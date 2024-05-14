أفضل 10 بدائل ل Chatsonic في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

العثور على أداة الكتابة التي تتقن تحسين محركات البحث وتحافظ على تفاعل جمهورك ليس بالأمر السهل. مع تعدد خيارات الترميز، والكتابة، والترجمة - يمكن أن يكون اتخاذ قرار بشأن خيار واحد فقط تحديًا حقيقيًا.

ChatSonic هي أفضل أداة لإنشاء المحتوى، والترجمة، وتحسين محركات البحث. هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة يساعد في صياغة نسخ ومشاركات مدونة جذابة في دقائق.

ومع ذلك، لا يكتفي الكتّاب المعاصرون بالالتزام بأداة واحدة. فبعض الأدوات تنتج بيانات غير دقيقة، بينما تنتج أدوات أخرى محتوى باهتًا ومصطنعًا. الاعتماد فقط على ChatSonic لا يلبي هذا الطلب تمامًا.

لذا، قمنا بجمع مجموعة من أفضل أدوات أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي لكل منها نقاط قوة وقيود فريدة من نوعها. هذه البدائل لـ ChatSonic تنشئ لك محتوى عالي الجودة بنفس القوة وربما أفضل!

دعنا نتعمق في الأمر ونساعدك في العثور على برنامج الكتابة المثالي بناءً على الميزات والقيود والأسعار والمراجعات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ChatSonic؟

هل القدرة على تحمل التكاليف وحدود الكلمات هي العوامل الوحيدة التي يجب مراعاتها عند البحث عن بديل ChatSonic؟ ليس تماماً. يحتاج مساعد الكتابة المثالي إلى أكثر من ذلك بكثير.

إليك قائمة بالمؤشرات التي يجب مراعاتها عند الاختيار:

عدد الكلمات غير المقيد: لا تدع عدد الكلمات يعيق إبداعك! اختر خياراً لا يقيد إنشاء المحتوى الخاص بك بعدد محدد من الكلمات.

لا تدع عدد الكلمات يعيق إبداعك! اختر خياراً لا يقيد إنشاء المحتوى الخاص بك بعدد محدد من الكلمات. قوالب المحتوى : اختر أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي معقوالب المحتوى-تثير الأفكار وتبسط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك

: اختر أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي معقوالب المحتوى-تثير الأفكار وتبسط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك ميزات التحرير : اختر برنامجًا مزودًا بـ محرر نسخ مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه تنسيق المحتوى عالي الجودة بشكل صحيح وإزالة الأخطاء الدلالية والنحوية

: اختر برنامجًا مزودًا بـ يمكنه تنسيق المحتوى عالي الجودة بشكل صحيح وإزالة الأخطاء الدلالية والنحوية مولد الأفكار : اختر حلاً لا يخنق إبداعك. ابحث عن حل يساعدك علىالعصف الذهني للأفكار للمحتوى القصير والطويل على حد سواء، والمساعدة في التخطيط ووضع الاستراتيجيات وغيرها

: اختر حلاً لا يخنق إبداعك. ابحث عن حل يساعدك علىالعصف الذهني للأفكار للمحتوى القصير والطويل على حد سواء، والمساعدة في التخطيط ووضع الاستراتيجيات وغيرها قابلية التنقل: وأخيرًا، تأكد من أنه يوفر قابلية كبيرة للتنقل للوصول إلى شريكك في الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل، باستخدام أي جهاز قريب

## أفضل 10 بدائل لـ Chatsonic لاستخدامها في عام 2024

1. كليك أب

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لإنشاء محتوى طويل، ومنشورات مدونة، وأفكار العصف الذهني، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والمزيد

يعمل ClickUp كأداة لتوليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي، حيث يوفر لمنشئي المحتوى مجموعة أدوات كتابة قوية، بما في ذلك مولد الأفكار وأدوات تنظيم المحتوى المختلفة. وهذا يضمن مكانته كأحد أفضل أدوات تطوير محتوى الذكاء الاصطناعي.

