10 شهادات في مجال العمليات لتطوير حياتك المهنية في عام 2025

هل تتطلع إلى التقدم في حياتك المهنية في إدارة العمليات؟

مع اقترابنا من عام 2024، يبحث أصحاب العمل عن مهنيين مهرة للتعامل مع متطلبات إدارة العمليات.

إن عمليات الأعمال هي العمود الفقري لأي مؤسسة، سواءً كانت تساعد في وضع استراتيجية رفيعة المستوى أو تتعمق في البحث عن السبب الجذري لمشكلة تؤثر على أعمالك - ففرق العمليات تقوم بكل ذلك.

بالنظر إلى اتساع نطاق الأدوار التشغيلية - كيف يمكن للمرء بناء الخبرة والمصداقية في هذا المجال؟

تُعد شهادات العمليات بمثابة ختم اعتماد، مما يثبت أن لديك المهارات والخبرة اللازمة لإدارة مشاريع متعددة، وإدارة الأمور بسلاسة، ومعالجة المخاطر بفعالية.

تجد الشركات أن توظيفك أو ترقيتك أسهل عندما ترى أن لديك المهارات التي تحتاجها وأنك على دراية بأحدث الممارسات في هذا المجال.

بالنسبة لك، إنها ليست مجرد ختم موافقة. بل هي فرصة لصقل مهاراتك في تحسين العمليات، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة المشاريع، ومراقبة الجودة، وغير ذلك. تعزز هذه الشهادات مصداقيتك وتميّزك عن أقرانك وتربطك بالمتخصصين في هذا المجال.

وبدلاً من مجرد توسيع فرص العمل، تعمل هذه الشهادات على تعزيز النمو الوظيفي . إذا كنت حريصًا على هذا التقدم، فقد جمعنا لك قائمة بعشر شهادات عمليات لمساعدتك في العثور على الشهادة المناسبة لأهدافك.

ما هي شهادات مدير العمليات؟

تؤكد شهادات مدير العمليات على مهاراتك في الإشراف على العمليات وتحسينها لتحقيق الكفاءة والفعالية التنظيمية. تعرض هذه الشهادات، التي تقدمها المنظمات المهنية، خبرتك في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التشغيلية .

تغطي شهادات العمليات هذه موضوعات مثل إدارة سلسلة التوريد، وإدارة المشاريع، والإدارة المرنة وستة سيجما, برامج إدارة العمليات و إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات .

فهي تسمح لك بإبراز خبراتك وهي مطلوبة بشدة من قبل أصحاب العمل لشغل وظائف مثل مديري العمليات، ومديري سلسلة التوريد، ومديري المشاريع، ومديري ضمان الجودة.

## فوائد الحصول على شهادة العمليات

الحصول على شهادة العمليات يجلب العديد من المزايا إذا كنت تهدف إلى التقدم في الإدارة والمجالات ذات الصلة. بعض هذه المزايا هي

التحقق من صحة المهارات: تعترف شهادات مدير العمليات رسميًا بمهارات وخبرات إدارة العمليات. فهي تثبت لأصحاب العمل والأقران أنك تمتلك المهارات اللازمة إدارة الأعمال وفريق العمل المعرفة والكفاءات

تعترف شهادات مدير العمليات رسميًا بمهارات وخبرات إدارة العمليات. فهي تثبت لأصحاب العمل والأقران أنك تمتلك المهارات اللازمة إدارة الأعمال وفريق العمل المعرفة والكفاءات التقدم الوظيفي: يعطي العديد من أصحاب العمل الأولوية للمهنيين المعتمدين عند اتخاذ قرارات التوظيف والترقية. يمكن لشهادة العمليات أن تعزز سيرتك الذاتية، مما يجعلك مرشحًا أكثر تنافسية لشغل الأدوار القيادية

