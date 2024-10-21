أفضل 10 بدائل Unbounce لإنشاء الصفحات المقصودة في 2025

Unbounce هي منصة بارزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصياغة الصفحات المقصودة، وتشتهر بواجهة سهلة الاستخدام، وخيارات التخصيص، وعدم وجود متطلبات ترميز.

وهو يتكامل بسلاسة مع أدوات الطرف الثالث مثل CDPs، وحلول التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنصات التحليلات مثل Google Analytics. ومع ذلك، لا يلبي Unbounce جميع متطلبات الأعمال.

يشعر المستخدمون بالحاجة إلى البحث عن بدائل بسبب عدم وجود ميزات استجابة للجوال أيضًا.

استخدم هذا الدليل لاستكشاف أفضل 10 بدائل لـ Unbounce والتعرف على ميزاتها والبنية التحتية للدعم ونماذج التسعير للعثور على البديل المثالي لاحتياجاتك الخاصة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Unbounce؟

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي يجب أن تكون موجودة في مُنشئ الصفحات المقصودة قبل التحقق من بدائل Unbounce:

واجهة سهلة الاستخدام: واجهة بسيطة وبديهية تساعد حتى المستخدمين المبتدئين على التنقل في الأداة

واجهة بسيطة وبديهية تساعد حتى المستخدمين المبتدئين على التنقل في الأداة القوالب والقوالب: يجب أن تحتوي الأداة على مجموعة متنوعة من القوالب والقوالب القابلة للتخصيص والمصممة لأغراض مختلفة

يجب أن تحتوي الأداة على مجموعة متنوعة من القوالب والقوالب القابلة للتخصيص والمصممة لأغراض مختلفة الاستجابة للأجهزة المحمولة: يجب أن تلبي الأداة احتياجات قاعدة مستخدمي الأجهزة المحمولة المتنامية من خلال الاستجابة الحاسمة للأجهزة المحمولة

يجب أن تلبي الأداة احتياجات قاعدة مستخدمي الأجهزة المحمولة المتنامية من خلال الاستجابة الحاسمة للأجهزة المحمولة اختبار A / B الاختبار: ابحث عن أداة تعمل على تحسين صفحتك المقصودة من خلال اختبار إصدارات مختلفة واختيار الأفضل

ابحث عن أداة تعمل على تحسين صفحتك المقصودة من خلال اختبار إصدارات مختلفة واختيار الأفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي: الأداة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الأمثل وعبارات الحث على اتخاذ إجراء مقنع هي الأداة المثالية

الأداة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الأمثل وعبارات الحث على اتخاذ إجراء مقنع هي الأداة المثالية التكامل مع التحليلات وإعداد التقارير: يجب أن تجمع الأداة الرؤى من خلال التكامل مع أدوات التحليل وإعداد التقارير

## أفضل 10 بدائل Unbounce لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفنا كيفية تقييم الأداة المثالية، دعنا نلقي نظرة على أفضل بدائل Unbounce في عام 2024.

1. إنستاباج

عبر إنستابيج Instapage هي أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء صفحات الهبوط التي تتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وإمكانيات تخصيص واسعة النطاق.

يقدّر العديد من المسوقين قدرتها على إنشاء صفحات هبوط عالية التحويل من خلال تخصيص حركة مرور الإعلانات ديناميكيًا إلى صفحات الهبوط بناءً على اهتمامات المستخدم لأنها تساعد في تحسين معدل التحويل بشكل كبير.

Instapage أفضل الميزات

دمج صفحات وتجارب AMP لتحسين مشاركة المستخدمين

استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مقنع دون عناء

تنفيذ نية الخروج لتقليل حالات الخروج من الصفحة إلى أدنى حد ممكن

تمكين التعاون متعدد المستخدمين لتحسين كفاءة الفريق

ضمان الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لحماية البيانات

قيود Instapage

مكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

النوافذ المنبثقة لتوليد العملاء المحتملين بسيطة للغاية عبر الخطط

تسعير إنستابيج

تجربة مجانية: 14 يومًا

14 يومًا إنشاء : 199 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا

: 199 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا تحويل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إنستاباج

G2 : 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

2. لاندينجي

عبر لاندينجي يساعد Landingi المسوقين الرقميين على إنشاء صفحات هبوط عالية الأداء. يحتوي على واحد من أكثر برامج تحرير السحب والإفلات سهولة، ومكتبة قوالب متنوعة (أكثر من 400 قالب)، وأدوات تعقب الأحداث لتحليل الأنماط السلوكية.

كما أنه يأتي مع أكثر من 170 عملية تكامل، مما يجعل اعتماده بسيطًا للمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات.

