أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء للمدربين في 2025 (المراجعات والأسعار)

كمدرب، فإن آخر شيء تريد القيام به هو الصراع بين تطبيقات متعددة لإدارة أعمال التدريب الخاصة بك.

على سبيل المثال، محرر مستندات جوجل لتدوين الملاحظات. زووم أو تقويم جوجل لجدولة الاجتماعات. أداة منفصلة لإدارة المشاريع لتتبع تقدم العميل ولإدارة العملاء. واستخدام Stripe أو PayPal للمدفوعات.

في حين أن هذا النهج منطقي عندما يكون لديك عدد قليل من العملاء، ماذا يحدث عندما يتوسع عملك؟

كيف يمكنك تتبع جميع جلسات التدريب وإدارة علاقات العملاء وتنظيم المعلومات الخاصة بكل عميل؟ مع الأنظمة المنفصلة، لا تتدفق البيانات بين التطبيقات المختلفة، وتحتاج إلى تحديث التفاصيل عبر كل منصة يدوياً.

وهنا يكون برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمدربين هو المنقذ لك.

يركز برنامج إدارة علاقات العملاء للمدربين على جميع المعلومات المتعلقة بأعمال التدريب الخاصة بك. فكر فيه كمنصة متكاملة لإدارة العملاء، بدءًا من تخزين معلومات العميل المحتمل إلى تتبع تقدم العميل وجدولة الجلسات وتنظيم رحلة كل عميل.

إذا كنت ترغب في الاستثمار في أداة إدارة علاقات العملاء من أجل أتمتة المهام لممارسة التدريب الخاصة بك، دعنا نساعدك. فيما يلي أفضل إدارة علاقات العملاء للمدربين والميزات الرئيسية والسلبيات والأسعار لمساعدتك في اختيار البرنامج المناسب.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء للمدربين؟

التكاملات الأصلية: يعمل برنامج CRM على تبسيط عمليات أعمال التدريب بشكل عام. ابحث عن نظام يتكامل مع أدوات المبيعات، وأدوات التسويق، وبوابات الدفع، وأدوات إدارة الموظفين

يعمل برنامج CRM على تبسيط عمليات أعمال التدريب بشكل عام. ابحث عن نظام يتكامل مع أدوات المبيعات، وأدوات التسويق، وبوابات الدفع، وأدوات إدارة الموظفين سير العمل الآلي: يجب أن يقوم برنامج إدارة العملاء بأتمتة المهام مثل تتبع تقدم العميل وتخزين معلومات العميل وجدولة الاجتماعات

يجب أن يقوم برنامج إدارة العملاء بأتمتة المهام مثل تتبع تقدم العميل وتخزين معلومات العميل وجدولة الاجتماعات إدارة البريد الإلكتروني: أفضل برامج إدارة علاقات العملاء تتكامل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لإلحاق العملاء عبر مركز بريد إلكتروني مركزي

أفضل برامج إدارة علاقات العملاء تتكامل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لإلحاق العملاء عبر مركز بريد إلكتروني مركزي دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: إذا لم يكن لديك فريق تقني لإدارة خدمات التدريب الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى برنامج CRM يوفر دعمًا عبر الدردشة والهاتف والبريد الإلكتروني

إذا لم يكن لديك فريق تقني لإدارة خدمات التدريب الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى برنامج CRM يوفر دعمًا عبر الدردشة والهاتف والبريد الإلكتروني أتمتة المدفوعات: مع المدفوعات المؤتمتة بالكامل على منصة التدريب، لن تضطر إلى مطاردة العملاء للدفع، حيث يتم تحصيل الرسوم من بطاقاتهم في كل دورة فوترة

مع المدفوعات المؤتمتة بالكامل على منصة التدريب، لن تضطر إلى مطاردة العملاء للدفع، حيث يتم تحصيل الرسوم من بطاقاتهم في كل دورة فوترة بوابة العميل: الاحتفاظ بحسابات العملاء بأمان داخل بوابة العميل الخاصة بإدارة علاقات العملاء. ابحث عن حل يسمح لك بجدولة الجلسات من خلال بوابة العميل إلى جانب مشاركة الأهداف والنماذج والملاحظات والموارد في اتجاهين

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للمدربين لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

قم بإدارة إدارة CRM الخاص بك في كل خطوة من خطواتك باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض CRM باستخدام ClickUp

يعد CRM للمدربين أداة أساسية وضرورية في عملك وهذا شيء تريد تجنب تغييره لاحقًا.

