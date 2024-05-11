قم بمحاذاة أصحاب المصلحة لديك مع أفضل 10 أدوات برمجيات لتخطيط PI

بلا مجهود تواصل الفريق والرؤية المشتركة وتنسيق الفريق هي ممارسات رشيقة مقبولة على نطاق واسع، ولكن ليس من السهل تبنيها. يمكن أن يصبح الإبحار في مياه المشروع الهائجة أكثر صعوبة، خاصةً عندما تتعامل مع مشاريع واسعة النطاق خطط الإصدار وغير قادرين على الحصول على فرق متعددة الوظائف للاجتماع معًا ومناقشة التقدم المحرز والأعمال المتراكمة.

لحسن الحظ، فإن الفرق التي تتبع تقليص الرشيقة يمكن أن يعتمد الإطار (SAFe) على تخطيط زيادة البرنامج (PI) للمضي قدمًا بشكل استراتيجي. يعد تخطيط PI بمثابة حدث سباق طويل الأجل لإزالة صوامع الإدارات ومواءمة الفرق داخل قطار الإصدار الرشيق (ART). 🚂 حدث تخطيط PI من الأسهل إجراؤها باستخدام البرنامج المناسب. في هذا الدليل الشامل، سنقوم في هذا الدليل الشامل بتضييق نطاق تعقيدات PI أدوات التخطيط واستكشاف أفضل 10 خيارات للمنتجات لسرعة تتبع عمليات اتخاذ القرار . اقرأ على طول!

ما هو برنامج تخطيط PI؟

تخطيط PI هو حدث تعاوني زمني تعاوني يحدث كل 8-12 أسبوعًا يجمع كل عضو من أعضاء فريق أجايل معًا لتخطيط وتحديد أولويات العمل فيما يتعلق بزيادة البرنامج الوشيكة لقطار الإصدار الرشيق. يتم إجراؤه من قبل سيد سكروم وتتكون عادةً من يومين كاملين وجهاً لوجه اجتماعات الفريق .

برنامج تخطيط PI هو أداة رشيقة التي تسهّل تنظيم واجتماعات العمل وتجعلها أكثر انسيابية. يمكنها مساعدتك في التحضير للاجتماعات الافتراضية أو الفعلية، وتتميز بميزات لتعزيز استراتيجيات التواصل بين أصحاب المصلحة وشركتك وتحديد أهداف PI المتفق عليها بشكل متبادل و مقاييس النجاح لكل قسم أو أي شيء تحتاجه فرقك.

الهدف الرئيسي من هذه الأداة هو جعل عملية إعادة النظر في الأهداف القديمة، وإنشاء أهداف جديدة، وتحديد المسؤوليات والمساهمات، وتحديد الأولويات لمساعدة الأعمال على الارتقاء بمستوى الأعمال. 🌻

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تخطيط PI؟

فيما يلي بعض الميزات والقدرات التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الاستثمار في أداة تخطيط PI:

سهولة الاستخدام: توفر واجهة سهلة الاستخدام تلبي احتياجات المستخدمين في مختلف الأقسام، بغض النظر عن معرفتهم التقنية خيارات التعاون: تدعم خيارات التعاون: يدعم التعاون في الوقت الفعلي مع ميزات مثل ألواح بيضاء رقمية والتحرير المشترك، وسلاسل المناقشة والإشارات تخطيط الاعتمادية: يضمن كفاءة الفرق متعددة الوظائف من خلال المساعدة في تخطيط التبعية وتمكين التدفق السلس للعمل في بيئة رشيقة في حدث تخطيط PI إعداد التقارير: قادر على إنشاء تقارير وتحليلات تساعد الفرق على مراقبة التقدم المحرز من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) وتحديد مجالات التحسين خلال احتفالات تخطيط مؤشرات الأداء الرئيسية عمليات التكامل: التكامل السلس مع الأدوات الأخرى المستخدمة بالفعل من قبل الفريق، مثل جيرا ، أزور ديف أوبس, كونفلوينس و سلاك ، تبسيط المناقشات الشفافية: يعزز الرؤية الشاملة دون تعطيل العمليات القائمة، مما يسمح للفرق بالعمل ضمن نفس الرؤية والأهداف والجداول الزمنية و المنجزات معرفة أهداف المحقق الخاص

أفضل 10 أدوات لتخطيط PI لدعم مرحلة مشروعك القادم!

