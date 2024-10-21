أفضل 10 بدائل GetResponse للتسويق عبر البريد الإلكتروني في 2025

يبلغ عدد مستخدمي البريد الإلكتروني على مستوى العالم أكثر من أربعة مليارات في عام 2024 - أي أكثر من نصف سكان العالم. ليس من المستغرب لماذا تحب الشركات حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني لنشر أخبارها.

قد تختلف الآراء، ولكن لا يمكن تصميم حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وجدولتها وإطلاقها وتوسيع نطاقها إلا باستخدام الأداة المناسبة.

GetResponse هي أداة يستخدمها المسوقون لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني أو لأتمتة عمليات التسويق.

ومع ذلك، فإن مشهد أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني ديناميكي للغاية. فالمتطلبات تتطور، ولكل صناعة ونشاط تجاري احتياجاته الخاصة. على هذا النحو، قد لا يلبي GetResponse احتياجات الجميع وتفضيلاتهم.

لقد قمنا برعاية قائمة بأفضل 10 بدائل لـ GetResponse لمعالجة حالات الاستخدام والمتطلبات المتنوعة. تقوم هذه القائمة بتقييم ميزات كل أداة وأسعارها لضمان العثور على ما يناسب عملك تمامًا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل GetResponse؟

بعض إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني تقدم الأدوات ميزات أكثر من غيرها، ولكن يجب عليك تقييم قابلية استخدام الأداة لمتطلباتك الخاصة قبل الالتزام بها. قبل التركيز على بديل لـ GetResponse، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار.

إدارة جهات الاتصال بسلاسة: اختر أداة تبسّط إدارة جهات الاتصال، وتتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء، وتجزئ جهات الاتصال من تلقاء نفسها تحليلات متعمقة: يجب أن يقدم لك حل التسويق عبر البريد الإلكتروني رؤى عميقة حول سلوك المشتركين، وقياس فعالية حملاتك، وتوفير بيانات قوية عن عائد الاستثمار تكامل تسويقي قوي: تأكد من تكامل الأداة مع التجارة الإلكترونية والتسويق عبر محرك البحث والتطبيقات الرئيسية الأخرى مجموعة تسويق شاملة: اختر أداة توفر أدوات إنشاء الصفحات المقصودة وتكامل التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة وروبوتات الدردشة وغيرها من الميزات الغنية وظائف الجدولة: اختر حلاً يسمح لك بجدولة حملات البريد الإلكتروني وأتمتة التسليم، وهو أمر ضروري للأساسيات أتمتة التسويق ميزات التعاون: ابحث عن الميزات التي تمكنك من العمل ضمن فريق عمل دون عوائق. سيؤدي ذلك إلى تسريع تخطيط الحملات وإطلاقها القدرة على تحمل التكاليف: اختر الأداة التي تناسب ميزانيتك، ولكن ضع في اعتبارك الميزات الضرورية للحجم الذي تعمل به

أخيرًا، لماذا لا تجرب الباقة المجانية لترى كيف تعمل الأداة وما إذا كانت واجهتها تناسبك أنت وفريقك؟

## أفضل 10 بدائل ل GetResponse لاستخدامها في عام 2024

1. HubSpot

عبر هبسبوت HubSpot هو حل ممتاز متعدد الإمكانات للشركات التي تتطلع إلى تبسيط جهود التسويق والمبيعات. إن أتمتة التسويق المتقدمة، ومجموعة CRM، والتحليلات التفصيلية تجعلها الأداة المثالية في ترسانتك.

علاوة على ذلك، تساعدك القائمة الغنية بقوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص على تحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. واجهة المستخدم هي أيضًا من بين أكثر الواجهات بديهية في هذه القائمة.

يعد HubSpot بديلاً ممتازًا لـ GetResponse، خاصةً لميزات الأتمتة المتقدمة.

