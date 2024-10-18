أفضل 10 بدائل لبريكس في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

Brex هي عبارة عن منصة SaaS توفر بطاقات الشركات وبرامج إدارة الإنفاق للشركات المتوسطة الحجم والشركات (الكبيرة) المدعومة من قِبل الشركات (الكبيرة). وهي تستخدم خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل منصتها للكشف عن الاحتيال، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وإدارة التدفقات النقدية، وتقديم حلول مصممة خصيصاً للأعمال.

ومع ذلك، قد لا تتناسب منصة Brex مع متطلبات جميع الشركات، لا سيما الصغيرة منها. وهذا يخلق حاجة إلى بديل جدير بالاهتمام.

لذلك، سنناقش أفضل بدائل Brex لمساعدة الشركات الصغيرة في إدارة نفقات الأعمال.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل بريكس؟

تقدم منصات إدارة النفقات العديد من الميزات. فيما يلي أهم الميزات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل الاختيار:

لوحات المعلومات: لسهولة التصفح والوصول السريع إلى تقارير النفقات تطبيق الهاتف المحمول: لتتمكن من إدارة ومراجعة بطاقاتك ونفقاتك ومدفوعاتك المستحقة من أي مكان

لسهولة التصفح والوصول السريع إلى تقارير النفقات عملية الموافقة الآلية: لتجربة سير عمل أسرع من خلال تحديد حدود النفقات اليومية أو مبالغ الموافقة المصرح بها مسبقًا لضمان حصولك على سجل تدقيق

لتجربة سير عمل أسرع من خلال تحديد حدود النفقات اليومية أو مبالغ الموافقة المصرح بها مسبقًا لضمان حصولك على سجل تدقيق التقاط الإيصالات الرقمية: تمكين توفير الوقت في تسجيل النفقات وتقليل مخاطر فقدان الإيصالات من خلال ميزات مثل تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)

تمكين توفير الوقت في تسجيل النفقات وتقليل مخاطر فقدان الإيصالات من خلال ميزات مثل تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) متعقب الأميال: لحساب الأميال تلقائيًا بناءً على قوانين البلد للشركات والفرق التي تسافر كثيرًا

لحساب الأميال تلقائيًا بناءً على قوانين البلد للشركات والفرق التي تسافر كثيرًا التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي: دعم اتخاذ قرارات مستنيرة لأعمالك ونفقاتك

أفضل 10 بدائل لبريكس لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه أثناء اختيار حل مثالي لإدارة النفقات، دعنا نتحقق من أفضل بدائل Brex في عام 2024.

1. الحصاد

عبر الحصاد Harvest هو تطبيق لتتبع الوقت مثالي للفرق الصغيرة والشركات.

يساعدك على تتبع وقت مشاريعك عبر جميع المنصات. يمكنك ربطه بتطبيقات الأعمال الأخرى والتكاملات مثل Asana و Slack.

يتيح لك Harvest إنشاء الفواتير، وتحصيل المدفوعات، والتكامل مع برامج المحاسبة مثل Xero و QuickBooks.

Harvest أفضل الميزات

تتبع الوقت عبر جميع المنصات: المتصفح وسطح المكتب والجوال

تعيين الميزانيات للمشاريع ومراقبة استخدامها

تحليل التكلفة واستهلاك الوقت باستخدام أدوات إعداد التقارير

تبسيط الفواتير من خلال دمج المدفوعات عبر الإنترنت من PayPal وStripe

قيود حصاد

يتعين على الحسابات غير الإدارية إضافة جميع المعلومات يدويًا

تتبُّع التغييرات السابقة أمر صعب لأنه لا يأخذ في الاعتبار المعدلات المتغيرة في التاريخ

تسعير حصاد

حصاد : مجانًا

: مجانًا Harvest Pro: 12 دولار/شهريًا لكل مقعد

حصاد #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6 (أكثر من 500 تقييم)

2. إنفاق الفواتير والمصروفات

عبر فاتورة الإنفاق والمصروفات يساعد برنامج BILL Spend & Expendense على أتمتة تقارير النفقات والميزانيات ومعالجة السداد.

يحتوي على خيار تقارير النفقات التلقائية ويوفر الوقت في إضافة كشوف بطاقات الائتمان يدوياً. كما أنه يساعد في إنشاء بطاقات منفصلة لكل اشتراك بحدود مخصصة.

ومن خلال برنامج إدارة النفقات والبطاقات الافتراضية، يمكنك الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول إنفاق الموظفين وحماية نفسك من الاحتيال. يقدّر المستخدمون قدرة الأداة على استيعاب خيارات دفع متعددة.

