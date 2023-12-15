أفضل 10 كتب لإدارة المشاريع لمديري المشاريع

هل تعلم أن بإمكانك تحقيق نسبة نجاح 92% في تحقيق أهداف المشروع ببساطة عن طريق استخدام تقنيات إدارة المشروع باستمرار؟

ولكن إليك الأمر: إدارة المشاريع ليست نزهة في الحديقة. في عام 2015، تمكنت الشركات من إنهاء 29% فقط من المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. وذلك لأنك تحتاج إلى مهارات وموهبة وشغف ودراية فنية لإدارة مشروع ما بشكل لا تشوبه شائبة.

لا شيء يضاهي الخبرة الحقيقية في إدارة المشاريع، ولكن بناء قاعدة معرفية يجب أن تكون نقطة البداية لتصبح مدير مشروع ناجح.

ربما تتساءل، "كيف أفعل ذلك؟ دعك من تصفح الموارد المتناثرة على الإنترنت. بدلاً من ذلك، ركز على الكتب المخصصة لإدارة المشاريع - فهي تقدم نهجاً شاملاً ومنظماً لإرشادك بفعالية.

دعنا نتعمق في الأمر ونتحقق من أفضل 10 كتب لإدارة المشاريع التي ستعزز مهاراتك كمدير مشروع قوي. ابق معنا حتى النهاية، وسنشاركك أفضل طريقة لتطبيق تقنيات إدارة المشاريع الجديدة التي تعلمتها!

## أفضل 10 كتب لإدارة المشاريع لمساعدة مدراء المشاريع على النمو

1. دليل المبتدئين المطلق لإدارة المشاريع من تأليف جريج هورين

عبر أمازون صدر كتاب هورين في عام 2005، وهو كتاب جوهرة للعاملين في إدارة المشاريع. لماذا؟ لأنه يبسط إتقان إدارة المشاريع إلى خطوات سهلة وقابلة للتنفيذ - وهو مثالي للبدء بقوة منذ اليوم الأول.

لا يكتفي هورين بخدش السطح - بل يتعمق في إدارة المشاريع. بدءًا من رسم خطة المشروع إلى إتقان هيكل تقسيم العمل (WBS)، فهو يغطي كل شيء.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تكتشف نصائح لإتقان الميزانية, تخطيط الجداول الزمنية والغوص في إطار العمل الرشيق.

على الرغم من أنه موجود منذ بعض الوقت، إلا أن الإصدار الأخير من الكتاب مليء بالاستراتيجيات الحديثة، بما في ذلك أحدث أدوات إدارة الويب والنصائح الداخلية للتفوق في امتحان شهادة PMP.

"المشروع هو العمل الذي تقوم به المؤسسة مرة واحدة لتحقيق نتيجة فريدة من نوعها. ونعني بالمرة الواحدة أن العمل له بداية محددة ونهاية محددة، ونعني بالنتيجة الفريدة أن نتيجة العمل تختلف في طريقة أو أكثر عن أي شيء أنتجته المنظمة من قبل." - غريغوري م. هورين

المؤلف (المؤلفون):

جريجوري م. هورين

عدد الصفحات:

464 صفحة

سنة النشر:

2005

الوقت المقدر للقراءة

حوالي 13 ساعة

النقاط الأساسية:

التعمق في إدارة المشاريع

معلومات مفصلة عن إطار عمل أجايل

التقييمات

4.5/5 (أمازون) - " أوصي به. وأنا أمنحه خمس نجوم كاملة. إنه كتاب مدرسي مطلوب في فصل أقوم بتدريسه. بعض الطلاب يشعرون بالإعجاب به والبعض الآخر يقولون إنهم يحبون أنه يحتوي على جميع التفاصيل التي يمكنهم الوصول إليها لاحقًا عندما يصبحون أكثر خبرة."

