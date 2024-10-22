أفضل 10 بدائل Zentask للذكاء الاصطناعي لإدارة المهام في 2025

يتطلب إنشاء أي نوع من المحتوى تخطيطًا وتنفيذًا مدروسًا جيدًا. سواء كان ذلك نسخة تسويقية أو صورًا لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو مهمة دراسية أو استراتيجية عمل كاملة، عادةً ما تكون هناك سلسلة من المهام التي يجب إكمالها قبل الوصول إلى هدفك. 🎯

لحسن الحظ، أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي تبسيط إنشاء المحتوى و إدارة المهام وزيادة الإنتاجية. فأدوات مثل Zentask.ai، على سبيل المثال، أو أحد بدائلها العديدة، توفر لك الطاقة والوقت - وبالتالي المال.

يستخدم Zentask.ai الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة فريدة من نوعها لتحسين محركات البحث وإنشاء صور مرئية باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى صورة يسمى Stable Diffusion. يستمتع منشئو المحتوى بواجهة Zentask سهلة الاستخدام، والمطالبات المعدة مسبقًا، والعناصر القابلة للتخصيص مثل اللغة والنبرة وأسلوب الكتابة. ✍️

ومع ذلك، فإن Zentask ليست سوى واحدة من العديد من أدوات إنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتاحة. تستخدم تطبيقات أخرى الذكاء الاصطناعي للقيام بنفس الشيء، وأحيانًا أكثر من ذلك بكثير، لذا يجدر بك التفكير في خياراتك.

دعنا نستكشف ما الذي تبحث عنه في بديل Zentask للذكاء الاصطناعي. ثم سنشارك بعض حلول الذكاء الاصطناعي التي قد تُسعدك. ففي نهاية المطاف، قوة الذكاء الاصطناعي هي ملكك لتتحكم بها. 🪄

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Zentask للذكاء الاصطناعي؟

تقوم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالكثير، وعندما تكون في السوق من أجل برنامج أتمتة المهام ، من المهم معرفة ما الذي تبحث عنه. اعتمادًا على حالة الاستخدام الخاصة بك، قد تكون هذه الميزات والوظائف مفيدة:

أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ نسخًا إعلانية غير محدودة ومنشورات مدونة وغير ذلك بأسلوب من اختيارك

أدوات إنشاء الصور التي تنشئ صوراً من الكلمات

أدوات تواصل لتعزيز التعاون داخل فريقك

واجهة سهلة الاستخدام حتى لا تقضي وقتاً طويلاً في تعلم النظام

التكامل مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية

برنامج إدارة المهام يقسم أهدافك إلى مهام فردية مع تواريخ استحقاق فردية

ميزات الأمان حتى تعرف أن بياناتك آمنة

## أفضل 10 بدائل زنتاسك للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

مع وضع كل ذلك في الاعتبار، دعنا نلقي نظرة على بعض بدائل Zentask.ai. تم تصميم بعض هذه الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع وضع الوظائف المتخصصة في الاعتبار، بينما يقدم البعض الآخر الدعم عبر العديد من المهام المختلفة.

1. انقر فوق

استخدم أداة ClickUp AI لإنشاء منشورات مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية مصممة لتبسيط وأتمتة سير عملك بأكبر عدد ممكن من الطرق. وبمساعدة أحدث وأقوى ميزاته حتى الآن، وهي ClickUp AI، فهو أيضًا أداة الكتابة الإبداعية المثلى.

تتميز ميزة ClickUp المتطورة مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يبسِّط عملية إنشاء المحتوى من خلال استخدام مطالبات مدعومة بالأبحاث وأدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على الأدوار لمساعدتك في الوصول إلى المحتوى المثالي بشكل أسرع. ما عليك سوى إدخال بعض الإرشادات ويمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة به إنشاء صفحات الهبوط ومحتوى الوسائط الاجتماعية ومقالات المدونات ونسخة الإعلانات والمزيد في غضون ثوانٍ. حتى أنه يقوم بتحرير وتنسيق نسختك من أجلك. 📝

أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلاً مع ClickUp AI

يلخص مساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا المستندات الطويلة مثل سلاسل التعليقات و ملاحظات الاجتماع ويحدد نقاط العمل في النص. ويحولها إلى انقر فوق المهام و يتتبعها مقابل المعالم وأهدافك عالية المستوى.

