أفضل 10 بدائل لـ Rippling لإدارة كشوف المرتبات

يجب أن تتناسب أنظمة الرواتب مع احتياجات شركتك وتفضيلاتها وميزانيتها. في بعض الأحيان، فإن برامج الموارد البشرية (HR) مثل ريبلينج لا يفي بالغرض 👀

بالتأكيد، يمكن أن يساعدك في إدارة كل مهمة من مهام الموارد البشرية في شركتك - من التوظيف والتأهيل إلى إدارة التعلم وكشوف المرتبات - ولكنه قد لا يحدد جميع مهامك.

ربما يكون باهظ الثمن بالنسبة لك، أو ربما تشعر بالإحباط من افتقار Rippling للدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر المكالمات الهاتفية المباشرة. ربما تفضل نظاماً بأجراس وصفارات أقل وأسهل في الإعداد والتنقل.

أيًا كانت أسبابك، فإن قائمتنا لأفضل 10 بدائل للريبلينج لديها ما يناسبك.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل الريبلينج؟

عند البحث عن بديل الريبلينج المناسب، ركز على ما يهم كشوف المرتبات والموارد البشرية في شركتك. دعنا نفصل الأشياء المهمة التي يجب البحث عنها، حتى تتمكن من اختيار البرنامج الذي يناسب عملك تمامًا.

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون المنصة بسيطة وبديهية حتى تتمكن أنت وفريقك من التعامل مع مهام الموارد البشرية دون منحنى تعليمي حاد

يجب أن تكون المنصة بسيطة وبديهية حتى تتمكن أنت وفريقك من التعامل مع مهام الموارد البشرية دون منحنى تعليمي حاد الميزات: اختر حلاً للموارد البشرية يغطي جميع احتياجاتك، مثل المعالجة الآلية لكشوف الرواتب، والإيداعات الضريبية، وإدارة مزايا الموظفين، والتوظيف، والتوظيف، والتأهيل. والأفضل أن يكون ذلك أفضل إذا كان بإمكانك تخصيصه ليتوافق مع عملياتك الفريدة

اختر حلاً للموارد البشرية يغطي جميع احتياجاتك، مثل المعالجة الآلية لكشوف الرواتب، والإيداعات الضريبية، وإدارة مزايا الموظفين، والتوظيف، والتوظيف، والتأهيل. والأفضل أن يكون ذلك أفضل إذا كان بإمكانك تخصيصه ليتوافق مع عملياتك الفريدة التسعير: يجب أن توازن حلول إدارة الأداء وكشوف الرواتب المناسبة بين الميزات الرئيسية التي تحتاجها وخطط التسعير التي تناسب ميزانيتك 💰

يجب أن توازن حلول إدارة الأداء وكشوف الرواتب المناسبة بين الميزات الرئيسية التي تحتاجها وخطط التسعير التي تناسب ميزانيتك 💰 التقارير والتحليلات: ابحث عن الحلول البرمجية التي تتعمق في رؤى الموارد البشرية من أجل تحسين العمليات التجارية (مثل التوظيف والإعداد) وأداء الموظفين

ابحث عن الحلول البرمجية التي تتعمق في رؤى الموارد البشرية من أجل تحسين العمليات التجارية (مثل التوظيف والإعداد) وأداء الموظفين عمليات التكامل : تحقق مما إذا كانت الأداة تتكامل مع الأنظمة الأخرى التي تستخدمها، مثل التخزين السحابي ومؤتمرات الفيديو والمحاسبة وبرامج تتبع الوقت

تحقق مما إذا كانت الأداة تتكامل مع الأنظمة الأخرى التي تستخدمها، مثل التخزين السحابي ومؤتمرات الفيديو والمحاسبة وبرامج تتبع الوقت الدعم: دعم العملاء الموثوق به والذي يسهل الوصول إليه، خاصةً فيما يتعلق بمشكلات الرواتب الصعبة. أعط الأولوية للأدوات ذات السجل المثبت لدعم العملاء الممتاز

## أفضل 10 بدائل الرواتب لاستخدامها في عام 2024

والآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه، دعنا نتحقق من أفضل 10 بدائل للريبلينج التي ستمنحك أفضل صفقة مقابل الدولار الذي تدفعه. 💸

سنغطي نقاط القوة والقيود وخطط التسعير لكل أداة. فقط تذكر أن تضع احتياجات عملك في الاعتبار للعثور على ما يناسبك.

