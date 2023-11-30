أفضل 10 نشرات إخبارية للذكاء الاصطناعي للاشتراك فيها في الآونة الأخيرة

يتطور الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) بسرعة البرق - فما كان ثوريًا منذ عام واحد فقط أصبح خبرًا قديمًا الآن. إذا كنت ترغب في القفز في قطار الذكاء الاصطناعي _والبقاء فيه طوال الرحلة، يجب أن تنغمس في هذا المجال وتواكب آخر تطورات الذكاء الاصطناعي.

إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي من خلال النشرات الإخبارية للذكاء الاصطناعي. فهي تقدم معلومات منسقة ومفصلة عن أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يضمن لك البقاء في طليعة المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار. 🤖

ومع ذلك، فمع الصعود السريع لهذه الصناعة، انتشرت النشرات الإخبارية التي تركز على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من الصعب تمييز الخيط الذي يجب متابعته للحصول على المعلومات الأكثر دقة وحداثة.

في هذه المقالة، سنناقش أفضل 10 نشرات إخبارية للذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على مصدر موثوق لأحدث أخبار الصناعة وتطوراتها.

أفضل النشرات الإخبارية للذكاء الاصطناعي للبقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات

بعد البحث في عشرات النشرات الإخبارية، وضعنا قائمة مختصرة بأفضل 10 نشرات إخبارية تطلعك على أحدث الأحداث في عالم الذكاء الاصطناعي. إنها سهلة وجذابة للقراءة، حتى لو لم تكن من عشاق النشرات الإخبارية. اطلع عليها واختر مصدرك المفضل لأخبار الذكاء الاصطناعي. 🥰

1. الخلاصة

عبر الخلاصة Rundown عبارة عن نشرة إخبارية يومية (ستصلك في صندوق الوارد الخاص بك في أيام الأسبوع) تقدم لمحات عامة سريعة وموجزة وعامة - ملخصات - عن آخر أخبار الذكاء الاصطناعي.

تضم النشرة الإخبارية 350,000 مشترك في جميع أنحاء العالم وتتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وهي تناقش الأخبار العامة في عالم الذكاء الاصطناعي، وتركز على أحدث الأدوات، وتقدم دروساً تعليمية خطوة بخطوة لاستخدام منصات مختلفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

إذا كنت ترغب في التعرف على عالم الذكاء الاصطناعي ولكنك لا ترغب في التعمق، فإن The Rundown هو خيار ممتاز. فهو لا يتطرق إلى الكثير من التفاصيل ولكنه لا يزال يقدم معلومات ذات صلة وجذابة، مما يمنحك قاعدة صلبة لمزيد من استكشاف الموضوعات التي تثير فضولك. ومع ذلك، إذا كنت من عشاق الذكاء الاصطناعي الحقيقيين وترغب في معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات، فقد يكون The Rundown سطحيًا للغاية.

الاشتراك في The Rundown سهل - فقط أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، واضغط اشترك وستصلك النشرة الإخبارية في صندوق الوارد الخاص بك صباح كل يوم عمل.

2. الدماغ الكبير

عبر الدماغ الكبير يعد Big Brain موردًا ممتازًا لأولئك الذين يرغبون في الانغماس تدريجيًا في الذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص بضع دقائق يوميًا لمراجعة آخر الأخبار. كل نشرة إخبارية تصل إلى بريدك الإلكتروني يسعدك قراءتها لأنها مقسمة إلى أقسام مثل أخبار الذكاء الاصطناعي، ووظائف الذكاء الاصطناعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي. وهذا يتيح لك التخطي إلى الجزء الأكثر إثارة للاهتمام وتوفير الوقت. ⏰

يستمتع الكثير من الأشخاص بـ Big Brain بسبب لغتها الطبيعية وسهلة الاستخدام. تغطي النشرة الإخبارية مجموعة واسعة من الموضوعات ولكنها تفصل حتى أكثرها تعقيدًا بطريقة سهلة القراءة، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين والمخضرمين في مجال الذكاء الاصطناعي.

تسلط النشرة الإخبارية الضوء على الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي. وتناقش وظائف الذكاء الاصطناعي الشائعة وغالباً ما تقدم نصائح قيمة حول كيفية النجاح في هذا المجال.

يمكنك الانضمام إلى مجتمع Big Brain الذي يضم أكثر من 100,000 مشترك عن طريق إدخال عنوان بريدك الإلكتروني على موقع النشرة الإخبارية.

