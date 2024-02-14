10 قوالب مدونة قواعد سلوك الموظفين في Word &؛ ClickUp

يساعد الأساس الأخلاقي والمعنوي المتين الشركات على بناء صورة وسمعة عامة إيجابية. وتتمثل نقطة البداية لذلك في نشر مُثُل الشركة كرسالة الشركة أو بيان قيمها. وتتمثل الخطوة التالية والأكثر أهمية في نشر القيم في جميع أنحاء المؤسسة وتمكين الموظفين من الالتزام بها.

إن مدونة قواعد سلوك الموظفين لا تقدر بثمن في تعزيز مثل هذه البيئة. فهي تهيئ موظفيك للحفاظ على مدونة السلوك وتعزيز سمعة العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعمل على تطوير بيئة عمل إيجابية للجميع

فيما يلي نظرة على عشرة من أفضل قوالب مدونة قواعد السلوك المتاحة لبرنامجي Microsoft Word و ClickUp - مجاناً!

ما الذي يجعل مدونة قواعد السلوك جيدة؟

مدونة قواعد السلوك هي وثيقة تفصّل السلوك والممارسات المقبولة في مكان العمل لضمان توافق جميع الموظفين مع رسالة الشركة ورؤيتها وهدفها.

إن مدونة قواعد السلوك المكتوبة بشكل جيد هي أفضل ما يمكن أن يكون هدف الموارد البشرية .

ستشمل نقطة البداية الأساسيات، مثل اسم الشركة وخلفيتها وشعارها وتفاصيل المروجين لها، وذلك لتحديد أوراق اعتماد الشركة.

ومع ذلك، نظرًا لأن مدونة قواعد السلوك تدور في المقام الأول حول الموظفين، فيجب أن تركز على السياسات والإرشادات والتوقعات الحاكمة المتعلقة بهم.

يجب أن تتضمن مسودة مدونة قواعد السلوك ما يلي.

المقدمة والغرض منها: يجب أن يوضح هذا القسم الهدف الرئيسي من صياغة هذه الوثيقة وقابلية تطبيق مدونة السلوك. كما يجب أن يحدد فئة الموظفين المشمولين بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة

يجب أن يوضح هذا القسم الهدف الرئيسي من صياغة هذه الوثيقة وقابلية تطبيق مدونة السلوك. كما يجب أن يحدد فئة الموظفين المشمولين بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة قيم الشركة ورسالتها: يجب أن تتماشى مدونة السلوك مع القيم الأساسية للشركة ورسالتها وأخلاقياتها. يجب أن تمهد الوثيقة للسياسة بهذه المعتقدات والقيم الدافعة

يجب أن تتماشى مدونة السلوك مع القيم الأساسية للشركة ورسالتها وأخلاقياتها. يجب أن تمهد الوثيقة للسياسة بهذه المعتقدات والقيم الدافعة الامتثال القانوني والتنظيمي: تحديد التزام الشركة بالقوانين المعمول بها (بما في ذلك القوانين المحلية في الأماكن التي لديها مكاتب فيها) واللوائح التنظيمية، وتحديداً فيما يتعلق بسلوكيات العمل. سيكون لدى الشركة مبادئ توجيهية مقبولة وحماية للإجراءات المتخذة بحسن نية أثناء أداء الواجبات المتعلقة بالوظيفة

تحديد التزام الشركة بالقوانين المعمول بها (بما في ذلك القوانين المحلية في الأماكن التي لديها مكاتب فيها) واللوائح التنظيمية، وتحديداً فيما يتعلق بسلوكيات العمل. سيكون لدى الشركة مبادئ توجيهية مقبولة وحماية للإجراءات المتخذة بحسن نية أثناء أداء الواجبات المتعلقة بالوظيفة السلوك المناسب: تحديد سلوك الموظف الذي تتوقعه الشركة بوضوح. يجب أن يلتزم الموظف بالمهنية والأمانة والنزاهة والاحترام. ويشمل السلوك الصحيح عندما يكونون في ممتلكات الشركة وخارجها

تحديد سلوك الموظف الذي تتوقعه الشركة بوضوح. يجب أن يلتزم الموظف بالمهنية والأمانة والنزاهة والاحترام. ويشمل السلوك الصحيح عندما يكونون في ممتلكات الشركة وخارجها السرية: بالنسبة للموظفين الذين يتعاملون مع المعلومات السرية، يجب أن يؤكد هذا البند على معايير الحفاظ على سرية وأمن البيانات المتعلقة بالشركة والعملاء

بالنسبة للموظفين الذين يتعاملون مع المعلومات السرية، يجب أن يؤكد هذا البند على معايير الحفاظ على سرية وأمن البيانات المتعلقة بالشركة والعملاء التمييز والتحرش في مكان العمل: يجب على الشركات تسليط الضوء على السلوك غير التمييزي والسياسات الموضوعة لحماية مبادئ التنوع والمساواة والشمول

يجب على الشركات تسليط الضوء على السلوك غير التمييزي والسياسات الموضوعة لحماية مبادئ التنوع والمساواة والشمول استخدام موارد الشركة: يجب أن يوضح هذا الجزء الاستخدام المناسب لممتلكات الشركة ، والتكنولوجيا والموارد. واعتمادًا على النضج الرقمي والبنية التحتية، قد يناقش هذا البند أيضًا استخدام اسم الشركة والبريد الإلكتروني ، واستخدام الإنترنت ، وقنوات الاتصال، إلخ.

يجب أن يوضح هذا الجزء الاستخدام المناسب لممتلكات الشركة والتكنولوجيا والموارد. واعتمادًا على النضج الرقمي والبنية التحتية، قد يناقش هذا البند أيضًا استخدام اسم الشركة والبريد الإلكتروني واستخدام الإنترنت وقنوات الاتصال، إلخ. الانتهاكات: يجب أن يتضمن آلية للإبلاغ عن الانتهاكات مع توفير الحماية الكافية للمبلغ من الإجراءات الانتقامية أو الانتقامية. كما يجب أن يحدد هذا القسم أيضًا إجراءات الإجراءات التأديبية المتخذة ردًا على انتهاكات المدونة

يجب أن يتضمن آلية للإبلاغ عن الانتهاكات مع توفير الحماية الكافية للمبلغ من الإجراءات الانتقامية أو الانتقامية. كما يجب أن يحدد هذا القسم أيضًا إجراءات الإجراءات التأديبية المتخذة ردًا على انتهاكات المدونة إقرار: يختم هذا القسم قانونية الوثيقة. ويشير إلى أن الموقّع قد قرأ مدونة قواعد السلوك وفهمها ويقبلها. وبتوقيعه على الوثيقة، فإنه يقر بالامتثال للمدونة. وهم على علم بالآثار المترتبة على الانتهاكات، بما في ذلك الإجراءات القانونية

يختم هذا القسم قانونية الوثيقة. ويشير إلى أن الموقّع قد قرأ مدونة قواعد السلوك وفهمها ويقبلها. وبتوقيعه على الوثيقة، فإنه يقر بالامتثال للمدونة. وهم على علم بالآثار المترتبة على الانتهاكات، بما في ذلك الإجراءات القانونية المراجعة الدورية: يجب أن يحدد هذا القسم التواتر الذي تخضع فيه مدونة قواعد السلوك للمراجعة والتحديث، خاصة في ظل القوانين واللوائح والسياسات التنظيمية السائدة

أفضل 10 نماذج لمدونة قواعد السلوك لاستخدامها في عام 2024

على الرغم من أن الشركات تميل إلى توحيد كتيبات الموظفين ذات الموضوعات المتكررة، إلا أنها ليست كلها متشابهة. ففي النهاية، ليس كل الموظفين أو الصناعات متشابهة!

فمعايير الصحة والسلامة للموظفين الذين يعملون في مصنع خطير تختلف إلى حد كبير عن تلك التي في وظيفة مكتبية.

وبالمثل، قد يتمتع الأخيرون بامتيازات العمل من المنزل، ولكن لا يمكن للأول أن يتمتع بالمثل.

نتناول عشرة نماذج لقواعد السلوك التي يجب عليك استخدامها في عام 2024 (وما بعده!).

إليك نظرة عليها.

1. قالب دليل الموظف من ClickUp

قم بتنظيم جميع الأقسام اللازمة لدليل الموظف الخاص بك باستخدام قالب دليل الموظف ClickUp

نبذة عن ستة من أصل عشرة موظفين يتجنبون قراءة دليل الموظف - لا يمكنك لومهم. من يريد الاطلاع على الكثير من التعليمات التي قد لا يتذكرونها؟

لحسن الحظ، يمكنك ترجيح كفة الاحتمالات لصالحك من خلال قالب دليل الموظف ClickUp . يساعد هذا المورد الملائم للمبتدئين في إعداد الموظفين وينطبق على الشركات في جميع القطاعات والصناعات تقريباً. وهو يغطي الأقسام المهمة، بما في ذلك الأقسام الواردة أدناه.

خلفية الشركة

معايير السلوك

سياسات الفريق

قواعد اللباس

ساعات العمل

سياسات التواصل

اتفاقية السرية

الإجراءات التأديبية وغيرها

قم بإضافة أو إزالة أو تعديل الأقسام لتخصيص القالب ليتناسب مع سياسات مكان عملك.

بالإضافة إلى التعديلات الأساسية، يجعل ClickUp الدليل أكثر جاذبية.

استخدم أنماط تنسيق غنية لجذب الانتباه والحفاظ عليه. استخدم الروابط التشعبية والصفحات المتداخلة لجعل دليل الموظف يمكن تصفحه بسهولة

قم بتضمين إشارات مرئية مثل الصور وملفات GIF والرموز التعبيرية والرسوم البيانية وما إلى ذلك لجذب انتباه القارئ. امنح فرق الموارد البشرية لديك خيار تمييز الأقسام ووضع علامات للموظفين أو المبتدئين للفت انتباههم إلى أجزاء محددة من دليل الموظف.

2. قالب دليل الموظف لممارسة الأسرة بواسطة ClickUp

التعاون مع أصحاب المصلحة لضمان الدقة والاتساق في كل سياسة وإجراء

تعمل الممارسات العائلية بشكل جيد بسبب تقاليد العلاقة القوية مع العملاء. يتوقع العملاء القدامى من أعضاء الفريق تقديم أعضاء الفريق التخصيص والموثوقية والاتساق من أجل استمرار رعايتهم.

إن تجربة العملاء السلسة هي أحد العوامل التي تجعل العملاء يعودون مرة أخرى. إن قالب دليل الموظف ClickUp لممارسة الأسرة يضمن أن يظل كل شيء متوافقًا مع الهدف الأساسي لتقديم مثل هذه الخدمة.

يلخص الكتيب رسالة الشركة ورؤيتها لتوفير تجربة متماسكة. ثم يسبر أغوار سياسات الشركة وممارساتها وإجراءاتها التي تعزز رعاية المرضى.

يحتوي الكتيب على فقرة تشرح المسؤولية القانونية المترتبة على عدم احترام إرشادات أمن البيانات والخصوصية حيث سيتمكن موظفوك من الوصول إلى الأصول الحساسة، مثل السجلات الصحية وخطط الرعاية والتقارير والتشخيصات وما إلى ذلك,

يتكامل الكتيب مع منصة ClickUp البديهية لإدارة المشاريع. تجاوز استخدامه كمستودع لتخزين ومشاركة كتيب الموظفين. قم بإنشاء مهام محددة مسبقاً، وجدولة المواعيد، وتعيين الواجبات المتعلقة بالوظيفة، والاحتفاظ بسجلات المرضى القابلة للتدقيق.

3. قالب دليل الموظف من ClickUp

إنشاء مشروع لكل قسم من أقسام دليل الموظف باستخدام هذا القالب

نموذج قالب دليل الموظف ClickUp يحدد النغمة لعلاقة مُرضية بين الموظف وصاحب العمل. فهو يحدد ما تتوقعه الشركة من قوتها العاملة وكيف سيحقق الموظفون هذه التوقعات. هذه المواءمة القيمية تجعل الجميع على نفس الصفحة وتمكن الموظفين من الأداء وتقديم قيمة من اليوم الأول.

يحدد قالب دليل الموظف الخلفية وقيم الشركة ورسالتها ورؤيتها وقيمها. ثم يقدم لمحة عامة عن ثقافة العمل والواجبات والمسؤوليات.

غالبًا ما يؤدي عدم التطابق في المعتقدات الشخصية وقيم الشركة إلى دوران الموظفين. لهذا السبب فإن تغطية هذه الأمور في البداية أمر بالغ الأهمية - بالنسبة للشركات والموظفين.

كما أنه يوضح أيضًا كيف تساعد مساهمات الفرد في تحقيق الهدف التنظيمي الأكبر. إحدى أفضل الطرق لإشراك الموظفين وإشراكهم هي منحهم رؤية واضحة حول تأثير أدائهم.

وأخيراً، يتعمق نموذج دليل الموظف في سياسات الشركة وعملياتها حتى يندمج الموظفون الجدد بشكل مريح في بيئة العمل الجديدة.

بالطبع، هذا النموذج إرشادي بحت وليس قائمة شاملة. يمكنك جعله وثيقة قانونية محكمة تغطي بشكل شامل كل شيء بدءاً من مدونة قواعد سلوك الموظفين إلى التعامل مع أصول الشركة وما إلى ذلك.

4. قالب دليل الموظف قبل المدرسة من ClickUp

الـ قالب كتيب كتيب كتيب ما قبل المدرسة للموظفين في ClickUp هو دليل مفصل لأولئك الذين يعملون في منشأة ما قبل المدرسة أو مركز رعاية الأطفال.

إنشاء قنوات اتصال فعّالة، وتوضيح التوقعات التنظيمية، وإعداد إجراءات التشغيل القياسية وبناء بيئة متناغمة للموظفين والمتعلمين الصغار لا تقدر بثمن. إنه دليل لجميع موظفيك الجدد والحاليين.

يغطي القالب جميع الجوانب المهمة لإدارة مركز رعاية أطفال أو حضانة أطفال وظيفية من خلال شرح

قواعد سلوك الموظفين

شروط التوظيف ومزايا التوظيف

هيكل المناهج الدراسية والفلسفة التعليمية

إدارة الممتلكات المادية

الأنشطة الروتينية اليومية والواجبات المتعلقة بالوظيفة

صحة وسلامة الموظفين والأطفال

بروتوكولات الأمن والطوارئ

الجهات الحكومية المعنية

سياسات حماية الطفل وغيرها

لا تتردد في تخصيص القالب ليتناسب مع رسالة ورؤية وقيم حضانتك.

5. قالب لوحة الرؤية من كليك أب

حوّل أفكارك وأفكارك إلى نتائج ملموسة باستخدام هذا القالب

تستخدم الشركات لوحات الرؤية لغرس الشعور بالاندماج ومساعدة الموظفين على اكتساب المزيد من الثقة في قدراتهم وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم.

إن قالب لوحة رؤية ClickUp أداة قوية لتحقيق الأهداف الشخصية أو التنظيمية. فهو يحول الهدف الأساسي لأعمال الشركة إلى كيانات ملموسة وقابلة للتحقيق وقابلة للقياس الكمي يمكنك معالجتها واحدة تلو الأخرى.

وتشمل الأقسام الخمسة: الرؤية، والمجموعة المستهدفة، والاحتياجات، والمنتج، وأهداف العمل. بمجرد أن تقوم بتقسيم الهدف إلى عناصر العمل مثل المهام والمهام الفرعية ضمن هذه المعلمات، فمن الأسهل تفويض المهام وفقًا لذلك.

بالإضافة إلى مواءمة الرؤى مع هدف العمل، تتيح لك لوحة الرؤية تعيين الأولويات وتحديد التبعيات وتجميع المهام المتشابهة أو المترابطة.

نظرًا لأن هذه لوحة "رؤية"، فإن القالب يولي اهتمامًا كبيرًا بالجماليات ويعطي الأولوية للنقل المرئي للمعلومات. كل شيء مرمز بالألوان. تصور النجاح في عرض القائمة، وعرض النموذج، وعرض اللوحة.

6. قالب من الرؤية إلى القيم بواسطة ClickUp

قم بمواءمة قيمك مع رؤيتك باستخدام قالب من القيم إلى الرؤية

نموذج نموذج ClickUp Vision to Values هو في الأساس لوحة رؤية متحركة.

في حين أن لوحة الرؤية تفصّل الأهداف والغايات في المقام الأول، فإن قالب تحويل الرؤية إلى قيم يتجاوز ذلك بكثير. فهو يبدأ بتلخيص رؤية الشركة ورسالتها وقيمها الأساسية.

إن تلخيص هذه المبادئ الدافعة يعزز الثقافة بين الأطراف الخارجية أو الداخلية. بمجرد تحديد نقاط النهاية للرؤية والقيم، ينحرف القالب إلى دليل شامل خطوة بخطوة للربط بين الاثنين.

وتتضمن خطة العمل الناتجة قائمة مفصلة بمهام SMART، وSMART هي مهام محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. ثم يقوم القالب بعد ذلك بتخطيط هذه المهام مقابل جدول زمني مع معالم محددة بشكل جيد.

وأخيرًا، استكمل الاستراتيجية بآلية مراجعة قابلة للمراجعة لإدارة الأداء وتتبع التقدم المحرز وتحقيق النتائج على الفور.

يهدف هذا القالب إلى تحقيق قدر أكبر من المواءمة بين قيم الشركة ورؤيتها وضمان استمرار الموظفين في التركيز على تحقيق النتائج.

7. قالب الخطة الاستراتيجية للمديرين من ClickUp

استخدم عرض التقدم المحرز لتتبع التقدم المحرز في كل هدف وضمان التوافق مع خطتك الاستراتيجية

يشترك مديرو المدارس في العديد من أوجه التشابه مع مديري المشاريع. فكلا المنصبين القياديين يتمتعان بملكية المشروع مع البقاء مسؤولين عن ممتلكات الشركة.

فهما إدارة الموارد البشرية والإشراف على تماسك الفريق، وتحسين العمليات، والتعامل مع الميزانيات، والتخطيط للمخاطر، ووضع استراتيجيات لتحقيق الأهداف.

كما يقوم بـ قالب الخطة الاستراتيجية لمديري كليك أب يقدم عرضًا رفيع المستوى لجميع المهام الأساسية وسير العمل والأنشطة. وهو عبارة عن مستودع شامل لجميع المهام داخل المدرسة.

يمكنك الإضافة إلى القائمة أو الطرح منها، وتجميع المهام ذات الصلة الوثيقة، وإضافة العلامات، وتعيين المهام، وتنظيم الفرق، وتعيين المشرفين، وتحديد الأولويات، وتحديد جدول زمني. لذا، سواء كان الأمر يتعلق بإدارة الجداول الزمنية أو جدولة الصيانة، قم بإعداد كل شيء ليعمل بسلاسة ببضع نقرات.

اعرض كل شيء كقائمة تفاعلية أو لوحة أو شريط تقدم أو جدول زمني أو مخطط جانت التفاعلي. تنعكس أي تغييرات يتم إجراؤها على الخطة في الوقت الفعلي لإبقاء جميع أصحاب المصلحة، سواء كانوا معلمين أو موظفي الدعم أو الإدارة أو أولياء الأمور أو الطلاب، على اطلاع دائم.

8. قالب كتيبات وسياسات وإجراءات الموظفين من ClickUp

قم ببناء أساس لمكان عمل ناجح باستخدام قالب كتيبات وسياسات وإجراءات الموظف ClickUp

نموذج ClickUp كتيبات وسياسات وإجراءات الموظف ClickUp نموذج السياسات والإجراءات عبارة عن وثيقة مفصلة بشكل كبير لمساعدة الموظفين على فهم شركتهم وثقافتها وعملهم بشكل أفضل.

ويبدأ بخلفية موجزة عن الشركة وتاريخها وهيكلها التنظيمي ومقدمة عن جناح القيادة وتفاصيل الاتصال. ثم ينتقل إلى المبادئ التوجيهية العامة للعمليات اليومية للشركة. يبدأ بيوم نموذجي في العمل، وكيف يعمل موظفو الشركة التواصل وإجراءات الطوارئ، إلخ.

ثم يغوص في سياسة سلوك الموظفين، ويبدأ بشرح الممارسات التجارية القياسية مثل التعامل مع المعلومات السرية والملكية الفكرية، وقوانين التعامل العادل، وبند يحظر الرشاوى أو قبول الهدايا، إلخ.

القسم الأخير المتعلق بالسياسات والإجراءات هو المحور الرئيسي لهذا النموذج. وهو يشرح بالتفصيل كل شيء - خط سير يوم عملية تأهيل الموظف، وسياسة مكان العمل، والعمل عن بُعد، و سياسة الحضور وخطة العمل في حالات الطوارئ، وخطة العمل في حالات الطوارئ، والخروج من المدرسة.

اجعلها عامة مثل كتيب إرشادات عامة أو مفصلة مثل رسم إجراءات تأديبية محددة لإساءة استخدام معدات الشركة أو وضع خطط تحسين الأداء (PIP) لعدم اتباع تعليمات قائد الفريق.

9. قالب مدونة قواعد سلوك الموظفين في مايكروسوفت وورد من سيمول

عبر محاكاة إذا كنت تبحث عن قالب سياسة مدونة قواعد سلوك الموظف في أضيق الحدود، والذي يركز على الأساسيات، فإن قالب مدونة قواعد سلوك الموظف في Word من Simul مثالي.

إنها وثيقة قانونية موجزة تحدد السلوك المناسب للموظف والمعايير الأخلاقية داخل المؤسسة. وهي تفصل ما هو مقبول عن غيره من السلوكيات غير القانونية في محاولة لتعزيز ثقافة عمل إيجابية ومحترمة.

يغطي القالب موضوعات مختلفة، بما في ذلك الامتثال للقوانين المعمول بها، والأخلاقيات المهنية، وتضارب المصالح، والسرية، والتغاضي عن السلوك التمييزي، وغير ذلك.

يقدم القالب كل هذه المعلومات في قائمة نقطية موجزة وسهلة الفهم. قم بتخصيصها للتوسع في مواضيع معينة أو تخصيصها حسب متطلبات الشركة أو الصناعة.

10. قالب سياسة مدونة قواعد السلوك للمؤسسات ببرنامج Microsoft Word من FactoHR

عبر فاكتوهر قالب سياسة قواعد السلوك الوظيفي للمؤسسات في قالب وورد من FactoHR هو مورد شامل ينشر معلومات حول ما تتوقعه الشركات من الموظفين والمعايير الأخلاقية السائدة.

وهو يؤكد على قيم النزاهة والاحترافية لتطوير شركة سليمة. يغطي القالب موضوعات مختلفة، بما في ذلك السلوك المناسب للموظفين، والامتثال القانوني والتنظيمي، والسرية، وما إلى ذلك.

هذا القالب أكثر تفصيلاً من نظيره "سيمول" لأنه يتطرق إلى تفاصيل أكثر حول بيئة العمل، والسلوك داخل ممتلكات الشركة، والتعامل مع المعدات، وحظر الرشوة والفساد، والتزامات الموظفين، وما إلى ذلك.

مثل هذه الوثيقة الشاملة تولد الوعي حول ما تتوقعه الشركات من الموظفين، وتستعرض بيئة العمل، وتعلّم ثقافة المسؤولية مع التخفيف من المعضلات الأخلاقية.

حافظ على كل شيء برمز مع قوالب مدونة قواعد السلوك الشاملة والنقر فوق

هذه خاتمة لأفضل قوالب مدونة قواعد السلوكيات وأكثرها فعالية للشركات المتنوعة.

قوالب مدونة قواعد السلوك الخاصة بـ ClickUp شاملة وشاملة وستدعم المتطلبات الخاصة بشركتك. وسواء كنت ترغب في تعديل أو تخصيص المستند الموجود، فإن ClickUp يمكّنك من القيام بذلك بسهولة.

يمكنك تعديلها وفقًا لسياساتك وإرشاداتك، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنشاء مثل هذه المستندات من الصفر. كنقطة بداية، يمكنك الوصول إلى أقسام مثل سياسات فريق العمل، وقواعد اللباس، وساعات العمل، وسياسات التواصل، وغير ذلك لإضافتها إلى دليل الموظفين حسب الحاجة.

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