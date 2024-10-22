أفضل 9 أدوات برمجية للوحات المزاجية لتنظيم أفكار التصميم بشكل متماسك

غالباً ما يكافح الفنانون في أي مجال - سواء كان الكتابة أو الرسم أو التصميم - لنقل مفاهيمهم التصميمية للعملاء بشكل فعال. وكأن ذلك لم يكن كافيًا، تزداد الأمور سوءًا عندما يصطدمون بحاجز في مشاريعهم الإبداعية ولا يكون لديهم أي فكرة عن الجمالية التي يجب أن يتجهوا إليها! 😅

هنا يأتي دور القوة التحويلية لـ برنامج اللوحة المزاجية! فهو يوفر لوحة رقمية نظيفة وخالية من الفوضى لعرض الأفكار المجردة وتنظيمها وإضافة هيكلية لأي عملية إبداعية.

إذا كنت تكافح من أجل التعبير عن رؤيتك، أو سئمت من عدم القدرة على التنبؤ بما ستقدمه من أفكار أدوات الذكاء الاصطناعي لابتكار الفن أو لمجرد البحث عن مصدر إلهام لمشروعك التالي، نحن معك! في هذا الدليل السهل المتابعة، سوف نستكشف تعقيدات لوحات المزاج عالية الجودة ونقدم أفضل تسع أدوات برمجية لهذه المهمة.

تابع القراءة!

ما هي برامج لوحات المزاج؟

لقد ولّت أيام اللوحات المزاجية التي تنطوي على ساعات من قصاصات المجلات والمواد اللاصقة الفوضوية! ✂️

أصبحت اللوحات المزاجية الرقمية موضة رائجة الآن بسبب قدرتها على إضافة طابع مميز إلى مفاهيم التصميم الغامضة. فهي تشبه إلى حد كبير اللوحات الفنية، حيث يمكن لهذه الأدوات أن تجمع ببراعة الرسومات والنصوص وحوامل الألوان والمواد والعناصر المتنوعة لتلخيص جوهر التصميم النهائي. @marketingbesties لوحات مزاجية يستغرق صنعها 3 أيام <<<<لوحات مزاجية يستغرق صنعها 3 ساعات #الإنتاجية#التسويق#اللوحة_المزاجية#نصائح توفير الوقت♬ الصوت الأصلي - YourMarketingFriend تُعرف أيضًا بلوحات الإلهام الرقمية أو لوحات الأفكار أو لوحات الأفكار أو لوحات المواضيع، وتُستخدم هذه الأدوات متعددة الاستخدامات عبر طيف واسع من المساعي الإبداعية. بدءًا من الصياغة هويات العلامة التجارية لتشكيل جماليات المنتج ضبط تخطيطات الموقع الإلكتروني ورعاية المفاهيم الجمالية والأسلوب، أصبحت هذه الأدوات لا غنى عنها في أي مشروع تصميم.

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

عادةً ما تدعم أدوات اللوحة المزاجية مصممي الجرافيك ومصممي الديكور الداخلي ورسامي الرسوم المتحركة والرسامين وصانعي الأفلام ومصممي الأزياء. يمكنك العثور على نوعين بارزين من تطبيقات أو برامج لوحات المزاج الرقمية:

اللوحات المزاجية الرقمية الكولاجية: النوع الأكثر شيوعًا وسهولة في الاستخدام، ويضم مجموعة من الصور والنصوص المناسبة للمبتدئين لوحات المزاج الرقمية ثلاثية الأبعاد: ترتقي بلوحة المزاج البسيطة من خلال دمج عناصر التصميم في بيئة ثلاثية الأبعاد

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج لوحة المزاج؟

هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها قبل الاستثمار في برنامج لإنشاء لوحة مزاجية. تحقق من بعض الصفات القياسية التي يجب توقعها:

التخصيص: يسمح بتخصيص مخططات الألوان والخلفيات والخطوط لتتماشى مع جوهر مشروعك مع كونها جذابة بصريًا واجهة السحب والإفلات: تسمح لك بإضافة عناصر التصميم دون عناء، مثل الصور والنصوص والأشكال وغيرها، بالإضافة إلى تغيير حجم العناصر وتغيير موضعها مجموعة متنوعة من القوالب: توفر قوالب لوحة المزاج هي نقطة انطلاق رائعة إذا كنت تتعامل مع تصميمات وموضوعات احترافية مثل الأثاث وتخطيط الموقع الإلكتروني التوافق مع الهاتف المحمول: يضمن لك إمكانية العمل على لوحة ترتيب الأفكار في أي مكان، في أي وقت إمكانيات التكامل: من خلال عمليات التكامل، يمكنك توصيل لوحة المزاج الخاصة بك بتطبيقات التصميم والصور المفضلة لديك والحصول على وصول سريع إلى صور عالية الجودة أدوات التعاون المباشر: تسهّل التحرير المشترك والملاحظات عند العمل مع فريق عمل

9 برامج لوحة مزاجية جميلة لابتكار ثيمات تصميم رائعة

لننتقل إلى العمل - ستساعدك قائمتنا التي تضم تسعة برامج من الدرجة الأولى للوحة المزاج على اختيار الحل الأمثل لمشروعك!

من التطبيقات سهلة الاستخدام المناسبة للمبتدئين إلى التطبيقات الأكثر تعقيدًا أدوات التصميم للمحترفين، هناك ما يناسب الجميع. ✏️

1. انقر فوق

استخدم ألواح ClickUp Whiteboards متعددة الاستخدامات لإنشاء لوحات مزاجية رائعة - تعيين المهام، ووضع علامات على المُعيَّنين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

سواء كنت تضع تصورًا لمشاريعك القادمة أو تريد مركزًا مركزيًا للتعامل مع جماليات المشاريع المتعددة، فإن ClickUp موجود لدعمك في كل شيء! في جوهره، هو حل لإدارة المشاريع - ولكن ميزاته السخية للتعاون المرئي تجعله مثاليًا لتصميم لوحة المزاج!

انتقل إلى ClickUp Whiteboards لإنشاء لوحات مزاجية على الفور على واجهة سلسة بالسحب والإفلات. يمكنك الحصول على لوحة لا نهائية لرسم موضوعات تصميم واسعة النطاق. استفد من الأدوات المضمّنة مثل أدوات التظليل والأقلام والملاحظات اللاصقة لبث الحياة في خرائط المفاهيم .

يمكنك تجربة تخطيطات مجمعة متعددة وإضافة الصور والرسوم التوضيحية وعناصر التصميم الأخرى لتخطيط لوحتك!

يتطلب الإبداع الاهتمام بالعناصر المعقدة مثل الخطوط وتوقعات المستخدم والجماليات العامة لاجتياز اختبار الشعور بالرضا. بالنسبة للأيام التي لا يجذبك فيها الإبداع، يمكنك العودة إلى قالب ClickUp Mood Board .

اجمع الإلهام والأفكار في مكان واحد ملون

يمنحك هذا القالب أنت وفريقك لوحة مشتركة لتبادل الأفكار في الوقت الفعلي واللعب بأيقونات ورسوم توضيحية وأنظمة ألوان وطباعة مختلفة.

يحتوي ClickUp على أكثر من 1,000 قالب آخر لجميع أنواع القوالب والسيناريوهات. سيحب فريق التصميم الخاص بك قالب لوحة تصميم ClickUp بينما تلك الموجودة في إنتاج الفيديو ستجد الصناعة قالب ClickUp Storyboard قالب مفيد للغاية!

بالإضافة إلى اللوحات البيضاء، يقدم ClickUp مجموعة من أدوات تعاونية لتتبع مشاريعك بسرعة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام عرض ClickUp Chat و ميزة التدقيق لمناقشة سير العمل ومشاركة الملاحظات.

مشاركة المستندات مع أعضاء الفريق في المهمة وجمع الملاحظات على أصول التصميم دون مغادرة ClickUp

بمجرد اكتمال التصميم، ما عليك سوى وضع علامة على المتعاون معك وبدء عملية الموافقة.

ClickUp أكثر من 15 مشاهدة يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لمحترفي واجهة المستخدم/تجربة المستخدم وفرق المنتجات التي تسعى إلى تبسيط سير العمل في المواعيد النهائية الضيقة.

