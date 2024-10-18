أفضل 10 تطبيقات للساعة الزمنية لتتبع الوقت في 2025

بالتأكيد، ستكون القدرة على إدارة وقتك وإنجازاتك أمراً رائعاً.

ولكن، هل تعلم ما الذي سيكون أفضل من ذلك؟ أن يكون لديك تطبيق يدير ذلك نيابةً عنك من البداية إلى النهاية!

ولا، نحن لا نناقش أي أدوات وهمية ستظهر بطريقة سحرية في عام 2065.

نحن نشير إلى تطبيقات الساعة الزمنية-10 منها سنغطيها في هذا الدليل الشامل.

هل أنت مستعد لإدارة الوقت كخبير؟

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات ساعة الوقت؟

تعمل تطبيقات الساعة الزمنية كمتتبع للوقت وتوفر حلاً رقمياً لاحتياجات إدارة الوقت المتعلقة بأعمالك. هناك العديد من تطبيقات ساعة الوقت لتختار من بينها.

ومع ذلك، قبل أن تتعمق في التطبيقات المختلفة، دعنا نلقي نظرة على معايير تتبع الوقت التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار تطبيق ساعة الوقت الذي يناسبك:

لماذا: تحديد ما تأمل في تحقيقه من خلال تطبيق الساعة الزمنية أمر بالغ الأهمية. هل ترغب في تقليل الجهود المبذولة في تسجيل وحساب الساعات؟ هل ترغب في معرفة مقدار الوقت الذي يقضيه الموظفون في المهام، أو رقمنة عمليات الموارد البشرية لديك؟ تحديد نمط وقت عمل فريقك الزمني للاستفادة من تطبيقات الساعة الزمنية اسأل: هل يلتقط تطبيق الساعة الزمنية جميع _ساعات عمل الموظفين؟ الازدواجية: يجب أن يتتبع تطبيق الساعة الزمنية كلاً من الحضور والوقت - وليس كيف تستخدم جداول البيانات يدويًا أو بطاقات الوقت عبر الإنترنت الفوائد: يجب أن يحمي تطبيق الساعة الزمنية في نهاية المطاف

الوقت الذي كنت ستقضيه في حفظ السجلات

الذي كنت ستقضيه في حفظ السجلات النفقات من حيث تكاليف التشغيل مستضاف أم متصل بالإنترنت؟ قم بتحليل ما إذا كنت بحاجة إلى تطبيق مستضاف أو تطبيق ساعة زمنية عبر الإنترنت. هذا الأخير هو الخيار الأذكى لأنك لا تحتاج إلى إجراء ترقيات أو إنفاق آلاف الدولارات في تكاليف الإعداد

## أفضل 10 تطبيقات لساعات الدوام لاستخدامها في عام 2024

مع وجود العديد من الخيارات، من الصعب اختيار أفضل تطبيق لساعة الوقت؛ وهنا يأتي دور بحثنا.

اطلع على قائمتنا التي تضم أفضل 10 تطبيقات لساعات العمل يمكنك استخدامها لتتبع ساعات عملك وإدارة الجداول الزمنية بسلاسة.

1. انقر فوق

عرض تقديرات الوقت وتتبعها بسهولة إلى مهام ClickUp لتحسين إدارة الموارد

من بين العديد من الميزات التي يقدمها ClickUp، فهو أداة إنتاجية في المقام الأول.

يحتوي ClickUp على ميزة تتبع وقت المشروع لمساعدتك على تتبع وقتك من أي جهاز. وإذا كنت تستخدم متصفح Chrome، فإن المنصة تقدم لك مكونًا إضافيًا مفيدًا - ملحق كروم الخاص بـ ClickUp -لتتبع الوقت

يجمع ملحق ClickUp Chrome الإضافي خمساً من أكثر ميزات إدارة المشاريع المنفصلة في تطبيق واحد مذهل. إنشاء المهام، وتتبع الوقت، وتخزين لقطات الشاشة، ووضع إشارات مرجعية لمواقع الويب، وحفظ الملاحظات، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني - كل ذلك من ملحق ClickUp Chrome

سواء كنت ترغب في إصدار فواتير للعملاء في الوقت المحدد، أو إضافة ملاحظات متعمقة لتتبع وقتك، أو إنشاء ملصقات لمراقبة طول المشروع، فإن ميزة تتبع وقت المشروع في ClickUp توفر لك كل ما تريد.

استخدم إضافة ClickUp قالب جدول إدارة الوقت لتحسين جدولك الزمني وزيادة الإنتاجية بشكل بديهي.

