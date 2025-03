أفضل 10 بدائل IFTTT لأتمتة المهام في 2025

هل تمنيت يومًا أن ينجز عملك من تلقاء نفسه؟ إن أدوات مثل If This, Then That (IFTTT) لا تسعى إلى إنجاز عملك، ولكنها بالتأكيد تجعل يوم عملك أسهل. هذا التكامل المتخصص وتطبيق المهام التلقائي يجعل من السهل ربط التطبيقات التي لا تعمل عادةً بشكل جيد معًا، مما يبسط سير عملك ويقلل من الجهد اليدوي.

ولكن مهلاً، IFTTT لا يناسب الجميع. فما هي بدائلك إذن؟

اطلع على هذا الدليل للتعرف على سحر تطبيقات مثل IFTTT، وما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج أتمتة سير العمل، وأفضل بدائل IFTTT لعام 2024.

## ما هو IFTTT؟ IFTTT هي أداة أتمتة شائعة تتيح لك إنشاء تطبيقات صغيرة تعمل على أتمتة الإجراءات بين التطبيقات المختلفة التي لا تعمل معًا عادةً. إذا كنت تواجه صعوبة في جعل Google Drive وGmail وGmail وأجهزة Apple تعمل معًا بشكل جيد، فهناك تطبيق IFTTT صغير لذلك. 🙌

عبر IFTTT

تتيح لك أدوات مثل IFTTT أتمتة تدفق البيانات، وعمليات التسليم، والمحفزات بين المنصات. لك الحرية في إنشاء تطبيق صغير مخصص أو الاختيار من بين مئات التطبيقات المعدة مسبقاً.

أنشئ تطبيقات صغيرة لإضافة عملاء محتملين تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء المحتملين SurveyMonkey إلى إدارة علاقات العملاء، أو لشكر متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، أو لتعطيل نظام الأمان الذكي عند عودتك من العمل إلى المنزل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل IFTTT؟

إذا كنت تبحث عن بدائل لـ IFTTT، فأنت تريد شيئًا يحل محل تكامل IFTTT ولكن مع بعض الوظائف الأكثر فائدة. نوصي بالبحث عن ميزات مثل:

واجهة سهلة الاستخدام : يجب أن تكون أدوات الأتمتة بديهية للغاية. اختر المنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تسمح لك بالسحب والإفلات في طريقك إلى النصر. من الجيد أيضًا أن تختار حلًا متوافقًا مع أجهزة ويندوز وأندرويد وأبل حتى لا تقلق بشأن التوافق بين الأجهزة

يجب أن تكون أدوات الأتمتة بديهية للغاية. اختر المنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تسمح لك بالسحب والإفلات في طريقك إلى النصر. من الجيد أيضًا أن تختار حلًا متوافقًا مع أجهزة ويندوز وأندرويد وأبل حتى لا تقلق بشأن التوافق بين الأجهزة التخصيص: تسمح معظم بدائل IFTTT بنوع من التخصيص، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى دفع المزيد من المال مقابل هذه الميزة. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي تحتوي على قوالب تطبيقات جاهزة لتسريع عملية الأتمتة

تسمح معظم بدائل IFTTT بنوع من التخصيص، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى دفع المزيد من المال مقابل هذه الميزة. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي تحتوي على قوالب تطبيقات جاهزة لتسريع عملية الأتمتة أتمتة سير العمل : الأتمتة الخاصة بـ Alexa والأضواء الذكية رائعة وكل شيء، ولكن من الأفضل استخدام الأدوات التي تعمل على أتمتة عملك الفعلي. تغطي أفضل بدائل IFTTT مجموعة من العمليات التجارية، بما في ذلك الموارد البشرية والمبيعات والتسويق وخدمة العملاء

الأتمتة الخاصة بـ Alexa والأضواء الذكية رائعة وكل شيء، ولكن من الأفضل استخدام الأدوات التي تعمل على أتمتة عملك الفعلي. تغطي أفضل بدائل IFTTT مجموعة من العمليات التجارية، بما في ذلك الموارد البشرية والمبيعات والتسويق وخدمة العملاء سهولة الوصول: تجعل تطبيقات الأجهزة المحمولة من السهل إعداد الأتمتة القائمة على المشغلات أثناء تنقلك. وطالما أنك تستخدم نظامًا أساسيًا قائمًا على السحابة، ستتمكن من إدارة الأتمتة في المكتب وأثناء التنقل

## أفضل 10 بدائل ل IFTTT لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لأتمتة يومك؟ تحقق من بدائل IFTTT هذه للعمل بسرعة الضوء.

