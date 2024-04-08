Confluence مقابل Asana: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

سواء كنت تدير فريقًا شخصيًا أو عن بُعد، فأنت بحاجة إلى فريق قوي برنامج إدارة المشاريع لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. هناك العشرات من من منصات إدارة المشاريع، لكن برنامجي Confluence و Asana هما من أكثر الخيارات شيوعًا للفرق أثناء التنقل.

من الصعب الاختيار بين هاتين المنصتين، خاصةً إذا لم تكن قد استخدمتهما من قبل. لكلتا المنصتين إيجابيات وسلبيات، لذا فإن الأمر يعود إلى تفضيلاتك واحتياجاتك.

سيقدم لك هذا الدليل تفصيلاً كاملاً بين Confluence و Asana، ومقارنة ميزاتهما واقتراح أفضل الخيارات للحل الفائز. 🏆

ما هو كونفلوينس؟ كونفلوينس هو أداة لإدارة المشاريع تملكها شركة البرمجيات العملاقة Atlassian. وهو ليس تطبيقاً لإدارة المشاريع لإدارة الأشخاص والمهام فحسب، بل إن Confluence يسجل أيضاً جميع معارف مؤسستك. إذا كنت تكافح من أجل الاحتفاظ بعلامات تبويب على المهام ومواقع الويكي والوثائق الفنية وإجراءات التشغيل الموحدة، فإن Confluence يجمعها جميعاً في مكان واحد. 📚

عبر التقاء

التوافق الميزات

يوفر Confluence لفرق العمل عن بُعد مصدراً واحداً للحقيقة. تعمل ميزات المنصة على جعل المعلومات مركزية وتسريع عملية اتخاذ القرار ودعم التعاون بين الفرق في الوقت الفعلي.

1. إدارة المشاريع

تأتي Confluence مع عدد مذهل من ميزات إدارة المشاريع. استخدم سبورة Confluence Whiteboard لتبادل الأفكار الكبيرة مع الروابط الذكية القابلة للتضمين والعناصر التفاعلية مثل التصويت والمؤقتات. تدعم مستندات Confluence أيضًا التحرير في الوقت الفعلي ووضع العلامات والإشعارات. والأفضل من ذلك كله، يأتي Confluence مع موجز مخصص، بحيث لا يرى فريقك سوى المشاريع والمهام الأكثر أهمية بالنسبة لهم. 🤩

2. إدارة المعرفة

عبر Confluence

هل أنت متعب من البحث في رسائل Slack أو رسائل البريد الإلكتروني أو مستندات جوجل للعثور على الملفات الصحيحة؟ يحل Confluence مشكلة التنقل من منصة إلى أخرى من خلال جمع معلومات مؤسستك في مكان واحد. وهذا يجعل تخزين معلومات مثل:

المواصفات الفنية

كتيبات التعليمات

محتوى الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو والصور والتسجيلات الصوتية

تقارير الميزانية

بيانات العملاء

والأفضل من ذلك كله، يمزج Confluence هذه المعرفة مع مشاريعك ومهامك. تنظيمه الواضح وسهولة الوصول إليه يبقي فريقك على نفس الصفحة و تبسيط العمليات .

3 . النماذج

بالتأكيد، يتيح لك Confluence إنشاء مشاريع مخصصة، ولكنه يأتي أيضًا مع العديد من القوالب التي يمكن الحصول عليها. اسحب القوالب التي يوفرها المجتمع لتخطيط المشروع أو العصف الذهني أو حتى وثائق المشروع الرئيسية. ليست هناك حاجة لإنشاء مشاريع أو مستندات من الصفر - ما عليك سوى العثور على ما تبحث عنه ونسخه وإضافة التفاصيل الخاصة بك، ثم ابدأ العمل. 🧑‍💻

4. التكامل

عبر Confluence

يتكامل Confluence مع عدد مذهل من تطبيقات الطرف الثالث. فهو يحتوي على أكثر من 3000 تكامل مع أدوات شائعة مثل Jira وTrillo وSlack وMicrosoft Teams وFigma وDropbox وGoogle Drive. ⚒️

على الرغم من أن Confluence يناسب معظم الفرق، إلا أنه أكثر شيوعًا بين مطوري البرامج لأنه جزء من مجموعة منتجات Atlassian. الجانب الإيجابي هو أنه يحتوي على تكامل أصلي مع منتجات Atlassian الأخرى؛ الجانب السلبي هو أن الفرق غير التقنية قد لا تجد قيمة في حلول Atlassian الأخرى.

