10 برامج تخطيط تدفق القيمة لتحسين العمليات في عام 2025

التصور والتحليل والتحسين - هذه هي المبادئ الأساسية لتحسين عملياتك التشغيلية.

إن رسم خرائط تدفق القيمة هو العمود الفقري لاستراتيجيات اللين وستة سيجما، مما يساعدك على اكتشاف الاختناقات وتقليص أوجه القصور وتحقيق أقصى استفادة من سير عملك. يمكنك أن تواجه مشاكل خطيرة في الإدارة وسير العمل بدون تخطيط تدفق القيمة.

ما هو تخطيط تدفق القيمة؟

في استطلاع حديث من 500 مدير تنفيذي، بما في ذلك قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال - 42% منهم يستخدمون برمجيات تخطيط تدفق القيمة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 70% بحلول عام 2024.

ولكن أي البرامج يجب أن تختار؟ وما هي العلامة التجارية التي تقدم الميزات التي تحتاجها؟ وكيف تجد البرنامج الذي يلبي متطلبات فريقك؟

في هذه المدونة، سنساعدك في اختيار برنامج تخطيط تدفق القيمة الذي يناسب ميزانيتك واحتياجاتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج تخطيط تدفق القيمة؟

قبل أن تنتقل إلى اختيار أفضل برنامج لإدارة تدفق القيمة وتخطيط احتياجاتك، إليك القدرات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها:

تصور العمليات: يجب أن ينشئ برنامج رسم الخرائط الخاص بك خرائط مرئية مفصلة لعملياتك، بحيث تغطي كل خطوة حتى تسليم المنتج أو الخدمة

يجب أن ينشئ برنامج رسم الخرائط الخاص بك خرائط مرئية مفصلة لعملياتك، بحيث تغطي كل خطوة حتى تسليم المنتج أو الخدمة تحليل البيانات: القدرة على معالجة البيانات وتحليلها باستخدام أدوات مدمجة أمر بالغ الأهمية. فهي تساعدك على جمع إحصائيات حول أوقات الدورات وتوليد العملاء المحتملين وأوقات التحويل ومقاييس الأداء الأخرى حتى تتمكن من تحسين عملياتك

القدرة على معالجة البيانات وتحليلها باستخدام أدوات مدمجة أمر بالغ الأهمية. فهي تساعدك على جمع إحصائيات حول أوقات الدورات وتوليد العملاء المحتملين وأوقات التحويل ومقاييس الأداء الأخرى حتى تتمكن من تحسين عملياتك التعاون والتواصل: من الميزات التي لا غنى عنها في تخطيط تدفق القيمة قدرة أعضاء الفريق والأقسام على التعاون بسهولة على واجهة مشتركة

من الميزات التي لا غنى عنها في تخطيط تدفق القيمة قدرة أعضاء الفريق والأقسام على التعاون بسهولة على واجهة مشتركة المحاكاة والتخطيط: يمكن لبعض برامج تخطيط تدفق القيمة تشغيل عمليات محاكاة باستخدام البيانات المجمعة لتحسين عملية اتخاذ القرار. يمكنك تقييم التأثير المحتمل للتغييرات قبل تطبيقها في العالم الحقيقي

يمكن لبعض برامج تخطيط تدفق القيمة تشغيل عمليات محاكاة باستخدام البيانات المجمعة لتحسين عملية اتخاذ القرار. يمكنك تقييم التأثير المحتمل للتغييرات قبل تطبيقها في العالم الحقيقي قدرات التكامل: يجب أن تسمح أداة تخطيط تدفق القيمة لفريقك باستخدام المنتجات الضرورية الأخرى. يجب أن توفر التكاملات الأساسية، مما يسهل العمل مع أدوات العمل الأخرى

## أفضل 10 برامج لتخطيط تدفق القيمة لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

عبر انقر فوق استخدم ClickUp لتصميم مهام سير العمل باستخدام ميزات مفيدة مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والأتمتة والعديد من القوالب

ClickUp لوحة بيضاء افتراضية (السبورة البيضاء ClickUp) تحول الأفكار بحرفية إلى إجراءات منسقة على واجهة مشتركة. تعاون وعصف ذهني في الوقت الفعلي من خلال هذه اللوحة المشتركة.

