أفضل 10 بدائل لإدارة علاقات العملاء النحاسية في عام 2025

على الرغم من أن Copper CRM قد أثبت نفسه كلاعب موثوق به في سوق إدارة علاقات العملاء الخاصة بالمبيعات، إلا أنه قد لا يلبي احتياجاتك الخاصة بشكل كامل. لقد كانت هناك تحديات في تلبية المتطلبات الفريدة لفرق المبيعات الحديثة، إلى جانب العديد من المشكلات التي قد تؤثر على تجربتك.

على سبيل المثال، واجهت Copper انتقادات بسبب جودة خدمة العملاء وسياسة الإلغاء التي وجدها بعض المستخدمين محبطة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يوفر توافقه مع البرامج غير التابعة لـ Google التجربة الأكثر سلاسة، خاصةً لمستخدمي Outlook.

وبدلاً من التعامل مع القيود المحتملة مثل عدم كفاية دعم العملاء أو تحديات التكامل، يجب استكشاف البدائل خيارات إدارة علاقات العملاء التي تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات فريق المبيعات لديك قد تكون مفيدة.

فيما يلي 10 بدائل لمساعدتك في العثور على البديل المثالي. لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل CRM النحاسية؟

فيما يلي بعض الميزات المهمة التي لا يمكنك تفويتها عند اختيار CRM:

إدارة بيانات العملاء: يجب أن يقوم نظام إدارة علاقات العملاء بتخزين وإدارة معلومات العملاء بكفاءة. معرفة عملائك بشكل جيد يحسن الاحتفاظ بالعملاء. فهم وتتبع إجراءاتهم، وتصنيف جهات الاتصال، واستخدام التفاعلات السابقة. الاستفادة من ذلك سيجعلهم أكثر تقبلاً لعروضك

يجب أن يقوم نظام إدارة علاقات العملاء بتخزين وإدارة معلومات العملاء بكفاءة. معرفة عملائك بشكل جيد يحسن الاحتفاظ بالعملاء. فهم وتتبع إجراءاتهم، وتصنيف جهات الاتصال، واستخدام التفاعلات السابقة. الاستفادة من ذلك سيجعلهم أكثر تقبلاً لعروضك تحليلات الأداء: تحتوي العديد من برامج إدارة علاقات العملاء الحديثة على أفضل أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يحلل أداءك خلال فترة السباق. سيعرض لك تقارير مفصلة بشأن خطوط الأنابيب الخاصة بك، ومعدلات توليد العملاء المحتملين ومعدلات التحويل، وغيرها من التفاصيل الحيوية ويوفر رؤى قائمة على البيانات لفرق المبيعات لديك لتحطيم حصصهم

تحتوي العديد من برامج إدارة علاقات العملاء الحديثة على أفضل أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يحلل أداءك خلال فترة السباق. سيعرض لك تقارير مفصلة بشأن خطوط الأنابيب الخاصة بك، ومعدلات توليد العملاء المحتملين ومعدلات التحويل، وغيرها من التفاصيل الحيوية ويوفر رؤى قائمة على البيانات لفرق المبيعات لديك لتحطيم حصصهم إمكانيات التكامل: معظم الشركات لديها تطبيقات حالية استثمرت فيها بشكل كبير، وترغب في مزامنة إدارة علاقات العملاء معها. ابحث عن إدارة علاقات العملاء ذات قدرات تكامل سلسة تدعم تطبيقات متعددة

معظم الشركات لديها تطبيقات حالية استثمرت فيها بشكل كبير، وترغب في مزامنة إدارة علاقات العملاء معها. ابحث عن إدارة علاقات العملاء ذات قدرات تكامل سلسة تدعم تطبيقات متعددة الأتمتة: قلل العبء على ممثليك بشكل كبير باستخدام أتمتة المبيعات الميزات. قم بتسجيل العملاء المحتملين تلقائيًا، والمتابعة في الوقت المحدد، وتبسيط مسار المبيعات، وتقليل وقت الاستجابة وحل المشكلات باستخدام روبوتات الدردشة الآلية، وما إلى ذلك. التركيز على المهام التي تتطلب لمسة إنسانية

