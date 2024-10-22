أفضل 10 بدائل لوسيدس بارك للتعاون السلس

تخيل عالمًا لا يقتصر فيه التعاون على جدران المكاتب بل يزدهر دون عوائق في الفضاء الافتراضي - المرئي برنامج تعاون يجعل هذا السيناريو الحالم حقيقة واقعة! لقد بشرت هذه الأدوات بطريقة جديدة تمامًا للعمل معًا، طريقة جديدة تمامًا للعمل معًا، طريقة يكون فيها السبورة البيضاء افتراضية كما يقول المثل، وتتدفق الأفكار بحرية، والشيء الوحيد الذي تحتاجه للعمل الجماعي المثمر هو اتصال مستقر بالإنترنت. 🛜

تقف لوسيدسبارك في هذا المجال شامخة في هذا المجال، وهي منصة سبورة بيضاء على الإنترنت مصممة لتسهيل العصف الذهني, تحسين سير العمل وتعزيز جو من العمل الجماعي التعاوني .

ليس من المستغرب أن Lucidspark لا يحلق منفرداً في هذا المجال. هناك العديد من البدائل التنافسية ذات الميزات والإمكانيات التي قد تناسب احتياجات فريقك في التعاون وإدارة المشاريع بشكل أفضل.

في هذه المقالة، سنساعدك في استكشاف خياراتك من خلال الخوض في 10 بدائل هائلة للوسيدسبارك التي تمكن فريقك من الاجتماع معًا وتقديم أفضل أفكارهم إلى الحياة، بغض النظر عن موقعهم الفعلي.

ما هي لوسيدسبارك؟

عبر: لوسيدسبارك Lucidspark هي عبارة عن منصة سبورة بيضاء تعاونية مرئية عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين إنشاء سبورة بيضاء افتراضية يمكن تحريرها في الوقت الفعلي. يمكن لأعضاء الفريق في مواقع مختلفة تسجيل الدخول، والمساهمة في اللوحة، وصقل الأفكار بشكل جماعي حتى تصل إلى الكمال. 💯

تساعدك العناصر المرئية في الأداة مثل الملاحظات اللاصقة الرقمية والرسوم البيانية على التقاط المفاهيم وتطويرها بشكل أكثر فعالية، مما يسهل تحويل أفكارك إلى خطوات قابلة للتنفيذ أو مهام ملموسة.

وكإضافة إلى ذلك، تحتوي لوسيدسبارك على ميزة الذكاء الاصطناعي التعاوني التي يمكن أن تدعم عملية التفكير الخاصة بك. بمجرد إدخال الكلمات الرئيسية ذات الصلة، ستقوم الأداة بتوليد مجموعة متنوعة من الاقتراحات وتقديمها كملاحظات لاصقة على لوحتك الافتراضية.

يمكن لمنصة التعاون المرئي أيضاً تبسيط وتلخيص الأفكار الهامة للحفاظ على تركيز فريقك على الهدف.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل لوسيدسبارك؟

على الرغم من نقاط قوتها التي لا يمكن إنكارها، إلا أن لوسيدسبارك لها نصيبها من القيود. غالباً ما يستغرق الأمر وقتاً وجهداً كبيرين لإتقان واجهة المنصة. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أنها تواجه أوقات تحميل طويلة، مما قد يؤثر على وظائفها ويعيق تعاون الفريق في الوقت الفعلي.

إذا كنت تبحث عن بديل جدير لوسيدس بارك، فاحرص على أن يتمتع بالقدرات الأساسية التالية:

سهولة الاستخدام: يجب أن يكون فريقك قادرًا على إنشاء لوحة مشتركة وتحريرها للعمل معًا دون عناء أدوات تعاونية: يجب أن يعزز البديل التعاون السلس في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق، بغض النظر عن الموقع الفعلي عناصر التصور المتنوعة: يجب أن تحتوي أداة التعاون في إدارة المشروع على العديد من عناصر الرسم والتخطيط لمساعدتك على تصور أفكارك وتسهيل حل المشكلات ميزات الذكاء الاصطناعي: يجب أن يسخر بديل لوسيدسبارك الذكاء الاصطناعي لدعم التعاون من خلال توليد الأفكار وتبسيطها وتلخيصها عمليات التكامل: يجب أن تتكامل الأداة مع الأنظمة والتطبيقات الأخرى التي تستخدمها بانتظام، بما في ذلك منصات إدارة المشاريع والاتصالات للتعاون في الوقت الفعلي

## أفضل 10 بدائل للوسيدسبارك لاستخدامها للفرق المدفوعة!

بدءاً من السبورات البيضاء كلي القدرة من ClickUp إلى تصميم Kinopio المثير للاهتمام و Freehand's Intelligent Canvas، كل بديل من بدائل لوسيسبارك في قائمتنا يفتح عالماً من فرص التعاون.

