أفضل 10 برامج لفوترة الوقت في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

الوقت سلعة ثمينة، وكل ثانية مهمة عندما تقوم بفوترة العملاء. وهنا يأتي دور برنامج فوترة الوقت!

إن العثور على أداة فوترة الوقت التي تناسبك يجعل تتبع الساعات القابلة للفوترة أسهل حتى تتمكن من تبسيط سير عملك وتحسين الربحية. سواء كنت مدير مشروع، أو مدير حساب، أو أي شخص آخر مكلف بفوترة العملاء عن الوقت الذي تقضيه في العمل، انتبه إلى هذه الأدوات الخارقة لحفظ الوقت. 🦸⏲️

لقد بحثنا في السوق للعثور على أفضل 10 خيارات لبرامج فوترة الوقت لتحسين الكفاءة وتعزيز أرباحك.

هل أنت مستعد لإزالة الصداع من فواتير العملاء؟

## ## ما الذي يجب أن تبحث عنه في الوقت برامج الفوترة ؟

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج الوقت والفوترة المناسب إلى تحسين سير عملك بشكل كبير. ابدأ بتضييق نطاق اختياراتك من خلال البحث عن الميزات التي تتوافق مع احتياجاتك.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها حتى تتمكن من العثور على أفضل برنامج لتتبع الوقت لك ولعملك:

القوالب : يتعلق الأمر بأكثر من مجرد تتبع الساعات - فأنت تريد أداة تمنحك المزيد من وقت الفراغ. ابحث عن قوالب إدارة الوقت لتبسيط عملية إنشاء إدخالات الوقت والفواتير

يتعلق الأمر بأكثر من مجرد تتبع الساعات - فأنت تريد أداة تمنحك المزيد من وقت الفراغ. ابحث عن قوالب إدارة الوقت لتبسيط عملية إنشاء إدخالات الوقت والفواتير المرونة: سواء كنت تفضل تتبع الوقت يدويًا أو تلقائيًا (أو كليهما)، فإن المرونة في اختيار طريقة تتبع ساعات العمل تضمن لك الدقة دون تعطيل روتينك

سواء كنت تفضل تتبع الوقت يدويًا أو تلقائيًا (أو كليهما)، فإن المرونة في اختيار طريقة تتبع ساعات العمل تضمن لك الدقة دون تعطيل روتينك التحليلات: ابحث عن خيار يحتوي على تقارير وتحليلات مفصلة للحصول على رؤى حول استخدام الوقت, جدولة المشروع وإدارة النفقات

ابحث عن خيار يحتوي على تقارير وتحليلات مفصلة للحصول على رؤى حول استخدام الوقت, جدولة المشروع وإدارة النفقات عمليات الدمج : ابحث عن أداة بديهية تتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها حتى تتمكن من جمع كل شيء في مكان واحد

ابحث عن أداة بديهية تتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها حتى تتمكن من جمع كل شيء في مكان واحد الفواتير : الفواتير الزمنية والفواتير تسير جنباً إلى جنب. ابحث عن أداة تجعل قبول المدفوعات عبر الإنترنت أمرًا بسيطًا مع القدرة على إنشاء الفواتير وإرسالها

الفواتير الزمنية والفواتير تسير جنباً إلى جنب. ابحث عن أداة تجعل قبول المدفوعات عبر الإنترنت أمرًا بسيطًا مع القدرة على إنشاء الفواتير وإرسالها الجدولة: الجدولة الفعالة للموظفين أمر لا بد منه للحفاظ على الجداول الزمنية للمشروع لذا ابحث عن برنامج يحتوي على خيارات للمساعدة في إدارة وقت فريقك

أفضل 10 برامج فوترة لاستخدامها في عام 2024

السوق يعج بالابتكارات برامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة . يمكن لهذه الأدوات أن تحدث ثورة في كيفية تتبع وقتك وإدارته.

سواء كنت تتطلع إلى الجمع بين تطبيق تتبع الوقت الخاص بك مع مصفوفة إدارة الوقت للحصول على نهج أكثر ديناميكية أو تريد رؤى مفصلة حول كيفية قضاء فريقك لساعات عمله، فقد قمنا بتغطيتك.

بدءاً من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى وظيفة تسجيل الدخول والخروج البسيطة، تحتوي هذه الأدوات على الميزات التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

1.

انقر فوق

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

ClickUp هو برنامج قائم على السحابة أداة لإدارة المشاريع التي تقوم بكل شيء

استخدم ClickUp تتبع وقت المشروع لتتبع ساعات العمل القابلة للفوترة وتبسيط فوترة العميل وتحسين تتبع النفقات. ابدأ وأوقف المؤقتات من أي جهاز، وأضف ملاحظات إلى إدخالات وقتك، وأدخل إدخالات الوقت يدويًا، وأنشئ جداول زمنية مخصصة، وقم بمزامنة أدوات تتبع الوقت الأخرى مع ClickUp - الإمكانيات لا حصر لها. 💰🌻

للحصول على ميزانية دقيقة للمشروع ومسك الدفاتر، قم بتخطيط المهام القابلة للفوترة باستخدام ClickUp لفرق إدارة الوقت . من خلال إعداد تقارير الوقت القابلة للتخصيص، والجداول الزمنية البسيطة، والمعالم، وإعادة تعيين تاريخ الاستحقاق، وغير ذلك، فإننا نجعل من السهل تسجيل الساعات وتخصيص الموارد واكتساب رؤى قيمة حول الجداول الزمنية للمشروع.

تتيح لك طريقة عرض عبء العمل رؤية مهام أعضاء الفريق وأعباء العمل الخاصة بهم، مما يوفر نظرة عامة سريعة على تخصيص الموارد والاختناقات المحتملة لتبسيط إدارة مشروعك.

تتضمن ميزات إدارة المشاريع لدينا الآلاف من الأتمتة والقوالب المبنية مسبقاً لتقدير متطلبات الوقت، وتحسين إنتاجية الموظفين، وتحديد معدلات فوترة عادلة، وغير ذلك الكثير.

هل تريد إدارة دقيقة للوقت في بيئة عمل تعاونية؟ يمكنك استخدام قالب الجدول الزمني لخدمات ClickUp قد قام بتغطيتك. سيساعدك على تتبع ساعات الخدمة والوقت المدفوع عبر مشاريع متعددة.

إن لوحات معلومات ClickUp بديهية وقابلة للتخصيص ومصممة لإدارة المشاريع بكفاءة و تحسين العملية . لدينا أيضًا برامج محاسبة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، والتحليلات المتقدمة، وكل شيء آخر تحتاجه شركتك لتزدهر.

أفضل ميزات #### ClickUp

مكتبة تضم أكثر من 1,000 قالب لأشياء مثل تتبع وقت الموظفين، وإدارة المشاريع، والمحاسبة توفر لك الوقت

تضمن لك ميزات التتبع الدقيق للوقت وإعداد الفواتير حصولك على ما تستحقه مقابل خدماتك المهنية

تتيح لك خاصية تعقب الوقت في ClickUp تتبع كل دقيقة تقضيها في العمل حتى تتمكن من معرفة كيف قضى كل عضو من أعضاء الفريق يومه ومعالجة الموافقات على الجداول الزمنية بشكل أسرع

تتيح لك عمليات التكامل مع أكثر من 1000 أداة - بما في ذلك HubSpot وMicrosoft Excel وSlack وSlack وAsana وJira وTrello وDropbox وSentry وHarvest وZapier - إمكانية ربط ClickUp ببقية أدواتك التقنية

التوافق عبر الأنظمة الأساسية مع تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي أندرويد وiOS، وتطبيقات سطح المكتب لأجهزة ماك وويندوز ولينكس، وإضافات المتصفح لمتصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج مما يعني أنه يمكنك تتبع الوقت من أي جهاز

قيود ClickUp

وفقًا للمراجعات، قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعلُّم مع ميزات ClickUp العديدة (ولكن يتم حل هذه المشكلة من خلال البرامج التعليمية المجانية والأسئلة الشائعة)

لا توجد ميزات تحديد المواقع الجغرافية في الوقت الفعلي للفرق الميدانية

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. توجل تراك

عبر

مسار توجل

Toggl Track هو تطبيق لتتبع الوقت مصمم للفرق من جميع الأحجام مع ميزات مزامنة متعددة الأجهزة. يمكنك إنشاء تقارير جاهزة للعملاء وتصدير بطاقات الوقت والحصول على تقارير يمكنك مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو روابط الويب سهلة الاستخدام لتحسين الشفافية.

استخدم هيكل بيانات Toggl المتدرج لتنظيم تتبع وقت فريقك بحيث تكون تقاريرك جاهزة دائمًا للعملاء.