قلل العبء على ممثليك بشكل كبير باستخدام أتمتة المبيعات الميزات. قم بتسجيل العملاء المحتملين تلقائيًا، والمتابعة في الوقت المحدد، وتبسيط مسار المبيعات، وتقليل وقت الاستجابة وحل المشكلات باستخدام روبوتات الدردشة الآلية، وما إلى ذلك. التركيز على المهام التي تتطلب لمسة إنسانية دعم متقدم لتجربة العملاء: يجب أن يكون الهدف الأساسي لإدارة علاقات العملاء الحديثة هو توفير أفضل تجربة للعملاء. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أنظمة التذاكر المتقدمة، والدعم متعدد القنوات، والدردشة المباشرة، وإنشاء قاعدة معرفية

يجب أن يكون الهدف الأساسي لإدارة علاقات العملاء الحديثة هو توفير أفضل تجربة للعملاء. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أنظمة التذاكر المتقدمة، والدعم متعدد القنوات، والدردشة المباشرة، وإنشاء قاعدة معرفية الميزات التعاونية: يجب أن يسمح نظام إدارة علاقات العملاء المناسب لأعضاء فريقك عبر الأقسام المختلفة بالتنسيق والتعاون. تخيل عدم الاضطرار إلى التعامل مع المشكلات المكررة بسبب سوء التواصل ومشاركة جميع معلومات عملائك وتحديثها في الوقت الفعلي على منصة واحدة على مستوى المؤسسة

## أفضل 10 بدائل نحاسية لإدارة علاقات العملاء لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

إدارة العملاء وخطوط المبيعات وعناصر الإجراءات والمزيد باستخدام ClickUp CRM

ClickUp من بين أكثر بدائل إدارة علاقات العملاء النحاسية تنوعًا. مع تركيزها الأساسي على تنسيق الفريق وإدارة المشاريع، طورت ClickUp حلاً استثنائيًا لإدارة علاقات العملاء من خلال إنشاء العديد من قوالب CRM. تصور بشكل فعال كل خطوة من خطوات خط أنابيب المبيعات لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. لم يكن إنشاء سير عمل إدارة علاقات العملاء مع ClickUp أسهل من أي وقت مضى.

استخدام قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لتخطيط سير عمل إدارة علاقات العملاء أتمتة سير العمل في ClickUp Whiteboards

أفضل ميزات #### ClickUp

تصور خط الأنابيب: احصل على رؤية شاملة لخطوط المبيعات لديك باستخدام إمكانيات التصور القوية التي يوفرها ClickUp. تنقّل في خطوط أنابيب المبيعات ومشاركة العملاء والطلبات من خلال أكثر من 10 طرق عرض قابلة للتكيف بدرجة كبيرة. من طريقة عرض القائمة الكلاسيكية إلى طريقة العرض الديناميكية لوحة كانبان وطريقة عرض الجدول المنظم، يمكنك تتبع حساباتك وإدارتها بسهولة بالمرونة التي تحتاجها

احصل على رؤية شاملة لخطوط المبيعات لديك باستخدام إمكانيات التصور القوية التي يوفرها ClickUp. تنقّل في خطوط أنابيب المبيعات ومشاركة العملاء والطلبات من خلال أكثر من 10 طرق عرض قابلة للتكيف بدرجة كبيرة. من طريقة عرض القائمة الكلاسيكية إلى طريقة العرض الديناميكية لوحة كانبان وطريقة عرض الجدول المنظم، يمكنك تتبع حساباتك وإدارتها بسهولة بالمرونة التي تحتاجها قوالب النقر فوق القوالب: التوظيفقوالب ClickUp المعدة مسبقًا لتصميم تدفقات عمل CRM فعالة لإدارة علاقات العملاء. هذه القوالب القوالب تأتي مع 7 حالات و 5 أنواع عرض، بما في ذلك عرض الجدول الزمني، وعرض دليل المبيعات، وعرض تفاصيل الحساب، وعرض القائمة، وعرض الصفقات المغلقة

التوظيفقوالب ClickUp المعدة مسبقًا لتصميم تدفقات عمل CRM فعالة لإدارة علاقات العملاء. هذه القوالب القوالب تأتي مع 7 حالات و 5 أنواع عرض، بما في ذلك عرض الجدول الزمني، وعرض دليل المبيعات، وعرض تفاصيل الحساب، وعرض القائمة، وعرض الصفقات المغلقة الميزات التعاونية: اجعل فريقك يعمل بانسجام تام باستخدام الميزات التعاونية الممتازة في ClickUp CRM . مع نظام أساسي موحد يتم تحديثه في الوقت الفعلي، ودّع أي سوء تواصل بين أعضاء فريقك