ClickUp أفضل الميزات

لوحة مزاجية متعددة الاستخدامات و إدارة مشروع التصميم الحل

التعاون والمشاركة المباشرة ممكّنة

اللوحات البيضاء و الخرائط الذهنية لتخصيص اللوحات الذهنية دون عناء

شريط أدوات تحرير سهل الاستخدام مع مكتبة كبيرة من الأصول

عرض الدردشة، والرموز التعبيرية، والإشارات، و تعليقات للتواصل المباشر وغير المتزامن يتكامل مع أكثر من 1,000 أداة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات الصور المخزنة

لوحة مزاجية جاهزة للاستخدام و قوالب تصميم أقلام رقمية وأقلام تمييز لتصور الأفكار

تقويم مدمج وتتبع الوقت

مساعد ذكاء اصطناعي أصلي لتوليد الأفكار والمخططات الإبداعية وموجزات التصميم وما إلى ذلك

متوفر على المنصات المحمولة والمكتبية

خيارات الأتمتة للمهام العادية

قيود ClickUp

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي حاد للقادمين الجدد

يمكن أن يكون المزيد من خيارات الأتمتة مفيدًا (يوجد حاليًا أكثر من 100 خيار)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. جو مودبورد

عبر جو مودبورد يشتهر GoMoodboard بواجهته سهلة الاستخدام، وهو معروف بواجهته سهلة الاستخدام، ويتمتع بسمعة طيبة كواحد من أشهر تطبيقات لوحة المزاج الرقمية في قائمتنا.

توفر هذه الأداة متعددة الاستخدامات العديد من قوالب لوحة المزاج لإنشاء ملصقات مرئية مذهلة. يمكنك أيضًا اختيار لوحة فارغة لتخصيص لوحتك من البداية.

استخدم ميزة السحب والإفلات لتحريك الأشياء حول اللوحة بسهولة. يسمح لك GoMoodboard بإضافة تعليقات أسفل كل صورة لتحقيق أهداف التواصل مع العملاء أو الزملاء

أفضل ما في الأمر أنه مجاني تماماً، ويمكنك مشاركة لوحاتك بسهولة باستخدام رابط واحد. بمجرد الانتهاء، ما عليك سوى الحفظ والنشر! 🎉

GoMoodboard أفضل الميزات

لا حاجة إلى حساب لإنشاء لوحة مزاجية

خاصية السحب والإفلات لتحريك الصور في تطبيق لوحة المزاج

ميزة التعليق للتعاون

النشر السريع

العديد من خيارات قوالب لوحة المزاج للعمل من خلالها

قيود لوحة المزاج #### قيود GoMoodboard

لا يوجد دعم واسع النطاق للتعاون في الوقت الفعلي

الفرق التي تبحث عن خيارات تصميم غنية قد لا تجدها مفيدة للغاية

تسعير GoMoodboard

مجاناً

تقييمات ومراجعات GoMoodboard GoMoodboard

لا توجد تقييمات متاحة بعد

3. بينتيريست

عبر بينتيريست منذ إطلاقه في عام 2010، يبرز موقع Pinterest كخيار شائع بين المبدعين الباحثين عن الإلهام. وتعطي المنصة الأولوية للسهولة والبساطة، مما يجعلها مورداً ممتازاً لإنشاء لوحات مزاجية لمشاريع متعددة دون الحاجة إلى تحرير متقن.

يقدم Pinterest مجموعة واسعة من الأصول التي تشمل الأفلام والتلفزيون والتصوير الفوتوغرافي ونمط الحياة والوصفات والتصميم الداخلي، ويوفر Pinterest كنزًا دفينًا من مراجع لوحات المزاج لأي مسعى إبداعي تقريبًا!

ويرتبط كل أصل، يُطلق عليه "دبوس"، بموقع إلكتروني، مما يتيح لك تنزيله أو مشاركته أو تحميله بسهولة. إن تثبيت هذه العناصر المرئية على لوحاتك يسهّل عليك تنظيم الأفكار التي تتوافق مع تطلعاتك.