يعد وجود جدول زمني مصمم جيدًا أمرًا ضروريًا للتأكد من أن مشاريعك تمضي قدمًا في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. وهنا يأتي دور قالب جدول إدارة الوقت من ClickUp!

لمحة سريعة عن إيجابيات متتبعات الوقت من ClickUp:

إنه سهل الاستخدام للغاية بالنسبة للمستخدمين المبتدئين، وذلك بسبب قوالب الجداول الزمنية

يوفر وظائف قوية لإعداد التقارير ويندمج بسلاسة في مجموعتك التقنية

يوفر عرضًا ممتازًا لعبء العمل للحصول على نظرة عامة شاملة على إدارة الموارد للتكرار، يعد ClickUp أداة ممتازة لإدارة المشاريع، كما أن أداة ClickUp المدمجة إدارة الوقت قدرات متساوية في المهارة والعمل معًا بسلاسة.

أفضل ميزات ClickUp:

تتبّع الوقت من الأجهزة اللوحية وتطبيقات ساعة الوقت على الهاتف المحمول بمجرد الضغط على زر "تثبيت

عرض سعة الفريق على أساس أسبوعي أو شهري باستخدام طريقة عرض عبء العمل

تتبع الساعات القابلة للفوترة وتجربة أنواع أخرى من التشغيل الآلي إدارة سير العمل الخيارات

الاستفادة من إمكانيات إعداد التقارير للحصول على رؤى حول كيفية قضاء الموظفين لوقتهم (وكيفية تحسينه)

تسمية إدخالات الوقت وتصنيفها وإنشاء ملاحظات لإدخالات الوقت

قيود النقر فوق:

في الوقت الحالي، طرق العرض على تطبيق ساعة الوقت على الهاتف المحمول هذا محدودة إلى حد ما - ولكن هناك المزيد من العروض القادمة في الأشهر القليلة القادمة

نظرًا لأنه أداة إنتاجية، فقد يكون هناك منحنى تعليمي طفيف، خاصةً إذا كان كل ما تريده هو أداة بسيطة لتتبع الوقت

تسعير كلايك أب:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. كلوكيفاي

عبر كلوكفايفي Clockify هو تطبيق لتتبع الوقت والجداول الزمنية مع تطبيق مثير للاهتمام قوالب سجل الوقت -استخدمه لتتبع ساعات العمل لمشاريع متعددة لأي عدد من المستخدمين.

على الرغم من كونه تطبيقًا مجانيًا لتسجيل الوقت، إلا أن Clockify يُستخدم من قبل علامات تجارية راقية مثل ديزني وسوني وباتاغونيا وجوجل وساب وسيسكو وغيرها.

ومثل تطبيقات ساعة الوقت الأخرى في هذه القائمة، يتيح لك Clockify أيضًا تتبع الحضور والإنتاجية والساعات المدفوعة.

أفضل ميزات كلوكفاي أفضل ميزات كلوكفاي:

المؤقت: تتبع ساعات العمل في الوقت الفعلي

تتبع ساعات العمل في الوقت الفعلي الجدول الزمني: تسجيل الأنشطة الأسبوعية في المشاريع والمهام المختلفة

تسجيل الأنشطة الأسبوعية في المشاريع والمهام المختلفة التقويم : اتصل بتقويم Google أو Outlook واعرض الأيام في 5 أو 15 أو 30 أو 60 دقيقة من الوقت

: اتصل بتقويم Google أو Outlook واعرض الأيام في 5 أو 15 أو 30 أو 60 دقيقة من الوقت متتبع تلقائي : تتبع كيفية قضاء الوقت عبر المواقع والتطبيقات وعرض تفاصيل كاملة لما تستخدمه ومتى

: تتبع كيفية قضاء الوقت عبر المواقع والتطبيقات وعرض تفاصيل كاملة لما تستخدمه ومتى كشك: تسجيل الدخول من جهاز مشترك باستخدام رمز PIN

قيود قيود القفل:

الإصدار المجاني من Clockify أساسي ويتضمن قيوداً متعددة على الميزات الرئيسية؛ ولا يمكن الوصول إلى الإمكانات المتقدمة إلا في إصدار الاشتراك

أفاد بعض المستخدمين أن البرنامج بطيء وقد لا يستجيب في بعض الأحيان

لا يتوفر الإلغاء إلا عبر الإنترنت، ويتعين على المستخدم إرسال بريد إلكتروني - وهي طريقة مملة ومؤلمة لإدارة المهام، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير Clockify:

أساسي (إداري) : 3.99 دولار أمريكي لكل مستخدم/شهر يتم احتسابها سنويًا

: 3.99 دولار أمريكي لكل مستخدم/شهر يتم احتسابها سنويًا معيار (الجدول الزمني والفواتير) : 5.49 دولار لكل مستخدم/شهر يتم احتسابها سنويًا

: 5.49 دولار لكل مستخدم/شهر يتم احتسابها سنويًا المحترف (الأرباح والإنتاجية) : 7.99 دولارًا لكل مستخدم/شهر يتم دفعها سنويًا

: 7.99 دولارًا لكل مستخدم/شهر يتم دفعها سنويًا المؤسسة (التحكم والأمان): 11.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم إصدار فاتورة سنوياً

تقييمات ومراجعات Clockify:

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,600 تقييم)

3. الجدول الزمني

عبر الجدول الزمني الجدول الزمني مخصص للمستخدمين الذين يتنقلون دائمًا - سواء كنت عالقًا في زحمة المرور أو كنت مضطرًا للسفر كثيرًا، يمكّنك الجدول الزمني من تتبع ساعات عملك دون فتح التطبيق.

ميزة أخرى قد تهمك هي أنك لا تحتاج إلى تطبيق منفصل لإدخال الوقت. بالإضافة إلى ذلك، لا يحتاج المستخدمون إلى تدريب إضافي للبدء.

كما يسهل أيضًا سحب تقارير الجداول الزمنية وإرسالها إلى الموارد البشرية. الجدول الزمني هو تطبيق جيد للساعة الزمنية في السوق من أجل تتبع وقت عمل الموظف PTO والساعات الأسبوعية

أفضل ميزات الجدول الزمني:

شبكة WLAN وتقنية السياج الجغرافي : تتيح لك تقنية WLAN وتقنية السياج الجغرافي في تطبيق ساعة الوقت هذا تتبع ساعات العمل بسهولة. حدد نوع التشغيل الآلي الخاص بك ودع التطبيق يتولى الأمر

: تتيح لك تقنية WLAN وتقنية السياج الجغرافي في تطبيق ساعة الوقت هذا تتبع ساعات العمل بسهولة. حدد نوع التشغيل الآلي الخاص بك ودع التطبيق يتولى الأمر سيقوم الجدول الزمني بتتبع ساعاتك تلقائيًا عندما تدخل موقعًا محددًا أو تستخدم نقطة وصول محددة مسبقًا وتتوقف

قيود الجدول الزمني:

أفاد بعض المستخدمين أن التطبيق لا يفي بالغرض عندما يتعلق الأمر بتتبع الوقت في الوقت الفعلي، خاصةً بالنسبة للموظفين الذين يرغبون في تسجيل الدخول

إذا كانت احتياجات تتبع الوقت لدى العميل واسعة النطاق ومتقدمة، فقد لا يناسب هذا التطبيق

تسعير الجدول الزمني:

الأساسي: مجاني للأبد

مجاني للأبد بالإضافة : 5 دولارات شهريًا

: 5 دولارات شهريًا محترف: 10 دولارات/شهر/مستخدم

تقييمات ومراجعات الجدول الزمني:

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

4. حبال

عبر حبال لقد استخدمنا جميعًا تطبيقات المهام لتمييز الأشياء من قائمة مهامنا. ولكن ماذا عن مهام تتبع الوقت؟

يُعد تطبيق Sling تطبيقًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بتطبيق ساعة وقت الموظفين. راقب ساعات عمل الموظفين وقم بمزامنة الجداول الزمنية للموظفين على الفور، مما يؤدي إلى عملية سلسة لكشوف الرواتب.

يتيح لك تطبيق الساعة الزمنية هذا أيضًا الخوض في التفاصيل حول أسباب عدم دقة ساعات عمل الموظفين (إن وجدت). تتبع الفترات الزمنية مثل ساعات العمل الإضافية والعطلات، وتحقق من الموقع الجغرافي أو نوبات عمل موظفيك.

أفضل ميزات التطبيق:

أصبح تتبع الوقت أسهل لأنك تستطيع تحويل هاتفك الذكي إلى تطبيق ساعة زمنية

يوفر أداة اختيارية لتتبع وقت الموظفين في الكشك

يقوم بمزامنة الجداول الزمنية للموظفين تلقائيًا مع كشوف المرتبات مع توفير خيار التصدير

القيود المفروضة على التطبيق:

أبلغ بعض المستخدمين أن التطبيق يتجمد ويستمر في التحميل؛ ويحتاجون إلى إعادة تشغيل التطبيق لمواصلة العمل - وهو ما قد يكون مزعجاً

أبلغ مستخدمون آخرون أيضًا عن تلقيهم إشعارات وتنبيهات متعددة للمحادثات التي لا يشاركون فيها بشكل مباشر

تسعير التطبيق:

مجاني (عدد غير محدود من الموظفين والمديرين والمواقع)

(عدد غير محدود من الموظفين والمديرين والمواقع) قسط : 1.70 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 1.70 دولار لكل مستخدم شهريًا الشركات: 3.40 دولار لكل مستخدم شهريًا

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

5. ريبليكون

عبر ريبليكون ريبليكون هو برنامج موحد لتتبع الوقت للمشاريع والأجور والفواتير والامتثال.

وبفضل الجداول الزمنية الدقيقة التي يقدمها، يُقال إن التطبيق يعزز الإنتاجية بنسبة 10-15% ويحسن ربحية المشروع بنسبة 10%.

أفضل ميزات تطبيق Replicon:

ZeroTime: ميزة تتبع الوقت التي تم إطلاقها مؤخرًا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تلتقط تلقائيًا بيانات عمل موظفيك ووقتهم عبر أكثر من 100 تطبيق رقمي يستخدمونها مثل Asana وSlack وJira وZoom وغيرها

ميزة تتبع الوقت التي تم إطلاقها مؤخرًا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تلتقط تلقائيًا بيانات عمل موظفيك ووقتهم عبر أكثر من 100 تطبيق رقمي يستخدمونها مثل Asana وSlack وJira وZoom وغيرها يساعد روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي في دفع تتبع الوقت كمحادثة والوصول إلى تحديثات في الوقت الفعلي حول تقديم الجداول الزمنية

في دفع تتبع الوقت كمحادثة والوصول إلى تحديثات في الوقت الفعلي حول تقديم الجداول الزمنية يوفر التتبع في الوقت الفعلي إمكانية رؤية موقع الموظف للتحكم في فرق العمل عن بُعد (والميدانية) من منزلك

القيود المفروضة على Replicon:

أبلغ بعض المستخدمين أن تقارير التطبيق يمكن أن تكون أفضل

يعد عدم وجود مؤقت في الجدول الزمني قيدًا على العديد من المستخدمين

تسعير ريبليكون:

حزمة تتبع وقت المشروع: تبدأ من 12 دولارًا شهريًا

تبدأ من 12 دولارًا شهريًا مجموعة منتجات الوقت والحضور : يبدأ من 6 دولارات شهرياً

: يبدأ من 6 دولارات شهرياً جناح أتمتة الخدمات المهنية: تبدأ من 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Replicon:

G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

6. الحصاد

عبر الحصادأدوات تتبع وقت الوكالة غالبًا ما يتم الإشادة بها لتحسين الإنتاجية (وهي محقة في ذلك).

و Harvest هو أحد برامج تتبع الوقت التي ترسل تذكيرات خفية لتتبع وقتك اليومي.

التطبيق بديهي وسهل الاستخدام، مما يضمن استخدام فريقك له لتتبع المشاريع وساعات العمل.

أفضل ميزات برنامج Harvest:

تطبيقات لأجهزة الكمبيوتر المكتبية المختلفة (Mac والكمبيوتر الشخصي) والهواتف المحمولة (iOS وAndroid) ومتصفحات الويب

لأجهزة الكمبيوتر المكتبية المختلفة (Mac والكمبيوتر الشخصي) والهواتف المحمولة (iOS وAndroid) ومتصفحات الويب أكثر من 50 تكامل مع التطبيقات والأدوات الشائعة

قيود حصاد القيود:

بالنسبة لبعض المستخدمين، التقارير ليست قوية بما فيه الكفاية

يعد العثور على المشاريع داخل التطبيق أحد أكبر نقاط الألم في Harvest وفقًا للمستخدمين النشطين

أسعار هارفست:

Harvest : 0 دولار مجانًا إلى الأبد

: 0 دولار مجانًا إلى الأبد Harvest Pro: 10.80 دولار/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Harvest:

G2: 4.3/5 (790+ تقييم)

4.3/5 (790+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 570 تقييم)

7. إنش

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عبر بوصة أكبر مخاوف أصحاب العمل هو ضمان وجود الموظفين في الموقع الصحيح عند تسجيل الدخول والخروج. يتكفل تطبيق Inch للساعة الزمنية بحل هذه المشكلة بدقة.