1. زابير

عبر زابير Zapier هو بديل شائع لـ IFTTT يقدم عددًا مذهلاً من عمليات التكامل والأتمتة عالية الجودة. إنشاء مهام سير عمل مخصصة بأدوات متعددة في أداة إنشاء السحب والإفلات الخاصة به، أو إنشاء تطبيقاتك الخاصة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. يمكنك إنشاء عملاء محتملين مخصصين ولوحات معلومات بوابة العميل مع إعداد Zapier الصحيح.

Zapier أفضل الميزات

أنشئ اتصالات Zapier لتخزين بياناتك وتحديثها والعمل عليها باستخدام جداول Zapier

إنشاء روبوت محادثة مخصص للذكاء الاصطناعي

دمج أدوات مثل OpenAI مع تطبيقاتك الحالية

تحويل التواريخ والعملات والنصوص تلقائيًا إلى التنسيقات المفضلة لديك

Zapier القيود

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب تحرير Zaps بعد إنشائها

يقول العديد من المستخدمين أن عدد أتمتة المهام المضمنة في كل اشتراك غير كافٍ

Zapier التسعير

خطة مجانية مقابل 100 مهمة شهريًا

مقابل 100 مهمة شهريًا المبتدئين: 19.99 دولارًا شهريًا مقابل 750 مهمة

19.99 دولارًا شهريًا مقابل 750 مهمة احترافية: 49 دولارًا شهريًا ل 2,000 مهمة

49 دولارًا شهريًا ل 2,000 مهمة الفريق: 69 دولارًا/شهرًا مقابل 2,000 مهمة

69 دولارًا/شهرًا مقابل 2,000 مهمة الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

زابيير تقييمات ومراجعات

G2: 4.5/5 (1,100+ تقييم)

4.5/5 (1,100+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,700+ تقييم)

2. أتمتة الطاقة

عبر مايكروسوفت هل يعتمد فريقك بالكامل على منتجات مايكروسوفت؟ Power Automate هو بديل مايكروسوفت لـ IFTTT، والذي يجمع بين ميزات التعليمات البرمجية المنخفضة والذكاء الاصطناعي لأتمتة شاملة للغاية. إنه ليس سهل الاستخدام مثل بدائل IFTTT الأخرى، لكن Microsoft Power Automate مناسب تمامًا للفرق الأكثر تقنية التي تحتاج إلى ميزات محددة للغاية.

أتمتة الطاقة أفضل الميزات

استخدام Copilot AI لإنشاء عمليات الأتمتة أو تحريرها أو توسيعها

تعمل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) على أتمتة الأنظمة القديمة

تعمل أتمتة العمليات الرقمية (DPA) على أتمتة جميع الخدمات التي تعمل إما في أماكن العمل أو على السحابة

إمّا إنشاء مهام سير عمل Power Automate المخصصة الخاصة بك أو الاختيار من مجموعة القوالب الجاهزة الخاصة بها

أتمتة الطاقة القيود

يعد Power Automate Power Automate جزءًا من نظام Microsoft البيئي، لذلك من المنطقي استخدامه فقط إذا كنت تعمل حصريًا ضمن منتجات Microsoft

يتمنى بعض المستخدمين أن تتكامل المنصة مع المزيد من التطبيقات

أتمتة الطاقة الأسعار

أتمتة الطاقة القسط: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة أتمتة الطاقة العملية: 150 دولارًا شهريًا لكل روبوت

القوة أتمتة الطاقة التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 380 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 380 تقييم) Capterra: 4.4/5 (170+ تقييم)

3. لاما لاب أوتوماتيكي

عبر لاما لاب لا تدع الاسم اللطيف يخدعك: يقدم LlamaLab بديل IFTTT قوي جدًا (ومجاني). لا يحتوي على العديد من الميزات، ولكنه مثالي إذا كنت تريد تطبيق أتمتة بدون كل الميزات الرائعة.