بصرف النظر عن هذه الميزات الرائعة، يفوز Pinterest بقلوبنا بكونه مجانيًا تمامًا ومتاح للجميع! 🥰

أفضل ميزات Pinterest

صديقة للمبتدئين لتصميم لوحات المزاج

يحفظ تقدمك

أصول وسائط واسعة النطاق

مرشحات بحث فعالة للوحة المزاج الخاصة بك أو غيرها

يقدم ملحقات المتصفح لمساعدتك في حفظ الروابط إلى لوحاتك

قيود بينتيريست

قد تؤدي الإعلانات أحيانًا إلى تعطيل تجربة المستخدم

يمكن أن تكون عربات التي تجرها الدواب على أجهزة معينة

تسعير Pinterest

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Pinterest

G2: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra 4.7/5 (240+ تقييم)

4. كانفا

عبر: كانفا تم تصميم Canva في الأصل ليكون بمثابة منصة إبداعية متعددة الاستخدامات، وهو يقدم مجموعة غنية من قوالب اللوحات المزاجية، مما يجعله الخيار المفضل للتصميم ورسم القصص المصورة.

بينما لديك هذه القوالب الجاهزة للاستخدام، يمكنك أيضًا إنشاء تصميماتك الفريدة الخاصة بك. استفد من أدوات السحب والإفلات لدمج العناصر المختلفة بسلاسة لحفر لوحة المزاج التي تجسد مفهومك بشكل مثالي! إنشاء القصص المصورة ? يتيح لك هذا البرنامج متعدد الاستخدامات إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة من الخطوط وعناصر التصميم والصور المخزونة، مما يضمن لك إمكانية تشكيل أفكارك الطموحة.

ترحب واجهة Canva سهلة الاستخدام بالمصممين المبتدئين والمصممين المتمرسين على حد سواء، مما يبسط العملية الإبداعية على جهاز الكمبيوتر والجهاز المحمول.

أفضل ميزات كانفا

واجهة سهلة الاستخدام

وظيفة السحب والإفلات

سهولة المشاركة والتصدير

مُحسِّن للصور يرفع من مستوى صورك

يوفر مجموعة كبيرة من الخطوط وعناصر التصميم والصور

الكثير من خيارات قوالب اللوحة المزاجية

قيود كانفا

قد لا يكون مناسبًا للرسومات عالية الجودة بسبب قيود حجم الملف

قد يستغرق وقتاً طويلاً لإعادة التحميل على نسخة الويب

تسعير #### كانفا

كانفا مجاني

كانفا برو: 119.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم (فواتير سنوية)

119.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم (فواتير سنوية) كانفا للفرق: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Canva

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,500 تقييم)

5. إنفيجن

عبر: تطبيق InVisionApp تم تخصيص InVision لتعزيز كفاءة الفريق و التعاون في الوقت الحقيقي . على الرغم من أنه من الدرجة الأولى إدارة سير العمل أداة للمصممين، كما أنه يوفر ميزة لوحة مزاجية أنيقة وسهلة الاستخدام.

تتيح هذه الوظيفة تنظيم المحتوى بسهولة، مما يضمن عملية جذابة وبديهية بصرياً وبديهية.

من السهل إلى حد ما على المصممين إنشاء لوحات هنا، بفضل ميزة السحب والإفلات والقوالب المتعددة للعمل عليها. ما يميز InVision هو تعدد استخداماته - فهو لا يقتصر على منصة واحدة.

سواء كنت تستخدم جهازاً محمولاً أو حاسوباً، يدعم تطبيق اللوحة المزاجية هذا أنواعاً مختلفة من الملفات، مما يضمن تجربة سلسة.