لقد استكشفنا كلاً من أدوات تخطيط PI على مستوى المبتدئين والمتقدمين واخترنا 10 خيارات قوية. تأتي قائمتنا المنسقة من قبل خبرائنا مع مراجعات وتقييمات واضحة لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير! 😇

1. انقر فوق

قم بإجراء تخطيط PI باستخدام ClickUp للحفاظ على توافق الفرق حول خرائط طريق المنتج والتمتع برؤية كاملة حول من يقوم بماذا

ClickUp متعدد الاستخدامات أداة لإدارة المشاريع التي تدعم منهجية التطوير الرشيقة وتستضيف مجموعة كاملة من الميزات الشاملة التي تجعل أحداث تخطيط PI ناجحة. حزمة أجايل الخاصة بـ ClickUp هي حل شامل ومتكامل لفرق العمل الرشيقة من أي حجم، وذلك بفضل الميزات المدمجة مثل إعداد تقارير السبرينت, لوحات المعلومات في الوقت الحقيقي , لوحات كانبان لتتبع دورات الزيادة، وإدارة قدرات الفريق.

يقوم ClickUp بإعدادك بأكثر من 15 مشاهدة لدعم مبادرات تخطيط PI لدورة حياة المنتج بأكملها، من الفكرة إلى الإصدار. لإعطائك فكرة عن ذلك، يمكنك استخدام عرض التقويم لجدولة اجتماعات المحقق الخاص وفقًا لتوافر الفريق أو الانتقال إلى عرض عبء العمل إلى تبعيات الخطة وسير العمل لمرحلة التطوير التالية.

اجعل جلسات PI الخاصة بك مثمرة مع مجموعة كبيرة من ميزات التعاون في ClickUp، والتي تدعم التواصل في الوقت الفعلي وغير المتزامن. ضع علامة على الأعضاء من الأقسام الأخرى واستخدم الشفافية سلاسل التعليقات لبناء خطط تراكمية ومنسقة بشكل جيد لكل سباق. 🏃

هل تحتاج إلى أداة مركزية للعصف الذهني خلال أحداث PI؟ استفد من ClickUp Whiteboards ! مع واجهة السحب والإفلات البديهية، تدعم اللوحة تدفق الأفكار من أعضاء الفريق المتعددين في الوقت الفعلي، سواء كنت تقوم بتحليل المشاريع المعقدة أو تخطيط العمليات .

لتوفير الوقت أثناء أحداث PI التي تستغرق وقتًا طويلاً، استخدم انقر فوق قالب تخطيط PI ! يساعد المستخدمين على تصور بيانات الرؤية على الفور، مما يسمح بتنسيق الجهود. على اللوحة البيضاء الرئيسية، تحصل على لوحات مناقشة محددة، وهي الفرق، البرنامج، جدول الأعمال، روام (ترمز إلى المخاطر التي تم حلها أو امتلاكها أو قبولها أو تخفيفها)، من أجل التخطيط المرن.

أثناء قيام فريقك بالتخطيط والتخفيف من المخاطر خلال حدث PI، استخدم هذا النموذج لتعزيز التفكير الإبداعي وحل المشكلات ومشاهدة تطور الأعمال المتراكمة في الوقت الفعلي