ما يجعل ClickUp أفضل CRM للمدربين هو أنه يعمل بشكل جيد للمبتدئين ومدربي الأعمال المتقدمين وشركات التدريب. وبعبارة أخرى، فهو ينمو معك باعتباره عقلك الثاني.

لنفترض سيناريو. بصفتك جيشًا من شخص واحد مع العديد من عملاء التدريب الفردي، حتى أبسط المهام اليدوية، مثل جدولة الاجتماعات، تستغرق الكثير من وقتك. يجب أن تتذكر مكان كل عميل في رحلة التدريب معك.

عندما تتلاعب بالكثير من الكرات وتحاول الاحتفاظ بالكثير من المعلومات في وقت واحد، فلا بد أن تفشل أو ترى العملاء يسقطون من خلال الشقوق.

وهنا يأتي دور ClickUp، باعتباره أفضل إدارة علاقات العملاء للمدربين هو هبة من السماء. تصبح أداة إدارة المشاريع هذه جزءًا لا يتجزأ من حياتك العملية والروتينية. اعرض قائمة المهام المستحقة في اليوم حتى تعرف ما يجري وما يجب التركيز عليه. استخدم أكثر من 100 تكامل لـ ClickUp لجدولة الاجتماعات وإرسال المراسلات إلى عملائك وعملائك المحتملين.

إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

كلما راودتك فكرة رائعة، افتح هاتفك المحمول وأنشئ مهمة جديدة في مساحات ClickUp.

دعنا نلقي نظرة على ميزات ClickUp التي تجعل منه أفضل إدارة علاقات العملاء للمدربين.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

مع المستندات في ClickUp قم باستضافة جميع مستنداتك داخل التطبيق. انتقل إلى مستند إجراءات التشغيل الموحدة الخاص بك وقم بتحديثه عند الحاجة. من إنشاء خطط العمل للعملاء الجدد، وإضافة جداول، وتضمين الإشارات المرجعية إلى كتابة الملاحظات واليوميات لعملائك الحاليين، يقوم المستندات بكل شيء

شارك مستنداتك موجز التصميم بشكل عام أو خاص عبر رابط بسيط في مستندات ClickUp Docs

المساحات قم بتنظيم عملك في ClickUp. قم بتخصيص كل مساحة - سواء كانت لاستخدامك الشخصي أو المهني. على سبيل المثال، احصل على مساحات لإعداد العميل وعروضك وعقودك وما إلى ذلك

من خلال مساحات ClickUp القابلة للتكيف مع ClickUp، من السهل إنشاء مواقع شاملة ومنظمة قابلة للتخصيص لفريقك أو قسمك أو مشاريعك

احصل على عرض فوري لشكل يومك وشهرك باستخدام ClickUp Dashboards . تتبع بشكل فردي كيفية تقدم كل عميل على حدة، واستعرض أرباحك الشهرية، واحصل على نظرة عامة عالية المستوى لممارسة التدريب الخاصة بك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص

استخدم اللوحات المصممة مسبقًا قالب خطة اتصالات ClickUp لتبسيط التواصل مع العملاء. لكل عميل، قم بتدوين الأهداف والمعالم الرئيسية والتحليلات وتتبع التقدم المحرز

من خلال الجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع يساعدك ClickUp على إدارة مشاريعك وبيانات عملائك عبر منصة مركزية بحيث لا تضيع وقتك في التنقل بين التطبيقات المختلفة