اجعل فريقك يعمل بانسجام تام باستخدام الميزات التعاونية الممتازة في ClickUp CRM . مع نظام أساسي موحد يتم تحديثه في الوقت الفعلي، ودّع أي سوء تواصل بين أعضاء فريقك أتمتة المهام: استفد من أتمتة ClickUp والذكاء الاصطناعي لتحقيق التآزر المثالي خلال دورات المبيعات الخاصة بك. قم بتعيين المهام بسلاسة في كل مرحلة من مراحل خط أنابيبك، وابدأ تحديثات الحالة حسب النشاط، وأعد ترتيب الأولويات للإشارة إلى فريقك إلى النقطة المحورية التالية باستخدام الأتمتة. وهذا يقلل من الأخطاء البشرية بشكل كبير ويوفر الكثير من الوقت

استخدم ClickUp AI لإنشاء تحديثات المهام والملخصات والمزيد تلقائيًا بضغطة زر واحدة

تحليل البيانات: قم بصياغة وجهات نظر ثاقبة لمراقبة المقاييس مثل القيمة الدائمة للعميل ومتوسط أحجام الصفقات دون عناء. باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من بيانات العملاء ويمكنك استخدامها لاكتساب رؤى قائمة على البيانات فيما يتعلق بالخطوات التالية لعملياتك التجارية

قيود ClickUp

يمكن استخدام بعض الإصلاحات الطفيفة للأخطاء

تحتاج وظيفة البحث إلى تحسين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات Salesforce هو أحد أكثر حلول إدارة علاقات العملاء شيوعًا للشركات كبيرة الحجم. فهو يحتوي على عمليات تكامل ممتازة محلية الصنع تعمل بسلاسة مع برامجك الحالية.

إن Salesforce Lighting و Salesforce Sales Cloud و Salesforce AppExchange هي أدوات تساعدك على استخلاص الإمكانات الكاملة لإدارة علاقات العملاء لديك وتخصيصها بشكل لا نهائي لتناسب احتياجاتك.

أفضل ميزات قوة المبيعات

لوحات المعلومات الديناميكية والتقارير المخصصة: قم بتخصيص Salesforce حسب رغبتك من خلال ميزات التخصيص المرنة. عدّل لوحة التحكم أثناء التنقل لتتناسب مع تفضيلاتك الفريدة ومتطلباتك الوظيفية. صمم تقارير مخصصة للتركيز على التفاصيل الدقيقة التي تريد أن تراها

قم بتخصيص Salesforce حسب رغبتك من خلال ميزات التخصيص المرنة. عدّل لوحة التحكم أثناء التنقل لتتناسب مع تفضيلاتك الفريدة ومتطلباتك الوظيفية. صمم تقارير مخصصة للتركيز على التفاصيل الدقيقة التي تريد أن تراها تكامل البريد الإلكتروني مع Salesforce Lightning: قم بتبسيط عملية تطوير تطبيقك وعملية المبيعات مع تكامل Salesforce Lightning. يساعدك إطار العمل القائم على المكونات القابلة للتخصيص بالكامل على زيادة الإنتاجية وتصميم التطبيقات بشكل أسرع

قم بتبسيط عملية تطوير تطبيقك وعملية المبيعات مع تكامل Salesforce Lightning. يساعدك إطار العمل القائم على المكونات القابلة للتخصيص بالكامل على زيادة الإنتاجية وتصميم التطبيقات بشكل أسرع سحابة المبيعات: وحِّد جميع معلومات عملائك على منصة واحدة مع سحابة المبيعات. استفد من ميزات التسويق وتوليد العملاء المحتملين والمبيعات وخدمة العملاء وتحليلات الأعمال لتعزيز المبيعات والإنتاجية

قيود قوة المبيعات

اشتكى المستخدمون من أن إعادة تصميم 2019 يجعل الوصول إليها أقل سهولة وأبطأ

يجب تضمين الإعداد والتثبيت في السعر

الحقول والمعايير المحدودة وغير البديهية أثناء إنشاء التقرير

قد تحتاج واجهة المستخدم إلى بعض التحسينات

غير مناسب للشركات الصغيرة بسبب السعر

تسعير Salesforce

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 105 دولار/شهريًا لكل مستخدم

105 دولار/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 190 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

190 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 355 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات قوة المبيعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

3. سكر CRM

عبر SugarCRM يحتوي SugarCRM على العديد من الميزات المبتكرة التي تساعدك في الوصول إلى مجموعة سكانية أوسع. يعد الدعم متعدد اللغات ومتعدد العملات إحدى الميزات البارزة عندما يتعلق الأمر بالتواصل.

