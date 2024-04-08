سلاك مقابل مونداي - ما هي أداة التعاون الأفضل؟

يعد التعاون بين فرق متعددة أثناء إدارة المواعيد النهائية المتقاربة والجداول الزمنية للسباق السريع تحدياً كبيراً.

وعلى الرغم من توفر المئات من أدوات التعاون، إلا أن Slack و Monday (monday.com) هما أداتان متميزتان.

إن Slack سهل الاستخدام ويجعل التعاون سهلاً للغاية. وفي الوقت نفسه، تبرز أداة مونداي في إدارة المشاريع والتخطيط

هل من المبالغة في التعاون استخدامهما معًا؟ هل يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر؟ هل هناك أداة أخرى في المزيج يمكن أن تحل محل الاثنين معًا؟

استعد للمقارنة النهائية بين Slack و Monday.com. تحليل لما يقدمانه من ميزات وأسعار ودعم وغير ذلك. وأيهما أفضل للتعاون.

في البداية، دعنا نلقي نظرة عامة على Slack.

ما هو سلاك؟

عبر سلاك Slack هو تطبيق تواصل جماعي قائم على السحابة يتيح لك التعاون مع فريقك في الوقت والمكان والطريقة الأفضل لك. وهو يتكامل مع آلاف التطبيقات الأخرى، مما يجعله تطبيقاً متعدد الاستخدامات للتعاون الجماعي.

يبسِّط تطبيق Slack تواصل الفريق . استخدمه لـ

الدردشة في الوقت الفعلي عبر قنوات الدعوة فقط أو الرسائل المباشرة

إرسال مقاطع صوتية/فيديو

مشاركة الملفات

التحدث في مكالمات فيديو أو مكالمات صوتية مباشرة (عبر التجمعات)، والمزيد

فيما يلي تفصيل كامل لميزات سلاك الأساسية وكيف تساعدك على تحقيق أهداف التواصل .

ميزات Slack

1. التواصل في الوقت الحقيقي

يوفر Slack خيارات اتصال متعددة، بما في ذلك الدردشة المباشرة، والقنوات المشتركة التي تركز على المشروع، والقنوات المشتركة، والمكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو المباشرة. استخدم عناصر تفاعلية مثل ردود الفعل والرموز التعبيرية وصور GIF و @الإشارات لإضفاء الإثارة المحادثات .

عبر سلاك

2. Canvas للتعاون وأتمتة سير العمل

يساعد Canvas مديري المشاريع على تنظيم المعلومات وتنظيمها والتعاون ومشاركة المعلومات من مكان واحد.

يتضاعف Slack كـ أداة لإدارة المشاريع باستخدام Canvas. أنشئ لوحة قماشية مخصصة لأي شيء تعمل عليه - ملاحظات الاجتماعات، أو المشاريع، أو قوائم التدقيق، ثم شاركها في قناة Slack المناسبة للتعاون مع زملائك.

على سبيل المثال، يعد Canvas مناسبًا لإنشاء جداول أعمال الاجتماعات مسبقًا. استخدمها لإضافة/تعديل مواضيع المناقشات، وإنشاء عناصر العمل أو استخدم الإشارات @ لإضافة الحضور أو تعيين المهام لهم مباشرةً.

عبر سلاك

والأفضل من ذلك كله، تأتي لوحات Slack Canvases مع معرض قوالب معدة مسبقاً. اختر من القوالب الخاصة بإعداد الموظفين إلى ملخصات المنتجات والمزامنة الأسبوعية - حتى لا تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر.

عبر Slack

3. التطبيقات والتكاملات

يتكامل Slack كذلك مع تطبيقات التعاون والإنتاجية المفضلة لديك. اعثر على أكثر من 2600 تطبيق في دليل تطبيقات Slack، بما في ذلك معظم الأدوات المنقذة للحياة مثل Google Drive وMicrosoft Teams وHubSpot وGmail وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تطبيقات مخصصة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات Slack.

على سبيل المثال، استخدم تطبيقات مثل Polly لإجراء استطلاع أو اختبار ممتع عبر القنوات. اضغط [/] لتشغيل التطبيق في أي وقت بين المحادثات.