لمساعدتك في العثور على البديل المناسب لاحتياجاتك التعاونية، سنقدم لك أفضل 10 بدائل للوسيسبارك، مع أهم ميزاتها وأوجه القصور فيها.

1. انقر فوق

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

ClickUp هي منصة مرئية لإدارة المشاريع بميزات متنوعة تتيح التعاون في الوقت الحقيقي وتسهيل التواصل الفعال وتعزيز الإنتاجية. 🤝

أداة التعاون المحبوبة في المنصة ClickUp Whiteboards ، يقوم بإعدادك مع اللوحة الافتراضية المصدرية حيث يمكن لأعضاء فريقك تبادل الأفكار في شكل ملاحظات لاصقة، وتصور أي مفهوم دون عناء، بغض النظر عن مستوى إبداعك.

يمكنك التعاون في الوقت الفعلي مع زملائك في الفريق ومعرفة من يضيف ماذا إلى اللوحة الرقمية التعاونية.

يسهّل محرر السحب والإفلات البسيط في الأداة ربط عناصر متعددة معًا لرسم الروابط أو سير العمل أو خرائط الطريق، مما يمنحك منظورًا أوضح لأفكار الفريق الرئيسية. يمكنك أيضًا توفير سياق إضافي لمفاهيمك من خلال إضافة الصور والمستندات والروابط.

من خلال إنشاء المهام وتعيين العمل مباشرةً من السبورة البيضاء، تتيح لك المنصة الانتقال من المفهوم إلى العمل في غضون ثوانٍ.

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المُعيَّنين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي ClickUp Mind Maps هي وظيفة أخرى مدمجة تتيح لك إضافة لمسة بصرية إضافية إلى جهودك التعاونية، سواء كانت أفكارًا أولية أو تخطيط المشاريع والمهام

استخدم الخرائط الذهنية لتقسيم الأفكار والعمليات المعقدة إلى أجزاء أبسط والكشف عن ترابطها. أو حدد سير عمل مشروعك عن طريق إضافة المهام إلى الخريطة باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط. قم بتحرير المهام أو إزالتها وتحديد تبعيات المهام لتظل متحكمًا بشكل كامل في سير عملك في جميع الأوقات. 🧠

خصص خريطتك الذهنية من البداية في ClickUp باستخدام الوضع الفارغ

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

ألواح بيضاء افتراضية للتعاون في الوقت الفعلي من خلال إضافة ملاحظات لاصقة أو مستندات أو صور أو تعيين المهام

نظام مرمز بالألوان يساعدك على تحديد مدى إلحاح كل مهمة على السبورة البيضاء

مكتبة واسعة من قوالب السبورة البيضاء لتجنب متاعب البدء بلوحة فارغة

خرائط ذهنية لتخطيط المشاريع والمهام وسير العمل وتنظيمها

محرر سحب وإفلات بديهي لمعالجة العناصر الموجودة على السبورات البيضاء والخرائط الذهنية دون عناء

قيود ClickUp

يحتاج المستخدمون عادةً إلى وقت لاستكشاف ميزاته المتنوعة

يمكن أن تكون واجهة البرنامج مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بفريق المبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر لعضو مساحة العمل/شهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. ميرو

عبر ميرو Miro عبارة عن مساحة عمل تعاونية تمكّن الفرق من عقد جلسات لوضع الاستراتيجيات والتصورات في الوقت الفعلي على لوحة مشتركة. وبالإضافة إلى ميزات السبورة البيضاء، فهو يشتمل على صانع خرائط ذهنية يساعد في تقسيم المفاهيم المعقدة إلى أجزاء أصغر وأسهل في الفهم.

تتيح لك هذه الأداة تصور أهداف فريقك ومبادراته ومواءمتها مع توقعات العملاء واستراتيجية الصورة الكبيرة، كل ذلك على لوحة رقمية واحدة لا متناهية. ضع ملاحظات العملاء الثمينة على اللوحة واستخلص استنتاجات مهمة لفهم احتياجات المستخدم ومشكلاته بشكل أفضل.