آخر فريد من نوعه في CRM هو Sugar Connector الذي يدمج الميزات والتطبيقات الضرورية مباشرة في واجهة Sugar CRM.

أفضل ميزات SugarCRM أفضل ميزات

دعم متعدد اللغات ومتعدد العملات: يمكنك الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع مع ميزات SugarCRM متعددة اللغات والعملات. فهو يدعم 38 لغة والعديد من خيارات العملات. تبسيط الترجمة وتحويل العملات بين فرق المبيعات والعملاء

يمكنك الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع مع ميزات SugarCRM متعددة اللغات والعملات. فهو يدعم 38 لغة والعديد من خيارات العملات. تبسيط الترجمة وتحويل العملات بين فرق المبيعات والعملاء أنظمة إدارة عروض الأسعار: تسريع صفقاتك وتبسيط دورة المبيعات بأكملها باستخدام برنامج CRM لعرض الأسعار

تسريع صفقاتك وتبسيط دورة المبيعات بأكملها باستخدام برنامج CRM لعرض الأسعار تدفقات النشاط: تمكين التعاون بين مستخدمي CRM الخاص بك مع إعدادات المشاركة المخصصة. تقدم تدفقات نشاط Sugar CRM مباشرةً أحدث المعلومات ذات الصلة لأعضائك على الواجهة. وهذا يسمح لهم بالتعلم والتصرف بكفاءة

تمكين التعاون بين مستخدمي CRM الخاص بك مع إعدادات المشاركة المخصصة. تقدم تدفقات نشاط Sugar CRM مباشرةً أحدث المعلومات ذات الصلة لأعضائك على الواجهة. وهذا يسمح لهم بالتعلم والتصرف بكفاءة موصل Sugar Connector: اجمع التطبيقات الضرورية معًا لإنشاء بيئة برمجية سلسة مع Sugar Connector. فهو يوصلك بالتطبيقات الضرورية مثل DocuSign. يتيح لك تغذية البيانات مباشرة في قنوات Slack

قيود إدارة علاقات العملاء من Sugar CRM

ميزة حملة البريد الإلكتروني ليست بديهية

الأعطال المتكررة تجعل المستخدمين يشتكون

يأتي إنشاء لوحات المعلومات الشخصية مصحوبًا بمنحنى تعليمي حاد

ميزة البحث العام معيبة في بعض الأحيان

تسعير Sugar CRM

السوق: 1,000 دولار شهريًا ل 10 آلاف جهة اتصال

1,000 دولار شهريًا ل 10 آلاف جهة اتصال البيع: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخدمة: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 85 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 3.8/5 (أكثر من 600 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. هب سبوت

عبر هبسبوت يتم تسويق HubSpot على أنه نموذج CRM قابل للتطوير بلا حدود، ويتميز HubSpot بميزات فريدة لفرق المبيعات التي تضم عددًا قليلاً من الأشخاص والمؤسسات التي تضم آلاف الموظفين.

تجعل ميزة الاستهداف السلوكي الخاصة به توليد العملاء المحتملين أمرًا سهلاً وتحسن بشكل كبير من رضا العملاء. كما أنه يحتوي على إمكانات CPQ التي تبسط عملية تحديد الأسعار وتوليد عروض الأسعار.

