أفضل 10 أنظمة هاتف سحابية في 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

يتطلب كل عمل تجاري تواصلاً متسقاً بين فرق العمل.

غالبًا ما تكون أنظمة الهاتف التقليدية وخطوط الهاتف الخلوي غير موثوقة وغير ملائمة ومكلفة للغاية عندما تريد جمع فريقك معًا وبدء مسعى تعاوني .

يعد نظام الهاتف السحابي أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لإنشاء نظام اتصالات موحد.

وبفضل تعدد استخداماتها، نما سوق أنظمة الهاتف القائمة على السحابة بشكل كبير. من المقدر أن يصل سوق الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت إلى 194.5 مليار دولار بحلول عام 2024 .

الزيادة في معدلات الاستخدام واضحة تمامًا، حتى في عام 2021, 31% من الشركات تعتمد على نظام VoIP. يعد التبادل الفرعي الخاص أو PBX المستضاف مثالاً على نظام الهاتف القائم على السحابة.

مع تزايد عدد الشركات التي تختار برامج نظام الهاتف السحابي، يصبح من الضروري توخي الحذر عند اختيار البرنامج.

كيف تقرر الأفضل لفريقك أو مؤسستك؟ لا تقلق، فنحن هنا لحل هذه المعضلة. دعونا نلقي نظرة على أفضل 10 أنظمة هاتف سحابية في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أنظمة الهاتف السحابية؟

هناك عدد لا يحصى من أنظمة الهاتف السحابية، وكلها ذات ميزات فريدة. ومع ذلك، إليك بعض الميزات القياسية التي يجب توقعها من أي نظام هاتف سحابي.

احرص على الانتباه إليها عند اختيار نظام جديد لك:

الموثوقية: تأكد من أن نظام الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت يتمتع بخدمات موثوقة مع عدم وجود أعطال في وقت التشغيل

تأكد من أن نظام الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت يتمتع بخدمات موثوقة مع عدم وجود أعطال في وقت التشغيل القابلية للتوسع: اختر نظامًا يمكنه التوسع بسرعة مع نمو أعمالك أو تغيرها

اختر نظامًا يمكنه التوسع بسرعة مع نمو أعمالك أو تغيرها الفعالية من حيث التكلفة: ابحث في نموذج التسعير. تحقق مما إذا كان يشمل أي رسوم إعداد ورسوم شهرية وتكاليف إضافية للميزات

ابحث في نموذج التسعير. تحقق مما إذا كان يشمل أي رسوم إعداد ورسوم شهرية وتكاليف إضافية للميزات اختيار الميزات: قم بتقييم الميزات المقدمة، مثل تحويل البريد الصوتي إلى بريد إلكتروني، والمجيب التلقائي، وتسجيل المكالمات، وتحويل المكالمات، وعقد المؤتمرات عبر الفيديو

قم بتقييم الميزات المقدمة، مثل تحويل البريد الصوتي إلى بريد إلكتروني، والمجيب التلقائي، وتسجيل المكالمات، وتحويل المكالمات، وعقد المؤتمرات عبر الفيديو التكامل: ضع في اعتبارك إمكانات التكامل مع أدوات العمل الأخرى مثل برامج إدارة علاقات العملاء ومنصات التعاون

ضع في اعتبارك إمكانات التكامل مع أدوات العمل الأخرى مثل برامج إدارة علاقات العملاء ومنصات التعاون التوافق مع الأجهزة: تأكد من أن النظام يدعم الأجهزة المحمولة ويوفر اتصالاً سلسًا للعاملين عن بُعد أو المتنقلين

تأكد من أن النظام يدعم الأجهزة المحمولة ويوفر اتصالاً سلسًا للعاملين عن بُعد أو المتنقلين إمكانية الوصول: اختر نظامًا بواجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام لتسهيل منحنى التعلم لموظفيك

اختر نظامًا بواجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام لتسهيل منحنى التعلم لموظفيك الأمان: قم بتقييم التدابير الأمنية المعمول بها لحماية بيانات الاتصال الخاصة بك

## أفضل 10 أنظمة هاتف سحابية لاستخدامها في عام 2024

1. إيركول

عبر AirCall تهدف منصة هاتف واتصالات الأعمال والاتصالات هذه إلى تحويل كل مكالمة إلى نقطة اتصال ذات مغزى. تكمن قوتها الرئيسية في تكاملها السلس مع مختلف التطبيقات ذات الصلة.

يُعد نظام الهاتف الافتراضي من AirCall ميزة بارزة أخرى، حيث يوفر للشركات حلاً احترافياً وقابلاً للتطوير في مجال الاتصالات.