3. إفطار الذكاء الاصطناعي

عبر الإفطار بالذكاء الاصطناعي سواء كنت رائد أعمال، أو باحثاً، أو عالماً، أو تتطلع ببساطة إلى البدء في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يتناسب إفطار الذكاء الاصطناعي مع روتينك الصباحي! ☕

يصدر كل يوم اثنين ليقدم لك أخبار الذكاء الاصطناعي الأسبوعية. ميزتها البارزة هي أنها تسد الفجوة بين النظرية والتطبيق. على عكس العديد من النشرات الإخبارية الأخرى للذكاء الاصطناعي التي ستصادفها، يناقش إفطار الذكاء الاصطناعي الجزء النظري أولاً ثم يشرح كيف يمكنك تطبيق هذه المعرفة في الحياة الواقعية. غالباً ما ستحصل على معلومات قيمة حول استخدام أداة معينة، بل وستستمتع بدروس تعليمية خطوة بخطوة.

على سبيل المثال، إذا ناقشت النشرة الإخبارية أداة إنتاجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فستوضح لك ميزاتها ثم توضح لك كيفية استخدامها بشكل جيد وإنجاز المزيد في وقت أقل.

تغطي نشرة AI Breakfast أيضاً أحدث الدراسات في مجال الذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب فهي جذابة بشكل خاص للعلماء والباحثين.

النشرة الإخبارية التحليلية الأسبوعية مجانية، ولكن إذا اشتركت مقابل 97 دولاراً سنوياً، ستحصل على مزايا مثل

رسائل بريد إلكتروني إضافية يومي الأربعاء والجمعة لمن يرغبون في معرفة المزيد

خصومات على الأدوات والمؤتمرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت ترغب في إضافة منصات جديدة إلى سير عملك أو توسيع مجموعة نظرائك

استشارة حول تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتك الخاصة أو المهنية (30 دقيقة)

الكتاب الإلكتروني الخاص بالمنصة فك رموز الذكاء الاصطناعي: شرح غير تقني للذكاء الاصطناعي

هل أنت مهتم بكتابة رسالتك الإخبارية الخاصة بك؟ اطّلع على هذه_ قوالب النشرة الإخبارية !

4. ثورة الذكاء الاصطناعي

عبر: ثورة الذكاء الاصطناعي لديك نوعان من الأشخاص المهتمين بالذكاء الاصطناعي. النوع الأول مهتم بمجال محدد من مجالات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت منصات إنتاجية قائمة على الذكاء الاصطناعي، أو تطورات متطورة أو دراسات مثيرة للاهتمام. أما النوع الثاني فلا يرغب في التركيز على أي شيء على وجه الخصوص، ولكنه يرغب في تذوق كل شيء، وهذه هي المجموعة المستهدفة من النشرة الإخبارية The AI Revolution.

هذه النشرة الإخبارية تحلل أكثر من 1000 مصدر للذكاء الاصطناعي لتقدم لك معلومات منتقاة حول أحدث الأحداث في عالم الذكاء الاصطناعي مجاناً! كل نشرة إخبارية منظمة تنظيماً جيداً وجذابة بصرياً، لذا لن تجد صعوبة في تصفحها. بالإضافة إلى أن اللغة المستخدمة في الرسائل الإخبارية بسيطة، وحتى أكثر الموضوعات تعقيداً يسهل فهمها.

أفضل شيء في ثورة الذكاء الاصطناعي؟ لا توجد إعلانات أو مشتتات يمكن أن تؤثر على تجربة القراءة الخاصة بك.

العديد من المستخدمين الذين دخلوا للتو عالم الذكاء الاصطناعي يختارون هذه النشرة الإخبارية كمصدرهم المفضل للحصول على أحدث المعلومات. ولكن، إذا كنت خبيراً تقنياً أو تعرف الكثير عن الذكاء الاصطناعي، فقد تجد محتواها عاماً جداً.

5. موجه الهندسة اليومية

عبر نيتبرومبتس إذا لم تكن على دراية بالمصطلح، فإن هندسة الموجهات هي فن إنشاء مدخلات يمكن للنماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي فهمها واستخدامها كأساس لتنفيذ إجراءات مختلفة. ببساطة، يمكنك استخدام المطالبات "للتحدث" إلى أدوات مثل ChatGPT وتحفيز الاستجابات المناسبة.

أدخل نشرة Prompt Engineering Daily - وهي نشرة إخبارية ممتازة تقدم لك مطالبات موجزة يومية من الدرجة الأولى للذكاء الاصطناعي وتوضح لك كيفية استخدامها في سيناريوهات الحياة الواقعية. وعلاوةً على ذلك، فهي توفر رؤى قيمة في هذا المجال من خلال الإبلاغ عن آخر أخبار التعلم الآلي وتحليل الأدوات الأكثر ابتكاراً القائمة على الذكاء الاصطناعي.

