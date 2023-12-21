كم عدد الساعات التي يجب أن تعملها في الأسبوع لتجنب الإرهاق؟

آه، السؤال القديم: كم ساعة يجب أن تعمل؟ في الولايات المتحدة، تحدد معظم الشركات في الولايات المتحدة متوسط ساعات العمل الأسبوعية ب 40 ساعة أو أكثر.

إن العثور على إجابة لهذا السؤال أصعب مما تعتقد. لا يؤثر فقط نوع العمل الذي تقوم به على النتيجة، بل يؤثر أيضًا على شعورك تجاه التوازن بين العمل والحياة الشخصية. تلعب التأثيرات الثقافية والقدرات والتوقعات دوراً هنا. والإجابة النهائية هي: هذا يعتمد.

سنلقي هنا نظرة فاحصة على عدد ساعات العمل التي يجب أن تؤديها في الأسبوع. سنستكشف مخاطر كل من العمل الناقص والإفراط في العمل. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم لك استراتيجيات حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في العمل - دون أن تنهك. 🤩

كم ساعة يجب أن تعمل؟

كم ساعة يجب أن تعمل كل يوم أو كل أسبوع؟ تعتمد الإجابة هنا على موقعك في حياتك المهنية وإيجاد التوازن الذي يناسبك. يجب أن يتوقع رواد الأعمال الذين يطلقون مشروعًا جديدًا أن يعملوا لساعات أطول من المحترفين من المستوى المتوسط الذين تمكنوا بالفعل من تبسيط العمليات وتعظيم الوقت في المهام العادية.

ما هو الإجماع على عدد الساعات التي يجب أن تعمل فيها؟ حسنًا، لا يبدو أن هناك إجماعًا. ولكن هناك عدد قليل من الآراء في جميع المجالات. 👀

أثار جاري فاينرتشوك، خبير التسويق الشهير، ضجة كبيرة عندما قال يجب أن يعمل مؤسسو الشركات الناشئة 18 ساعة يوميًا أو أكثر خلال عامهم الأول. والفكرة هنا هي أن كل دقيقة استيقاظ يجب أن تكون مكرسة لنجاح شركتك في الأيام الأولى.

يُعرف عن إيلون ماسك أنه مدمن على العمل وقد جعل من من 80 ساعة إلى 120 ساعة عمل في الأسبوع . ويقول إن هذا الزحام يمكن التحكم فيه ولكنه ينطوي على النوم في المكتب، والتخلي عن وجبات الطعام، وغالبًا ما يتخطى الاستحمام - حتى لو كان ذلك يجعلك مجنونًا بعض الشيء.

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في دراسة أجرتها EuroNews، يعمل الموظفون بدوام كامل في أوروبا عادةً في أي مكان من 32 إلى 42 ساعة في الأسبوع . يشتهر الأوروبيون بأنهم يتمتعون بتوازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية مقارنةً بالأمريكيين مدفوعين بعقلية "كن أول من يصل وآخر من يغادر المكتب".

شارك موقع "وايرد" قصة وكالة تسويق في ليفربول التي جربت يوم عمل مدته ست ساعات . ووجدوا أن الموظفين كانوا أكثر كفاءة، لكنهم أيضًا أصبحوا أكثر توترًا بسبب حشر العمل العميق في فترات زمنية أقصر. لذا، استقروا على ثلاثة أيام عمل طويلة ويومي عمل أقصر لتحقيق توازن أفضل.

وكما ترى، فإن إيجاد الإجابة على سؤال "كم عدد الساعات التي يجب أن تعملها" يعتمد على ثقافتك، وما الذي تعمل عليه، وما الذي يجعلك سعيدًا. سواء كنت تعمل 40 ساعة في الأسبوع، أو أكثر بقليل، أو أقل بقليل، يجب أن يكون هدفك هو تصميم أسبوع عمل مثالي يزيد من الإنتاجية دون الشعور بالإرهاق أو الملل في مكتبك.

مخاطر العمل الناقص و الإفراط في العمل

سواء كان لديك وظيفة بدوام كامل أو كنت تعمل بدوام جزئي، فإن الإفراط أو التفريط في العمل ضار. إذا أرهقت نفسك بالعمل، فستشعر بالإرهاق والانفصال عن المهمة. إذا تكاسلت في عملك، فستتأخر عن العمل وستشعر بالتوتر عندما يحين وقت مراجعة الأداء. 📚

إليك بعض مخاطر الإفراط في العمل:

الحرمان من النوم: تشير الدراسات إلى أن أعباء العمل المفرطة ووقلة النوم يمكن أن يقلل بالفعل من الإنتاجية ارتفاع مستويات الإجهاد: يمكن أن يؤدي العمل لساعات طويلة إلى الإجهاد، مما يقلل من قدرتك على إنتاج عمل جيد