سواء كنت ترغب في تصدير الجداول الزمنية لمعالجة كشوف المرتبات أو فواتير العملاء دون عناء أو تتبع ساعات عمل الموظفين أو أي تطبيق أو جهاز، فإن تطبيق Inch يعالج جميع مخاوفك وحالات الاستخدام النهائي.

أفضل ميزات تطبيق Inch:

تضمن ميزة تحديد الموقع الجغرافي تسجيل دخول الموظفين وخروجهم بدقة

تسجيل دخول الموظفين وخروجهم بدقة القدرة على التتبع إدارة المهام والمعلمات المتعلقة بالوقت مثل وقت عمل الموظف، وإحداثيات الموقع، والوقت المستغرق في المهمة، وما إلى ذلك

والمعلمات المتعلقة بالوقت مثل وقت عمل الموظف، وإحداثيات الموقع، والوقت المستغرق في المهمة، وما إلى ذلك تقارير تفاعلية مجمعة عن تتبع الوقت

عن تتبع الوقت يمكن لتطبيق إنش إطلاق تحذير إذا حاول الموظف تسجيل الدخول قبل الوصول إلى وجهته أو إذا ترك الموظف جهازه في موقع العمل دون تسجيل الخروج

قيود تطبيق Inch:

تطبيق Inch هو في المقام الأول تطبيق لإدارة المهام يوفر ميزات تتبع الوقت - وظائف التتبع ليست متقدمة مثل تطبيقات ساعة الوقت المخصصة الأخرى

أسعار إنش:

مجاني للاستخدام

التقييمات والمراجعات:

غير متوفر

8. تتبع وقت جستووركس (سابقًا، ساعات عمل جستووركس)

عبر تتبع وقت عمل جست ووركس عند إضافة Justworks تتبع الوقت مع Justworks PEO أو كشوف المرتبات، فإن النتيجة هي تحسين إدارة الوقت في جميع أنحاء الفريق.

يوفر هذا التطبيق ميزات موفرة للوقت مثل مزامنة كشوف المرتبات، وقواعد العمل الإضافي والراحة وإمكانيات تحديد الموقع الجغرافي والتذكيرات والتنبيهات وما إلى ذلك.

أفضل ميزات Justworks Time Tracking:

التحقق من مواقع تسجيل الدخول والخروج مع إمكانات تحديد المواقع الجغرافية

يمكن للموظفين في الموقع والموظفين عن بُعد تتبع الوقت باستخدام تطبيقات ساعة الوقت على الهاتف المحمول و Slack وما إلى ذلك.

ميزات مفيدة لضبط الوقت مثل مراقبة الوقت الإضافي والتذكير التلقائي بالوجبات واستراحات الراحة والمزيد

قيود تتبُّع وقت العمل

التطبيق باهظ الثمن للغاية بالنسبة لأصحاب الأعمال الفردية والشركات الصغيرة

تسعير Justworks Time Tracking:

الأساسي: 59 دولارًا /شهرًا/موظف (49 دولارًا/شهرًا للموظف الخمسين فصاعدًا)

/شهرًا/موظف (49 دولارًا/شهرًا للموظف الخمسين فصاعدًا) الإضافة: 99 دولارًا/شهرًا للموظف (89 دولارًا/شهرًا للموظف الخمسين فصاعدًا)

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات تتبع وقت العمل

غير متوفرة

9. ClockInEasy

عبر ClockInEasy يركز ClockinEasy laser على إعداد التقارير وتتبع الوقت.

بصفتك وكالة، لا يمكنك وضع سعر على إدارة ميزانيات المشاريع ، ولكن ClockinEasy يجعل هذه المهمة فعالة من حيث التكلفة وسهلة إلى حد كبير.

سواء أكان التنبؤ بتكاليف العمالة أو تتبع الحضور في موقع العمل في الوقت الفعلي، فإن هذا التطبيق يوفر جداول زمنية دقيقة ومفصلة قائمة على السحابة بنقرة واحدة.