الاشتراك في النشرة الإخبارية مجاني. بعد إدخال بريدك الإلكتروني والضغط على اشتراك، يجب عليك إدخال اسمك والإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بوظيفتك ومجال عملك ومجال عملك وشركتك والمنطقة الزمنية. تساعد هذه المعلومات نظام التوزيع على فهم تفضيلاتك وإرسال الرسائل الإخبارية إليك في الوقت المناسب.

بمجرد اشتراكك، سوف ترسل لك Prompt Engineering Daily هدية لك، وهي عبارة عن مورد يسمى الدليل الشامل للذكاء الاصطناعي والدردشة عبر الإنترنت.

6. TheSequence

عبر المتتابعة إذا كنت ترغب في معرفة كل ما يحدث في عالم الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على التعلم الآلي (ML)، فإن TheSequence هو الطريق المناسب! يضم هذا المجتمع أكثر من 160,000 متابع ويقدم نشرتين إخباريتين للاختيار من بينها حسب اهتماماتك.

TheSequence Scope هي رسالة إخبارية أسبوعية مجانية. يتم نشرها كل يوم أحد وتركز في الغالب على أحدث الأوراق البحثية والإصدارات والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. تستغرق قراءة النشرة الإخبارية حوالي خمس دقائق، وهو أمر مناسب بشكل خاص إذا لم يكن لديك الكثير من وقت الفراغ ولكنك تريد البقاء على اطلاع.

TheSequence Edge هي نشرة إخبارية متميزة تصدر يومي الثلاثاء والخميس. تتمحور النشرة الإخبارية يوم الثلاثاء حول التعلّم الآلي - فهي تناقش مفاهيمه الرئيسية، وتوجز أحدث الأبحاث في هذا المجال، وتقترح الأطر والمنصات التي يجب أن تتعلم عنها.

تتعمق نشرة الخميس في البحث - يمكنك أن تتوقع تحليلاً كاملاً لورقة بحثية أو إطار عمل كل أسبوع. إذا كنت ترغب في رؤية TheSequence Edge في صندوق الوارد الخاص بك، فعليك شراء خطة اشتراك شهرية مقابل 6 دولارات أو دفع 50 دولارًا لمدة عام كامل.

تقدم TheSequence محتوى إضافي مجاني لعشاق الذكاء الاصطناعي. اقرأ مقابلات مع باحثين ورواد أعمال بارزين في مجال التعلم الآلي واحصل على رؤى قيمة في TheSequence Chat، التي تصدر كل يوم أربعاء. يمكنك أيضاً قراءة مقالة ضيف TheSequence Guest Post، التي تُنشر كل يوم جمعة وتركز على تحديات التعلم الآلي وكيفية التغلب عليها.

7. ذا نيورون

عبر ذا نيورون ديلي إذا كنت تتطلع إلى جني فوائد الذكاء الاصطناعي ودمجه في عملك ولكنك تشعر بعدم اليقين بشأن كيفية القيام بذلك، يمكن ل The Neuron مساعدتك. يتم تسليم هذه النشرة الإخبارية اليومية التي تحمل شعار قطة لطيفة من الاثنين إلى الجمعة في الساعة 8 صباحاً (بالتوقيت الشرقي) وتحتوي على تحديثات حول أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي ونصائح حول استخدامها في العمل. 🐱

أحد أسباب ارتفاع شعبية النشرة الإخبارية بعد إطلاقها بفترة وجيزة هو هيكلها البسيط والمدمج. أول ما ستراه بالطبع هو العنوان الرئيسي. بعد ذلك، لديك قائمة قصيرة تلخص التحديثات الأساسية لهذا اليوم. يتبع القائمة عناوين متعددة تقدم المزيد من التفاصيل حول التحديثات. يحتوي كل قسم على معلومات سريعة حول ما يمكنك توقع قراءته في المستقبل لتسهيل التنقل.

سوف يرسم القسم الأخير ابتسامة على وجهك - حيث تترك قطة نيورون تعليقًا جذابًا عن مدى متعة النشرة الإخبارية! إلى جانب المحتوى الغني بالمعلومات، فإن عناصر الفكاهة هذه تجعل من The Neuron نشرة إخبارية ممتعة وخفيفة الظل.

