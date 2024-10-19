أفضل 11 بديل لفانتا لأتمتة العمليات في عام 2025

من المحتالين المخادعين إلى الانتهاكات العرضية، لم يكن الأمن الرقمي والامتثال أكثر أهمية من أي وقت مضى. الجانب السلبي؟ من الصعب تنفيذ متطلبات الامتثال دون عمليات وأدوات منظمة.
يُعد Vanta حلاً شائعاً لأتمتة مراجعات الامتثال والأمان، ولكنه ليس مناسباً لجميع الشركات. لحسن الحظ، هناك الكثير من بدائل Vanta في السوق. سواءً كنت ترغب في أتمتة العمليات أو تبسيط المراجعات الأمنية، فإن منصة الأمان المناسبة تحافظ على أمان وامتثال شركتك الصغيرة أو المتوسطة الحجم. ✅
اطلع على هذا الدليل الكامل للاطلاع على قائمة بالميزات التي يجب توفرها في أي برنامج امتثال، بالإضافة إلى بدائلنا الـ 11 المفضلة لـ Vanta في عام 2024 (ومنافس إضافي!).
## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Vanta؟
فانتا هو
منصة إدارة الامتثال
التي تستخدم الأتمتة لتوحيد إدارة المخاطر وتبسيط المراجعات الأمنية. معظم منافسي Vanta يقدمون كل ذلك وأكثر. ابحث عن برنامج بهذه الوظائف لتبقى في طليعة الامتثال:
- تغطية إطار عمل الامتثال: أولاً، ابحث عن منصة تدعم أطر العمل الأمنية التي تتبعها. تشمل الخيارات الشائعة ما يلي SOC 2 و GDPR و ISO 27001 و HIPAA و PCI DSS. التغطية الواسعة أمر جيد، ولكن تأكد من أن المنصة تعرف حقًا ما تقوم به - في بعض الأحيان يكون من الأفضل استخدام منصة متخصصة على منصة عامة
- إمكانيات الأتمتة: تعمل الأتمتة الصحيحة على تبسيط إدارة الامتثال والمراجعات الأمنية. ابحث عن برامج إدارة الامتثال لأمن المخاطر التي تدعم جمع الأدلة الآلي وتقييمات المخاطر والاستبيانات الأمنية وغيرها
- الوقت الفعلي المراقبة وإعداد التقارير: تحتاج إلى مراقبة وضعك الأمني والامتثال في الوقت الفعلي. تتضمن بدائل فانتا الصلبة ميزات الفحص المستمر وإعداد التقارير لإبقاء عملك جاهزًا للتدقيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
- عمليات التكامل: ابحث عن بدائل Vanta التي تتكامل بالفعل مع منصات SaaS وواجهات برمجة التطبيقات وأدوات العمل الأخرى الموجودة لديك. هذا يجعل مزامنة البيانات عبر عملك بأكمله أسهل بكثير. يمكنك دائمًا استخدام برنامج التكامل مثل Zapier إذا كنت تريد اتصالاً مخصصًا، ولكن التكامل الأصلي هو دائمًا الخيار الأول الذكي
- واجهة سهلة الاستخدام: من المؤكد أن فرق الأمان على دراية تكنولوجية كبيرة، ولكن لماذا تجعل الامتثال أصعب مما يجب أن يكون؟ ابحث عن منصة ذات واجهة بديهية وسهلة الاستخدام لتسريع وقت الحصول على القيمة
## أفضل 11 بديلاً لفانتا لاستخدامها في عام 2024
إذا كنت تحاول تحسين الأمن السيبراني والامتثال، فأنت بالتأكيد لست وحدك. يتجه المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منصات الامتثال لحماية بياناتها وعملائها وسمعتها. هذه هي أفضل 11 بديلاً لـ Vanta في عام 2024 للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
1. سايتيل
عبر
Scytale هي شركة رائدة جديدة في مجال الامتثال وإدارة المخاطر وأحد أفضل بدائل Vanta للشركات في مختلف الصناعات ومن أي حجم. تعتمد هذه المنصة القائمة على السحابة بشكل كبير على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات سير عمل الامتثال الطويلة والمعقدة.