أفضل ميزات HubSpot

استخدام أدوات مدمجة لتحسين الموقع الإلكتروني والتحليلات لتحسين الأداء وتحسين محركات البحث

الاستفادة من أكثر من 1000 تكامل عبر أنظمة إدارة المحتوى، ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الحالية، وبرامج الاتصالات، وحلول تخطيط موارد المؤسسات

الوصول إلى أدوات المبيعات والتعاون، بما في ذلك CRM مجاني لإغلاق الصفقات وإدارة العملاء المحتملين، وهو مثالي للشركات الصغيرة

قيود HubSpot

خطط تسعير باهظة الثمن عند مقارنتها ببدائل GetResponse الأخرى

إمكانيات التخصيص المحدودة المتاحة للمستخدمين مع خطط المستوى الأدنى

قد يستغرق تعلمها وقتاً طويلاً وتعقيداً، نظراً للتنوع الكبير في الميزات المتاحة

تسعير HubSpot

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 800 دولار شهرياً

800 دولار شهرياً المؤسسات: 3600 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. ميلرلايت

عبر MailerLiter يعد MailerLite بديلاً ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ل GetResponse، وهو مفيد للغاية للشركات الصغيرة ورواد الأعمال المبتدئين.

إلى جانب الواجهة البديهية، يقدم MailerLite ميزات مثل الأتمتة، ومنشئ البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات، واختبار A/B، والاستهداف المتقدم.

تساعدك مجموعة الأدوات الخاصة بالتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية وإنشاء الصفحات المقصودة ومواقع الويب على تحسين فعالية الحملة والمشاركة فيها.

MailerLite أفضل الميزات

احصل على إمكانية الوصول إلى قوالب قابلة للتخصيص ومكتبة قوالب شاملة

إنشاء أنواع مختلفة من البريد الإلكتروني باستخدام محرر السحب والإفلات

الحفاظ على معدل تسليم بريد إلكتروني مرتفع

الحصول على أتمتة البريد الإلكتروني ميزات حتى مع الخطة المجانية

قيود MailerLite

ميزات الأتمتة الأساسية، حتى مع الخطط ذات المستوى الأعلى

يفتقر إلى التحليلات المتقدمة وعلامة تبويب التحليلات المخصصة

يقتصر دعم الدردشة المباشرة على مستخدمي الباقات المتقدمة والمؤسسية فقط

تسعير MailerLite

مجاني

الشركة المتنامية: تبدأ من 10 دولارات شهريًا

تبدأ من 10 دولارات شهريًا متقدم: يبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

يبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

MailerLite التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

3. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign يعد ActiveCampaign بديلاً ثريًا بالميزات ل GetResponse، حيث يقدم ActiveCampaign مزيجًا من حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة التسويق و أتمتة المبيعات الإمكانيات

وهي ميزة ممتازة للشركات النامية، حيث تستخدم الأداة التعلم الآلي لتقسيم جهات الاتصال وتخصيص الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل والدردشة والرسائل النصية.

إن إمكانية التسليم الممتازة للبريد الإلكتروني وقدرات التعلم الآلي تجعلها أداة قوية للمسوِّقين.

أفضل ميزات ActiveCampaign

استخدام مهام سير عمل الأتمتة المتقدمة لتحسين استهداف الجمهور

الاستفادة من ميزات التعلُّم الآلي لتحسين أوقات إرسال البريد الإلكتروني

احصل على ميزات إدارة مسار المبيعات وتحويل العملاء المحتملين

الوصول إلى العملاء عبر القنوات باستخدام أدوات تسويقية مثل الدردشة المباشرة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة وتكامل الجماهير المخصصة على فيسبوك

اتخذ قرارات قائمة على البيانات باستخدام التحليلات الشاملة والتقارير المتقدمة

قيود ActiveCampaign

أبلغ المستخدمون عن وجود منحنى تعليمي حاد، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في التركيز على التسويق عبر البريد الإلكتروني فقط

لا توجد خطة مجانية متاحة

تسعير ActiveCampaign

لايت: تبدأ من 39 دولارًا شهريًا

تبدأ من 39 دولارًا شهريًا الإضافية: تبدأ من 70 دولارًا في الشهر

تبدأ من 70 دولارًا في الشهر الاحترافية: تبدأ من 187 دولارًا شهريًا

تبدأ من 187 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2300 تقييم)

تحقق من هذه

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4. الاتصال الدائم

عبر الاتصال الدائم الاتصال المستمر من بين أقدم منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأكثرها موثوقية للشركات الصغيرة.