لاندينجي أفضل الميزات

الوصول إلى مكتبة من القوالب القابلة للتخصيص لتصميمات مخصصة

تحسين المشاركة من خلال دمج النوافذ المنبثقة والتراكبات البديهية

تتبع سلوك المستخدم وتحسين الرحلات باستخدام أدوات تعقب الأحداث

قيود لاندينجي

استجابة الهاتف المحمول ضعيفة بعض الشيء في بعض الأحيان

تفتقر الخطة الأساسية إلى ميزات قوية مثل الخطوط والأيقونات المخصصة

تسعير لاندينجي

مجانية: ميزات محدودة

ميزات محدودة لايت 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا احترافي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الوكالة : 149 دولارًا في الشهر

: 149 دولارًا في الشهر غير محدود: 1000 دولار/شهرياً

لاندينجي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (270+ تقييم)

: 4.5/5 (270+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (170+ تقييم)

3. مركز تسويق هبسبوت

عبر هبسبوت Hubspot عبارة عن منصة تسويق متكاملة لإدارة التسويق الداخلي الشامل. من إنشاء صفحات مقصودة جذابة إلى إعداد التقارير المتقدمة، فهي تقوم بكل شيء.

على عكس أدوات الصفحات المقصودة الأخرى التي تعمل بشكل مستقل، يدمج HubSpot إنشاء الصفحات المقصودة في نظام تسويق رقمي شامل. تدعي صفحات الهبوط Hubspot أنها تضمن تجربة مستخدم متماسكة ومخصصة طوال رحلة المشتري.

أفضل ميزات Hubspot Hubspot Marketing Hub

زيادة الكفاءة من خلال منصة تسويق داخلي شاملة ومتكاملة

تبسيط إدارة البيانات من خلال دمج إدارة علاقات العملاء بسلاسة

تتبع جهود التسويق بفعالية من خلال التحليلات والتقارير المتقدمة

قيود Hubspot Marketing Hub Hub

أسعار أعلى مقارنة بأدوات التسويق الأخرى

تخصيصات محدودة

أسعار Hubspot Marketing Hubspot Marketing Hub

للأفراد والفرق الصغيرة

الأدوات المجانية: ميزات محدودة

ميزات محدودة مبتدئ : بدءاً من 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: بدءاً من 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم محترف: بدءاً من 890 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

للشركات والمؤسسات

للمحترفين : 890 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 890 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: 3,600 دولار شهرياً

تصنيفات ومراجعات HubSpot Marketing HubSpot Marketing HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5600 تقييم)

4. ليدبيجيس: 5/5 (أكثر من 56+ تقييم)

عبر الصفحات الرئيسية يوفر LeadPages العديد من قوالب صفحات الهبوط المتطورة وسهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، يشتهر بمقياس العملاء المحتملين، والذي يسمح لك بتقييم فعالية صفحتك ويوفر تقييمات حول احتمالية توليد عملاء محتملين مع الإعداد الحالي.

Leadpages أفضل الميزات

التركيز على توليد العملاء المحتملين باستخدام منصة مبسطة

استخدام محرر سحب وإفلات سهل الاستخدام لإنشاء الصفحات المقصودة

الوصول إلى خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني الرئيسية المتكاملة ومنصات إدارة علاقات العملاء

قيود Leadpages

خيارات تخصيص أقل مقارنة بالمنافسين

محدودية التحليلات المتقدمة وميزات إعداد التقارير

تسعير #### Leadpages

تجربة مجانية: 14 يومًا

14 يومًا قياسي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم متقدم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Leadpages

G2 : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (290+ تقييم)

5. جيت ريسبونس

عبر GetResponse يتيح لك مُنشئ الصفحات المقصودة على ActiveCampaign تخزين جميع مواردك بشكل مركزي، مما يسهل إمكانية الوصول إليها.

يقدّر المستخدمون عملية الاشتراك السلسة. تساعد الأدوات أيضًا في النماذج المضمنة وتسجيل العملاء المحتملين والمحتوى المشروط.

ActiveCampaign أفضل الميزات

استخدام قوالب صفحات الهبوط القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

احصل على مكتبة موارد شاملة للمستخدمين الجدد للتعرف على السرعة

فهم أداء الصفحات المقصودة من خلال لوحة تحكم محسّنة ومقاييس متتبعة

قيود ActiveCampaign

يجد بعض المستخدمين أن اختبار A/B على الصفحات المقصودة لا يرقى إلى المستوى المطلوب

لا توجد ميزات متعلقة بالذكاء الاصطناعي

تسعير ActiveCampaign

لايت : تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : يبدأ من 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2 : 4.5/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

7. ويشبوند

عبر ويشبوند Wishpond عبارة عن مجموعة تسويقية ذات ميزات واسعة النطاق لتوليد العملاء المحتملين ومشاركة العملاء.