3.6/5 (جودريدز)

المستوى الموصى به:

مبتدئ

2. بداية سريعة لإدارة المشاريع من تأليف كيم هيلدمان

عبر أمازون تخيل هذا. لديك مشروع ليس لديك أي فكرة عن كيفية إدارته. ستواجه حتماً بعض التحديات الصعبة.

الوقت يداهمك، وتدرك أنك بحاجة إلى دورة مكثفة لتتعلم كيفية إدارة التحديات في هذا المشروع الجديد. إذا كنت قد واجهت هذا الأمر من قبل، فإن كتاب Heldman's Project Management JumpStart سيكون أفضل حليف لك.

فقد كُتب هذا الكتاب بأسلوب سهل الفهم. فهو يساعدك على فهم المبادئ الأساسية لإدارة المشاريع بسرعة: التخطيط والتنفيذ والإدارة، باتباع دليل مجموعة معارف إدارة المشاريع (PMBOK).

يلقي Heldman بشبكة واسعة في تعريف المشروع، مما يجعله ملائمًا للمتخصصين في مجال الأعمال والأشخاص خارج عالم الأعمال. تساعد أسئلة المراجعة في نهاية كل فصل في تعزيز ما تعلمته فيه.

ويتبع الكتاب مسارًا منطقيًا وسهل المتابعة، كما أن أسلوب هيلدمان الخالي من الهراء يضيف إلى وضوحه. كما أن المصطلحات نادرة الحدوث، وهي تضيف أمثلة وحكايات واقعية ذات مغزى في العالم، مما يجعل الأفكار أكثر ارتباطاً والقراءة أكثر سلاسة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل لا يركز حصرياً على الجوانب الرقمية. ومع ذلك، فإن المبادئ التي يضعها يمكن تكييفها بسهولة مع المشاريع الرقمية. أحد العيوب الطفيفة هو عدم وجود إرشادات شاملة لأولئك الذين يستعدون للحصول على شهادة PMP.

"نهاية المشروع هي الوقت المناسب للتفكير في العمليات المستخدمة لإكمال الأنشطة، وتحديد ما إذا كان العميل راضيًا عن المنتج الذي يهدف المشروع إلى إنتاجه، وتوثيق الدروس المستفادة (من بين أمور أخرى) طوال فترة المشروع." كيم هيلدمان

المؤلف (المؤلفون):

كيم هيلدمان

عدد الصفحات:

368 صفحة

سنة النشر:

2003

الوقت المقدر للقراءة:

حوالي 10 ساعات

النقاط الأساسية:

دورة مكثفة سريعة وسهلة في إدارة المشاريع

أسلوب سهل الفهم وخالٍ من المصطلحات وسهل الفهم

التقييمات:

4.3/5 (أمازون) - "يوصى به لمدير مشروع مبتدئ"

3.6/5 (جودريدز)

المستوى الموصى به:

مبتدئ

3. مدير المشروع الكسول: كيف تكون منتجًا مرتين ومع ذلك تغادر المكتب مبكرًا بقلم بيتر تايلور

عبر أمازون هل تبحث عن شيء صغير ومختصر لتستفيد منه مهارات إدارة المشاريع إلى المستوى التالي؟ لا تبحث أكثر من مدير المشروع الكسول.

في هذا الكتاب، يتحدث تايلور عن مفهومه عن "الكسل المنتج" الأمر كله يتعلق بـ إدارة المشاريع بكفاءة دون الشعور بالإرهاق أو الإرهاق.

تتعمق هذه المقالة في قاعدة 80-20 (مبدأ باريتو)، وتسلط الضوء على كيفية الموازنة بين العمل والاسترخاء تعظيم الإنتاجية . وهو كتاب قصير ولكنه مؤثر، ويغطي النقاط الرئيسية المهمة لمديري المشاريع، ويقدم نصائح عملية لأولئك الجدد في مجال إدارة المشاريع.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يميل إلى القراء الذين لديهم فهم أساسي لمفهوم إدارة المشاريع. وهو يتضمن مقتطفات عن أهمية استخدام TOC، وLean، و سداسية سيجما المنهجيات، والتعمق في كل من المفاهيم المتقدمة والأساسية.