مستعدون؟ لننطلق! 🥁

1. انقر فوق

يمكن للمكلفين بتتبع الوقت الذي يقضونه في مهمة ما بسهولة، والذي يظهر بشكل جماعي في قائمة منسدلة بسيطة

ClickUp هي منصة إنتاجية لإدارة جميع مجالات عملك. ويشمل ذلك إدارة قواعد بيانات الموظفين و الموارد البشرية عمليات مثل التوظيف، والإعداد، وأداء الموظفين ورضاهم.

الرائع في ClickUp هو كيف يمكنك تعديلها لتناسب احتياجات عملك بالضبط. استخدم أكثر من 15 حقلًا مخصصًا - مثل النص والرقم والتاريخ والتقييم والتقدم - للحفاظ على تفاصيل الموظفين والعمليات الخاصة بك مرتبة ومرتبة.

يمكنك أيضًا تصور البيانات باستخدام طرق عرض مخصصة. سواء كنت ترغب في تخزين بيانات الموظفين في طريقة عرض جدول، أو تتبع حالة سير العمل على لوحة كانبان، أو جدولة الأحداث داخل طريقة عرض التقويم، فإن ClickUp قد غطيت كل ما تحتاجه. ✨

وإذا كان إعداد هذا يبدو كثيرًا، فلا تقلق - فهناك مجموعة من قوالب الموارد البشرية، مثل قالب خطة مشروع خطة مشروع كشوف المرتبات الخاص ب ClickUp التي تجعل الأمر سهلاً. ولجعل الحياة أكثر كفاءة، قم بإعداد الأتمتة لنقل المهام عبر المراحل المختلفة، وتعيين المواعيد النهائية، وإعطاء فريقك تنبيهًا للبدء في تنفيذها.

الجزء الأفضل؟ يمكن الوصول إلى ClickUp من متصفح الويب الخاص بك، وسطح المكتب، والأجهزة المحمولة.

إذا كنت تبحث عن بديل للريبلينج يتكيف مع احتياجاتك الفريدة، فقد يكون ClickUp هو ما كنت تفتقده.

أفضل ميزات ClickUp

تتبع وقت العمل وإضافته إلى الجداول الزمنية

التواصل مع الموظفين والموظفين الجدد في تعليقات المهام وقنوات الدردشة

تخزين والتعاون في كتيبات الموظفين ومذكرات الشركة وإجراءات التشغيل الموحدة في ClickUp Docs

مراقبة تقدم المهام، وعبء العمل وأداء الموظفين، ومؤشرات الأداء الرئيسية على لوحات المعلومات المخصصة 📊

ربط ClickUp مع أكثر من 1,000 تطبيق خارجي عبر عمليات التكامل الأصلية و Zapier وواجهة برمجة التطبيقات

قيود ClickUp

يفتقر إلى وظائف الموارد البشرية المتقدمة مثل معالجة الرواتب، والامتثال الضريبي، وخدمات إدارة شؤون الموظفين

قد تستغرق عملية الإعداد وقتًا طويلاً بسبب التخصيص الواسع النطاق

ClickUp التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. محلول

عبر تم الحل Isolved هو حل شامل للموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فهو يحتوي على كل ما تحتاجه لتبسيط كشوف المرتبات وإدارة دورة حياة موظفيك. وهذا يشمل اكتساب المواهب، والتأهيل، والمزايا، والتعلم، وإدارة الوقت.

على عكس معظم حلول الموارد البشرية، يعتمد التسعير على نموذج لكل موظف في الشهر، والذي يتم تعديله بناءً على الميزات الفردية التي تحددها. وبهذه الطريقة، تدفع فقط مقابل ما تحتاجه.