رسم العلاقات بين المهام باستخدام ClickUp's ClickUp الخريطة الذهنية ميزة لتصور عملية المشروع انقر فوق الخرائط الذهنية يمنحك تحكماً كاملاً في إبداعك. قم بتدوين الأفكار ورسم الروابط بينها وبين المهام. ميزة السحب والإفلات تجعل العملية برمتها سهلة للغاية. شارك ما لديك خرائط المفاهيم مع أعضاء الفريق، مما يتيح تعاونًا أفضل.

أفضل ميزات #### ClickUp

قوالب ClickUp السبورة البيضاء : تنسيق الأفكار وسير العمل. يمكنك العصف الذهني، ووضع الاستراتيجيات، والخربشة، والرسم، والإنشاء بلا حدود، وربط كل ذلك بـ سير عملك ClickUp Mind Mapping: نظّم أفكارك وخطط لمهامك باستخدام ClickUp الخريطة الذهنية ميزة. ارسم الروابط بين جميع العقد الخاصة بك وتصور سير عملك باستخدام نظام السحب والإفلات المريح

تنسيق الأفكار وسير العمل. يمكنك العصف الذهني، ووضع الاستراتيجيات، والخربشة، والرسم، والإنشاء بلا حدود، وربط كل ذلك بـ سير عملك ClickApps: قم بتخصيص ClickUp باستخدام تكاملات ClickApps لتناسب احتياجات مشروعك أو فريقك في إدارة العمل والتعاون والتنظيم وإعداد التقارير

قم بتخصيص ClickUp باستخدام تكاملات ClickApps لتناسب احتياجات مشروعك أو فريقك في إدارة العمل والتعاون والتنظيم وإعداد التقارير التعاون السلس: مزامنة بياناتك تلقائيًا مع اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية وخرائط العمليات وبطاقات كانبان في منصة موحدة

مزامنة بياناتك تلقائيًا مع اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية وخرائط العمليات وبطاقات كانبان في منصة موحدة تقارير وتحليلات مفصلة: تتبع مشاريعك وجداولك الزمنية باستخدام تقارير ClickUp المفصلة

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون إلى بعض الوقت للتعود على الواجهة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص يتكامل ClickUp AI في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. كريتلي: 7/5

عبر كريتلي Creately هي أداة تصور متعددة الاستخدامات توفر رسمًا تخطيطيًا متقدمًا ولوحة لا نهائية للعصف الذهني والتعاون في الوقت الفعلي. قم بإنشاء مخططات مثل المحترفين مع 70 معيارًا تخطيطيًا وأكثر من 1000 شكل وموصل لإنشاء مخططات سريعة.

أنشئ خرائط بديهية لتدفق القيمة، وأدوار وتدفقات مهام متعددة، وأنشئ قواعد بيانات مخصصة، وخزّن أفكارك في مكان واحد.

أفضل الميزات

مخططات تخطيطية متقدمة ولوحات بيضاء: قم بإنشاء مخططات شاملة وخرائط ذهنية ومخططات انسيابية للحصول على رؤى واضحة في العمليات التجارية لوحة لا نهائية: اعمل على لوحة واحدة بمساحة لا نهائية لجميع أفكارك. قم بسحب وإسقاط العناصر بحرية دون مواجهة أي جدران مقيدة

قم بإنشاء مخططات شاملة وخرائط ذهنية ومخططات انسيابية للحصول على رؤى واضحة في العمليات التجارية التعاون في الوقت الحقيقي: عرض مؤشرات النص ومؤشرات الماوس على مساحة العمل نفسها مع أعضاء فريقك حتى تتمكن من التعاون بسهولة