تم تجهيز Scytale للتعامل مع أي مخاطر تقريبًا من خلال توجيه خبير امتثال متخصص لضمان الجاهزية للتدقيق والقدرة على دعم أكثر من اثني عشر إطار عمل. يعمل هذا الدعم - المقترن بقائمة واسعة من عمليات التكامل وميزات الأمان - على التخلص من أعباء العمل التي تتطلب الكثير من المسؤولين، ويوفر للشركات وقتاً ثميناً مع تقليل القلق بشأن جهود الأمان والمخاطر والامتثال.
أفضل ميزات #### Scytale
- تدعم أكثر من 15 إطار عمل مثل SOC 2، وISO 27001، وHIPAA، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والامتثال لـ PCI-DSS، وغيرها
- يقدم حلولاً محددة لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام بما في ذلك خبراء الامتثال، واختبار الاختراق، والشركات الناشئة، و GRCaaS
- يتكامل مع الكثير من أدوات العمل الأخرى لتبسيط عمليات الامتثال بما في ذلك GitHub وSlack وGoogle Workspace وOkta وClickUp - مع وجود المزيد في الطريق
- مراقبة الرقابة الآلية، وجمع الأدلة، ومُنشئ سياسة مخصصة للشركات الناشئة
- دردشة داخل التطبيق للتواصل مع الفريق ومركز إشعارات للتوافق السريع مع جميع التحديثات الأمنية
قيود #### قيود Scytale
- أخطاء عرضية بما في ذلك التأخر في بعض الأحيان عند تحميل أو معاينة الملفات الأكبر حجمًا
- لا توجد ميزة تصدير ملفات CSV أو Excel
- تكامل محدود بين CI/CD (على الرغم من أن هناك المزيد من التكامل قيد الإعداد)
- لا يقدم Scytale نسخة مجانية أو نسخة تجريبية مجانية
تسعير برنامج Scytale
- اتصل ب Scytale للحصول على جميع معلومات التسعير
تقييمات ومراجعات Scytale
- G2: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 5/5 (5 مراجعات)
2. دراتا
عبر
يجعل Drata من السهل إعداد برنامج امتثال فعال ببضع نقرات فقط. فهو يجمع الأدلة تلقائيًا حتى تتمكن من توديع أيام التقاط لقطات الشاشة يدويًا. يمكنك الاعتماد على Drata لتسجيل جميع الأدلة وعناصر التحكم والمستندات في مكان واحد للحصول على رؤية كاملة تؤهلك لعمليات التدقيق والتهديدات الأمنية في العالم الحقيقي. 🔒
دراتا أفضل الميزات
- تحتوي البيانات على أكثر من 85 تكاملاً أصلياً
- حماية المعلومات الحساسة باستخدام أذونات الوصول المستندة إلى الأدوار
- يدعم Drata أكثر من 17 إطار عمل، بما في ذلك NIST CSF وCCPA
- هل تتبع إطار عمل مخصص؟ أضفه إلى Drata لإنشاء عناصر تحكم مخصصة لاحتياجات الامتثال الخاصة بك
داراتا القيود
- يقول بعض المستخدمين إن النظام الأساسي يصنف المستندات حسب الموظف، مما قد يجعل من الصعب العثور على المعلومات
- يقول آخرون إن عمليات تكامل دراتا تحدث فيها أخطاء من حين لآخر
دراتا التسعير التسعير
- اتصل لمعرفة الأسعار
البيانات التقييمات والمراجعات
- G2: 4.9/5 (أكثر من 600 تقييم)
- Capterra: 5/5 (1 مراجعة)
3. سبرينتو
عبر
Sprinto هو بديل قوي من فانتا لشركات التكنولوجيا التي تحتاج إلى دعم لعمليات التدقيق الأمني. فهو يوفر لك برامج امتثال معتمدة من المدققين ليأخذ فريقك من خلال عملية تدقيق وتدقيق أمنية نموذجية. لا تقلق أبدًا بشأن إسقاط الكرة مرة أخرى: يقوم Sprinto بتعبئة المهام المتعلقة بالتدقيق، وتحديد أولوياتها، وإخطار فريقك لإبقاء الكرة في الملعب.