فاتورة الإنفاق والمصروفات أفضل الميزات

إنشاء تقارير نفقات آلية بدون تسوية كشوف حسابات بطاقات الائتمان

إنشاء بطاقات منفصلة لكل اشتراك بحد أقصى

تتبُّع النفقات النثرية وطلبات السداد مع تحميل الإيصالات عبر الهاتف المحمول وإشعارات فورية للموافقات

قيود الإنفاق والمصروفات في الفاتورة

لا يمكن إعادة تعيين اشتراك بطاقتك الافتراضية حتى يوم العمل الأول من الشهر

لا يوجد خيار لتقسيم النفقات المتكررة إلى ميزانيات متعددة تلقائياً

تسعير فاتورة الإنفاق والمصروفات

مجاناً

BILL Spend & Expendense التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,100 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 400 تقييم)

3. ريبلينج

عبر التموج توفر خدمة Rippling خيار السداد للموظفين بعملتهم المحلية وتقديم التقارير بأي لغة.

يمكنك إنشاء سلسلة موافقات قائمة على الأدوار تتكيف تلقائياً مع تغييرات عملك.

يقوم برنامج إدارة النفقات ببناء سياسات مخصصة بسرعة ويوفر الوقت في المراجعات اليدوية.

Rippling أفضل الميزات

اكتشاف عدم تطابق الإيصالات على الفور، حتى لو كانت بلغات مختلفة

إنشاء سلسلة موافقات قائمة على الأدوار يتم تحديثها تلقائياً حسب تغيرات عملك

الوصول إلى تقارير الإنفاق المتعمقة لكل عضو من أعضاء الفريق

قيود التموجات

بطء وقت الاستجابة أثناء تنفيذ التقارير

تسعير الريبلينغ

يبدأ من 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ريبلينج

G2: 4.8/5 (2,100+ تقييم)

4.8/5 (2,100+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

4. ينفق

عبر إنفاق Spendesk هو حل لإدارة الإنفاق قائم على الحوسبة السحابية قائم على السحابة يساعد الشركات على إدارة مدفوعات فواتيرها, كشوف المرتبات وبطاقات الشركات وغيرها

يساعد في إنشاء تقارير نفقات رقمية بدون أعمال ورقية، مما يجعل عملية سداد النفقات للموظفين سريعة وسهلة.

تستخدم المنصة تقنية التعرُّف الضوئي على الحروف (OCR) لمسح الفواتير أو الإيصالات التي تم تحميلها وتخزينها. يمكنك دمجها مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Xero وSlack وNetsuite.

Spendesk أفضل الميزات

تتبع إدارة النفقات من خلال البطاقات الافتراضية والمادية

رقمنة تقارير المصاريف لسداد نفقات الموظفين بسهولة دون الحاجة إلى أعمال ورقية

تعيين حدود إنفاق الشركة والموافقات على الدفع المسبق

أتمتة المهام مثل استخراج ضريبة القيمة المضافة، وتسوية الإيصالات، وتخصيص حساب النفقات

قيود الإنفاق

مكلف للشركات الصغيرة

على الرغم من أن لوحة التحكم سهلة الاستخدام، إلا أن إعداد حسابك المصرفي التجاري أمر صعب

تسعير #### تسعير سبيندسك

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سبيندسك

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. كليركو

عبر كليركو تساعد Clearco شركات التجارة الإلكترونية على إدارة فواتيرها ومدفوعاتها. فهو يدعم كل ما يتعلق بالمخزون والتسويق والرسوم القانونية والمالية ونفقات الشحن والخدمات اللوجستية.

وهي تحظى بالتقدير بسبب لوحة التحكم المتكاملة وسهلة الاستخدام. تدعم المنصة أربع عملات: اليورو والدولار الكندي والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.

Clearco أفضل الميزات

يمكنك الحصول على رأس مال برأس مال سهمي كشركة تقنية ناشئة

توفر إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي

لا يوجد فحص ائتماني للشركات التي تعمل لمدة ستة أشهر أو أكثر

قيود Clearco

متاح لشركات التجارة الإلكترونية وشركات SaaS فقط

يعمل للشركات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقط

أسعار كليركو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كليركو

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. زوهو إكسبنس

عبر زوهو إكسبنس Zoho Expense هو تطبيق للهاتف المحمول قائم على الويب يدير نفقات السفر والإنفاق في العمل. يحتوي على نفقات السفر الآلية وإعداد التقارير.

يقوم بتعيين تتبع الإيصالات مع خيار المسح التلقائي للإيصالات من خلال دمج التطبيقات السحابية. وهو يحفظ نسخك مدى الحياة ويضمن تتبعاً آمناً للوقت.