ما يميزها هو خوادمها عالية السرعة الموجودة في جميع أنحاء العالم، مما يساعد على تحميل الصفحات المقصودة بسرعة.

كما أنها تتيح استخدام نطاقات مخصصة، أو نطاق Wishpond الفرعي، أو علامة تبويب على فيسبوك لسهولة توصيل الصفحات.

Wishpond أفضل الميزات

إضافة النوافذ المنبثقة والحصائر الترحيبية لتحويل المزيد من الزوار

صمم صفحات جذابة بسرعة باستخدام محرر الصفحات المقصودة سهل السحب والإفلات

استخدام اختبار تقسيم A/B بنقرة واحدة

قيود Wishpond

ذكر بعض المستخدمين أن دعم العملاء غير متوفر

لا توجد نسخة تجريبية متاحة

تسعير Wishpond

تسعير مخصص

تصنيفات ومراجعات Wishpond

G2 : 3.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 3.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 120 تقييم)

8. بريفو

عبر بريفو يأتي Brevo، المعروف سابقًا باسم SendInBlue، مع أداة إنشاء صفحات الهبوط سهلة الاستخدام مع ميزات غنية.

يشتهر بالتكاملات لكل من أتمتة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على صفحاته المقصودة. لذلك بمجرد إنشاء عملاء محتملين، يدخلون على الفور في قوائم إعادة الاستهداف.

بريفو أفضل الميزات

استمتع بميزات التخصيص والتجزئة المتعددة على الصفحات المقصودة

استخدم المحرر البديهي لإنشاء حملات البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية

إنشاء صفحات مقصودة مخصصة

تخصيص مواصفات الاحتفاظ بالسجل لخصوصية البيانات

قيود بريفو

الباقة المجانية لا تأتي مع ميزات الصفحة المقصودة

الافتقار إلى التفصيل في إعداد التقارير والتحليلات

تسعير بريفو

مجانًا: جهات اتصال غير محدودة

جهات اتصال غير محدودة مبتدئ : يبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : يبدأ من 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بريفو بلس: أسعار مخصصة

بريفو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1850+ تقييم)

9. أوبتيميزبريس

عبر OptimizePress OptimizePress متخصص في إنشاء صفحات الهبوط المستندة إلى WordPress. يأتي مع مئات من قوالب صفحات الهبوط، والتي تتيح لك تخصيص كل عنصر في الصفحة.

بالنسبة لمستخدمي WordPress، يصبح OptimizePress امتدادًا طبيعيًا لأنه ينشئ صفحات متوافقة مع WordPress فقط.

أفضل ميزات OptimizePress

إنشاء صفحات هبوط غير محدودة من الخطة الأساسية

احصل على تدريب تسويقي متميز كمستخدم جديد مع جامعة التحسين الخاصة بهم

استمتع بوظيفة دعم العملاء عالية الاستجابة

احصل على ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا بدون مخاطرة

قيود OptimizePress

الباقة المجانية لا تأتي مع أدوات إنشاء صفحات الهبوط

تقدم فقط الإضافات الخاصة بووردبريس

تسعير #### تسعير OptimizePress

المنشئ فقط : 179 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 179 دولاراً في السنة لكل مستخدم Suite Starter : 299 دولارًا في السنة لكل مستخدم

: 299 دولارًا في السنة لكل مستخدم Suite Pro: 499 دولاراً في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات OptimizePress

G2 : 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. أوبتين مونستر: 5/5 (أكثر من 80 تقييم)

عبر OptinMonster OptinMonster هو أداة إنشاء صفحات الهبوط الملائمة للمبتدئين. وهو معروف بكونه أداة سلسة وسهلة الاستخدام لإنشاء صفحات الهبوط. ما عليك سوى اختيار قالب تم إنشاؤه مسبقًا، وتخصيصه حسب لغة علامتك التجارية، واختباره، وتعديله.

وهي تأتي مع مجموعة متنوعة من أنواع النماذج، بما في ذلك النوافذ المنبثقة، والأشرطة العائمة، وتراكبات ملء الشاشة، والشرائح المنزلقة، مما يزيد من جهود توليد العملاء المحتملين.

كما يوفر أيضًا ميزات التخصيص على الصفحة التي ترفع من تجربة المستخدم.