Toggl تتبع أفضل الميزات

قوالب السجل اليومي ، وقوالب إدارة المشاريع، والمزيد من المستندات المعدة مسبقًا تساعد في توفير وقت فريقك

مخططات تتبع الوقت وميزات التنبؤ تجعل من السهل تقدير تواريخ إنجاز المشروع بناءً على البيانات الحالية

قابل للتخصيص المشاريع والمهام تسهيل تنظيم العمل وتتبع التقدم المحرز في المشروع

تتيح لك أدوات التحليلات ورؤى الإنتاجية تحديد المجالات المحتملة للتحسين في لمحة سريعة

Toggl قيود التتبع

لا توجد فواتير أو ميزات محاسبية

تسمح الخطة المجانية فقط بميزات تتبع الوقت الأساسية مع الحد من عدد العملاء والمشاريع التي يمكنك إدارتها

Toggl Toggl تتبع التسعير

مجاني

البداية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

3. كلوكيفاي

عبر

كلوكفايفي

Clockify هو برنامج لفوترة الوقت مصمم مع وضع فرق عمل ومشاريع متعددة في الاعتبار. استخدمه لتحسين إدارة الموارد، وتتبع الوقت المدفوع بالفواتير، وتنفيذ تقنيات إدارة الوقت الفعالة لأعضاء فريقك

أفضل ميزات Clockify

تقلل ميزات المحاسبة والفواتير التلقائية من الوقت الذي تقضيه في الأمور الصغيرة وتحسن من أرباحك النهائية

يتضمن تكاملاً مع أكثر من 80 أداة وتطبيق، مثل Paymo و YouTrack و Asana و Trello و Gmail و Wrike

تسمح ميزات تتبع الموظفين للمديرين بمراجعة لقطات الشاشة والمواقع الإلكترونية التي تمت زيارتها واستخدام التطبيقات لفهم كيفية قضاء أعضاء الفريق لوقتهم

تساعد ميزات التقارير والتحليلات التفصيلية أعضاء الفريق ومديري المشاريع على مراجعة النشاط الأسبوعي وتحسين الإنتاجية

قيود Clockify

تقول التعليقات الواردة من بعض المستخدمين أنه من الصعب تغيير الجداول الزمنية إذا أخطأ أحد الموظفين عند تسجيل الساعات يدوياً

لا توفر الباقة المجانية ميزات متقدمة لتتبع الإجازات، وفواتير العملاء، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجدولة الموظفين

Clockify التسعير

الأساسية: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المعيار : 5.49 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 5.49 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف : 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Clockify

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4. كتاب العسل

عبر

كتاب العسل

HoneyBook هو برنامج شامل لإدارة العملاء مع ميزات مثل الفواتير وإدارة المشاريع وتتبع الوقت. يمكنك أيضًا استخدامه لإدارة النفقات، وأتمتة إدخالات الوقت، وتحسين إدارة المهام، وإنشاء تقارير مفصلة، مما يساعد على تحسين أرباحك النهائية. 📈

أفضل ميزات #### كتاب العسل

تتيح لك ميزات الأتمتة وضع جدولة المواعيد والفواتير ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة على الطيار الآلي

قوالب ونماذج معدة مسبقًا تسهل إنشاء جداول زمنية دقيقة والتواصل مع العملاء وتحسين إنتاجية الموظفين

توفر لك ميزات إعداد التقارير رؤى تساعدك على تحليل معدلات الساعات وفهم رضا العملاء وتحسين أداء العمل

يتكامل التطبيق مع الأدوات الشائعة مثل Gmail و QuickBooks و Zapier و Calendly و Zoom

قيود كتاب العسل

لا يمكن للمستخدمين معالجة المدفوعات من خلال الحسابات الشخصية مع PayPal وVenmo وStripe وغيرها.

أبلغت بعض المراجعات عن الحاجة إلى تخصيص الفاتورة حتى يتمكنوا من إضافة رسوم بطاقة الائتمان لفوترة العميل بدقة

HoneyBook التسعير

البداية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسيات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. محاسبة الموجة

عبر

محاسبة الموجة

Wave Accounting هي أداة قائمة على السحابة مصممة للإدارة المالية للشركات الصغيرة. تساعدك ميزات تتبع الوقت في تحديد ساعات العمل المقدرة وضمان دقة تقارير الوقت. تقلل هذه الأداة أيضًا من إدخال البيانات المطلوبة لمعالجة المدفوعات، وكشوف المرتبات، والفواتير، ومسك الدفاتر، حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك.