مع برنامج Miro، لا داعي للقلق بشأن البدء من لوحة فارغة أو تشتيت تركيزك من خلال التنقل بين التطبيقات. يحتوي البرنامج على أكثر من 2,500 قالب جاهز وأكثر من 100 تكامل للحفاظ على انسيابية عملك.

ميرو أفضل الميزات

لوحة رقمية لا نهائية مصممة للتعاون على نطاق واسع وفي الوقت الفعلي

رسم تخطيطي ورسم خرائط ذهنية لتصور البيانات بسهولة ودورات التغذية الراجعة البناءة

تدابير أمنية على مستوى المؤسسات لبيانات شركتك الحساسة

أكثر من 2,500 قالب للحصول على السبق في العصف الذهني أو تخطيط العمليات الجلسات

يتكامل مع أكثر من 100 تطبيق شائع مثل Jira و Slack و Asana و Zoom

قيود ميرو

هناك مشاكل في الأداء من حين لآخر بسبب اللوحات المزدحمة

يحتاج المستخدمون الجدد إلى مزيد من الوقت لمناورة الواجهة

تسعير ميرو

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات/شهرًا لكل عضو

8 دولارات/شهرًا لكل عضو الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل عضو

16 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

3. لوحة الرسم

عبر لوحة الرسم إذا كنت تبحث عن منصة رقمية تعاونية للسبورة البيضاء تتيح لك أيضًا مراقبة تقدم الفريق وأدائه، فقد تكون Sketchboard بديلًا مثاليًا لوسيدسبارك.

تعمل Sketchboard على تبسيط التواصل من خلال تقليل الحاجة إلى تبادل البريد الإلكتروني المكثف، حيث يمكن لجميع أعضاء الفريق العمل معًا على السبورة البيضاء عبر الإنترنت في وقت واحد. وعلى هذا النحو، يسهل على الجميع الفهم والعمل على تحقيق الهدف المشترك. 🥅

تعمل هذه الأداة على تسريع تقدمك نحو المراحل الرئيسية من خلال استيعاب تخطيط العمليات التعاونية. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 400 شكل تخطيطي مُعد مسبقًا مع وصلات تلقائية لتصور الأفكار أو تقسيم سير العمل.

Sketchboard أفضل الميزات

يسهل نظام التتبع مساءلة الفريق

اللوحة اللانهائية تصور المشاكل المجردة وتعزز الفهم

يسمح بتحويل الرسومات والمخططات إلى عروض تقديمية مناسبة للفريق

أداة تخطيط العمليات لتسهيل جلسات العصف الذهني

يتكامل بسلاسة مع Microsoft Teams وSlack وWebex لتعزيز الإنتاجية

قيود لوحة الرسم التخطيطية

غالبًا ما يجد المستخدمون الجدد صعوبة في فهم ميزاته الشاملة

يزيد وقت التحميل بسبب تعقيد بعض التصميمات وعمليات الاستيراد

تسعير لوحة الرسم

فرد: 8 دولارات شهريًا (مستخدم واحد)

8 دولارات شهريًا (مستخدم واحد) الفريق: 4.9$/شهرًا لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين اثنين)

4.9$/شهرًا لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين اثنين) الشركات: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (خمسة مستخدمين كحد أدنى)

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (خمسة مستخدمين كحد أدنى) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار (أكثر من 25 مستخدمًا)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات لوحة الرسم

G2: 4.2/5 (5 تقييمات)

4.2/5 (5 تقييمات) Capterra: 4.0/5 (2 تقييمات)

4. جدارية

عبر جدارية Mural عبارة عن منصة تعاون متعددة الاستخدامات مصممة لمساعدتك على توليد الأفكار وتنظيمها وتخطيط المشاريع، وفهم جمهورك بشكل أفضل.

تتيح لك ألواحها البيضاء التفاعلية التي تُسمى الألواح البيضاء تمثيل المفاهيم المعقدة على شكل أيقونات وصور، مما يسهل الفهم الجماعي للأهداف والتحديات المشتركة. كما أنها تشجّع المحادثات التفاعلية من خلال تمكين أعضاء الفريق من عرض أفكارهم من خلال إرفاق ملاحظات لاصقة على لوحة لا نهائية.