قم ببناء عمليات مرئية في واجهة على غرار المخطط الانسيابي تأتي مع 380 كتلة بناء من البوابة. 🦙

LlamaLab أتمتة أفضل الميزات

دمج التطبيقات عبر واجهات برمجة التطبيقات الإضافية أو HTTP وخطافات الويب

نسخ تدفقات المستخدمين الآخرين المعدة مسبقًا إلى تعزيز الإنتاجية ادمج LlamaLab Automate مع هاتفك لإدارة الصور أو تسجيل الصوت والفيديو أو إرسال الرسائل النصية - تلقائيًا

يتمتع LlamaLab بالقدرة على تفعيل المشغلات بناءً على مئات الظروف، بما في ذلك الوقت من اليوم أو موقعك

LlamaLab أتمتة القيود

متاح فقط لأجهزة أندرويد

لا يمكنك الإبلاغ عن المشكلات إلا عبر Reddit أو منتدى LlamaLabs

مختبر اللاما أتمتة الأسعار

مجاني

مختبر اللاما أوتوماتيكي تقييمات ومراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. صنع

عبر اصنع Make عبارة عن منصة مرئية بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات. لقد صمموا واحدة من أكثر الأدوات بديهية في اللعبة، لذلك إذا كنت تريد عائقًا منخفضًا للدخول، فقد يكون هذا هو بديل IFTTT المناسب لك.

أنشئ مهام سير عمل لا متناهية بالسحب والإفلات تعمل في الوقت الفعلي أو وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا باستخدام هذه المنصة المبسطة.

جعل أفضل الميزات

وضع علامة بيضاء على منصة Make لتقديم الأتمتة لعملائك أو عملائك

يأتي Make مع آلاف التطبيقات المبنية مسبقًا، ولكنك حر في تخصيص تطبيقاتك الخاصة أيضًا

أضف عبارات شرطية إلى تحسين سير العمل هل أنت خائف من خروج الأمور عن المسار الصحيح؟ قم بإعداد سير عمل بديل في حالة فشل أحد المشغلات الخاصة بك



إجراء القيود

يتمنى بعض المستخدمين أن يقدم برنامج Make Make تسعيرًا على مقياس متدرج بدلاً من التسعير حسب العملية

ويقول آخرون إن "ميك" يحتاج إلى وثائق دعم أقوى

مكِّن التسعير

الإصدار المجاني

النسخة الأساسية: 9 دولارات شهريًا مقابل 10,000 عملية، تُدفع سنويًا

9 دولارات شهريًا مقابل 10,000 عملية، تُدفع سنويًا الإصدار الاحترافي: 16 دولارًا شهريًا مقابل 10,000 عملية، تُدفع سنويًا

16 دولارًا شهريًا مقابل 10,000 عملية، تُدفع سنويًا الفرق: 29 دولارًا/شهرًا مقابل 10,000 عملية، تُدفع سنويًا

29 دولارًا/شهرًا مقابل 10,000 عملية، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

جعل التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

5. ليدس بريدج

عبر ليدس بريدج LeadsBridge هو نوع مختلف من أدوات الأتمتة. وهي تركز بشكل أكبر على منصة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتربطها بمصادر العملاء المحتملين بدءاً من موقعك الإلكتروني إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

لن تستفيد جميع الأقسام من هذه الأداة، ولكنها توفر الكثير من الوقت لفرق المبيعات وخدمة العملاء والتسويق التي تعمل بشكل متكرر في Salesforce أو HubSpot.