أتمتة سير عمل إدارة علاقات العملاء يساعد مدربي الحياة أتمتة المبيعات بدءًا من توليد العملاء المحتملين إلى إنشاء ملفات تعريف العملاء وملاحظة تقدمهم واحتياجاتهم لتحقيق رضا أكبر للعملاء

تخصيص أتمتة مهامك باستخدام ClickUp

يتكامل ClickUp مع أدوات الطرف الثالث مثل برنامج إدارة المشاريع , أدوات تخطيط رحلة العميل وأدوات أتمتة البريد الإلكتروني وأدوات التسويق لتدفق البيانات بين أنظمة الأعمال المختلفة

قيود ClickUp

المساحات لها حدود بناءً على خطتك

قد يكون التخصيص مربكاً للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. كوتش فانتيج

عبر كوتش فانتيج يتعامل برنامج التدريب على الحياة CoachVantage مع العديد من الوظائف، بما في ذلك تأهيل العميل، والحجز الذاتي للعميل، والتذكير، ومزامنة التقويم ثنائي الاتجاه، وإدارة جهات الاتصال.

تريد تنمية أعمال التدريب الخاصة بك دون قضاء المزيد من الوقت في التعامل مع الخدمات اللوجستية. يتعامل CoachVantage مع المهام الأكثر إحباطًا وتكرارًا حتى تتمكن من التركيز على تقديم تجربة تدريب مؤثرة.

لا تقوم هذه المنصة بتتبع كل عميل فحسب، بل تساعدك أيضاً على إدارة وقتك بشكل أفضل. على سبيل المثال، إدارة جميع معلومات عميلك في مكان واحد. كل ما تحتاجه - فواتيرهم، ومشاركاتهم التدريبية، وتقدم العميل - في متناول يدك.

CoachVantage أفضل الميزات

تخصيص مظهر واجهتك باستخدام اسم شركتك وشعارها وألوانها

مكتبة موارد تسمح للمدربين والعملاء بتحميل الملفات والمستندات، وإنشاء قوالب ملاحظات موحدة، واستيراد الملفات من Dropbox أو Google Drive أو Evernote

احصل على عقودك موقَّعة إلكترونياً من خلال تضمينها في صفحة الاشتراك في برنامجك من أجل تأهيل سلس للعملاء

قيود برنامج CoachVantage

تنتقل رسائل البريد الإلكتروني من بوابة العميل إلى صناديق البريد العشوائي للعميل

لا يمكن للمدربين جدولة جلسات جماعية

تسعير #### كوتش فانتيج

خطة كلاريتي: 26 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

26 دولارًا أمريكيًا/شهريًا خطة آها: 44 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات كوتش فانتيج

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

3. زوهو CRM

عبر زوهو CRM قاعدة العملاء الحاليين والمحتملين هي أكبر أصول الأعمال التجارية. عندما لا تقوم بتوثيق البيانات في مكان ما، فإن هذا الأصل الضخم لا يُحسب له حساب في مجال التدريب. يعد تتبع العملاء أو قائمة العملاء المحتملين يدويًا أو قائمة العملاء المحتملين وسجل تفاعلهم الأساسي أمرًا صعبًا بدون أدوات إدارة علاقات العملاء.

تستخدم شركات التدريب الرائدة في مجال التدريب Zoho CRM لتتبع وإدارة التواصل مع العملاء. إن جداول البيانات الخاصة بتفاعلات العملاء معرضة للأخطاء وتستغرق وقتًا طويلاً، لذا فهم يعتمدون برنامج Zoho CRM لتتبع تقدم العملاء، وتصور الاختناقات، وتحديد الاتجاهات التي ستؤثر على إيراداتهم.