أفضل ميزات ClickUp

تخطيط PI سهل التعاون

اللوحات البيضاء و الخرائط الذهنية للعصف الذهني الخالي من التأخير

قوالب ل PI و التخطيط للسباق السريع 1,000+ تكامل لتبسيط العمل

تمكين إمكانات الأتمتة للمهام المتكررة

الحقول المخصصة لتتبع معلومات محددة حول دورات الزيادة

التقارير والتحليلات لتتبع التقدم المحرز

تتبع الوقت الأصلي لإبقاء الجلسات موجزة

طرق عرض ClickUp لتخطيط PI المرن

تتبع سهل ل الأهداف و المعالم لتسجيل الأعمال المتراكمة والخطط المقترحة في موقع مركزي

الدردشة في ClickUp للتواصل في الوقت الفعلي

ClickUp AI لتلخيص جداول أعمال تخطيط PI وملاحظات الاجتماعات

دعم الأجهزة المتعددة

قيود ClickUp

يمكن أن تشكل وفرة خيارات التخصيص منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

قد يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى سيولة إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. رالي من برودكوم

عبر: برودكوم برنامج Rally الخاص بشركة Broadcom، المعروف سابقًا باسم CA Agile Central، هو برنامج سحابي قائم على السحابة إدارة المشاريع الرشيقة أداة لتسهيل سير العمل دون عوائق. توفر المنصة حلاً متسقًا للمزامنة في الوقت الفعلي لممارسة تخطيط PI عبر فرق متعددة.

باستخدام صفحة تخطيط القدرات الخاصة بها، يمكنك بسهولة إنشاء سيناريوهات ماذا لو وحتى إدارة أي عقبات مرتبطة بها من خلال مراقبة المخاطر في الوقت الفعلي. وبمجرد اكتمال عملية تخطيط عمليات التخطيط للقدرات، يمنحك Rally رؤية واضحة وشاملة لأي أعمال متراكمة متبقية.

بشكل عام، يمكنك الاستفادة بسلاسة من ميزاته المتنوعة لإنشاء بيئة عمل تتمتع بمزايا الاجتماعات الشخصية، مما يعزز الشعور بالتكاتف حتى في البيئات الموزعة. 💛

رالي أفضل الميزات

يدعم تخطيط PI للمؤسسة

تحليل سيناريو ماذا لو

عرض شامل للأعمال المتراكمة

نظرة عامة في الوقت الحقيقي لمخاطر البرنامج

المعالم الرئيسية داخل Rally لتتبع مجموعة العمل أو ما تحتاجه الفرق للنجاح في نهج رشيق متدرج

قيود Rally

يمكن أن تكون الميزات الواسعة والخيارات القابلة للتخصيص مربكة لحدث تخطيطي خاص

يمكن أن تكون أسعاره عاملاً مقيداً للشركات الصغيرة ذات الميزانية المحدودة

تسعير #### Rally

لم يتم الإفصاح عنها علنًا - اتصل بـ Broadcom للحصول على أسعار دقيقة

تقييمات ومراجعات رالي

G2: 3.9/5 (أكثر من 160 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. بيبلاننغ

عبر PIPlanning يقدم PIPlanning.io، أو PIPlanning، خدمة مبسطة لإجراء تخطيط PIPI الأحداث عن بُعد . هذه الأداة مصممة خصيصًا للتعاون في SAFe وهي مفيدة بشكل خاص لمهندسي فريق النظام (STEs) ومهندسي تدريب الإصدار (RTEs)، مما يمكنهم من تنفيذ أنشطتهم دون تشتيت لوجستي.

تعمل RTE Cockpit الخاصة بالمنصة على تبسيط عملية التحضير لأي حدث تخطيطي لمبادرة PI من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. يتيح هذا النهج سهل الاستخدام للفرق إدارة مهامهم بكفاءة أثناء فترات الاستراحة ويضمن استعداد جميع المشاركين بشكل جيد.

وبفضل خاصية المؤشر، يمكنك بسهولة تسليط الضوء على أي عناصر معينة أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت ومساعدة زملائك في العثور على السياق. يمكنك أيضًا دمج المنصة مع العديد من أدوات إدارة دورة حياة التطبيقات (ALM) مثل Jira و Microsoft Azure.