عبر Slack

4. منشئ تدفق العمل (الأتمتة)

إذا كنت تعتقد أن Slack مجرد أداة مراسلة أخرى، فأمسك بيرتي! 🍺

يحتوي Slack على وحدات أتمتة مغيّرة لقواعد اللعبة تعمل على وظائف السحب والإفلات البسيطة (لا حاجة إلى ترميز). استخدمها لتحويل العمليات اليومية إلى سير عمل آلي بسرعة.

عبر سلاك

إن استخدام Slack Canvas لإجراء متابعة غير متزامنة يجعل تواصل الفريق أكثر سلاسة، خاصةً إذا كان الأشخاص يعملون في مناطق زمنية مختلفة أو لديهم جداول زمنية مزدحمة. إليك كيفية عمل ذلك.

قم بإعداد لوحة مخصصة في Slack خصيصاً للاجتماعات الاحتياطية. شارك التحديثات، مع إبقاء الجميع على نفس الصفحة

قم بإنشاء تنسيق قياسي للتحديثات: قم بتغطية التقدم الرئيسي والمكاسب والتحديات والخطط. اجعلها موجزة ولكن شاملة

انشر التحديثات كلما كان ذلك مناسباً لكل عضو من أعضاء الفريق. أضف نقاطًا أو وصفًا موجزًا أو وصفًا موجزًا، وساهم كلما كان ذلك مناسبًا لجدول أعمالهم

اطلعوا على تحديثات بعضكم البعض وعلّقوا عليها في اللوحة، مما يعزز التعاون على الرغم من اختلاف أوقات العمل

تصبح اللوحة سجلاً للتقدم الذي يحرزه الجميع، ومورداً مفيداً لتتبع التحديثات السابقة والحفاظ على فهم مشترك للعمل الجاري

قم بتعيين تذكيرات للتحقق من اللوحة بانتظام حتى يتم الاطلاع على التحديثات والرد عليها في الوقت المحدد

قم بتكييف التنسيق أو هيكل اللوحة بناءً على ملاحظات الفريق للتأكد من فعاليتها في التقاط المعلومات وتعزيز العمل الجماعي

التواصل بشكل فعال، والتعاون بشكل أفضل، والبقاء على اطلاع على المهام الجارية، كل ذلك مع مراعاة الجداول الزمنية والمناطق الزمنية المختلفة.

عبر Slack

تتيح لك أداة إنشاء سير عمل Slack التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أتمتة العمليات باستخدام الدوال والشروط والمحفزات. إنشاء تطبيقات مخصصة مصغرة الحجم (روبوتات سلاك) باستخدام واجهة برمجة تطبيقات سلاك.

نقاط براوني لأدوات مطوري Slack! فهي تبسط عمليات التطوير بموارد ومستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت.

تسعير سلاك

مجانياً للأبد

إيجابي 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال + : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

ما هو يوم الاثنين؟

يُعرف أيضًا باسم Monday.com، والمعروف أيضًا باسم Monday، بمثابة أداة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون . إن تخصيصها يجعلها أداة أساسية لإدارة المشاريع وتبسيط سير العمل في الأعمال.

على عكس Slack، تميل المنصة إلى الإدارة بدلاً من التعاون فقط. العمل باستخدام لوحات تحكم بديهية, إدارة المهام اللوحات، وسير العمل القابل للتخصيص.

عبر الاثنين يتميز Monday أيضًا بسوق تطبيقات مخصص للأدوات وتطبيقات الطرف الثالث. استخدمه لتوسيع وتحسين إمكانيات Monday WorkOS.

ميزات الاثنين

1. سهل الاستخدام

نجد أن نظام التشغيل WorkOS الخاص بـ monday.com جذاب بصريًا وبديهي الاستخدام. إدارة المشاريع بسيطة من خلال أدوات السحب والإفلات والنقر والتنفيذ - دون الحاجة إلى استخدام التعليمات البرمجية.

على سبيل المثال، يمكنك بسهولة سحب وإسقاط العناصر والأدوات المصغّرة والمرئيات وأعضاء الفريق على لوحة التحكم لإضافتها في لمح البصر.

قم بتعديل لوحة التحكم نفسها باستخدام أدوات إدارة الموارد مثل تتبع الوقت ومؤشرات عبء العمل وما إلى ذلك.