تشير الدراسات إلى أن أعباء العمل المفرطة ووقلة النوم يمكن أن يقلل بالفعل من الإنتاجية عدم الرضا: غالبًا ما يعاني الموظفون الذين يقضون ساعات طويلة في المكتب من عدم الرضا عن وظائفهم، مما يزيد من تعاستهم ويضر بعلاقات الموظفين في كثير من الأحيان

غالبًا ما يعاني الموظفون الذين يقضون ساعات طويلة في المكتب من عدم الرضا عن وظائفهم، مما يزيد من تعاستهم ويضر بعلاقات الموظفين في كثير من الأحيان مشاكل الصحة النفسية والجسدية: العلاقة بينالإرهاق والصحة النفسية ملحوظة، حيث يشعر العديد من العاملين الذين يقضون ساعات طويلة في المكتب بعدم التحفيز والاكتئاب والقلق

العلاقة بينالإرهاق والصحة النفسية ملحوظة، حيث يشعر العديد من العاملين الذين يقضون ساعات طويلة في المكتب بعدم التحفيز والاكتئاب والقلق مشاكل الصحة البدنية: ليست الصحة النفسية وحدها هي التي تعاني. فقد كانت جداول العمل المفرطةيرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى. قد تشعر بانخفاض الطاقة وعدم القدرة على ممارسة الرياضة أو القيام بأنشطة أخرى تتطلب مجهودًا بدنيًا

ليست الصحة النفسية وحدها هي التي تعاني. فقد كانت جداول العمل المفرطةيرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى. قد تشعر بانخفاض الطاقة وعدم القدرة على ممارسة الرياضة أو القيام بأنشطة أخرى تتطلب مجهودًا بدنيًا علاقات متضررة: يمكن أن يؤثر العمل أكثر من اللازم على قدرتك على بناء علاقات ذات معنى في حياتك الشخصية. قد يفوتك الوقت الذي تقضيه مع عائلتك وأصدقائك وأحبائك، مما يؤدي إلى الشعور بالانفصال

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التقليل من العمل سيئ بنفس القدر. يمكن أن يكون له أثر عاطفي من خلال جعلك تشعر بالذنب وعدم استحقاقك للجوائز والقلق على أمنك الوظيفي. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ضعف الأداء إلى الاكتئاب والقلق، مما يجعل من الصعب عليك الخروج من الروتين.

فيما يلي بعض المخاطر الرئيسية لعدم العمل بما فيه الكفاية:

الشعور بالذنب: إذا كنت لا تستغل وقتك بشكل جيد، يمكن أن يتراكم الشعور بالذنب عندما أهداف المشروع أو يتأثر الموظفون الآخرون بتضييع المواعيد النهائية لمهامك

إذا كنت لا تستغل وقتك بشكل جيد، يمكن أن يتراكم الشعور بالذنب عندما أهداف المشروع أو يتأثر الموظفون الآخرون بتضييع المواعيد النهائية لمهامك القلق: إذا كنت تعمل لساعات أقل مما ينبغي وتفوتك المواعيد النهائية، يمكن أن تتسبب مراجعات الأداء في ارتفاع مستويات القلق والتوتر لديك

إذا كنت تعمل لساعات أقل مما ينبغي وتفوتك المواعيد النهائية، يمكن أن تتسبب مراجعات الأداء في ارتفاع مستويات القلق والتوتر لديك انخفاض مستوى الأمان الوظيفي: عندما لا تقوم بعملك، فإن مصدر رزقك في خطر، مما قد يسبب الاكتئاب والقلق

ما هي البدائل جداول العمل؟ جداول العمل البديلة (AWS) هو مصطلح يُستخدم لوصف ترتيبات العمل المرنة خارج أسبوع العمل القياسي الذي مدته 40 ساعة في الأسبوع. وقد أصبحت هذه الفكرة شائعة بشكل متزايد بعد الجائحة وتركز على إنجاز مهام معينة عندما يكون ذلك مناسبًا بدلاً من عدد معين من الساعات.

تطبق العديد من الشركات ترتيبات العمل المرنة لتحسين رفاهية الموظفين وزيادة الكفاءة. والفكرة هي السماح للموظفين بإكمال المهام خلال ساعات عملهم الأكثر إنتاجية. وسواء كان ذلك في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل، يقوم المديرون بتتبع النجاح على أساس المهام أو المشاريع بدلاً من ساعات العمل كل أسبوع.