وهم يختارون Zoho CRM لإدارة جهات الاتصال، وجدولة الاجتماعات، وأتمتة التسويق طوال رحلة التدريب. يقوم Zoho بكل ذلك دون أن يجعلك تتلاعب بأدوات مختلفة. ومع ذلك، قد لا تحتاج إلى كل هذه الوظائف في بداية رحلتك كمدرب أعمال. Zoho مناسب للشركات الكبيرة أكثر من المدربين المنفردين.

أفضل ميزات Zoho CRM

ابقَ على اطلاع دائم بالمواعيد الجديدة والقادمة والملغاة من خلال إشعارات البريد الإلكتروني التلقائية وإبلاغ عملاء التدريب عندما لا تكون متاحًا

احصل على صفحة حجز قابلة للتخصيص تتزامن مع أداة إنشاء موقعك الإلكتروني لتضمينها على موقعك الإلكتروني حيث يدفع عملاؤك عند حجز خدماتك

تتيح لك حجوزات Zoho جدولة الفصول الدراسية والتدريب الجماعي، وتتم مزامنتها مع تقويم Google الخاص بك لتجنب الحجوزات المزدوجة

قيود Zoho CRM

منحنى التعلم للمستخدمين لأول مرة

لم يتم تهيئة جميع تطبيقات Zoho للعمل بشكل جيد مع بعضها البعض

تسعير Zoho CRM

مجاني

قياسي: 14 دولارًا/مستخدم/شهرًا

14 دولارًا/مستخدم/شهرًا المحترف: 23 دولارًا/مستخدم/شهرًا

23 دولارًا/مستخدم/شهرًا المؤسسات: 40 دولارًا/مستخدم/شهريًا

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (2505 تقييمات)

4/5 (2505 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (6585 تقييم)

4. هبسبوت

عبر HubSpot CRM دعنا نفترض أنك مدير مشروع في معهد تدريب غذائي مع العديد من الأدوات المفككة لجميع مراحل إدارة علاقات العملاء.

أنت تقضي الوقت كل يوم في إضافة الإيرادات وإعداد التقارير والتحليلات من برامج مختلفة لمعرفة إيرادات الخط الأعلى، حيث أن جميع البيانات ليست في موقع مركزي.

يعد نظام CRM HubSpot لإدارة علاقات العملاء في HubSpot لشركات التدريب نظاماً متصلاً لإدارة العملاء. تعمل أدوات التسعير على أتمتة مبيعات العملاء وتحصيل المدفوعات وإدارة الإيرادات داخل CRM. تتيح لك أدوات أتمتة التسويق إرسال اتصالات مخصصة لإدارة العملاء. يمكنك تقسيم العملاء بناءً على جلسات التدريب في الوقت المحدد والاشتراكات السنوية.

يؤدي استخدام إدارة علاقات العملاء في HubSpot لبناء العلاقات إلى توفير وقتك للتركيز على المهام الهامة مثل إدارة المشاريع، وكونك قائداً داعماً، وإعداد تقارير دقيقة عن النتائج للقيادة.

أفضل ميزات HubSpot

إنشاء استراتيجيات تسويقية تتماشى مع احتياجات عملائك باستخدام Hubspot's Marketing Hub Hub

إمكانيات إسناد المشاريع لتتبع التقدم المحرز للشركات التدريبية الأكبر حجماً مع العديد من أصحاب المصلحة

ميزات الاتصال الآلي مثل الرعاية التلقائية للعملاء المحتملين وتسجيل النقاط، وحملات البريد الإلكتروني بالتنقيط، وأتمتة النماذج للاستبيانات المخصصة والمفصلة

قيود HubSpot

تدريب CRM مخيف للمستخدمين لأول مرة

تم تصميم برنامج CRM خصيصاً لشركات التدريب الكبيرة بدلاً من المدربين الأفراد

تسعير #### HubSpot

مركز التسويق مجانًا

مركز التسويق الاحترافي: 800 دولار/شهرًا

800 دولار/شهرًا مركز التسويق للمؤسسات: 3,600 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.8/5 (10,620 تقييم)

4.8/5 (10,620 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3955 تقييم)

5. ممارسة أفضل

عبر ممارسة أفضل برنامج Practice Better هو برنامج شامل لإدارة الممارسة العملية للمدربين الصحيين لمساعدتهم على توسيع نطاق ممارساتهم الصحية وتحسين التفاعل مع العملاء.