يجعل Constant Contact تصميم الحملات وإطلاقها أسهل للفرق التي تدير حملات متعددة في وقت واحد: تقترن قوالب البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات، وإدارة علاقات العملاء التسويقية وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومكتبة قوالب غنية.

تساعد مجموعة الميزات الواسعة للمنصة الشركات على زيادة جمهورها وإدارة حملات البريد الإلكتروني والترويج للأحداث.

يعد Constant Contact أيضًا من بين أرخص بدائل GetResponse المدرجة هنا.

الاتصال المستمر أفضل الميزات

إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأتمتة التسويق، وتتبع الأداء من خلال واجهة سهلة الاستخدام

استكشف أنواع الحملات والميزات في فترة تجريبية رائدة في المجال مدتها 60 يومًا

يقدم ميزات متخصصة للمبيعات، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة مدفوعات الفعاليات

قيود الاتصال المستمر

خيارات محدودة لتخصيص وتجزئة التسويق عبر البريد الإلكتروني

زيادة كبيرة في الأسعار مع قوائم البريد الإلكتروني الكبيرة

محدودية الميزات المتقدمة في الخطتين الخفيفة والقياسية

لايت: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا القياسية: 35 دولارًا في الشهر

35 دولارًا في الشهر القسط: 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات جهة الاتصال الثابتة

G2: 4/5 (أكثر من 5700 تقييم)

4/5 (أكثر من 5700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2600 تقييم)

5. سحابة تسويق Salesforce للتسويق

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عبر سحابة تسويق Salesforce التسويقية Salesforce Marketing Cloud هي منصة إدارة علاقات العملاء السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل بشكل جيد للمؤسسات التي تبحث عن حلول أتمتة التسويق المتطورة.

تساعد هذه المنصة على تعزيز ولاء العملاء من خلال حملات البريد الإلكتروني المخصصة ورحلات العملاء. ميزات مثل تجزئة الجمهور، ومشاركة العملاء المحتملين والحسابات، والرؤى في الوقت الفعلي تجعلها أداة قوية للشركات الكبيرة.

سحابة التسويق هي أغلى أداة مدرجة هنا. ولكن هناك ما هو أكثر مما تراه العين في هذه الأداة. ✨

لا تقتصر سحابة التسويق الخاصة بـ Salesforce على حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ؛ ستتناول مجموعة التسويق الشاملة عملياتك التسويقية.

أفضل ميزات سحابة التسويق في Salesforce Marketing Cloud

إنشاء رحلات تنبؤية وتخصيص تجارب العملاء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من Salesforce، أينشتاين

الوصول إلى التحليلات المتقدمة ورؤى المستخدمين

دمج مجموعة شاملة من حلول أتمتة التسويق مع سحابة التسويق السحابية

تتبع مسار التحويل من خلال تحديثات نشاط العملاء المحتملين في الوقت الفعلي

قيود سحابة التسويق الخاصة ب Salesforce Marketing Cloud

عدد أقل من عمليات تكامل الجهات الخارجية

لا يتوفر الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات واختبار A/B إلا لمستخدمي PRO فقط

تسعير سحابة Salesforce التسويقية السحابية

المشاركة في سحابة التسويق السحابية: تبدأ من 1250 دولارًا شهريًا (احترافي)

تبدأ من 1250 دولارًا شهريًا (احترافي) تفاعل حساب سحابة التسويق السحابية: يبدأ من 1250 دولارًا شهريًا (نمو)

يبدأ من 1250 دولارًا شهريًا (نمو) التخصيص في سحابة التسويق السحابية: يبدأ من 108,000 دولار في السنة (نمو)

تقييمات ومراجعات سحابة تسويق Salesforce Salesforce Marketing Cloud

G2: 4/5 (4000+ تقييم)

4/5 (4000+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. موسيند

عبر موسيند Moosend عبارة عن منصة تسويق وأتمتة للبريد الإلكتروني بأسعار معقولة. على الرغم من أن ميزاتها ليست واسعة النطاق مثل غيرها، إلا أن إدارة قائمة Moosend وخيارات التجزئة تساعد المسوقين على تحسين استهدافهم.