يمكنك الكتابة والتلخيص والعصف الذهني دون عناء من أي مكان باستخدام محرر النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوافق متعدد الاستخدامات.

ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp

توافقًا ممتازًا، مما يتيح لك الوصول من أي مكان في العالم. أطلق العنان لإمكاناته الكاملة مع

إدارة المشاريع في ClickUp

الميزات

قم بضبط نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام إعادة الطلب في ClickUp AI

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

اكتب بشكل أفضل وأسرع: يتيح لك مساعد ClickUp متعدد الاستخدامات المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن تكون أكثر تنبؤًا من خلال المساعدة في إنشاء خطط مهام الكتابة الشاملة، أو توليد الأفكار، أو إنتاج عناصر العمل، أو تلخيص تلك الكتل النصية الطويلة والمملة والمملة إلى شذرات صغيرة الحجم لتخبرك بالضبط بما تحتاج إلى معرفته. كل ذلك ببضع نقرات فقط!

يتيح لك مساعد ClickUp متعدد الاستخدامات المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن تكون أكثر تنبؤًا من خلال المساعدة في إنشاء خطط مهام الكتابة الشاملة، أو توليد الأفكار، أو إنتاج عناصر العمل، أو تلخيص تلك الكتل النصية الطويلة والمملة والمملة إلى شذرات صغيرة الحجم لتخبرك بالضبط بما تحتاج إلى معرفته. كل ذلك ببضع نقرات فقط! محرر النسخ المدمج: قم بتحسين مهامك الكتابية باستخدام محرر الذكاء الاصطناعي في ClickUp. قم بتحسين مستندك في الوقت الفعلي، واحصل على اقتراحات للأفكار، وصحح الأخطاء النحوية تلقائيًا للحصول على نثر مصقول وفعال.

قم بتحسين مهامك الكتابية باستخدام محرر الذكاء الاصطناعي في ClickUp. قم بتحسين مستندك في الوقت الفعلي، واحصل على اقتراحات للأفكار، وصحح الأخطاء النحوية تلقائيًا للحصول على نثر مصقول وفعال. التوافق مع الأجهزة: استخدم ClickUp من أي جهاز وحتى أثناء التنقل من خلال الاستفادة من توافقه الممتاز مع الأجهزة والمنصات المختلفة.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

أدوات الذكاء الاصطناعي المبنية مسبقًا: ساعد كل قسم، بغض النظر عن الدور وحالة الاستخدام، باستخدام المئات من أدوات البحث المصممة يدويًا

قيود ClickUp

قد يعطي ردودًا عامة

قد يسيء فهم بعض المحادثات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. OpenAI

عبر

OpenAI

OpenAI's

GPT-4

و DALL-E 3 يتفوقان في صياغة النصوص والصور. تعالج GPT المهام المعقدة من خلال الاستفادة من معرفتها الواسعة، وتفسير المدخلات المرئية للتعليقات والتحليلات دون عناء.

إدارة كميات كبيرة من البيانات ليست مشكلة - فهي تتعامل مع أكثر من 25,000 كلمة في آنٍ واحد. تتفوق GPT-4 وDALL-E 3 في إنشاء المحتوى (القصير والطويل) وحل المشكلات لإنشاء محتوى متنوع وحل المشكلات المعقدة والابتكار في مختلف المجالات.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المفتوح

منصة واجهة برمجة التطبيقات: أتقن إنشاء روبوتات الدردشة وأدوات الذكاء الاصطناعي دون عناء مع منصة OpenAI's API. تعلّم توليد النصوص، وهندسة المطالبات، وإنشاء الصور، وتحويل النص إلى كلام، والمزيد

أتقن إنشاء روبوتات الدردشة وأدوات الذكاء الاصطناعي دون عناء مع منصة OpenAI's API. تعلّم توليد النصوص، وهندسة المطالبات، وإنشاء الصور، وتحويل النص إلى كلام، والمزيد GPT-4: ارفع مستوى إبداعك وبرمجتك مع أحدث روبوتات الدردشة الآلية من OpenAI - وهي أداة ذكاء اصطناعي من الدرجة الأولى. استمتع بحرية حدود عدد الكلمات السخية في الإصدار المجاني