عرض مؤشرات النص ومؤشرات الماوس على مساحة العمل نفسها مع أعضاء فريقك حتى تتمكن من التعاون بسهولة مستودع بيانات مركزي: قم بسحب وإسقاط عناصر البيانات من أي مصدر بيانات تقريبًا مباشرةً على لوحتك القماشية واجعلها جاهزة للتفاعل المرئي

القيود الصارمة

يحتاج إلى المزيد من البرامج التعليمية لتوجيه المستخدمين الجدد

تحميل الكثير من البيانات على المخططات يجعل الأداة بطيئة

التخصيص المحدود

تسعير سريع

نسخة مجانية بوظائف محدودة

النسخة الشخصية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم نسخة الشركات: 89 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

89 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا نسخة الشركات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,070+ تقييم)

4.4/5 (1,070+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 160 تقييم)

3. الرسم الذكي عبر

الرسم الذكي يجمع SmartDraw بين الرسم التخطيطي والرسم على السبورة البيضاء وتحليل البيانات في مكان واحد، مما يجعل التعاون أسهل.

يُعرف SmartDraw بسهولة استخدامه وتعدد استخداماته، مما يجعله مناسبًا لمختلف التطبيقات. وهو الأنسب للقوالب المعمارية والإنشائية وغيرها من قوالب التصميم المعقدة بسبب أدوات الرسم CAD القوية.

أفضل ميزات SmartDraw

الرسم التخطيطي بالذكاء الاصطناعي: تصور عملياتك التشغيلية باستخدام الأتمتة المدمجة. قم بتحرير مخططاتك دون إفساد الاتصالات

تصور عملياتك التشغيلية باستخدام الأتمتة المدمجة. قم بتحرير مخططاتك دون إفساد الاتصالات أدوات الرسم التخطيطي: استخدم المقاييس المعمارية أو المترية أو المقاييس المخصصة لتغيير المقاييس إذا لزم الأمر بعد بدء الرسم

استخدم المقاييس المعمارية أو المترية أو المقاييس المخصصة لتغيير المقاييس إذا لزم الأمر بعد بدء الرسم نظام الطبقات: قم بتخطيط المخططات الإنشائية المعقدة مع تصميمات الكهرباء أو السباكة أو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء باستخدام نظام الطبقات المدمج في SmartDraw

قم بتخطيط المخططات الإنشائية المعقدة مع تصميمات الكهرباء أو السباكة أو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء باستخدام نظام الطبقات المدمج في SmartDraw محول البيانات إلى مخطط تخطيطي: قم بإنشاء مخططات مرئية من أي مصدر بيانات مثل Github أو AWS أو غير ذلك

قيود SmartDraw

واجهة المستخدم التي تعمل باللمس غير متوفرة

تحتاج عملية الترخيص والتثبيت إلى مزيد من التبسيط

يتطلب المزيد من التخصيصات، على سبيل المثال، الأشكال والكائنات

تسعير SmartDraw

الإصدار الفردي: 9.95 دولار/مستخدم شهرياً

9.95 دولار/مستخدم شهرياً إصدار الفريق: 8.25 دولار/مستخدم شهريًا

8.25 دولار/مستخدم شهريًا إصدار الموقع: 2,995 دولارًا أمريكيًا سنويًا

تقييمات ومراجعات السحب الذكي

G2: 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 110 تقييم)

4. مايكروسوفت فيزيو

عبر مايكروسوفت فيزيو يوفر Visio قوالب جاهزة للاستخدام وأشكالاً قابلة للتخصيص لرسم خرائط تدفق القيمة دون عناء. ارفع من مستوى إنتاجية أعمالك من خلال التعاون في الرسوم البيانية الاحترافية وتحسين عملية اتخاذ القرار و تصور البيانات .