أفضل ميزات HubSpot

الاستهداف السلوكي: التخصيص الحملات التسويقية وبرامج التوعية باستخدام المتراكمة العميل البيانات. يمكنك الوصول إلى عملائك بالطرق التي يفضلونها مع برنامج الاستهداف السلوكي من HubSpot استنادًا إلى مقاييس مثل مشاركة العملاء وسجل التفاعل

التخصيص الحملات التسويقية وبرامج التوعية باستخدام المتراكمة العميل البيانات. يمكنك الوصول إلى عملائك بالطرق التي يفضلونها مع برنامج الاستهداف السلوكي من HubSpot استنادًا إلى مقاييس مثل مشاركة العملاء وسجل التفاعل برنامج البريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات: قم بتبسيط عملية إرسال البريد الإلكتروني وخفف العبء عن أعضائك من خلال أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات باستخدام HubSpot. إنشاء وإرسال الإيصالات، وعروض الأسعار، ورسائل التأهيل، وما إلى ذلك تلقائيًا

قم بتبسيط عملية إرسال البريد الإلكتروني وخفف العبء عن أعضائك من خلال أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات باستخدام HubSpot. إنشاء وإرسال الإيصالات، وعروض الأسعار، ورسائل التأهيل، وما إلى ذلك تلقائيًا إمكانيات CPQ: استخدم برنامج التهيئة والتسعير والاقتباس (CPQ) من HubSpot للبقاء في المقدمة وتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك. قم بتكوين المنتجات وتحديد سعرها المحتمل في السوق وإنتاج عروض الأسعار دفعة واحدة

قيود HubSpot

لم يتم تطوير وظيفة ABM بشكل جيد

قد تواجه الشركات الصغيرة صعوبات في مواكبة الأسعار المرتفعة

خيارات تصميم محدودة عندما يتعلق الأمر برسائل البريد الإلكتروني

يحتاج HubSpot Marketing Hub إلى قدرات تكامل أفضل

تسعير HubSpot

مجاني للأبد

المحترفين: 1,600 دولار شهريًا لكل مستخدم

1,600 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 5,000 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات هاب سبوت

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

5. تقارب

عبر التقارب Affinity هو أحد البدائل النحاسية الفريدة من نوعها لإدارة علاقات العملاء بسبب نموذج ذكاء العلاقات. فهو يركز في المقام الأول على بناء قنوات الشبكة للوصول إلى الأفراد ذوي الأولوية العالية الذين يولدون عملاء محتملين ذوي جودة عالية لشركتك.

باتباع هذا الموضوع، فإن CRM يسجل تلقائيًا جميع بيانات مشاركة العملاء للمستقبل التواصل التكتيكات

أفضل ميزات التقارب

ذكاء العلاقات: استفد من ذكاء العلاقات في Affinity لجمع الرؤى من قنوات التواصل الخاصة بك دون عناء. تتبع بسلاسة المسار الأكثر كفاءة للأفراد الرئيسيين الذين يلعبون دورًا محوريًا في اكتشاف الصفقات ذات الأولوية العالية وإدارتها وإتمامها

استفد من ذكاء العلاقات في Affinity لجمع الرؤى من قنوات التواصل الخاصة بك دون عناء. تتبع بسلاسة المسار الأكثر كفاءة للأفراد الرئيسيين الذين يلعبون دورًا محوريًا في اكتشاف الصفقات ذات الأولوية العالية وإدارتها وإتمامها سجلات إدارة علاقات العملاء الآلية: قل وداعًا للسجلات اليدوية إدخال البيانات الصداع. توفر ميزة سجلات إدارة علاقات العملاء الآلية في Affinity وقتًا ثمينًا لأنها تلتقط كل تفاعل دون عناء. شاهده وهو ينشئ سجلات مخصصة مع سجل شامل للتفاعلات مع شركتك

قيود أفينيتي

يتباطأ نظام CRM عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

تشغل الوظيفة الإضافية GSuite مساحة كبيرة على الشاشة

تأتي إدارة لوحة معلومات الويب مع منحنى تعليمي كبير

يطلب المستخدمون الحصول على بعض الميزات المتقدمة الأساسية في الإصدارات التجريبية

تسعير التقارب

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التقارب

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. زوهو CRM

عبر زوهو CRM يدور Zoho CRM حول الأتمتة وتمكين الشركاء. فهو يعمل على أتمتة المهام العادية وعمليات المبيعات الروتينية، مما يجعله أحد أفضل بدائل إدارة علاقات العملاء النحاسية.

وعلاوة على ذلك، تتيح ميزة بوابة الشركاء المتميزة لجميع أصحاب المصلحة المساهمة بشكل هادف في المشروع مع البقاء على اطلاع دائم بجميع التطورات.