ارفع مستوى إبداعك وبرمجتك مع أحدث روبوتات الدردشة الآلية من OpenAI - وهي أداة ذكاء اصطناعي من الدرجة الأولى. استمتع بحرية حدود عدد الكلمات السخية في الإصدار المجاني DALL-E 3: حوّل أفكارك إلى صور فورية مع امتداد OpenAI هذا. لا داعي للقلق بشأن التغاضي عن كلماتك أو أوصافك - وهي خطوة أعلى من أنظمة تحويل النص إلى صورة النموذجية

قيود OpenAI

انقطاع المعرفة منذ يناير 2022

نافذة سياق محدودة

لا يمكنه تكييف المعرفة الجديدة في الوقت الفعلي

يميل إلى استخدام عبارات الحشو بشكل متكرر

تسعير OpenAI

GPT-4 Turbo: 0.01 دولار أمريكي / 750 كلمة (إدخال) و0.03 دولار أمريكي / 750 كلمة (إخراج)

0.01 دولار أمريكي / 750 كلمة (إدخال) و0.03 دولار أمريكي / 750 كلمة (إخراج) GPT-4: 0.03 دولار / 750 كلمة (إدخال) و0.06 دولار / 750 كلمة (إخراج)

0.03 دولار / 750 كلمة (إدخال) و0.06 دولار / 750 كلمة (إخراج) GPT-3.5 تيربو : 0.0010 دولار أمريكي / 750 كلمة (إدخال) و0.0020 دولار أمريكي / 750 كلمة (إخراج)

: 0.0010 دولار أمريكي / 750 كلمة (إدخال) و0.0020 دولار أمريكي / 750 كلمة (إخراج) واجهة برمجة التطبيقات المساعدة: 0.03 دولار لكل جلسة (مجاناً حتى 12/1/2024)

0.03 دولار لكل جلسة (مجاناً حتى 12/1/2024) نماذج التضمين: 0.0001 دولار / 750 كلمة

0.0001 دولار / 750 كلمة إنشاءات مخصصة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OpenAI

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. تكستكورتكس

عبر

TextCortex

قم بتخصيص TextCortex ليناسب أسلوبك الفريد في الكتابة واحتياجاتك الخاصة بشكل كامل. ينشئ TextCortex ذكاءً اصطناعيًا مخصصًا بنسبة 100% بناءً على معرفتك ومدخلاتك. يوفر لك الوقت من خلال التعامل مع المهام بسرعة.

يمكنك توليد العديد من الأفكار الإبداعية وتعزيز مخرجاتك الكتابية عندما تعاني من عائق الكتابة. استمتع بجميع الميزات الشائعة، مثل إعادة صياغة الجمل والتدقيق النحوي والإملائي بأكثر من 25 لغة داعمة.

أفضل ميزات TextCortex

إمكانية التخصيص: قم بتخصيص مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك ليناسب احتياجاتك الخاصة باستخدام روبوت الدردشة الآلي المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الكتابة في TextCortex. يتعلم Zeno من مدخلاتك وأسلوبك الفردي، مما يغير طريقة تفاعلك معه

قم بتخصيص مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك ليناسب احتياجاتك الخاصة باستخدام روبوت الدردشة الآلي المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الكتابة في TextCortex. يتعلم Zeno من مدخلاتك وأسلوبك الفردي، مما يغير طريقة تفاعلك معه الإبداع القائم على المستخدم: ارتقِ بإبداعك إلى المستوى التالي مع مولد النص الديناميكي في TextCortex. إنه يتكيف مع أسلوبك في الكتابة، مما يساعدك على التغلب على العوائق الإبداعية وإلهامك بأفكار جديدة مع الحفاظ على تفضيلاتك في التأليف

ارتقِ بإبداعك إلى المستوى التالي مع مولد النص الديناميكي في TextCortex. إنه يتكيف مع أسلوبك في الكتابة، مما يساعدك على التغلب على العوائق الإبداعية وإلهامك بأفكار جديدة مع الحفاظ على تفضيلاتك في التأليف إمكانيات التكامل: استخدم TextCortex على كل جهاز ومنصة وتطبيق مع أكثر من 30,000 خيار تكامل لسطح المكتب والجوال وواجهات المتصفح