يعطي Visio الأولوية لإمكانية الوصول إلى جمهور أوسع، حيث يستخدم ميزات مثل الراوي ومدقق إمكانية الوصول. يساعد الراوي المستخدمين من خلال قراءة محتوى الرسوم البيانية، بينما يساعد مدقق إمكانية الوصول في التأكد من أن الرسوم البيانية تفي بمعايير إمكانية الوصول.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يشترك في إجراءات أمان قوية مع تطبيقات Microsoft 365، بما في ذلك إدارة حقوق المعلومات.

أفضل ميزات مايكروسوفت فيزيو

مخططات تخطيطية متقدمة: الوصول إلى مجموعة جيدة من قوالب تخطيط الدفق المعدة مسبقًا ومخططات البداية والاستنسل التي يمكنك استخدامها لإنشاء تمثيلات مرئية سهلة الفهم

الوصول إلى مجموعة جيدة من قوالب تخطيط الدفق المعدة مسبقًا ومخططات البداية والاستنسل التي يمكنك استخدامها لإنشاء تمثيلات مرئية سهلة الفهم Visio JavaScript Mashup AP: الوصول إلى مخططات الويب Visio وصفحاتها وأشكالها والتعامل معها مباشرةً على مواقع الويب الخاصة بها

الوصول إلى مخططات الويب Visio وصفحاتها وأشكالها والتعامل معها مباشرةً على مواقع الويب الخاصة بها الوظائف الإضافية لـ Microsoft Office: اربط المخططات التي تنشئها على Visio بعروض Microsoft الشائعة الأخرى. اعمل عليها مباشرةً من Microsoft Teams، وقم بتضمين المخططات في لوحات معلومات Power BI، ونفّذ مهام سير العمل تلقائيًا باستخدام Power Automate، وتكامل مع Excel وPowerpoint وWord وغير ذلك الكثير

قيود مايكروسوفت فيزيو

لا توجد نسخة مجانية أو تجريبية

غير بديهي لبعض المستخدمين

منحنى تعليمي حاد نسبياً

لا توجد خرائط دفق متنقلة عبر الإنترنت

تسعير مايكروسوفت فيزيو

الخطة 1: 5$/مستخدم/شهرياً

5$/مستخدم/شهرياً الخطة 2: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت فيزيو

G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3050 تقييم)

5. إدراو ماكس

عبر إدراو ماكس EdrawMax هو صانع رسوم بيانية شامل. وهو يركز على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في إنشاء تصورات مقنعة وتحليلها ومحاكاتها.

لقد جذب EdrawMax (يقصد التورية) انتباه العديد من الشركات من خلال مكتبات الرموز الذكية والتوافق متعدد التنسيقات والذكاء الاصطناعي الذكي.

أفضل ميزات EdrawMax

التخطيط بالذكاء الاصطناعي: تبسيط عملية التخطيط باستخدام الذكاء الاصطناعي. تجتمع ميزات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل الرسم التخطيطي بالذكاء الاصطناعي، والتحليل بالذكاء الاصطناعي، والدردشة بالذكاء الاصطناعي، وكتابة النسخ بالذكاء الاصطناعي، والتعرف الضوئي على الحروف بالذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك لإنشاء بيئة افتراضية سلسة لفرقك

تبسيط عملية التخطيط باستخدام الذكاء الاصطناعي. تجتمع ميزات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل الرسم التخطيطي بالذكاء الاصطناعي، والتحليل بالذكاء الاصطناعي، والدردشة بالذكاء الاصطناعي، وكتابة النسخ بالذكاء الاصطناعي، والتعرف الضوئي على الحروف بالذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك لإنشاء بيئة افتراضية سلسة لفرقك توافق متعدد التنسيقات: يدعم العديد من تنسيقات الملفات ذات الصلة مثل Visio (VSSX) وExcel وPowerPoint وWord وPDF وHTML وGIF وTIFF وJPG وغيرها

