أفضل 10 برامج لوضع ميزانيات الشركات الصغيرة في عام 2025

غالبًا ما تواجه الشركات الصغيرة ميزانيات محدودة و موارد محدودة مما يجعل كل قرار مالي بالغ الأهمية. في حين أن طرق إعداد الميزانية التقليدية تساعد، إلا أنها بطيئة وعرضة للأخطاء وتحتاج إلى مزيد من المرونة.

إذا كنت تفكر في التحول من مسك الدفاتر التقليدية إلى برامج متخصصة في إعداد الميزانية، فأنت تسير في الاتجاه الصحيح.

ستمنحك أداة إعداد ميزانية الأعمال الرؤى اللازمة لخفض الإنفاق غير الضروري والوصول إلى الربحية بشكل أسرع. سوف تساعدك على تخطيط ميزانية أعمالك الصغيرة لتحديد حجم المبيعات لتحقيق التعادل، والاحتياطيات التي تحتاج إلى إنشائها، ومتى توظف المزيد من الأشخاص.

لقد أدرجنا قائمة بأفضل 10 خيارات وميزات وأسعار وتقييمات لأفضل 10 برامج لميزانيات الشركات الصغيرة اليوم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إعداد ميزانيات الشركات الصغيرة؟

دعنا نستكشف الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في برامج إعداد الميزانية للشركات الصغيرة. تضمن هذه الميزات أن الأداة ستلبي احتياجاتك الحالية والمستقبلية مع نمو أعمالك:

سهولة الاستخدام: ابحث عن برنامج سهل الاستخدام وسهل الإعداد والاستخدام. ابدأ تعيين العمليات الحالية بصريًا لتسهيل إدارة شؤونك المالية دون أي متاعب منذ البداية

ابحث عن برنامج سهل الاستخدام وسهل الإعداد والاستخدام. ابدأ تعيين العمليات الحالية بصريًا لتسهيل إدارة شؤونك المالية دون أي متاعب منذ البداية القابلية للتوسع: اختر برنامجًا يمكنه التعامل مع المزيد من المستخدمين، وتتبع النفقات الجديدة، وإدارة الشؤون المالية المعقدة مع توسع أعمالك

اختر برنامجًا يمكنه التعامل مع المزيد من المستخدمين، وتتبع النفقات الجديدة، وإدارة الشؤون المالية المعقدة مع توسع أعمالك إمكانيات التكامل: تأكد من أن البرنامج يتكامل بسلاسة مع برنامج المحاسبة الحالي و أدوات إدارة المشاريع للحفاظ على اتساق البيانات المالية

تأكد من أن البرنامج يتكامل بسلاسة مع برنامج المحاسبة الحالي و أدوات إدارة المشاريع للحفاظ على اتساق البيانات المالية التقارير والتحليلات المالية: اختر البرامج التي تقدم تقارير مفصلة ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص وأدوات تصور البيانات لتحديد الاتجاهات وتحليل النفقات

اختر البرامج التي تقدم تقارير مفصلة ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص وأدوات تصور البيانات لتحديد الاتجاهات وتحليل النفقات الأمن والامتثال: تحقق مما إذا كان البرنامج يتبع معايير الصناعة لأمن البيانات ويتوافق مع اللوائح لحماية المعلومات المالية الحساسة

## أفضل 10 برامج ميزانيات للشركات الصغيرة لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن تعرفت على الميزات والوظائف التي يجب البحث عنها في برامج إعداد ميزانية الأعمال، إليك قائمة بأفضل 10 برامج لإعداد ميزانيات الأعمال الصغيرة.

1. ClickUp

مثال على مساحة عمل إدارة مشروع ClickUp لشركة محاسبة

يجمع ClickUp بين جميع وظائف شركتك المختلفة في منصة واحدة. تصور جميع المهام ذات الصلة على لوحة تحكم واحدة: التسويق، أو التمويل، أو إدارة المشاريع، أو الموارد البشرية، وقم بإجراء التغييرات في الوقت الفعلي.

وفِّر الوقت من خلال المهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة للتركيز على ما هو مهم. برنامج إدارة المشاريع المحاسبية والمالية من ClickUp نفسه كبرنامج ميزانيات من الدرجة الأولى يتيح لك إجراء الحسابات المالية المعقدة والتخطيط بكفاءة. يراقب حل البرنامج أهدافك المالية ويشرف على حساباتك ويحسب أرباحك.