علاوة على ذلك، تقدم AirCall تحليلات متقدمة و أدوات إعداد التقارير التي توفر رؤى قيمة حول أداء الاتصالات.

Aircall أفضل الميزات

عمليات التكامل ذات الصلة: عزز إنتاجيتك من خلال الوصول الفوري إلى المعلومات الأساسية. ادمج Aircall مع نظام إدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة والتطبيقات المهمة الأخرى مثل HubSpot و Salesforce

عزز إنتاجيتك من خلال الوصول الفوري إلى المعلومات الأساسية. ادمج Aircall مع نظام إدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة والتطبيقات المهمة الأخرى مثل HubSpot و Salesforce نظام الهاتف الافتراضي: قم بتبسيط اتصالات عملك مع نظام الهاتف الافتراضي من Aircall. قم بإعداد الأرقام المحلية والدولية دون عناء، وأنشئ قوائم الرد الصوتي التفاعلي المخصصة، ووجه المكالمات بسهولة

قم بتبسيط اتصالات عملك مع نظام الهاتف الافتراضي من Aircall. قم بإعداد الأرقام المحلية والدولية دون عناء، وأنشئ قوائم الرد الصوتي التفاعلي المخصصة، ووجه المكالمات بسهولة أدوات إعداد التقارير والتحليلات: تعمّق في بيانات مكالماتك باستخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير القوية من AirCall. اكتشف رؤى قيمة حول أداء المكالمات من خلال ميزات مثل مراقبة المكالمات والتسجيل وتحليل المشاعر. تتبع أداء الوكيل، واكتشف فرص التدريب، واستوعب مشاعر العملاء

قيود AirCall

تحتاج عملية تسجيل الدخول إلى أن تكون أكثر سهولة لأنها تستمر في تسجيل خروج المستخدمين

يسعى التطبيق للحصول على تعليقات في كثير من الأحيان، مما يجعله عنصرًا مزعجًا

يفتقر إلى الثبات على نظام ماك

يمكن أن يكون تكامل الرسائل القصيرة أفضل

تسعير Aircall

الاحترافية: 30 دولارًا للرخصة الواحدة

30 دولارًا للرخصة الواحدة الاحترافية: 50 دولارًا للرخصة

50 دولارًا للرخصة أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Aircall

G2: 4.3/5 (أكثر من 930 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 930 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

2. نيكستيفا

عبر نيكستيفا Nextiva هو حل فعال للاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت مع ميزات بارزة مثل تطبيق NextivaONE، الذي يحول جهازك المحمول إلى مكتب افتراضي.

تأتي ميزة الاتصال الثلاثي في Nextiva في متناول يديك عندما تحتاج إلى التعاون مع زملائك في الفريق أو حل مشكلات العملاء بشكل جماعي. تتيح لك ميزة "حضور المكالمات" مراقبة الوكلاء المتصلين وتوجيه عملائك أو المتصلين الآخرين بشكل فعال.

Nextiva أفضل الميزات

NextivaOne: يساعد في تحويل جهازك المحمول إلى مكتب محمول مع تطبيق NextivaONE. يضمن لك البقاء على اتصال أثناء التنقل

يساعد في تحويل جهازك المحمول إلى مكتب محمول مع تطبيق NextivaONE. يضمن لك البقاء على اتصال أثناء التنقل المكالمات الثلاثية: تعاون بسلاسة مع زميلك في الفريق أو شريكك من خلال استخدام الميزة المثالية - المكالمات الثلاثية. فبدلاً من إدارة مكالمتين منفصلتين وتكرار المعلومات، يمكنك تبسيط إنتاجيتك من خلال إجراء مكالمة هاتفية واحدة

تعاون بسلاسة مع زميلك في الفريق أو شريكك من خلال استخدام الميزة المثالية - المكالمات الثلاثية. فبدلاً من إدارة مكالمتين منفصلتين وتكرار المعلومات، يمكنك تبسيط إنتاجيتك من خلال إجراء مكالمة هاتفية واحدة وجود المكالمات: راقب حالة الهاتف لموظفيك أو زملائك دون عناء من خلال ميزة حضور المكالمات. استخدم مؤشر الحالة هذا لتوجيه العملاء إلى الشخص المناسب بدلاً من توجيههم إلى موظف مشغول

قيود Nextiva

يجب أن يكون إعداد البريد الصوتي أكثر سهولة ويسرًا

تواجه الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد مشاكل في بعض الأحيان

يجب إضافة إعداد لحذف رسائل الهاتف

يمكن أن تكون تطبيقات الهاتف في بعض الأحيان عربات التي تجرها الدواب

تسعيرة Nextiva

أساسي: 17.39 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا

17.39 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا احترافي: 20.74 دولارًا/مستخدم/شهريًا

20.74 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: 27.44 دولارًا/مستخدم/شهريًا

Nextiva التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 2800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 510 تقييمات)

3. انتقل إلى

عبر الانتقال إلى GoTo Connect هو رد GoTo على نظام الهاتف السحابي الذي يهدف بشكل أساسي إلى توحيد الاتصال والتعاون داخل الشركة وخارجها.