أفضل ميزات Zoho CRM

أتمتة المبيعات الروتينية: تخلص من رتابة عمليات البيع المتكررة باستخدام نظام أتمتة المبيعات الروتينية من Zoho. دع البرنامج يقوم بالأعباء الثقيلة ووفر ساعات ثمينة لأعضاء فريقك

تخلص من رتابة عمليات البيع المتكررة باستخدام نظام أتمتة المبيعات الروتينية من Zoho. دع البرنامج يقوم بالأعباء الثقيلة ووفر ساعات ثمينة لأعضاء فريقك بوابات الشركاء: امنح شركاءك وصولاً منسقًا وهادفًا لإنشاء ورعاية العملاء المحتملين وإدارة المخزون وعرض جهات الاتصال الخاصة بهم. يمكنك تنمية أعمالك والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع أصحاب المصلحة

امنح شركاءك وصولاً منسقًا وهادفًا لإنشاء ورعاية العملاء المحتملين وإدارة المخزون وعرض جهات الاتصال الخاصة بهم. يمكنك تنمية أعمالك والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع أصحاب المصلحة دعم القنوات المتعددة: تواصل مع عملائك على منصاتهم المفضلة باستخدام سجل Zoho الشامل وبيانات المشاركة. حافظ على التركيز على العميل لتجنب أي احتكاك محتمل وضمان تلقي رسائلك دون أن يتم الإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها

قيود Zoho CRM

يحتاج إلى وظيفة استيراد بيانات أفضل عبر Excel CSV

منحنى التعلم الحاد أثناء عملية الإعداد

يفتقر إلى التكامل في قسم التكامل عند مقارنته بأدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير زوهو CRM

عادي: 14 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا

14 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا احترافي: 23 دولارًا/مستخدم/شهرًا

23 دولارًا/مستخدم/شهرًا المؤسسة: 40 دولارًا/مستخدم/شهريًا

40 دولارًا/مستخدم/شهريًا أقصى حد: 52 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4/5 (أكثر من 2500 تقييم)

4/5 (أكثر من 2500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6530 تقييم)

7. إدارة علاقات العملاء باختصار

عبر إدارة علاقات العملاء باختصار يوفر Nutshell CRM دعمًا قويًا للتسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال ميزاته المتكاملة، مع التركيز على إدارة العملاء المحتملين بكفاءة. تتضمن المنصة ميزات متقدمة للتسويق عبر البريد الإلكتروني وإمكانيات قوية لإنشاء التقارير. اعتبر Nutshell CRM أفضل بديل نحاسي لإدارة علاقات العملاء للتسويق عبر البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Nutshell CRM أفضل ميزات Nutshell CRM

إعداد التقارير المتقدمة: أطلق العنان لرؤى قيّمة حول أداء فريقك وأداء منتجك مع ميزة إعداد التقارير المتقدمة في Nutshell. صممها وفقًا لاحتياجاتك، وحدد مجالات التحسين، وأنشئ مخططات جاهزة للعرض التقديمي لاجتماعك القادم دون عناء. اصنع قرارات قائمة على البيانات بكل سهولة

أطلق العنان لرؤى قيّمة حول أداء فريقك وأداء منتجك مع ميزة إعداد التقارير المتقدمة في Nutshell. صممها وفقًا لاحتياجاتك، وحدد مجالات التحسين، وأنشئ مخططات جاهزة للعرض التقديمي لاجتماعك القادم دون عناء. اصنع قرارات قائمة على البيانات بكل سهولة النماذج الذكية: قم بتبسيط عملية جمع المعلومات باستخدام النماذج الذكية من Nutshell CRM. التقط عملاء محتملين من موقعك الإلكتروني في دقائق. قابلة للتخصيص بسهولة ومزامنة بيانات العملاء تلقائيًا مع Nutshell. تبسيط، وجمع، وقهر

قم بتبسيط عملية جمع المعلومات باستخدام النماذج الذكية من Nutshell CRM. التقط عملاء محتملين من موقعك الإلكتروني في دقائق. قابلة للتخصيص بسهولة ومزامنة بيانات العملاء تلقائيًا مع Nutshell. تبسيط، وجمع، وقهر التسويق عبر البريد الإلكتروني المدمج: عزز التواصل مع التسويق عبر البريد الإلكتروني في Nutshell. اختر القوالب أو صمم القوالب الخاصة بك للرسائل الإخبارية وعمليات البث والتسلسلات التنقيطية. الوصول إلى العملاء بشكل أسرع وأكثر إقناعًا