أفضل ميزات LeadsBridge

إعادة استهداف الجماهير المخصصة تلقائيًا من CRM الخاص بك

دمج بيانات التتبع عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت

طلب تكامل مخصص من LeadsBridge إذا لم يكن لديهم الاتصال الذي تحتاجه

لدى LeadsBridge عمليات تكامل خاصة بالصناعة، مثل Oracle وMySQL، أكثر من بدائل IFTTT الأخرى

قيود قيود LeadsBridge

تم تصميم LeadsBridge خصيصًا للإعلان والتسويق والمبيعات، لذلك إذا لم يكن هذا هو مجال عملك، فمن المحتمل ألا تحصل على قيمة من المنصة

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات طويلة بين عمليات نقل البيانات

LeadsBridge التسعير

مجاناً

مبتدئ: 22 دولارًا شهريًا ل 800 عميل متوقع، يتم دفعها سنويًا

22 دولارًا شهريًا ل 800 عميل متوقع، يتم دفعها سنويًا المحترف: 60 دولارًا شهريًا ل 2,000 عميل محتمل، يتم دفعها سنويًا

60 دولارًا شهريًا ل 2,000 عميل محتمل، يتم دفعها سنويًا الشركات:999 دولارًا شهريًا للعملاء المحتملين المخصصين، يتم احتسابها سنويًا

تقييمات ومراجعات ليدز بريدج

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

6. Notion/Automate.io

عبر فكرة استوعبت شركة Notion Automate.io لإضافة المزيد من القيمة إلى مشروعها الشامل لإدارة المشاريع وتدوين الملاحظات العملاقة. أتمتة المهام الشاقة مع عمليات تسليم المشروع وإدارة قواعد البيانات والمزيد لتقليل المتاعب وزيادة الوقت اللازم لتحقيق القيمة.

نقل/ أتمتة.io أفضل الميزات

يأتي Automate.io مع أكثر من 200 عملية تكامل

إنشاء قوالب متكررة لإنشاء إدخالات قاعدة البيانات تلقائيًا دون تدخل بشري

إنشاء أتمتة سير العمل في Notion وجعلها متاحة في لوحة التحكم الخاصة بك بضغطة زر قابلة للتخصيص

استخدم قوالب المحور لجلب جميع وثائق الأتمتة والتطبيقات والمزيد في صفحة Notion واحدة

NOTION/ Automate.io القيود

أتمتة Notion محدودة مقارنة ببدائل IFTTT الأخرى

يقول العديد من المستخدمين أن Notion يحتاج إلى توثيق أفضل للأتمتة

Notion/ Automate.io التسعير

مجاني

بالإضافة إلى: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

الشركة Automate.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

7. سيليجو

عبر سيليجو تقدم Celigo منصة تكامل كخدمة (iPaaS) لشركات المؤسسات. يجمع بديل IFTTT هذا بين تقنية الذكاء الاصطناعي والأتمتة لأي حالة استخدام تقريبًا، ويتم إعداده بطريقة يسهل الوصول إليها حتى لغير التقنيين.

أفضل ميزات Celigo

تحقق من متجر Celigo Integration Marketplace للحصول على تطبيقات وقوالب تكامل معدة مسبقًا

يأتي Celigo مع أمان على مستوى المؤسسة، بما في ذلك تسجيل الدخول الأحادي (SSO)

إنه مصمم للمستخدمين غير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن سيليجو يسمح أيضًا للمستخدمين التقنيين بتوصيل التعليمات البرمجية المخصصة

توفير الوقت من خلال إعادة استخدام أصول التكامل

قيود سيليجو

يقول بعض المستخدمين إن Celigo يكافح للتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