"أن تكون مديراً كسولاً للمشاريع هو أن تكون مركزاً في جهودك في إدارة المشاريع وأن تتعلم ممارسة جهودك حيثما كان ذلك مهماً حقاً، وحيثما كان لها أكبر الأثر." _ - بيتر تايلور

المؤلف (المؤلفون):

بيتر تايلور

عدد الصفحات:

152

سنة النشر:

2010

الوقت المقدر للقراءة:

حوالي 4 ساعات

النقاط الأساسية:

فهم كيف تكون كسولاً منتجاً

احصل على توازن أفضل بين العمل والحياة باستخدام مبدأ باريتو

التقييمات

4.2/5 (أمازون) - "إذا كنت تعمل بأي شكل من الأشكال في إدارة المشاريع وتواجه مشكلة عدم الإنتاجية، فإن بيتر يقدم نصائح رائعة لـ "الحد الأدنى من المدخلات لتحقيق أقصى قدر من التأثير" إذا كنت كسولاً للغاية، فما عليك سوى شراء هذا الكتاب للحصول على قائمة النصائح في الفصل الأخير. إنه يستحق ذلك بكثير."

3.5/5 (جودريدز)

المستوى الموصى به:

متقدم

4. إدارة المشاريع الرشيقة مع سكروم من تأليف كين شوابر

عبر أمازون عندما يشرح لك أحد مبتكري سكروم ذلك، فمن الأفضل أن تستمع إليه.

في هذا العمل، يأخذك شوابر في رحلة المبتدئين إلى عالم سكرم.

إحدى الميزات البارزة، كما لاحظ الكثيرون، هي أن الفصل الأول فقط هو الذي يتعمق في الجوانب النظرية التفصيلية لسكروم ودوره في إدارة المشاريع الرشيقة. بعد الفصل الأول، ينتقل الكتاب بسرعة إلى دراسات الحالة في العالم الحقيقي.

يدرك شوابر أن الأمثلة العملية هي الأفضل في توضيح فائدة المنهجية في إدارة المشاريع. أثناء تقليبك لصفحاته، ستحصل على رؤية واقعية لمشهد مشروع البرمجيات وستتعرف على بعض المزالق الشائعة.

وبلغة بسيطة، يرشدك الكتاب إلى كيفية توسيع نطاق المشاريع وإدارتها، وإدارة التعقيدات باستخدام منهجية سكروم، وبناء فريق سكروم من الدرجة الأولى، وإعداد الاحتفالات والتحف، وغيرها من أدوات سكروم الأساسية. ويتميز الكتاب بأجواء إطار العمل الرقمي، حيث يتطرق إلى نموذج نضج القدرات (CMM) ويغلف أفضل الممارسات في تطوير البرمجيات.

ومع ذلك، يجب أن تلاحظ أن العديد من القراء يقترحون التعرف على المبادئ الأساسية لـ Agile و Scrum واستخدام هذا الكتاب كدليل لدراسة الحالة.

"الحس السليم هو مزيج من الخبرة والتدريب والتواضع والذكاء والفطنة والذكاء. يطبق الأشخاص الذين يوظفون Scrum الحس السليم في كل مرة يجدون فيها أن العمل ينحرف عن المسار المؤدي إلى النتائج المرجوة. ومع ذلك فإن معظمنا معتادون على استخدام العمليات الإرشادية - تلك التي تقول "افعل هذا، ثم افعل ذلك، ثم افعل هذا" - لدرجة أننا تعلمنا تجاهل الحس السليم وانتظار التعليمات بدلاً من ذلك." - كين شاوبر

المؤلف (المؤلفون):

كين شاوبر

عدد الصفحات:

192 صفحة

سنة النشر:

2004

الوقت المقدر للقراءة:

حوالي 5 ساعات

النقاط الأساسية:

شرح مفصّل للجوانب النظرية لسكروم

مليء بالأمثلة العملية الواقعية

التقييمات

4.4/5 (أمازون) - "يعرض المؤلف حوالي 25 سيناريو/تحديًا مختلفًا واجهه وكيف تمكن من حلها. لا يزال الكتاب مناسبًا حتى بعد عقدين من نشره. سيستفيد أساتذة سكروم من السيناريوهات المختلفة المقدمة. سيحصلون على إرشادات حول كيفية المضي قدمًا إذا واجهوا مواقف مماثلة. قسم التعلم في نهاية كل سيناريو يغرس المفاهيم."

3.7/5 (جودريدز)

المستوى الموصى به:

المستوى المتوسط

5. العقلية الرشيقة: إنجاح العمليات الرشيقة من تأليف جيل بروزا

عبر أمازون تخيّل أن يكون لديك كل النظريات حول العمليات الرشيقة من أجل إدارة المشاريع ولكنك تصطدم بحاجز عندما يحين الوقت لوضعها موضع التنفيذ. وهنا يأتي دور كتاب العقلية الرشيقة فهو مصمم خصيصًا لهذا السيناريو بالضبط. إنه يركز على التحديات التي يواجهها أولئك الذين يهدفون إلى "تطبيق الأجايل" بدلاً من مجرد معرفة الحبال.

يتعمق الكتاب في صراعات الانغماس في ميكانيكا العملية عندما تكون على دراية جيدة بالقيم الرشيقة. يبتعد بروزا عن التعامل مع العقلية الرشيقة على أنها الحل النهائي لكل مشاكل إدارة المشاريع. بدلاً من ذلك، يعرّفها على أنها عقلية تعزز الاتساق والمواءمة بين القيم والمعتقدات والمبادئ.

يؤكد المؤلف بقوة على الحاجة إلى تشكيل إطار العمل الرشيق وفقًا لاحتياجاتك وموقف مؤسستك والسياق العام لإدارة مشروعك. في حين أنه يوفر أساسًا نظريًا أساسيًا لأجايل، إلا أنه يفترض أن القراء لديهم بالفعل قبضة على النموذج.

لذا، إذا كنت جديدًا في هذا المجال، فإنه يقترح عليك استبداله بالمزيد من الكتب التمهيدية في إدارة المشاريع.

"أن تصبح بارعًا في أجايل، مثل أن تصبح بارعًا في الجري لمسافات طويلة أو في مهنة جديدة أو في تربية الأبناء، ينطوي على تحول عميق لا يمكن لسلسلة من الخطوات الصغيرة أن تحققها بشكل كافٍ. أنت بحاجة إلى التزام مناسب: "افعلها كما لو كنت تعنيها." - جيل بروزا_

المؤلف (المؤلفون):

جيل بروزا

عدد الصفحات:

208 صفحة

سنة النشر:

2015

الوقت المقدر للقراءة:

حوالي 5 ساعات

النقاط الأساسية:

التعمق في إطار عمل أجايل

يشرح كيفية تطبيق أجايل لتلبية احتياجاتك الخاصة

التقييمات:

4.4/5 (أمازون) - "كما يقول جيم هايسميث في البداية، "تفشل العديد من المنظمات في جني فوائد أجايل لأنها اعتمدت الممارسات ولكن ليس العقلية". أخيرًا، هنا دليل واستكشاف للجانب الآخر من عملة الأجايل (أن تكون رشيقًا - وليس فقط أن تفعل الأجايل!) - عقلية الأجايل."

5/5 (كتب جوجل بلاي)

المستوى الموصى به:

متقدم

6. إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع من تأليف جاك فيرارو

عبر أمازون يرقى دليل فيرارو العملي إلى مستوى اسمه، فهو مليء بالقصص والدروس الجذابة. فهو يسلط الضوء على منهجية إدارة المشاريع وعملياتها، مما يجعلها متاحة حتى لمديري المشاريع غير الرسميين.