أفضل ميزات InVision

أدوات تتمحور حول الفريق للعمل التعاوني

يوفر واجهة سهلة الاستخدام مع السحب والإفلات

يدعم مربعات النصوص

يوفر مجموعة واسعة من القوالب من أشهر صانعي القوالب

يتكامل مع أدوات مثل Microsoft Teams وSlack

قيود InVision

قد يكون بطيء التحميل في بعض الأحيان

غير متوفر على أندرويد

تسعير InVision

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات InVision

Capterra 4.6/5 (أكثر من 730 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 730 تقييم) متجر تطبيقات iOS: 4.3/5 (أكثر من 2500 تقييم)

6. StudioBinder

عبر Studiobinder يوفر StudioBinder قوالب مخصصة لمنشئي محتوى الصور والفيديو. تمكّنك هذه المنصة متعددة الاستخدامات من تنظيم مشاريعك بكفاءة من خلال ميزات مثل قوائم اللقطات و لوحات القصص. كما يمكنك تعديل حجم الإطار والتخطيط ومواصفات الصورة في غضون ثوانٍ معدودة.

توفر أداة برنامج اللوحة المزاجية هذه أقسامًا مخصصة لعناصر مثل المواقع والشخصيات والأزياء والدعائم وغيرها، وكل ذلك مدعوم بتصميم أنيق وفعال.

يعمل StudioBinder على تبسيط سير عملك من خلال السماح لك بتحميل النصوص وإعادة ترتيب المشاهد أو الإعدادات دون عناء من خلال إجراءات السحب والإفلات السريعة. إذا كنت تقوم بتصميم جداول الإنتاج الطويلة، فأضف فواصل اليوم والملاحظات المهمة وقم بتعيين مواقع التصوير.

علاوة على ذلك، توفر الأداة تتبع الإصدارات للحفاظ على مشروعك منظمًا وعلى المسار الصحيح.

StudioBinder أفضل الميزات

يسمح بالطباعة والمشاركة

تعاون سريع وملاحظات

يوفر تخصيصًا مرنًا للتخطيط فيما يتعلق بأحجام الإطارات

قائمة لقطات شاملة ومنشئ لوحة العمل لتحسين العملية الإبداعية

قيود StudioBinder #### قيود StudioBinder

عدم وجود ميزة التراجع قد يزعج بعض المستخدمين

يمكن أن تكون واجهة المستخدم مربكة للمستخدمين لأول مرة

تسعير StudioBinder

مبتدئ : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا مبتدئ : 42 دولارًا شهريًا

: 42 دولارًا شهريًا محترف: 85 دولارًا شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات StudioBinder

G2 : 3.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 3.7/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أقل من 10 مراجعات)

7. جدارية

عبر: جدارية تعد Mural أكثر من مجرد أداة رقمية للوحة مزاجية؛ إنها أداة شاملة برنامج تعاون مرئي الذي يبسط سير العمل. وبمساعدة ميزات الصور والملاحظات في Mural، يمكنك مناقشة أفكار التصميم الخاصة بك ومشاركتها مع فريقك دون عناء.

من تقديم ميزة السحب والإفلات إلى صياغة لوحات مزاجية معقدة، تعد Mural مكانًا رائعًا لتوظيف تقنيات العصف الذهني وإنشاء تجارب ديناميكية وتفاعلية مع فريقك. يمكنك حتى تضمين استطلاعات الرأي، مما يضيف طبقة إضافية من المشاركة إلى عمليتك الإبداعية.

يتجاوز Mural تدوين الملاحظات التقليدية، حيث يتيح لك إضافة أفكار و عناصر العمل من خلال الملاحظات اللاصقة ومربعات النصوص القابلة للتخصيص. عزز الوضوح من خلال تغيير الألوان وتجميع المعلومات لتحديد الأنماط وابتكار حلول جديدة.

لا يتوقف Mural عند الصور المرئية؛ فهو يتكامل بسلاسة مع Noun Project و GIPHY و Unsplash، مما يتيح لك التعبير عن الأفكار المعقدة بصريًا.

جدارية أفضل الميزات

مثالي للتعاون الجماعي

واجهة سحب وإفلات بديهية

العديد من القوالب

إمكانية الوصول عبر الأجهزة

قيود جدارية

قد تكون الأسعار باهظة نسبيًا

واجهة المستخدم الخاصة به قد لا تلبي احتياجات كل مصمم

أسعار جدارية

مجاني

الفريق+: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جدارية

G2 : 4.6/5 (1,350+ تقييم)

: 4.6/5 (1,350+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (115+ تقييم)

8. مودزر

عبر مودزر Moodzer، وهي أداة سهلة الاستخدام ومجانية للوحة المزاج، تبسّط العملية الإبداعية بفضل تصميمها البديهي. تسمح لك ميزاته المتعددة الاستخدامات باستخدامه كـ لوحة مزاجية وأداة تجميعية في آن واحد.