يدعم العديد من تنسيقات الملفات ذات الصلة مثل Visio (VSSX) وExcel وPowerPoint وWord وPDF وHTML وGIF وTIFF وJPG وغيرها مكتبات الرموز الذكية: إنشاء خريطة تدفق القيمة وتحسين المخططات باستخدام مكتبات الرموز المبنية مسبقًا. قم بتخصيص هذه الميزة أكثر من خلال استيراد رموز تخطيط تدفق القيمة الخاصة بك

إنشاء خريطة تدفق القيمة وتحسين المخططات باستخدام مكتبات الرموز المبنية مسبقًا. قم بتخصيص هذه الميزة أكثر من خلال استيراد رموز تخطيط تدفق القيمة الخاصة بك خيارات التخطيط التلقائي: قم بتنظيف مظهر مخططاتك بزر واحد فقط. تنظيم الكائنات باستخدام الأداة الإرشادية المخصصة

قيود EdrawMax

عملية متعددة الخطوات معقدة بلا داعٍ لتصدير المخططات

يجب أن يتضمن المزيد من مكتبات الأيقونات الجاهزة للاستخدام

واجه بعض المستخدمين مشكلة في تنسيق النصوص والصور والطباعة

تسعير EdrawMax

نسخة تجريبية مجانية محدودة

خطة نصف سنوية: 55.2 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

55.2 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم الخطة السنوية: 79.2 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

79.2 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم خطة مدى الحياة: 171.5 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

171.5 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم خطة الباقة مدى الحياة 187.2 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات EdrawMax

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. ميرو

عبر ميرو يسوق Miro نفسه كمنشئ مساحات عمل مرئية مبتكرة.

فهو يساعد المستخدمين على إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال توفير العديد من أشكال المساعدة في التصور والسبل التعاونية للسماح لك بإنشاء خرائط تدفق القيمة بشكل احترافي وبديهي.

أفضل ميزات ميرو

قماشة لا نهائية: اعمل دون أي حدود لمساحة عملك الإبداعية وقماشة لا نهائية

اعمل دون أي حدود لمساحة عملك الإبداعية وقماشة لا نهائية أدوات مبتكرة: قم بتحسين عملية التصور الخاصة بك باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات Miro، بما في ذلك الملاحظات اللاصقة والأقلام الحرة والأشكال والأسهم وأدوات الرسم الذكية

قم بتحسين عملية التصور الخاصة بك باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات Miro، بما في ذلك الملاحظات اللاصقة والأقلام الحرة والأشكال والأسهم وأدوات الرسم الذكية ميزات التعاون: التعاون باستخدام ميزات مثل الفيديو المدمج والدردشة والتعليق ومشاركة الشاشة بسهولة وتتبع المؤشر في الوقت الفعلي

التعاون باستخدام ميزات مثل الفيديو المدمج والدردشة والتعليق ومشاركة الشاشة بسهولة وتتبع المؤشر في الوقت الفعلي تكامل متعدد: تبسيط سير عملك من خلال عمليات التكامل الشائعة وذات الصلة مثل Slack وJira وGoogle Drive وSketch وغيرها

قيود ميرو

كل من واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (واجهة المستخدم وتجربة المستخدم) غير بديهية

عدد قوالب تخطيط الدفق المبنية مسبقًا محدود للغاية

التصدير بصيغة PDF به أخطاء في بعض الأحيان

دمج شرائح PowerPoint يمكن أن يكون متعبًا

تم الإبلاغ عن وجود أخطاء في خاصية التصويت

تسعير ميرو

إصدار محدود مجاني دائمًا

الخطة الأساسية: 8 دولارات لكل عضو شهريًا

8 دولارات لكل عضو شهريًا نسخة الأعمال: 16 دولارًا لكل عضو شهريًا,

16 دولارًا لكل عضو شهريًا, إصدار المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ميرو

G2: 4.8/5 (أكثر من 5200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1390 تقييم)

7. مايندمايستر

عبر مايندمايستر MindMeister هو برنامج لرسم خرائط تدفق القيمة يركز على إنشاء خرائط ذهنية. يمكنك إنشاء خرائط ذهنية والمشاركة في تحريرها في الوقت الفعلي، مما يعزز كفاءة العصف الذهني واتخاذ القرارات.