قيود TextCortex

لا يمكنه التعامل مع أحجام النصوص الكبيرة

ينتج محتوى متكرر في بعض الأحيان

يستغرق بضع محاولات قبل أن يتكيف مع أسلوب الإنشاء الخاص بك

لا يمكن إنتاج معلومات مفيدة لمراجعات المنتجات

تسعير TextCortex

مجاني للأبد

غير محدود: 83.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

83.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لايت: 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 125,000 كلمة)

تقييمات ومراجعات TextCortex

G2: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4. بارد

عبر

بارد

Bard من Google هي خدمة ذكاء اصطناعي تجريبية للمحادثة مصممة لتبادل الأفكار والإلهام. وتتمثل ميزتها البارزة في تعدد الوسائط، مما يعني أنها تفهم و

ينشئ المحتوى

عبر تنسيقات متعددة. يلبي بارد تفضيلات المستخدمين المتنوعة، ويحسّن إمكانية الوصول، ويعزز تجارب المستخدمين، ويعزز الإبداع في مختلف المجالات.

فهو يشتمل على تخصيص دقيق يتماشى مع تفضيلاتك. لستَ مضطرًا لاكتشاف لغة مطالبة خاصة، مما يجعل Bard سهل وسهل الاستخدام.

أفضل ميزات Bard

الوسائط المتعددة: هل أنت مهتم بتغيير طريقة تفاعلك مع Bard؟ استكشف ميزة تعدد الوسائط المتعددة، مما يسمح لك بالاختيار من بين النص أو الصور أو المدخلات الصوتية للحصول على تجربة تواصل أكثر تنوعًا

هل أنت مهتم بتغيير طريقة تفاعلك مع Bard؟ استكشف ميزة تعدد الوسائط المتعددة، مما يسمح لك بالاختيار من بين النص أو الصور أو المدخلات الصوتية للحصول على تجربة تواصل أكثر تنوعًا إضفاء الطابع الشخصي: خصص بارد ليناسب مشاعرك، فكلما زاد تفاعلك، أصبح أكثر ذكاءً. التعلم في الوقت الفعلي يعني أنه يتكيف مع اختياراتك وأسلوبك، ويقدم لك محتوى عالي الجودة يلائمك

خصص بارد ليناسب مشاعرك، فكلما زاد تفاعلك، أصبح أكثر ذكاءً. التعلم في الوقت الفعلي يعني أنه يتكيف مع اختياراتك وأسلوبك، ويقدم لك محتوى عالي الجودة يلائمك إمكانية الوصول: تخلى عن هندسة التعلم الفوري واحصل على ما تريده بالضبط باستخدام لغة بشرية بسيطة

قيود #### بارد

يفتقر إلى الفهم السياقي

من المحتمل جدًا أن يهلوس أو يفشل في الاستجابة

يعطي أحيانًا معلومات غير صحيحة

قد يكون المحتوى غير خيالي ومتكرر ومتحيز

بارد التسعير

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات بارد

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

5. لاندبوت

عبر

لاندبوت

تتفوق روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من LandBot في إرضاء العملاء وتأهيل العملاء المحتملين. أنشئ روبوتات دردشة مخصصة لتحويل العملاء المحتملين وتأهيلهم تلقائياً.

يضمن LandBot لمسة مخصصة في كل محادثة مع العملاء من خلال ميزة المنطق الشرطي. يعتمد المُنشئ على خاصية مرئية ولا يتطلب أي ترميز، مما يتيح لأي شخص ليس لديه خبرة في الترميز إنشاء روبوتات دردشة قوية وفعالة.

