص ب ClickUp أو أي طريقة أخرى

2. حدد البيانات التي تحتاجها

أثناء إدارة مشاريعك على ClickUp، من المحتمل أن يكون لديك مجموعة متنوعة من المعلومات:

المهام

المعالم الرئيسية

الجداول الزمنية

الأولويات

تواريخ الاستحقاق وتواريخ التسليم الفعلية

تقديرات الوقت والوقت الفعلي الذي تم تتبعه

أعباء العمل لكل عضو من أعضاء الفريق

حدد البيانات التي تحتاجها بناءً على التحليل الذي تريد إجراءه. قد تكون هذه بيانات تراكمية في الوقت الفعلي. تُعد لوحة ClickUp Whiteboard طريقة رائعة لتصور سير العمل وجمع كل هذه العناصر ورؤيتها في مكان واحد.

قم بالعصف الذهني، وأضف الملاحظات، واجمع أفضل أفكارك مع لوحات ClickUp Whiteboards

3. ارسم منحنى S- المنحنى الخاص بك

بمجرد تحديد نقطتي البيانات اللتين تريد رسم منحنى على شكل حرف S، تصبح جاهزًا لرسمهما! على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء مخطط احتراق ، تتيح لك لوحة معلومات ClickUp إنشاءها تلقائيًا.

أداة احتراق المخطط البياني السريع في لوحة التحكم

يمكن أن يساعدك مخطط التدفق التراكمي أيضًا على مراقبة التقدم الفعلي لمشروعك مقابل التقدم المتوقع على منحنى S. مع تقدم مشروعك، يمكنك إنشاء عناصر واجهة مستخدم لأي نقاط بيانات تحتاجها. يمكنك حتى تخصيص مصدر البيانات لإعداد تقارير دقيقة لقياس التقدم المحرز.

4. اتخذ إجراءً باستخدام منحنى S الخاص بك

بمجرد أن يصبح الرسم البياني الخاص بك جاهزًا، استخدم لوحة Whiteboard في ClickUp كمساحة عمل لفهم المعلومات. أضف الأشكال والمخططات والرسوم البيانية والرسوم البيانية والعناصر المرئية الأخرى إلى منحنى S- المنحنى الخاص بك لتقديم سياق كامل.

افتح انقر فوق الخرائط الذهنية لفهم الروابط بين العناصر والمهام والمشاريع. يمكنك أيضًا استخدام قوالب مخطط تدفق البيانات لدينا لتصور كيف يمكن لقراراتك بشأن أي معلمة أن تؤثر على الآخرين. تحسين سير العمل واتخاذ قرارات أفضل استنادًا إلى الرسوم البيانية والمخططات المستندة إلى البيانات المتوفرة.

ارتقِ بمنحنى S مع ClickUp

يتم تعريف نجاح مدير المشروع من خلال التسليم "في الوقت المحدد وفي الميزانية" التحدي الأكبر الذي يواجهه مديرو المشاريع في تحقيق ذلك هو الافتقار إلى الرؤية. ففي كثير من الأحيان، يركزون على الأشجار لدرجة أنهم يغفلون عن الغابة، حتى وإن كان ذلك عن غير قصد.

ClickUp's أداة إدارة المشروع مصممة لمنع ذلك. باستخدام ClickUp، يمكنك الدخول في تفاصيل دقيقة حول أي جانب من جوانب المشروع، مثل المهمة والمهمة الفرعية وقوائم المراجعة وما إلى ذلك.

كما يمكنك أيضًا تصغير الصورة الأكبر بسهولة ورؤية الصورة الأكبر على لوحة التحكم الخاصة بك كل يوم، وتحديثها في الوقت الفعلي.

S-curve هو ببساطة واحد من عشرات المخططات والرسوم البيانية التي يمكنك الوصول إليها على ClickUp. تمنحك لوحات كانبان والجداول الزمنية وطرق عرض الجداول والأهداف وتتبع الوقت وعشرات من عمليات التكامل الخارجية كل ما تحتاجه للتقدم كما هو مخطط له.

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