وهو يتكامل مع عدد لا يحصى من أوضاع الهواتف المكتبية، مما يسمح للوكلاء بالوصول إلى المكالمات وأشكال الاتصال الأخرى مباشرةً من خلال أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

GoTo أفضل الميزات

التوافق مع الهاتف المكتبي: قم بتحديث مركز الاتصال الخاص بك من خلال دمج جميع هواتف مكتبك مع GoTo Connect. حل الهاتف السحابي متوافق مع أكثر من 180 طراز هاتف مكتبي

قم بتحديث مركز الاتصال الخاص بك من خلال دمج جميع هواتف مكتبك مع GoTo Connect. حل الهاتف السحابي متوافق مع أكثر من 180 طراز هاتف مكتبي تطبيقات سطح المكتب سهلة الاستخدام: ابقَ على اطلاع على كل ما يدور حولك دون عناء من خلال إدارة مكالماتك مباشرةً من الكمبيوتر المحمول. فسواء كنت تتصل أو تدردش أو ترسل رسائل نصية، فإن تطبيقات الويب وسطح المكتب تجعل الأمر سهلاً للغاية

ابقَ على اطلاع على كل ما يدور حولك دون عناء من خلال إدارة مكالماتك مباشرةً من الكمبيوتر المحمول. فسواء كنت تتصل أو تدردش أو ترسل رسائل نصية، فإن تطبيقات الويب وسطح المكتب تجعل الأمر سهلاً للغاية إعدادات إدارية قوية: إدارة مكالمات عملك دون عناء مع ميزات إدارة GoTo Connect. يوفر محرر خطة الاتصال سهل الاستخدام مع بساطة السحب والإفلات عرضًا واضحًا تمامًا لتدفقات مكالماتك المخصصة. قم بإدارة جداول توجيه المكالمات بسلاسة واحصل على رؤية غير مسبوقة مع تقارير ولوحات معلومات GoTo Connect

قيود GoTo

غالباً ما يستغرق طرح التحديثات وقتاً طويلاً

دعم محدود أثناء الإعداد

يفتقر إلى مزامنة البريد الإلكتروني

يجب أن تكون عمليات التكامل أكثر سهولة

تسعير GoTo

الأساسي: 27 دولارًا/مستخدم/شهرًا

27 دولارًا/مستخدم/شهرًا قياسي: 32 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات GoTo

G2: 4.4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

4. رينج سنترال

عبر رينج سنترال تتخصص RingCentral في مساعدة الشركات الصغيرة وتوفر إمكانية الوصول إلى خدمات عالمية المستوى خدمة العملاء نماذج باستخدام حل قابل للتطوير بدرجة كبيرة.

يمكنك استخدام مزايا خدمة العملاء العديدة لترك انطباع جيد لدى عملائك. فهو يوفر مجموعة كبيرة من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أرقام هواتف الأعمال.

كما أنه يساعدك على البقاء على اتصال مع عملائك وفريق عملك من خلال تطبيق واحد موحد متوافق مع الهاتف المحمول.

أفضل ميزات RingCentral

حلول خدمة العملاء: استخدم وحدات تحسين تجربة العملاء في RingCentral للتفاعل مع العملاء. قم بإعداد ترحيبات العملاء وتوجيه المكالمات المستندة إلى العملاء لتسهيل التواصل الفعال التواصل بين الأعمال والعملاء خيارات رقم هاتف الأعمال: احتفظ برقمك الحالي، أو احصل على رقم جديد برمز منطقة معروف، أو قم بإعداد رقم مجاني على مستوى الدولة، أو أنشئ رقمًا مخصصًا مخصصًا لعملك

استخدم وحدات تحسين تجربة العملاء في RingCentral للتفاعل مع العملاء. قم بإعداد ترحيبات العملاء وتوجيه المكالمات المستندة إلى العملاء لتسهيل التواصل الفعال التواصل بين الأعمال والعملاء تطبيق واحد: ابقَ على اتصال بأحدث الأحداث أثناء التنقل مع تطبيق موحد يتيح لك الوصول إلى جميع مكالماتك ورسائلك النصية ومعلوماتك من خلال أي جهاز

