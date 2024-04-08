Airtable مقابل Notion - ما هو البرنامج الأفضل في عام 2025؟

تعاون الفريق أمر ضروري لنجاح المشروع، ولكن إدارة الفريق ليست نزهة في الحديقة. لحسن الحظ، فإن أدوات إدارة المشروع الصحيحة يمكن أن تحدث الفرق بين فشل المشروع ونجاحه - طالما اخترت الأداة المناسبة.

تعتبر Airtable و Notion من الخيارات الشائعة للفرق المشغولة التي تحتاج إلى تتبع المهام وإدارة الفرق وتخزين البيانات. في حين أن حلول إدارة المشاريع هذه تشترك في بعض الميزات، إلا أنها ليست متشابهة تمامًا.

في هذا الدليل، سنقارن بين الاختلافات بين Airtable و Notion لمساعدتك في العثور على الخيار الأفضل لشركتك. حتى أننا سنقدم لك منافسًا إضافيًا من شأنه أن يفوق Airtable و Notion بميزات إدارة المشاريع. 🤩

ما هو Airtable؟

عبر الجدول الجويAirtable يجمع بين بساطة جداول البيانات مثل Excel وجداول بيانات Google مع الميزات المتقدمة لقاعدة البيانات العلائقية. تضع هذه المنصة الخالية من التعليمات البرمجية إدارة قواعد البيانات في أيدي المستخدمين المبتدئين، مما يجعلها الأداة المثالية لكل شيء بدءًا من إدارة المهام إلى تطوير التطبيقات المخصصة.

ميزات Airtable

تتيح لك Airtable إمكانية تحويل بيانات مؤسستك إلى خطط ومهام وتجارب قابلة للتنفيذ وغير ذلك الكثير. والأفضل من ذلك كله أن أداة إدارة المشاريع لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، لذلك لا تحتاج إلى مهارات تقنية لاستخدام هذه المنصة.

وهذا يجعل Airtable مناسبًا للأشخاص غير التقنيين في التسويق والمنتجات والعمليات وغيرها.

1. الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل

عبر Airtable

الذكاء الاصطناعي هو كل شيء في الوقت الحالي. لا يزال في مرحلة تجريبية، ولكن Airtable تختبر أداة ذكاء اصطناعي جديدة لـ

إنشاء ملخصات تسويقية

الجدولة التلقائية لتقويمات المحتوى

تصنيف ملاحظات العملاء

إنشاء مواصفات المنتج

إنشاء الأوصاف الوظيفية

تم تصميم الذكاء الاصطناعي في Airtable للعمل بدون أي تعليمات برمجية أو تعقيدات تقنية، لذا فهي طريقة سهلة الاستخدام للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي.

إذا لم يكن الذكاء الاصطناعي هو الشيء المفضل لديك، فإن Airtable يقدم المزيد من الأتمتة التقليدية القائمة على السحب والإفلات. يتيح لك هذا المُنشئ المرئي إنشاء أوامر بسيطة أو تدفقات عمل متعددة التسلسلات أكثر تعقيدًا للتخلص من الجهد اليدوي عند إدارة المشاريع.

والأفضل من ذلك كله أن الأتمتة تتكامل مع Google Workspace وSlack وFacebook، لذا يمكنك أتمتة سير عملك دفعة واحدة

2. مصمم الواجهة وطرق العرض المتعددة

عبر Airtable

هل تحتاج إلى شكل ومظهر أكثر تخصيصًا؟ يتيح لك Airtable إنشاء واجهة مخصصة لفريقك باستخدام مصمم الواجهة بدون تعليمات برمجية. فكر في الأمر على أنه قالب قاعدة بيانات الذي يمنحك حرية تخصيص Airtable كما تراه مناسبًا.

والأفضل من ذلك كله، يمكنك تخصيص Airtable لكل مستخدم. تحتوي الأداة متعددة الاستخدامات على عناصر تحكم قوية في إدارة الأذونات التي يمكنها الوصول إلى جداول البيانات، والحفاظ على المعلومات الحساسة تحت القفل والمفتاح.

تأتي Airtable أيضًا مع طرق عرض متعددة، بما في ذلك:

قائمة

الجدول الزمني

كانبان

مخطط جانت

التقويم

الشبكة

معرض الصور

استمارة

3. الميزة

ميزة التطبيقات متاحة فقط لخطط المؤسسات ولكنها توفر الكثير من الوقت. التطبيقات عبارة عن واجهات مستخدم تم تكوينها مسبقًا وسير عمل تم إنشاؤها بواسطة Airtable لإدارة المشاريع.

