مايكروسوفت وورد مقابل مستندات جوجل: ما هي أداة المستندات الأفضل؟

سواء كنت تقوم بتدوين الملاحظات، أو صياغة تقارير العمل، أو ببساطة تنظيم مهامك اليومية، فإن برنامج إدارة المستندات سيبسط سير العمل في الكتابة ويحافظ على تنظيم مستنداتك.

مايكروسوفت وورد Microsoft Word ومحرّر مستندات جوجل خياران شائعان، ولكن أيهما أكثر تألقاً من الآخر؟

حسنًا، يعتمد الأمر حقًا على طريقة عملك وكيفية استخدامك لهما.

لمساعدتك على الاختيار بين مايكروسوفت وورد ومحرّر مستندات جوجل، سنقارن بين الميزات الفريدة ونماذج التسعير لكل منهما، بالإضافة إلى سهولة استخدامهما وأدوات تحويل الكلام إلى نص والتكاملات.

بعد هذه المواجهة، اكتشف الأداة المجانية التي ستساعدك على الكتابة بشكل أسرع، والتعاون بسلاسة، والارتقاء بإنتاجيتك إلى المستوى التالي.

هيا بنا! 🙌

ما هو Microsoft Word؟

مايكروسوفت وورد هو برنامج معالجة النصوص لإنشاء المستندات المهنية والأكاديمية مثل الرسائل والسير الذاتية والنماذج والتقارير. يحتوي البرنامج على خيارات تنسيق نصية أساسية إلى متقدمة ويحفظ مستندات Word بتنسيقات ملفات مختلفة، بما في ذلك DOCX و TXT و ODT و RTF و PDF.

تم إطلاقه في عام 1983 كتطبيق لسطح المكتب، وقد صُمم Word في البداية للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، مع حفظ مستند Word على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أما اليوم، فيمكنك حفظ مستندات Word احتياطيًا على OneDrive أو Sharepoint، وهي تطبيقات التخزين السحابي من Microsoft، وحفظ التغييرات التي تطرأ على عملك تلقائيًا.

وبالإضافة إلى إصدار سطح المكتب من Word، هناك إصدارات محمولة وإصدارات عبر الإنترنت (Word Online) للوصول إلى الملفات أثناء التنقل و التعاون مع فريقك باستخدام ميزة التأليف المشترك. ومع ذلك، فهي لا تتمتع بالوظائف الكاملة لإصدار سطح المكتب.

عبر مايكروسوفت وورد

### مايكروسوفت وورد ميزات

يحتوي Microsoft Word على ميزات فريدة محدودة أو غير متوفرة في مستندات Google. دعنا نلقي نظرة على هذه الميزات. 👀

البحث

تكون ميزة البحث في Microsoft Word مفيدة عندما تعمل على أوراق بحثية وتحتاج إلى البحث عن المصادر والاستشهاد بها. استخدمها للبحث وسحب المعلومات من مختلف المواقع والمجلات.

يمكنك الحصول على معاينة لكل مصدر ورابط لقراءة المزيد. إذا كان المصدر ذا صلة بورقتك البحثية، أضف اقتباسات وببليوغرافيات للمصدر في أنماط تشمل APA أو MLA أو شيكاغو أو IEEE.

يحافظ Word أيضًا على تنظيم مستندك. أضف جدول المحتويات للتنقل بسرعة إلى الأقسام المختلفة في مستندك. إذا كان لديك مجموعة من الجداول أو الصور، فأنشئ جدولاً للأشكال لتتبعها. 🔍

الرسوم التوضيحية

عبر مايكروسوفت وورد تجعل أدوات التوضيح في Microsoft Word إضافة صور عالية الجودة إلى مستنداتك أمراً سهلاً. قم بتحميل الصور من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو من مكتبة الصور الأصلية للمنصة، أو من الإنترنت. يمكنك أيضًا إضافة أشكال وأيقونات أو التقاط لقطات شاشة.

قم بتنسيق هذه المرئيات عن طريق ضبط حجمها ودرجة سطوعها وموضعها. هل تحتاج إلى التخلص من خلفية الصورة أو إضافة بعض الظلال والانعكاسات الرائعة؟ هناك أدوات لذلك أيضًا.

إلى جانب هذه الأساسيات، يمكنك إضافة رسومات SmartArt ومخططات ونماذج ثلاثية الأبعاد إلى مستندات Microsoft Word. بينما لا يمكنك تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد في Word، يمكنك الحصول عليها من المجموعة ثلاثية الأبعاد المدمجة أو تحميل نماذجك الخاصة.

ارسم

عبر مايكروسوفت وورد إذا أعجبك تدوين الملاحظات أو خربشة الأفكار أو رسم المخططات يدويًا، ستحب ميزة Draw. فهو يحتوي على قلم افتراضي وقلم رصاص وأداة تمييز للرسم داخل المستند، ويمكنك تخصيص هذه الأدوات عن طريق تغيير لونها وسمكها. بالإضافة إلى ذلك، هناك ممحاة (ممحاة رقمية بالطبع) لإجراء التصحيحات. ✏️

يبسط Word أيضًا إضافة الأشكال والمعادلات الرياضية. تعمل أداة Ink to Shape على تحويل الرسومات التقريبية إلى أشكال واضحة، مما يجعلها مثالية للمخططات والرسوم البيانية الأنيقة. تقوم أداة Ink to Math بتحويل المعادلات الرياضية المكتوبة بخط اليد إلى نص منسق واضح، مما يسهل قراءتها.

قراءة بصوت عالٍ

بعد قضاء يوم طويل أمام الشاشة، تحتاج عيناك إلى استراحة. ولكن مهلاً، لا يزال لديك ما تقرأه. ما العمل؟ أدخل ميزة القراءة بصوت عالٍ في Microsoft Word. 🔊

استخدمها لقراءة مستند Word بصوت عالٍ. يمكنك التحكم في سرعته واختيار صوت، ذكر أو أنثى. هذا الخيار رائع لتعدد المهام والتدقيق اللغوي. استمع إلى مستندك أثناء قيامك بأشياء أخرى، أو التقط تلك الأخطاء الخفية التي فاتتك عند قراءة المستندات بنفسك.

مايكروسوفت وورد التسعير

احصل على Microsoft Word كجزء من مجموعة تطبيقات Microsoft Office مع Excel وPowerPoint وغيرهما مقابل:

رسم لمرة واحدة 149.99 دولارًا أمريكيًا

6.99$/شهرياً (لجهاز كمبيوتر واحد)

9.99$/شهرياً (ل 6 أجهزة كمبيوتر كحد أقصى)

وإذا كنت شركة، فإن خطط التسعير مختلفة:

للأعمال الأساسية: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم التطبيقات للأعمال : 8.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 8.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم الأعمال القياسية : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بريميوم الأعمال 22 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

ما هو محرر مستندات Google؟

تم إطلاق محرر مستندات Google في عام 2006، وهو عبارة عن معالج نصوص يستند إلى الويب لإنشاء المستندات وتحريرها والتعاون في إعدادها عبر الإنترنت. يتيح لك الوصول إلى مستنداتك من أي تطبيق لمحرّر مستندات Google مع اتصال بالإنترنت. وإذا أردت العمل دون اتصال بالإنترنت، يمكنك تشغيل وضع عدم الاتصال بالإنترنت. ✅

يوفر محرر مستندات Google ميزات التحرير الأساسية للنصوص والصور والجداول، وهو أكثر من كافٍ في معظم الحالات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حفظ ملفات مستندات Google بتنسيقات مثل DOCX و TXT و PDF و EPUB للتوافق مع التطبيقات الأخرى.

بينما يعمل محرر مستندات جوجل بشكل جيد على العديد من متصفحات الويب، فإنك تحصل على أفضل تجربة مع متصفح جوجل كروم - من السهل التبديل بين حسابات متعددة والتكامل مع تطبيقات جوجل الأخرى مثل جداول البيانات والعروض التقديمية و Keep.

عبر مستندات جوجل

مستندات Google Docs الميزات

يحتوي محرر مستندات Google على بعض الميزات القوية في جعبته. دعنا نتعمق في ماهيتها. 🏊

المشاركة والتعاون

مشاركة مستنداتك مع الآخرين أمر سهل للغاية مع مستندات Google Docs. يمكنك دعوة أشخاص محددين إلى مستندك أو إتاحته لأي شخص لديه الرابط. يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كان بإمكانهم العرض أو التعديل أو التعليق.

أحد أفضل أجزاء مستندات Google Docs هو التعاون في الوقت الفعلي . يمكنك معرفة من يقوم بعرض المستندات وتحريرها في أي وقت. يتم حفظ جميع التغييرات تلقائياً، لذا لا داعي للقلق بشأن فقدان عملك.

هناك أيضًا مربع دردشة ينبثق عند العمل مع الآخرين. وهو مثالي لمناقشة التغييرات والأفكار دون تبديل التطبيقات. فقط لاحظ أن هذه الدردشات لا تُحفظ، لذا سيتعين عليك تدوين أي نقاط رئيسية في مكان آخر. ✍️

تاريخ الإصدار

يتتبع سجل الإصدارات تلقائيًا التغييرات في مستندك. يتم حفظ كل إصدار مع التاريخ والطابع الزمني والشخص الذي أجرى التغييرات.

يمكنك تسمية هذه الإصدارات لتتبع التحديثات المهمة أو ببساطة للحفاظ على تنظيم الأمور. قارن بين التغييرات من خلال عرض التعديلات التي تم إجراؤها في أي إصدار، والعودة إلى إصدار سابق إذا لزم الأمر.

الرقائق الذكية

تتيح لك الرقاقات الذكية تضمين معلومات من تطبيقات Google الأخرى (مثل Drive وجهات الاتصال والتقويم والخرائط) في مستندك.

وهذا يعني أنه يمكنك إضافة خرائط للإشارة إلى المواقع الدقيقة، والأشخاص للوصول إلى تفاصيل الاتصال بهم على الفور، والتواريخ لمتابعة الأحداث القادمة، وملفات Drive للوصول السريع إلى مستندات أخرى. 📚

لكن انتظر، هناك المزيد. تتيح لك شريحة People الذكية إرسال بريد إلكتروني لشخص ما وجدولة الاجتماعات معه. يمكنك إضافة قوائم منسدلة لتنظيم المعلومات أو تتبع التقدم بتفاصيل محددة في مستند Google الخاص بك.

ساعدني في الكتابة

عبر مستندات جوجل ميزة "ساعدني في الكتابة" من مستندات جوجل هي ميزة أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي التي تنشئ نصًا استجابةً لتوجيهات المستخدم.

إلى جانب الكتابة، يمكنك استخدامها لتعديل لهجة المحتوى الخاص بك من الرسمي إلى غير الرسمي، وتلخيص المقاطع الطويلة، وإنشاء نقاط، وتقصير الأفكار أو التوسع فيها، وإعادة صياغة الجمل. 🖊️

ومع ذلك، فهو ليس قويًا مثل غيره من برامج أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو ClickUp AI. الردود أساسية وعامة. في حين أنها جيدة لتوليد الأفكار والخطوط العريضة، إلا أنها قد لا تكون جيدة لمهام الكتابة الأكثر تعقيداً.

مستندات Google Docs التسعير

محرر مستندات Google مجاني للاستخدام الشخصي. أما بالنسبة للفرق التي تريد بريدًا إلكترونيًا مخصصًا للأعمال، ومساحة تخزين أكبر، وعناصر تحكم في الأمان والإدارة، فإن شراء محرّر مستندات Google كجزء من حزمة Google Workspace هو السبيل الأمثل.

مجانًا

خدمة Business Starter: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

## مايكروسوفت وورد مقابل مستندات جوجل : مقارنة الميزات

يتمتع كل من Microsoft Word ومحرّر مستندات Google بميزات فريدة من نوعها، وقد تكون تميل إلى أحدهما الآن. إذا كنت لا تزال مترددًا، فلا تقلق. سنقارن بين ميزاتهما المشتركة لمساعدتك على معرفة كيف يتراكمان مع بعضهما البعض. 🧐

سهولة البدء

بدء استخدام مستندات Google سهل. اتصل بالإنترنت وأنشئ حساب Google وابدأ في استخدامه مجانًا.

واجهة محرر مستندات Google نظيفة وبسيطة، مما يسهل على المبتدئين التنقل فيها. توجد خيارات التنسيق الشائعة في شريط أدوات رئيسي واحد، والباقي منظم في علامات تبويب في الأعلى.

وفي الوقت نفسه، يستغرق بدء استخدام Microsoft Word بعض الوقت وبعض الدراسة. أولاً، يجب أن يعمل سطح المكتب على نظام ويندوز أو ماك. بعد ذلك، سيتعين عليك شراء Microsoft Word وتثبيته. 🛠️

على الرغم من سهولة استخدام الواجهة، إلا أنها تبدو مزدحمة بالكثير من علامات التبويب والقوائم. في بعض الأحيان، سيتعين عليك في بعض الأحيان المرور بخطوات متعددة وقوائم منبثقة لإنجاز الأمور.

الفائز: يفوز محرر مستندات Google لكونه مجانيًا وسهل الوصول إليه وصديقًا للمبتدئين.

تحويل الكلام إلى نص

تعد الكتابة الصوتية في مستندات Google Docs رائعة عندما لا تكون في مزاج يسمح لك بالكتابة ولكنك لا تزال ترغب في تدوين أفكارك بسرعة. ما عليك سوى التحدث بها ومشاهدة كلماتك تنبثق على الشاشة. 💻

يقوم Microsoft Word بالشيء نفسه مع ميزة الإملاء بل ويزيد عليها. فهو يقوم بنسخ الملفات الصوتية المباشرة أو المسجلة (بتنسيقات MP3 و M4A و MP4 و WAV) مع تحديد هوية المتحدث والطوابع الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة تشغيل الصوت (نعم، من داخل التطبيق مباشرةً) من أي نقطة للتحقق مرة أخرى من النص وتصحيحه. 📝

الفائز: إذا كنت تحتاج فقط إلى أداة للكتابة الصوتية، فإن محرر مستندات Google يقوم بالمهمة على أكمل وجه. ولكن إذا كنت تبحث أيضًا عن أدوات للنسخ، فإن Microsoft Word هو الفائز الواضح.

التكاملات

يحتوي محرر مستندات Google على أكثر من 100 وظيفة إضافية يمكنك تنزيلها من متجر تطبيقات Google. تحاكي بعض هذه الإضافات الميزات الموجودة في Microsoft Word، مثل دمج البريد، والقراءة بصوت عالٍ، والصور والأيقونات المخزنة.

من ناحية أخرى، يتصدر Microsoft Word بمجموعة ضخمة تضم أكثر من 900 تكامل. في حين أن ميزاته المدمجة متقدمة بالفعل، يمكنك استكشاف مكتبة الوظائف الإضافية الخاصة به للحصول على المزيد من الأدوات المتخصصة إذا لزم الأمر.

الفائز: يفوز برنامج Microsoft Word لامتلاكه المزيد من عمليات التكامل.

مايكروسوفت وورد مقابل مستندات جوجل على ريديت

إليك ما يلي يقول مستخدمو ريديت عن المواجهة بين محرر مستندات جوجل ضد مايكروسوفت وورد.

يحب الكثيرون ميزات Word الشاملة ويستخدمونها في الأعمال المهنية والأكاديمية. ومع ذلك، فإن نموذج الاشتراك في Microsoft Office 365 هو أمر منفر للبعض. فبينما يمكن للطلاب والمعلمين الحصول على نسخة مجانية، يتخلى البعض الآخر عن الاشتراك أو يختارون الشراء لمرة واحدة، مثل مستخدم Reddit هذا:

_أنا أفضل Microsoft Word في جميع السياقات تقريباً. لقد اشتريت تنزيل البرنامج لمرة واحدة حتى لا أحتاج إلى اشتراك وسأحتفظ بالبرنامج طالما كان لدي جهاز الكمبيوتر الخاص بي. أنا بصراحة لا أهتم بتحديث البرنامج لأن برنامجي يقوم بما أحتاج إليه

محرر مستندات جوجل هو بديل مجاني لمايكروسوفت وورد للاستخدام الشخصي. إلى جانب كونه مجانيًا، يحب معظم المستخدمين مزامنة المستندات بسلاسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. وكما يقول أحد مستخدمي Reddit

_أنا أحب مستندات Google Docs في الغالب لأنني أحب الكتابة على هاتفي وأحب أن أنتقل من الكتابة على حاسوبي إلى هاتفي بسرعة كبيرة دون الكثير من المتاعب

لذا، عندما يتعلق الأمر بـ Microsoft Word مقابل محرّر مستندات Google، يعتمد الاختيار على ما تقدّره أكثر - ميزات Word المتقدمة ذات السعر المرتفع أو سهولة الوصول إلى محرّر مستندات Google وسهولة الوصول إليه مجانًا. 💸

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لمايكروسوفت وورد ومحرّر مستندات جوجل

على الرغم من أن برنامجي Microsoft Word ومحرّر مستندات Google رائعان لتحرير المستندات وتنسيقها، إلا أنهما لا يقدمان الكثير من المساعدة في عملية الكتابة.

ClickUp، أفضل بديل لمحرر مستندات جوجل مقابل Microsoft Word، يملأ هذه الفجوة بشكل مثالي. بالإضافة إلى أنه يتيح لك الانتقال بسلاسة من تغليف مستنداتك إلى تنفيذ خلاصاتها الرئيسية وخطواتها التالية.