أفضل ميزات سبرينتو
- يدعم Sprinto أكثر من 12 إطار عمل أمني، بما في ذلك CMMC وPIPEDA وFEDRamp
- يمنحك Sprinto إمكانية الوصول إلى خبراء الأمن والامتثال للإجابة على أي أسئلة
- إنه يدمج تقييمات المخاطر، وعمليات التفتيش على الضوابط، وعمليات التدقيق بدون تلامس مع الأدلة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا
- استعد للتدقيق التالي بدون ضغوطات مع شركاء التدقيق الدوليين من Sprinto في الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل
قيود سبرينتو
- تم تصميم Sprinto لشركات التكنولوجيا، لذا فهو ليس مناسبًا لجميع القطاعات
- يتمنى بعض المستخدمين أن يقدم سبرينتو المزيد من الموارد والوثائق العملية
Sprinto الأسعار
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Sprinto
- G2: 4.8/5 (أكثر من 690 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (4 مراجعات)
4. سكروت
عبر
بديل فانتا هذا متخصص في تقييم المخاطر ومراقبتها. على الرغم من أنه يتبع أطر عمل أمنية متوافقة مع معايير الصناعة، إلا أن Scrut يتألق حقًا من خلال برامج المعلومات الأمنية المخصصة. فهو لا يمنحك فقط حرية تخصيص الأمان والامتثال، ولكن المنصة تأتي أيضًا مع تدفقات عمل تعاونية مدمجة لتسهيل
إدارة المشروع
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أفضل الميزات أفضل الميزات
- تعاون بأمان مع مختبري الاختراق والمدققين وأعضاء الفريق باستخدام مهام سير عمل Scrut الجاهزة
- اختر من بين أكثر من 70 عملية تكامل
- يأتي Scrut مع لوحات معلومات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى سريعة
- إدارة جميع الأصول والبائعين والموظفين والعمليات في عرض واحد
قيود سكروت
- يتمنى بعض المستخدمين أن يقدم Scrut المزيد من الأتمتة
- يقول آخرون أن هناك مشاكل في واجهة المستخدم
سكروت الأسعار
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Scrut
- G2: 4.9/5 (أكثر من 650 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 190 تقييم)
5. UpGuard
عبر
UpGuard هو بديل Vanta قوي يحتوي على حلول لتقييم مخاطر البائعين، وتقييمات الأمان، وإعداد التقارير، واكتشاف التسريبات، وحتى
أداة الذكاء الاصطناعي
لملء تقييمات البائعين تلقائيًا. يحتوي UpGuard على الكثير من الميزات الرئيسية، لكنه يشتهر بإدارة مخاطر الطرف الثالث. إذا كان البائعون أو المتعاقدون موجودين في أنظمتك، فإن UpGuard سيتأكد من أن الجميع يلتزمون بالأنظمة.