قيود RingCentral

عمليات تكامل محدودة

يفتقر إلى الدعم المناسب للهاتف المكتبي

واجهة مستخدم مرهقة لإدارة الامتدادات

قد يكون إعداد الرسائل النصية مربكاً

تسعير RingCentral

الأساسية: 20 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

20 دولاراً/مستخدماً/شهرياً متقدم: 25 دولارًا/مستخدم/شهريًا

25 دولارًا/مستخدم/شهريًا متقدم: 35 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات RingCentral

G2: 3.9/5 (أكثر من 750 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,160 تقييم)

5. أوما

عبر أومي Ooma هو نظام هاتف قائم على الحوسبة السحابية يعمل على تبسيط اتصالات الأعمال لمساعدتك على إنجاز المزيد من الأعمال خلال ساعات العمل.

تأتي ميكانيكيته الأساسية الموفرة للوقت مع موظف الاستقبال الافتراضي الذكي.

فهو يتيح لك إبقاء العديد من الأطراف ذات الصلة على اتصال باستخدام ميزة تعدد الحلقات ومجموعات الرنين. كما أنه يحميك ويوفر لك المزيد من الوقت باستخدام وظيفة حظر المكالمات المحسّنة.

أفضل ميزات Ooma

موظف الاستقبال الافتراضي: قم بأتمتة إدارة مكالماتك الواردة باستخدام موظف الاستقبال الافتراضي الذكي من Ooma. قم بتوجيه المتصلين وإرسال رسائل إليهم وإعداد قوائم متعددة

قم بأتمتة إدارة مكالماتك الواردة باستخدام موظف الاستقبال الافتراضي الذكي من Ooma. قم بتوجيه المتصلين وإرسال رسائل إليهم وإعداد قوائم متعددة حظر المكالمات المحسّن: وفّر ساعات العمل الثمينة واحمِ نفسك من المكالمات غير المرغوب فيها والمحتالين باستخدام نظام Ooma المتطور لحظر المكالمات

وفّر ساعات العمل الثمينة واحمِ نفسك من المكالمات غير المرغوب فيها والمحتالين باستخدام نظام Ooma المتطور لحظر المكالمات اتصال على مستوى الفريق: استفد من ميزات Ooma متعددة الحلقات والرنين الجماعي للسماح بالرد على مكالمة واحدة من خلال عدة هواتف تخص عدة موظفين

قيود Ooma

صعوبة التنقل في عملية الإعداد

يفتقر إلى الإعدادات الشرطية التلقائية لإعادة توجيه المكالمات

لا يحتوي على إمكانية إرسال فاكس جماعي

يمكن ترقيته باستخدام قوائم الاتصال السريع للمكاتب المتعددة

تسعير Ooma

الأساسي: مجانًا

مجانًا أوما أوفيس إسنتيالز: 19.95 دولارًا/مستخدم/شهرًا

19.95 دولارًا/مستخدم/شهرًا أوما أوفيس برو: 24.95 دولارًا/مستخدم/شهرًا

24.95 دولارًا/مستخدم/شهرًا أوما أوفيس أوفيس برو بلس: 29.95 دولارًا/مستخدم/شهرًا

تقييمات ومراجعات Ooma

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

6. تكبير

عبر تكبير يعد Zoom اسمًا معروفًا في سوق أنظمة الهاتف القائمة على السحابة بسبب ميزاته الغنية وملاءمته وسهولة الوصول إليه.

وعلى الرغم من أنه يأتي مع ميزات VoIP الأكثر شيوعًا، إلا أنه يتميز ببعض اللمسات الفريدة التي تجعله متميزًا.

تُعد ميزة إلغاء الضوضاء رفيقًا صامتًا (يقصد التورية) ولكنه مفيد أثناء ساعات العمل المزدحمة. يتتبع Zoom نشاط جميع جهات الاتصال الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت متاحة أم لا.

تُعد ميزة النسخ النصي أيضاً إضافة مثيرة للمساعدة في تدوين الملاحظات السريعة.