تحدد العديد من الشركات ساعات العمل الأساسية. تم تصميم هذا الوقت لمساعدة الفرق التي تحتاج إلى التعاون حيث من المتوقع أن يكون الجميع متصلاً بالإنترنت ومتجاوباً في نفس الوقت. يمكن لكل موظف أن يقرر متى ومدة العمل خارج هذا الإطار الزمني. والنتيجة هي أن الجميع يقضون وقتاً مختلفاً في أداء وظائفهم. 📊

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تتضمن جداول العمل البديلة أيضاً استراحة من أسبوع العمل المعتاد الذي يستمر خمسة أيام في الأسبوع. بعض الشركات سيكون لديها أسابيع عمل أقصر من ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع لساعات أطول. والبعض الآخر سيقسم المهام على ستة أيام ولكن بساعات عمل يومية أقل.

ينطوي تطبيق جداول العمل البديلة على وضع توقعات واضحة، خاصة إذا كنت تسمح للموظفين بتحديد كيفية تخصيص وقتهم. ويعني ذلك أيضًا أنه يجب أن يكون لدى المديرين إشراف أفضل واستخدام أدوات لتتبع التقدم المحرز عن كثب لتجنب التأخير في المشروع.

استراتيجيات للاستفادة القصوى من ساعات العمل

إن اختيار الساعات المناسبة للعمل يومياً أو كل أسبوع ليس مهماً بقدر أهمية الاستفادة القصوى من الوقت الذي تعمل فيه. فمن خلال التركيز على العمل بكفاءة وفعالية أكبر، يمكنك أن تجعل الوقت الذي تعمل فيه مهمًا بالفعل - بدلاً من إضاعة الساعات في تصفح الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.

إليك بعض الاستراتيجيات لزيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من عدد الساعات التي تختارها للعمل. من نصائح لإدارة الوقت إلى تحسين إجراءات العمل ستجد ما تحتاجه لإنجاز الأمور بشكل أفضل وأسرع.

استخدم أداة تعقب الوقت للبقاء على رأس المواعيد النهائية

لا يعرف العديد من الموظفين - خاصة أولئك الذين يعملون بدوام جزئي، وترتيبات العمل المرنة، والعاملين عن بُعد - عدد الساعات التي يعملون فيها. استخدم أداة مثل أداة تعقب الوقت في مشروع ClickUp لمعرفة عدد الساعات التي تقضيها في إكمال كل مهمة. ⏰

يمكن للمكلفين بتتبع الوقت الذي يقضونه في مهمة ما بسهولة، والتي تظهر مجتمعة في قائمة منسدلة بسيطة

بصفتك متعاقداً أو موظفاً مستقلاً، فإن ذلك يسهّل عليك فوترة الساعات وإرسال الفواتير. بصفتك موظفاً في وظيفة بدوام كامل أو جزئي براتب، فإن تتبع الوقت يجعلك أكثر فعالية. يمكنك الاطلاع على المهام التي تستغرق معظم وقتك وإيجاد طرق لـ أتمتة العمليات لجعلها أسرع وأكثر كفاءة.

وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك تتبع الوقت من أي جهاز وفي أي مكان تعمل فيه. أضف ملاحظات لتوفير السياق إذا استغرقت المهمة وقتًا أطول من المتوقع. أنشئ تصنيفات لتصنيف الوقت المستغرق في مشروع ما، واستفد من فلاتر الفرز لمعرفة الاختناقات ومجالات التحسين في كل ساعة.

إنشاء جدول مهام مع طرق عرض التقويم لتصور سير العمل

ينطوي تعظيم ساعات عملك على معرفة ما تعمل عليه ومتى. بالنسبة للموظفين المعينين عبر المشاريع، يمكن أن يوفر إنشاء تقويم أداة مرئية للبقاء في الموعد المحدد وعدم تفويت المواعيد النهائية المهمة. هذا تقنية إدارة الوقت يبقيك منظمًا ويضمن لك أن تكون على الطريق الصحيح نحو النجاح. 🗓️

كن منتجًا من خلال البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالمواعيد النهائية وإدارة الجداول الزمنية وتنظيم قدرة العمل مع عرض تقويم ClickUp . أضف ترميزًا لونيًا لتصنيف العمل حسب مشاريع معينة، واستخدم علامات الأولوية لإبراز العمل الأكثر أهمية أو الأكثر عرضة للخطر.

إدارة المشاريع وجدولة المهام عبر طريقة عرض التقويم المرنة للحفاظ على مزامنة الفرق

إنشاء حقول مخصصة لإضافة سياق لكل مهمة. أضف التبعيات لتحديد المهام التي تنتظر انتباهك. ثم، بمجرد الانتهاء من مهمة ما، استخدم ميزة السحب والإفلات لنقلها إلى المرحلة التالية في خطتك - واحتفل بإنجاز المهمة بشكل جيد!