تسعى منصة Mural إلى الاستغناء عن الحاجة إلى إجراء مكالمات مطولة مع أصحاب المصلحة من خلال عرض جميع الأفكار والمعلومات ذات الصلة على السبورة البيضاء. والأكثر من ذلك، سيتمتع فريقك بالقدرة على تنظيم الوصول، وتحديد من لديه امتيازات العرض فقط أو امتيازات التحرير. 👀

جدارية #### أفضل الميزات

لوحة لا متناهية لمشاركة الأفكار وتوليدها وتخطيط المشاريع وجمع التعليقات

أدوات تخطيط العملية لتقسيم المفاهيم المعقدة إلى أجزاء أصغر

ميزة المؤقِّت لمساعدة فريقك على الاستمرار في التركيز على مهمة ملحة

نظام التحكم في الوصول الذي يساعد فريقك على تنظيم حقوق الأذونات

إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر التكامل مع Microsoft 365 Copilot

قيود جدارية

أبلغ المستخدمون عن مشكلات في ميزة "التصويت"

يمثل التنقل بين ميزاته الواسعة منحنى تعليمي

تسعير جدارية

مجاني

الفريق+: 9.99 دولار شهريًا لكل عضو

9.99 دولار شهريًا لكل عضو الشركات: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو

17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جدارية

G2: 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

5. كينوبيو

عبر كينوبيو Kinopio هو بديل فريد من نوعه لوسيدسبارك الذي يلهمك لتوليد الأفكار وحل المشكلات من خلال محاكاة الطريقة التي يعمل بها عقلك.

تدمج الأداة الصور والنصوص في بطاقات على السبورة البيضاء، مما يسمح لك بتصوير الأفكار بفعالية، وإنشاء الروابط وتبسيطها، والتراجع خطوة إلى الوراء للحصول على رؤية شاملة لتمارين العصف الذهني.

يمكنك تحريك جميع العناصر حول السبورة البيضاء من خلال إجراءات السحب والإفلات دون عناء حتى تحصل في النهاية على تخطيط يعكس عملية تفكيرك بشكل مثالي.

يتيح لك Kinopio إنشاء سبوراتك البيضاء من الألف إلى الياء أو اختيار بعض القوالب الجاهزة من ثلاث فئات: الحياة، والعمل والمدرسة، والمنتج.

أفضل ميزات Kinopio

نظام البطاقات الذي يسهل التفكير المكاني وبناء الأفكار

محرر سحب وإفلات سهل الاستخدام لنقل البطاقات على السبورة البيضاء

سلاسل تعليقات لتقديم الملاحظات دون تشويش على السبورة البيضاء

قوالب معدة مسبقًا لتسريع عملية التفكير وحل المشكلات

خيار تصدير بطاقات معينة كملفات PDF

قيود Kinopio

يفتقر إلى التكامل السلس مع أدوات المؤسسة الأخرى

خيارات تصميم قليلة نسبياً

تسعير #### تسعير Kinopio

مجاني

غير محدود: 6 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Kinopio

منتج هانت: 5/5 (أكثر من 35 تقييم)

5/5 (أكثر من 35 تقييم) بديل ل: 4.8/5 (أكثر من 5 مراجعات)

6. غريب الأطوار

عبر غريب الأطوار منصة تعاون مرئي ممتازة أخرى في قائمتنا، تجمع لوحات Whimsical بين المخططات الانسيابية والإطارات السلكية والخرائط الذهنية والمستندات لإنشاء نظام بيئي تعاوني موحد. على هذا النحو، يمكنك استخدامها لإنشاء مصدر واحد للحقيقة لمشاريعك و الحملات التسويقية وسد الفجوة بين التفكير والتنفيذ، مع إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم على المستجدات في جميع الأوقات.

من الإضافات الجديدة نسبيًا إلى مجموعة ميزات Whimsical هي وظيفة تحويل النص إلى مخطط انسيابي التي تعمل بنظام GPT. فهي تتيح لك ترجمة الأفكار إلى مخططات بيانية مفيدة في ثوانٍ باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية.