تدعم المنصة إمكانية الوصول بتصميم سهل الاستخدام، مما يسهل على الجميع المساهمة في العملية الإبداعية.

أفضل ميزات MindMeister

أساسيات رسم الخرائط الذهنية: قم بإنشاء خرائط ذهنية لعمليتك باستخدام ميزات مثل تخطيطات خرائط التدفق المختلط، والعروض التقديمية، والقوالب، والاتصالات، والسمات الجميلة، وما إلى ذلك

قم بإنشاء خرائط ذهنية لعمليتك باستخدام ميزات مثل تخطيطات خرائط التدفق المختلط، والعروض التقديمية، والقوالب، والاتصالات، والسمات الجميلة، وما إلى ذلك خيارات التصميم: كن مبدعًا مع خيارات التصميم العديدة في MindMeister مثل تصميم المواضيع الفردية، وتصميم الخطوط، والصور القابلة للتلوين والرموز التعبيرية، وصيغة Markdown، إلخ

كن مبدعًا مع خيارات التصميم العديدة في MindMeister مثل تصميم المواضيع الفردية، وتصميم الخطوط، والصور القابلة للتلوين والرموز التعبيرية، وصيغة Markdown، إلخ ميزات تعاونية: مشاركة نسخ الخرائط القديمة والتعليق عليها وعرضها لتبادل الأفكار بشكل جماعي

مشاركة نسخ الخرائط القديمة والتعليق عليها وعرضها لتبادل الأفكار بشكل جماعي التكاملات: يتكامل MindMeister مع MeisterTask وMeisterNote وMeisterNote والوسائط المدمجة وتكامل مساحة عمل Google وتكامل MS Teams وغيرها

قيود مايند مايستر

تستغرق خدمة العملاء وقتاً طويلاً للرد

اقترح العديد من المستخدمين أن تتضمن الخطة المجانية المزيد من الميزات

يمكن أن تحتوي الإصدارات المدفوعة على خطط دفع أكثر مرونة

يصعب التنقل في الخرائط الأكبر حجمًا بعض الشيء

تسعير MindMeister

إصدار مجاني محدود للغاية

الإصدار الشخصي: 3.50 دولار لكل مستخدم شهريًا

3.50 دولار لكل مستخدم شهريًا النسخة الاحترافية 5.50 دولار لكل مستخدم شهريًا

5.50 دولار لكل مستخدم شهريًا نسخة الشركات: 8.50 دولار لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات MindMeister

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 280 تقييم)

8. جيت مايند

عبر GitMind يوفر GitMind للمستخدمين نهجًا من الجيل الجديد لتخطيط تدفق المعلومات و رسم الخرائط الذهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي. يوازن بين الوظائف والجماليات لتوفير سير عمل مثالي لتصور البيانات.

الإبداع قوي في هذا البرنامج، كما يتضح من بعض الأسماء التي يختارها لمجموعة ميزاته.

أفضل ميزات GitMind

توازن دقيق: الجماليات والحركية-GitMind يضع عينيه على كليهما. فالتمثيلات المرئية مثل الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية ومخططات UML ومخططات السباحة سهلة الإنشاء والتنفيذ باستخدام البرنامج

الجماليات والحركية-GitMind يضع عينيه على كليهما. فالتمثيلات المرئية مثل الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية ومخططات UML ومخططات السباحة سهلة الإنشاء والتنفيذ باستخدام البرنامج التعليقات التعاونية: قم بإنشاء تصورات مرئية ليشاهدها زملاؤك في الفريق، مما يسمح لهم بالتعليق وتقديم ملاحظات دقيقة، مما يؤدي إلى تبسيط سير عملك بكفاءة.