أفضل ميزات UpGuard
- تبسيط إدارة مخاطر البائعين باستخدام ميزة الملء التلقائي للذكاء الاصطناعي لجمع الاستبيانات بسرعة أكبر
- استخدم ميزة UpGuard BreachSight لمراقبة انتهاكات البيانات
- يتحكم UpGuard Vendor Risk في مخاطر البائعين من طرف ثالث
- يتكامل مع Jira وSlack وServiceNow
قيود قيود UpGuard
- يقول بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة جداً
- يتمنى آخرون لو أن المنصة تقدم المزيد من الإجراءات المجمعة
UpGuard التسعير
- المبتدئين: 18,999 دولاراً في السنة
- المحترفون: 39,999 دولاراً في السنة
- الشركات: 89,999 دولارًا أمريكيًا في السنة
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات UpGuard
- G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)
- Capterra: 5/5 (1 مراجعة)
6. الإطار الآمن
عبر
يأتي Secureframe مع منتجين: Secureframe Comply لأتمتة الامتثال و Secureframe Trust لأمن البيانات وثقة العملاء. جرب Secureframe AI لأتمتة تعليمات الوساطة واستكمال تقييمات المخاطر وكتابة سياسات متوافقة. 📝
Secureframe أفضل الميزات
- اختر من بين أكثر من 200 تكامل
- تقيس لوحات معلومات Secureframe تقدمك نحو الامتثال التنظيمي لأطر العمل مثل SOC 2 أو ISO 27001
- يأتي Secureframe مع تدريب متكامل للموظفين وتتبع الشهادات
- أتمتة تقييمات المخاطر باستخدام أداة إدارة المخاطر بالذكاء الاصطناعي من Secureframe
Secureframe القيود
- يقول بعض المستخدمين إن Secureframe لا يزال يتطلب الإشراف، مما يضر بتوفير الوقت الذي قد تحصل عليه عادةً من الذكاء الاصطناعي والأتمتة
- ويقول آخرون إن عملية إدارة البائعين ضخمة ويصعب إدارتها
Secureframe الأسعار
- اتصل لمعرفة الأسعار
Secureframe التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 280 تقييم)
- Capterra: 5/5 (4 مراجعات)
7. وان تراست
عبر
الثقة هي كل شيء، ولهذا السبب تركز OneTrust بشدة على الأمان والامتثال باعتبارهما من عوامل بناء الثقة. يأتي بديل فانتا هذا مع أربعة حلول قائمة على السحابة: حوكمة الخصوصية والبيانات، والأخلاقيات والامتثال، وحوكمة الحوكمة والامتثال، وحوكمة الحوكمة والامتثال وضمان الأمن، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة.
أفضل ميزات OneTrust
- اطلب من OneTrust اكتشاف البيانات في أنظمتك وتأمينها
- إعداد برنامج ESG ESG وإدارته داخل OneTrust
- تتبع مخاطر البائعين والتزامات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بوابة OneTrust
- يدعم برنامج OneTrust برنامج التحدث لإضافة هيكل لإدارة الأخلاقيات الداخلية
قيود OneTrust
- يقول العديد من المستخدمين إنه من الصعب دمج OneTrust مع حلول أخرى
- يقول آخرون إن OneTrust لا يحتوي على العديد من الميزات مثل البدائل الأخرى ل Vanta
OneTrust التسعير
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات OneTrust
- G2: 4.2/5 (أكثر من 140 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (20 مراجعة)
8. AuditBoard
عبر
"التدقيق" في اسمها، لذا من الأفضل أن تصدق أن AuditBoard هو بديل قوي من Vanta للمؤسسات التي تهتم بالامتثال. تتخصص هذه المنصة في الإدارة التعاونية للمخاطر، مما يساعدك على تحديد المزيد من المخاطر المحتملة والتوسط فيها قبل حدوث مشكلة.