ويقول آخرون إن معاملات EDI وFTP ضخمة بعض الشيء

سيليجو التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Celigo

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. زوهو فلو

عبر زوهو يحتوي Zoho على مجموعة رائعة من برامج الأعمال، ولكن يمكنك إضافة Zoho Flow إلى اشتراكك إذا كنت تريد عمليات تكامل وأتمتة. ادفع العملاء المحتملين من قائمة متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى نظام إدارة علاقات العملاء، أو أنشئ تذاكر Zendesk تلقائيًا عندما يواجه عميل Shopify مشكلة، أو أرسل رسالة إلى فريقك على Slack عندما تكون هناك مهمة جديدة في Asana - لا حدود لما يمكن أن تصل إليه. 🤩

زوهو فلو أفضل الميزات

استخدم أداة إنشاء السحب والإفلات من Zoho لإنشاء تسلسلات تشغيل متطورة

اختر من مكتبة التدفقات المُنشأة مسبقًا

هل تحتاج إلى شيء أكثر تخصيصًا؟ كتابة التعليمات البرمجية بلغة Zoho الأصلية، Deluge، لإنشاء تدفقات عمل متقدمة

عرض سجل مركزي لسجل مركزي لسجل كل عملية تلقائية

تدفق زوهو القيود

يتمنى بعض المستخدمين لو كان هناك المزيد من البرامج التعليمية والأدلة الإرشادية

يقول آخرون إن اتصالاتهم غير مستقرة

زوهو فلو الأسعار

عادية: 10 دولارات شهريًا لكل مؤسسة، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مؤسسة، تُدفع سنويًا احترافي: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مؤسسة، تُدفع سنويًا

زوهو فلو التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. وركاتو

عبر ووركاتو إذا كنت ترغب في تحقيق التوازن بين عمليات التكامل عالية التقنية وأدوات الأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، فاستخدم Workato. يسمح لك بديل IFTTT هذا بالاختيار من بين أدوات الأتمتة المبنية مسبقًا والملائمة للمبتدئين تطبيقات سير العمل أو التطبيقات والروبوتات المخصصة 🤖

عملاتو أفضل الميزات

روبوتات Workato Copilots هي أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على بناء وصفات أتمتة وموصلات أقوى للأتمتة

استخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعبئة الروبوتات للتعامل مع أي شيء لا يمكن للأتمتة القائمة على المشغلات القيام به

استخدم تطبيقات القوى العاملة لإنشاء تطبيقات مخصصة بدون أي كود برمجي

اختر من بين مكتبة تضم أكثر من 1,200 موصل تم إنشاؤها مسبقًا

Workato القيود

يقول العديد من المستخدمين أن Workato يكافح من أجل إدارة عمليات تكامل المؤسسات الكبيرة

ويقول آخرون إن المنصة تتطلب في الواقع قدراً كبيراً من الترميز

Workato التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

Workato التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 370+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 370+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

10. متكامل

عبر بشكل متكامل Integrately هو الطفل الجديد على الساحة، ولكن هذا البديل ل IFTTT جعل الناس يتحدثون بالفعل. مع وجود أكثر من 8 ملايين تركيبة ممكنة لأكثر من 1100 تطبيق، يعد Integrately مثاليًا لمجموعة من حالات الاستخدام. لن تجد خيار إنشاء اتصالات مخصصة هنا، ولكن يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا إذا كنت في فريق غير تقني لديه احتياجات أساسية.

أفضل ميزات تطبيق Integrately

استخدم Smartconnect لربط تطبيقاتك تلقائياً بنقرة واحدة

إذا واجهتك مشكلة في عملية التكامل، يقدم لك Integrately دعم الدردشة المباشرة

هل ترى تكاملاً مفقوداً؟ أخبر Integrately وسيقومون بإضافة اقتراحك إلى قائمة طلبات الميزات

دمج النماذج الخاصة بك، مزود خدمة البريد الإلكترونيحل إدارة المشروعوالمزيد مع الإعداد البسيط ل Integrately

قيود التكامل

في حين أن Integrately يصف نفسه بأنه أداة لغير التقنيين، يقول العديد من المستخدمين أنك بحاجة إلى مهارات البرمجة لاستكشاف مشاكل الاتصال وإصلاحها