قم ببناء دوراتك التدريبية عبر الإنترنت وإطلاقها ومراقبتها من منصة إدارة علاقات العملاء. يعمل مكتب المدرب الافتراضي الخاص ببرنامج براكتيس بيتر على أتمتة إدارة ممارساتك الصحية وتنظيم معلومات العملاء في مكان واحد.

دعنا نأخذ مثالاً على كيفية استخدام مستشارة الصحة النفسية المرخصة إيريكا دياس لحل إدارة علاقات العملاء Practice Better لإنشاء نظام بيئي متماسك حيث يبقى المرضى على اتصال مع معالجهم بين الجلسات، مما يحسن فعالية التدريب.

تتمثل الميزات الرئيسية لمنصة التدريب هذه خلال مرحلة التسويق في نماذج لالتقاط العملاء المحتملين وبرنامج جدولة المواعيد. يملأ العملاء المحتملون الاستمارة المضمنة في موقعها الإلكتروني ويحددون موعداً لاستشارة مجانية، كل ذلك دفعة واحدة.

وتكتسب الميزات المتقدمة مثل الرسائل والمهام والتوثيق أهمية قصوى عندما ينضم العميل إلى برنامج التدريب.

ممارسة أفضل الممارسات أفضل الميزات

تسمح وحدة تحكم المدربين للعملاء بتتبع خياراتهم الغذائية ونمط حياتهم وتحافظ على أمان تفاعلات العملاء

توفر التقارير القوية رؤى حول العمليات التجارية والمقاييس إلى جانب رؤية أوسع لأداء الممارسة

ترتيب ورش عمل لمجموعات التدريب وأتمتة كل شيء من الفوترة إلى الحجز والاتصالات

ممارسة قيود أفضل للممارسة

لا توجد عقود مدمجة أو توقيعات إلكترونية للعملاء الجدد

التسعير غير مناسب للشركات الصغيرة أو المدربين الصحيين الأفراد

الممارسة أفضل تسعير أفضل

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا محترف: 59 دولارًا/شهريًا

59 دولارًا/شهريًا بالإضافة: 89 دولارًا/شهريًا

89 دولارًا/شهريًا الفريق: 145$/شهرًا: 145$/شهرًا

الممارسة أفضل التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (94 تقييمًا)

4.5/5 (94 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (31 تقييم)

6. كتاب العسل

عبر كتاب العسل تتميز أعمال التدريب الناجحة بسمتين مشتركتين - فهي تلبي طلب العملاء بسرعة وتعتمد على علاقات طويلة الأمد مع العملاء لتحقيق نجاح دائم. ومع ذلك، أثناء توسيع نطاق عملك، فإن تقديم نفس جودة الخدمة بدون إدارة علاقات العملاء الصحيحة لإدارة العملاء يمثل تحديًا.

كيف يمكنك إدارة متطلبات الأعمال الصغيرة المتنامية أو الممارسة الفردية وضمان حصول العملاء المحتملين والعملاء الحاليين على تجربة متسقة؟

أدخل إدارة علاقات العملاء من HoneyBook لمدربي الأعمال المستقلين. بغض النظر عن نوع التدريب، يعمل HoneyBook على تبسيط جميع تفاعلات العملاء وأتمتة المهام الإدارية بحيث يمكنك التركيز على إرضاء العميل.

على سبيل المثال، كمدرب حياة، من دون إدارة علاقات العملاء، يمكنك الرجوع إلى جدول بيانات لتتبع تقدم العملاء، وتذكيرهم بالجلسة التالية، وحثهم على الدفع. يعمل HoneyBook على أتمتة الاتصالات المستمرة، ويحافظ على العقود والفواتير ومعالجة المدفوعات، ويخزن مستندات الإعداد.

