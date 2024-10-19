أفضل 11 بديل لفانتا لأتمتة العمليات في عام 2025

من المحتالين المخادعين إلى الانتهاكات العرضية، لم يكن الأمن الرقمي والامتثال أكثر أهمية من أي وقت مضى. الجانب السلبي؟ من الصعب تنفيذ متطلبات الامتثال دون عمليات وأدوات منظمة.

يُعد Vanta حلاً شائعاً لأتمتة مراجعات الامتثال والأمان، ولكنه ليس مناسباً لجميع الشركات. لحسن الحظ، هناك الكثير من بدائل Vanta في السوق. سواءً كنت ترغب في أتمتة العمليات أو تبسيط المراجعات الأمنية، فإن منصة الأمان المناسبة تحافظ على أمان وامتثال شركتك الصغيرة أو المتوسطة الحجم. ✅

اطلع على هذا الدليل الكامل للاطلاع على قائمة بالميزات التي يجب توفرها في أي برنامج امتثال، بالإضافة إلى بدائلنا الـ 11 المفضلة لـ Vanta في عام 2024 (ومنافس إضافي!).

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Vanta؟

فانتا هو

منصة إدارة الامتثال

التي تستخدم الأتمتة لتوحيد إدارة المخاطر وتبسيط المراجعات الأمنية. معظم منافسي Vanta يقدمون كل ذلك وأكثر. ابحث عن برنامج بهذه الوظائف لتبقى في طليعة الامتثال:

تغطية إطار عمل الامتثال: أولاً، ابحث عن منصة تدعم أطر العمل الأمنية التي تتبعها. تشمل الخيارات الشائعة ما يلي SOC 2 و GDPR و ISO 27001 و HIPAA و PCI DSS. التغطية الواسعة أمر جيد، ولكن تأكد من أن المنصة تعرف حقًا ما تقوم به - في بعض الأحيان يكون من الأفضل استخدام منصة متخصصة على منصة عامة

أولاً، ابحث عن منصة تدعم أطر العمل الأمنية التي تتبعها. تشمل الخيارات الشائعة ما يلي SOC 2 و GDPR و ISO 27001 و HIPAA و PCI DSS. التغطية الواسعة أمر جيد، ولكن تأكد من أن المنصة تعرف حقًا ما تقوم به - في بعض الأحيان يكون من الأفضل استخدام منصة متخصصة على منصة عامة إمكانيات الأتمتة: تعمل الأتمتة الصحيحة على تبسيط إدارة الامتثال والمراجعات الأمنية. ابحث عن برامج إدارة الامتثال لأمن المخاطر التي تدعم جمع الأدلة الآلي وتقييمات المخاطر والاستبيانات الأمنية وغيرها

تعمل الأتمتة الصحيحة على تبسيط إدارة الامتثال والمراجعات الأمنية. ابحث عن برامج إدارة الامتثال لأمن المخاطر التي تدعم جمع الأدلة الآلي وتقييمات المخاطر والاستبيانات الأمنية وغيرها الوقت الفعلي المراقبة وإعداد التقارير: تحتاج إلى مراقبة وضعك الأمني والامتثال في الوقت الفعلي. تتضمن بدائل فانتا الصلبة ميزات الفحص المستمر وإعداد التقارير لإبقاء عملك جاهزًا للتدقيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

تحتاج إلى مراقبة وضعك الأمني والامتثال في الوقت الفعلي. تتضمن بدائل فانتا الصلبة ميزات الفحص المستمر وإعداد التقارير لإبقاء عملك جاهزًا للتدقيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عمليات التكامل: ابحث عن بدائل Vanta التي تتكامل بالفعل مع منصات SaaS وواجهات برمجة التطبيقات وأدوات العمل الأخرى الموجودة لديك. هذا يجعل مزامنة البيانات عبر عملك بأكمله أسهل بكثير. يمكنك دائمًا استخدام برنامج التكامل مثل Zapier إذا كنت تريد اتصالاً مخصصًا، ولكن التكامل الأصلي هو دائمًا الخيار الأول الذكي