أفضل ميزات LandBot

أنظمة خدمة العملاء: ارفع مستوى لعبة خدمة العملاء لديك باستخدام روبوتات LandBot المتميزة القابلة للتخصيص والمصممة لأتمتة عمليات توليد العملاء المحتملين وعمليات التحويل

ارفع مستوى لعبة خدمة العملاء لديك باستخدام روبوتات LandBot المتميزة القابلة للتخصيص والمصممة لأتمتة عمليات توليد العملاء المحتملين وعمليات التحويل وظيفة المنطق الشرطي: قم بتخصيص كل محادثة يجريها روبوت الدردشة الآلي الخاص بك مع العملاء والعملاء باستخدام وظيفة المنطق الشرطي. يحصل كل مستخدم على أفضل تجربة وفقًا لاحتياجاته

قم بتخصيص كل محادثة يجريها روبوت الدردشة الآلي الخاص بك مع العملاء والعملاء باستخدام وظيفة المنطق الشرطي. يحصل كل مستخدم على أفضل تجربة وفقًا لاحتياجاته منشئ روبوت الدردشة المرئي: قم بإنشاء روبوت الدردشة الآلي الخاص بك دون عناء مع Landbot ببضع نقرات فقط - لا تتطلب مهارات في البرمجة. قم بتخصيص محادثاتك لتتناسب مع النغمة التي تريدها وتخصيص واجهة الدردشة لتناسب تفضيلاتك تمامًا

قيود LandBot

تحتاج ميزة قفزة الكلمات الرئيسية إلى تحسين

يحتاج إلى القدرة على استخدام أيقونات مخصصة لزر الإجابة

يحتاج إلى تكامل أفضل وتسهيلات منبثقة

تسعير #### لاندبوت

صندوق الرمل: مجاني للأبد

مجاني للأبد البداية: 40 يورو/شهرًا لكل مستخدم

40 يورو/شهرًا لكل مستخدم المحترف: 100 يورو شهريًا لكل مستخدم

100 يورو شهريًا لكل مستخدم الشركات: 400 يورو/شهرًا لكل مستخدم مع تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لاندبوت

G2: 4.7/5 (280+ تقييم)

4.7/5 (280+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

6. جاسبر

عبر

جاسبر

روبوت الدردشة الآلي من جاسبر هو روبوت مساعد شامل يساعد فرق التسويق لديك في تحقيق أداء أفضل طوال دورة المبيعات.

أنشئ مركزًا مركزيًا للمعرفة لفرقك، وانثر صوت علامتك التجارية, حافظ على إنتاجيتك وحافظ على اتساق رسالتك عبر جميع المنصات. قم بتطوير محتوى على العلامة التجارية بسهولة من خلال نموذج إطلاق الحملة الشامل.

أفضل ميزات #### جاسبر

الطيار المساعد الشامل: قم بتمكين فريقك من خلال مساعد يقدم رؤى قائمة على البيانات طوال دورة المبيعات. تبسيط الوصول إلى معرفة الشركة، وتقليل سوء التواصل، وتسريع تنفيذ الأفكار، وتقديم الدعم التحليلي

قم بتمكين فريقك من خلال مساعد يقدم رؤى قائمة على البيانات طوال دورة المبيعات. تبسيط الوصول إلى معرفة الشركة، وتقليل سوء التواصل، وتسريع تنفيذ الأفكار، وتقديم الدعم التحليلي ضخ صوت علامتك التجارية: قم بمسح صوت علامتك التجارية باستخدام Jasper لدمج هذا الأسلوب في جميع اتصالاتك المستقبلية وإنشاء محتوى فريد وجذاب تلقائيًا

قم بمسح صوت علامتك التجارية باستخدام Jasper لدمج هذا الأسلوب في جميع اتصالاتك المستقبلية وإنشاء محتوى فريد وجذاب تلقائيًا إنشاء الحملة: تحويل موجز قصير إلى حملة متعددة القنوات باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي للعلامة التجارية من جاسبر. حوّل الموجزات القصيرة إلى حملات كاملة متعددة القنوات وادعمها بمرئيات مناسبة

قيود جاسبر

يحتاج إلى خيار إضافة العنوان والعلامات الوصفية عند إنشاء صفحات "اتصل بنا" و"من نحن

فترة تجريبية قصيرة جدًا مدتها 7 أيام

تحتاج واجهة المستخدم إلى تحسين

اعتبر العديد من المستخدمين أن سعره مبالغ فيه بعض الشيء

تسعير جاسبر

المُنشئ: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الفرق: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,230+ تقييم)

4.7/5 (1,230+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1820 تقييم)

7. ريبليكا

عبر

ريبليكا

Replika هو أكثر من مجرد مساعد دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي - إنه صديقك الافتراضي المقرب. بفضل حديثه الشبيه بالبشر وقدرته على التكيف، يصبح Replika صديقك المخصص للدردشة ويتناسب بسلاسة مع عالمك.