أفضل ميزات HoneyBook

قم بحماية برامج التدريب الخاصة بك بعقود احترافية عبر الإنترنت، وتصفح القوالب التي تم فحصها قانونياً، واسمح لعملائك بالتوقيع عليها إلكترونياً من أي مكان

قم بتخصيص قوالب العروض المُعدَّة مسبقاً ودمجها مع الفواتير والعقود لعملاء التدريب القادمين

أنشئ أتمتة مخصصة لتتبع العملاء، واحصل على تذكيرات عند اقتراب موعد استحقاق إحدى المهام، وقم بالرد تلقائياً على الاستفسارات، وتابع الاستبيانات

قيود HoneyBook

عملية الإعداد صعبة للمستخدمين لأول مرة

خيارات التخصيص المحدودة لتخصيص التواصل وسير عمل تقدم العملاء

تسعير HoneyBook

المبتدئين: 8 دولارات شهرياً

8 دولارات شهرياً الأساسيات: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا القسط: 33 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2: 4.8/5 (596 تقييم)

4.8/5 (596 تقييم) Capterra: 4.5/5 (156 تقييم)

7. إدارة علاقات العملاء الرشيقة

عبر إدارة علاقات العملاء الرشيقة تحتاج شركات التدريب الكبيرة ذات الأقسام المتعددة إلى ميزات متقدمة في نظام إدارة علاقات العملاء لكل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل، من المبيعات والتسويق إلى خدمة العملاء. بدلاً من استخدام أنظمة منفصلة لجميع هذه الوظائف، فإن إدارة علاقات العملاء هي مصدر واحد للحقيقة لأتمتة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

يُعدّ نظام إدارة علاقات العملاء الرشيق لشركات التدريب أداة متعددة الأغراض لبناء العلاقات مع العملاء والحفاظ عليها. يستخدم فريق المبيعات برنامج الأتمتة لتسجيل العملاء المحتملين، وعروض جهات الاتصال، وتحليلات رحلة العميل.

تستخدم فرق التسويق نظام إدارة علاقات العملاء في التدريب لتحسين العلاقات مع العملاء، وتقسيم العملاء المحتملين، وتخصيص تفاعلات العملاء، وإتمام المزيد من الصفقات.

يحتوي Agile CRM على ميزات أتمتة مكتب المساعدة لفهم عملائك بشكل أفضل ومساعدتهم عندما يكونون في أمس الحاجة إلى المساعدة.

أفضل ميزات أجايل CRM

إنشاء عرض 360 درجة لجهة اتصال لكل عميل ومشاركة المعلومات عبر الفرق، بما في ذلك التفاعلات التاريخية للعميل مع ممارسة التدريب الخاصة بك

يسمح لك مصمم السحب والإفلات ببناء مراحل متعددة حملات تسويقية في غضون دقائق

تتيح لك عمليات التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة علامتك التجارية، وتحديد العملاء المحتملين من المواقع الاجتماعية والتقاطهم، والمشاركة في المحادثات ذات الصلة لزيادة المشاركة في برامج التدريب الخاصة بك

قيود إدارة علاقات العملاء الرشيقة

تحميل البيانات بالجملة به مشكلات

لا يسمح بالاستيراد الجماعي لجهات الاتصال

تسعير أجايل CRM

مجاني

المبتدئين: 8.99 دولارًا أمريكيًا

8.99 دولارًا أمريكيًا عادية: 29.99 دولارًا أمريكيًا

29.99 دولارًا أمريكيًا المؤسسات: 47.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء الرشيقة

G2: 4/5، (344 تقييم)

4/5، (344 تقييم) Capterra: 4.1/5، (512 تقييم)

8. ماي كوتش أوفيس (MCO)

عبر مكتب مدربي يساعد MCO المدربون المهنيون تقديم تجربة رائعة للعملاء وإدارة العمليات التجارية من منصة واحدة دون التقيد بالمهام الإدارية.