يوفر بديل Zentask للذكاء الاصطناعي مكتبة ضخمة من القوالب المعدة مسبقًا، لذا لن تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر. على سبيل المثال، فإن قالب إدارة المهام ClickUp يمنحك عرضًا مرئيًا لجميع مهامك، مرتبة حسب اختيارك للحالة أو الأولوية أو القسم. اختر من بين العديد من قوالب التقارير اليومية للبقاء على اطلاع دائم على ما يحدث بالضبط في كل مجال من مجالات عملك وتتبع ما يحدث بشكل عام التقدم المحرز مقابل أهدافك . 💯

النقر فوق أفضل الميزات

استخدم قوالب المطالبة الخاصة بـ ClickUp لبدء الحملات التسويقية وأنشطة الموارد البشرية وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير

قم بتخزين جميع مستندات ClickUp على منصة مركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع روابط واضحة للمهام

قم بتخطيط وجدولة كل خطوة من خطوات العملية باستخدام أدوات إدارة المشروع حتى تعرف دائمًا ما يجب القيام به بعد ذلك

تتبع جميع مهامك في مكان واحد، مع أولويات واضحة وتواريخ استحقاق واضحة

خصص طريقة عرض مشروعك لتظهر لك التقدم المحرز في الوقت الفعلي بتنسيقات من اختيارك، على سبيل المثال، قائمة أو مخطط جانت أو جدول زمني أو لوحة

التكامل مع آلاف التطبيقات الأخرى، مثل Slack, أوتلوك و HubSpot و تكبير قيود النقر فوق

لا يتوفر مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp إلا على الباقات المدفوعة فقط

نظرًا لوجود العديد من الميزات، قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي أثناء تعرفهم على المنصة

ClickUp الأسعار

مجانًا للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. ياك

عبر ياك يدعم Yac الاجتماعات غير المتزامنة لفرق العمل عن بُعد. على الرغم من أنها ليست بديلاً مباشراً ل Zentask.ai، إلا أن هذه الأداة تعزز التواصل والتعاون في المهام اليومية مثل الاجتماعات التحضيرية وجلسات العصف الذهني وحل المشكلات وإنشاء المحتوى.

تستفيد منصة Yac من حقيقة أن التحدث أسرع من الكتابة، كما أنها تنقل النبرة بشكل أكثر فعالية. وتستخدم المنصة الرسائل الصوتية عالية الدقة ومشاركة الشاشة والنسخ لتمكين أعضاء الفريق من مشاركة الأفكار والتقدم المحرز بغض النظر عن المنطقة الزمنية التي يتواجدون فيها. 👪

أفضل ميزات #### ياك أفضل الميزات

تقليل الاجتماعات المجدولة في يومياتك إلى أدنى حد ممكن من خلال ترك ملاحظات صوتية بدلاً من ذلك

شارك شاشتك أثناء التحدث، ثم قم بالتعليق عليها لتوضيح وجهة نظرك

تابع رسائل زملائك في الفريق عند اتصالك بالإنترنت

نظّم جميع أعضاء فريقك، بما في ذلك العملاء والموظفين المستقلين، في مجموعات مناقشة لسهولة المشاركة

قيود Yac

قد تستغرق الفرق بعض الوقت لتبني هذه الطريقة الجديدة للتعاون بشكل كامل

أداة النسخ ليست دائماً دقيقة تماماً

Yac التسعير

الاستخدام الشخصي: مجاناً

مجاناً ياك للفرق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (10 مراجعات)

3. دردشةGPT

عبر ChatGPT تم تطوير ChatGPT من قِبل OpenAI، وهو نموذج لغوي متقدم للذكاء الاصطناعي يستخدم خوارزميات التعلم العميق لإنتاج أي نوع من أنواع محتوى مواقع الويب تقريبًا. ChatGPT يعمل بشكل جيد للغاية كأداة لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى إدخال سؤال في دردشة الذكاء الاصطناعي ومشاهدة الأداة وهي تولد ردودًا شبيهة بالإنسان في ثوانٍ. 🤖

بينما لا يزال GPT-3 قيد الاستخدام على نطاق واسع، فإن أحدث إصدار من هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي، GPT-4، يوفر قدرات ذكاء اصطناعي محسّنة، بما في ذلك المزيد من الدقة وحل المشكلات بشكل أفضل.