النقر فوق المستندات

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق ClickUp Docs هو مستند إلى السحابة تحرير المستندات أداة للاستخدام الشخصي والمهني. إنشاء مواقع الويكي الخاصة بالشركة, وثائق المشروع ومذكرات الاجتماعات وتقارير العمل والمزيد من الصفر، أو اختر من بين أكثر من 1000 نموذج لتمنحك السبق. 🏃

تخصيص المستندات بالعناوين واللافتات والرموز وجدول المحتويات. عندما تحتاج إلى حفظ المستندات ومشاركتها، يتيح لك ClickUp إمكانية تصديرها كملفات PDF و HTML و Markdown.

باستخدام ClickUp Docs، يتم تخزين جميع مستنداتك في مكان واحد. ابحث عن المستندات حسب العنوان، والعلامات، والمالكين، أو استخدم شريط البحث للعثور على مستندات محددة. ما رأيك بهذا الأمر المريح؟

ClickUp AI

استخدم أداة ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود عبر البريد الإلكتروني، والمزيد

قد يكون التنقل بين مهام الكتابة مثل رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وشروحات المشاريع والتقارير صداعاً حقيقياً. وليس هناك ما هو أسوأ من التحديق في ذلك المؤشر الوامض متسائلاً من أين تبدأ.

لحسن الحظ, انقر فوق الذكاء الاصطناعي هنا للمساعدة. استخدمه لاختراق حاجز الكتابة و تسريع عملية إنشاء المحتوى الخاص بك . يمكنك الوصول إليه في كل مكان في مساحة عملك - أوصاف المهام والمحادثات والمستندات. ما عليك سوى كتابة موجهة، وسيقوم بإعداد مسودة أولى في لمح البصر.

يعمل ClickUp AI أيضًا على صقل كتابتك وإصلاح الأخطاء الإملائية والنحوية وحتى ترجمتها إلى لغات مثل الفرنسية والإسبانية والهولندية. هل تحتاج إلى اختصار مستند طويل؟ سينتج ملخصًا في لمح البصر. ⚡

استخدم هذا الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة لتوليد عناصر الإجراء من المستندات. بعد ذلك، استخدم خاصية ClickUp أدوات إدارة المشاريع لتعيينها لفريقك وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز.

ولا تقلق بشأن تكرار هذه الخطوات مرارًا وتكرارًا - دع أداة الأتمتة تتعامل مع الأمور المملة حتى يتمكن فريقك من الغوص مباشرةً في العمل.

كشف التعاون

تعاون مع أعضاء الفريق في مستندات ClickUp Docs لتخصيص الخطوط أو إضافة علاقات المهام أو الارتباط بالمهام مباشرة في المستند كشف التعاون في ClickUp يجعل العمل عن بُعد أكثر سهولة ومتعة. يمكنك أن ترى متى يقوم الآخرون بالتعليق أو التحرير أو حتى عرض نفس المستند أو المهمة التي تقوم بها!

وإذا كنت تعمل في توصيف المهام أو على المستندات، يمكنك معرفة من يعمل معك بنشاط وما يكتبونه في الوقت الفعلي. 🧑‍💻

يتم حفظ جميع التعديلات والتعليقات والدردشات تلقائيًا ومزامنتها عبر جميع الأجهزة. وبهذه الطريقة، يكون الجميع على اطلاع دائم بآخر المستجدات، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.

احصل على أفضل ما في العالمين (وأكثر) مع ClickUp

ها أنت ذا. في المواجهة بين Microsoft Word ومحرّر مستندات Google. لكل منهما نقاط قوته في إدارة المستندات. وإذا كنت تبحث عن أداة للكتابة تساعدك على إنتاج محتوى عالي الجودة في جزء صغير من الوقت، فاختر ClickUp.

يمزج ClickUp بين الواجهة سهلة الاستخدام وميزات التعاون الجماعي في مستندات Google مع مجموعة واسعة من عمليات التكامل في MS Word. نعم، يمكنك ربط ClickUp بأكثر من 1000 تطبيق خارجي بما في ذلك Google Drive و Outlook و Evernote و Gmail و Slack.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل أداة ClickUp للذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع وميزات الأتمتة في ClickUp بسلاسة لتعزيز العمل الجماعي وزيادة الإنتاجية. 🎯

هل لديك فضول لمعرفة كيف يمكن لـ ClickUp أن يجعل حياتك الكتابية أسهل؟ جرّبها. يمكن الوصول إليه عبر الويب وأجهزة سطح المكتب (ويندوز وماك ولينكس) والأجهزة المحمولة (أندرويد وiOS). اشترك في ClickUp اليوم . إنه مجاني!