يوفر برنامج CRM للتدريب على إدارة علاقات العملاء إعداداً سريعاً ويقلل من وقتك في جدولة المواعيد وإنشاء الفواتير والنسخ الاحتياطي لعملك.

أفضل ميزات برنامج My Coach Office

يمنحك مركز الإدارة عبر الإنترنت إمكانية الاطلاع على عملاء التدريب الواردين والتقويم والاجتماعات والجلسات الجماعية

بوابة وصول آمنة للمدرب والعميل تخزن ملفات العملاء عبر الإنترنت، وملاحظات الجلسات، والواجبات المنزلية، واليوميات

دفاتر يومية قابلة للتخصيص للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة

قيود مكتب مدربي الخاص بي

يفتقر إلى المزامنة ثنائية الاتجاه مع تقويم Google

يمكن تحديد المواعيد من قبل المدربين فقط وليس العملاء

تسعير مكتب مدربي الخاص بي

البداية: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القسط: 39 دولاراً في الشهر

39 دولاراً في الشهر المؤسسة: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات مكتبي للمدرب

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. كاب

عبر كيب تخيل هذا. أنت مدرب تسويق. مع عميلك الرابع، تبدأ المخاوف بشأن كيفية إدارتك لاحتياجات ومتطلبات قاعدة عملائك. قد تستمر في استخدام جداول البيانات للبقاء منظمًا ولكنك تفشل في تقديم الخدمات للعملاء. حتى المهام البسيطة تصبح معاناة، مثل إنعاش ذاكرتك حول أماكن تواجد الجميع للتخطيط للخطوات التالية.

هذه العملية تضيف ساعات غير مرغوب فيها إلى يومك وتضيف الإحباط والارتباك.

مع برنامج Keap CRM للمدربين، يمكنك تحديد أولويات العملاء المحتملين المستعدين لمواصلة رحلتهم، وتقديم المنتجات المناسبة بناءً على تتبع النشاط، وإنشاء تجربة عملية لا تتطلب مشاركتك بشكل مكثف. يتيح لك نظام Keap CRM كسب المزيد من الوقت والمبيعات وراحة البال، ولا تعاني في إدارة المشاريع الخاصة بعملك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك قصر جلسات الحجز على العملاء المحتملين الجدد المستعدين لاتخاذ الخطوة التالية المتمثلة في التسجيل في حزم التدريب الخاصة بك. للمضي قدمًا، اعرض المواعيد على المشترين الأكثر تأهيلاً وابقَ على اتصال مع العملاء المحتملين المهتمين ولكن الأقل تأهيلاً بمحتوى إعلامي.

كيب أفضل الميزات

أتمتة بسيطة تسمح لعملائك بجدولة الاستشارات أو التدريب الجماعي دون الحاجة إلى الذهاب والإياب

أتمتة الرسائل إلى عميل واحد أو العديد من العملاء، بما في ذلك المحتوى والعروض والتحديثات على الخدمات الجديدة

قم بتوجيه أفضل عملائك المحتملين إلى استشارة مجانية مع أتمتة المبيعات والتسويق من Keap لمدربي الحياة

قيود كيب

تطبيق الهاتف المحمول ليس بنفس كفاءة إصدار سطح المكتب

ينشغل المستخدمون الجدد بالميزات

تسعير #### تسعير Keap

الإيجابي: 159 دولارًا شهريًا

159 دولارًا شهريًا الحد الأقصى: 229 دولارًا في الشهر

229 دولارًا في الشهر الحد الأقصى: 229 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات #### كيب

G2: 4.2/5 (1462 تقييم)

4.2/5 (1462 تقييم) Capterra: 4.1/5 (1259 تقييم)

10. إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجاً (LACRM)

عبر إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا في مجال التدريب، لا يتمتع الجميع بالخبرة التقنية. قد لا يكون لدى الشركات الصغيرة والمدربين الأفراد الميزانية اللازمة لتوظيف مطوري البرامج لتنفيذ إدارة علاقات العملاء لخدمات التدريب.