التأثير التسعير

الإصدار المجاني

الإصدار القياسي: 6.05 دولار شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين

6.05 دولار شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين الإصدار المميز: 11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين

11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ما هو أسانا؟ أسانا هي أداة لإدارة المشاريع تجمع بين المهام والتقويمات والنماذج والأتمتة والتقارير في منصة واحدة. فهو يجمع بين إدارة المهام وتصور المشروع والتعاون والأتمتة في منصة واحدة أنيقة. يحتوي Asana أيضاً على تطبيق قوي للجوال وتطبيق ويب قوي، لذا فهو مثالي ل

فرق العمل عن بُعد أو أثناء التنقل أو الفرق المختلطة . 📱

عبر أسانا

أسانا الميزات

بدأ كتطبيق بسيط لقائمة مهام بسيطة، ولكن اليوم، تتضمن طرق عرض مهام Asana الجدول الزمني واللوحة وعرض التقويم. على الرغم من أنه لا يوفر إدارة المعرفة مثل Confluence، إلا أن Asana لديه ميزة قوية تخطيط عبء العمل وميزات الأتمتة المصممة لتخفيف عبء العمل على فريقك.

1. إدارة المشاريع

عبر أسانا

هل تحتاج إلى رؤية عبء عمل فريقك على مستوى عالٍ؟ يحتوي Asana على العديد من طرق العرض لتصور المواعيد النهائية لفريقك والمشاريع والمزيد. أنشئ لوحة كانبان للعمل الذي يركز على العملية أو استخدام الجدول الزمني جانت لرسم معالم المشروع.

بفضل ميزة النماذج، ليست هناك حاجة لإرسال رسائل Slack أو رسائل البريد الإلكتروني مع طلبات العمل. ما عليك سوى إنشاء نموذج، ويمكن لفريقك طلب العمل داخلياً أو جمع مدخلات خارجية من العملاء ببضع نقرات فقط. 🖱️

2. الذكاء الاصطناعي و الأتمتة

يحاول فريقك إنجاز المزيد بموارد أقل. لماذا لا تأخذ بعض المهام من على عاتقهم؟ يأتي Asana محملاً مسبقاً بمهام سير عمل الخبراء والأتمتة لجعل يوم عملك أسهل. قم بإعداد قواعد Asana لتحديث حالات المهام، أو تغيير المكلفين بالمهام، أو حتى إرسال رسالة إلى فريقك على Slack عند تعيين مهمة ما. 📌

إذا كنت تريد المزيد من المساعدة، فإن Asana Intelligence هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف المشروع وإنشاء تحديثات الحالة وجمع المعلومات. لا يمكنك أن تطرح عليه أسئلة عامة مثل أداة مثل ChatGPT، ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي مشاركة معلومات متعمقة حول المهام والمشاريع والحواجز داخل أسانا.

00 3 . النماذج

مثل Confluence، يتضمن Asana قوالب لتسريع سير عملك. ومع ذلك، لا تحتوي Asana على المستندات أو اللوحات البيضاء التي ستجدها في منصات مثل ClickUp . بدلاً من ذلك، فإن قوالبها مخصصة لإعدادات المشاريع فقط.

هذا لا يعني أن هذه القوالب ليست ذات قيمة. يجمع Asana بين قوة القوالب والأتمتة في حزم مسبقة الصنع، مما يجعل من السهل إنشاء عمليات وأطر عمل معقدة ببضع نقرات فقط. إذا احتجت في أي وقت إلى إجراء تغيير، يمكنك تعديل الحزمة الخاصة بك بسرعة وتطبيقها بدون متاعب في جميع عمليات سير العمل. 🧘

4. التكاملات

عبر أسانا

يتكامل Asana مع أكثر من 300 تطبيق خارجي، بما في ذلك Adobe Creative Cloud وMicrosoft Teams وSalesforce وGoogle Drive وCanva. نظرًا لأن Asana لا يتضمن قاعدة معرفية أو مستندات، ستحتاج إلى هذه التكاملات للحفاظ على عملك على منصة واحدة.

أسانا التسعير

الشخصي: خطة مجانية

خطة مجانية البداية: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا متقدمة: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

## Confluence مقابل Asana : مقارنة الميزات

لا يوجد فائز واضح في المواجهة بين Asana و Confluence. فكلاهما سينقلان مشاريعك من الألف إلى الياء ويدعمان العمل أثناء التنقل مع تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي iOS و Android. يعود الأمر إلى الطريقة التي تفضل العمل بها وأكبر نقاط ضعفك.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الكبيرة في ميزاتهما وقوة تلك الميزات. دعونا نلقي نظرة على أكبر الاختلافات بين Confluence و Asana.