يعطي العديد من أصحاب العمل الأولوية للمهنيين المعتمدين عند اتخاذ قرارات التوظيف والترقية. يمكن لشهادة العمليات أن تعزز سيرتك الذاتية، مما يجعلك مرشحًا أكثر تنافسية لشغل الأدوار القيادية زيادة فرص العمل: تعمل شهادات العمليات على توسيع نطاق فرص العمل. فهي تفتح الأبواب أمام الوظائف التي تتطلب أو تفضل على وجه التحديد المرشحين ذوي المؤهلات المعترف بها في إدارة العمليات

تعمل شهادات العمليات على توسيع نطاق فرص العمل. فهي تفتح الأبواب أمام الوظائف التي تتطلب أو تفضل على وجه التحديد المرشحين ذوي المؤهلات المعترف بها في إدارة العمليات تقدير الصناعة: غالبًا ما تحظى شهادات العمليات بتقدير كبير في صناعات محددة. ويُظهر الحصول على الشهادة التزامك بمواكبة أفضل الممارسات والمعايير في هذا المجال

غالبًا ما تحظى شهادات العمليات بتقدير كبير في صناعات محددة. ويُظهر الحصول على الشهادة التزامك بمواكبة أفضل الممارسات والمعايير في هذا المجال التطوير المهني: تتضمن الشهادة اكتساب معارف ومهارات جديدة. ويساهم هذا التعلّم المستمر في تطويرك المهني، مما يبقيك على اطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات في إدارة العمليات

تتضمن الشهادة اكتساب معارف ومهارات جديدة. ويساهم هذا التعلّم المستمر في تطويرك المهني، مما يبقيك على اطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات في إدارة العمليات توسيع شبكة العلاقات: غالبًا ما توفر برامج الشهادات فرصًا للتواصل مع المهنيين الآخرين في هذا المجال. يمكن أن يؤدي التواصل مع أفراد معتمدين وخبراء في المجال إلى تعاون قيّم وإرشاد ورؤى مهنية

10 شهادات عمليات يجب وضعها في الاعتبار

والآن بعد أن فهمنا مزايا الحصول على شهادات العمليات، إليك أفضل التوصيات من الخبراء:

1. شهادة معتمدة في إدارة الإنتاج والمخزون (CPIM)

عبر أبيكس احصل على شهادة في إدارة الإنتاج والمخزون (CPIM) من خلال APICS (الجمعية الأمريكية لمراقبة الإنتاج والمخزون). هذه المؤسسة ذات السمعة الطيبة موجودة منذ عام 1973. تساعدك هذه الشهادة على فهم أساسيات التعامل مع مهام الإنتاج والمخزون.

هناك خمس دورات تدريبية تغطي مجالات أساسية مثل التخطيط للطلب، وإدارة الجودة، وإدارة المخزون، وجدولة الإنتاج، وما إلى ذلك. بمجرد الانتهاء من جميع الدورات الخمس عبر الإنترنت، تحصل على الشهادة.

تعزز شهادة CPIM خياراتك المهنية وتسهل عليك العمل مع زملائك من خلال تحسين معرفتك بمفاهيم سلسلة التوريد. تمنحك هذه الشهادة ميزة في عالم تتزايد فيه المنافسة العالمية.

كما أنها تُعلّمك كيفية صياغة إجراءات التشغيل القياسية ودعمها، مما يجعلها أكثر سهولة مع نموذج إجراءات التشغيل الموحدة لإدارة العمليات .

يستفيد من هذه الشهادة مدراء العمليات، ومخططي الإنتاج، وأخصائيي مراقبة المخزون، وأخصائيي سلسلة التوريد، وأخصائيي المشتريات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنهاء هذه الدورة التدريبية في إدارة العمليات بالسرعة التي تناسبك، والتي تمتد من ستة أشهر إلى سنتين، مما يمنحك المرونة التي تحتاجها.