أفضل الميزات التي تم حلها

طلب تغطية المناوبة من الزملاء والمديرين

السماح للموظفين بالتبرع للجمعيات الخيرية التي يهتمون بها

الوصول إلى خيارات دفع متعددة، بما في ذلك الإيداع المباشر وبطاقات الدفع والدفع عند الطلب

قياس أدائك مقارنةً بالمنافسين من خلال تحليل متوسط الراتب وتكاليف المزايا والمدة الوظيفية وغير ذلك الكثير

القيود التي تم حلها

هناك عدد قليل من عمليات التكامل الأصلية

خلل في المنصة من حين لآخر

قد لا يستجيب دعم العملاء للمشكلات المعقدة

تم حلها التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تم حلها

G2: 4.3/5 (أكثر من 870 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 870 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 460 تقييم)

3. بايتشيكس

عبر بايتشكس Paychex هو نظام إدارة الرواتب والموارد البشرية القائم على السحابة والذي يستحق الذكر في تقرير البدائل المتقلبة هذا. يظل محدثاً بقوانين الضرائب، ويحسب الضرائب ويقتطعها، ويضمن حصول الجميع على رواتبهم في الوقت المحدد. كما أنه يتعامل أيضاً مع التأهيل، وإدارة التعلم، وتتبع الوقت والحضور، والمزايا، والتأمين على الأعمال، وإدارة شؤون الموظفين.

من أهم ميزات Paychex الرئيسية هي وحدتها - مما يعني أن كل خطة مدفوعة تحتوي على بعض الميزات الأساسية، والباقي متاح كإضافات. في حين أن هذا أمر رائع لتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتك، إلا أنه يزيد من تكاليفك بشكل كبير. 💲

أفضل ميزات Paychex

تقليل أخطاء كشوف المرتبات من خلال المراجعة المسبقة والموافقة عليها من قِبل الموظفين

دفع رواتب الموظفين من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الإيداع المباشر وبطاقات الرواتب والشيكات الورقية والشيكات الإلكترونية

إنشاء أكثر من 160 تقريرًا تغطي التوظيف ومعدل الدوران، وتكلفة العمالة في كشوف المرتبات، وتقدير تكاليف الوظائف، وتوزيع العمالة

الوصول إلى دعم العملاء على مدار 24/7 عبر الهاتف والدردشة المباشرة (للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة)

قيود Paychex

تتوفر الميزات الأساسية مثل تتبع مقدم الطلب، والوقت والحضور، والتكامل، وإدارة الأداء كوظائف إضافية

يمكن أن يكون دعم العملاء غير كافٍ

بايتشيكس التسعير

الإضافات: 39 دولارًا شهريًا + 5 دولارات لكل موظف

39 دولارًا شهريًا + 5 دولارات لكل موظف حدد: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Paychex

G2: 4.2/5 (1,480+ تقييم)

4.2/5 (1,480+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,460+ تقييم)

4. بامبو إتش آر

عبر BambooHR يتصدر قائمة أفضل بدائل Rippling أيضًا BambooHR، وهو نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يحتوي على واجهة مستخدم بسيطة تجعل إدارة مهام الموارد البشرية مثل التوظيف، والتوظيف، وكشوف المرتبات، والتدريب، وإلغاء التعيين أمراً سهلاً للغاية.

ويحصل فريقك على بوابة خدمة ذاتية للموظفين لعرض المخططات التنظيمية، وتحديث بياناتهم الشخصية، وطلب الإجازات الشخصية (PTO)، وغير ذلك الكثير. كما أنها تدعم تحديد الأهداف وتتبعها. بهذه الطريقة، يمكن للموظفين تحديد الأهداف ومشاركتها مع المديرين والزملاء لتتبع التقدم المحرز. 📈

BambooHR أفضل الميزات

إجراء استبيانات لقياس شعور الموظفين تجاه عملهم

يمكنك الوصول إلى أكثر من 100 تقرير في فئات مثل معلومات الموظفين، والتوظيف، والأداء، ودوران الموظفين، و تتبع وقت الوكالة إرسال الأوراق الرقمية إلى الموظفين لجمع بياناتهم وتوقيعاتهم 🖋️

تواصل مع أكثر من 120 تطبيق SaaS بما في ذلك Slack وClack وLattice وLattice وTray وZapier

BambooHR القيود

يتباطأ عند التعامل مع البيانات الضخمة

خدمات كشوف المرتبات للموظفين المقيمين في الولايات المتحدة فقط

تأتي ميزات تتبع الوقت وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة الأداء بتكلفة إضافية

BambooHR الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1,650+ تقييم)

4.5/5 (1,650+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (2,650+ تقييم)

5. جوستو

عبر جوستو Gusto هو برنامج متكامل الخدمات لكشوف المرتبات للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. وهو يتعامل مع جميع مجالات كشوف المرتبات من حسابات الضرائب إلى توزيع المدفوعات.