1. إدارة المعرفة

عبر Confluence

يدير Confluence كلاً من المشاريع والمعرفة؛ أما Asana فيقوم بإدارة المشاريع فقط. إذا كنت بحاجة إلى إدارة المعرفة والمشاريع الداخلية، فإن Confluence هو الفائز الواضح هنا. شراء منصة منفصلة غير ضروري لأنه يمكنك تتبع جميع المشاريع والمحتوى في نفس المكان.

ومع ذلك، إذا كنت لا تحتاج إلى إدارة المعرفة وترغب في إدارة المشاريع، فقد يكون Confluence مصممًا بشكل مفرط ومعقدًا لاحتياجاتك. في هذه الحالة، سيكون Asana هو الخيار الأفضل.

الفائز كونفلوينس الصفحة

2. النماذج

يأتي كل من Confluence و Asana محملين مسبقًا بقوالب. ومع ذلك، فإن هذه القوالب ليست متماثلة تمامًا.

نظرًا لأن Asana لا يدعم المستندات أو اللوحات البيضاء، فإن القوالب الخاصة به مخصصة لتنسيق المشروع فقط. لا تزال هذه طريقة رائعة لتوفير الوقت، لكنها لن تساعدك إذا كنت بحاجة إلى تنسيق جداول أعمال الاجتماعات أو إجراءات التشغيل الموحدة. 📝

يأتي Confluence مع قوالب لكل من إعداد المشروع والمستندات. إذا كنت لا ترغب في إنشاء قوالب ذاتية في حل مثل Google Drive، فإن Confluence هو الخيار الأفضل لتنفيذ عملك الفعلي.

الفائز: Confluence

3. التكامل

ظاهرياً، قد تعتقد أن Confluence سيكون الفائز هنا. فهو يضم أكثر من 3000 عملية تكامل، في حين أن Asana لديه 300 . ومع ذلك، فإن معظم عمليات التكامل تأتي في تطبيقات ذات تقييمات ضعيفة جداً في سوق تطبيقات Atlassian. بعض هذه الروابط لا تعمل بشكل جيد، لذا توخَّ الحذر. 👀

قد لا يحتوي Asana على العديد من عمليات التكامل، ولكن من المحتمل أن يكون لديه عمليات تكامل للأدوات التي تستخدمها بالفعل. إنه يتصل بكل شيء من Tableau إلى YouTube إلى Loom، مما يوسع وظائف Asana إلى ما هو أبعد من إدارة المشروع.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم منتجات Atlassian بالكامل، فإن Confluence هو الفائز الواضح. فهو يتكامل بسهولة مع برنامج Trello وJira.

الفائز: Confluence لـ منتجات Atlassian ؛ Asana لتطبيقات الطرف الثالث

4. أدوات إدارة المشاريع

عبر أسانا

كل من Confluence و Asana خياران جيدان لإدارة المشاريع. يعود الخيار الصحيح إلى الطريقة التي تفضل العمل بها.

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بعملك على نفس النظام الأساسي مثل مهامك ومقاييسك، فانتقل إلى Confluence. ستحتاج إلى حلول وعمليات تكامل منفصلة للحصول على نفس الوظائف في Asana، لكن المستخدمين يقولون إن النظام الأساسي أسهل في الاستخدام من Confluence.

سيكون Asana هو الخيار الأفضل إذا كنت تدير فريقًا غير خبير بالتكنولوجيا. ⭐

الفائز: Confluence للعمل المتكامل؛ Asana لـ سهولة الاستخدام

5. الذكاء الاصطناعي و الأتمتة

العمل اليدوي 2012 . إذا كنت تبحث عن مساعدة عملية من الأتمتة أو الذكاء الاصطناعي، فإن Asana هو الخيار الأفضل.

توفر كلتا المنصتين الأتمتة، ولكننا نحب الطريقة التي تقدم بها أسانا حزم الأتمتة لسرعة تحسين العمليات الداخلية . لما يستحق، يوفر Confluence أيضًا أتمتة السحب والإفلات التي يمكنك تصميمها من الصفر أو سحبها من مكتبة أتمتة Atlassian.

لكن الذكاء الاصطناعي هو ما يرجح كفة الميزان لصالح أسانا. يوفر Asana Intelligence الحقول الذكية والملخصات والمحرر والحالات والإجابات والمزيد. لن يدير لك المشاريع بالكامل، لكنه بالتأكيد سيسرّع الأمور. 🤖

لا يقدم Confluence الذكاء الاصطناعي إلا من خلال Atlassian Intelligence، وهو متاح فقط لمستخدمين محددين في الإصدار التجريبي الآن. ومع ذلك، لن يساعدك أي من حلول الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عملك، لذلك قد لا تزال بحاجة إلى أداة ذكاء اصطناعي بديلة مثل ClickUp AI .