زووم أفضل الميزات

إلغاء الضوضاء: التخلص من المشتتات والعوائق غير الضرورية والتركيز بشكل كامل على مكالمتك

التخلص من المشتتات والعوائق غير الضرورية والتركيز بشكل كامل على مكالمتك مؤشر التواجد: استخرج معلومات قيّمة فيما يتعلق بالجدول الزمني العملاء وجهات الاتصال المهمة . تُظهر ميزة مؤشر التواجد ما إذا كانت جهة الاتصال متاحة أو مشغولة أو في اجتماع، وإذا كانت مشغولة، استفد من ميزة "أعلمني عندما يكون متاحًا" لتلقي تنبيهات تلقائية بمجرد أن يكون متاحًا

استخرج معلومات قيّمة فيما يتعلق بالجدول الزمني العملاء وجهات الاتصال المهمة . تُظهر ميزة مؤشر التواجد ما إذا كانت جهة الاتصال متاحة أو مشغولة أو في اجتماع، وإذا كانت مشغولة، استفد من ميزة "أعلمني عندما يكون متاحًا" لتلقي تنبيهات تلقائية بمجرد أن يكون متاحًا تفريغ رسائل البريد الصوتي: احصل على تفريغ نصي لرسائل البريد الصوتي للمسح السريع، مما يعزز إمكانية الوصول للموظفين الذين قد يعانون من ضعف السمع

قيود التكبير/التصغير

يحتوي الإصدار المجاني على وقت مكالمات ووظائف مكالمات محدودة

أجهزة التقاط HDMI المعتمدة غير محدثة

عدم ظهور التنبيهات أو الإشعارات في بعض الأحيان

ضعف دعم العملاء

تسعير التكبير

أساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 149.90 دولارًا في السنة/المستخدم

149.90 دولارًا في السنة/المستخدم Business: $219.90/year/user

$219.90/year/user الشركة بلس: 269.90 دولاراً سنوياً/المستخدم

269.90 دولاراً سنوياً/المستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زووم

G2: 4.5/5 (أكثر من 53,870 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 53,870 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,710 تقييم)

7. جراسهوبر

عبر جراسهوبر Grasshopper هو أحد موفري أنظمة الهاتف السحابية القوية التي تركز على العميل والتي تساعدك على التفاعل مع عملائك بشكل أكثر احترافية. افصل عملك عن حياتك الشخصية باستخدام رقم هاتف افتراضي.

يتم إخطارك بطبيعة المكالمة، سواء كانت مكالمة عمل أو غير ذلك، مما يتيح لك تقديم أفضل ما لديك في كلا الحالتين. تعمل ميزات توجيه المكالمات المتقدمة على التأكد دائماً من حصولك على جميع المكالمات الهاتفية.

جراسهوبر أفضل الميزات

رقم هاتف افتراضي: قم بتأمين رقم هاتف افتراضي لشركتك، مما يتيح لك الحصول على ميزات نظام الهاتف القوية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. حافظ على خصوصية رقمك، مما يضمن لك أن تكون على دراية دائمًا عندما يتصل بك أحد رجال الأعمال

قم بتأمين رقم هاتف افتراضي لشركتك، مما يتيح لك الحصول على ميزات نظام الهاتف القوية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. حافظ على خصوصية رقمك، مما يضمن لك أن تكون على دراية دائمًا عندما يتصل بك أحد رجال الأعمال تحسينات مكالمات الأعمال: ابقَ على اطلاع دائم مع Grasshopper، حيث ينبهك إلى مكالمات الأعمال ويتيح لك تقديم أفضل صوت لك. يمكنك الوصول إلى الترحيب المخصص والوصول إلى الخطوط الخارجية، مما يضمن توجيه المتصلين إلى القسم أو الموظف الصحيح

ابقَ على اطلاع دائم مع Grasshopper، حيث ينبهك إلى مكالمات الأعمال ويتيح لك تقديم أفضل صوت لك. يمكنك الوصول إلى الترحيب المخصص والوصول إلى الخطوط الخارجية، مما يضمن توجيه المتصلين إلى القسم أو الموظف الصحيح توجيه مكالمات متقدم للمكالمات: ابقَ على اتصال مع تطبيقات سطح المكتب أو الهاتف المحمول، وقم بإدارة مكالمات العمل والرسائل النصية من أي مكان. يمكنك التعامل مع مكالمات متعددة في وقت واحد من خلال توجيهها إلى هاتف آخر أو إلى أحد أعضاء الفريق، مما يضمن عدم مواجهة عملائك لإشارة الانشغال

قيود جراسهوبر

لديه مشاكل تقنية حيث تظل الرسائل غير مرسلة أو لا يمكن استلامها

يفتقر إلى إمكانية مراسلة عدة أشخاص دون إنشاء دردشة جماعية

إمكانيات المزامنة عبر أجهزة متعددة ناقصة بعض الشيء

تسعير غراسهوبر

Solo Solo الحقيقي: 14 دولارًا شهريًا يتم دفعها سنويًا

14 دولارًا شهريًا يتم دفعها سنويًا سولو بلس: 28 دولارًا شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

28 دولارًا شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا الشريك: 46 دولارًا شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

46 دولارًا شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا الشركات الصغيرة: 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات جراسهوبر

G2: 4/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

4/5 (أكثر من 140 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 330 تقييم)

8. فوناج

عبر فوناج Vonage هي مجموعة اتصالات تجارية شاملة مع إمكانية الوصول إليها عبر أجهزة متعددة ومتنوعة.