Zoho Expense أفضل الميزات

تتبع المدفوعات والتقارير المسبقة مع تخصيص عالي الدرجة لعمليات سريعة وفعالة

تخصيص نماذج إنشاء النفقات واختيار حقول لملئها أثناء تقديم النفقات

يمكنك استخدام خيارات التحميل متعدد العملات

قيود Zoho Expense

منحنى التعلم للمبتدئين

انقطاع النظام الأساسي من حين لآخر

تسعير Zoho Expense

مجاني: حتى 3 مستخدمين

حتى 3 مستخدمين قياسي: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

3 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Zoho Expense التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

7. موس

عبر طحلب توفر موس بطاقات الشركات للشركات الناشئة والشركات الرقمية.

يمكنك ضبط حدود البطاقات الفردية في الوقت الفعلي من لوحة التحكم. كما أنها تأتي مع خيار لتعيين حدود الإنفاق على كل بطاقة. يُقدِّر المستخدمون المنصة لامتلاكها النفقات والفواتير والبطاقات في مكان واحد.

يتيح لك تعيين مهام إدارية تلقائية بفئات مختلفة لسير عمل شركتك، بما في ذلك معدل ضريبة القيمة المضافة ومركز التكلفة.

موس أفضل الميزات

يمكنك الحصول على عدد غير محدود من بطاقات الخصم والائتمان

المطالبة باسترداد نقدي يصل إلى 0.4% لكل من البطاقات الفعلية والافتراضية

التكامل مع برامج تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة مثل XERO وDATEV وExact Online

قيود موس

استرداد نقدي أقل من برامج إدارة النفقات الأخرى

يتطلب مساعدة الفريق للعرض التوضيحي و إعداد الحساب المالي موس التسعير

البطاقات الذكية: تسعير مخصص

تسعير مخصص خطة مخصصة: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تسعير مخصص: تسعير مخصص إدارة كاملة للإنفاق: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موس

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. كونكور

عبر كونكور تقدم Concur برنامجاً متكاملاً وآلياً لإدارة النفقات يتتبع النفقات باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات في الوقت الفعلي.

يمكنك تفسير البيانات والحصول على تقارير ثاقبة. وتتيح لك الأداة اكتشاف الأخطاء مثل التكرارات والأنشطة التي لا تتوافق مع سياسات الشركة من خلال لوحة التحكم.

تُقدِّم المنصة عرضاً تجريبياً ذاتي التوجيه دون التقاط تفاصيل بطاقة الائتمان.

كونكور أفضل الميزات

تتبع تحليل النفقات وإعداد التقارير باستخدام أدوات محاسبة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

إنشاء إدخالات النفقات وتصنيفها من خلال الذكاء الاصطناعي

تحميل الإيصالات إلى تقارير النفقات مباشرةً

حساب ضريبة القيمة المضافة وأسعار صرف العملات للرحلات الدولية تلقائيًا

قيود كونكور

الكثير من الخيارات المتاحة لتقدير الأسعار النهائية

إعادة تشغيل العملية لإصلاح بعض المشكلات أثناء العملية

تسعير كونكور

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كونكور

G2: 4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1900 تقييم)

9. الائتمان القبلي

عبر الائتمان القبلي الائتمان القبلي هو بطاقة ائتمان للشركات الناشئة والشركات المتوسطة الحجم (SMEs).

فهي تراقب وتحلل العمليات التجارية في الوقت الفعلي من خلال لوحة التحكم الخاصة بك. يتم تفعيل لوحة التحكم عندما تقدم كشوف الحسابات البنكية لآخر ثلاثة أشهر، وعقد تأسيس شركتك، ورقم الهوية الضريبية.

تشتهر منصة إدارة النفقات بتقديمها خطوط ائتمان تجارية تصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي.

أفضل الميزات الائتمانية القبلية

لديك خيار الحصول على بطاقات آمنة صادرة بالعملة المحلية

تتبع النفقات في الوقت الفعلي باستخدام أدوات متقدمة

الوصول إلى الخصومات وفرص التواصل ذات الصلة كجزء من مجتمعات الشركات الناشئة العالمية

القيود الائتمانية القبلية

التقييم البطيء لنفقات الفريق

خيارات التتبع وإعداد التقارير غير المألوفة

تسعير الائتمان القبلي

مجاني

تقييمات ومراجعات الائتمان القبلي

G2: ليست هناك تقييمات كافية

ليست هناك تقييمات كافية Capterra: غير مدرجة

10. منحدر

عبر منحدر توفر Ramp حلولاً لإدارة بطاقات الشركات وإدارة الإنفاق مصممة خصيصاً لفرق التمويل في السوق المتوسطة.