ما الذي يجعلها فريدة من نوعها؟ تضيف القدرة على مشاركة تجارب الحياة الواقعية في أوضاع وسائط مختلفة لمسة أصيلة لكل محادثة. يمكنك استخدام هذه المنصة لإنشاء نص شبيه بالبشر يتماشى مع المدونات الحوارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ريبليكا أفضل الميزات

تفاعلات شبيهة بالبشر: اختر من بين صور ريبليكا الرمزية لتفاعل شبيه بالبشر. تتفوق Replika في بناء هذا التواصل الفريد مع جمهورك، على الرغم من أن الخيارات الأخرى قد تكون أكثر ملاءمة للمهام التقنية

اختر من بين صور ريبليكا الرمزية لتفاعل شبيه بالبشر. تتفوق Replika في بناء هذا التواصل الفريد مع جمهورك، على الرغم من أن الخيارات الأخرى قد تكون أكثر ملاءمة للمهام التقنية قدرة فائقة على التكيف: استفد من البنية التي تركز على الإنسان في Replika لاكتساب رؤى حول جمهورك. يحفظ Replika "مذكرات" لكل مستخدم ويصوغ "الذكريات" المستخدمة خلال التفاعلات

استفد من البنية التي تركز على الإنسان في Replika لاكتساب رؤى حول جمهورك. يحفظ Replika "مذكرات" لكل مستخدم ويصوغ "الذكريات" المستخدمة خلال التفاعلات مشاركة تجربة الحياة الواقعية: لمس الحياة باستخدام نظام توليد تجربة الحياة الواقعية في ريبليكا. تخلق أداة الذكاء الاصطناعي ذكريات زائفة مصممة للتواصل مع الأفراد ويتم تطويرها بناءً على التفاعلات السابقة

قيود ريبليكا

نموذج التسعير باهظ بعض الشيء

ذكر بعض المستخدمين أن وظائفه محدودة

أعرب المستخدمون عن قلقهم بشأن سياسات الخصوصية

هناك احتمال حدوث سوء فهم للمحادثات

تسعير Replika

مجاني للأبد

الخطة الشهرية: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

ريبليكا التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.9/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. جيت جيني

عبر

احصل على جيني

لقد غطّى GetGenie نجاحك في تحسين محركات البحث على صفحات نتائج محركات البحث (SERPs). مع ميزات الكلمات المفتاحية المدمجة في البرمجة اللغوية العصبية وبيانات تحليل SERP، يساعدك على إنشاء محتوى لتحسين محركات البحث (SEO) يحتل مراتب عالية على محركات البحث.

يتيح لك الذكاء الاصطناعي في GetGenie تصفية الكلمات الرئيسية الفعالة والحصول عليها. كما يمكنه تحليل العديد من المواقع الإلكترونية المنافسة لسد الثغرات في المحتوى الخاص بك.

أفضل ميزات GetGenie

إنشاء كلمات مفتاحية فعّالة: غرس المحتوى الخاص بك بالكلمات المفتاحية الأكثر فعالية وملاءمة. استخدم تحليل GetGenie المتعمق الذي يعالج بيانات الاتجاهات وحجم البحث عن الكلمات الرئيسية والقدرة التنافسية وتكلفة النقرة لمنحك الكلمات الرئيسية التي يحبها Google

