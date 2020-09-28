DevOps مقابل Agile: الدليل النهائي (2025)

الفضول حول الاختلافات بين DevOps مقابل Agile؟

Agile و DevOps هما بطلان خارقان في عالم تطوير البرمجيات.

_ومع ذلك، تمامًا مثل X-men وAvengers، فإن لكل منهما عالمه الخاص المختلف

بينما تهتم Agile بعالم المطورين وأصحاب المصلحة, DevOps يركز على عالم المطور-التشغيل.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على كل منهما بالتفصيل وكيف يختلفان في النهج والأشخاص والفوائد وغير ذلك. سنسلط الضوء أيضًا على أداة إدارة المشروع التي يمكنها التعامل مع كلا الطريقتين.

لنبدأ!

ما هو DevOps؟

DevOps هي منهجية لتطوير البرمجيات تركز على سد الفجوة بين فريق تطوير البرمجيات وفريق التشغيل.

تعمل منهجية DevOps على سد الفجوة بين كلا الفريقين من خلال..

التعاون : تتعاون فرق التطوير والتشغيل مع بعضها البعض

: تتعاون فرق التطوير والتشغيل مع بعضها البعض العملية الأتمتة : أتمتة أكبر عدد ممكن من العمليات

: أتمتة أكبر عدد ممكن من العمليات الاختبار المستمر : يقوم كلا الفريقين باختبار كل زيادة صغيرة باستمرار

: يقوم كلا الفريقين باختبار كل زيادة صغيرة باستمرار التكامل المستمر : يتم تطوير البرمجيات على شكل أجزاء صغيرة من أجل تكامل أسرع

: يتم تطوير البرمجيات على شكل أجزاء صغيرة من أجل تكامل أسرع النشر المستمر : يتم نشر الرموز التي تجتاز مرحلة الاختبار تلقائيًا

: يتم نشر الرموز التي تجتاز مرحلة الاختبار تلقائيًا المراقبة المستمرة : يقوم فريق التشغيل بمراقبة كل زيادة أثناء نشرها

: يقوم فريق التشغيل بمراقبة كل زيادة أثناء نشرها التسليم المستمر تسليم البرمجيات: يتم بناء واختبار التغييرات البرمجية بشكل مستمر لإصدارها في أي وقت

ولكنك لا تريد فقط أن تعرف أن تعرف مدى روعة المنتقمين، أليس كذلك؟

أنت تريد أن تراهم في عمل!

لنتحقق من كيفية عمل DevOps...

تقليدياً، سيكون لديك فريق تطوير البرمجيات الخاص بك يعمل لأسابيع أو أشهر على عملية التطوير، وعندما يتم الانتهاء من ذلك، يتم تمرير المنتج إلى فريق التشغيل.

الآن لدى الفريق التشغيلي مهمة طويلة: إدارة ومراقبة ونشر هذه الأجزاء الضخمة من الأكواد.

وفي حين أن هذا قد يثقل كاهل فريق التشغيل، إلا أن نشر البرمجيات قد يستغرق وقتاً طويلاً أيضاً. لن يحب المستخدمون الانتظار، وأنت لا تريد أن تغضبهم: _خاصةً إذا كان هناك شخص مثل بروس بانر!

بدلاً من ذلك، تركز ثقافة DevOps على التكامل المستمر.

حيث يقوم فريق التطوير بكتابة أكواد جديدة في أجزاء صغيرة واختبارها وتمريرها إلى فريق العمليات. ثم يقوم فريق العمليات باختبار الرموز ودمجها ونشرها.

ومع ذلك، يتطلب تعاونًا قويًا بين فريقي التطوير والتشغيل.

ولمعالجة كل ذلك، يستخدم DevOps أدوات وبنية تحتية محددة لتسهيل التعاون والأتمتة السلسة.

_مثيرة للإعجاب، أليس كذلك؟

الآن دعنا نتحقق من ماهية أجايل !

ما هي _أجايل؟

أجايل هي منهجية لتطوير البرمجيات حيث تقوم بتقسيم المشروع بأكمله إلى دورات تطوير أقصر (تُعرف باسم المخططات) تستمر من 2 إلى 4 أسابيع.

ما هي الفائدة؟

تعتبر طريقة أجايل تحسناً كبيراً مقارنةً بالطرق التقليدية لإدارة المشاريع، مثل نموذج الشلال .

في منهجية الشلال، لا تشرك العملاء إلا بعد أشهر من تطوير المنتج. وإذا لم يكونوا راضين عن المنتج، فسيتعين عليك إعادة تشغيل عملية التطوير من جديد!

تركز الرشيقة على التحسين المستمر.

مع Agile، تقدم نسخة من البرنامج العامل إلى عميلك بعد كل سباق سريع. والآن بعد أن حصلت على ملاحظاتهم، يمكنك دمجها في دورتك القادمة.

إليك مثال لفهم عملية أجايل بشكل أفضل:

لنفترض أن فريق هندسة البرمجيات لديك يقوم ببناء تطبيق iOS.

إذا كنت تستخدم نهج الشلال التقليدي، فإن فريقك داخل المكتب أو فريق العمل عن بُعد قد يستغرق سنة لتطوير التطبيق واختباره.

ولكن، بعد إطلاقه أخيراً في السوق، قد لا تعجب العملاء الميزة التي أمضى فريقك أربعة أشهر في إتقانها.

ولكن مع المنهجيةالرشيقة، ستكون الأمور مختلفة

في نهاية كل طبعة (التي تستمر من 2-4 أسابيع فقط)، تحصل على تعليقات من عميلك على أحدث زيادة لديك. بهذه الطريقة، يمكنك إلغاء الفكرة السيئة دون إضاعة أي وقت ومال في تطويرها.

ولكن أفضل جزء هو أنه يمكنك بناء برنامج يناسب احتياجات عملائك بشكل مثالي!

يبدو أن أجايل منهجية قوية جداً، أليس كذلك؟_

ولكن كيف يمكن مقارنتها بمنهجية _DevOps؟

ديف أوبس مقابل أجايل: كيف يختلفان؟

كلاهما الرجال إكس والمنتقمون لديهما هدف مشترك: إنقاذ العالم

ومع ذلك، فإن لكل منهما أسلوبه الخاص الفريد في القيام بذلك

وبالمثل، لدى DevOps وAgile نفس الهدف: زيادة كفاءة الأعمال.

_ومع ذلك، فإن عالميهما مختلفان بعض الشيء، تمامًا مثل X-men وAvengers

دعنا نتعمق في هذه الاختلافات:

1. الاختلافات في النهج

Agile و DevOps يستخدمان نهجين مختلفين لتطوير البرمجيات:

أ. النهج الرشيق

يركز النهج الرشيق على سد الفجوة بين العملاء وفريق التطوير الرشيق باستخدام عملية التغذية الراجعة التكرارية. باختصار، تتبع عملية أجايل نهج التغيير المستمر لإرضاء العملاء.

ب. نهج DevOps

يعمل نهج DevOps على سد الفجوة بين فريق تطوير البرمجيات وفريق التشغيل من خلال جعل العملية مؤتمتة ومستمرة. على سبيل المثال، فهو يتضمن أساليب متعددة مثل أتمتة الاختبار والنشر المستمر والتكامل المستمر والاختبار المستمر.

مكافأة: تحقق من أعلى 10 أدوات للنشر المستمر لفرق البرمجيات في عام 2023 ملاحظة: على عكس منهجية DevOps، لدى Agile وثيقة إرشادية تسمى بيان أجايل . وهو يحدد قيم ومبادئ #بيانأجايل طريقة تطوير البرمجيات الرشيقة ._

2. الاختلافات في الفريق

_لدى كل من X-men وAvengers فرق تتكون من أعضاء ذوي مهارات مختلفة

وبالمثل، DevOps و Agile كلاهما لديه أعضاء فريق بمهارات وأحجام مختلفة.

أ. فريق أجايل

في منهجية أجايل، تكون الفرق دائمًا صغيرة ومتعددة الوظائف. وعلى هذا النحو, فرق العمل الرشيقة يفضلون عمومًا المطورين المتكاملين الذين يمكنهم فهم كل جزء من دورة حياة تطوير البرمجيات.

وبينما يكون لديك مدير مشروع، أو مالك منتج، أو سيد سكروم لتوجيه الفريق، من المتوقع أن يكون كل عضو في الفريق مكتفيًا ذاتيًا.

ب. فريق DevOps

غالبًا ما تضم عملية DevOps العديد من فرق التطوير والعمليات التي تعمل معًا بتعاون ممتاز. ونتيجة لذلك، تكون أكبر بكثير وتضم أعضاء الفريق بمستويات خبرة متفاوتة.

في ثقافة DevOps، يتم تحديد الأدوار بشكل واضح بدلاً من التركيز على الوظائف المشتركة.

3. الاختلافات في التوثيق

عندما يتعلق الأمر بالتوثيق، فإن أجايل تشبه ولفيرين ، بينما DevOps تشبه نيك فيوري.

أ. التوثيق الرشيق

تركز أجايل على عملية العمل أكثر من تركيزها على التوثيق.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن أجايل تتجاهل التوثيق بشكل كامل؛ بل تأخذ فقط مقعدًا خلفيًا.

ب. توثيق DevOps

في منهجية DevOps، يكون التوثيق في منهجية DevOps جادًا مثل سلوك نيك فيوري.

نظرًا لأن الفريق التشغيلي لا ينشئ الزيادة، فإنهم يحتاجون إلى توثيق مناسب لفهم الزيادة بوضوح.

4. الاختلافات في الإطار الزمني

قد لا يهتم Wolverine أو Hulk بالوقت، ولكن الأطر الزمنية أمر بالغ الأهمية لشركة البرمجيات الخاصة بك.

أ. الإطار الزمني الرشيق

تعمل أجايل في فترات قصيرة ومحددة مسبقًا تسمى السبرنتات. تستمر هذه السباقات عادةً من 2 إلى 4 أسابيع.

ب. الإطار الزمني ل DevOps

لا تحتوي عملية DevOps على مثل هذه الأطر الزمنية المحددة، ولكنها تركز على جدول زمني طويل الأجل لتحقيق موثوقية أفضل.

5. الاختلافات في الأدوات

_مطرقة الثور لن تعمل بشكل جيد إذا حاول وولفرين استخدامها، أليس كذلك؟

إنه رائع بالفعل بمخالبه الأدامانتيوم

وبالمثل، لدى كل من Agile و DevOps مجموعة من الأدوات التي تناسبهما.

أ. أداة أجايل

أداة أداة رشيقة تركز على تعاون الفريق وتتبع المشروع.

تستخدم معظم فرق أجايل برامج إدارة المشاريع التي تساعدهم على تخطيط المشاريع وإدارتها وتتبعها، بالإضافة إلى التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.

سورتا مثل برنامج الكل في واحد _، مثل JARVIS!

ب. أداة DevOps

يحتاج DevOps إلى برنامج أتمتة وبنية تحتية تقنية جيدة. على سبيل المثال، يمكن أن توفر تقنية الحوسبة السحابية مثل AWS البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ DevOps.

إلى جانب تعاون الفريق، ستوفر أداة DevOps أيضًا الكثير من الأتمتة لمساعدتهم في خطوط أنابيب النشر.

6. الاختلافات في الإيجابيات والسلبيات

لا أحد مثالي، أليس كذلك؟ حتى الإله، مثل ثور، يرتكب نصيبه من الأخطاء###6



وبالمثل، لدى كل من Agile و DevOps نقاط القوة والضعف.

أ. إيجابيات وسلبيات أجايل

إليك نظرة سريعة على بعض عيوب نهج التطوير الرشيق:

يعزز التعاون بين المطورين وأصحاب المصلحة

يوفر تسليم أسرع للبرمجيات

يقضي الأعضاء وقتاً أقل في التوثيق

والآن، لنستعرض الجوانب السلبية لعملية التطوير الرشيقة:

التوثيق المحدودزحف النطاق يحدث و Condition صحيحًا، فإن إجراء يتم تنفيذه تلقائيًا.

يحتوي Hulk بالفعل على أتمتة سير العمل المضمنة.

إذا كان الأشرار قريبين و أصبح هالك غاضبًا، فإنه يسحقهم تلقائيًا.

وبالمثل، يمكنك أيضًا إنشاء عملية مخصصة تلقائيًا لسير عمل مشروعك.

_(لا توجد عملية "تحطيم" بالطبع)

ومع ذلك، يقدم ClickUp أكثر من 50 عملية تلقائية مسبقة الإنشاء لمساعدتك على البدء بسرعة.

وتشمل بعضًا منها:

عندما تتغير حالة مهمة ما، يتم تغيير المُعيَّن تلقائيًا

تطبيق قالب أثناء إنشاء مهمة

تحديث أولوية المهمة عند مسح قائمة التحقق الخاصة بها

تغيير العلامات عند حلول الموعد النهائي للمهمة

أرشفة مهمة عندما تتغير أولويتها

(انقر فوق هنا لإلقاء نظرة على المزيد من الأتمتة المضبوطة مسبقاً.)

C. حالات المهام المخصصة _تخيل طلب تحديثات المهام من الأرملة السوداء بين الحين والآخر

_ليس فقط لأن هذا سيستغرق وقتًا طويلاً، ولكنها أيضًا ستشعر بالانزعاج الشديد

وبالمثل، أنت لا تريد الاتصال بأعضاء فريقك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحصول على التحديثات!

لحسن الحظ مع ClickUp، لن تحتاج إلى ذلك.

فباستخدام الحالات المخصصة من ClickUp، يمكنك الاطلاع بسرعة على حالة أي مهمة في أي وقت تريده.

ولكن الجزء الأفضل هو أنه يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجات مشروعك.

على سبيل المثال، في مشروع تطوير برمجيات DevOps الخاص بك، يمكنك إنشاء مرحلة "قيد الاختبار التجريبي" أو "اختبار الأخطاء" بدلاً من مصطلح عام مثل "قيد التنفيذ".

التواصل الجيد ضروري لأي فريق.

_تخيل سوء التواصل مع هالك!

سواء كان ذلك في DevOps أو Agile، غالبًا ما يحتاج المديرون إلى مناقشة التفاصيل الفنية المعقدة مع أعضاء فريقهم.

ومع ذلك، من الصعب على أعضاء الفريق الحصول على السياق الصحيح عندما يكون كل ما يحصلون عليه هو رسائل بريد إلكتروني طويلة.

لحسن الحظ، لدى ClickUp حل سهل لذلك: التعليقات.

تأتي كل مهمة في ClickUp مزودة بقسم تعليقات مدمج، مما يتيح لكل عضو في الفريق إجراء مناقشات خاصة بالمهمة.

إليك كيف يمكن لميزة التعليقات مساعدتك:

وضع علامات على الأعضاء لإبراز التعليقات المهمة

توضيح ما يجب القيام به بالضبط في مهمة ما

التعامل مع أي مشكلة بالسياق الصحيح

تعيين التعليقات إلى أي عضو من أعضاء الفريق لضمان عدم مرورها دون أن يلاحظها أحد

مشاركة الملفات ذات الصلة داخل أي قسم من أقسام المهام

من أجل هذا التعاون الإضافي، يمكنك أيضًا استخدام عرض الدردشة لإجراء مناقشات لا علاقة لها بأي مهام. رائعة بديل لقنوات Slack !

E. لوحات المعلومات سواء كانت رشيقة أو DevOps، فأنت بحاجة إلى تتبع مشاريعك الجارية، أليس كذلك؟

_على عكس توني ستارك، لن تحتاج إلى إنفاق ملايين الدولارات على التكنولوجيا المتطورة لتتبع تقدم فريقك بفعالية

يمكنك فقط استخدام ClickUp Dashboard مجانًا!

توفر لك *لوحات المعلومات ملخصات سريعة لأي مشروع. ويمكنك تخصيصها لعرض ما تحتاج إليه بالضبط، مثل التحكم في مهمة المشروع الخاص بك.

إليك بعض الرسوم البيانية التي يمكنك استخدامها في لوحة التحكم الخاصة بك:

مخططات السرعة :: تظهر لك معدل إنجاز مهامك

المخططات البيانية المتناقصة : إظهار مقدار العمل المتبقي لإكمال المشروع

مخططات الإنهاك : عرض مقدار العمل المنجز بالفعل في المشروع

مخططات التدفق التراكمي :: تمنحك عرضًا لتقدم المهام بمرور الوقت، مما يساعدك على تحديد أي عوائق في الطريق

F. التكامل ما الذي يجعل الفرق الجيدة مثل Avengers أو X-men قوية جداً؟

_إنهم يعملون بشكل جيد مع بعضهم البعض

وبالمثل، أنت بحاجة إلى أن تعمل جميع برامجك بشكل جيد مع بعضها البعض في كل وقت.

يحتوي ClickUp على تكامل أصلي مع العديد من برامج مكان العمل الشائعة لتبسيط تدفق البيانات بين أدواتك. وبينما يساعدك ذلك على إدارة المشاريع بسهولة، فإنه يعزز أيضًا من كفاءة فريقك.

تتضمن بعض البرامج الشائعة التي يتكامل معها ClickUp بسلاسة ما يلي:

جيثب :: يعرض تلقائيًا عمليات الدفع والالتزامات وطلبات السحب مباشرة داخل ClickUp

جيت لاب : إنشاء عمليات سير عمل تلقائية استنادًا إلى إجراءات GitHub الخاصة بك

تايم دكتور : تتبع وقت المشروع ومراقبة إنتاجية موظفيك

زووم :: إجراء مؤتمرات فيديو عالية الجودة مع فريقك الافتراضي الأعضاء

لكن انتظر...

هذا ليس كل ما يمكن لـ ClickUp فعله من أجلك!

إليك بعض الميزات الرائعة الأخرى التي يقدمها:

أتمتة إدارة المشاريع :: أتمتة أكثر من 50 مهمة متكررة لتوفير الوقت

التبعيات : معالجة مهامك بالترتيب الصحيح

النبض : عرض المهام الأكثر نشاطًا لفريقك خلال اليوم الواحد

الأولويات : حدد أولويات مهامك بناءً على مدى إلحاحها

المستندات :: إنشاء مستندات مفصلة للمشروع ومشاركتها مع فريقك بشكل ملائم

إعداد التقارير : الوصول إلى تقارير متنوعة حول أداء فريقك

تطبيقات الهاتف المحمول القوية :: تتبع عملك أثناء التنقل مع تطبيقات ClickUp القوية التي تعمل بنظامي Android و iOS

خاتمة

إذن ما هي النتيجة بين _DevOps مقابل Agile؟

يعالج كل من_DevOps وAgile كلاهما جوانب مختلفة من مشاريع هندسة البرمجيات الخاصة بك.

واستخدام كلاهما يشبه وجود كل من المنتقمين و رجال X- رجال بجانبك.

_ولكن مع القوة الكبيرة تأتي تحديات إدارية كبيرة..

لحسن الحظ، كل ما تحتاجه هو أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp!

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في اعتماد Agile أو DevOps، يمكن أن تساعدك ClickUp في كل خطوة على الطريق مع ميزات مثل الأهداف والأتمتة ولوحات المعلومات.

مثل درع كابتن أمريكا أو مطرقة ثور، ClickUp هو السلاح المثالي لهزيمة أي عقبة في المشروع. اشترك اليوم واختبر هذه القوة الخارقة!