مقدمة من: APICS (الجمعية الأمريكية لمراقبة الإنتاج والمخزون)

APICS (الجمعية الأمريكية لمراقبة الإنتاج والمخزون) الموضوعات الأساسية: نظرة عامة على سلسلة التوريد، وإدارة الطلب، وتخطيط التوريد، وإدارة المخزون

نظرة عامة على سلسلة التوريد، وإدارة الطلب، وتخطيط التوريد، وإدارة المخزون السعر: من 1000 دولار إلى 3000 دولار أمريكي، اعتمادًا على ما إذا كنت تدرس بشكل مستقل أو تأخذ دروسًا مع شريك معتمد من الجمعية الأمريكية لمراقبة الإنتاج والمخزون

2. مدير عمليات معتمد (COM)

عبر AIBMC يدير المعهد الأمريكي لإدارة الأعمال والاتصالات (AIBMC) شهادة مدير العمليات المعتمد أو COM. وهي دورة شهادات عمليات على المستوى الاحترافي مناسبة لجميع من يتطلعون إلى التقدم في حياتهم المهنية في إدارة العمليات.

قم بزيادة فرصك بشكل كبير في الحصول على راتب أعلى من خلال شهادة معترف بها في المجال مثل شهادة COM.

يحتوي الاختبار الذي يستغرق 3 ساعات على شكل كتيب يحتوي على 100 سؤال من أسئلة MCQ (أسئلة الاختيار من متعدد). وللتسجيل في دورة الشهادة، يجب أن تكون حاصلاً على درجة البكالوريوس وسنتين أو أكثر من الخبرة في إدارة العمليات على الأقل.

مقدم من: المعهد الأمريكي لإدارة الأعمال والاتصالات (AIBMC)

المواضيع الرئيسية: استراتيجيات العمليات والتخطيط، وإدارة الطلب على المنتجات والتنبؤ بها، وتحسين العمليات, إدارة البرامج والقضايا الدولية

السعر: غير متاح على الإنترنت

3. أخصائي معتمد في سلسلة التوريد (CSCP)

عبر أبيكس تزودك هذه الشهادة بالمهارات والمعرفة الأساسية لإدارة سلاسل التوريد المعقدة. سواءً كنت تعمل كمدير لوجستيات أو مدير مشتريات أو مخطط مخزون أو منسق لوجستيات أو مدير سلسلة التوريد، فإن هذه الدورة التدريبية تعزز حياتك المهنية في الدور الذي تقوم به.

أمامك عدة خيارات للتحضير للاختبار المكون من 150 سؤالاً، والذي يستغرق 3.5 ساعة. اختر من بين خيارات نظام التعلم، أو الدراسة الذاتية، أو الخيارات التي يقودها ويدعمها المدرب.

الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية هو الدراسة الذاتية، ويتراوح سعره بين 1000 دولار و1500 دولار. يوفر هذا الخيار إمكانية الوصول إلى كل من المواد الدراسية الرقمية والمطبوعة، بما في ذلك الأدلة وأسئلة التدريب والبطاقات التعليمية.

مقدم من: APICS (الجمعية الأمريكية لمراقبة الإنتاج والمخزون)

المواضيع الرئيسية: سلاسل التوريد، وإدارة الطلب، والتنبؤ، وشبكات سلسلة التوريد العالمية، ومخاطر سلسلة التوريد، والعمليات الداخلية والمخزون

السعر: $1000-$1500

4. شهادة أخصائي إدارة المشاريع (PMP)

عبر PMI تمنحك شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)، التي يقدمها معهد إدارة المشاريع (PMI) المعترف به عالمياً، المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة وتوجيه المشاريع في مختلف الصناعات. تُعد هذه الشهادة مثالية إذا كان لديك 36 شهرًا على الأقل من الخبرة في قيادة وإدارة المشاريع.

تغطي الشهادة خمسة مجالات رئيسية: البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم والإغلاق. يؤدي الإلمام بجميع هذه الجوانب من إدارة المشاريع إلى تحسين إجراءات العمل . هذه الشهادة ضرورية إذا كنت تهدف إلى الحصول على المزيد من المناصب العليا والأدوار القيادية!