ابحث عن بدائل Vanta التي تتكامل بالفعل مع منصات SaaS وواجهات برمجة التطبيقات وأدوات العمل الأخرى الموجودة لديك. هذا يجعل مزامنة البيانات عبر عملك بأكمله أسهل بكثير. يمكنك دائمًا استخدام برنامج التكامل مثل Zapier إذا كنت تريد اتصالاً مخصصًا، ولكن التكامل الأصلي هو دائمًا الخيار الأول الذكي واجهة سهلة الاستخدام: من المؤكد أن فرق الأمان على دراية تكنولوجية كبيرة، ولكن لماذا تجعل الامتثال أصعب مما يجب أن يكون؟ ابحث عن منصة ذات واجهة بديهية وسهلة الاستخدام لتسريع وقت الحصول على القيمة

## أفضل 11 بديلاً لفانتا لاستخدامها في عام 2024

إذا كنت تحاول تحسين الأمن السيبراني والامتثال، فأنت بالتأكيد لست وحدك. يتجه المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منصات الامتثال لحماية بياناتها وعملائها وسمعتها. هذه هي أفضل 11 بديلاً لـ Vanta في عام 2024 للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

1. سايتيل

عبر

سايتيل

Scytale هي شركة رائدة جديدة في مجال الامتثال وإدارة المخاطر وأحد أفضل بدائل Vanta للشركات في مختلف الصناعات ومن أي حجم. تعتمد هذه المنصة القائمة على السحابة بشكل كبير على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات سير عمل الامتثال الطويلة والمعقدة.

تم تجهيز Scytale للتعامل مع أي مخاطر تقريبًا من خلال توجيه خبير امتثال متخصص لضمان الجاهزية للتدقيق والقدرة على دعم أكثر من اثني عشر إطار عمل. يعمل هذا الدعم - المقترن بقائمة واسعة من عمليات التكامل وميزات الأمان - على التخلص من أعباء العمل التي تتطلب الكثير من المسؤولين، ويوفر للشركات وقتاً ثميناً مع تقليل القلق بشأن جهود الأمان والمخاطر والامتثال.

أفضل ميزات #### Scytale

تدعم أكثر من 15 إطار عمل مثل SOC 2، وISO 27001، وHIPAA، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والامتثال لـ PCI-DSS، وغيرها

يقدم حلولاً محددة لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام بما في ذلك خبراء الامتثال، واختبار الاختراق، والشركات الناشئة، و GRCaaS

يتكامل مع الكثير من أدوات العمل الأخرى لتبسيط عمليات الامتثال بما في ذلك GitHub وSlack وGoogle Workspace وOkta وClickUp - مع وجود المزيد في الطريق

مراقبة الرقابة الآلية، وجمع الأدلة، ومُنشئ سياسة مخصصة للشركات الناشئة

دردشة داخل التطبيق للتواصل مع الفريق ومركز إشعارات للتوافق السريع مع جميع التحديثات الأمنية

قيود #### قيود Scytale

أخطاء عرضية بما في ذلك التأخر في بعض الأحيان عند تحميل أو معاينة الملفات الأكبر حجمًا

لا توجد ميزة تصدير ملفات CSV أو Excel

تكامل محدود بين CI/CD (على الرغم من أن هناك المزيد من التكامل قيد الإعداد)

لا يقدم Scytale نسخة مجانية أو نسخة تجريبية مجانية

تسعير برنامج Scytale

اتصل ب Scytale للحصول على جميع معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات Scytale

G2 : 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 5/5 (5 مراجعات)

2. دراتا

عبر

دراتا

يجعل Drata من السهل إعداد برنامج امتثال فعال ببضع نقرات فقط. فهو يجمع الأدلة تلقائيًا حتى تتمكن من توديع أيام التقاط لقطات الشاشة يدويًا. يمكنك الاعتماد على Drata لتسجيل جميع الأدلة وعناصر التحكم والمستندات في مكان واحد للحصول على رؤية كاملة تؤهلك لعمليات التدقيق والتهديدات الأمنية في العالم الحقيقي. 🔒

دراتا أفضل الميزات

تحتوي البيانات على أكثر من 85 تكاملاً أصلياً

حماية المعلومات الحساسة باستخدام أذونات الوصول المستندة إلى الأدوار

يدعم Drata أكثر من 17 إطار عمل، بما في ذلك NIST CSF وCCPA

هل تتبع إطار عمل مخصص؟ أضفه إلى Drata لإنشاء عناصر تحكم مخصصة لاحتياجات الامتثال الخاصة بك