قيود Nutshell CRM

يحتاج إلى تحسين وظيفة مرفقات البريد الإلكتروني المتعددة

يحتاج إلى المزيد من خيارات التذكير بالأنشطة

البحث المتقدم غير متوفر ولا يقدم نتائج دقيقة

بعض الميزات مفقودة من تطبيق الجوال

تسعير إدارة علاقات العملاء باختصار

التأسيسية: 16 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قوة الذكاء الاصطناعي: 52 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

52 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 67 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء باختصار

G2: 4.2/5 (أكثر من 890 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 890 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 440 تقييم)

8. بيبيدرايف

عبر Pipedrive يتيح لك Pipedrive، باعتباره نظام إدارة علاقات العملاء الأصلي لإدارة المبيعات، تتبع تحركات عملائك عند زيارتهم لموقعك الإلكتروني.

تعرّف على متى وأين وكيف يتفاعل عملاؤك مع منتجاتك وخدماتك لتوفير تجارب عملاء منسقة مع Pipedrive. استخدم هذا لإنشاء أتمتة المبيعات لتخصيص تجربة الشراء الخاصة بهم أيضًا. ادمج ذلك مع القائمة الواسعة من عمليات تكامل التطبيقات للحصول على القيمة الكاملة من هذه المنصة الشاملة.

أفضل ميزات Pipedrive

إدارة خط أنابيب المبيعات: إدارة عمليات البيع سير العمل مع تصور مسار المبيعات باستخدام أول برنامج يسمح بإدارة مسار المبيعات. تابع عملاءك المحتملين خلال دورة المبيعات ولا تفوت أي فرصة أخرى

إدارة عمليات البيع سير العمل مع تصور مسار المبيعات باستخدام أول برنامج يسمح بإدارة مسار المبيعات. تابع عملاءك المحتملين خلال دورة المبيعات ولا تفوت أي فرصة أخرى تتبع زوار الموقع الإلكتروني: اكتشف زوار الموقع الإلكتروني والعملاء المحتملين دون عناء مع Pipedrive تتبع الويب الوظيفة الإضافية. ابدأ علاقات هادفة من خلال فهم من يهتم بخدماتك وما الذي يجذب انتباههم. احصل على السبق في بناء العلاقات

اكتشف زوار الموقع الإلكتروني والعملاء المحتملين دون عناء مع Pipedrive تتبع الويب الوظيفة الإضافية. ابدأ علاقات هادفة من خلال فهم من يهتم بخدماتك وما الذي يجذب انتباههم. احصل على السبق في بناء العلاقات قائمة تكامل استثنائية: ارفع مستوى لعبتك في إدارة علاقات العملاء مع سوق Pipedrive، الذي يضم أحدث الأدوات وأروعها. استكشف التطبيقات الشائعة للمحاسبة، والفواتير، وإدارة العملاء المحتملين، وحلول الهاتف، وعقود العروض، والعمل عن بُعد، وروبوتات الدردشة

قيود Pipedrive

يطلب المستخدمون إمكانات مراسلة الفيديو

يمكن لحقول فرز البيانات غير البديهية أن تجعل تكوين التقارير أمرًا صعبًا

لا تتم المزامنة بشكل جيد مع Outlook

من الصعب انتقاء الصفقات المهمة من بين الصفقات المزدحمة

تسعير Pipedrive

أساسي: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 49.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,690 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,690 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,910 تقييم)

9. كيب

عبر كيب يتخصص نظام المتابعة الآلي من Keap في منح الشركات الصغيرة التي تعاني من نقص في الموظفين القدرة على الرد على العملاء دائمًا. أضف إلى ذلك خط Keap Business Line الذي يتيح لك الحصول على رقم هاتف ثانٍ مخصص للعمل على هاتفك الشخصي. فهو يتيح لك البقاء على اتصال دون التطفل على مساحتك الشخصية، مما يجعله مثالياً لإدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات Keap

أتمتة المتابعة الآلية للشركات الصغيرة: استخدم ميزة المتابعة الآلية من Keap مع أتمتة سير العمل لتزويد عملائك بردود فورية ومفيدة