من خلال الكشف عن المصطلحات الخاصة بإدارة المشاريع، يحول فيرارو فن إدارة المشاريع إلى شيء يبدو سهل المنال.

يسلط المؤلف الضوء على أن العديد من المديرين يستخدمون بالفعل عمليات إدارة المشاريع في مهامهم اليومية ويحتاجون ببساطة إلى تجديد المعلومات حول تلك المبادئ.

ستكتشف هنا دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة يقودك إلى إدارة المشاريع. فهو يزودك بمهارات حيوية مثل تقنيات تحليل الأعمال، وهياكل تقسيم العمل، وأساليب تسلسل البرامج، واستراتيجيات إدارة المخاطر.

الكتاب مليء بالتفسيرات العملية والأمثلة القابلة للتطبيق، مما يجعل الكتاب يفي بالغرض. ومع ذلك، إذا كنت في مرحلة متقدمة ولا تتطلع إلى إعادة النظر في الأساسيات، فابحث عن كتاب يتعمق في التفاصيل الرئيسية لإدارة المشاريع.

"تنتقل فرق المشاريع وأعضاؤها بسرعة من مشروع إلى آخر وغالبًا ما تكون تحت ضغط هائل للإنتاج المنجزات والنتائج. تصل فرق المشروع بسرعة، ثم تختفي مع انتقالها إلى الحاجة التنظيمية الملحة التالية، وتصبح فرق المشروع لا تعرف الأعمال والتكنولوجيا. ومع ذلك فإن معرفة الأعمال المحددة ضرورية لنجاح المشروع... وتصبح هذه المعرفة التجارية أساسًا لمتطلبات المشروع، وهي عنصر أساسي لنطاق المشروع." جاك فيرارو

المؤلف (المؤلفون):

جاك فيرارو

عدد الصفحات:

242 صفحة

سنة النشر:

2012

الوقت المقدر للقراءة:

حوالي 7 ساعات

النقاط الأساسية:

افتقاره إلى المصطلحات الخاصة بإدارة المشاريع، وهو أمر مرحب به كثيراً

مليء بالأمثلة العملية والتطبيقات الواقعية

التقييمات:

4.2/5 (أمازون) - "بما أنني لم أدرس إدارة المشاريع بشكل رسمي أبدًا ومع ذلك طُلب مني قيادة مشاريع الأعمال كجزء من الأدوار السابقة يمكنني أن أنظر إلى الوراء وأتمنى لو كنت قد قرأت هذا في وقت سابق. معلومات عملية جيدة وأمثلة ذات صلة دون التورط في المصطلحات. المناهج قابلة للنقل إلى أجزاء أخرى من عملك/حياتك. يستحق العناء."

3.54/5 (جودريدز)

المستوى الموصى به:

مبتدئ

7. إدارة المشاريع للبشر: مساعدة الناس على إنجاز الأمور من تأليف بريت هارنيد

عبر أمازون يقترب هذا الاختيار في قائمتنا من إدارة المشاريع من وجهة نظر أكثر شمولية وتركز على الإنسان. يعتقد المؤلف أن إدارة المشروع هي أكثر من مجرد قواعد وأدوات؛ إنها تتعلق بشحذ المهارات الشخصية والحدس. تساعدك هذه السمات على إيجاد الحلول التي ترضي جميع المعنيين وتخلق مواقف مربحة للجميع.

إذا كنت تريد كتابًا عن إدارة المشاريع يركز على المنهجيات، فهناك الكثير من الكتب الأخرى في هذه القائمة تغطي ذلك. ما يميز هذا الكتاب هو تركيزه على العلاقات الإنسانية والتوقعات وحل النزاعات.