)

قم بالتبديل بين طرق عرض ClickUp المريحة لتنظيم فواتيرك في ثوانٍ

تُفضِّل الشركات التي تدير مشاريع متعددة ClickUp لضمان تنظيم وفعالية عمليات إعداد الميزانية.

قم بإدارة مشروعك التجاري الصغير في كل خطوة من خطواته باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع باستخدام ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

تخصيص لوحات المعلومات لإعداد تقارير عن الميزانيات والإنفاق والأرباح

تحليل الأرقام بسرعة باستخدام حقول معادلة ClickUp للحسابات حافظ على التنظيم مع التذكيرات للمهام والفواتير المتكررة

إمكانية الاطلاع على الشؤون المالية عبر الحقول المخصصة للمبالغ المدرجة في الميزانية والإنفاق ومعلومات البائعين وتواريخ الدفع

تتبع الإيرادات والمصروفات الشهرية والسنوية دون عناء باستخدامقوالب إعداد الميزانية البسيطة من ClickUp قيود ClickUp

أبلغ المستخدمون الجدد عن وجود منحنى تعليمي عند استخدام الميزات المتقدمة

في بعض الأحيان، يكون وقت استجابة الدعم أطول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر لعضو في مساحة العمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. بادجيت

عبر بادجيت تعمل Budgyt على تبسيط التخطيط المالي مع الحفاظ على التفاصيل الدقيقة لبياناتك.

يتيح لك تطبيق إعداد الميزانية المستند إلى السحابة تبسيط عمليات إعداد ميزانيتك من خلال واجهة سهلة الاستخدام، وأتمتة تصنيف النفقات، والحصول على تقارير مالية ثاقبة.

يضمن سهولة معالجة البيانات من خلال وظيفة السحب والإفلات. تتيح واجهة Budgyt API التكامل مع برامج المحاسبة المالية الشائعة. وهي تدعم حاليًا Quickbooks و Xero و ConnectWise.

أفضل ميزات Budgyt

الوصول إلى البيانات التاريخية من خلال بيانات دفتر الأستاذ العام على مستوى المعاملات

حساب الربح والخسارة حسب مركز التكلفة والفترة، ومقارنة الميزانية، وتقارير مخصصة أخرى

تبسيط ميزانية الأرباح والخسائر المتعددة من خلال مرشحات مختلفة

تتبع التغييرات وسجل النشاط القابل للتصفية

الانتقال إلى العالمية مع إمكانية تعدد العملات

قيود Budgyt

منحنى تعليمي حاد لاستخدام الصيغ

تحتاج المؤسسات غير الربحية إلى تخصيص إعدادات أكثر تفصيلاً

تسعير بودجيت

سهل : تسعير مخصص

: تسعير مخصص بالإضافة إلى : تسعير مخصص

: تسعير مخصص إيجابي : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسة خطة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص غير ربحية: تسعير مخصص لجميع الخطط الأربع

التسعير الإضافي: تسعير مخصص

تقييم الميزانية: 699 دولارًا أمريكيًا - 2,999 دولارًا أمريكيًا

699 دولارًا أمريكيًا - 2,999 دولارًا أمريكيًا تطوير العرض التقديمي: 1,500 دولار - 3,500 دولار

تقييمات ومراجعات بودجيت

G2 : 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. بدجت بالس: 8/5 (أكثر من 50 مراجعة)

عبر نبض الميزانية يقدم برنامج BudgetPulse برنامج محاسبة مجاني وقائم على السحابة مناسب للاستخدام الشخصي.

يوفر BudgetPulse الوظائف الأساسية للإدارة المالية الشخصية. يقوم المستخدمون باستيراد معاملاتهم يدويًا إلى مخططات وتقارير ورسوم بيانية قابلة للطباعة لفهم نفقاتهم بشكل أفضل. كما يساعد المستخدمين على تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز نحو إدارة أموالهم بفعالية.

أفضل ميزات BudgetPulse

إدارة ميزانيتك باستخدام أداة سهلة

استيراد كشوف الحسابات المصرفية وتصدير بياناتك إلى أداة تخطيط مالي في خطوات قليلة

إعداد جمع التبرعات عبر الإنترنت مع الأهداف وقبول الأموال عبر PayPal وAmazon

قيود BudgetPulse

لا توجد إمكانيات للتشغيل الآلي أو تحليل البيانات

يجب استيراد جميع البيانات أو إدخالها يدويًا

لا يوجد تكامل مع أدوات برمجيات أو بنوك أخرى للميزانية التجارية

أسعار بدجت بالس

مجاني

تقييمات ومراجعات بدجت بالس

G2 : غير مدرجة

: غير مدرجة Capterra: غير مدرجة

4. فريش بوكس: غير مدرج

عبر فريش بوكس يقدم FreshBooks فواتير وإدخالات نفقات غير محدودة وآلية وقابلة للتخصيص. يقبل مدفوعات بطاقات الائتمان عبر الإنترنت والتحويلات المصرفية ACH. وهو نماذج ميزانية المشروع توفير الوقت والتكلفة للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة.