ما عليك سوى إخبار Airtable بحالة استخدامك، وسيقوم بإنشاء تطبيق لك. على سبيل المثال، إذا قلت أنك مسوق تصمم إطلاق منتج، سيطلق Airtable تطبيقًا لتصميم حملات التسويق وإدارة الميزانيات وجدولة أحداث الإطلاق.

4. إعداد التقارير

يقوم Airtable بإنشاء تقارير تفاعلية في الوقت الحقيقي من قاعدة البيانات العلائقية . حتى أنه يتضمن إضافات لإنشاء المخططات والرسومات والمزيد في لوحة تحكم قابلة للتخصيص بنسبة 100%.

بالمناسبة، يوفر Airtable إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات للتطوير. هذا خيار رائع إذا كنت تعرف كيفية البرمجة وتحتاج إلى المزيد من تقارير Airtable المخصصة.

تسعير Airtable

مجانًا

الفريق: 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركة: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا مؤسسة مؤسسة المستوى: اتصل لمعرفة الأسعار

ما هو برنامج Notion؟

تدوين الملاحظات في Notion نوتيون يصف نفسه بأنه أداة إنتاجية شاملة. لقد بدأ كتطبيق متواضع لتدوين الملاحظات، ولكن اليوم أصبح لدى Notion القدرة على التعامل مع مواقع الويكي لإدارة المعرفة وإدارة المهام والتعاون وغير ذلك.

إنه حل قوي يجمع بين المعرفة الداخلية والوثائق التعاونية وتتبع المشاريع في مكان واحد.

ميزات Notion

بدأ تطبيق Notion كتطبيق متواضع لتدوين الملاحظات، ولكنه حل قوي بشكل مدهش لإدارة كل شيء بدءًا من المعرفة المؤسسية إلى قائمة مهامك اليومية.

1. ويكي

عبر Notion

لكل شركة طريقتها الخاصة في إنجاز الأمور. ولكن بين Airtable و Notion، لا تحتاج هذه الأخيرة إلى عزل عملياتك وأفكارك في حسابات البريد الإلكتروني للموظفين لبناء كل شيء داخل ويكي Notion. هذه مساحة تشبه الإنترانت لإيواء جميع المعارف الداخلية، مثل إجراءات التشغيل الموحدة وأدلة التدريب. 🧠

كما أن ويكي Notion wiki لا تحتوي على رموز، لذا ستحب الفرق غير التقنية أداة إدارة المشاريع هذه. تتكامل ويكي بسلاسة مع Slack وFigma وJira لربط جميع أدواتك الأخرى في مكان واحد.

لا يوجد تحسس لأحدث إصدار من المستند هنا أيضاً. تتضمن Notion تواريخ التحقق على جميع الويكي، حتى تعرف دائماً أي إصدار هو الإصدار الصحيح.

2. إدارة المشروع

عبر Notion

هل تدير فريق عمل؟ تتبع المشاريع والأشخاص والمهام والميزانيات والمزيد باستخدام Notion Project. اعرض مشاريعك في جدول زمني أو جدول أو تقويم أو قاعدة بيانات أو طريقة عرض اللوحة لتصور سير عملك بسرعة.

يأتي Notion مع تسميات الأولويات وعلامات الحالة والفلاتر المتقدمة، بحيث يمكنك فقط عرض المهام الأكثر أهمية بالنسبة لك. قم بإنشاء مهام فرعية وتبعيات لتوضيح الخطوات التالية لفريقك أو تصور تقدمهم باستخدام أشرطة التقدم في الوقت الفعلي في Notion.

3. المستندات

الملاحظات والمستندات هي أساس عمل Notion. لكننا نتحدث هنا عن أكثر من مجرد نص. حيث تقوم Notion بتضمين الوسائط المتعددة، مثل الصور ومقاطع الفيديو، في مستنداتك لتوفير السياق دون الارتباط بموقع خارجي.

حتى أنه يسمح لك بإضافة تنسيق ذكي مثل جداول المحتويات أو الأقسام القابلة للطي أو مقتطفات التعليمات البرمجية لجذب انتباه الجميع إلى الأماكن الصحيحة.

لا تتردد في التعاون داخل المستند في الوقت الفعلي مع فريقك. يجعل Notion أيضًا من السهل تنظيم مستنداتك والعثور عليها بسهولة مرة أخرى باستخدام وظيفة البحث المتقدم.