إنه تذكير بأنك قد تعلق أحيانًا في الروتين المتكرر، وتصبح مجرد تروس في دورة المشروع. ويؤكد المؤلف على أنك أنت وأعضاء فريقك بشر. إن إدارة العلاقات لا تقل أهمية عن فهم الجوانب التقنية لإدارة المشروع.

النظريات الواردة في هذا الكتاب أساسية إلى حد ما. إنه يعمل بشكل أكبر كمرافق للمهارات الشخصية في إدارة المشاريع بدلاً من كونه مورداً مستقلاً مخصصاً فقط لإدارة المشاريع - إنه ضروري ولكنه اختياري إلى حد ما.

"سواء قبلت ذلك أم لا، أنت مدير مشروع. بالتأكيد، قد تعرف نفسك كمصمم أو استراتيجي محتوى أو مطور (أو أي من الأدوار والألقاب العديدة الموجودة في مجالنا)، ولكنك كإنسان، أنت مدير مشروع." _ بريت هارنيد

المؤلف (المؤلفون):

بريت هارنيد

عدد الصفحات:

224 صفحة

سنة النشر:

2017

الوقت المقدر للقراءة:

حوالي 6 ساعات

النقاط الأساسية:

شرح جيد للنظريات الأساسية لإدارة المشاريع

تركيز كبير على العلاقات الشخصية

التقييمات

4.6/5 (أمازون) - "هذا هو الكتاب الأول الذي نقدمه لجميع مديري المشاريع الجدد في شركة PromptWorks لإطلاعهم على كل ما هو جديد في وقت قصير. لقد سعدت باكتشاف أنه تلخيص جيد للممارسات والخبرة التي طورناها على مدار السنوات العشر الماضية، ولكن في شكل مقتضب للغاية وسهل الهضم. وبصفتي مديراً لمديري المشاريع، أحب الخلاصة الموجزة في نهاية كل فصل! فهي تساعدني على تأكيد النقاط الرئيسية وتوجيه مديري التنفيذيين بسرعة إلى أجزاء محددة."

3.9/5 (جودريدز)

المستوى الموصى به:

مبتدئ

8. إدارة المشاريع لك من تأليف سيزار عبيد

عبر أمازون هل تعاني من ضغوط إدارة المشاريع؟ قد يكون الأمر صعباً بالتأكيد. ولكن اقفز إلى منظور عبيد حول إدارة المشاريع، ولن تشك في قراراتك الإدارية مرة أخرى.

يحول عبيد إدارة المشاريع إلى نزهة في الحديقة، متخلياً عن المصطلحات المؤسسية من أجل قصص مقنعة وراقية. من خلال هذه الحكايات، يرشدك المؤلف خطوة بخطوة إلى أعلى سلم إدارة المشاريع، مما يجعلك متمكنًا.

وكما يشهد عدد لا يُحصى من القراء، ستشتعل في الصفحة الأخيرة شغفًا جديدًا للتعامل مع أي مشروع كان متعثرًا. العقبات التي بدت مستعصية على الحل قبل لحظة؟ فجأة، ستبدو أصغر حجماً ويسهل التغلب عليها.

يعترف المؤلف أن هذا الكتاب لا يتعمق في النظريات المعقدة؛ فهو يقدم نسخة مبسطة. لكن البساطة يمكن أن تكون ميزة إضافية، خاصة للمبتدئين. تساعد القيم والدروس المباشرة المقدمة هنا على تبديد الشكوك وتعزيز الثقة.

إذا كنت ترغب في التغلب على التردد أو تشعر بأنك عالق في واجباتك في إدارة المشاريع، فهذا الكتاب مناسب لك. ومع ذلك، انتقل إلى أعمال أخرى للحصول على مستوى معرفي أكثر تقدماً.