تتمحور الوسيلة حول المستهلك في بعض الجوانب، حيث تتميز بصندوق بريد للأعمال يتيح لك التواصل مع عملائك عبر منصاتهم المفضلة. كما أنه يحتوي على مساعد افتراضي بالذكاء الاصطناعي يساعد في مشاركة العملاء

على الرغم من أن التطبيق الأساسي يتسم بالكفاءة المعقولة، إلا أن مركز تطبيقات Vonage يحتوي أيضًا على العديد من عمليات التكامل عالية القيمة وذات الصلة.

أفضل ميزات Vonage

المساعد الافتراضي للذكاء الاصطناعي: يمكّنك المساعد الافتراضي للذكاء الاصطناعي من Vonage من بناء قوة عاملة رقمية جديدة تكمل فريقك البشري. بدء تفاعلات فورية مع العملاء، وتوجيه المحادثات لفهم احتياجاتهم وتنفيذ الإجراءات اللازمة بسلاسة

يمكّنك المساعد الافتراضي للذكاء الاصطناعي من Vonage من بناء قوة عاملة رقمية جديدة تكمل فريقك البشري. بدء تفاعلات فورية مع العملاء، وتوجيه المحادثات لفهم احتياجاتهم وتنفيذ الإجراءات اللازمة بسلاسة الصندوق الوارد للأعمال: تفاعل وتعاون مع العملاء في قناتهم المفضلة، سواء كان ذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة أو Facebook Messenger

تفاعل وتعاون مع العملاء في قناتهم المفضلة، سواء كان ذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة أو Facebook Messenger مركز تطبيقات فوناج: قم بتخصيص تجربة اتصالات الأعمال الخاصة بك باستخدام مركز تطبيقات فوناج. قم بدمج تطبيقات CRM وتطبيقات الأعمال الأساسية في منصة VBC، ويمكن الوصول إليها بسلاسة على كل من سطح المكتب والهاتف المحمول

قيود Vonage

عدم توفر أشخاص حقيقيين في خدمة العملاء

مشاكل في دعم الدردشة عبر الإنترنت

لا يوجد سجل تسجيل المكالمات العرض

لا يمكن للدردشة النصية التعامل مع ملفات الصور

تسعير #### تسعير Vonage

الجوال: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل خط

19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل خط القسط: 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل خط

29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل خط متقدم: 39.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل خط

تقييمات ومراجعات فوناج

G2: 4.3/5 (أكثر من 430 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. ديالباد

عبر لوحة الطلب يوفر Dialpad ميزات متقدمة واسعة النطاق لتبسيط اتصالات الأعمال وتعزيز الإنتاجية.

يتيح لك Dialpad التواصل مع عملائك عبر قنوات متعددة من خلال ميزات المراسلة متعددة القنوات. كما أن ميزات إعداد التقارير والتحليل التي توفرها قوية أيضًا.

ولكن تظل ميزة الذكاء الاصطناعي الصوتي هي الميزة البارزة، بالإضافة إلى جميع الميزات الضرورية لإجراء المكالمات واستقبالها.

Dialpad أفضل الميزات

الذكاء الاصطناعي الصوتي: عزز اتصالاتك مع نظام هاتف الأعمال من Dialpad، الذي يقدم ميزات أساسية مثل توجيه المكالمات وإعادة توجيه المكالمات والرد الصوتي التفاعلي (IVR) والمزيد لإدارة المكالمات بكفاءة

عزز اتصالاتك مع نظام هاتف الأعمال من Dialpad، الذي يقدم ميزات أساسية مثل توجيه المكالمات وإعادة توجيه المكالمات والرد الصوتي التفاعلي (IVR) والمزيد لإدارة المكالمات بكفاءة الرسائل متعددة القنوات: تبنَّ نهجًا متعدد القنوات لإعطاء الأولوية لرضا العملاء، وتعزيز الاحتفاظ بهم، وفي النهاية تعزيز أرباحك النهائية. تواصل مع العملاء على منصاتهم المفضلة وخلال ساعات عملهم الأكثر نشاطًا