ChatGPT أفضل الميزات

ما عليك سوى إنشاء حساب لبدء استخدامه على الفور

استخدم ChatGPT كـ أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أو تصحيح التعليمات البرمجية، أو للتعرف على مجالات الاهتمام المختلفة

اطمئن إلى أن المحتوى الذي تنشئه فريد وخالٍ من الانتحال

التكامل مع أدوات أخرى باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT

ChatGPT القيود

تحتاج إلى التحقق من المحتوى الذي ينشئه للتأكد من دقّته بنسبة 100 بالمئة

البيانات التي تستخدمها ChatGPT ليست محدثة تماماً، لذا فهي ليست مثالية للشؤون الحالية

ChatGPT الأسعار

معاينة البحث: مجاناً

مجاناً ChatGPT Plus: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا التحسينات: ادفع حسب الاستخدام، اعتمادًا على اللغة أو الصورة أو النموذج الصوتي الذي تستخدمه

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. ستورك

عبر ستورك Stork هي مساحة عمل تعاونية تعزز التبادل الحر للأفكار. وهو مصمم لفرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة، ويتيح لك إنشاء قنوات خاصة للعمل السري أو قنوات عامة مرئية لفريقك بأكمله.

يوفر هذا البديل ل Zentask AI أيضاً دليلاً لأدوات الذكاء الاصطناعي "للتوظيف" عندما تحتاج إلى نوع معين من الخبرة، على سبيل المثال، كتابة المحتوى أو الدعم القانوني أو التسويقي أو دعم الأمن السيبراني.

أفضل ميزات

شارك أفكارك وتقدمك باستخدام النص أو الصوت أو الفيديو

شاهد متى يتحدث زملاؤك في الفريق وانتقل إلى المحادثة على الفور إذا كنت ترغب في ذلك

تسجيل جميع الاجتماعات وتدوينها حتى يبقى أعضاء الفريق الذين لم يكونوا حاضرين على اطلاع على مجريات الأمور

استخدم ستورك على الويب أو ويندوز أو ماك أو iOS أو أندرويد

قيود ستورك

لا توجد مراجعات كافية بعد للحكم على مدى جودة عمل ستورك

لا يزال النموذج الجديد القائم على الاستخدام قيد التطوير، لذا فإن الأسعار غير واضحة

ستورك التسعير التسعير

الرسائل والتعاون: مجاناً

مجاناً استهلاك الذكاء الاصطناعي المستند إلى الاستخدام (قريباً): ادفع حسب الاستخدام

تقييمات ومراجعات ستورك

G2: 5.0/5 (3 مراجعات)

5.0/5 (3 مراجعات) Capterra: لا توجد مراجعات بعد

5. جاسبر

عبر جاسبر يُوصف Jasper بأنه "طيار مساعد للذكاء الاصطناعي"، وهو موجه خصيصًا لفرق التسويق في المؤسسات. يستخدم بديل Zentask للذكاء الاصطناعي هذا الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة للمواقع الإلكترونية والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التسويق الأخرى.

يكتب جاسبر بصوت علامتك التجارية ويتبع إرشادات أسلوبك. جميع النسخ مُحسَّنة لتحسين محركات البحث وخالية من الانتحال. ومن السهل إعادة مزجها وإعادة توظيفها، مما يوفر لك الوقت والمال.

أفضل ميزات جاسبر

أنشئ محتوى جذابًا ثم اختبر أشكالاً متعددة لمعرفة أي منها يحقق أفضل النتائج

استخدم جاسبر بأكثر من 25 لغة 🌎

التكامل مع ووردبريس، وإعلانات فيسبوك، وجوجل، وأمازون، وشوبيفاي، وغيرها

اطمئن إلى أن بيانات شركتك السرية آمنة تمامًا

قيود جاسبر

قد تكون نسخة جاسبر في بعض الأحيان عامة وليست محددة

يشعر بعض المستخدمين أن الأسعار مرتفعة للغاية، خاصة بالنسبة للمبدعين الأفراد

جاسبر التسعير جاسبر

المبدع: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

6. إيكومتنت

عبر إيكومتنت تقوم Ecomtent بإنشاء نسخ ومرئيات لقوائم منتجات التجارة الإلكترونية حتى تتمكن من تسويق منتجاتك بسرعة.

تم تحسين المحتوى عالي الجودة الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث، بحيث يظهر بشكل جيد في تصنيفات محركات البحث، وتنتج أداة إنشاء الصور صور نمط الحياة الخاصة بمنتجك. 🏖️

أفضل ميزات #### أفضل الميزات

استخدم هذا البديل ل Zentask AI لإنشاء نصوص ورسوم بيانية وصور نمط الحياة في ثوانٍ

قم بتحديث قوائم منتجاتك بسهولة لتتماشى مع الكلمات الرئيسية أو الاتجاهات الجديدة

أنشئ نصاً بعدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية

اختر خيار الخدمة الذاتية أو ادفع لفريق العمل - الذي يضم مهندسين سابقين في أمازون ومهندسين فوريين - للقيام بالعمل نيابةً عنك

القيود المفروضة

لا توجد مراجعات كافية حتى الآن لمعرفة مدى جودة عمل هذه الأداة

يشعر بعض المستخدمين أن سعر Ecomtent مبالغ فيه مقارنة بما يقدمه

إيكومتنت الأسعار

صور الخدمة الذاتية لنمط الحياة: 95 دولارًا شهريًا

95 دولارًا شهريًا صور الخدمة الذاتية للصور والرسوم البيانية: 135 دولارًا شهريًا

135 دولارًا شهريًا قائمة الخدمة الذاتية الكاملة للخدمة الذاتية: 165 دولارًا أمريكيًا في الشهر

165 دولارًا أمريكيًا في الشهر الخدمة الذاتية للمؤسسات: 1,650 دولارًا شهريًا

1,650 دولارًا شهريًا الخدمة الكاملة: تعتمد الأسعار على حجم القوائم الشهرية

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات بعد

لا توجد تقييمات بعد Capterra: لا توجد مراجعات بعد

7. Copy.ai

عبر Copy.aiCopy.ai يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لصياغة محتوى مقنع ومحسّن لتحسين محركات البحث لمجموعة من حالات الاستخدام. ينتج هذا البديل للذكاء الاصطناعي من Zentask كل شيء بدءًا من العناوين الرئيسية والمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى النشرات الإخبارية والصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير.

أدخل بعض الإرشادات للحصول على أشكال متعددة للنسخة نفسها واختر أيهما أفضل. قم بتحريرها حسب الحاجة مباشرة في مربع النص.

أفضل ميزات Copy.ai

انطلق بسرعة مع الواجهة سهلة الاستخدام

أنشئ محتوى بصوت العلامة التجارية لشركتك باستمرار

نسخ النص الذي أنشأته إلى الحافظة الخاصة بك، أو تصديره إلى ملف CSV، أو إنشاء رابط قابل للمشاركة

تعرّف على المزيد حول المنصة من خلال الأدلة والندوات المدمجة عبر الإنترنت

قيود Copy.ai على النسخ

تحتاج إلى التحقق من صحة النسخة التي تنشئها

اشتكى بعض المستخدمين من عدم توفر دعم العملاء بسهولة

Copy.ai التسعير

مجانًا: مجانًا

مجانًا المحترف: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مقاعد

49 دولارًا شهريًا ل 5 مقاعد الفريق: 249 دولارًا شهريًا ل 20 مقعدًا

249 دولارًا شهريًا ل 20 مقعدًا النمو: 1,333 دولار شهريًا ل 75 مقعدًا

1,333 دولار شهريًا ل 75 مقعدًا النطاق: 4,000 دولار/شهر ل 200 مقعد

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (60 مراجعة)

8. سيليستا

عبر سيليستا صُمم هذا البديل ل Zentask AI لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية عبر موقعك الإلكتروني والأسواق الأخرى على الإنترنت، مثل أمازون. يحدد Sellesta الكلمات الرئيسية عالية التحويل المتعلقة بمنتجاتك ويحسّن قائمتك لتلك الكلمات الرئيسية. 💰

أفضل ميزات Sellesta

مراقبة ترتيب البحث اليومي لمنتجاتك

قياس الأداء مقارنة بمنافسيك

قم بتقييم السوق لاكتشاف المنتجات المتخصصة التي قد تحقق أداءً جيدًا

تحليل مراجعات العملاء لتحديد أي علامات حمراء تحتاج إلى الاهتمام

قيود البيع

تحسينات واجهة برمجة التطبيقات التي تنشر قوائمك مباشرة إلى أمازون متاحة فقط على خطتي Pro و Ultimate

لا توجد مراجعات كافية حتى الآن للحكم على مدى جودة عمل Sellesta

Sellesta الأسعار

الأساسية: 14 دولارًا في الشهر

14 دولارًا في الشهر المحترف: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر أعلى سعر: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا البلاتيني: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (2 تقييمات)

4.5/5 (2 تقييمات) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

9. يكتب

عبر يكتبونكيكتبونك هو كاتب ذكاء اصطناعي متقدم يعمل على إنشاء نسخ محسّنة لتحسين محركات البحث. يقوم هذا البديل للذكاء الاصطناعي من Zentask بإنشاء محتوى طويل، مثل المدونات ورسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى منشورات قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وأوصاف المنتجات - كل ذلك بصوت علامتك التجارية. 📣

أفضل ميزات Writesonic

استفد من أداة إعادة الصياغة لتحسين نصك أو إعادة توظيفه

وفر الوقت من خلال البدء بقالب ذكاء اصطناعي من مكتبة القوالب الشاملة

اطلب من النظام توصيات وأفكارًا لمحتوى مقاطع الفيديو على يوتيوب

كتابة المحتوى بأكثر من 25 لغة

قيود الكتابة

تقتصر الباقة المجانية على 10,000 كلمة في الشهر فقط

واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام، خاصة للمستخدمين الجدد

Writesonic الأسعار

مجاناً

فريق صغير 19 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم فريلانسر: 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

4.8/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

10. جرافيتي وايت

عبر GravityWrite GravityWrite هو منشئ محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز التحويلات والمبيعات. يقوم هذا البديل ل Zentask AI بإنشاء مجموعة واسعة من النسخ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، والمدونات، وخطط التسويق، والتعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ونصوص مقاطع الفيديو على YouTube، ومولدات عناوين النقر، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات GravityWrite الجاذبية

إنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث ببضع نقرات فقط

توفير الوقت من خلال البدء بأحد قوالب الكتابة العديدة

إنشاء وتخصيص أدوات الكتابة لتتناسب مع احتياجاتك

تحويل الكلمات إلى صور واقعية

قيود GravityWrite الجاذبية

قد تبدو حدود الكلمات لكل خطة مقيدة 🚧

قد تكون الأسعار مرتفعة للمستخدمين الأفراد

GravityWrite التسعير

مجاني

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GravityWriteWrite

G2: 4.6/5 (12 مراجعة)

4.6/5 (12 مراجعة) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

إتقان إنشاء المحتوى الخاص بك مهام مع دعم الذكاء الاصطناعي

يتطلب إنشاء محتوى رائع - وتتبع جميع المهام التي ينطوي عليها ذلك - الكثير من الوقت والجهد. ومع ذلك، يمكن لأداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل العديد من الأدوات المذكورة أعلاه أن تقوم بمعظم المهام الشاقة نيابةً عنك، وغالباً ما تنتج محتوى أفضل بكثير مما تقوم به بنفسك. 🙌

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ميزة ClickUp AI

يرتقي ClickUp بهذا الدعم إلى أبعد من ذلك، بدءاً من كتابة النسخ وتحريرها إلى إدارة المهام. أنشئ المهام من النسخ أو أنشئ المهام لإنشاء النسخ - إنه خيارك. وهذا مجرد لمحة صغيرة عما يخبئه لك هذا المتجر الشامل. اشترك مجانًا لـ ClickUp اليوم، وشاهد نشاطك التجاري ينطلق بكل الطرق. 📈