أفضل ميزات Whimsical

لوحات بيضاء رقمية تضم مخططات انسيابية وإطارات سلكية وخرائط ذهنية ومستندات

الإطارات السلكية متوافقة مع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب 📲

العشرات من قوالب السبورة البيضاء لحالات الاستخدام المختلفة

وظيفة تحويل النص إلى مخطط انسيابي مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ميزة المستندات التعاونية لسهولة إدارة المستندات

قيود غريبة الأطوار

قد يواجه المستخدمون الذين ليس لديهم خبرة في التصميم صعوبة في التنقل بين الوظائف والواجهة

تأتي النسخة التجريبية المجانية بميزات محدودة نوعاً ما

أسعار Whimsical

المبتدئ: مجاناً

مجاناً المحترف: 10 دولارات/شهرًا لكل محرر

10 دولارات/شهرًا لكل محرر المنظمة: 20 دولاراً شهرياً لكل محرر

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات غريب الأطوار

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. حر اليدين

عبر حر استحوذت ميرو مؤخراً على Freehand، وهو عبارة عن مساحة عمل رقمية تمكّن الفرق من التعاون في المشاريع سواء في المكتب أو العمل عن بُعد. ويهدف إلى إطلاق العنان للإنتاجية الكاملة لفريقك وإمكاناته الإبداعية. 🎨

أصبح العمل الجماعي عن بُعد، والعصف الذهني، وحتى بناء الفريق أمرًا سهلاً مع السبورة البيضاء التعاونية من Freehand، والمعروفة باسم القماش الذكي. فهي تأتي مزودة بمهام سير عمل قابلة للتخصيص، وقوالب معدة مسبقًا، ومئات من عمليات التكامل، وعناصر تفاعلية، و إدارة المهام خيارات تتيح لك إنجاز العمل.

يوفر لك Freehand ميزات الإطار السلكي والمخطط الانسيابي التي يمكن الوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت. يمكنك أيضًا ضبط الأفكار مع عملائك من خلال توفير رابط عام للخريطة الذهنية واللوحة البيضاء التي تعمل عليها.

أفضل الميزات #### Freehand

سبورة رقمية يمكن الوصول إليها من قبل جميع أصحاب المصلحة في أي مكان وزمان

نظام تتبع يساعد في إدارة المهام

خيارات الإطار السلكي والمخطط الانسيابي التي تتيح التعاون اللامتناهي متعدد اللاعبين

تدفقات عمل قابلة للتخصيص، وقوالب جاهزة وكائنات ذكية وتفاعلية

القيود اليدوية الحرة

قد يكون من الصعب التعود على ميزاته القوية

رموز ألوان محدودة للملاحظات اللاصقة

التسعير #### التسعير الحر

مجاني

الإيجابي: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً)

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Freehand

G2: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أقل من 5 مراجعات)

8. مايكروسوفت السبورة

عبر: مايكروسوفت السبورة تقدم Microsoft أحد أفضل بدائل Lucidspark في منتج Whiteboard الخاص بها. مع توفر ما يصل إلى 60 قالبًا، يمكنك بسهولة تنظيم أفكار فريقك وتلخيص الأفكار وتسريع عملية التفكير.

يمكن عرض السبورة البيضاء أثناء المؤتمرات والاجتماعات الافتراضية حيث يمكن لأصحاب المصلحة تقديم مساهمات في الوقت الفعلي على اللوحة. يمكنك إدراج الأفكار باستخدام علامات ملونة أو بإضافة ملاحظات لاصقة. 📋

الجزء الأفضل؟ لا تحتاج إلى شاشة تعمل باللمس لإضافة ملاحظات لاصقة إلى اللوحة. إنه متوافق مع Windows 11 و iOS و Surface Hub.

مايكروسوفت السبورة البيضاء أفضل الميزات

سبورة بيضاء افتراضية تعاونية يمكن الوصول إليها أثناء التنقل

علامات ملونة وملاحظات لاصقة لتوضيح الأفكار والمواضيع المختلفة

مكتبة قوالب واسعة النطاق لتسريع عملية وضع الأفكار

مناسبة للعروض التقديمية التفاعلية من Microsoft Teams واجتماعات أصحاب المصلحة

التكامل مع Copilot، Microsoft أداة الذكاء الاصطناعي قيود مايكروسوفت للسبورة البيضاء

مواطن الخلل العرضية عندما يحاول عدة مستخدمين تحرير السبورة في نفس الوقت

مجموعة ميزات محدودة

تسعير مايكروسوفت للوحة المعلومات

الأعمال الأساسية: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم التطبيقات للأعمال: 8.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

8.25 دولار شهرياً لكل مستخدم القياسي للأعمال: 10.62 دولار شهرياً لكل مستخدم

10.62 دولار شهرياً لكل مستخدم البرنامج المميز للأعمال: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت السبورة البيضاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. جام بورد

عبر جام بورد تم تطوير Jamboard من قِبل Google، وهو عبارة عن أداة تعاونية نابضة بالحياة مصممة لإطلاق العنان لإبداع فريقك وإشعال إبداعه على لوحة رقمية تسمى جام. تصوّر أفكارك من خلال الكتابة والرسم باستخدام الفأرة أو لوحة التعقّب، أو من خلال سحب الصور وتغيير حجمها التي يتم سحبها مباشرةً من محرك بحث Google.