مدة الامتحان أربع ساعات مع 200 سؤال من أسئلة MCQs. إذا اجتزت الامتحان بنجاح وحصلت على الشهادة، فيجب عليك تجديدها كل ثلاث سنوات.

مقدمة من: معهد إدارة المشاريع (PMI)

المواضيع الرئيسية: البدء (13%)، والتخطيط (24%)، والتنفيذ (42%)، والمراقبة والتحكم (16%)، والإغلاق (5%). تتضمن بعض الموضوعات الحيوية الإضافية إدارة أصحاب المصلحة، وقيادة الفريق، والمرونة إدارة المشروع ، وإدارة المشاريع المختلطة

السعر: أعضاء معهد إدارة المشاريع 405 دولار أمريكي، وغير الأعضاء 555 دولار أمريكي

5. مدير تنفيذي معتمد للجمعيات (CAE)

عبر ASAE يُقدم هذا البرنامج من قبل الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين للجمعيات (ASAE)، وهو برنامج مناسب لمديري العمليات ذوي الخبرة. للالتحاق بالبرنامج، يجب أن تكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ثماني سنوات من الخبرة ذات الصلة، مع استيفاء مدونة قواعد السلوك الخاصة بالجمعية الأمريكية لمديري الجمعيات.

وتشمل بعض المناصب الوظيفية التي عادةً ما تحصل على هذه الشهادات الرؤساء التنفيذيين، والرؤساء، والمديرين التنفيذيين، والأفراد الذين يسعون إلى التقدم في حياتهم المهنية في إدارة الجمعيات. يمكنك التقدم لامتحان CAE مرتين سنوياً، في مايو وديسمبر. يستمر الامتحان لمدة أربع ساعات ويتكون من 200 سؤال متعدد الاختيارات.

علاوة على ذلك، تحتاج إلى تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات.

مقدم من: الجمعية الأمريكية للمسؤولين التنفيذيين للجمعيات (ASAE)

المواضيع الرئيسية: الحوكمة والقيادة، والتسويق، والسياسة العامة، وإدارة العمليات، والتطوير المهني

السعر: 500 دولار للأعضاء و750 دولار لغير الأعضاء

6. مدير مرافق معتمد (CFM)

عبر IFMA تغطي دورة إدارة المرافق (CFM) التي تقدمها الجمعية الدولية لإدارة المرافق (IFMA) والتي تستمر على مدار الـ 25 عاماً الماضية أكثر من 11 مجالاً أساسياً من مجالات إدارة المرافق. وهو يؤهلك سواء كنت تهدف إلى تعزيز التواصل أو القيادة أو التمويل أو إدارة المخاطر أو تحسين العمليات .

يناسب برنامج الشهادة هذا المتخصصين الممارسين بالفعل في مجال إدارة المرافق الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا خبراء في هذا المجال. الحد الأدنى للخبرة المؤهلة هو 3-5 سنوات ودرجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة المرافق.

ومرة أخرى، يختلف السعر بالنسبة للأعضاء (595 دولاراً) وغير الأعضاء (880 دولاراً)، ويوفر الاتحاد الدولي لإدارة المرافق العديد من الموارد المختلفة لمساعدتك في الاستعداد. يتم تطبيق رسوم إضافية إذا كنت تبحث عن تدريب الشركات أو المجموعات. لا توجد مدة محددة، ويمكنك إجراء الامتحان عندما تكون مستعداً تماماً.