غرس المحتوى الخاص بك بالكلمات المفتاحية الأكثر فعالية وملاءمة. استخدم تحليل GetGenie المتعمق الذي يعالج بيانات الاتجاهات وحجم البحث عن الكلمات الرئيسية والقدرة التنافسية وتكلفة النقرة لمنحك الكلمات الرئيسية التي يحبها Google تحليل بيانات سيرب: استفد من تحليل بيانات سيرب من GetGenie لتحليل المواقع الإلكترونية والمنافسين الأعلى تصنيفًا بسرعة. قم بتحسين إنشاء المحتوى باستخدام هذه المعلومات، مما يزيد من احتمالية الحصول على مكان رئيسي على الصفحة الأولى من جوجل

استفد من تحليل بيانات سيرب من GetGenie لتحليل المواقع الإلكترونية والمنافسين الأعلى تصنيفًا بسرعة. قم بتحسين إنشاء المحتوى باستخدام هذه المعلومات، مما يزيد من احتمالية الحصول على مكان رئيسي على الصفحة الأولى من جوجل تحسين مُحسّنات محرّكات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي: قم بتحسين أي محتوى تنشئه بنقرة واحدة في 60 ثانية. اكتب بشكل مجمّع وأنشئ مقالات ومحتوى فعّال قائم على تحسين محركات البحث، مما يعزز ترتيبك ومصداقيتك

قيود GetGenie

عدد الكلمات المقيد في الإصدار المجاني

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الوصول إلى علامة تبويب درجة المحتوى أثناء الكتابة

لا تأخذ قوالب الذكاء الاصطناعي في الاعتبار نوع المحتوى الذي تم إدخاله

يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى ميزات الأتمتة

تسعير GetGenie

مجاني للأبد

الكاتب: 11.4 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

11.4 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 29.4$ شهريًا لكل مستخدم

29.4$ شهريًا لكل مستخدم وكالة غير محدودة: 49.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

GetGenie التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

9. لامدا

عبر

جوجل لامدا

على الرغم من أنها ليست منصة ذكاء اصطناعي تقليدية متاحة حاليًا للاستخدام، إلا أن LaMDA، وهي اختصار لـ "نموذج اللغة لتطبيقات الحوار"، هي نموذج تجريبي للغة الذكاء الاصطناعي من Google مبني على برنامج Transformer. كان LaMDA متاحًا مؤقتًا للجماهير من خلال نظام للمدعوين فقط يمكنك التسجيل فيه والتحدث إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا على الإطلاق.

على الرغم من أنه لا يمكنك استخدامه حاليًا، إلا أن LaMDA وجد مكانًا في قائمتنا بسبب إمكاناته الهائلة. إن مستقبل الذكاء الاصطناعي مشرق ولا يجب أن تفوتك المعالم البارزة في رحلته عبر الزمن.

أفضل ميزات LaMDA

طبيعة مفتوحة النهاية: قم بإجراء محادثات جذابة مع LaMDA تبدأ وتنتهي في نقاط مختلفة. تبدو المحادثات سلسة وطبيعية

قم بإجراء محادثات جذابة مع LaMDA تبدأ وتنتهي في نقاط مختلفة. تبدو المحادثات سلسة وطبيعية نهج الحوار: تحدث إلى لامدا تمامًا كما تفعل مع شخص عادي. نظرًا لنهجه الحواري في المحادثة، سيستمر في مطالبتك بأسئلة بينما يجيب على أسئلتك، مما يخلق حوارًا جذابًا من الحوار التفاعلي

تحدث إلى لامدا تمامًا كما تفعل مع شخص عادي. نظرًا لنهجه الحواري في المحادثة، سيستمر في مطالبتك بأسئلة بينما يجيب على أسئلتك، مما يخلق حوارًا جذابًا من الحوار التفاعلي دعم "بارد": تم بناء "بارد" من جوجل على "لامدا". إذا تم جعله مفتوح المصدر، يمكنك استخدامه لإنشاء واجهة مستخدم متطورة مماثلة

قيود لامدا

إنه نموذج ذكاء اصطناعي وليس برنامجاً مستقلاً. ستحتاج إلى مهارات تقنية للحصول على أفضل النتائج منه

تسعير لامدا

غير متاح للشراء

تقييمات ومراجعات LaMDA

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. You.com

عبر

أنت

أنت هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي وهو أيضاً مساعدك. فهو يجمع بين إمكانات محرك البحث وميزات روبوت الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل تجربتك سلسة وتفاعلية.