داراتا القيود

يقول بعض المستخدمين إن النظام الأساسي يصنف المستندات حسب الموظف، مما قد يجعل من الصعب العثور على المعلومات

يقول آخرون إن عمليات تكامل دراتا تحدث فيها أخطاء من حين لآخر

دراتا التسعير التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

البيانات التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

3. سبرينتو

عبر

سبرينتو

Sprinto هو بديل قوي من فانتا لشركات التكنولوجيا التي تحتاج إلى دعم لعمليات التدقيق الأمني. فهو يوفر لك برامج امتثال معتمدة من المدققين ليأخذ فريقك من خلال عملية تدقيق وتدقيق أمنية نموذجية. لا تقلق أبدًا بشأن إسقاط الكرة مرة أخرى: يقوم Sprinto بتعبئة المهام المتعلقة بالتدقيق، وتحديد أولوياتها، وإخطار فريقك لإبقاء الكرة في الملعب.

أفضل ميزات سبرينتو

يدعم Sprinto أكثر من 12 إطار عمل أمني، بما في ذلك CMMC وPIPEDA وFEDRamp

يمنحك Sprinto إمكانية الوصول إلى خبراء الأمن والامتثال للإجابة على أي أسئلة

إنه يدمج تقييمات المخاطر، وعمليات التفتيش على الضوابط، وعمليات التدقيق بدون تلامس مع الأدلة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا

استعد للتدقيق التالي بدون ضغوطات مع شركاء التدقيق الدوليين من Sprinto في الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل

قيود سبرينتو

تم تصميم Sprinto لشركات التكنولوجيا، لذا فهو ليس مناسبًا لجميع القطاعات

يتمنى بعض المستخدمين أن يقدم سبرينتو المزيد من الموارد والوثائق العملية

Sprinto الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Sprinto

G2: 4.8/5 (أكثر من 690 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 690 تقييم) Capterra: 4.8/5 (4 مراجعات)

4. سكروت

عبر

التدقيق

بديل فانتا هذا متخصص في تقييم المخاطر ومراقبتها. على الرغم من أنه يتبع أطر عمل أمنية متوافقة مع معايير الصناعة، إلا أن Scrut يتألق حقًا من خلال برامج المعلومات الأمنية المخصصة. فهو لا يمنحك فقط حرية تخصيص الأمان والامتثال، ولكن المنصة تأتي أيضًا مع تدفقات عمل تعاونية مدمجة لتسهيل

إدارة المشروع

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أفضل الميزات أفضل الميزات

تعاون بأمان مع مختبري الاختراق والمدققين وأعضاء الفريق باستخدام مهام سير عمل Scrut الجاهزة

اختر من بين أكثر من 70 عملية تكامل

يأتي Scrut مع لوحات معلومات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى سريعة

إدارة جميع الأصول والبائعين والموظفين والعمليات في عرض واحد

قيود سكروت

يتمنى بعض المستخدمين أن يقدم Scrut المزيد من الأتمتة

يقول آخرون أن هناك مشاكل في واجهة المستخدم

سكروت الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Scrut

G2: 4.9/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 190 تقييم)

5. UpGuard

عبر

UpGuard

UpGuard هو بديل Vanta قوي يحتوي على حلول لتقييم مخاطر البائعين، وتقييمات الأمان، وإعداد التقارير، واكتشاف التسريبات، وحتى

أداة الذكاء الاصطناعي

لملء تقييمات البائعين تلقائيًا. يحتوي UpGuard على الكثير من الميزات الرئيسية، لكنه يشتهر بإدارة مخاطر الطرف الثالث. إذا كان البائعون أو المتعاقدون موجودين في أنظمتك، فإن UpGuard سيتأكد من أن الجميع يلتزمون بالأنظمة.