أفضل ميزات محاسبة الموجة

لديه القدرة على العمل مع عملات متعددة وقبولها من أجل عمليات تجارية دولية سلسة

بعد أن تقوم بإدخال ساعات عمل الموظفين يدويًا في الجداول الزمنية، يمكنك استخدام ميزة إنشاء كشوف المرتبات الشهرية تلقائيًا

إمكانيات قوية لإصدار الفواتير تحتوي على قوالب قابلة للتخصيص وتتبع دقيق للدفع

تتكامل Wave مع معالجات الدفع مثل PayPal وStripe لتسهيل قبول المدفوعات عبر الإنترنت من العملاء

قيود محاسبة الموجة

يتطلب الوصول إلى جميع الميزات دفع رسوم متعددة والاشتراك في عدة خطط مختلفة

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى بطء أوقات الاستجابة من دعم العملاء

محاسبة الموجة التسعير

الفواتير : مجاناً

: مجاناً المحاسبة: مجانًا

مجانًا المدفوعات: رسوم تتراوح بين 1% و3.4% لكل معاملة

رسوم تتراوح بين 1% و3.4% لكل معاملة إيصالات الهاتف المحمول: 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا كشوف المرتبات: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المستشارون: 149 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات محاسبة الموجة

G2: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

6. تايم كامب

عبر

تايم كامب

TimeCamp هو برنامج لفوترة الوقت قائم على السحابة يساعد على مراقبة أيام العمل وتحسينها لتحسين الإنتاجية والمساءلة. إن الميزات القوية مثل إدارة الحضور، ومعدلات الفوترة المرنة، وإعداد الميزانية، وإعداد تقارير شاملة عن الوقت تجعل البرنامج مفيداً لفرق العمل في الموقع والعمل من المنزل على حد سواء.

TimeCamp أفضل الميزات

يتتبع التطبيق الساعات القابلة للفوترة عبر الفرق ويعمل على أتمتة الفواتير لضمان الدقة والامتثال

تتيح ميزة الكشك وظيفة تسجيل الدخول والخروج البسيطة للعاملين في الموقع والميدان

تشتمل ميزات الخطة المجانية على عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع والمهام - وهي مثالية للشركات الصغيرة ورواد الأعمال

يتكامل مع أدوات الأعمال الشائعة مثل Gmail وAsana وClekUp (هذا نحن!)

مخيم تايم كامب القيود

الخطة المجانية تفتقر إلى الوصول إلى الميزات المتقدمة وقد لا تكون مفيدة لجميع مديري المشاريع

وفقًا للمراجعات، يمكن أن تستفيد واجهة التطبيق من تحديث لإصلاح الميزات المعقدة وتقليل منحنى التعلم

TimeCamp الأسعار

مجاني

المبتدئ: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم أساسي : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف : 10.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClockShark

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. كلوك شارك

عبر

كلوك شارك

ClockShark هو برنامج لفوترة الوقت يستهدف القوى العاملة المتنقلة والموظفين عن بُعد. يحتوي على ميزات متقدمة مثل تتبع الوقت عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وطلبات الإجازة، ووظيفة تسجيل الدخول والخروج من الجهاز المحمول.

أفضل ميزات برنامج ClockShark

تتبع الوقت لمشاريع محددة يساعد في الحفاظ على دقة فواتير العميل وجدولة المناوبات للفرق الكبيرة

التكامل مع منصات كشوف المرتبات الشائعة مثل QuickBooks و Xero لتبسيط المحاسبة ومسك الدفاتر

تساعد ميزات التذكير بتسجيل الدخول والخروج وميزات تحديد الموقع الجغرافي الموظفين على الاحتفاظ بجداول زمنية دقيقة

يمكن لأعضاء الفريق استخدام الساعة الزمنية على أجهزتهم المحمولة أو مشاركة كشك لوحي

قيود قيود ساعة العمل

أبلغ المستخدمون عن صعوبة في تخصيص أسعار الساعة للمهام والمشاريع المختلفة، مما يؤدي إلى تأخير الفواتير

يمكن للموظفين إيقاف تشغيل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي يقول بعض المستخدمين إنه يؤدي إلى تتبع الوقت بشكل غير دقيق

ClockShark التسعير

المعيار : 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر كرسوم أساسية بالإضافة إلى 8 دولارات أمريكية شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر كرسوم أساسية بالإضافة إلى 8 دولارات أمريكية شهريًا لكل مستخدم محترف: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا كرسوم أساسية بالإضافة إلى 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات ClockShark

G2 : 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

8. وقت التتبع

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وقت التتبع

TrackingTime هو برنامج لفوترة الوقت يساعد في إدارة المشاريع والإنتاجية والميزانية. وهو مصمم للموظفين المستقلين ومديري المشاريع الذين يحتاجون إلى تخطيط العمل وتتبعه، وتحديد التعارضات، وتوفير بيانات دقيقة عن حضور الموظفين والساعات المدفوعة/غير المدفوعة.