عبر الاثنين

سهل، أليس كذلك؟

ما هو أكثر من ذلك، اختر من معرض الاثنين الواسع الذي يضم أكثر من 200 قالب مُعد مسبقًا حتى لا تبدأ من الصفر.

عبر الاثنين

2. التعاون

يتفوق تطبيق WorkDocs من Monday.com في التعاون من خلال ميزاته البديهية مثل التحديثات في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات والتواصل السلس.

شارك في التحرير في الوقت الفعلي، وشارك التعليقات الفورية، و التفاعل مع الموظفين -كل ذلك في مستند واحد. انتقل إلى ما هو أبعد من التعاون وحوِّل نصك إلى عناصر عمل على أي لوحة monday.com للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

عبر الاثنين

3. الإدارة

اعمل مع لوحات المعلومات واللوحات القابلة للتخصيص التي تقدم طرق عرض مختلفة مثل كانبان والتقويم والجدول الزمني ومخطط جانت والمزيد. بغض النظر عن احتياجات فريقك أو مشروعك أو احتياجات عملك، فإن الاثنين لديه ما يناسبك.

عبر الاثنين

أضف أكثر من 30 أداة مخصصة للحصول على رؤية شاملة للمشروع، بما في ذلك أدوات لتتبع الوقت وسير العمل وقياس الأداء.

عبر الاثنين

4. التطبيقات والتكاملات

يضم موقع Monday.com دليلاً قوياً للتطبيقات يضم أكثر من 200 تطبيق خارجي، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات، والتسويق، وتخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء، وغيرها. ابحث عن عمليات التكامل للتطبيقات الشائعة مثل Slack وتقويم Google و MailChimp و HubSpot وأدوات أخرى.

5. الأتمتة وسير العمل

يوفر نظام WorkOS الخاص بـ Monday's WorkOS أداة إنشاء سير عمل سهلة الاستخدام بدون تعليمات برمجية مع أكثر من 200 نموذج أتمتة مبنية مسبقًا. استخدمها أو قم بإنشاء أتمتة مخصصة لتشغيل مهام سير العمل بناءً على الأحداث أو الإجراءات أو الوظائف.

عبر الاثنين

تسعير يوم الإثنين

مجانًا للأبد

أساسي 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

سلاك مقابل مونداي دوت كوم: مقارنة الميزات

إذا كنت هنا، فأنت تعلم أن كلاً من Slack و Monday يحملان ميزات تعاون رائعة.

ومع ذلك، يتميز تطبيق Monday بأدوات التخصيص والإدارة، في حين أن Slack يبقي الأمر بسيطاً ويتفوق في التواصل بين الفريق.

تحقق من هذا الجدول للحصول على ملخص سريع للاختلافات الرئيسية بين الاثنين.

Slack الاثنين مشاركة الملفات ✅ لوحات المعلومات ❌ الأتمتة ✅ ✅ التكامل ✅ ✅ المرئيات ❌ ✅ التتبع والتحليلات التخصيصات ❌ قوالب ❌ إطار عمل الروبوت ✅ ❌ تطبيق الجوال ✅

دعنا نبحث في ميزاتها الأساسية للعثور على أفضل برامج التعاون.

الميزة رقم 1 . تواصل الفريق

لنواجه الأمر: يكافح مديرو المشاريع لإبقاء الفرق على نفس الصفحة. رسائل البريد الإلكتروني رائعة، ولكن معظم منصات البريد الإلكتروني لديها تكامل شبه معدوم.

دعونا نرى كيف تتكامل منصة Monday.com مع منصة Slack في تعزيز اتصالات الفريق.

سلاك

Slack مؤهل بشكل أفضل كمنصة مراسلة متقدمة. تتيح لك هذه الأداة التحدث إلى فرق العمل المختلفة على جميع الجبهات - الدردشة والصوت ومكالمات الفيديو.

قم بإنشاء قنوات لبث المعلومات أو مراسلة الأشخاص مباشرة. والأفضل من ذلك، تعمل المساحات الخاصة كلوحات مناقشة آمنة لتوصيل رسائل الأقسام والمتابعة.