أفضل ميزات UpGuard

تبسيط إدارة مخاطر البائعين باستخدام ميزة الملء التلقائي للذكاء الاصطناعي لجمع الاستبيانات بسرعة أكبر

استخدم ميزة UpGuard BreachSight لمراقبة انتهاكات البيانات

يتحكم UpGuard Vendor Risk في مخاطر البائعين من طرف ثالث

يتكامل مع Jira وSlack وServiceNow

قيود قيود UpGuard

يقول بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة جداً

يتمنى آخرون لو أن المنصة تقدم المزيد من الإجراءات المجمعة

UpGuard التسعير

المبتدئين: 18,999 دولاراً في السنة

18,999 دولاراً في السنة المحترفون: 39,999 دولاراً في السنة

39,999 دولاراً في السنة الشركات: 89,999 دولارًا أمريكيًا في السنة

89,999 دولارًا أمريكيًا في السنة المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات UpGuard

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

6. الإطار الآمن

عبر

الإطار الآمن

يأتي Secureframe مع منتجين: Secureframe Comply لأتمتة الامتثال و Secureframe Trust لأمن البيانات وثقة العملاء. جرب Secureframe AI لأتمتة تعليمات الوساطة واستكمال تقييمات المخاطر وكتابة سياسات متوافقة. 📝

Secureframe أفضل الميزات

اختر من بين أكثر من 200 تكامل

تقيس لوحات معلومات Secureframe تقدمك نحو الامتثال التنظيمي لأطر العمل مثل SOC 2 أو ISO 27001

يأتي Secureframe مع تدريب متكامل للموظفين وتتبع الشهادات

أتمتة تقييمات المخاطر باستخدام أداة إدارة المخاطر بالذكاء الاصطناعي من Secureframe

Secureframe القيود

يقول بعض المستخدمين إن Secureframe لا يزال يتطلب الإشراف، مما يضر بتوفير الوقت الذي قد تحصل عليه عادةً من الذكاء الاصطناعي والأتمتة

ويقول آخرون إن عملية إدارة البائعين ضخمة ويصعب إدارتها

Secureframe الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

Secureframe التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 280 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 280 تقييم) Capterra: 5/5 (4 مراجعات)

7. وان تراست

عبر

ون تراست

الثقة هي كل شيء، ولهذا السبب تركز OneTrust بشدة على الأمان والامتثال باعتبارهما من عوامل بناء الثقة. يأتي بديل فانتا هذا مع أربعة حلول قائمة على السحابة: حوكمة الخصوصية والبيانات، والأخلاقيات والامتثال، وحوكمة الحوكمة والامتثال، وحوكمة الحوكمة والامتثال وضمان الأمن، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة.

أفضل ميزات OneTrust

اطلب من OneTrust اكتشاف البيانات في أنظمتك وتأمينها

إعداد برنامج ESG ESG وإدارته داخل OneTrust

تتبع مخاطر البائعين والتزامات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بوابة OneTrust

يدعم برنامج OneTrust برنامج التحدث لإضافة هيكل لإدارة الأخلاقيات الداخلية

قيود OneTrust

يقول العديد من المستخدمين إنه من الصعب دمج OneTrust مع حلول أخرى

يقول آخرون إن OneTrust لا يحتوي على العديد من الميزات مثل البدائل الأخرى ل Vanta

OneTrust التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات OneTrust

G2: 4.2/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.1/5 (20 مراجعة)

8. AuditBoard

عبر

لوحة التدقيق

"التدقيق" في اسمها، لذا من الأفضل أن تصدق أن AuditBoard هو بديل قوي من Vanta للمؤسسات التي تهتم بالامتثال. تتخصص هذه المنصة في الإدارة التعاونية للمخاطر، مما يساعدك على تحديد المزيد من المخاطر المحتملة والتوسط فيها قبل حدوث مشكلة.