مجلس التدقيق أفضل الميزات
- تعمل AuditBoard على أتمتة التحليلات وتوليد المحتوى والتفاعلات عبر أمن تكنولوجيا المعلومات وبرامج ESG وغيرها
- إنشاء لوحات معلومات تحليلية مخصصة باستخدام أداة إنشاء لوحات معلومات AuditBoard بدون تعليمات برمجية
- يقدم الذكاء الاصطناعي في المنصة توصيات وإشعارات ذكية و أتمتة سير العمل
- تأتي AuditBoard مع عمليات تكامل بدون تعليمات برمجية ل AWS وGoogle Cloud وSlack والمزيد
مجلس التدقيق القيود
- يقول بعض الأشخاص أن AuditBoard لديه دعم بطيء للعملاء
- ويقول آخرون إن لوحات التحكم الخاصة به ليست سهلة الاستخدام
AuditBoard التسعير
- اتصل لمعرفة الأسعار
مجلس المراجعة التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 840+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 260+ تقييم)
9. SecurityScorecard
عبر
كلما زاد حجم سطح الهجوم لديك، زادت حاجتك إلى التخطيط الاستباقي للتهديدات. ولحسن الحظ، فإن SecurityScorecard يزودك بعملية منظمة لتعزيز الرؤية من خلال معلومات موحدة عن التهديدات والمخاطر. يمكنك إدارة المخاطر، والبقاء على اطلاع على أحدث المخاطر السيبرانية، وتوثيق العناية الواجبة حتى تكون دائمًا جاهزًا للتدقيق. 🔎
أفضل ميزات SecurityScorecard
- هل تحتاج إلى تأمين إلكتروني؟ يقارن SecurityScorecard بين التغطية التأمينية والأسعار من أجلك
- تحكم في البائعين وسلسلة التوريد الخاصة بك مع الطرف الثالث إدارة المخاطر الإلكترونية
- تعمل تقييمات SecurityScorecard على تسريع استبيانات الامتثال
- استخدم مستشعرات SecurityScorecard لبناء نماذج المخاطر المخصصة الخاصة بك
قيود بطاقةSecurityScorecard الأمنية
- يقول البعض إن بطاقة SecurityScorecard باهظة الثمن
- ويقول آخرون إنها تتبع نهجًا مكررًا لإدارة بائعي تكنولوجيا المعلومات لا يعمل دائمًا
SecurityScorecard الأسعار
- مجاناً
- الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات SecurityScorecard الأمنية
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.4/5 (8 تقييمات)
10. هايبر بروف
عبر
Hyperproof هو بديل لـ Vanta يعمل على تبسيط تعقيدات اتباع أطر عمل متعددة للأمن والامتثال. فهو لا يأتي بميزات لإدارة البائعين والأمان والامتثال فحسب، بل إن Hyperproof يحتوي على أداة لإدارة التدقيق لتبسيط تعاون المدققين.
هايبر بروف أفضل الميزات
- يدعم Hyperproof أكثر من 70 إطار عمل
- إدارة المخاطر وتقييمها وتتبعها مركزيًا
- تعيين ضوابط Hyperproof عبر أطر العمل لتحديد الثغرات بسرعة
- التحقق بسرعة من حالة التدقيق دون مغادرة Hyperproof
هايبربر بروف القيود
- يقول بعض المستخدمين إنهم يضطرون إلى فتح عدة علامات تبويب للحصول على فكرة عن أداء Hyperproof الحقيقي
- ويقول آخرون إن المنصة يمكن أن تكون مليئة بالأخطاء
هايبربر بروف الأسعار
- اتصل لمعرفة الأسعار
مضاد للخداع التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 35 تقييم)
11. إغنيت
عبر
هل تدير أعمالك بشكل أساسي على السحابة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى Egnyte، على الفور. يجمع بديل فانتا هذا بين التعاون في المحتوى والامتثال والأمان وخصوصية البيانات في حزمة واحدة أنيقة. إنها أداة قوية للتحكم بسرعة في المحتوى السحابي الخاص بك.
أفضل ميزات Egnyte
- مشاركة الملفات بشكل آمن والتعاون مع أي مستخدم معتمد في الوقت الفعلي
- تبسّط Egnyte حوكمة الوصول في لوحة تحكم واحدة أنيقة
- كشف وسرعة إنشاء خطة عمل للتهديدات الداخلية والخارجية
- تدعم Egnyte الحوكمة متعددة المصادر للمحتوى في مستودعات متعددة
قيود Egnyte
- تقف حدود التخزين في Egnyte عائقاً في بعض الأحيان
- أبلغ بعض المستخدمين عن بطء أوقات استجابة خدمة العملاء
Egnyte الأسعار
- الشركة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- مؤسسة لايت: اتصل لمعرفة الأسعار
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات إغنيت
- G2: 4.4/5 (أكثر من 940 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 95 تقييم)
أدوات الامتثال الأخرى
ستدعمك بدائل فانتا الـ 11 التي أدرجناها هنا بالتأكيد أثناء التدقيق أو معالجة التهديدات. لكن هذه ليست الخيارات الوحيدة لمجموعة أدوات الامتثال الخاصة بك. منصات مثل ClickUp لديها الكثير من الحلول القوية من أجل
أتمتة المهام
والمشاريع والعمليات الخاصة بالأمان والامتثال.