استخدم ميزة المتابعة الآلية من Keap مع أتمتة سير العمل لتزويد عملائك بردود فورية ومفيدة خط الأعمال: قم بتأمين رقم مخصص للأعمال مع خط الأعمال من Keap Business Line. فهو يتكامل بسلاسة مع هاتفك ويأتي مع ميزات متميزة مثل البريد الصوتي للأعمال، والدعم المكتبي، ووظيفة الرد التلقائي. حافظ على الفصل بين عملك وحياتك الشخصية، مما يضمن لك التواجد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون المساس بـ

قيود كيب

أداة إنشاء الصفحات المقصودة ليست متعددة الاستخدامات

تجربة مستخدم عربة تسوق Keap للتسوق ليست الأفضل

أسعار كيب

الإيجابي: 159 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

159 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الحد الأقصى: 229 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

229 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 279 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (1,460+ تقييم)

4.2/5 (1,460+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,250+ تقييم)

10. بيج كونتاكتس

عبر BIGContacts BIGContacts هو نظام لإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة يتيح لك إدارة العملاء المحتملين وعلاقات العملاء بشكل جيد. وتتميز ميزاته، مثل تنبيهات البريد الإلكتروني والتوافق مع الأجهزة. فهو يُعلمك عندما يتفاعل العملاء مع بريدك الإلكتروني ويساعدك على الاستجابة وفقاً لذلك.

علاوة على ذلك، يمكنك القيام بكل شيء من حاسوبك الشخصي وأي جهاز آخر، بما في ذلك هاتفك الذكي. نظِّم تواصلك مع عملائك وعملائك المحتملين باستخدام قاعدة بيانات BIGContacts الشاملة لجهات الاتصال وميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني. يساعدك ذلك على بناء عمليات تجارية قوية مع أتمتة التسويق.

تنبيهات البريد الإلكتروني: احصل على رؤى حول تأثير التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال تنبيهات البريد الإلكتروني من BIGContacts. احصل على تفاصيل في الوقت الفعلي عن وقت وكيفية تفاعل عملائك المحتملين مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. استفد من هذه المعلومات لصياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة بناءً على الطول والتوقيت والمحتوى

احصل على رؤى حول تأثير التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال تنبيهات البريد الإلكتروني من BIGContacts. احصل على تفاصيل في الوقت الفعلي عن وقت وكيفية تفاعل عملائك المحتملين مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. استفد من هذه المعلومات لصياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة بناءً على الطول والتوقيت والمحتوى التوافق مع الأجهزة: استمتع بوصول سلس إلى CRM عبر جميع أجهزتك مع التوافق الاستثنائي ل BIGContacts. استمتع بوصول كامل الميزات مباشرة من هاتفك الذكي. ابق على اتصال وتحكم، سواء كنت على مكتبك أو أثناء التنقل

يحتاج إلى ميزات بحث أكثر تقدماً

يمكن أن تكون ميزة إنشاء التقارير أكثر سهولة في الاستخدام

يبطئ إذا تم تحميل الكثير من البيانات فيه

كبير: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم أكبر: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأكبر: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أكبر: أسعار مخصصة

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

## إذن، ما هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي ستختاره؟

سوق إدارة علاقات العملاء العالمي واسع، والخيارات لا حصر لها. إدارة علاقات العملاء النحاسية CRM لها مزاياها ولكنها قد لا تناسب جميع الشركات. وعلى الرغم من أن تسعير Copper CRM قد يعمل لصالحه، إلا أن احتياجات السوق متنوعة، ومتطلباته تتجاوز مجرد كونه في متناول الجميع.

من خلال قائمتنا الشاملة للبدائل، أنت تعرف الآن بدائل Copper CRM التي يجب تقييمها. سواء اخترت نظام إدارة علاقات العملاء الشامل لشركتك أو نظامًا مصممًا خصيصًا لفريق المبيعات لديك، اختر نظامًا فريدًا يناسب احتياجاتك.

من بين الأدوات المدرجة، يبرز ClickUp لعدة أسباب. أولاً، لديها ميزات متعددة الاستخدامات تعالج تحديات الأعمال المتعددة ضمن حل برمجي واحد. حتى نسخته المجانية تقدم مجموعة قوية من الميزات.

علاوة على ذلك، يتميز ClickUp بخدمة عملاء ممتازة وراحة منصة واحدة تغطي وظائف مختلفة، بما في ذلك دعم العملاء والتسويق. حسنًا، ماذا تنتظر؟ جرب ClickUp CRM مجانًا اليوم!

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