PIPlanning أفضل الميزات

أداة تركز على الأمان

واجهة مستخدم بديهية لفعالية تخطيط PI ناجحة

مقصورة RTE للتخطيط المنظم

توفر عمليات تكامل سلسة

تخصيص القدرات للحفاظ على نسبة متوازنة بين الميزات الجديدة والديون التقنية

قيود تخطيط PIPlanning

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية

متوفر فقط كحل قائم على السحابة، وهو ما قد لا يكون مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى إصدار محلي

تسعير #### PIPlanning

القياسي: 875 دولارًا أمريكيًا/مستخدم سنويًا

875 دولارًا أمريكيًا/مستخدم سنويًا القسط: 1,050 دولارًا أمريكيًا/مستخدم سنويًا

1,050 دولارًا أمريكيًا/مستخدم سنويًا المؤسسات: 1,400 دولار/المستخدم في السنة

PIPlanning التقييمات والمراجعات

لا توجد تقييمات متاحة بعد

4. كينديس

عبر كينديس تقدم Kendis حلاً شاملاً لتلبية متطلبات التخطيط والتتبع الخاصة بك، حيث توفر مساحة افتراضية حيث يمكن للفرق متعددة الوظائف التعاون بسلاسة في مبادرات تخطيط مبادراتهم الخاصة بتخطيط PI.

من خلال الاستفادة من الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي ، يمكنك تتبع التبعيات وإدارتها، ومراقبة التغييرات في أهداف المشروع وتسجيل المخاطر المحتملة. باستخدام Scrum OF Scrums ، يمكنك بسهولة تسجيل جميع المناقشات السابقة وإضافة النقاط البارزة ونقاط العمل لإعادة النظر فيها للاجتماعات المستقبلية.

إحدى الميزات البارزة في Kendis هي دعم العملاء المخصص. استنادًا إلى الرأي العام، فإن فريق الدعم بارع في فهم مخاوفك على الفور، وتوجيهك خلال العملية حتى تتم معالجة مشاكلك بشكل مرضٍ.

أفضل ميزات Kendis

تبسيط تصور التبعيات المشتركة بين الفرق من خلال الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تنظم ميزة Scrum OF Scrums بشكل استراتيجي الجلسات السابقة والقادمة

مراقبة الجدول الزمني القابل للتخصيص وفقًا لبيانات المراحل الرئيسية

التتبع الفعال لقطارات الإصدار المتعددة في وقت واحد

تكامل فوري مع Atlassian Jira وMicrosoft Azure DevOps

قيود #### قيود كينديس

يمكن استخدام المزيد من عمليات التكامل لعملية التخطيط ولمطابقة الاحتياجات عبر الفرق

تحتاج الواجهة إلى تحديثها لتسهيل التصفح

تسعير #### تسعير Kendis

السحابة الأساسية (أمازون AWS): 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

8 دولارات لكل مستخدم شهريًا سحابة بريميوم (أمازون AWS): 14 دولارًا/مستخدِم شهريًا

14 دولارًا/مستخدِم شهريًا المؤسسات المحترفة (مستضافة ذاتيًا): 15 دولارًا/مستخدماً شهريًا

15 دولارًا/مستخدماً شهريًا منصة المؤسسات (السحابة والاستضافة الذاتية): 23 دولارًا/مستخدماً شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات كينديس

G2: 4.2/5 (أقل من 10 مراجعات)

4.2/5 (أقل من 10 مراجعات) Capterra: 4.8/5 (أقل من 10 مراجعات)

5. بلانفيو

عبر: بلانفيو تعمل مجموعة AgilePlace من Planview على تعزيز المنهجيات الرشيقة والمرنة من خلال تقديم مجموعة من الميزات التي تمكّنك من تخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها ووضع ميزانيتها بفعالية. يسمح لك بتوسيع نطاق العمل بسرعة مع الحفاظ على قوة التعاون متعدد الوظائف .

تربط Planview بين مختلف عناصر التسليم بسلاسة، حيث تدمج الطيف الكامل من التخطيط إلى التحسين من أجل توفير رؤية شاملة للمشهد التقني الخاص بك.