تعمل المنصة على تبسيط التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال ميزات مثل أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات، ومنشئ الصفحات المقصودة والنماذج، وأتمتة سير العمل. يمكنك أيضًا استخدام 75 قالب بريد إلكتروني أو نحو ذلك لإطلاق الحملات بسرعة.

Moosend أفضل الميزات

احصل على واجهة سهلة الاستخدام مع جميع الميزات الضرورية لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية

استخدم التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك جذابة وتفاعلية عبر الحملات

قيود Moosend

التسعير القائم على المشتركين غير عملي للشركات التي لديها قائمة كبيرة ولكن لديها حملات بريد إلكتروني غير متكررة

يفتقر إلى تطبيق جوال لإدارة حملات البريد الإلكتروني

تسعير Moosend

نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

المحترف: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موسيند

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 190 تقييم)

7. تنقيط

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عبر تنقيط Drip هي أداة أتمتة التسويق التي توفر إمكانات قوية لمحرر البريد الإلكتروني، وإدارة المشتركين، وسير العمل الآلي للتسويق عبر البريد الإلكتروني.

النظام الأساسي مفيد للعلامات التجارية الإلكترونية التي تعمل على Shopifyمنصة. يمكنك إطلاق الحملات بسرعة من خلال ميزات مثل أداة إنشاء أتمتة البريد الإلكتروني المرئية، وتقسيم جهات الاتصال، ومكتبة من الأتمتة المعدة مسبقًا.

تعد لوحة التحكم في التحليلات مكافأة: يمكنك تلقي الرؤى واتخاذ الخطوات التالية بناءً على البيانات التي يتم تصفيتها من حملاتك.

بالتنقيط أفضل الميزات

مصمم خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية مع ميزات وعمليات تكامل تساعد على زيادة التحويلات

مدمج مع Shopify وMagento وWooCommerce

الحصول على المعلومات من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص مع رؤى تفصيلية للعملاء

إنشاء حملات تسويقية وإطلاقها من خلال أداة إنشاء الأتمتة المرئية

قيود التنقيط

خطط تسعير معقدة بناءً على حجم قائمة البريد الإلكتروني

قد تكون مكلفة بالنسبة لقاعدة اتصال كبيرة

قد يجد المستخدمون لأول مرة أن الواجهة مربكة

التسعير بالتنقيط

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

39 دولارًا شهريًا ل 2500 جهة اتصال

289 دولاراً شهرياً ل 20,000 جهة اتصال

تسعير مخصص لأكثر من 170,000 جهة اتصال

تقييمات ومراجعات Drip Drip

G2: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.5/5 (190 تقييم)

8. أوبر

عبر AWeber AWeber عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق الأوتوماتيكي بسيطة لكنها قوية.

تتميز عن منافسيها بميزات فريدة من نوعها: رسائل البريد الإلكتروني AMP، وأرشيف بث الرسائل المستضافة، والنماذج المنبثقة، وإشعارات الويب الفورية، ومكتبة واسعة من الصور المخزونة، ومنشئ البريد الإلكتروني الذي يعمل بنظام Canva.

تقدم المنصة أيضًا تحليلات قوية، واختبار A/B، وقوالب قابلة للتخصيص.

هذا البديل ل GetResponse هو أيضًا خيار ممتاز للشركات الجديدة. يمكنك شراء نطاق وإعداد موقع إلكتروني لنشاطك التجاري من داخل الأداة.