يسمح لك بتعيين تذكيرات للسداد والبنود المفقودة وخيار القفل التلقائي للمعاملات المشبوهة المحتملة.

ينشئ البرنامج تدفقات عمل مخصصة مع إعدادات محددة مسبقًا قوالب الميزانية . يمكنك أيضًا تعيين الحدود التلقائية ومتطلبات التقديم على جميع بطاقات شركتك.

منحدر أفضل الميزات

تعيين تذكيرات للسداد، والعناصر المفقودة، والقفل التلقائي للبطاقات للمعاملات المشكوك فيها

التكامل مباشرةً مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Asana

الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي لتجنب الإنفاق الزائد على ميزانيتك

إنشاء تقارير من إنشاء الذكاء الاصطناعي لتحليل دقيق

قيود منحدر

وقت المعالجة الطويل

تسعير المنحدر

المنحدر: 0 دولار/شهر لكل مستخدم

0 دولار/شهر لكل مستخدم منحدر بلس : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المنحدر للمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المنحدر #### تقييمات ومراجعات المنحدر

G2: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

أدوات الإدارة المالية الأخرى

في حين أن بريكس وبرامج إدارة النفقات المماثلة تتعامل مع المهام والتقارير المالية، فإن منصات إدارة المشاريع مثل ClickUp تركز على إدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق لإنجاز المشروع بسلاسة وبأقصى قدر من الإنتاجية.

انقر فوق

استخدم قوالب الإدارة المالية في ClickUp لإدارة مهامك المالية بكفاءة. باستخدام هذه القوالب، ستتمكن فرقك المالية من تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية بسهولة، وإدارة حساباتها، وحساب أرباحها ونفقاتها.

باستخدام قالب إدارة الشؤون المالية ClickUp، يمكنك جعل جميع بياناتك المالية مركزية وإدارتها بسهولة

إدارة الشؤون المالية والمصروفات باستخدام ClickUp

كل ما تحتاجه هو التسجيل في قوالب ClickUp للإدارة المالية. قم بتطبيق هذا القالب على المساحة أو المجلد الذي تريد العمل عليه. أضف أعضاء الفريق المعنيين، وستكون مساحة العمل الخاصة بك جاهزة.

قم بالتبديل بين طرق عرض ClickUp المريحة لتنظيم فواتيرك في ثوانٍ

يساعد ClickUp أيضًا في تتبع وإدارة عملائك من خلال التقارير القابلة للمشاركة التي تم إنشاؤها باستخدام برنامج إدارة المشاريع المحاسبية من ClickUp .

مثال على مساحة عمل إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع لشركة محاسبة

ستتمكن أيضًا من تتبع و إدارة ميزانيات المشاريع للعملاء بجداول بيانات منظمة في قاعدة بيانات مرئية باستخدام الأداة. تتيح لك جداول البيانات هذه ربط المهام وإرفاق أو تضمين أي مستندات وتصدير البيانات.

قم بتخصيص لوحة تحكم ClickUp Dashboard وتخصيصها باستخدام أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من الأداة

ClickUp أفضل الميزات

العمل مع قوالب الإدارة المالية المخصصة

تتبع حسابات العملاء والتقارير وإدارتها باستخدام أداة ClickUp للمحاسبة والإدارة المالية والأتمتة وأدوات التذكير

إنشاء تقارير مفصلة ومشاركتها مع تتبع موارد الوقت مع جداول بيانات منظمة بصريًا

إدارة الفواتير والتذكيرات بالدفع والمزيد باستخدام لوحات معلومات مرئية للغاية

أتمتة المحاسبة مهام لإعداد التقارير وتعاون الفريق ومهام العمل

استمتع بأكثر من 1000 خيار تكامل مع تتبع الوقت والتخزين السحابي والمطورين والتقويم

قيود ClickUp

لا توجد أرصدة أو مكافآت إضافية لاستخدام ClickUp

منحنى التعلم للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

الجمع بين إدارة النفقات وأدوات الإدارة المالية

يعتمد اختيار البديل المناسب لبريكس على احتياجات فريقك وعملك. ستلبي الأدوات المتخصصة احتياجاتك الفريدة. لكن أدوات مثل ClickUp ستساعدك على إبقاء موظفيك وعملائك على اطلاع دائم بجميع المعلومات وإدارة المشاريع المتعددة.

ستحصل على أقصى قدر من النتائج عندما تقوم بتبسيط العملية في مكان واحد. مع ميزات مثل التعاون في المهام، والتكامل، وتخصيص سير العمل، تركز ClickUp على حل الجوانب المختلفة لإدارة مشروعك المالي. جرّب ClickUp اليوم! 🎉