مع أكثر من 60 تكاملاً مدمجًا مسبقًا وبدون رموز، يمكنك الاتصال بسهولة مع أكثر البرامج المرنة و DevOps و إدارة العمل التعاوني أدوات. مثل ClickUp، هذه منصة أخرى في قائمتنا تستفيد من اللوحات القماشية و اللوحات البيضاء الافتراضية لمساعدة الفرق على العصف الذهني للتخطيط التدريجي.

بلانفيو أفضل الميزات

يقدم عرضًا موحدًا وقابلاً للتنفيذ لعملية تخطيط PI

تجميع سلس لـ الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) للمراحل

مقاييس مشتركة للتسليم الأمثل

أدوات تعاون مدمجة مثل اللوحات البيضاء

أكثر من 60 عملية تكامل

قيود Planview

يمكن أن تكون تكوينات إدارة الميزانية صعبة

يمكن أن تعمل لوحات معلومات التقارير بشكل أفضل مع رؤى أكثر ثراءً

تسعير #### تسعير Planview

لم يتم الكشف عنها علنًا - اتصل ب Planview للحصول على أسعار دقيقة

تقييمات ومراجعات بلانفيو

G2: 4.1/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

6. ميرو

عبر ميرو تقدم Miro لكل من فرق العمل في الموقع والفرق العاملة عن بُعد إطار عمل يتسم بالكفاءة والفعالية لتخطيط المشروع. تدعي المنصة أنها توفر ما يصل إلى سبع ساعات لكل جلسة تخطيط! ⏲️

يوفر Miro مساحة مركزية لمشاركة رؤيتك والحفاظ على توافق أصحاب المصلحة. يمكنك تصور جميع التبعيات لدورة التطوير التالية و طلب ملاحظات على الجداول الزمنية المقدرة. هناك خيار لتمكين الوضع الخاص لالتقاط الآراء بمزيد من السرية.

يوفر قالب تخطيط PI من Miro للفرق وسيلة منظمة لتتبع المراحل الرئيسية والتكرارات، ويقدم نظرة عامة شاملة للميزات والتبعيات والمقاييس الرئيسية. يتيح لوحة ROAM Board للفرق تحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على خططهم بشكل استباقي. من ناحية أخرى، تضمن لوحة الفرق أن يكون لدى كل فريق خارطة طريق محددة جيدًا للتكرارات والمهام والأهداف المستقبلية.

ميرو أفضل الميزات

حل رشيق شامل لتخطيط PI

يوفر تعاونًا سلسًا غير متزامن

التقاط الملاحظات التقديرية

مخططات انسيابية جاهزة للاستخدام وخرائط رحلة لتخطيط الزيادات

لوحة كانبان مرنة وديناميكية، كاملة مع بطاقات وجداول جيرا المدمجة

قيود ميرو

انخفاض في الأداء عند استخدامه من قبل عدة أعضاء

قد لا يكون مناسبًا للمبتدئين

تسعير ميرو

مجاني للأبد

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

7. فيجما

عبر فيجما فيجما هي محطة واحدة منصة تصميم في جوهرها، لكنها تقدم FigJam كحل شامل للوحة المعلومات لاجتماعات الفريق والمناقشات المتناسقة. داخل FigJam، ستجد داخل FigJam قالب تخطيط المشاريع مخصص لتحديد جداول الأعمال وخرائط الطريق الرشيقة وخطط العمل.

يمكنك استخدام القالب لتبسيط مزامنة المهام عبر فرق متعددة، مما يسهل الاتصال السلس طوال مرحلة التخطيط.