على عكس معظم بدائل Rippling، يحزم Gusto الكثير من ميزات إدارة القوى العاملة في خطته للمبتدئين - التوظيف والإعداد، والزيادات، وإدارة التأمين الصحي، والتكاملات. لذلك إذا كنت تبحث عن بديل ريبلينج ميسور التكلفة، فقد يكون Gusto هو ما تبحث عنه تمامًا. 🤩

غوستو أفضل الميزات

تشغيل كشوف رواتب غير محدودة دون أي تكلفة إضافية على جميع الخطط

قم بإعداد مزايا الموظفين مثل خطط التقاعد 401 (ك) وخطط التقاعد 401 (ك) وHSAs وFSAs، ومزايا التنقل، وتعويضات العمال

التكامل مع أكثر من 180 تطبيقًا خارجيًا بما في ذلك QuickBooks وFreshbooks وXero وZoom وSlack

احصل على تطبيق Gusto Wallet للموظفين لتتبع أرباحهم ونفقاتهم ومدخراتهم

غوستو القيود

لا توجد نسخة تجريبية مجانية، بل يتوفر عرض تجريبي فقط

ليس لديه تطبيق جوال لمسؤولي الموارد البشرية لإدارة كشوف المرتبات أثناء التنقل

Gusto الأسعار

بسيط: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا + 6 دولارات أمريكية للشخص الواحد

40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا + 6 دولارات أمريكية للشخص الواحد بالإضافة: 80 دولارًا في الشهر + 12 دولارًا للشخص الواحد

80 دولارًا في الشهر + 12 دولارًا للشخص الواحد القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار أعمال المتعاقدين فقط: 35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا + 6 دولارات أمريكية للشخص الواحد

التقييمات والمراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1,760+ تقييمات)

4.5/5 (1,760+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,810+ تقييمات)

6. بايلوسيتي

عبر بايلوسيتي Paylocity هو برنامج آخر للموارد البشرية للتعامل مع كشوف المرتبات والمزايا والوقت والحضور والمواهب وتجربة الموظفين. إذا كان فريقك منتشرًا في دول مختلفة، فلا مشكلة - يتعامل Paylocity مع كشوف المرتبات في أكثر من 100 دولة.

مركز المجتمع في Paylocity هو كل شيء عن تحسين عمليات الفريق ومشاركة الموظفين. أنشئ مجموعات مناقشة حيث يمكن للجميع الدردشة أو طلب المساعدة أو مشاركة التحديثات مع الصور ومقاطع الفيديو والملفات. وعندما يقوم أحد أعضاء الفريق بعمل رائع، يمكن للآخرين إظهار التقدير بالشارات والمكافآت. 🏅

بايلوسيتي أفضل الميزات

تتبع ساعات العمل المدفوعة باستخدام جدول زمني أو جهاز لوحي أو تطبيق الهاتف المحمول أو جدول زمني رقمي

الموافقة على تقارير النفقات وتعويض الموظفين عبر طريقة الدفع المفضلة لديك

ادفع للموظفين جزءًا من أرباحهم مقدمًا (أثناء حالات الطوارئ) والباقي في يوم الدفع

إنشاء استبيانات مخصصة من البداية أو نموذج لجمع الملاحظات من الموظفين والمتعاقدين والموظفين المحتملين

Paylocity القيود

لا يوجد إصدار تجريبي مجاني، فقط عرض تجريبي

استجابة فريق الدعم بطيئة وقد لا تكون مفيدة

لا يتم تحديث القاعدة المعرفية دائمًا مع تغييرات النظام

Paylocity التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

Paylocity التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,380 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,380 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 800 تقييم)