عبر سلاك

الاثنين

ومع ذلك، لا يحتوي يوم الاثنين WorkOS على ميزة دردشة مدمجة (في الوقت الحالي).

لكن نعم، يمكنك التواصل بشكل عام على لوحات المناقشة. مما يعني أنه لا يمكنك مراسلة مستخدم بشكل فردي.

ومع ذلك، فإن الاثنين لديه خيار التواصل بشكل عام عبر لوحات المناقشة. يمكنك العثور على عناصر تفاعلية مثل الإشارات @ والرموز التعبيرية والتعليقات التوضيحية وغيرها للتعليق والتواصل بكفاءة داخل مجموعة المهام.

الفائز: سلاك هو الفائز الواضح بالنسبة لنا فيما يتعلق بميزات المراسلة والتواصل في الوقت الحقيقي

ميزة #2 . التعاون

عندما يتعلق الأمر بـ Monday مقابل Slack، فإن كلاهما لديه مجموعة فريدة من الميزات للتعاون في المشاريع.

دعونا نرى من لديه الأفضل.

سلاك

يوفر Slack، كونه تطبيق مراسلة أكثر من كونه تطبيق مراسلة Canvases لتعاون الفريق.

لا شك أن اللوحات القماشية جيدة! لكنها تحتاج إلى تخصيصات وميزات رئيسية.

بشكل أو بآخر، ستجدها أشبه بأداة لتدوين الملاحظات حيث يمكنك وضع المعلومات المهمة، ومشاركة الملفات، وتضمين مقاطع الفيديو، والمشاركة في التحرير مع أصحاب المصلحة.

قم بإنشاء مهام سير عمل تلقائية لطلب الدعم أو إرسال الموافقات أو الإبلاغ عن المشكلات - داخل اللوحة.

على سبيل المثال، استخدم قالب لوحة "ملخص الحوادث" في Slack لتسليط الضوء على المشكلات وطلب الإجراءات ذات الأولوية وطرح الأسئلة من خلال ذكر الأشخاص المناسبين في اللوحة.

عبر سلاك

الاثنين

من ناحية أخرى، يقدم يوم الاثنين Workdocs للتعاون وتنفيذ الأفكار من ورقة واحدة. قم بنسخ الاجتماعات وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية، ووضع علامات على أعضاء الفريق لتعيين جداول أعمال الاجتماعات على الفور.

عبر الاثنين

قم بتضمين اللوحات ولوحات المعلومات والصور ومقاطع الفيديو والمزيد مباشرةً في دفاتر العمل. أفضل جزء هو أن كل مكون تتم مزامنته وتحديثه تلقائياً أثناء عملك.

الفائز:_ تقدم كلتا الأداتين ميزات تعاون فريدة من نوعها، لذا فهي متعادلة! 🤝

ميزة #3. الإدارة

من الصعب العثور على كلتا الميزتين - التعاون والإدارة - في أداة واحدة محددة. دعنا نرى كيف يتعامل Slack و Monday مع إدارة المشاريع.

سلاك

تم تصميم Slack بشكل أساسي لتواصل الفريق. ومع ذلك، فإن وجود خيارات لإنشاء قنوات ومجموعات ولوحات خاصة يساعد في إدارة الفريق. ومع ذلك، لا نتوقع من Slack إدارة المشاريع المعقدة.

الاثنين

على الرغم من أنه أقل شأناً من Slack في الاتصالات في الوقت الفعلي، إلا أن موقع monday.com يدير المهام وسير العمل والمشاريع بشكل جيد.

يحتوي مونداي على العديد من ميزات الإدارة، بما في ذلك اللوحات والعروض القابلة للتخصيص لمساعدتك على جعل جميع أعمالك مركزية. شارك اللوحات عبر الفرق من أجل تعاون أفضل!

عبر الاثنين

لا تنسَ أن لوحات معلومات Monday البديهية يمكن تخصيصها بالكامل باستخدام عناصر واجهة المستخدم - بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية. ابحث عن الأدوات المصغّرة لتتبع الوقت في الوقت الفعلي، واستعراض عبء العمل، وتحليل أداء الفريق تحت سقف واحد.

