أفضل 10 بدائل لـ Aha! بدائل تطوير المنتجات في عام 2025

يمكن أن يكون التوفيق بين أفكار المنتجات بين أكوام من رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات اللاصقة تحديًا بالتأكيد. وعندما يكون فريقك بأكمله في نفس القارب، تبدأ المواعيد النهائية في الشعور بأن المواعيد النهائية تبدو وكأنها أهداف متحركة.

لهذا السبب أدوات تطوير المنتجات يمكن أن تغير قواعد اللعبة لإبقاء أفكارك وفريقك على نفس الصفحة.

Aha! هي إحدى هذه الأدوات، وهي مليئة بالميزات من أجل إدارة استراتيجيات المنتجات وخرائط الطريق وتعاون الفريق وملاحظات العملاء. لكنه ليس حلاً واحداً يناسب الجميع. لا يوجد إصدار مجاني، والخطط المدفوعة باهظة الثمن، ويمكن أن يربك المستخدمين الجدد الذين يبحثون عن أداة بسيطة.

لذا، إذا لم يكن Aha! لا يناسبك، فلدينا مجموعة من أفضل 10 بدائل ل Aha! لتسهيل عملية تطوير المنتج وإطلاق أفكارك. دعنا نتحقق منها للعثور على الأداة المناسبة لك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في Aha! البدائل؟

عند اتخاذ قرار بشأن بديل Aha! الصحيح لتبسيط عمليات تطوير المنتج قم بتقييم كيفية تكديس خياراتك في المجالات التالية:

سهولة الاستخدام: أنت تريد منصة إدارة منتج يسهل التقاطها واستخدامها. بهذه الطريقة، ستوفر على جميع أعضاء فريقك الوقت والصداع

أنت تريد منصة إدارة منتج يسهل التقاطها واستخدامها. بهذه الطريقة، ستوفر على جميع أعضاء فريقك الوقت والصداع الميزات: يجب أن تحتوي الأداة على ما تحتاج إليه - مثل رسم خرائط الطريق وإدارة المهام وإدارة ملاحظات المستخدمين

يجب أن تحتوي الأداة على ما تحتاج إليه - مثل رسم خرائط الطريق وإدارة المهام وإدارة ملاحظات المستخدمين التخصيص: تكون الحياة أسهل عندما تتمكن من تخصيص الأداة لتناسب سير عمل فريقك. لذلك اختر أحد البدائل التي تتيح لك تعديل الحقول المخصصة وطرق العرض والقوالب ولوحات المعلومات لتناسب أسلوبك 🤩

تكون الحياة أسهل عندما تتمكن من تخصيص الأداة لتناسب سير عمل فريقك. لذلك اختر أحد البدائل التي تتيح لك تعديل الحقول المخصصة وطرق العرض والقوالب ولوحات المعلومات لتناسب أسلوبك 🤩 عمليات التكامل: يجب أن تتلاءم أداتك الجديدة بسلاسة مع مجموعتك التقنية، مما يقلل من الوقت المستغرق في التبديل بين التطبيقات ونقل البيانات

يجب أن تتلاءم أداتك الجديدة بسلاسة مع مجموعتك التقنية، مما يقلل من الوقت المستغرق في التبديل بين التطبيقات ونقل البيانات التعاون: بناء منتج هو لعبة جماعية، لذا اختر أداة تجعل التحرير والتواصل والعصف الذهني في الوقت الفعلي أمراً سهلاً

بناء منتج هو لعبة جماعية، لذا اختر أداة تجعل التحرير والتواصل والعصف الذهني في الوقت الفعلي أمراً سهلاً الدعم: اختر أداة ذات وثائق شاملة وفريق دعم متجاوب للمساعدة عند الحاجة

اختر أداة ذات وثائق شاملة وفريق دعم متجاوب للمساعدة عند الحاجة التسعير: يجب أن تقدم الأداة الميزات الرئيسية التي تحتاجها بسعر يستحق الدفع 💰

أفضل 10 أفضل 10! بدائل للاستخدام في عام 2024

هناك مجموعة من البدائل لـ Aha! هناك مجموعة من البدائل لـ Aha! ولكننا قمنا بتقليصها إلى أفضل 10 بدائل لتبسيط عملية اتخاذ القرار. لكل منها ميزات فريدة يمكن أن تكون مناسبة تمامًا لحالة استخدامك. دعنا نلقي نظرة فاحصة.

1.

ClickUp انقر هنا

]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Gantt-Chart-View-Product-Example-1400x930.png )

عبر رود مونك رود مونك هو برنامج رسم خرائط الطريق لتصميم خرائط طريق جميلة ومشاركتها. ما عليك سوى اختيار قالب وتحرير محتواه وترميز عناصر خارطة الطريق بالألوان حسب الحالة. 🎨

عندما يتعلق الأمر بالتسعير، يتقاضى Roadmunk رسومًا لكل محرر شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الخطط ما يصل إلى 10 مراجعين مجاناً لعرض خرائط الطريق والتعليق عليها. إذا كنت تبحث عن بديل بسيط وبأسعار معقولة ل Aha!

Roadmunk أفضل الميزات

استخدم أطر عمل القيمة/الجهد أو RICE (الوصول، والتأثير، والثقة، والجهد) لتحديد أولويات الأفكار لخارطة الطريق الخاصة بك

تصوّر خرائط الطريق باستخدام طريقة عرض المخطط الزمني ومسار السباحة

شارك خرائط الطريق كملفات HTML تفاعلية وملفات PNG وعناوين URL محمية بكلمة مرور

التكامل مع تسعة تطبيقات تابعة لجهات خارجية، بما في ذلك Jira وAzure DevOps وGitHub وGitLab

Roadmunk القيود

الفوترة الشهرية غير متوفرة - يتم التسعير شهرياً، ولكن تتم الفوترة سنوياً

تطبيق الهاتف المحمول له وظائف محدودة

أبلغ المستخدمون أنه بطيء للغاية مع خرائط الطريق الكبيرة والمفصلة

Roadmunk التسعير

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا (محرر واحد)

19 دولارًا شهريًا (محرر واحد) الشركات: 49 دولارًا شهريًا لكل محرر

49 دولارًا شهريًا لكل محرر المحترف: 99 دولارًا شهريًا لكل محرر

99 دولارًا شهريًا لكل محرر المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Roadmunk التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

3. لوحة المنتج

عبر لوحة المنتجات لوحة المنتج هي أداة أخرى لرسم خرائط الطريق لتصور الجداول الزمنية للمنتج وتبسيط التنفيذ. ابدأ من الصفر أو اختر من بين قوالب إطلاق المنتج مثل خطة سبرنت، والإطلاق الشهري، وخطة الإصدار، وخارطة طريق كانبان.

باستخدام Productboard، يتم محاسبتك على "صانع خارطة الطريق" - يمكن للمستخدمين الذين لديهم هذا الدور إنشاء خرائط الطريق وتعديلها ومشاركتها. وفي الوقت نفسه، يمكن "للمشاهدين" رؤية خارطة الطريق فقط، ويُسمح لـ "المساهمين" بترك التعليقات. 💬

لوحة المنتجات أفضل الميزات

الوصول مجاني لعدد غير محدود من المشاهدين والمساهمين على جميع الخطط

إضافة معادلات لحساب درجات تحديد الأولويات لأفكار المنتجات

تصدير خرائط الطريق كملفات PDF أو PNG

الاتصال بتطبيقات SaaS الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams وJira وZapier

لوحة المنتجات القيود

لا توجد خطة مجانية متاحة، فقط نسخة تجريبية مدتها 15 يومًا

يشير المراجعون إلى أن المنصة تواجه تأخيرات ومشاكل في المزامنة في بعض الأحيان

Productboard التسعير

الأساسية: 25 دولارًا شهريًا لكل صانع

25 دولارًا شهريًا لكل صانع الإيجابي: 60 دولارًا شهريًا لكل صانع

60 دولارًا شهريًا لكل صانع السعر: 100 دولار/شهرًا لكل صانع (فواتير سنوية فقط)

100 دولار/شهرًا لكل صانع (فواتير سنوية فقط) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

لوحة المنتجات التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 230 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 140 تقييم)

4. ميرو

عبر ميرو Miro هي أداة سبورة بيضاء لإدارة تطوير المنتجات على لوحة لا نهائية وتعاونية. إنها مليئة بالنص، والقلم، والشكل، والملاحظات اللاصقة، و خريطة ذهنية أدوات للتخطيط وتحليل احتياجات العملاء ورسم أفكار المنتجات. ✍️

باستخدام Miro، يمكنك الوصول إلى مئات من أدوات التصميم وتطوير البرامج و قوالب تسويق المنتجات من مكتبته الأصلية ومكتبة Miroverse، مكتبة قوالب Miro التي يحركها المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان فريقك يحب التدريب العملي العصف الذهني الإبداعي جلسات العصف الذهني الإبداعي، فإن ميرو هو الملعب المثالي لتحقيق رؤية منتجك. ✨

أفضل ميزات ميرو

تحميل الصور ومقاطع الفيديو والملفات إلى لوحتك القماشية

تصميم نماذج بالأحجام الطبيعية للمنتج باستخدام الأطر السلكية والأيقونات

تعاون مع فريقك باستخدام @الإشارات والتصويت والدردشة المرئية

تجميع اللوحات القماشية في مشاريع لتنظيم أنيق ووصول سريع

قيود ميرو

تقتصر الخطة المجانية على ثلاث لوحات قابلة للتحرير

تفتقر الأداة إلى الشمولية إدارة المهام الميزات

أبلغ المستخدمون أنه يصبح بطيئًا ومعيبًا عند التنقل بين اللوحات الكبيرة على تطبيق الهاتف المحمول

ميرو التسعير

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات/شهرًا لكل عضو

10 دولارات/شهرًا لكل عضو الشركات: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات ميرو

G2: 4.8/5 (أكثر من 5200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

5. أسانا

عبر أسانا أسانا هي أداة لإدارة المشاريع لتنظيم خرائط طريق المنتجات والتعاون في إعدادها. قم بتقسيم المشاريع إلى مهام، وإنشاء تبعيات المهام، وتصور الجداول الزمنية للمشروع باستخدام مخططات جانت.

إلى جانب مخططات جانت، يمكنك التبديل إلى طرق عرض القائمة وكانبان والجدول الزمني والتقويم لرؤية مشروعك بالطريقة التي تناسبك. في حين أن Asana يحزم مجموعة من الميزات الرائعة في واجهته البديهية مقارنةً ببدائل Aha! الأخرى، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا للفرق ذات الميزانية المحدودة. 💸

أسانا أفضل الميزات

حفظ طرق عرض مشروعك كقالب للاستخدام المستقبلي

تصفية صندوق الوارد الخاص بك حسب @الإشارات والمهام المعينة والرسائل الواردة من شخص معين

الوصول إلى Asana عبر الويب وأجهزة Mac وWindows وiOS وAsana عبر أجهزة Android

التكامل مع أكثر من 270 تطبيقًا بما في ذلك Dropbox و Outlook وتقويم Google و Zapier

أسانا قيود

تقتصر الخطة المجانية على ثلاث طرق عرض: القائمة واللوحة والتقويم

لا يمكن إسناد مهمة إلى عدة أعضاء في الفريق

يقول بعض المستخدمين أن دعم العملاء غير موثوق به

أسانا الأسعار

مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

أسانا تقييمات ومراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,300 تقييم)

6. نوتون

عبر فكرة المفهوم هو أداة إنتاجية التي تجمع تدوين الملاحظات وإدارة المهام وقواعد البيانات في مساحة واحدة. وهذا ما يجعلها مثالية لالتقاط أفكار المنتجات، وصياغة صفحات الويكي الخاصة بالشركة، والبقاء على اطلاع على خرائط طريق منتجاتك.

تصور خرائط الطريق باستخدام طرق عرض الجدول واللوحة والجدول الزمني والتقويم والمعرض. وعند العمل على المستندات، يمكنك إضافة الصور ومقاطع الفيديو ومقتطفات التعليمات البرمجية.

بينما يستغرق التعود على Notion بعض الوقت، هناك أكثر من 300 قوالب تطوير المنتجات لتمنحك السبق. لذلك إذا كنت مدير منتج منفرد أو فريق منتج صغير تتطلع إلى الاحتفاظ بمشاريعك ومستنداتك في مساحة واحدة، جرب Notion. 💪

أفضل ميزات نوتيون

الوصول إلى الميزات الرئيسية في الباقة المجانية السخية

احصل على أولوية الدعم على جميع الباقات المدفوعة

تعاون مع فريقك من خلال التحرير في الوقت الحقيقي والتعليقات و@التعليقات و@الإشارات

استخدم خيارات التصفية والفرز والتجميع لإنشاء طرق عرض مخصصة لخرائط طريق المنتج

قيود الحركة

قد يواجه المبتدئون منحنى تعليمي حاد

تقول بعض المراجعات أنه يصبح بطيئًا عند العمل على مستندات وخرائط طريق كبيرة

الانتقال التسعير

مجاني

بالإضافة : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. خطة المنتج

عبر خطة المنتج ProductPlan هي أداة لإدارة المنتجات لبناء خرائط الطريق والإشراف على تنفيذها. احتفظ بأفكار المنتجات في مساحة وقوف السيارات، واستخدم نموذج تسجيل الفوائد والتكاليف لفرز أفضلها، ثم ضع أفضل الأفكار في خارطة الطريق.

باستخدام ProductPlan، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من خرائط الطريق على جميع الخطط وعرضها باستخدام طرق عرض الجدول الزمني والقائمة والجدول، أيهما يناسبك. بالإضافة إلى ذلك، استخدم الفلاتر لإنشاء طرق عرض مخصصة لجماهير مختلفة، مع التأكد من أن الجميع على اطلاع.

خطة المنتج أفضل الميزات

تعاون مع فريقك عبر التعليقات

عرض خرائط طريق متعددة في طريقة عرض واحدة

تصدير خرائط الطريق كملفات PNG و PDF و XLS

مشاركة خرائط الطريق مع عدد غير محدود من المشاهدين للحصول على تعليقات على المنتج (بدون تكلفة إضافية)

خطة المنتج القيود

لا توجد باقة مجانية، فقط تجربة لمدة 14 يومًا

تتم فوترة الخطط سنويًا

تؤمّن خطة المبتدئين الوصول إلى عرض المحفظة وواجهة برمجة التطبيقات و Zapier

خطة المنتجات التسعير

الأساسية: 39 دولارًا/شهريًا لكل محرر

39 دولارًا/شهريًا لكل محرر الاحترافية: 79 دولارًا شهريًا لكل محرر

79 دولارًا شهريًا لكل محرر المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

خطة المنتج التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. Monday.com

عبر الاثنين الاثنين هو حل لإدارة العمل لإدارة المشاريع المتعددة والتعاون الجماعي. يتميز بواجهة بديهية وملونة تجعل من السهل إعداده والبدء في استخدامه على الفور.

يمكنك بسهولة استيراد البيانات من أدوات مثل Excel، وجداول بيانات Google، وAsana، وTrello، وBasecamp، وJira، مما يجعل التحول إلى الاثنين سلسًا. على عكس معظم بدائل Aha! على عكس معظم بدائل Aha! عليك شراء "مقاعد" لفريقك في مجموعات مثل ثلاثة، وخمسة، و10، وهكذا.

لذا إذا كان لديك ستة أشخاص في فريقك، فأنت مجبر على الدفع مقابل 10 مقاعد. في حين أن هذا قد لا يكون مثاليًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة، إلا أنه قد يكون مناسبًا تمامًا للشركات سريعة النمو والشركات الكبيرة.

أفضل ميزات Monday.com

تصور المشاريع باستخدام طرق عرض الجدول ولوحة كانبان والبطاقات والجدول الزمني ومخطط جانت والتقويم

إعداد خطوط أساس المشروع في طريقة عرض جانت لتتبع الانحراف أثناء تنفيذ المشاريع

شارك حالة عملك لإبلاغ أعضاء الفريق سواء كنت تعمل من المنزل أو في فترة راحة أو خارج المكتب 🏖️

إمكانية الوصول إلى دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني على الباقتين المجانية والمدفوعة

القيود المفروضة على الموقع

تقتصر الخطة المجانية على عضوين من أعضاء الفريق وثلاث لوحات مشاريع

لا تتوفر طرق عرض الجدول الزمني والتقويم وجانت إلا في الخطط الأعلى فقط

لا توجد ميزة الدردشة داخل التطبيق

الاثنين.كوم الأسعار

مجاني

الأساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مقعد

10 دولارات شهريًا لكل مقعد المعيار: 12 دولار/شهرًا لكل مقعد

12 دولار/شهرًا لكل مقعد المحترف: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات موقع Monday.com

G2: 4.7/5 (أكثر من 9800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

9. هايف

عبر خلية النحل Hive هي أداة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع للإشراف على دورة حياة المنتج بالكامل، من البداية إلى النهاية. وهي تجمع أدوات إدارة المهام ومعالجة الموارد والتعاون الجماعي في أداة واحدة.

يمكنك تقسيم مشاريعك إلى مهام ومهام فرعية، وتعيينها لفريقك، وتحديد المواعيد النهائية. هذا يحافظ على تنظيم العمل ويضمن أن الجميع يعرف ما يجب القيام به. 🧑‍💻

بينما تبدو خطط تسعير Hive معقولة التكلفة للوهلة الأولى، إلا أن الميزات الرئيسية مثل الأهداف والتحليلات والأتمتة يجب شراؤها كإضافات.

أفضل ميزات Hive

استمتع بدعم 24/7 على الباقات المجانية والمدفوعة

التواصل مع فريقك عبر الرسائل المباشرة أو الرسائل الجماعية

تمكين وضع التركيز لكتم الإشعارات أثناء إنجاز عملك

احصل على ملخص لجميع مشاريعك وحالاتها في لمحة سريعة

قيود الخلاصة

تقيد الخطة المجانية الوصول إلى الحقول المخصصة والمهام المتكررة والمكلفين المتعددين لكل مهمة

تطبيق الهاتف المحمول له وظائف محدودة

الخلاصة التسعير

مجاني

الفرق: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (490 تقييم)

4.6/5 (490 تقييم) Capterra: 4.5/5 (194 تقييم)

10. وريك

عبر وريك Wrike هو موقع آخر برنامج إدارة المشاريع الذي يحافظ على تنظيم مشاريعك ويجعل التعاون أكثر سلاسة. يحتوي على أكثر من 80 قالباً قابلاً للتخصيص لبدء مشاريعك مع خيارات عرض مثل القائمة واللوحة والجدول ومخطط جانت والتقويم لمتابعة تقدم المشاريع. 📈

على غرار الاثنين، لدى Wrike نموذج تسعير لكل مجموعة. إذا كان فريقك يصل إلى 30 شخصًا، يمكنك شراء المقاعد في مجموعات من خمسة أشخاص. أما بالنسبة للفرق المكونة من 30 إلى 100 شخص، فتشتريها في مجموعات من 10 أشخاص، وبالنسبة للفرق الكبيرة التي تزيد عن 100 شخص، تشتريها في مجموعات من 25. اعتماداً على حجم فريقك، قد تدفع مقابل مقاعد لا تحتاجها.

أفضل ميزات Wrike

مشاركة نماذج الطلبات لجمع طلبات الميزات الجديدة

تتبع الوقت المستغرق في المهام يدويًا أو باستخدام المؤقت داخل التطبيق ⏰

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع تقدم المشروع وعبء عمل الفريق

المزامنة مع أكثر من 400 تطبيق للتخزين السحابي ومؤتمرات الفيديو والاتصالات وإدارة علاقات العملاء (CRM)

قيود Wrike

الخطة المجانية تقفل إمكانية الوصول إلى الحقول والحالات المخصصة، وعروض التقويم وجانت، ولوحات المعلومات، والأتمتة

يتم دفع فواتير Wrike Business والخطط الأعلى سنويًا

لا توجد ميزة دردشة مدمجة

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

## بناء منتجات أفضل بدون إجهاد

تتمتع كل من هذه الأدوات بنقاط قوة ونماذج تسعير فريدة من نوعها قد تكون مناسبة بشكل أفضل لفريق تطوير المنتج الخاص بك. الاختيار الصحيح يقطع شوطاً طويلاً في الحفاظ على تنظيم فريقك، وتعزيز مهارات إدارة المنتج وضمان سير المشاريع بسلاسة

إذا كنت لا تزال غير متأكد من برنامج إدارة المنتج الأفضل، فلا يمكنك أن تخطئ في استخدام ClickUp، حيث يمكن تصميمه ليناسب مختلف متطلبات الفريق وأساليب إدارة المشاريع وأحجام المشاريع. بشكل أساسي، بغض النظر عن كيفية تنظيم عملك، يمكن لـ ClickUp دعمه.

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