7. تراي نت

عبر تراي نت TriNet هي شركة متخصصة في إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتطلع إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة موظفيها. وهي تعمل في الأساس كصاحب عمل مشارك، حيث تتولى مهام الموارد البشرية مثل اكتساب المواهب، والتدريب، وكشوف الرواتب، والامتثال، ودعم الموظفين. وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز على إدارة أعمالك دون متاعب إدارة الموارد البشرية.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لنموذج التوظيف المشترك في أنه يمكنك معاملة فريقك بمزايا الشركات الكبيرة بميزانية صغيرة. ويشمل ذلك التأمين الصحي، وخطط التقاعد 401 (ك)، ومزايا التنقل، وتعويضات العمال.

أفضل مزايا شبكة تري نت

توصيل TriNet بتطبيقات المحاسبة مثل NetSuite وQuickBooks وIntacct وXero

سجِّل الموظفين في أي من دورات TriNet التطويرية التي يزيد عددها عن 500 دورة تدريبية حول أخلاقيات مكان العمل، وكتابة الأعمال، والمحاسبة، وغير ذلك الكثير

تصور مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدل الدوران وعدد الموظفين وتوزيع الأرباح وإنهاء الخدمة

يمكنك الوصول إلى TriNet على أجهزتك المحمولة التي تعمل بنظامي Android وiOS

قيود تراي نت

هناك عدد قليل من عمليات التكامل الأصلية

لا يتعامل مع مدفوعات المتعاقدين

يلزم وجود خمسة موظفين على الأقل للوصول إلى المنصة

TriNet التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات TriNet

G2: 4.0/5 (أكثر من 580 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 580 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 35+ تقييم)

8. كونيكتيم

عبر فريق الاتصال Connecteam عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الموظفين لفرق العمل المكتبية والميدانية. فهي تحتوي على كل ما تحتاجه لتدريب فريقك، والتواصل معهم، وجدولة المناوبات، وضمان إنجاز العمل. ✅

على الرغم من أنه لا يتعامل مع كشوف المرتبات والامتثال الضريبي، إلا أنه يتصل بحلول كشوف المرتبات مثل Gusto وQuickBooks وPaychex وXero لإنجاز المهمة. بالنسبة للشركات القائمة على الخدمات في مجال التنظيف أو الإنشاءات أو الاستشارات، قد يكون Connecteam أفضل بديل لـ Rippling لتنظيم فريقك و إبقاء العملاء سعداء .

أفضل ميزات Connecteam

تسجيل الدخول من أي مكان باستخدام ساعة الوقت وميزات تحديد الموقع الجغرافي في تطبيق الهاتف المحمول

تواصل مع فريقك في الوقت الفعلي عبر الدردشات الفردية أو الجماعية أو محادثات الشركة

إضافة موظفين إلى مجموعات ذكية للتحكم في وصولهم إلى المحتوى والميزات

الثناء على الموظفين أو الفريق وتقديرهم من خلال شارة وملاحظة شخصية

قيود فريق الاتصال

يمكن أن يكون مكلفاً إذا كنت تريد الوصول إلى جميع الوحدات النمطية

هناك تكاملات أصلية محدودة

Connecteam التسعير

الشركات الصغيرة الخطة (لكل وحدة): 0 دولار (10 مستخدمين)

0 دولار (10 مستخدمين) وحدة العمليات: تبدأ من 29 دولاراً شهرياً (30 مستخدماً) + 0.50 دولار شهرياً لكل مستخدم إضافي

تبدأ من 29 دولاراً شهرياً (30 مستخدماً) + 0.50 دولار شهرياً لكل مستخدم إضافي وحدة الاتصالات: تبدأ بسعر 29 دولارًا شهريًا (30 مستخدمًا) + 0.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

تبدأ بسعر 29 دولارًا شهريًا (30 مستخدمًا) + 0.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي وحدة الموارد البشرية والمهارات: تبدأ بسعر 29 دولارًا شهريًا (30 مستخدمًا) + 0.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

تقييمات ومراجعات فريق الاتصال

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 310 تقييمات)

9. ADP القوى العاملة الآن

عبر ADP القوى العاملة الآن ADP Workforce Now هو حل إدارة رأس المال البشري (HCM) للشركات سريعة النمو والمؤسسات الكبيرة. يجمع هذا البديل Rippling البديل جميع وظائف الموارد البشرية تحت سقف واحد - التوظيف، وكشوف المرتبات، وإدارة المواهب، والمزايا، والوقت والحضور، وخدمات إدارة الموارد البشرية.