عبر الاثنين

الفائز: _الاثنين هو الفائز في هذه الفئة بسبب ميزات وأدوات الإدارة الشاملة

الميزة رقم 4 . التطبيقات والتكاملات

عند التنقل بين المشاريع والأقسام المختلفة، فأنت لا تعرف أبدًا ما هي التطبيقات التي قد تحتاجها في أي وقت. لحسن الحظ، يأتي كل من monday.com و Slack مع مجموعة من عمليات التكامل مع جهات خارجية.

في Slack مقابل monday.com، من يفوز في هذه الفئة؟ لنكتشف ذلك.

سلاك

يضم Slack دليل تطبيقات يضم أكثر من 2,000 تطبيق وبرنامج رائد في المجال.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة واجهات برمجة تطبيقات مخصصة، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات مخصصة تتكامل مع أنظمتك وعملياتك الداخلية.

الاثنين

تقدم الاثنين تكاملات مع أكثر من 200 تطبيق خارجي من مختلف الفئات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصالات والإنتاجية وإدارة علاقات العملاء وغيرها.

الفائز:_ تقدم كلتا أداتي التعاون تكاملات قوية وغير محدودة. وهكذا أصبح لدينا تعادل آخر! 🤝

ميزة #5. الأتمتة وسير العمل

توفر كلتا المنصتين أتمتة سهلة التنفيذ بدون تعليمات برمجية. يمكنك أتمتة أي شيء باستخدام كتل بناء بسيطة بالسحب والإفلات - بدءًا من عمليات سير العمل البسيطة إلى المعقدة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كلاهما على موصلات التوصيل والتشغيل التي تجعل دمج التطبيقات الأخرى أمرًا سهلاً.

إذن أين الفرق؟ لنكتشف ذلك.

سلاك

لدى Slack إطار عمل روبوتات قوي يسمح لك بإنشاء روبوتات مخصصة.

استخدمها لأتمتة المهام الرتيبة وسير العمل، مثل التعيين التلقائي للمهام وإرسال التحديثات والتذكيرات إلى القنوات.

الاثنين

على النقيض من ذلك، يقدم يوم الاثنين قوالب أتمتة معدة مسبقًا لتسهيل تطوير سير العمل. اختر من بين أكثر من 200 وصفة وقوالب أتمتة متنوعة.

الفائز: _بسبب قوالب الأتمتة المعدة مسبقًا من Monday، فإن إنشاء مهام سير العمل هو بمثابة نزهة. ولذلك، نعتبر أن الاثنين هو الفائز في هذه الفئة

سلاك مقابل مونداي مونداي على موقع ريديت

أخذنا مناظرة أفضل أداة تعاون إلى Reddit. وخمنوا ماذا! لقد صادفنا بعض مراجعات المستخدمين في العالم الحقيقي.

على سبيل المثال، عندما بحثنا الاثنين مقابل سلاك على موقع ريديت ، شعر العديد من المستخدمين أنه من الصعب إشراك اللاعبين الرئيسيين أو أعضاء الفريق في التحديثات وسير العمل.

_"بالتأكيد، إنه رائع لتتبع الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على المشاريع وإنشاء الفواتير. لكنه يجعل من الصعب للغاية تضمين العاملين المستقلين والعملاء والشركاء وغيرهم من الأشخاص الخارجيين الرئيسيين في تحديثاتك وسير عملك. وللأسف، لا يمكن لأي حل من حلول واجهة برمجة التطبيقات أو البرمجيات كخدمة أن يصلح حقيقة أن يوم الاثنين لا يتوافق مع جداول البيانات."

بينما كان Slack محبوبًا من قبل معظم المستخدمين بسبب واجهته سهلة الاستخدام والتكاملات وميزات التواصل.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ (Slack مقابل Monday.com)

استكشف ClickUp لإدارة تعاون فريقك مع قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

الاثنين وسلاك-كلاهما له قيود معينة. هل تريد أداة تحتوي على كل شيء؟ انتقل إلى ClickUp!

ClickUp هو تطبيق الكل في واحد لإدارة المهام، والمستندات، والدردشة، والأهداف، والمزيد في مكان واحد. سواء كنت طالبًا أو صاحب شركة صغيرة أو مدير مشروع تتطلع إلى التعاون، فإن ClickUp مصمم للارتقاء بتعاون الفريق إلى المستوى التالي.