مقدم من: IFMA (الرابطة الدولية لإدارة المرافق)

المواضيع الرئيسية: تخطيط المرافق، وإدارة الجودة، واستراتيجية القيادة، والتمويل، وإدارة المشاريع، والاستدامة، وإدارة المخاطر

السعر: 595 دولار للأعضاء و880 دولار لغير الأعضاء

7. مهنة الشراء المعتمدة (CPP)

عبر جمعية المشتريات الأمريكية إذا كنت ترغب في التفوق في إدارة المواد، فإن هذه الدورة التدريبية للحصول على هذه الشهادة مناسبة لك. فهي تعرّفك بأساسيات الشراء، وإدارة سلسلة التوريد، والفطنة التجارية، والمشتريات العالمية.

تدار من قبل جمعية المشتريات الأمريكية (APS)، وهي طريقة ممتازة للتميز في حياتك المهنية. يتطلب التسجيل في برنامج الشهادة هذا سنتين على الأقل من الخبرة في مجال المشتريات ومراجع الموردين.

أما بالنسبة لصيغة الامتحان، فهو عبارة عن امتحان عبر الإنترنت مدته 150 دقيقة مع 150 سؤالاً من أسئلة MCQ. قم بمراجعة دراسات الحالة المتعلقة بالموضوع!

مقدم من: جمعية المشتريات الأمريكية (APS)

الموضوعات الرئيسية: أساسيات المشتريات، وإدارة العقود، وتحليل العمليات، وإدارة سلسلة التوريد، وتحليل التكاليف، والتفاوض، وإدارة الموردين

السعر: غير متاح على الإنترنت

8. الحزام الأخضر سداسية سيجما الستة سيجما

عبر الجمعية الأمريكية للجودة تُعد شهادة الحزام الأخضر سداسية سيجما السداسية مؤهلًا قيّمًا للأفراد الذين لديهم ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة العملية. وهي تركز في المقام الأول على مساعدة مديري العمليات على التخلص من أوجه القصور في العمليات بشكل أفضل.

تقدم هذه الشهادة من قبل الجمعية الأمريكية للجودة (ASQ)، وتوفر هذه الشهادة العديد من المواد والموارد، مثل أدلة الدراسة وبنوك الأسئلة والكتيبات لدعم إعدادك.

إحدى السمات المميزة لامتحان منهجية سيجما هي صيغة الكتاب المفتوح، مما يسمح لك بإحضار مواد مرجعية. يمتد الامتحان لأكثر من أربع ساعات ويتكون من 100 سؤال متعدد الخيارات.

مقدم من: الجمعية الأمريكية للجودة (ASQ)

المواضيع الرئيسية: مقدمة في مبادئ ومنهجيات سيجما، وتحديد الأسباب الجذرية والعيوب، وتطوير وتنفيذ الحلول، وتدابير الرقابة

السعر: 438 دولار أمريكي لغير الأعضاء و338 دولار أمريكي للأعضاء (شهادة الجمعية الأمريكية للجودة)

9. أخصائي إدارة المخاطر بمعهد إدارة المشاريع

عبر PMI إن فهم وإدارة المخاطر في المشروع أمر بالغ الأهمية، وشهادة محترف إدارة المخاطر من معهد إدارة المشاريع (PMI-RMP) موجودة هنا لمساعدتك على تطوير هذه المهارة الأساسية. وهي مقدمة من معهد إدارة المشاريع (PMI).

مع شهادة مدير العمليات هذه، ستتعلم كيفية تحديد المخاطر والتخطيط لها وتقييمها والاستجابة لها بفعالية. وبشكلٍ أساسي، ستصبح أخصائي المخاطر الذي يمكن لمؤسستك الاعتماد عليه في التعامل مع المشكلات غير المتوقعة.

وبمجرد حصولك على الشهادة، ستمكنك المعرفة والمهارات التي تكتسبها من اكتشاف المشاكل قبل حدوثها والحد من تأثيرها. تناسب شهادة العمليات هذه مديري المشاريع، ومديري المخاطر، والمديرين الوظيفيين، والمديرين التنفيذيين.

ولتقديم الامتحان، تحتاج إلى شهادة ثانوية، وخبرة 36 شهراً في إدارة المشاريع، و40 ساعة تعليمية في إدارة مخاطر المشاريع.