وهو بمثابة لوحة تخطيط تجتمع فيها الأقسام المتنوعة لتنفيذ المشاريع بنهج موحد. يمكن للفرق التواصل وتقديم الملاحظات من خلال الطوابع والعواطف وردود الفعل والتفاعل والتحية. ✋

يحافظ نظام الإشعارات الفعال في فيجما على جميع أصحاب المصلحة في المشروع على علم جيد بالتقدم المحرز في تخطيط PI والتطورات. يمكن للمستخدمين بسهولة وضع جداول زمنية واقعية للشحن لبدء المشاريع على أساس قوي وإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

فيجما أفضل الميزات

اللوح الأبيض مع FigJam

قالب مخصص لتخطيط PI

يدعم تفاعلات مختلفة عبر الإنترنت، مثل اجتماعات الانطلاق وعمليات الوقوف

خيار تعيين المهام، وتحديد الأولويات، وتتبع الحالات

قيود فيجما

يمكن أن يكون السعر مكلفاً بالنسبة للشركات الناشئة

قد يكون من الصعب تعلّم واجهة مستخدم فيجما في البداية

تسعير فيجما (FigJam)

مجاني للأبد

المحترف: 3 دولارات شهرياً لكل محرر

3 دولارات شهرياً لكل محرر المؤسسة: 5 دولارات شهرياً لكل محرر

5 دولارات شهرياً لكل محرر المؤسسات: 5 دولارات شهرياً لكل محرر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 650 تقييم)

8. مورال

عبر جدارية تقدم Mural لوحة تخطيط PI عبر الإنترنت كنقطة مركزية للاستراتيجية التعاونية والمواءمة بين الفرق، بغض النظر عن موقعها. في الواقع، تضمن هذه الأداة أمان بيانات الموظفين التي يتم تحميلها مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات العامة.

كما أن المنصة مجهزة أيضًا بـ قالب تخطيط PI متاح بسهولة ويمكن تخصيصه في دقائق، مما يساعد المؤسسات على إدارة الملاحظات والتقييم وتحديد الأولويات بكفاءة عناصر العمل باستخدام الترميز اللوني والعلامات.

بالإضافة إلى ذلك، توفر القوى الخارقة للتيسير في Mural ميزات مثل المؤقتات والتصويت المجهول والوضع الخاص لضمان استمرار تركيز الفرق وإنتاجيتها أثناء جلسات التخطيط.

أفضل ميزات #### Mural

متوافق مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات ولوائح CCPA

لوحة ونموذج تخطيط PI سهلة الاستخدام

أدوات الميسر لورش العمل والاجتماعات

تعزيز التعاون والإبداع باستخدام Mural AI و Microsoft 365 Copilot

قيود Mural

قد تكون ميزة التصويت معطلة في بعض الأحيان

قد يؤدي عدم وجود خيارات تخطيطية إلى تقييد بعض الفرق

تسعير جدارية

مجاني للأبد

الفريق+: 9.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جدارية

G2: 4.6/5 (1,350+ تقييم)

4.6/5 (1,350+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 115 تقييم)

9. Digital.ai أجيليتي (الإصدار الأول سابقًا)

عبر: Digital.ai كانت تُعرف سابقًا باسم VersionOne، Digital.ai Agility، وهي أداة لإدارة المشاريع على شبكة الإنترنت تساعد المطورين والمختبرين وأصحاب المصلحة الآخرين على إدارة جهود اختبار البرمجيات وتتبعها وتنظيمها.

وتحتوي المنصة على غرف تخطيط رقمية مخصصة لتخطيط PI الرقمي تجمع الرؤية وأولويات الفريق والأهداف وعناصر العمل في مساحة موحدة لمناقشات الزيادة المبسطة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزات مباشرةً من متصفحاتهم.

تعمل Digital.ai Agility على سد الفجوة بين استراتيجية العمل وتنفيذ الفريق، وتوحيد جميع المستويات التنظيمية، بدءاً من المحفظة وصولاً إلى الفرق الفردية. وهذا يعزز التواصل والتعاون والرؤية. تساعد الأداة أيضًا الفرق على إدارة المخاطر واكتساب البيانات من خلال التحليلات المخصصة.