وهنا يأتي دور برنامج إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا (LACRM) لإنقاذك. فمع الإعداد السريع ونفس مجموعة الوظائف والميزات، يكون استخدامه أسهل من معظم الخيارات الأخرى في القائمة. تتبع احتياجات عملائك وأهدافهم، وحافظ على شبكة واسعة من العملاء المحتملين المهتمين، وحافظ على تنظيم كل جانب من جوانب عملك التدريبي. يعد LACRM أحد أبسط منصات التدريب لتتبع العلاقات وتنمية أعمالك.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا

يقدم تقرير العملاء المحتملين قائمة محدثة بكل عميل محتمل في خط سير أعمالك، بما في ذلك حالته وأولويته

الوصول إليها من أي جهاز دون مزامنة أو تثبيت حيث أن LACRM قائم على الويب

تسجيل محادثات البريد الإلكتروني في CRM من أي مزود بريد إلكتروني

قيود CRM أقل إزعاجاً

لا يوجد تطبيق لأندرويد أو iOS

مصمم لفرق العمل الصغيرة، إذا كنت تخطط لتوسيع نطاق ممارستك التدريبية، فسيتعين عليك الانتقال إلى أداة مختلفة

تسعير CRM أقل إزعاجاً

15 دولار/مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا

G2: 4.9/5 (592 تقييم)

4.9/5 (592 تقييم) Capterra: 4.8/5 (532 تقييم)

عزز نشاطك التجاري باستخدام إدارة علاقات العملاء للمدربين

عندما تطبق برنامج CRM لإدارة علاقات العملاء للمدربين، ستندهش من سرعة تغير الأمور في عملك. في السابق، كنت ستشعر بالإرهاق بسبب كل الأشياء الصغيرة المتراكمة. إن البقاء على اطلاع على ما يحدث للعديد من العملاء يستنزف الوقت والجهد.

مع ClickUp's CRM للمدربين، كن النسخة الأكثر إنتاجية من نفسك. أغلق المزيد من الصفقات، وقم بزيادة مبيعات برامج التدريب للعملاء الجدد، وركز على خلق تجربة لا تُنسى، وشاهد كيف تتسارع وتيرة عملك مع استراتيجية إدارة علاقات العملاء .

استفد من ClickUp CRM للمدربين لتبسيط تحديثات الحالة وعمليات التسليم والمزيد داخل ممارسة التدريب الخاصة بك. اضمن سير العمل بسلاسة، بغض النظر عن التغييرات التي تطرأ على فريقك، من خلال ربط المستندات والمهام ذات الصلة للسماح بتتبع العمل بسهولة.

تقديم تجربة عملاء متميزة مع التحديثات والاتصالات بشأن التجديدات والتقارير المرحلية والمزيد.

بفضل إمكانات إدارة المشاريع القوية، وخيارات تحديد الأهداف المتقدمة، وتتبُّع الوقت، أصبحت إدارة العديد من العملاء أمراً سهلاً للغاية. تأكد من أن الجميع على نفس الصفحة، سواء كنت مدربًا منفردًا أو جزءًا من ممارسة أكبر. تعمل أدوات الاتصال القوية على تبسيط التعاون بين الأقسام. حقق أفضل النتائج لعملائك، بغض النظر عن حجم أعمال التدريب الخاصة بك.

ClickUp قوالب التخطيط الاستراتيجي تمنحك السبق في وضع خارطة طريق للأعمال.

سواء أكنت مدربًا منفردًا تتطلع إلى تبسيط إدارة أعمالك أو كنت مدربًا منفردًا تتطلع إلى تبسيط إدارة أعمالك أو كنت مدربًا يعمل على نطاق واسع، فإن ClickUp هو أفضل إدارة علاقات العملاء بالنسبة لك.

ومع ذلك، لا تثق بكلامنا. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .