كيفية تحسين إنتاجية الموظفين أثناء الانتقال إلى الحياة المكتبية

مع العالم يعود ببطء إلى طبيعته في أعقاب التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق، ينصب اهتمام العديد من قادة الأعمال على عودة موظفيهم إلى مكان العمل.

هل المساحة المكتبية مؤمنة ضد كوفيد-19؟ هل هناك إجراءات معمول بها لضمان شعور الموظفين بالراحة؟ ماذا سيحدث لـ "المزاح" المعتاد في مكان العمل الذي اعتاد عليه الموظفون؟

هذه كلها أسئلة سيجد العديد من أصحاب العمل أنفسهم يطرحونها على أنفسهم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. ففي النهاية، تقع على عاتقهم المسؤولية الرئيسية عن حماية صحة وسلامة موظفيهم. إذا لم يفعلوا ذلك، فقد تكون النتيجة كارثية ليس فقط من حيث الاحتفاظ بالموظفين ولكن أيضًا من حيث الإنتاجية كذلك.

إذن، كيف يمكن لأصحاب العمل حماية أنفسهم من ذلك، وضمان بقاء مستويات إنتاجية موظفيهم كما كانت، إن لم تكن أفضل مما كانت عليه قبل تفشي كوفيد-19؟

حسنًا، هنا يأتي دورنا. باستخدام أدوات إدارة المكاتب مثل انقر فوق يساعدك على تخطيط المشاريع، وجدولة المهام، وإدارة مواردك في مساحة عمل مركزية حيث يمكنك التواصل والتعاون مع أعضاء الفريق سواء عادوا إلى المكتب، أو كانوا الآن العمل عن بُعد .

انضم إلينا ونحن نستعرض بعض الطرق الفعالة لأصحاب العمل لتحسين إنتاجية موظفيهم أثناء الانتقال إلى الحياة المكتبية بعد انتهاء جائحة كورونا.

إعادة تصميم مكان عملك

مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها 6 أقدام (2 متر)، يمكن القول أن مكان العمل سيبدو مختلفاً تماماً عند عودة الموظفين.

سيحتاج أرباب العمل الآن إلى ضمان الحفاظ على مكان العمل آمنًا قدر الإمكان بسبب كوفيد-19، سواء كان ذلك من خلال كاميرا حرارية على مدخل الموظفين في العمل، أو وضع المكاتب على مسافة آمنة بين المكاتب، أو عقد استراحات الغداء على أساس كل واحد على حدة.

_لكن لماذا يجب أن يتوقفوا عند هذا الحد؟

يستمتع العديد من الموظفين بالقدرة على التركيز أثناء العمل، بعيداً عن أي مشتتات قد تصادفهم في الخارج أو أثناء وجودهم في المنزل.

يجب على أصحاب العمل النظر في تنفيذ استراتيجيات حول هذه الفكرة عندما يتعلق الأمر بإعادة تصميم المكتب. إحدى الشركات المصنعة في المملكة المتحدة سمارتلوفر يقترح استخدام التقسيم الزجاجي MicroLouvre لضمان الخصوصية في المكتب، حيث إنه "يوفر بعدًا جديدًا ومثيرًا لجماليات الزجاج عالي الأداء، والمصمم لتحقيق أقصى قدر من المظهر والوظيفة".

تنظيف المكتب

على الرغم من أن الأمر قد يبدو بديهيًا إلى حد ما، إلا أن وجود بيئة مكتبية نظيفة هو أمر سهل اختراق يمكن أن يفعل العجائب في الإنتاجية مستويات الموظفين - والآن أكثر من أي وقت مضى.

وبما أننا في الآونة الأخيرة في خضم جائحة عالمية، فقد ازدادت أهمية النظافة والصحة الشخصية لدى الجميع بشكل كبير.

سيكون الموظفون الآن أكثر وعيًا بالبيئة التي يعملون فيها - فكلما كانت أكثر قذارة، كلما شعروا براحة أقل، وكلما قلّت إنتاجيتهم في العمل نتيجة لذلك.

من الطابعة إلى الهاتف، ومن الفأرة إلى لوحة المفاتيح، ومن المبرد إلى الغلاية، هناك العديد من النقاط الساخنة للجراثيم في جميع أنحاء المكتب لذا يحتاج أصحاب العمل إلى الحفاظ على نظافتها.

كما يجب توفير معقم اليدين والجيل المضاد للبكتيريا في جميع الأوقات لمكافحة انتشار المرض، بغض النظر عما إذا كان فيروس كورونا أم لا.

التواصل مع فريقك

بعد عدة أشهر من العزل الذاتي، سيرغب الموظفون عن حق في معرفة ما يجري في الشركة طوال فترة الإغلاق.

وبما أن الجائحة جاءت بشكل مفاجئ، فقد فوجئت العديد من المؤسسات بـ اضطروا إلى تغيير استراتيجيتهم باستمرار من أجل البقاء على قيد الحياة.

هذا ناهيك عن التأثير الساحق لمخطط الإجازة أيضًا. من المرجح أن يشعر الآن العديد من الموظفين الذين تم تسريحهم خلال فترة الإغلاق بأنهم خارج دائرة الاهتمام، ويبحثون عن طمأنة وتوضيح ما هي أهداف الشركة الآن بعد كوفيد-19.

يحتاج أصحاب العمل إلى إخبار موظفيهم بهذه المعلومات. لا أحد - سواء كان صاحب العمل أو الموظف - يستمتع بتركه في الظلام. لا يمكن توقع أن يرغب الموظفون في العمل بشكل منتج في الشركة إلا من خلال العمل معًا كفريق واحد.

علاوة على ذلك، لن يكون أمام بعض الشركات خيار في الآونة الأخيرة سوى إعادة التفكير في نهج عملها، سواء من حيث الخدمات التي تقدمها أو كيفية إدارة عملياتها الداخلية. لذلك، من المهم التفكير في كيفية استجابة الموظفين لهذه التغييرات.

فلنفترض، على سبيل المثال، أن شركة معينة قررت اعتماد برنامج الإنتاجية المتكامل من ClickUp أثناء الإغلاق لتبسيط جميع عملياتها وإزالة الحاجة إلى تطبيقات متعددة. عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى المكتب مرة أخرى، سيحتاج موظفو الشركة الآن إلى وقت للارتقاء بالسرعة مع البرنامج الجديد، وهو ما لن يكون ممكناً إلا إذا كانت هناك قناة اتصال فعالة.

كن شفافاً

أثناء الحديث عن موضوع التواصل الفعال ، سيحتاج قادة الأعمال إلى أن يكونوا منفتحين وشفافين تمامًا مع موظفيهم.

فالموظفون ليسوا أغبياء في نهاية المطاف. سوف يدركون كيفية تجربة الفترة التي جلبت معها جائحة فيروس كورونا المستجد، وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي من المقرر أن تتبعها في الأشهر والسنوات القادمة.

لذلك، من حقهم معرفة التفاصيل الدقيقة لكيفية تأثر مكان عملهم.

سواء أكان ذلك انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات أو الربحية أو العملاء أو الموظفين، فكلما كان صاحب العمل أكثر صدقًا مع موظفيه، كلما كان موظفوه أكثر تحفيزًا للعمل بجدية أكبر لإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الجائحة، أو حتى إلى ما هو أبعد من ذلك!

استمع

كما ذكرنا سابقاً، مر الموظفون بوقت عصيب في الآونة الأخيرة بسبب الإغلاق، وسواء أحب أصحاب العمل ذلك أم لا، فإن الحياة الشخصية في بعض الأحيان يجب أن تكون لها الأولوية على العمل.

يحتاج القادة إلى أن يكونوا قدوة لموظفيهم، والاستماع إلى احتياجاتهم، والسماح لهم بالعمل بالطريقة التي يشعرون فيها بالراحة.

إذا احتاج أحد الموظفين إلى العمل من المنزل يومين في الأسبوع ليتناسب مع أوقات عمل حضانة أطفالهم على سبيل المثال، فيجب السماح له بذلك. من المحتمل أن يقوموا بما يلي العمل بجدية أكبر وأسرع كطريقة لشكر صاحب العمل على استماعه لهم وسماحه لهم بالعمل في حياتهم الشخصية.

وبالمثل، إذا كان الموظف لا يشعر بالراحة عند القدوم إلى المكتب، فيجب على أصحاب العمل منحه حرية العمل من المنزل أو طمأنة مخاوفه من خلال ضمان الحفاظ على مساحة المكتب آمنة قدر الإمكان من كوفيد-19.

في الختام

إذن، ها قد حصلت على ما يلي: خمس طرق رئيسية لضمان عمل الموظفين بأكبر قدر ممكن من الإنتاجية عند العودة إلى مكان العمل.

في جوهرها، يتعلق الأمر كله بضمان شعورهم بالراحة. إذا لم يشعروا بذلك، وكانوا قلقين بشأن الخطر الذي يمكن أن تشكله عودتهم إلى العمل على أسرهم أو أصدقائهم، فلن يكون تركيزهم على المهمة التي يقومون بها. وهذا يعني أن إنتاجيتهم ستعاني نتيجة لذلك.

من خلال تنفيذ وسيلة تواصل مفتوحة وصادقة بين العاملين، سيشعر الموظفون قريباً بحافز أكبر بكثير للعمل بأفضل ما لديهم، مما يسمح بترك جميع الأفكار المتعلقة بفيروس كورونا عند باب المكتب.

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