مجلس التدقيق أفضل الميزات

تعمل AuditBoard على أتمتة التحليلات وتوليد المحتوى والتفاعلات عبر أمن تكنولوجيا المعلومات وبرامج ESG وغيرها

إنشاء لوحات معلومات تحليلية مخصصة باستخدام أداة إنشاء لوحات معلومات AuditBoard بدون تعليمات برمجية

يقدم الذكاء الاصطناعي في المنصة توصيات وإشعارات ذكية و أتمتة سير العمل

تأتي AuditBoard مع عمليات تكامل بدون تعليمات برمجية ل AWS وGoogle Cloud وSlack والمزيد

مجلس التدقيق القيود

يقول بعض الأشخاص أن AuditBoard لديه دعم بطيء للعملاء

ويقول آخرون إن لوحات التحكم الخاصة به ليست سهلة الاستخدام

AuditBoard التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

مجلس المراجعة التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 840+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 840+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 260+ تقييم)

9. SecurityScorecard

عبر

بطاقة الأمان

كلما زاد حجم سطح الهجوم لديك، زادت حاجتك إلى التخطيط الاستباقي للتهديدات. ولحسن الحظ، فإن SecurityScorecard يزودك بعملية منظمة لتعزيز الرؤية من خلال معلومات موحدة عن التهديدات والمخاطر. يمكنك إدارة المخاطر، والبقاء على اطلاع على أحدث المخاطر السيبرانية، وتوثيق العناية الواجبة حتى تكون دائمًا جاهزًا للتدقيق. 🔎

أفضل ميزات SecurityScorecard

هل تحتاج إلى تأمين إلكتروني؟ يقارن SecurityScorecard بين التغطية التأمينية والأسعار من أجلك

تحكم في البائعين وسلسلة التوريد الخاصة بك مع الطرف الثالث إدارة المخاطر الإلكترونية

تعمل تقييمات SecurityScorecard على تسريع استبيانات الامتثال

استخدم مستشعرات SecurityScorecard لبناء نماذج المخاطر المخصصة الخاصة بك

قيود بطاقةSecurityScorecard الأمنية

يقول البعض إن بطاقة SecurityScorecard باهظة الثمن

ويقول آخرون إنها تتبع نهجًا مكررًا لإدارة بائعي تكنولوجيا المعلومات لا يعمل دائمًا

SecurityScorecard الأسعار

مجاناً

الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SecurityScorecard الأمنية

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.4/5 (8 تقييمات)

10. هايبر بروف

عبر

هايبر بروف

Hyperproof هو بديل لـ Vanta يعمل على تبسيط تعقيدات اتباع أطر عمل متعددة للأمن والامتثال. فهو لا يأتي بميزات لإدارة البائعين والأمان والامتثال فحسب، بل إن Hyperproof يحتوي على أداة لإدارة التدقيق لتبسيط تعاون المدققين.

هايبر بروف أفضل الميزات

يدعم Hyperproof أكثر من 70 إطار عمل

إدارة المخاطر وتقييمها وتتبعها مركزيًا

تعيين ضوابط Hyperproof عبر أطر العمل لتحديد الثغرات بسرعة

التحقق بسرعة من حالة التدقيق دون مغادرة Hyperproof

هايبربر بروف القيود

يقول بعض المستخدمين إنهم يضطرون إلى فتح عدة علامات تبويب للحصول على فكرة عن أداء Hyperproof الحقيقي

ويقول آخرون إن المنصة يمكن أن تكون مليئة بالأخطاء

هايبربر بروف الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

مضاد للخداع التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 35 تقييم)

11. إغنيت

عبر

إغنيتي

هل تدير أعمالك بشكل أساسي على السحابة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى Egnyte، على الفور. يجمع بديل فانتا هذا بين التعاون في المحتوى والامتثال والأمان وخصوصية البيانات في حزمة واحدة أنيقة. إنها أداة قوية للتحكم بسرعة في المحتوى السحابي الخاص بك.

أفضل ميزات Egnyte

مشاركة الملفات بشكل آمن والتعاون مع أي مستخدم معتمد في الوقت الفعلي

تبسّط Egnyte حوكمة الوصول في لوحة تحكم واحدة أنيقة

كشف وسرعة إنشاء خطة عمل للتهديدات الداخلية والخارجية

تدعم Egnyte الحوكمة متعددة المصادر للمحتوى في مستودعات متعددة

قيود Egnyte

تقف حدود التخزين في Egnyte عائقاً في بعض الأحيان

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء أوقات استجابة خدمة العملاء

Egnyte الأسعار

الشركة : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا مؤسسة لايت: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إغنيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 940 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 940 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 95 تقييم)

أدوات الامتثال الأخرى

ستدعمك بدائل فانتا الـ 11 التي أدرجناها هنا بالتأكيد أثناء التدقيق أو معالجة التهديدات. لكن هذه ليست الخيارات الوحيدة لمجموعة أدوات الامتثال الخاصة بك. منصات مثل ClickUp لديها الكثير من الحلول القوية من أجل

أتمتة المهام

والمشاريع والعمليات الخاصة بالأمان والامتثال.