"بصفتي مرتديًا للعديد من القبعات في شركة عائلية، ... لم أتمكن من الارتباط بالكثير من المواد المتاحة حول إدارة المشاريع. فالعديد من كتب إدارة المشاريع موجهة للشركات، لذا لم تكن اللغة ذات صلة بالنسبة لي. ومع ذلك، أثناء دراستي لموضوع إدارة المشاريع، قفزت إليّ بعض جوانب هذا التخصص باعتبارها مفيدة وبسيطة بشكل خاص. ... يمكنك أنت أيضًا أن تتعلم المبادئ الأساسية لإدارة المشاريع التي تسمح لعالم الأعمال اليوم بإنشاء مشاريع جديدة والوفاء بوعودها وإنجاز الأمور." _ سيزار عبيد

المؤلف (المؤلفون):

سيزار عبيد

عدد الصفحات:

190 صفحة

سنة النشر:

2015

الوقت المقدر للقراءة:

حوالي 5 ساعات

النقاط الأساسية:

إلهام القراء لبدء العمل بشكل منتج على الفور

مليء بالقصص ودراسات الحالة الملهمة والرائعة

التقييمات:

4.5/5 (أمازون) - "أعجبتني الطريقة التي يبسّط بها سيزار عمليات إدارة المشاريع مما يسهّل فهمها. إذا كنت جديدًا في إدارة المشاريع، سيساعدك هذا الكتاب على البدء ويضعك على المسار الصحيح."

4/5 (جودريدز)

المستوى الموصى به:

مبتدئ

9. ألفا مديري المشاريع من تأليف أندي كرو

عبر أمازون فكر في هذا الكتاب كمقال مفصل أكثر من كونه مجلداً ضخماً لأنه في الغالب يختصر دراسة.

وباستخدام عينة من 860 مدير مشروع، بما في ذلك 18 مديراً من أصحاب الدرجات العليا (أعلى 2% من أصحاب الدرجات)، يستكشف المؤلف ما يميز هؤلاء الألفا عن البيتا من حيث العادات والممارسات ومهارات إدارة المشاريع والتقنيات.

إنه كتاب سريع وثاقب في قراءته، حيث يقدم نصائح قيّمة مع تبديد بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة في مجال إدارة المشاريع. ويتضمن الكتاب مقابلات ومناقشات متعمقة تقدم رؤى مهمة، وتعرض وجهات نظر متنوعة حول سمات مديري المشاريع الأكثر نجاحاً في العالم.

"اجعلها ممارسة لفصل الشخص عن المشكلة." _ أندي كرو

المؤلف (المؤلفون):

أندي كرو

عدد الصفحات:

208 صفحة

سنة النشر:

2016

الوقت المقدر للقراءة:

حوالي 5 إلى 6 ساعات

النقاط الأساسية:

قراءة سريعة للغاية حول عادات مديري العموم الأفضل أداءً

يقدم نظرة مقارنة حول ما يميز أفضل 2% من أفضل المديرين عن البقية

التقييمات:

4.3/5 (أمازون) - "هذا في رأيي كتاب رائع، فهو يتحدث عن "ما يعرفه أفضل 2% من مديري المشاريع ولا يعرفه الآخرون" وهو بالتأكيد يحدد التواصل كمجال رئيسي يتفوق فيه كبار مديري المشاريع. وأنا أؤيد بشكل خاص القسم الخاص بالتواصل."

3.9/5 (جودريدز)

المستوى الموصى به:

المستوى المتوسط

10. إدارة المشاريع الاستراتيجية أصبحت بسيطة: أدوات عملية للقادة وفرق العمل من تأليف تيري شميت

عبر أمازون التغيير أمر ثابت، ومن الطبيعي أن استراتيجيات إدارة المشاريع التكيف. يركز شميدت على هذه الاستراتيجيات الحديثة لمساعدة مديري المشاريع على التنقل في هذا المشهد المتطور.

يتمحور شعار الكتاب حول تنفيذ المشاريع، حيث يقدم نصائح عملية لسد الفجوة بين النظرية وسيناريوهات المشاريع الواقعية.