تبنَّ نهجًا متعدد القنوات لإعطاء الأولوية لرضا العملاء، وتعزيز الاحتفاظ بهم، وفي النهاية تعزيز أرباحك النهائية. تواصل مع العملاء على منصاتهم المفضلة وخلال ساعات عملهم الأكثر نشاطًا تحليلات مركز الاتصال: فحص بيانات العملاء وفهم المقاييس الأساسية داخل مركز الاتصال. الحفاظ على فهم مستمر لأداء الفريق، من المكالمات التي تم تجاهلها إلى المكالمات المهجورة، مما يضمن الحصول على نظرة عامة واضحة في جميع الأوقات

قيود لوحة الطلب الهاتفي

يفتقر إلى قابلية التخصيص

يستغرق تحميل بيانات التحليلات وقتاً طويلاً جداً

لديه مشاكل في التوافق مع سماعات الرأس اللاسلكية

اشتكى المستخدمون من بطء التحميل خلال ساعات الذروة

تسعير Dialpad

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Dialpad

G2: 4.3/5 (أكثر من 210 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 210 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. جيت فو آي بي

عبر GetVoIP GetVoIP ليس برنامجًا تقليديًا لـ التواصل . وهو عبارة عن مستودع على الإنترنت لأدوات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المخصصة التي تساعدك على المقارنة واختيار ما يناسب احتياجات عملك.

وتتيح لك ميزة QuoteMatch المتقدمة الحصول على عروض أسعار فورية من أفضل مقدمي الخدمة حسب حجم فريقك. وعلاوة على ذلك، تتيح لك أدلة المقارنة الخاصة به اتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال. كما أنه يحتوي على مجموعة مختارة مصنفة من أفضل الأدوات في مختلف مجالات الأعمال والمجالات ذات الصلة.

GetVoIP أفضل الميزات

QuoteMatch: استخدم QuickMatch لإدخال عدد الموظفين لديك حاليًا، وستعطيك الأداة تلقائيًا معلومات تتعلق بعروض الأسعار من أفضل مقدمي الخدمات التي تناسب حجم شركتك

استخدم QuickMatch لإدخال عدد الموظفين لديك حاليًا، وستعطيك الأداة تلقائيًا معلومات تتعلق بعروض الأسعار من أفضل مقدمي الخدمات التي تناسب حجم شركتك أدلة المقارنة: استخدم المعلومات التفصيلية التي توفرها أدلة المقارنة لاتخاذ قرار مستنير وفعال من حيث التكلفة. فهي تخبرك عن المزايا والعيوب لكل حل من الحلول

استخدم المعلومات التفصيلية التي توفرها أدلة المقارنة لاتخاذ قرار مستنير وفعال من حيث التكلفة. فهي تخبرك عن المزايا والعيوب لكل حل من الحلول اختيار الأدوات المصنفة: ابحث عن ما تريده بالضبط باستخدام قسم الأدوات المقسمة حسب الفئات. الفئات دقيقة وتحتوي على إدخالات مثل VoIP للأعمال، ومركز الاتصال، والاتصالات الموحدة، ومقسمات PBX المستضافة، وSIP Trunking، وأنظمة الرد الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، وأنظمة IVR، وعقد المؤتمرات، وغيرها

قيود GetVoIP

إنه ليس برنامجاً مخصصاً لبروتوكول الإنترنت عبر بروتوكول الإنترنت؛ إنه منصة توفر مقارنات لحلول VoIP الحالية

لا يوفر أي أدوات خاصة به ويشير فقط إلى الحلول الخارجية

أسعار GetVoIP

غير متاح

تقييم GetVoIP

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

أدوات اتصال أخرى

كعمل تجاري مزدهر، تحتاج إلى تجاوز اختيار أفضل الميزات واختيار الحل الذي يبرز العمليات التجارية كما يفعل ClickUp.

إليك كيف تساعدك ClickUp في التعامل مع المكالمات الصادرة والواردة مع فريقك وعملائك.

ClickUp

يوفر ClickUp أدوات اتصال مفيدة وخالية من الفوضى مثل كليك أب كليب الذي يتيح لك نقل رسالتك بدقة وسياق من خلال مشاركة تسجيلات الشاشة. الرافعة المالية انقر فوق الدردشة لجعل تواصل الفريق مركزيًا لمشاركة التحديثات وربط الموارد وتعزيز التعاون السلس . استخدام انقر فوق التعليقات لتوليد على الفور عناصر الإجراء وتعيينها لأعضاء فريق محددين.