قم بإنشاء تصورات مرئية ليشاهدها زملاؤك في الفريق، مما يسمح لهم بالتعليق وتقديم ملاحظات دقيقة، مما يؤدي إلى تبسيط سير عملك بكفاءة. تكامل الذكاء الاصطناعي: استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي الفعالة في GitMind، بما في ذلك مستندات الذكاء الاصطناعي، ومحرر صور الدردشة، وكاتب الترجمة التحريرية، وتحويل الكلام إلى نص، للارتقاء برحلتك التصورية

قيود GitMind

قد تكون جوانب تصميم واجهة المستخدم إشكالية بعض الشيء

تصميمات قوالب محدودة

تسعير GitMind

الإصدار المجاني الأساسي

خطة لمدة 3 سنوات بدون اشتراك: 2.47 دولار لكل مستخدم شهريًا

2.47 دولار لكل مستخدم شهريًا الخطة السنوية: 4.08 دولار لكل مستخدم شهريًا

4.08 دولار لكل مستخدم شهريًا الخطة الشهرية: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات GitMind

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. لوسيدتشارت

عبر لوسيدتشارت Lucidchart عبارة عن منصة ديناميكية تبسط الأفكار المعقدة من خلال تصورات بديهية، مما يتيح لفريقك تبادل الأفكار معًا.

يتميز هذا البرنامج بإمكانيات الذكاء الاصطناعي الموجه للتدفق، ودعم نظام أندرويد، والرسم التخطيطي الآلي. استخدم هذا البرنامج لإنشاء خرائط عمليات الأعمال، أو رسم خريطة لتدفق البيانات، أو تنظيم فرق سكروم.

أفضل ميزات *لوسيدتشارت

دعم نظام أندرويد: تطبيق لوسيدتشارت الذي يعمل بنظام أندرويد. إنشاء مخططات جديدة وتعديل المخططات الحالية. احصل على وصول كامل إلى جميع مستندات ومجلدات Lucidcharts أثناء التنقل

تطبيق لوسيدتشارت الذي يعمل بنظام أندرويد. إنشاء مخططات جديدة وتعديل المخططات الحالية. احصل على وصول كامل إلى جميع مستندات ومجلدات Lucidcharts أثناء التنقل التعاون في الوقت الحقيقي: شارك مخططاتك داخل الفرق وفيما بينها للحصول على تعليقات فورية. يمكن لعدة أشخاص تحرير نفس الملف في نفس الوقت أيضًا إذا اخترت ذلك

شارك مخططاتك داخل الفرق وفيما بينها للحصول على تعليقات فورية. يمكن لعدة أشخاص تحرير نفس الملف في نفس الوقت أيضًا إذا اخترت ذلك استيراد سهل: استيراد ملفات Visio أو Gliffy أو OmniGraffle إلى Lucidchart وتحريرها دون قيود

استيراد ملفات Visio أو Gliffy أو OmniGraffle إلى Lucidchart وتحريرها دون قيود رسم تخطيطي آلي: إنشاء المخططات تلقائيًا من البيانات الأولية. توليد مخططات تسلسلية UML من ترميزات نصية، ومخططات تنظيمية من ملفات CSV، وربط المخططات بجداول بيانات Google، إلخ

قيود مخطط لوسيدتشارت

واجهة المستخدم وتجربة المستخدم تبدو قديمة بعض الشيء

يفتقر إلى إمكانية المزامنة مع SharePoint وMicrosoft Teams

لا توجد خيارات شراء لمرة واحدة

تجربة الهاتف المحمول ليست الأفضل

تسعير لوسيدكارت

إصدار مجاني محدود للغاية

الخطة الفردية: 7.95 دولار لكل مستخدم شهريًا

7.95 دولار لكل مستخدم شهريًا خطة الفريق: 9.00 دولارات لكل مستخدم شهريًا

9.00 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوسيد تشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 4800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 4800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

10. النموذج المرئي

عبر النموذج المرئي Visual Paradigm عبارة عن مجموعة من أدوات التصميم والتحليل والإدارة. وهي تجتمع معًا للمساعدة في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات في المقام الأول.