مع أكثر من 100 تكامل للتطبيقات، يعمل FreshBooks على تبسيط مهام الفواتير وإدارة النفقات.

ومن المزايا البارزة لباقة Plus أنها تقلل من الأخطاء المحاسبية من خلال ميزة تقارير المحاسبة مزدوجة القيد.

أفضل ميزات FreshBooks FreshBooks

تبسيط مراقبة التكاليف وإنشاء البيانات المالية

الاستفادة من ميزات إعداد التقارير المتقدمة المستندة إلى المشاريع وتتبع الوقت

قيود FreshBooks FreshBooks

يتطلب المزيد من الدعم لاستخدامه في البداية

عدم القدرة على التوسع بفعالية

تسعير FreshBooks

لايت : 204 دولار في السنة

: 204 دولار في السنة زائد : 360 دولارًا في السنة

: 360 دولارًا في السنة قسط : 660 دولاراً في السنة

: 660 دولاراً في السنة اختيار: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات FreshBooks

G2 : 4.5/5 (أكثر من 670 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 670 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4300 تقييم)

5. كويك بوكس

عبر كويك بوكس يوفر QuickBooks إعدادًا إرشاديًا مجانيًا مع كل خطة من خطط QuickBooks Online. يتيح لك تبسيط عملياتك، بما في ذلك النفقات والفواتير والمدفوعات وتسجيل الإيصالات وإعداد التقارير.

ويستفيد المستخدمون من ميزاته المستندة إلى الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة لتتبع وإدارة كل شيء بدءاً من الوقت والتكاليف إلى الرواتب ومزايا الموظفين.

وهو يدعم أكثر من 700 تطبيق خارجي متاح على متجر تطبيقات QuickBooks.

كويك بوكس أفضل الميزات

الاستفادة من أداة واحدة للمحاسبة وإدارة القوى العاملة

توفير الوقت والتكلفة والجهد من خلال الاستفادة من إمكانيات التعاون

إنشاء مقترحات ميزانية مخصصة من قوالب مقترحات الميزانية إدارة فواتيرك من خلال التصنيف التلقائي للمعاملات المصرفية



قيود برنامج QuickBooks

تحدٍ للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية مالية

إصدار نظام التشغيل Mac OS متوفر في الولايات المتحدة فقط

تسعير كويك بوكس

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

لمدة 30 يومًا بداية بسيطة : 30 دولارًا شهريًا

: 30 دولارًا شهريًا الأساسيات : 60 دولارًا في الشهر

: 60 دولارًا في الشهر بالإضافة : 90 دولارًا شهريًا

: 90 دولارًا شهريًا متقدم: 200 دولار/شهرياً

كويك بوكس التقييمات والمراجعات

G2 : 4.0/5 (3170+ تقييم)

: 4.0/5 (3170+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (6390+ تقييم)

6. زيرو

عبر زيرو صُمم Xero من الألف إلى الياء لتلبية احتياجات الوقت الفعلي للشركات التي تعتمد على السحابة، وهو حل محاسبي مزود بإمكانيات إدارة الرواتب والقوى العاملة وإدارة النفقات.

وهو يعزز التعاون، داخليًا وخارجيًا، مع عمليات تسجيل دخول غير محدودة لكل فئة اشتراك.

يساعد أكثر من 800 تطبيق متصل من Xero (بما في ذلك Square وConstant Contact وADP) الشركات الصغيرة على أداء العمليات التجارية والإدارة المالية بسلاسة.