أفضل ميزات AWeber

العمل داخل مركز الفريق لإدارة الفريق والعملاء

دمج أكثر من 1000 منصة مثل Shopify ووردبريس وPatron وPatron

استخدام قوالب جاهزة للاستخدام لصفحات المبيعات

أنشئ رسائل بريد إلكتروني باستخدام المساعدة في الكتابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وCanva

تحقيق مشاركة أفضل للجمهور عبر إشعارات الويب الفورية

تحسين الوصول من خلال عمليات البث ورسائل البريد الإلكتروني التفاعلية

قيود AWeber

يتطلب تكامل الجهات الخارجية لدعم إشعارات الرسائل النصية القصيرة

احتساب عدد المستخدمين غير المشتركين ضمن حصتك الشهرية

تسعير #### AWeber

مجاني

لايت : تبدأ من 12.50 دولار شهريًا

: تبدأ من 12.50 دولار شهريًا بالإضافة: تبدأ من 20.00 دولارًا شهريًا

تبدأ من 20.00 دولارًا شهريًا غير محدود: 899 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Aweber

G2: 4.2/5 (620+ تقييم)

4.2/5 (620+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (290+ تقييم)

9. أومنيسند

عبر أومنيسيند Omnisend عبارة عن منصة تسويق شاملة متعددة القنوات. وهي تلبي احتياجات شركات التجارة الإلكترونية في المقام الأول، وتساعد المنصة على أتمتة حملات رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وحملات الإشعارات الفورية.

يشتهر Omnisend بسهولة استخدامه وقدرته على إنشاء رسائل بريد إلكتروني سريعة تتناسب مع العلامة التجارية وقابلة للتسوق.

وتوفر المنصة أتمتة قوية وإمكانيات تجزئة ومهام سير عمل مبنية مسبقاً لمختلف مراحل رحلة العميل التي تقدمها المنصة.

أفضل الميزات #### أومنيسند

إنشاء رسائل بريد إلكتروني باستخدام محرر بريد إلكتروني سهل السحب والإفلات

قراءة تقارير الحملة المتعمقة التي تستخدم تحليلات متقدمة

استخدم مهام سير العمل المبنية مسبقًا وقوالب البريد الإلكتروني وتكامل رموز الخصم

احصل على تقارير توصيات للمنتجات والفئات لاستهداف العملاء ذوي القيمة العالية والاهتمامات العالية

احصل على جميع الميزات المتقدمة وتخزين غير محدود لجهات الاتصال حتى مع الباقة المجانية

دمج التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال عملية اشتراك بسيطة

قيود Omnisend

لا يتمتع بنفس المزايا التسويقية خارج نطاق أعمال التجارة الإلكترونية

أبلغ المستخدمون عن ضعف معدلات تسليم البريد الإلكتروني

لا يوفر دعمًا متعدد اللغات على المنصة

تسعير أومنيسند

مجاني

عادية: تبدأ من 16 دولارًا في الشهر

تبدأ من 16 دولارًا في الشهر المحترف: يبدأ من 59 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات أومنيسند

G2: 4.6/5 (أكثر من 830 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 830 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

10. مراقب الحملة

عبر مراقب الحملة إذا كنت ترغب في صياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة وجذابة بصريًا، فستكون منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق متعددة الاستخدامات هذه مفيدة.

يعمل Campaign Monitor على تبسيط إنشاء رحلات مخصصة للعملاء ويوفر تحليلات عميقة للبريد الإلكتروني مع إمكانات قوية مثل التجزئة للتواصل المخصص والمستهدف.

ينصب تركيز Campaign Monitor على توفير أداء الحملة وتحليلات رحلة المستخدم. سيساعدك ذلك على تخصيص حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسينها.

أفضل ميزات مراقب الحملة #### أفضل ميزات مراقب الحملة

إدارة وإرسال حملات بريد إلكتروني كبيرة الحجم

استخدام أداة إنشاء بريد إلكتروني بالسحب والإفلات بدون تعليمات برمجية

تحسين تفاعل الجمهور من خلال دمج الرسائل النصية القصيرة في حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك

استفد من رسائل البريد الإلكتروني التلقائية التي يتم تشغيلها من خلال تفاعلات محددة مع العملاء

قيود مراقبة الحملة

خيارات التخصيص المحدودة

يفتقر إلى ميزات المشاركة الاجتماعية المدمجة

قد يكون التعاون في حملات البريد الإلكتروني مرهقًا

تسعير مراقبة الحملة

مجاني

الخفيفة: تبدأ من 11 دولارًا شهريًا

تبدأ من 11 دولارًا شهريًا الأساسي: يبدأ من 19 دولارًا في الشهر

يبدأ من 19 دولارًا في الشهر الرئيسي: يبدأ من 149 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات مراقب الحملة

G2: 4.1/5 (أكثر من 690 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 690 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 480 تقييم)

أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى

بينما ينصب التركيز الرئيسي على الأدوات التي تحتوي على ميزات محددة للتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق، من الضروري أيضًا النظر في المنصات التي تعمل على ترقية إدارة الحملات التسويقية.