أفضل ميزات تطبيق ClockinEasy:

ميزة التعرف على الوجوه لإدارة الجداول الزمنية الرقمية للموظفين دون السماح بحدوث حالات سرقة الوقت أو التثقيب المزدوج

لإدارة الجداول الزمنية الرقمية للموظفين دون السماح بحدوث حالات سرقة الوقت أو التثقيب المزدوج تساعدك ميزة حساب تكلفة المشروع أو الوظيفة على تتبع تكلفة الوظيفة من خلال سجلات الجداول الزمنية التفصيلية للموظفين، بما في ذلك الوقت في اللحظة وطوابع تحديد الموقع الجغرافي

على تتبع تكلفة الوظيفة من خلال سجلات الجداول الزمنية التفصيلية للموظفين، بما في ذلك الوقت في اللحظة وطوابع تحديد الموقع الجغرافي تتيح لوحة معلومات الخريطة المباشرة مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تتبع وقت الموظف بشكل آمن

قيود ClockInEasy:

هناك منحنى تعليمي بسيط في التطبيق

في بعض الأحيان، يتعطل التطبيق عند محاولة تسجيل الدخول والخروج

تسعير ClockInEasy:

مجاني إلى الأبد: 0 دولار (مستخدم واحد فقط)

0 دولار (مستخدم واحد فقط) احترافي: 4.00 دولار لكل مستخدم شهريًا

4.00 دولار لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ClockInEasy:

G2: 3.6/5 (4 مراجعات)

3.6/5 (4 مراجعات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

10. Connecteam

عبر فريق الاتصال يساعدك تطبيق ساعة الوقت Connecteam على تحسين الوقت على جميع المستويات

يمكنك أن تطلب من الموظفين تسجيل الدخول أو الخروج باستخدام تطبيقات ساعة الوقت على الهاتف المحمول أو تطبيق الكشك في الموقع. يوفر إمكانات السياج الجغرافي الرقمي الاختياري.

يمكن لفريق العمل تسجيل الحضور والانصراف بسهولة من خلال مزامنة جداولهم عند بدء المناوبة أو العمل من خلال مزامنة جداولهم. تجعل واجهة التطبيق سهلة الاستخدام من إدارة طلبات إجازة العمل الإضافية والغياب والعمل الإضافي أمراً في غاية السهولة.

أفضل ميزات تطبيق Connecteam:

إشعارات الحضور والانصراف لتتبع الوقت والحضور

لتتبع الوقت والحضور محادثة فورية بشأن المشكلات المتعلقة بالعمل داخل التطبيق

بشأن المشكلات المتعلقة بالعمل داخل التطبيق القدرة على تعيين قواعد الاستراحة والعمل الإضافي

تنبيهات فورية بشأن التناقضات مثل تجاوز حدود العمل الإضافي والحجوزات المزدوجة

بشأن التناقضات مثل تجاوز حدود العمل الإضافي والحجوزات المزدوجة إدراج الاستراحات والساعات والوقت الإضافي والإجازات تلقائيًا في الجداول الزمنية، مما يضمن جاهزيتها لكشوف المرتبات

قيود فريق الاتصال:

يريد بعض المستخدمين المزيد من ميزات التكامل مع وظائف واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، وهو أمر مفقود حالياً

يكره المستخدمون أيضًا حقيقة أن التطبيق يتطلب الكثير من الترقيات، خاصةً إذا كنت ترغب في استخدام الميزات الجديدة التي يطرحها التطبيق

تسعير Connecteam:

خبير العمليات: 99 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا)؛ 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي

99 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا)؛ 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي العمليات المتقدمة: 49 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا)؛ 1.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

49 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا)؛ 1.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي العمليات الأساسية: 29 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا)؛ 0.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

29 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا)؛ 0.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي باقة الشركات الصغيرة: 0 دولار (حتى 10 مستخدمين)

تقييمات ومراجعات فريق الاتصال:

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

## ClickUp: رفيق تتبع وقتك مدى الحياة

إذا كان موظفوك لا يستخدمون تطبيق تتبع الوقت على الإطلاق، أو الأسوأ من ذلك أنهم يضيعون وقتاً ثميناً في معرفة كيفية استخدام التطبيق، فقد يكون الوقت قد حان لتغيير الأمور.

ساعدهم العمل بشكل أسرع وإنجاز المهام باستخدام ClickUp.

سيحب موظفوك هذا الحل الرقمي وسيستخدمونه بفعالية لتسجيل دخولهم وخروجهم من مناوباتهم وإدارة جداولهم.

لا تثق بكلامنا! اشترك مجاناً واكتشف لماذا تقدم ClickUp أفضل ما في العالمين - باعتبارها واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع أصبحت أفضل مع ميزات إدارة الوقت القوية

جاهز لضبط أهداف العمل المهني لعام 2024 مع الوقت كقوة خارقة رابعة؟ نحن نعتقد ذلك.