أفضل ميزات Xero

استفد من التسوية الآلية للحسابات من خلال الحصول على بيانات من أكثر من 21,000 بنك حول العالم

قبول المدفوعات مقابل فواتيرك باستخدام موفري معالجة دفع موثوق بهم

إمكانية الوصول إلى أكثر من 160 عملة ومعرفة كيفية تأثير أسعار الصرف وأسواق العملات الأجنبية على تدفقاتك النقدية أو أرباحك

قيود Xero

قوالب وتصميمات محدودة لإنشاء التقارير أو الفواتير

تحتاج إلى برنامج منفصل لإعداد إقرارات ضريبة المبيعات

تسعير #### Xero

مبتدئ : 29 دولاراً في الشهر

: 29 دولاراً في الشهر معيار : 46 دولارًا في الشهر

: 46 دولارًا في الشهر قسط: 62$/شهرياً

تقييمات ومراجعات Xero

G2 : 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2800 تقييم)

7. زوهو بوكس

عبر كتب زوهو مع بديهية أتمتة المبيعات ويتيح لك Zoho Books، الذي يدعم نظامي التشغيل iOS وAndroid وWindows، تبسيط معاملاتك وتتبع التدفقات النقدية وأتمتة العمليات التجارية.

ستتمكن أيضًا من ربط أنظمة إدارة علاقات العملاء والمخزون والاشتراكات الحالية وإنشاء عروض الأسعار والفواتير أثناء التنقل.

يتصل Zoho Books بالبنك الذي تتعامل معه ويتيح لك جلب المعاملات اليومية في الوقت الفعلي، وتنفيذ تذكيرات الدفع، وجدولة التقارير ومحفزات سير العمل. يساعدك على إنشاء نجاح العملاء دراسات حالة .

Zoho Books أفضل الميزات

السماح للعملاء بالموافقة على عروض الأسعار ودفع الفواتير وتقديم ملاحظات قيّمة

حساب إقرارات ضريبة المبيعات و1099s تلقائيًا لموسم ضريبي خالٍ من القلق

احصل على تنبؤات التدفق النقدي من خلال جلب المعاملات بأمان من حساباتك وفرزها تلقائيًا

قيود Zoho Books

إمكانيات تخصيص محدودة

خيارات إعداد التقارير الأساسية

تكامل محدود مع برامج الجهات الخارجية

تسعير Zoho Books

مجانًا : للشركات التي تقل إيراداتها عن 50 ألف دولار أمريكي سنويًا

: للشركات التي تقل إيراداتها عن 50 ألف دولار أمريكي سنويًا معتاد : 10 دولارات أمريكية/المؤسسة شهريًا

: 10 دولارات أمريكية/المؤسسة شهريًا احترافي : 20 دولارًا أمريكيًا/المؤسسة شهريًا

: 20 دولارًا أمريكيًا/المؤسسة شهريًا ممتاز : 30 دولاراً/المؤسسة شهرياً

: 30 دولاراً/المؤسسة شهرياً النخبة : 100 دولار/المؤسسة شهرياً

: 100 دولار/المؤسسة شهرياً الأقصى: 200 دولار/المؤسسة شهرياً

Zoho Books التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

8. سكورو

عبر سكورو تساعد تحليلات Scoro التفصيلية للميزانية وتتبع تكاليف المشروع وقدرات تحليل الربحية في تعزيز الإنتاجية وتسليم المشاريع في الوقت المحدد. تساعدك رؤى وتحليلات Scoro المستندة إلى البيانات على زيادة النمو من خلال تحديد مجالات التحسين.

تتخصص Scoro في تلبية احتياجات الشركات القائمة على الخدمات التي تتعامل مع الكثير من الأنظمة غير المترابطة وأعباء العمل المتغيرة التي تقلل من هوامش الربح.

فهو يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات ويساعدك على إدارة المشاريع والفواتير وإعداد التقارير من حل واحد.

سكورو أفضل الميزات

قبول المدفوعات من أي مكان مع تكامل Stripe الأصلي

تحويل عروض الأسعار إلى فواتير أو فواتير جزئية قائمة على التقدم المحرز لعملائك تلقائيًا

إدارة وتتبع ميزانية المشروع والتكاليف والطلبات وتخصيص الميزانية من منصة واحدة

دمج أدوات مثل Paypal وSalesforce وTrillo وQuickBooks

قيود Scoro

تحتاج ميزات البحث والفرز إلى التحسين

تحد قوالب PDF المخصصة من المعلومات التي تدخل في عرض الأسعار أو الطلب أو الفاتورة

تسعير #### تسعير Scoro

أساسي: 26 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

26 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المعيار: 37 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

37 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المحترف: 63 دولارًا/المستخدم شهريًا

63 دولارًا/المستخدم شهريًا أساسي: تسعير مخصص

تسعير التهيئة

التأهيل الذاتي: مجاناً

مجاناً خفيف: 1,699 دولارًا أمريكيًا

1,699 دولارًا أمريكيًا الممتازة: 3,999 دولارًا أمريكيًا

3,999 دولارًا أمريكيًا مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سكورو

G2 : 4.5/5 (390+ تقييمات)

: 4.5/5 (390+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (230+ تقييم)

9. إنفاق: 5/5 (أكثر من 230 تقييم)

عبر إنفاق Spendesk هي منصة لإدارة الإنفاق توفر رؤية كاملة لنفقات شركتك.