تبرز ClickUp في هذا المجال، خاصةً لفرق التسويق التي تحتاج إلى ميزات قوية لإدارة المشاريع.

الحصول على ClickUp

إنشاء وإدارة مشروع إعلاني ناجح مع خطة عمل تسويقية ناجحة ClickUp لفرق التسويق هو حل شامل يساعد فرق التسويق في تخطيط حملات البريد الإلكتروني وتنفيذها وتتبعها.

على الرغم من أنه ليس منصة تسويق تقليدية للبريد الإلكتروني، إلا أن ClickUp يقدم ميزات فريدة توفر إطار عمل منظم لإدارة مختلف جوانب مشاريع التسويق، بما في ذلك المهام المتعلقة بالبريد الإلكتروني .

يمكنك تحسين التسويق عبر البريد الإلكتروني وتبسيط مهام سير العمل باستخدام قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp و قوالب تقويم المحتوى .

التنسيق الفعال مع فريقك، وتبسيط جدولة المحتوى وتتبع أداء البريد الإلكتروني، وتبسيط بريدك الإلكتروني سير عمل التسويق باستخدام قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp

يمكنك تنظيم الحملات وإدارتها دون عناء، وجدولة المحتوى، وتتبع الأداء، وتبسيط التواصل مع فريقك باستخدام أدوات ClickUp الفعالة.

قم بتوسيع نطاق حملاتك عبر البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp AI

قل وداعًا لعرقلة الكاتب!

أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلاً مع ClickUp AI ClickUp AI مساعد الكتابة يصوغ لك محتوى بريد إلكتروني جذاب وخالٍ من الأخطاء. توفير الوقت وعزِّز مخرجاتك الإبداعية من خلال وضع الأفكار وإنشاء إطار العمل وإنشاء مسودة كاملة.

يُمكّنك مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp AI Writing Assistant من كتابة رسائل بريد إلكتروني أفضل في وقت أقل.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تحويل رسائل البريد الإلكتروني الواردة إلى مهام مفصلة بسلاسة مع إنشاء المهام تلقائيًا

أتمتة إرسال البريد الإلكتروني استنادًا إلى الحقول المخصصة أو عمليات إرسال النماذج أو أحداث مهام محددة

مركزية إدارة البريد الإلكتروني داخل المنصة لإدارة المهام والاتصالات

تعزيز تعاون الفريق و تتبع المشروع مع أدوات تعاون شاملة

حوِّل جلسات العصف الذهني إلى خطط قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards

قم بإدارة مشروعك التجاري الصغير في كل خطوة من خطواته باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع باستخدام ClickUp

قيود ClickUp

لا يقدم منصة مخصصة لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني وميزات أتمتة الرسائل النصية القصيرة

هناك منحنى تعليمي للاستفادة من وظائفه الكاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تواصل مع المبيعات للحصول على خطة مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## التميز في إدارة المشاريع مع ClickUp

أثناء استكشافك لبدائل GetResponse، ستجد الحاجة إلى تبسيط حملات البريد الإلكتروني وسير العمل التسويقي.

فكر في استخدام ClickUp للارتقاء بسير عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني.

تتكامل ميزات إدارة البريد الإلكتروني والاتصالات في ClickUp بسلاسة مع إدارة المشاريع القدرات. مع قدرة المنصة على تحسين تعاون الفريق والتواصل، ستبدأ حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني بشكل أسرع.

هل أنت مستعد لإنشاء حملات بريد إلكتروني تحقق نتائج؟ قم بالتسجيل في ClickUp اليوم.