انقر فوق

يمكنك بسهولة وسرعة تعيين تواريخ البدء وتاريخ الاستحقاق داخل مهمة أو استخدام الإعدادات الشرطية لتكرار التواريخ أو إنشاء مهمة جديدة بعد الانتهاء

هل ينسى فريقك إجراء المهام العادية المتعلقة بالأمان؟ أو ربما يسقطون الكرة في مشاريع معينة؟ أياً كان التحدي الذي تواجهه في الإنتاجية، فإن ClickUp موجود هنا لإنقاذ فريقك.

مهام ClickUp

تمنحك المرونة الكاملة لتخصيص المشاريع بالطريقة التي تراها مناسبة. تتبع محادثات الفريق والملفات ومتطلبات إطار العمل لكل مشروع في طريقة عرض واحدة بسيطة في ClickUp.

والأفضل من ذلك كله,

أتمتة ClickUp

يجعل من السهل أتمتة المزيد من أعباء عملك. لدينا أكثر من 100 عملية أتمتة مُحمّلة مسبقًا بدون تعليمات برمجية لتبسيط يومك، بدءًا من تسليم المهام إلى تغيير الحالة.

استخدم وصفات الأتمتة المُعدة مسبقًا أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

من المؤكد أننا الحل المفضل لإدارة المشاريع في العالم، ولكن هذا لا يعني أن الأمان متساهل هنا.

أمان ClickUp

دائمًا على رأس أولوياتنا. نحن نلتزم بمعايير SOC 2، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون HIPAA، وISO 27001، ونجري فحوصات أمنية آلية منتظمة لتحقيق التوازن بين الأداء والأمان.

تتم استضافة ClickUp بالكامل على AWS، مع ميزات الأمان والخصوصية المتكاملة المدمجة في المنصة. حتى أننا نتمتع بأعلى مستوى من الأمان في مركز البيانات ونستخدم تشفير TLS 1.2 لتطبيقات الويب لدينا. ولكننا نعلم أنه حتى الفحوصات الداخلية يمكن أن تفوتك بعض الأمور، ولهذا السبب تستخدم ClickUp طرفاً ثالثاً لإجراء اختبارات الاختراق المنتظمة.

أفضل ميزات #### ClickUp

هل تحتاج إلى كتابة وثائق أمنية أو وضع استراتيجية للتدقيق التالي؟ استخدم قالب ClickUp لتسريع الأمور

ClickUp AI يمكنه كتابة أو تلخيص أو تحرير النسخ في القوالب والمستندات الخاصة بك للقيام بعمل أفضل وأسرع

استخدم انقر فوق الأهداف لتتبع تقدمك في الإصلاح واستيفاء قوائم التدقيق والمزيد

توقف عن القلق بشأن إسقاط الكرة واجعل كل شيء يحدث تلقائيًا باستخدام أتمتة ClickUp Automations

قيود ClickUp

ميزات مثل ClickUp AI متاحة فقط في الباقات المدفوعة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذا امنح نفسك بعض الوقت للتعرف على المنصة

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

## انسيابية عمليات الأعمال وتوفير الوقت مع Clickup

من المؤكد أن منصات أتمتة الامتثال الـ 11 في هذه القائمة ستساعدك بالتأكيد في ضوابط الأمان وعمليات التدقيق، لكنها لا تستطيع التعامل مع كل شيء. عندما يحين الوقت المناسب للتخلي عن العمليات الصعبة لصالح العمل بدون استخدام اليدين، استخدم ClickUp. ✨

نحن نجمع بين التجربة الخالية من المتاعب التي توفرها منصة الكل في واحد مع مزايا توفير الوقت من الأتمتة والذكاء الاصطناعي والقوالب وغيرها. شاهد الفرق بنفسك:

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