بالإضافة إلى أنه يتعامل مع كشوف المرتبات العالمية والامتثال في أكثر من 140 دولة. لذا، إذا كان فريقك منتشرًا في جميع أنحاء العالم، فأنت مغطى. ومع تطبيق ADP للهواتف المحمولة، يمكنك التعامل مع مهام الموارد البشرية والبقاء على اتصال مع فريقك من أي مكان. 🌍

ADP أفضل ميزات القوى العاملة الآن

تتبُّع الوقت والحضور باستخدام ميزة التعرُّف على الوجه والمسح الضوئي للأصابع على كشك ADP (جهاز ADP لتسجيل الوقت) أو تطبيق ADP Time Kiosk

يكتشف الأخطاء في معالجة كشوف المرتبات للحفاظ على الامتثال لحسابات الضرائب الآلية

الوصول إلى مئات التقارير المدمجة التي تغطي التوظيف، وملف المواهب، والإجازات، والمزايا

ربط ADP مع المحاسبة، والتوظيف، والإنتاجية، و برنامج إدارة علاقات العملاء مثل QuickBooks، وZipRecruiter، وSlack، وOracle، وSalesforce

ADP قيود القوى العاملة الآن

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

يقول بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة الثمن

دعم العملاء لا يستجيب في بعض الأحيان

ADP القوة العاملة الآن التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

ADP تقييمات ومراجعات القوى العاملة الآن

ج2: 4.1/5 (أكثر من 3,350 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3,350 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6350 تقييم)

10. يوم العمل

عبر يوم العمل Workday عبارة عن منصة لإدارة الموارد البشرية والمالية للشركات المتوسطة والكبيرة. وهي تساعدك على إدارة العاملين بدوام كامل أو بالساعة أو بعقود عمل في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب الموارد البشرية، يتعامل Workday أيضًا مع الأمور المالية مثل المشتريات والمخزون وتتبع النفقات والمحاسبة. مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 600 عملية تكامل وواجهة برمجة التطبيقات، يمكنك تخصيص Workday إلى تبسيط العمليات التجارية وتدفق البيانات.

يوم العمل أفضل الميزات

تحسين مهارات الموظفين من خلال برامج التدريب

استخدام صوت الموظف لجمع ملاحظات الموظفين ومراقبة صحتهم ورفاهيتهم

الحصول على السلع والخدمات من بائعين متعددين، ومراقبة أدائهم لاتخاذ قرارات الشراء المستقبلية

تتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال باستخدام أي من أكثر من 125 لوحة معلومات قابلة للتخصيص وأكثر من 2,000 تقرير

يوم العمل القيود

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية

قد يمر المستخدمون الجدد بمنحنى تعليمي حاد

يوم العمل الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

يوم العمل التقييمات والمراجعات

ج2: 4.0/5 (1,475+ تقييم)

4.0/5 (1,475+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,300+ تقييم)

حان الوقت لترقية نظام كشوف المرتبات

في حين أن نظام Rippling يتميز بنقاط قوته، إلا أن منصات الرواتب وأدوات الموارد البشرية الأخرى قد تكون مناسبة بشكل أفضل ل تحسين كفاءة العملية في عملك

خذ ClickUp، على سبيل المثال. يمكن تعديل منصة إدارة المشاريع الخاصة به لإدارة عمليات الموارد البشرية والعمليات التجارية الخاصة بك. ويمكنك تخصيصها بشكل أكبر من خلال ربطها بمجموعتك التقنية الحالية وإعداد تدفقات العمل الآلية لإدارة أعمالك بشكل آلي. ⏱️

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