أفضل ميزات برنامج TrackingTime

يتيح لك التطبيق إنشاء مهام متعددة، وتتبع الوقت المستغرق في كل مهمة، وتعيين تقديرات الوقت، وإنشاء تقارير مفصلة لتحليل الأداء

تتيح لك الساعة الزمنية مراقبة ساعات العمل وتسجيلها للحصول على فواتير دقيقة للعملاء وتحسين الشفافية

إعدادات قابلة للتخصيص، ومعدلات قابلة للفوترة وتذكيرات للمساعدة حفظ الوقت وإبقاء الجميع على المسار الصحيح

يعمل التكامل مع أدوات مثل Trello وAsana وSlack على تسهيل متابعة جدولك الزمني وإدارة عبء العمل

قيود وقت التتبع

تشير بعض المراجعات إلى وجود منحنى تعليمي حاد قد يجعل من الصعب على المستخدمين الجدد البدء في استخدام المنصة

وفقًا لبعض المراجعات، قد يواجه تطبيق الهاتف المحمول مشكلات في أوقات التحميل البطيئة والأعطال والأخطاء

TrackingTime التسعير

مجاني

محترف : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات وقت التتبع

G2: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. وقت الإنقاذ

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وقت الإنقاذ

RescueTime هي أداة للإنتاجية وتتبع الوقت مصممة خصيصاً للعاملين المستقلين والمحترفين الأفراد. وهي تتعقب مدد المهام والوقت الذي تقضيه على مواقع وتطبيقات محددة، وتُنشئ تقارير شاملة للحصول على نظرة سريعة على كيفية قضاء وقتك.

أفضل ميزات RescueTime

يسمح لك التطبيق بتقييد الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات المشتتة للانتباه لتحسين تركيزك عندما تكون على مدار الساعة 🙌 ✨

يمكنك استخدام ميزات تحديد الأهداف والإبلاغ عن الوقت لمعرفة كيف يمكنك استخدام وقتك بشكل أكثر فعالية

سجلات الوقت المفصلة تسهل عليك تقديم فواتير شفافة للعملاء وفواتير دقيقة

يساعد التكامل مع أدوات مثل Slack وتقويم Google في الحفاظ على تنظيم سير عملك وتحسين التعاون

قيود وقت الإنقاذ

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة المتوفرة في برامج الفوترة الزمنية الأخرى المصممة للشركات والوكالات

وفقاً للمراجعات، يتميز التطبيق بواجهة قديمة يصعب التنقل فيها أحياناً

RescueTime التسعير

RescueTime Lite: مجاناً

مجاناً RescueTime: 6.50 دولار +/شهرًا

تقييمات ومراجعات RescueTime

G2: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. كليك تايم

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وقت النقر

ClickTime هو برنامج لفوترة الوقت قائم على السحابة مع ميزات إدارة النفقات والميزانية لتحسين إدارة المشروع. استخدمه لتتبع وقت فريقك بكفاءة، ومراقبة نفقات المشروع، وإنشاء فواتير دقيقة، وإصدار فواتير دقيقة للعملاء.

أفضل ميزات ClickTime

تتيح لك الساعة تتبع مقدار الوقت المستغرق في مهام ومشاريع محددة لتحسين إدارة الموارد وضمان إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة

تساعدك ميزات التنبؤ بالربحية وإعداد التقارير التفصيلية على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين صافي أرباح شركتك

تتيح وظيفة إدارة النفقات للموظفين تقديم النفقات والإيصالات للموافقة عليها وسدادها

عمليات التكامل مع منصات مثل Salesforce وSage وSlack وSlack وDropbox توفر لك الوقت وتوحد القوى العاملة لديك

قيود وقت النقر

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتقدمة المتوفرة في تطبيق سطح المكتب

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى الحاجة إلى واجهة تطبيق محدثة بوظائف أكثر سهولة في الاستخدام

ClickTime الأسعار

المبتدئين: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الفريق: 13 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

13 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الرئيسية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

## قم بتعظيم ساعاتك القابلة للفوترة

مع قوة هذه الأدوات في متناول يدك، ستتمكن من تبسيط عمليات تتبع الوقت وتمهيد الطريق لاتخاذ قرارات مستنيرة وتخطيط استراتيجي وأعمال أكثر ربحية. 🌈💸

قل مرحبًا بالنجاح الجديد والمزيد من وقت الفراغ.

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