يتناول كتاب إدارة المشاريع هذا التحديات التي قد يجدها حتى مديري المشاريع المتمرسين صعبة. فهو يرسم الصورة الكبيرة، ويرشدك إلى تحسين إدارة محفظة المشاريع، ويشجعك على الابتعاد عن الإدارة التفصيلية. وبدلاً من ذلك، يركز على فهم أسئلة "لماذا" الأساسية المرتبطة بالمشروع.

"لقد بخل العديد من المديرين التنفيذيين بالاستثمار في البحث أو التدريب لأنه كان من المتصور أن ذلك لن يحقق فوائد مجدية في الأرباع القادمة. وتصور هؤلاء المديرون التنفيذيون قصيري النظر أنه بحلول الوقت الذي ستؤتي فيه هذه الاستثمارات ثمارها، سيكونون قد خرجوا من هناك!" تيري شميدت_

المؤلف (المؤلفون):

تيري شميدت

عدد الصفحات:

272 صفحة

سنة النشر:

2009

الوقت المقدر للقراءة:

حوالي 7 إلى 8 ساعات

النقاط الأساسية:

يسد بكفاءة الفجوة بين النظرية البحتة والتطبيق العملي

رائع للمبتدئين الذين يرغبون في الحصول على مقدمة وللمحاربين القدامى على حد سواء لأنه يعالج قضايا معقدة

التقييمات:

4.4/5 (أمازون) - "أول مادة وجدتها على الإطلاق عن العمل الإطاري المنطقي الذي لا يتحدث كثيرًا عن العلامة بل عن التطبيق. استثمر وقتك في قراءة هذا الكتاب، واحصل على طريقة تحويل حلمك إلى هدف ذكي. شكراً لك، تيري شميدت"

3.8/5 (جودريدز)

المستوى الموصى به:

من المتوسط إلى المتقدم

حسِّن إدارة مشروعك باستخدام ClickUp

ها أنت ذا! هذه أفضل 10 كتب لإدارة المشاريع ستكون رفيقك الموثوق به طوال رحلتك - من مبتدئ إلى خبير في إدارة المشاريع.

ومع ذلك، فإن المعرفة النظرية هي مجرد البداية. عندما تخطو في هذا المجال، ألا ترغب في الحصول على المساعدة من خلال أفضل أداة لإدارة المشاريع وهي أيضًا مجانية إلى الأبد؟

يجمع ClickUp فرقك معًا لتخطيط وتتبع والتعاون في أي مشروع - كل ذلك في مكان واحد.

استكشف ClickUp إدارة المشاريع . وهو عبارة عن نظام شامل للمعرفة و إدارة سير العمل منصة للتعامل مع جميع احتياجاتك المتعلقة بالمشروع. ولا تشدد على حجم الفريق -إنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة ويتكيف ليتناسب مع جميع الفرق والمشاريع والمؤسسات .

تؤكد العديد من كتب إدارة المشاريع هذه على أهمية النظر في الصورة الكبيرة. تم تصميم ميزة التسلسل الهرمي للمشروع في ClickUp خصيصًا لهذا الغرض.

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة وتنظيم أي شيء تقريبًا، مما يتيح لك عرضها من زوايا مختلفة، مثل عرض المجلدات، وعرض المهام، وعرض المساحة، وغير ذلك.

عرض مهمة ClickUp للتعليقات والعلاقات

يمكن للمهام المتكررة أن تعيق الإدارة السلسة للمشروع. استخدم ميزات الأتمتة القوية في ClickUp AI لتبسيط هذه المهام وتحرير فريقك للتركيز على ما يهم حقًا.

يمكنك أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات والمسابقات السريعة وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

ماذا تنتظر؟ شاهد كيف تبدو إدارة المشاريع الاحترافية. جرّب ClickUp مجاناً اليوم!

/ctaBtn/purple https://clickup.com/signup جرب ClickUp مجاناً الآن!

/%ctaBtntn/