إذا كنت تستخدم الأداة على أداة خاصة تُدعى جهاز جام بورد، فاستخدم القلم المرفق لعمل رسومات تخطيطية، والتي ستحولها تقنية التعرف على الصور في الأداة إلى صور مصقولة.

يمكنك إنشاء الرسومات وتعديلها ومشاركتها من جهاز Jamboard أو تطبيق الهاتف المحمول أو متصفح الويب. ولا تقلق بشأن المتابعة من حيث توقفت من جهاز مختلف - يضمن لك تكامل Google Drive في Jamboard حفظ جلسة المربى تلقائيًا عبر جميع الأجهزة.

أفضل ميزات Jamboard

يسمح باستخراج المحتوى من تطبيقات Google الأخرى مثل Drive وجداول البيانات والمستندات والشرائح

ميزات التعرّف على الشكل والكتابة اليدوية لتعزيز وضوح القراءة والكتابة

متوفرة على أجهزة Jamboard الخاصة وتطبيقات الجوال ومتصفحات الإنترنت

المزامنة التلقائية عبر الأجهزة بفضل تكامل Google Drive

يسمح لما يصل إلى 50 مستخدمًا بالعمل على ازدحام واحد في وقت واحد

قيود جام بورد

ستتوقف Google عن استخدام الأداة في أواخر عام 2024

قد يحدث خلل في بعض الأحيان ويميل إلى أن يكون بطيئًا

تسعير جام بورد

مجاني مع حساب جوجل

تقييمات ومراجعات Jamboard

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. فيجما

عبر فيجما فيجما هي منصة مرئية موجهة في المقام الأول إلى المصممين ومديري المنتجات، مما يسمح لهم بإنشاء تصميمات ونماذج أولية رقمية والتعاون بسلاسة في تصميمها. تقدم هذه المنصة المرئية قالب خريطة مفهوم مجاني الذي يساعد فريقك في فهم الأفكار والمواضيع.

أصبح التصميم المشترك في الوقت الفعلي على السبورة البيضاء ممكناً بمجرد مشاركة رابط. يمكنك تتبع التغييرات وتصحيح أي تعديلات عرضية. يتيح لك Figma أيضًا إدارة امتيازات العرض والتعليق والتحرير والتحكم فيها.

فيجما أفضل الميزات

نظام تحكم لتنظيم حقوق المشاهدة والتعليق والتحرير

تاريخ الإصدار

تحرير النماذج الأولية والمتجهات

مكتبة قوالب واسعة النطاق

قيود فيجما

يمكن أن يشكل التنقل في فيجما صعوبات طفيفة للمستخدمين الجدد

يمكن أن تخلق الميزات ذات الطبقات تحديات لأعضاء الفريق عديمي الخبرة

تسعير #### تسعير فيجما

المبتدئ: مجاناً

مجاناً فيج جام للمحترفين: 3 دولارات/شهرًا لكل محرر

3 دولارات/شهرًا لكل محرر منظمة فيج جام: 5 دولارات شهرياً لكل محرر

5 دولارات شهرياً لكل محرر المؤسسات: 5 دولارات شهرياً لكل محرر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 600 تقييم)

تعاون كما لم يحدث من قبل مع ClickUp: أفضل بديل لوسيدسبارك

هل أنت مستعد للارتقاء بمستوى تعاون فريقك إلى المستوى التالي وإعداد عملك لمستويات غير مسبوقة من الإنتاجية؟ يبرز ClickUp من بين بدائل Lucidspark بسبب ألواح الكتابة الديناميكية والخرائط الذهنية البديهية وخيارات التصور المتنوعة والقوالب الجاهزة - كل ذلك في منصة واحدة! وهذا مجرد جزء صغير من مجموعة الميزات الشاملة للمنصة، والتي تغطي تقريباً كل جانب من جوانب تنظيم حياتك المهنية والشخصية. 🙌

لضمان أن يعمل فريقك كآلة تعمل بشكل جيد, اشترك في ClickUp وحوّل طريقة تعاونك!