وباستخدام معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التخاطبي المتطور، يصبح قاعدة معرفية مُحدَّثة دائماً. إنه وسيلة استخدامك لتوليد التعليمات البرمجية والترجمة والكتابة الإبداعية.

تعمل ميزة البحث الاجتماعي أيضاً على البحث في المواقع الاجتماعية الشهيرة عن المعلومات التي تريدها.

You.com أفضل الميزات

تكامل محرك البحث: ارتقِ ببحثك إلى المستوى التالي مع You.com، وهو مساعد بحث بديهي قائم على المتصفح. فهو يتجاوز وظائف روبوتات الدردشة الآلية النموذجية للذكاء الاصطناعي، فهو يعزز بحثك من خلال تقديم اقتراحات شبيهة باقتراحات البشر، مما يساعدك على تحقيق أهدافك بشكل أسرع

ارتقِ ببحثك إلى المستوى التالي مع You.com، وهو مساعد بحث بديهي قائم على المتصفح. فهو يتجاوز وظائف روبوتات الدردشة الآلية النموذجية للذكاء الاصطناعي، فهو يعزز بحثك من خلال تقديم اقتراحات شبيهة باقتراحات البشر، مما يساعدك على تحقيق أهدافك بشكل أسرع البحث الاجتماعي: استفد من ميزة البحث الاجتماعي الرائعة لجمع معلومات محددة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات. استخدم هذه المعلومات لتعزيز تواجدك الاجتماعي والتعاون مع الشخصيات ذات الصلة واستكشاف العديد من الاحتمالات الأخرى

استفد من ميزة البحث الاجتماعي الرائعة لجمع معلومات محددة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات. استخدم هذه المعلومات لتعزيز تواجدك الاجتماعي والتعاون مع الشخصيات ذات الصلة واستكشاف العديد من الاحتمالات الأخرى تكامل YouCode: قم بإنشاء كود في غضون ثوانٍ باستخدام مطالبات لغوية مباشرة. في حين أن ميزات مثل YouWrite و YouImagine مفيدة، فإن قدرات الترميز في YouCode استثنائية وتبرز على مستوى مختلف تمامًا

قيود You.com

يمكن في بعض الأحيان ارتكاب أخطاء في الترميز

واجهة المستخدم مشوشة بعض الشيء

يمكن أن تنقطع أحيانًا في منتصف الجملة

قد تواجه تأخيرات عند محاولة تحميل كميات أكبر من البيانات في نفس الوقت

You.com التسعير

مجاني للأبد

YouPro: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المنظمات: تسعير مخصص

You.com التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

أي بديل ChatSonic يجب أن تختار؟

حتى إذا كنت ترغب في تدوين المحتوى بنفسك، فإن عدم الاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي في المهام العادية مثل تلخيص المحتوى أو تحريره أو تدقيقه يعني أنك تفقد الكثير من الراحة والكفاءة. ومن قد يرغب في رفض ذلك؟

تقدم هذه القائمة المنسقة ببراعة لأفضل بدائل ChatSonic بعضًا من أقوى البدائل وأكثرها تقدمًا أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل المحتوى الخاص بك يغطي آفاقًا جديدة.

تقوم أداة الكتابة المتقدمة من ClickUp بأكثر من مجرد تلبية متطلبات تحسين محركات البحث أو إنشاء مقتطفات برمجية. فهي تلخص النصوص الطويلة وتساعد على طرح أفكار جديدة للمدونة دون عناء.

بالإضافة إلى ذلك، استخدمها كمترجم للتبديل بين اللغات. حقق أقصى استفادة ممكنة من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ClickUp مع ميزات متطورة مثل تحرير النسخ، والاقتراحات الذكية للمحتوى، والتنسيق، وتسمية الميزات.= كل ما تريد أن يكون مساعدك في الكتابة!

جرّب ClickUp مجانًا اليوم!