التفاعل مع تعليقات ClickUp وحلها بمجرد اكتمال المهام

أفضل ميزات ClickUp

تدقيق المستندات تنبيه أعضاء الفريق بأي تغييرات تم إجراؤها أو مطلوبة في المستندات باستخدام ميزة التدقيق

تنبيه أعضاء الفريق بأي تغييرات تم إجراؤها أو مطلوبة في المستندات باستخدام ميزة التدقيق ClickUp Clip: قم بإنشاء تسجيلات للشاشة تنقل رسالتك بفعالية مع الوضوح والسياق. احفظ هذه التسجيلات للرجوع إليها في المستقبل، وشاركها بسهولة من خلال الروابط العامة، واستخدم ميزات إضافية حسب الحاجة

انقل رسالتك دون عناء في ثوانٍ مع ميزة ClickUp لمقاطع الفيديو

ClickUp Chat: قم بتبسيط تواصل الفريق من خلال دمج الأدوات المختلفة والمحادثات المبعثرة. استفد من ClickUp Chat لمشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون في منصة مركزية واحدة

يمكنك مشاركة التحديثات والروابط وردود الفعل وتوحيد المحادثات المهمة بسهولة باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp

لوحة معلومات ClickUp المشتركة: قم بتوضيح عملك بشكل شامل لفريقك من خلال العروض المرئية. لوحات المعلومات هي الطريقة المثلى لإنشاء طرق عرض عالية المستوى لجميع الأنشطة داخل مساحة العمل الخاصة بك. شارك لوحات المعلومات هذه بين أعضاء الفريق لتسهيل التواصل المرئي الواضح والموجز

قم بتوضيح عملك بشكل شامل لفريقك من خلال العروض المرئية. لوحات المعلومات هي الطريقة المثلى لإنشاء طرق عرض عالية المستوى لجميع الأنشطة داخل مساحة العمل الخاصة بك. شارك لوحات المعلومات هذه بين أعضاء الفريق لتسهيل التواصل المرئي الواضح والموجز ClickUp Offline : تعمل الميزات الأساسية في المنصة بشكل جيد حتى بدون اتصال بالإنترنت

: تعمل الميزات الأساسية في المنصة بشكل جيد حتى بدون اتصال بالإنترنت ClickUp Comments : قم بتبسيط سير عملك من خلال إنشاء عناصر الإجراءات على الفور باستخدام التعليقات المعينة. قم بتعيين هذه المهام للآخرين أو لنفسك، مما يلبي الحاجة إلى إدارة سريعة وفعالة، حيث أن التعليقات غالباً ما تؤدي إلى اتخاذ إجراءات، وقد تضيع التفاصيل في هذه العملية

: قم بتبسيط سير عملك من خلال إنشاء عناصر الإجراءات على الفور باستخدام التعليقات المعينة. قم بتعيين هذه المهام للآخرين أو لنفسك، مما يلبي الحاجة إلى إدارة سريعة وفعالة، حيث أن التعليقات غالباً ما تؤدي إلى اتخاذ إجراءات، وقد تضيع التفاصيل في هذه العملية تكامل البريد الإلكتروني عزز التواصل الخارجي من خلال استخدام البريد الإلكتروني كطريقة مفضلة للتفاعل مع الأفراد خارج مساحة عمل ClickUp. قلل الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية من خلال تفعيل البريد الإلكتروني في ClickUp ClickUp ClickApp. إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من داخل ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين المنصات

إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

قيود ClickUp

لا توجد ميزة الصوت المدمج عبر الهاتف السحابي عبر الإنترنت

أبلغ بعض المستخدمين أن الواجهة تستغرق بعض الوقت للتعود عليها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهريًا

7 دولارات/مستخدم/شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

اتصال سلس من خلال بروتوكول VoIP

الاتصالات ساحة لا ترحم. يمكن أن تكون نقطة مؤلمة إذا سمحت لسوء التواصل والتكرار بالتكاثر داخل صوامع الاتصالات الخاصة بك. وعلى العكس من ذلك، ستصبح حافزًا للنجاح إذا استفدت من قوتها باستخدام أنظمة اتصالات عالية الجودة مثل ClickUp.

تذكر أن اختيار مزود خدمة الهاتف السحابي بدلاً من الهواتف التقليدية ليس نهاية المطاف. اعتبرها فرصة لتبني أداة شاملة ترتقي بلعبة الاتصالات الخاصة بك وتوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لكل جانب من جوانب عملك.

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