يقول مستخدمون آخرون إنهم كانوا يتمنون لو كان لدى Integrately رسائل خطأ أفضل

إنتيغريتلي الأسعار

مجاني

المبتدئين: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا احترافي 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا النمو: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا الشركات: 239 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

التقييمات والمراجعات المتكاملة

G2: 4.7/5 (أكثر من 580 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 580 تقييم) Capterra: غير متاح

## أخرى أدوات الأتمتة

ستؤدي بدائل IFTTT العشرة المدرجة هنا الكثير من المهام الشاقة نيابةً عنك، لكنها لا تستطيع القيام بكل شيء لعملك. لا يزال عليك القيام بالعمل الفعلي، وهذا يستغرق الكثير من الوقت والموارد.

عندما تحتاج إلى أداة تبسّط يوم عملك بشكل أكبر، استخدم ClickUp، حيث تعمل مساحة العمل الإنتاجية المتكاملة لدينا جنبًا إلى جنب مع حلول الأتمتة لتوفير يوم عملك. ✨

تتبّع جميع مهامك في مهام ClickUp . قم بإنشاء التسلسلات الهرمية والتبعيات لكل مهمة وربط الدردشات والملفات والمستندات والمزيد دون الحاجة إلى مغادرة ClickUp.

يمكنك عرض التبعيات أو إضافتها أو تعيينها أو التعليق عليها بسرعة مباشرةً في مهمة ClickUp

إذا كنت تبحث عن الأتمتة، فلدينا هذه المهام أيضاً. اختر من بين أكثر من 100 أتمتة ClickUp لتغيير حالات المهام، أو تعيين المشاريع، أو إنشاء قوالب. لديك أيضًا حرية إنشاء أتمتة مخصصة، إذا كان ذلك يناسبك أكثر.

عرض الأتمتة النشطة وغير النشطة وإدارتها بسرعة عبر المساحات مع تحديثات المستخدم وأوصافها ClickUp AI يسير بشكل رائع مع الأتمتة. إن الذكاء الاصطناعي الخاص بنا هو أداة الذكاء الاصطناعي الوحيدة في العالم المصممة خصيصاً لتناسب دورك ومهامك. ما عليك سوى إخبار الذكاء الاصطناعي من أنت وما الذي تعمل عليه، وستقوم الروبوتات بالأعمال الشاقة نيابةً عنك. ثِق بأداة الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء تقارير دعم العملاء، أو تلخيص النصوص، أو تحرير النسخ.

استخدم أداة ClickUp AI لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

أفضل ميزات #### أفضل ميزات ClickUp

احتفظ بجميع المعارف والملاحظات وجداول الأعمال في مكان واحد باستخدام مستندات ClickUp التعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي مع ClickUp Whiteboard وتحويل أفكارك الكبيرة إلى مشاريع بنقرة واحدة

أنشئ لوحات معلومات مخصصة باستخدام انقر فوق الأهداف تسريع يوم عملك باستخدامقوالب ClickUp قيود النقر فوق القوالب

ClickUp AI متاح فقط على الخطط المدفوعة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات المفيدة، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للمبتدئين في العثور على طريقهم في المنصة

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

## دفق يومك مع الكل في واحد منصة الأتمتة

نحن نحب مكدس التكنولوجيا لدينا، ولكن هذه التكنولوجيا لا تتناسب دائمًا مع بعضها البعض. بدائل IFTTT هي حل رائع لسد الفجوة بين التطبيقات، على الرغم من أنها ليست الحل الأمثل. لا يزال عليك التنقل بين المنصات وبرامج تتبع الأهداف و إدارة المهام

ألم يحن الوقت لجمع كل شيء في منصة واحدة؟ يجمع ClickUp بين المهام والمشاريع والمستندات والقوالب والأتمتة والمزيد في مكان واحد. يمكنك القول أننا الحزمة الكاملة. 🎁

ولكن ليس عليك أن تثق بكلامنا. أنشئ مساحة عمل ClickUp مجانًا لترى منصتنا أثناء العمل. جربها بنفسك: اشترك في ClickUp الآن.