النشرة الإخبارية مجانية، وسريعة القراءة (ستحتاج إلى حوالي ثلاث دقائق)، ولديها أكثر من 150,000 مشترك.

8. موجز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

عبر: مونتريال للأخلاقيات مع انتشار الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، أصبحت المخاوف بشأن أخلاقياته أكثر من أي وقت مضى. إذا كنت قلقًا بشأن عدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحيزها وخصوصيتها وتأثيرها الاقتصادي وشفافيتها، فمن الجيد دائمًا الخوض في الأبحاث المتاحة وتكوين رأي مستنير. يساعدك موجز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على القيام بذلك!

وفقًا لمؤلفي النشرة الإخبارية للذكاء الاصطناعي، تتمثل المهمة في إضفاء الطابع الديمقراطي على محو الأمية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي من خلال توفير معرفة قيمة ومفصلة لجمهور واسع. تناقش النشرة الإخبارية الأسبوعية مختلف اللوائح والمخاوف الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على الاستخدام المناسب والآمن للأنظمة والأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي. 📣

تناقش كل نشرة إخبارية وتلخص العديد من الدراسات المتعلقة بالموضوع لمساعدتك على فهم السياق وتكوين الآراء. قسم جذاب آخر هو القاموس الحي - كل أسبوع، ستجد تعريفًا لمصطلح جديد متعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على توسيع معرفتك.

النشرة الإخبارية مجانية، ولكن إذا كنت ترغب في دعم عمل المؤلفين، يمكنك أن تصبح مشتركاً يدفع أو تتبرع.

9. ألفا سيجنال

عبر ألفا سيجنال هل أنت باحث أو مطور أو محترف في مجال التكنولوجيا تبحث عن نشرة إخبارية تقنية تتعمق في الأبحاث والتطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؟ إذا كان الأمر كذلك، تحقق من AlphaSignal، وهي نشرة إخبارية أسبوعية تضم أكثر من 150,000 مشترك.

تلخص النشرة الإخبارية أهم الأخبار والمستودعات والمشاريع والأوراق البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على البقاء على اطلاع دائم. تستخدم المنصة نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي لتصفح arXiv وGitHub وGitHub وGoogle Scholar وOpen Review وتحليل المدونات والمواقع الاجتماعية والصحافة والآراء والمقابلات مع خبراء المجال. إنه خيار رائع لأولئك الذين ليس لديهم الوقت الكافي لإجراء البحث بأنفسهم ولكنهم يريدون الوصول إلى أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

يغطي AlphaSignal مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ولكنه يركز على التعلم الآلي، لذا فكر فيما إذا كان يناسب تفضيلاتك.

تجدر الإشارة إلى أن النشرة الإخبارية ليست مخصصة للأشخاص الجدد في مجال الذكاء الاصطناعي. فهي عادةً ما تتناول موضوعات تقنية وتستخدم مصطلحات وتعابير يجب أن تكون على دراية بها لفهم المعلومات المقدمة بشكل كامل.

10. خارق

عبر: خارق Superhuman هي واحدة من أشهر النشرات الإخبارية للذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 450,000 مشترك! تساعدك هذه النشرة على أن تصبح إنسانًا خارقًا (تصوريًا) من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والتفوق في العمل. 🦸

ترصد النشرة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، من التكنولوجيا إلى الفن والرياضة. يستخدم "الإنسان الخارق" لغة سهلة الفهم، حتى لأولئك الجدد في هذا المجال.

أحد أسباب شهرة النشرة الإخبارية هو أنها توفر محتوى منسق يتماشى مع تفضيلاتك. بعد الاشتراك في النشرة الإخبارية، سيُطلب منك ملء نموذج عن اسمك ومستوى وظيفتك ووظيفتك ومجال عملك وحجم شركتك وموقعك.

تستخدم Superhuman هذه المعلومات لتزويدك بالمحتوى المجاني الأكثر ملاءمةً لك مع التركيز على ChatGPT، ومطالبات الكتابة، وعلوم البيانات وتحليلها، والبحث عن وظيفة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي المجانية. ستتلقى أيضاً رسالة بريد إلكتروني حول أفضل منصات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استكشافها.

هل أنت مهتم بتجربة الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على ClickUp

تساعدك القراءة عن الذكاء الاصطناعي وتطوراته على البقاء على اطلاع دائم. ولكن المعرفة النظرية لا يمكن أن تفيدك كثيراً في فهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع. إذا كنت حريصًا على تجربة الذكاء الاصطناعي ومعرفة ما يمكن أن يفعله في بيئة عمل واقعية، فجرّب ClickUp!

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