يمتد تعدد استخدامات Moodzer ليشمل دمج النصوص، مما يسمح لك بوضعها في أي مكان على الصورة. يمكنك تخصيص لوحات الألوان والخطوط مع إمكانية تعيين أحجام الفواصل بين الصور. وبهذه الطريقة، تحصل على مجموعة أدوات شاملة لصياغة لوحة مزاجية رائعة.

باستخدام تغيير الحجم، والمرشحات، وتعديلات الألوان، وعناصر التراكب، يمكن للمصممين إبراز التأثير المرئي المطلوب. يتيح لك Moodzer إضفاء الحيوية على أفكارك الإبداعية بكل سهولة ودقة.

أفضل ميزات Moodzer

تنظيم الصور في نظام شبكي منظم

الفلاتر وتعديلات الألوان

منصة سهلة الاستخدام للمبتدئين والمحترفين

تحرير الصور المدمج

قيود Moodzer

عدم وجود قوالب قد لا تكون جذابة

قد تتسبب الإعلانات على الباقة المجانية في تشتيت الانتباه

تسعير Moodzer

التجربة: مجانية للأبد

مجانية للأبد قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Moodzer

لا توجد تقييمات متاحة حتى الآن

9. إيفرنوت

عبر: إيفرنوت يبرز Evernote كأداة برمجية متعددة الاستخدامات للوحات المزاج، حيث يقدم نهجًا سريعًا لتخطيط أفكار التصميم. يمكنك تخصيص تجربتك من خلال إنشاء دفاتر ملاحظات خاصة بالمشروع ودمج الصور بسلاسة في هذه الدفاتر لإنشاء لوحات مزاجية مخصصة. يمكنك أيضًا حفظ جميع الملاحظات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

تعاون دون عناء مع فرق العمل واستمتع بمجموعة من التخصيصات التي تناسب عمليتك الإبداعية. يتيح لك Evernote إمكانية سحب الصور وإضافتها دون عناء، مما يوفر لوحة يمكن الوصول إليها عبر هاتفك أو جهازك اللوحي أو متصفحك لمساعدتك على ترقية إدارة المشاريع المرئية .

يتيح لك شريط الأدوات أيضًا تغيير لون الخط أو حجمه أو نمطه. يمكنك بسهولة إضافة الصور والجداول والنصوص داخل الملاحظة لتطلق العنان لإبداعك. هذا التطبيق مناسب بشكل خاص لصانعي الأفلام والوكالات التي تسعى إلى تحسين تقنيات وضع الأفكار .

أفضل ميزات Evernote

دفاتر ملاحظات خاصة بالمشروع

ميزة البحث الشامل

حفظ كل ملاحظة دون اتصال بالإنترنت

مناسب لصانعي الأفلام

قيود Evernote

قد لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الملاحظات دون اتصال بالإنترنت على الباقة المجانية

يمكن أن يكون هناك خلل في بعض الأحيان على جهاز Macbook

تسعير Evernote

مجاني للأبد

شخصي: 10.83 دولار/شهرًا لكل مستخدم

10.83 دولار/شهرًا لكل مستخدم احترافي: 14.17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

قم بتفتيح لوحاتك المزاجية باستخدام ClickUp!

عندما تقصر الكلمات، تتدخل اللوحات المزاجية كوسيلة تواصل وتعبير مقنعة ومعقدة بصريًا، حيث تعبر عن الأفكار والجماليات دون عناء.

ارتقِ برحلة مشروعك مع لوحات ClickUp وقوالبها المصممة لتوجيهك من الفكرة إلى الإنجاز. إنها منصة الانطلاق المثالية لمساعيك الإبداعية، مما يساعدك على بدء مشاريعك من أي مكان! ابدأ من خلال إنشاء حسابك المجاني اليوم 🎨