يقدم ClickUp ما يشبه يوم الاثنين أدوات إدارة المشاريع والاتصال في الوقت الحقيقي مثل Slack.

ألا تصدقنا؟ ألقِ نظرة على ميزات التعاون في ClickUp.

1. ميزة الدردشة المدمجة

ClickUp Chat هي أداة مخصّصة لمشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون بسلاسة أثناء التنقل - كل ما تحتاجه هو اتصال موثوق بالإنترنت.

وعلى غرار Slack، تتيح لك ميزة الدردشة ClickUp إنشاء مساحات أو مجموعات دردشة مختلفة إلى جانب المشاريع. قم بتمكين الوصول المستند إلى الأدوار للتحكم في من يمكنه عرض المحادثات، مع الحفاظ على خصوصية المحادثات طالما أردت.

والأفضل من ذلك، استخدم @الإشارات وتعيين التعليقات مباشرةً لإخطار الأعضاء بالرسائل في الوقت الفعلي.

يمكنك مشاركة التحديثات والروابط وردود الأفعال وتوحيد المحادثات المهمة بسهولة باستخدام طريقة عرض الدردشة في انقر فوق

2. ClickUp AI

عبر انقر فوق الذكاء الاصطناعي يُحدث ClickUp AI ثورة في تعاون الفريق. مع وجود الذكاء الاصطناعي إلى جانبك، ركّز على الأمور المهمة ودع الذكاء الاصطناعي يتولى المهام الرتيبة الأخرى، مثل:

صياغة ملخصات المشاريع

إنشاء الجداول الزمنية للمشروع

إنشاء ملخصات لتحديثات المهام

إنشاء عناصر العمل والمهام الفرعية

تحرير وتنسيق المحتوى في غضون ثوانٍ

وضع أفكار لاستراتيجيات حملات تسويق المشروع

عبر انقر فوق الذكاء الاصطناعي بالمقارنة، تتفوق ClickUp على الاثنين في مساعدة الذكاء الاصطناعي.

وإليك السبب:

يقتصر الذكاء الاصطناعي في Monday.com على إدارة علاقات العملاء الخاصة بالمبيعات. على الأكثر، استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص النص في مستندات Word.

من ناحية أخرى، يستخدم ClickUp الذكاء الاصطناعي في تخطيط المشروع وإنشاء عناصر العمل والمهام الفرعية والكتابة بطلاقة. والأفضل من ذلك، استخدم قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المشروع وهندسته.

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3. إدارة المشروع

توفر ميزة إدارة المشروع ClickUp أكثر من 10 طرق عرض قابلة للتخصيص، مما يجعل تخطيط المشروع وإدارته أسهل وأسرع.

اجعل الجميع على نفس الصفحة ومتوافقًا مع أهداف المشروع باستخدام قالب دليل إدارة المشروع من ClickUp استخدم السبورات البيضاء والخرائط الذهنية لتخطيط مشاريعك وأفكارك ومهامك باستخدام المخططات المرئية. تقدم ClickUp معرضاً شاملاً لقوالب إدارة المشاريع لرسم الخرائط الذهنية والتخطيط.

والأكثر من ذلك، تعمل لوحة معلومات ClickUp البديهية كمركز تحكم لمشروعك. من هنا، يمكنك تتبع وإدارة سباقات التطوير والموارد في الوقت الفعلي. استخدم المخططات المخصصة وعناصر واجهة المستخدم وعناصر تصور البيانات لتخصيص لوحة التحكم بشكل أكبر وفقًا لاحتياجات مشروعك.

لنكن صادقين؛ تحب الفرق واجهة مستخدم Slack للتواصل. ولأنها كذلك، فإن تكامل ClickUp Slack يتيح لك تكامل ClickUp Slack التعاون في المشاريع دون مغادرة Slack.

باستخدام تكامل ClickUp-Slack لإنشاء مهام ClickUp بسهولة داخل Slack

التبديل إلى ClickUp: أداة التعاون الكل في واحد الخاصة بك

بدلاً من التنقل بين سلاك و بدائل الاثنين ، اختر أداة تجمع بين ميزات التعاون والتواصل والإدارة في منصة واحدة.

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