تقسيم العمل إلى مهام يمكن إدارتها

جميعنا مررنا بهذه التجربة. تجلس على مكتبك مع مشروع ضخم ولا تعرف من أين تبدأ. تشعر بالإرهاق، فتعمل على شيء آخر أو تقفز على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب العمل تمامًا. 👨🏽‍💻

بدلاً من ذلك، استخدم أداة مثل مهام النقر فوق المهام لتقسيم العمل إلى مشاريع قابلة للإدارة وأقل ترويعاً. أضف عدة مكلفين إلى المهمة إذا كنت تعمل مع زميل آخر في العمل، أو استخدم سلاسل التعليقات لتبسيط عمليات تسليم المهام للخطوات التالية.

عزز الوضوح عبر مشاريعك من خلال أنواع المهام القابلة للتخصيص وحسّن التنظيم عبر جهود إدارة مهامك

تتيح لك المهام الفرعية القابلة للتخصيص تقسيم العمل بشكل أكبر حتى تتمكن من التركيز والشعور بالإنجاز من خلال إنجاز المهام. قم بالتبديل بين طرق العرض مثل قوائم المهام واللوحات ومخططات جانت، اعتمادًا على ما يحفزك أكثر.

تعيين الأولويات والتبعيات لمهام المشروع

هناك طريقة أخرى سهلة لتشتت انتباهك في العمل وهي القيام بأمور لا علاقة لها بأهداف الشركة. حافظ على التنظيم وحقق أقصى استفادة من يومك من خلال إنشاء قوائم بأولويات المهام وتسليط الضوء على الأعمال التي تحتاج إلى اهتمامك أكثر من غيرها. ⚠️ انقر فوق أولويات المهام تخلص من التخمين في زيادة الإنتاجية. من خلال أربع علامات مرمزة بالألوان للاختيار من بينها، يمكنك وضع علامة حمراء على العمل العاجل والعمل على قائمة المهام الخاصة بك، مع تعيين مستوى أولوية لكل عنصر. بهذه الطريقة، عندما تقوم بتسجيل الدخول أو تدخل إلى المكتب، ستعرف ترتيب المهام التي يجب أن تعمل عليها.

يمكنك عرض التبعيات أو إضافتها أو تعيينها أو التعليق عليها بسرعة مباشرةً في مهمة ClickUp تبعيات ClickUp نظرًا لأنك تضيع الوقت في التبديل بين المهام. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر أكبر لارتكاب الأخطاء أو عدم إكمال المهمة بالكامل نظرًا لأنك مشتت الذهن. يُعرف بـ تبديل السياق -عملية التبديل بين المهام التي لا علاقة لها ببعضها البعض-هذه الممارسة يمكن أن تضر بالإنتاجية وتؤدي إلى مشاكل في المشروع. 🛠️

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بدلاً من تعدد المهام، ركّز على مهمة واحدة محددة في كل مرة. أنشئ جدولاً يومياً يحتوي على بعض المهام الرئيسية التي تريد إنجازها. ثم قسّم العمل وقم بإنجاز مهمة واحدة في كل مرة. تجنب إغراء التبديل بين المهام أثناء العمل.

خصص وقتًا للعمل العميق

واحدة من أفضل مهارات إدارة الوقت هو تخصيص وقت للعمل العميق. وبهذه الطريقة، يكون لديك عدد محدد من الساعات للتركيز على المهام الأكثر أهمية دون تشتيت الانتباه.

عرض وتتبع تقديرات الوقت في مهام ClickUp بسهولة لإدارة الموارد بشكل أفضل

استخدام أدوات حظر الوقت لتخصيص أجزاء من الوقت لعمل محدد. ربما تكون بضع ساعات في الصباح للتعامل مع المهام الإدارية، أو ربما عدة ساعات في فترة ما بعد الظهر للتعمق في تطوير المنتج أو حملات التسويق أو تقارير المبيعات. أيًا كان العمل، قم بتجميع العمليات المتشابهة في فترة زمنية محددة وركز على العمل خلال الفترة المحددة على تلك المهام فقط.

تحسين الإنتاجية عند العمل مع ClickUp

كصاحب عمل أو موظف، فإن تحديد عدد الساعات التي يجب أن تعمل فيها هو الخطوة الأولى في إدارة الوقت والمشروع. بعد ذلك، ستحتاج إلى التركيز على زيادة الوقت الذي تقضيه في العمل إلى أقصى حد.

في نهاية المطاف، لا يهم عدد الساعات التي تعمل فيها. ما يهم أكثر هو القيام بعمل جيد وتعظيم كيفية قضاء وقتك في المهام. اشترك في ClickUp اليوم لبدء العمل بكفاءة أكبر. باستخدام أدوات إدارة المهام، ستتحكم فيما تعمل عليه وكيفية ترتيب أولويات جدولك الزمني والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق النجاح باستخدام التقويمات وقوائم المهام. بالإضافة إلى الأتمتة المدمجة توفير الوقت حتى تتمكن من العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. 🙌