تدعم هذه الأدوات مجموعة متنوعة من التنسيقات والتصاميم مثل UML و BPMN و ArchiMate و DFD و ERD و SoaML و SysML و CMMN وغيرها. وهذا يجعل البرنامج خياراً جيداً للمتطلبات المتخصصة.

أفضل ميزات برنامج النموذج البصري

أدوات ADM المتخصصة: أداء أنشطة ADM مع الحد الأدنى من تدريب الفريق المطلوب وإنشاء TOGAF تلقائيًا المخرجات مع أدوات دورة حياة TOGAF ADM (طريقة تطوير الهندسة المعمارية) الفريدة من نوعها وغيرها مثل DoDAF و NAF و MODAF

أداء أنشطة ADM مع الحد الأدنى من تدريب الفريق المطلوب وإنشاء TOGAF تلقائيًا المخرجات مع أدوات دورة حياة TOGAF ADM (طريقة تطوير الهندسة المعمارية) الفريدة من نوعها وغيرها مثل DoDAF و NAF و MODAF التحليلات والتصميم: تساعدك أدوات الأعمال المتكاملة على تخطيط تصميمات العمليات باستخدام BPNM، ودراسة وتحليل سير العمل، وتوثيق خططك

تساعدك أدوات الأعمال المتكاملة على تخطيط تصميمات العمليات باستخدام BPNM، ودراسة وتحليل سير العمل، وتوثيق خططك خريطة عملية سكروم: إدارة مشروع سكروم بالكامل على صفحة واحدة. تنفيذ الإجراءات داخل خريطة العملية وإنشاء تقارير سكروم بسهولة

إدارة مشروع سكروم بالكامل على صفحة واحدة. تنفيذ الإجراءات داخل خريطة العملية وإنشاء تقارير سكروم بسهولة ميزات تعاونية: مثل معظم الميزات الجيدة تخطيط تدفق القيمة يأتي برنامج VP مزودًا بالقدرة على السماح لك ولفريقك بالعمل على المستندات في نفس الوقت

قيود النموذج المرئي

غالبًا ما تم الإبلاغ عن أن موصلات المخططات تعمل بشكل غريب

واجهة مستخدم غير بديهية

الشكل والمظهر العام للبرنامج عفا عليه الزمن تمامًا

أدوات السحب والإفلات لا تعمل بشكل صحيح في كثير من الأحيان

أسعار النموذج المرئي

خطة النموذج : 6 دولارات شهرياً أو 99 دولاراً للخطة الدائمة

: 6 دولارات شهرياً أو 99 دولاراً للخطة الدائمة الخطة القياسية: 19 دولارًا شهريًا أو 349 دولارًا للخطة الدائمة

19 دولارًا شهريًا أو 349 دولارًا للخطة الدائمة الخطة الاحترافية: 35 دولارًا شهريًا أو 799 دولارًا للخطة الدائمة

35 دولارًا شهريًا أو 799 دولارًا للخطة الدائمة خطة المشاريع: 89 دولارًا شهريًا أو 199 دولارًا للخطة الدائمة

تقييمات ومراجعات النموذج البصري

G2: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 15 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 15 مراجعة)

## اعثر على أفضل برنامج لتخطيط تدفق القيمة بالنسبة لك!

إذا كانت الكفاءة وتقليل الهدر هي أهدافك، فإن برنامج تخطيط تدفق القيمة هو الحل المناسب لك. تعمل خرائط تدفق القيمة باستمرار على تحسين عمليات عملك وتمكين سلسلة شفافة من التواصل والتعاون.

إذا كنت ترغب في جمع فرقك معًا وفهم مدى قيمة برنامج تخطيط تدفق القيمة, اشترك في ClickUp مجانًا.