OptinMonster أفضل الميزات

احصل على مجموعة متنوعة وواجهة مستخدم واسعة من أنواع النماذج

استخدام استهداف الموقع الجغرافي وإنشاء صفحات مقصودة

استخدم محرك التجزئة الخاص بهم للاستهداف شديد التخصيص

استخدم عجلات الألعاب للتسويق بالألعاب

قيود OptinMonster

تفتقر بعض الميزات إلى الاستجابة عند الوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة

لا توجد إمكانية للذكاء الاصطناعي

تسعير #### تسعير OptinMonster

أساسي : 16 دولارًا شهريًا

: 16 دولارًا شهريًا بالإضافة : 32 دولارًا في الشهر

: 32 دولارًا في الشهر محترف : 69 دولارًا في الشهر

: 69 دولارًا في الشهر زيادة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات OptinMonster #### تقييمات ومراجعات OptinMonster

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

## أدوات تسويق أخرى

في حين أن Unbounce والأدوات التي ناقشناها تركز على توليد العملاء المحتملين والتحويلات، فإن أدوات الكل في واحد مثل ClickUp تساعدك على تبسيط حملاتك التسويقية وتمكين التعاون بين الوظائف، وإنشاء محتوى رائع بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع بفعالية.

ClickUp

ClickUp مجهز بكل ما تحتاجه للتعاون السلس مع فريق التسويق لديك

يساعدك ClickUp على وضع أفكار الحملات التسويقية وتنفيذها، والتغلب على تحديات العمل في صوامع منعزلة، و تعزيز الإنتاجية . مجموعة تسويق ClickUp مكان عمل مشترك لإنشاء الحملات وتتبعها وحتى التعاون مع الفرق الأخرى للحصول على رؤاهم وموافقاتهم.

استخدم ClickUp لتخصيص طريقة العرض الخاصة بك لتصور وتخطيط المواد التسويقية مثل المحتوى والوسائط عبر مؤسستك

تتجاوز قوة ClickUp ما يلي إدارة المشاريع التسويقية . إنها مفيدة في صياغة محتوى عالي الجودة لـ تسويق المحتوى الحملات أيضًا. سواء كانت نسخة البريد الإلكتروني أو محتوى الصفحة المقصودة أو المدونات، ما عليك سوى إدخال الأهداف في الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp وستكون جاهزًا للانطلاق في أسرع وقت.

ارفع مستوى تخطيط المحتوى الخاص بك مع قالب خطة تسويق المحتوى من ClickUp يأتي ClickUp أيضًا مع مكتبة قوالب مذهلة لإنشاء تقويمات المحتوى , خرائط طريق التسويق و كتابة المحتوى لزيادة إنتاجيتك والوصول إلى أهدافك التسويقية بكفاءة

قالب خطة تسويق المنتج من ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

التحويل كتابة المحتوى في ثوانٍ لتبدو أكثر احترافية أو مباشرة أو جاذبية

استكشف إدارة المشاريع مع خطتهم المجانية

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

إنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة باستخدام المطالبات من ClickUp AI تمييز أي نص والسماح لشريط أدوات الذكاء الاصطناعي بتحسينه

إنشاء ملخصات و عناصر العمل على الفور لتبسيط المهام الإدارية

ترجمة اللغات والتدقيق الإملائي والنحوي داخل المنصة

اجعل الأفكار تنبض بالحياة باستخدام السبورات البيضاء الرقمية للتعاون في الوقت الفعلي أو غير المتزامن

إدارة المستندات الإبداعية الموجزة بشكل تعاوني باستخدام ClickUp Docs

نقل تعليمات واضحة وتسريع عملية التغذية الراجعة للمحتوى باستخدام التدقيق اللغوي

قيود ClickUp

عدم وجود خيارات التلعيب

يجد بعض المستخدمين أن خيار تتبع الوقت يحتاج إلى تحسين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

# # # اختيار الأفضل: أداة إنشاء صفحة الهبوط المثالية لك

اختيار الأداة المناسبة لإنشاء صفحات الهبوط أمر مهم لنجاحك في التسويق. كل واحد من بدائل Unbounce له نقاط قوته الخاصة، مثل الذكاء الاصطناعي الرائع في Instapage أو محرر Landingi السهل.

بينما نختتم هذا الاستكشاف الثاقب لأدوات الصفحات المقصودة، من الواضح أن أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp أصبحت حليفةً في السعي وراء اختراق النمو بسبب قدرتها على تسخير الذكاء الاصطناعي للارتقاء بإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية.

تقدم ClickUp للمسوقين العديد من الإمكانيات.

ارفع مستوى لعبتك التسويقية وعزِّز الإنتاجية. جرّب ClickUp اليوم! 🎉