فهي تعزز رؤية إنفاقك في الوقت الفعلي، وتنفذ ضوابط الميزانية، وتؤتمت الموافقات على النفقات، مما يوفر الوقت والمال عبر دورة الإنفاق بأكملها. يجمع Spendesk بين جميع التدفقات النقدية والعمليات من أدوات متعددة من مصدر واحد ويتحكم فيها. يمنحك التحكم في جميع النفقات غير المتعلقة بالرواتب.

أفضل ميزات Spendesk

أتمتة اكتشاف الاحتيال واستخدام البطاقات الافتراضية الذكية لإضافة طبقات متعددة من الأمان

ربط المدفوعات بحسابات النفقات، والتحقق من صحتها في أي وقت، وإنشاء تقارير النفقات من القوالب تلقائيًا

التحكم في مراكز التكاليف والموافقين وتحديد قواعد الإنفاق

قيود Spendesk

أبلغ المستخدمون عن مشكلات فنية في عمليات التحقق من صحة المدفوعات

لا يمكن تحميل المستندات بتنسيق Word

تسعير #### تسعير سبيندسك

مجاناً : لأربعة مستخدمين، بما في ذلك موافق واحد

: لأربعة مستخدمين، بما في ذلك موافق واحد أساسي : لأربعة مستخدمين تسعير مخصص

: لأربعة مستخدمين تسعير مخصص السعر : تسعير مخصص: تسعير مخصص

: تسعير مخصص: تسعير مخصص أساسي: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Spendesk

G2 : 4.7/5 (390+ تقييم)

: 4.7/5 (390+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. عوامة

عبر عائم Float هو برنامج للتنبؤ بالتدفق النقدي مصمم خصيصًا للشركات القائمة على المشاريع. فهو يساعدك على البقاء متقدمًا بخطوة واحدة على النقص أو الفوائض النقدية المحتملة، وتخطيط السيناريوهات بسهولة، وتوفير الوقت الثمين من خلال تتبع التدفق النقدي عبر المشاريع.

يوفر تكامل برنامج Float في الوقت الفعلي مع Xero وQuickbooks Online وFreeAgent تنبؤًا بالتدفقات النقدية اليومية والأسبوعية والشهرية.

تعويم أفضل الميزات

احصل على نظرة عامة على التدفق النقدي في الوقت الفعلي

وضع استراتيجية من خلال تنبؤات التدفق النقدي المرئية الفورية

تتبع المشروعات وتحديد المشروعات التي تستنزف الاحتياطيات النقدية

إنشاء سيناريوهات للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة واتخاذ قرارات مستنيرة

قيود التعويم

طرق عرض مخصصة محدودة للسيناريوهات

لا يدعم الحسابات متعددة العملات

التسعير العائم

أساسي : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا أساسي : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا المؤسسات: 199 دولاراً في الشهر

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

دع أرباحك ترتفع مع أداة إعداد الميزانية الصحيحة

تعتبر الاحتياجات والتفضيلات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة التي يتم تلبيتها ضرورية في اختيار أفضل برامج إعداد الميزانية. في حين أنه من الضروري اختيار الميزات التي تساعد في إعداد الميزانية، فإن الاستثمار في أداة تقدم أكثر من ذلك بكثير أمر يستحق العناء.

يعتني برنامج ClickUp بجميع احتياجاتك في إعداد الميزانية وهو حل شامل يعالج التحديات المتعددة التي تواجهها مع نمو أعمالك.

تساعد ClickUp فرق العمل على العمل بكفاءة وتعاونية أكبر من خلال تدفقات العمل المتصلة والمستندات البديهية ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي وغيرها من الميزات. تساعد هذه المنصة الموحدة الفرق على التحرك بشكل أسرع والعمل بشكل أكثر ذكاءً وتوفير الوقت الثمين.

المستخدمون الذين لديهم خطة ClickUp المجانية للأبد الوصول إلى العديد من القوالب والعروض وخيارات التخصيص. هل أنت مستعد لتجربتها؟ اشترك في ClickUp الآن!