الفائز: أسانا

### 6. السعر

التسعير صعب بعض الشيء بالنسبة لمنتجات SaaS هذه. Confluence أرخص من الناحية الفنية من Asana بتكلفة 6.05 دولار شهريًا مقابل 10.99 دولار شهريًا في Asana. 💸

ومع ذلك، فإن سعر Confluence الأساسي لـ Confluence هو لـ 10 مستخدمين، بينما أسانا لمستخدم واحد. إذا كنت تدفع مقابل Confluence سنويًا، فستكون 600 دولار للفئة الأولى، بغض النظر عما إذا كان لديك مستخدمان أو 10 مستخدمين. قد لا يكون ذلك منطقيًا من الناحية المالية للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة. تتقاضى Asana رسومًا أكثر لكل مستخدم ولكن قد يكون أرخص اعتمادًا على إعداد فريقك.

## Confluence مقابل Asana على Reddit

لقد استشرنا الأشخاص الطيبين في Reddit لاستخلاص أكبر الاختلافات بين Asana و Confluence وتحديد الخيار الأفضل لحالات معينة. قال أحد المستخدمين "أسانا جيدة، لكنني لا أحبها. بطيء، على الرغم من أنه أسرع مما كان عليه، وقليل الميزات. بالنسبة للفرق الأقل تقنية، رائع." لذا، إذا كنت بحاجة إلى ميزات رئيس الوزراء الأساسية للأشخاص الأقل تقنية، فقد يكون لدى Asana كل ما تحتاجه. 🎯

وافق مستخدم غير تقني على ذلك, قائلاً "أسانا هي الأداة المفضلة لدي، يشعر عقلي القرد الغريب بالرضا عندما أنتهي من مهمة ما و يومض كركدن البحر على الشاشة ." مستخدم آخر لخص الأمور بشكل جيد: "يعتمد الأمر حقًا على ما تحتاجه وكيف يريد الناس العمل. أنا من أشد المدافعين عن اختيار الحل البرمجي أخيرًا، بعد أن تكتشف سير عملك وأسلوبك في العمل. وإلا، وبصرف النظر عن الاستثمار المالي، قد ينتهي بك الأمر إلى إجبار طريقة عملك على التوافق مع الأداة بدلاً من العكس."

## تعرف على ClickUp أفضل بديل ل Confluence مقابل Asana

لا يوجد خيار سهل في شد الحبل بين Asana و Confluence. كلتا المنصتين لها نقاط قوتها، ولكن لا يمكنهما القيام بكل شيء لدعم منهجية Agile.

لا أقصد التباهي والتفاخر، ولكن ClickUp يتعامل مع كل ما يمكن أن تقوم به Asana و Confluence - بل وبعضها. 🥳

الكل في واحد منصة إدارة المشاريع تدعم إدارة المعرفة والأتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات والمزيد من الميزات المتقدمة. يمكنك القول إنها الحزمة الكاملة.

تعاون في الوقت الحقيقي مع ClickUp دوك

لماذا تتنقل بين حل رئيس الوزراء وعملك الفعلي؟ تعاون في الوقت الفعلي في مستندات ClickUp . يمكن للعديد من أعضاء الفريق التحرير في نفس الوقت وإضافة تنسيق غني وتعليقات وعلامات لتعزيز التعاون. ✍️

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وأفضل ما في الأمر أنه لا داعي لمغادرة ClickUp لإدارة مهامك. قم بتحويل أي تعليق إلى مهمة قابلة للتنفيذ في مساحة عمل ClickUp، وستنطلق في السباقات.

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## احصل على جميع ميزات إدارة المشاريع التي تحتاجها مع ClickUp

العمل الجماعي يحقق الحلم ولكن لا يزال يتطلب إعداد البرنامج المناسب، خاصةً إذا كنت تدير فريق عمل عن بُعد. يعد الاختيار بين Asana و Confluence بداية جيدة، ولكن عندما تحتاج إلى القيام بكل شيء، اختر منصة تقوم بكل شيء بالفعل، ثم بعض الميزات الأخرى.

يحتوي ClickUp على أدوات تعاون، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، ولوحات تحكم مخصصة لتعزيز الإنتاجية. قل وداعًا للتنقل بين الأدوات المختلفة واجلب عملك إلى منصة عمل حقيقية شاملة. 🙌

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