انقر فوق
يمكنك بسهولة وسرعة تعيين تواريخ البدء وتاريخ الاستحقاق داخل مهمة أو استخدام الإعدادات الشرطية لتكرار التواريخ أو إنشاء مهمة جديدة بعد الانتهاء
هل ينسى فريقك إجراء المهام العادية المتعلقة بالأمان؟ أو ربما يسقطون الكرة في مشاريع معينة؟ أياً كان التحدي الذي تواجهه في الإنتاجية، فإن ClickUp موجود هنا لإنقاذ فريقك.
مهام ClickUp
تمنحك المرونة الكاملة لتخصيص المشاريع بالطريقة التي تراها مناسبة. تتبع محادثات الفريق والملفات ومتطلبات إطار العمل لكل مشروع في طريقة عرض واحدة بسيطة في ClickUp.
والأفضل من ذلك كله,
أتمتة ClickUp
يجعل من السهل أتمتة المزيد من أعباء عملك. لدينا أكثر من 100 عملية أتمتة مُحمّلة مسبقًا بدون تعليمات برمجية لتبسيط يومك، بدءًا من تسليم المهام إلى تغيير الحالة.
استخدم وصفات الأتمتة المُعدة مسبقًا أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية
من المؤكد أننا الحل المفضل لإدارة المشاريع في العالم، ولكن هذا لا يعني أن الأمان متساهل هنا.
أمان ClickUp
دائمًا على رأس أولوياتنا. نحن نلتزم بمعايير SOC 2، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون HIPAA، وISO 27001، ونجري فحوصات أمنية آلية منتظمة لتحقيق التوازن بين الأداء والأمان.
تتم استضافة ClickUp بالكامل على AWS، مع ميزات الأمان والخصوصية المتكاملة المدمجة في المنصة. حتى أننا نتمتع بأعلى مستوى من الأمان في مركز البيانات ونستخدم تشفير TLS 1.2 لتطبيقات الويب لدينا. ولكننا نعلم أنه حتى الفحوصات الداخلية يمكن أن تفوتك بعض الأمور، ولهذا السبب تستخدم ClickUp طرفاً ثالثاً لإجراء اختبارات الاختراق المنتظمة.
أفضل ميزات #### ClickUp
- هل تحتاج إلى كتابة وثائق أمنية أو وضع استراتيجية للتدقيق التالي؟ استخدم قالب ClickUp لتسريع الأمور
- ClickUp AI يمكنه كتابة أو تلخيص أو تحرير النسخ في القوالب والمستندات الخاصة بك للقيام بعمل أفضل وأسرع
- استخدم انقر فوق الأهداف لتتبع تقدمك في الإصلاح واستيفاء قوائم التدقيق والمزيد
- توقف عن القلق بشأن إسقاط الكرة واجعل كل شيء يحدث تلقائيًا باستخدام أتمتة ClickUp Automations
قيود ClickUp
- ميزات مثل ClickUp AI متاحة فقط في الباقات المدفوعة
- يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذا امنح نفسك بعض الوقت للتعرف على المنصة
ClickUp الأسعار
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)
## انسيابية عمليات الأعمال وتوفير الوقت مع Clickup
من المؤكد أن منصات أتمتة الامتثال الـ 11 في هذه القائمة ستساعدك بالتأكيد في ضوابط الأمان وعمليات التدقيق، لكنها لا تستطيع التعامل مع كل شيء. عندما يحين الوقت المناسب للتخلي عن العمليات الصعبة لصالح العمل بدون استخدام اليدين، استخدم ClickUp. ✨
نحن نجمع بين التجربة الخالية من المتاعب التي توفرها منصة الكل في واحد مع مزايا توفير الوقت من الأتمتة والذكاء الاصطناعي والقوالب وغيرها. شاهد الفرق بنفسك:
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