مقدمة من: معهد إدارة المشاريع (PMI)

المواضيع الرئيسية: استراتيجية المخاطر وتخطيط المشاريع، وإشراك أصحاب المصلحة، والتحليل النوعي والكمي للمخاطر، وتخطيط الاستجابة للمخاطر

السعر: 358 دولاراً للأعضاء و659 دولاراً لغير الأعضاء

10 معتمد في اللوجستيات والنقل والتوزيع (CLTD)

عبر أبيكس تُعد شهادة العمليات هذه التي تقدمها الجمعية الأمريكية لمراقبة الإنتاج والمخزون (APICS) مثالية لتعلم استراتيجيات فعالة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والتوزيع لتعزيز الكفاءة. وهي تغطي المعايير العالمية والمهارات الأساسية وترشدك في كل شيء بدءاً من إدارة المواد الواردة إلى توزيع المنتجات والتعامل مع المرتجعات.

وللحصول على الشهادة، ستخضع لامتحان مكون من 150 سؤالاً يستغرق 3.5 ساعة. تحتاج إلى درجة 300 أو أعلى لاجتيازه وإثبات فهمك للمادة.

إذا اخترت عرض ASCM المجمّع، بسعر 1865 دولارًا، فستحصل على كل من المواد الدراسية والتسجيل. أما بالنسبة لأولئك الذين يختارون بوابة الدراسة الذاتية وحدها، فتبلغ التكلفة 1035 دولارًا.

وسواء اخترت الحزمة الشاملة أو خيار الدراسة الذاتية الأقل تكلفة، فإن هذه الدورة التدريبية تفتح لك أبواباً من الاعتراف العالمي والخبرة في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.

مقدمة من: APICS (الجمعية الأمريكية لمراقبة الإنتاج والمخزون)

المواضيع الرئيسية: نظرة عامة على الخدمات اللوجستية والاستراتيجية، وإدارة الطلبات، وإدارة المخزون، والخدمات اللوجستية العكسية، وإدارة المستودعات، والخدمات اللوجستية العالمية، والنقل

السعر: 1000 دولار - 2000 دولار، حسب تفضيلاتك

عزّز إدارة عملياتك باستخدام ClickUp

ستساعدك شهادات العمليات على اكتساب المعرفة والمهارات المناسبة للتعامل مع المواقف بفعالية. ولديك قائمة بأفضل دورات إدارة العمليات لتختار منها ما يناسبك!

ولكن الأمر لا يقتصر على الشهادات فقط؛ فأنت بحاجة إلى البرامج والأدوات المناسبة لمساعدتك على التفوق في دورك لتعزيز كفاءة الأعمال.

عند اختيار برنامج إدارة العمليات، عليك إعطاء الأولوية لمنصة شاملة وقابلة للتطوير مثل ClickUp، فهذا الحل الشامل يدمج جميع جوانب إدارة العمليات، من المخزون إلى الموارد البشرية، في منصة سهلة الاستخدام.

قم بتعيين ترتيب واضح للعمليات من خلال إضافة تبعيات "الحظر" أو "الانتظار" بين المهام وإبقاء فريقك على المسار الصحيح لمعرفة ما يجب العمل عليه أولاً

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في ClickUp في قدرته على تبسيط العمليات الإدارية. ميزات مثل إدارة المشاريع وتخصيص الموارد، و تعاون الفريق متكاملة، مما يقلل من الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة. يساهم هذا الدمج في تحقيق كفاءة أكبر و سير عمل منظم .

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من خلال أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، يمكنك تخصيص نظام إدارة العمليات بما يتناسب مع احتياجاتك. سواء كانت مخططات جانت لـ الجداول الزمنية للمشروع أو لوحات Kanban لتتبع المهام، يوفر ClickUp المرونة اللازمة للتكيف مع السيناريوهات التشغيلية المختلفة وتحسين أداء الأعمال.

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