Digital.ai Agility أفضل الميزات

متوافقة مع مختلف المتصفحات مثل Firefox و Chrome

تدعم إدارة المشاريع الشاملة

يتوافق مع منهجيات مثل سكروم وكانبان يوفر غرف تخطيط PI، وإدارة المخاطر، والتحليلات المخصصة

يتكامل مع أدوات التطوير

قيود أجيليتي الرقمية

عملية إعداد أولية صعبة عند مقارنتها بأدوات أكثر سهولة في الاستخدام

قد يكون من الصعب استخدامها لإنشاء حالة اختبار

تسعير Digital.ai Agility

الخطة المجانية: 0 دولار

0 دولار المؤسسات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أعلى سعر: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Digital.ai أجيليتي التقييمات والمراجعات

G2: 3.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

10. ستورم بورد

عبر ستورم بورد توفر لوحة Stormboard عمليات تراكم ثنائية الاتجاه تقلل بشكل ملحوظ من مدة جلسات تخطيط PI. من خلال تكامل تخطيط PI الرشيق الخاص بـ Stormboard، يمكن توحيد الجلسة بأكملها في مساحة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات المختلفة أو اللوحات المادية.

علاوة على ذلك، ليست هناك حاجة للبدء من الصفر عندما يتعلق الأمر بتطوير جلسات تخطيط متطورة، حيث توفر Stormboard مجموعة من القوالب المدمجة للحفاظ على عقلية رشيقة .

تغطي هذه القوالب جوانب مثل الخرائط الذهنية، والمنظورات الارتجاعية، والتخطيط السريع، وتخطيط العدو، وتحديد حجم المشكلة، ولوحة المخاطر/لوحة إدارة المخاطر، ولوحة البرنامج/التبعيات، وغيرها. كما تعرض لوحة المعلومات الرقمية الخاصة بها رؤى للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل في تتابع سريع.

أفضل ميزات #### Stormboard

حل السبورة الرقمية القائمة على البيانات

يوفر العديد من خيارات التكامل

يوفر تكاملات مباشرة ثنائية الاتجاه خالية من المتاعب

المزامنة التلقائية مع أدوات مثل Azure DevOps

قيود #### قيود Stormboard

يمكن أن يبطئ جهازك

يمكن تحسين القوالب من حيث الأسلوب

تسعير لوحة العاصفة

شخصي: مجاناً

مجاناً للأعمال: 8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات لوحة العاصفة

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 35 تقييم)

فوائد استخدام أدوات تخطيط PI

أدوات تخطيط PI التي ناقشناها موجهة بشكل أساسي إلى فرق العمل الرشيقة التي لديها الكثير من المهام خلال دورات التطوير. فوائد هذه الحلول ملموسة وغير ملموسة على حد سواء.

من بين المزايا الملموسة أكثر من غير الملموسة، تشمل المزايا البارزة ما يلي:

التواصل وجهاً لوجه بين جميع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

التخطيط و نماذج تقييم المخاطر لمنع انقطاع المشروع

شبكة اجتماعية مزروعة بشكل جيد لتوصيل احتياجات قطار الإصدار الرشيق

الأعمال المتراكمة المنظمة والمعتنى بها جيدًا

بالإضافة إلى هذه الفوائد، تلعب أدوات تخطيط PI دورًا كبيرًا في تحسين الشفافية بين الفرق، مما يجعل الأسباب الكامنة وراء القرارات واضحة تمامًا وتوفر رؤية فورية للأهداف التي تعزز التحفيز. 🕺

تخطيط واجهة برمجة المشاريع هو شيء خاص بـ ClickUp!

إذا كنت تستثمر في أداة تخطيط PI، فمن الأفضل أن تختار حلولاً رشيقة شاملة مثل ClickUp التي يمكن أن تساعدك فيما يتجاوز جلسات الاجتماع والتخطيط. من مركزية التوثيق إلى إدارة دورات الزيادة الدقيقة، فإن المنصة تدعمك!

نحن نقول جرّب الإصدار المجاني من ClickUp وشاهد كيف يمكنه تحويل سير عملك عبر جداول التسليم! 🌈