إذا كنت ترغب في قضاء وقت أقل في إعداد المشروع والتركيز على عملك الفعلي، فاستخدم قوالب Notion. فهو يتضمن أكثر من 800 قالب مستند و900 قالب مشروع يمكنك نسخها وتخصيصها ببضع نقرات فقط.

4. نوتيون AI

عبر Notion

ليست هناك حاجة لمغادرة حسابك على Notion لاستخدام ChatGPT: فمساعد الذكاء الاصطناعي مدمج في حسابك بالفعل. الذكاء الاصطناعي من Notion يمكن

تلخيص ملاحظات الاجتماع

إنشاء عناصر العمل أو ملخصات المستندات

تحسين الكتابة

ترجمة النسخ

إنشاء استراتيجيات لحملات التسويق

النقطة الشائكة الوحيدة هي أن Notion AI هي إضافة بقيمة 8 دولارات للباقات المدفوعة و10 دولارات للباقات المجانية. لا يزال هذا أرخص من ChatGPT المدفوعة (20 دولاراً مثلاً)، ولكن هذا شيء يجب مراعاته عند حساب الأرقام. 💲

بالمناسبة، يحتوي Notion أيضاً على خاصية أتمتة السحب والإفلات إذا كان ذلك يناسبك أكثر. استخدم هذه الميزة لتغيير الحالات وتعيين المهام والمزيد بدون أي جهد يدوي.

تسعير Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Airtable مقابل Notion: مقارنة الميزات

كما ترى، فإن Airtable و Notion هما منصتان مليئتان بالميزات مع الكثير لتقدمه. دعونا نقارن بين ميزات هاتين المنصتين مع بعضهما البعض.

الذكاء الاصطناعي والأتمتة

تدمج كل من Notion و Airtable الذكاء الاصطناعي في منصتيهما. الجانب السلبي هو أن الذكاء الاصطناعي في Airtable متاح فقط للمستخدمين الحاليين كإصدار تجريبي فقط، لذلك لن تتمكن من الوصول إليه إذا قمت بالتسجيل الآن.

أما Notion AI فهو متاح للجميع - شريطة أن تدفع رسوم الإضافة بالطبع. إن جودة مساعدي الذكاء الاصطناعي متشابهة إلى حد كبير، ولكن إمكانية الوصول إليها أكثر من مشكلة إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ Airtable.

إذا لم تكن من محبي توظيف الروبوتات للقيام بمهامك، فإن كلاً من Airtable وNotion يقدمان أدوات أتمتة السحب والإفلات. ومع ذلك، فإن تسلسلات Notion ليست سهلة الاستخدام، لذلك إذا كنت حقًا من محبي الأتمتة، فمن الأفضل استخدام واجهة مستخدم Airtable الأبسط.

الفائز نوتيون للذكاء الاصطناعي؛ وAirtable لـ الأتمتة

قواعد البيانات

يمكنك إنشاء قواعد بيانات في Notion أو Airtable، لكن Airtable يركز أكثر على جداول البيانات. "الجدول" في اسمه، بعد كل شيء.

قواعد بيانات Airtable أكثر دقة وسهولة في المتابعة. صُممت هذه المنصة من الألف إلى الياء كحل لقواعد البيانات، لذا فهي مناسبة لأي فريق يعتمد بشكل كبير على جداول البيانات .

ومع ذلك، فإن Notion هو برنامج لإدارة المشاريع أكثر من Airtable. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من ميزات إدارة المشاريع أو إدارة المعرفة مع أداة قاعدة بيانات، فقد يكون Notion خيارًا أكثر تنوعًا.

الفائز Airtable

التكاملات

بغض النظر عن النظام الأساسي الذي ستستخدمه، ستستمتع بعشرات من عمليات التكامل الأصلية مع الأدوات التي من المحتمل أنك تستخدمها بالفعل. ومع ذلك، فإن Notion يتكامل مع المزيد من الأدوات، بما في ذلك Calendly وClickUp (ahem) وFigma وIFTTT وZoom. لدى Airtable بالتأكيد بعض عمليات التكامل الرائعة، ولكنها ليست وفيرة أو متخصصة مثل Notion.

يمكن أن يكون هناك القليل من منحنى التعلم أيضًا.

الفائز: Notion

خطط التسعير

حسنًا، Airtable هو بالتأكيد الخيار الأكثر تكلفة. تبلغ قيمة عضوية الفريق 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا، بينما تبلغ قيمة عضوية Notion Plus 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، ويتم دفعها سنويًا.

ومع ذلك، إذا دفعت 8 دولارات إلى 10 دولارات إضافية ل Notion AI، فإن المنصتين متقاربتان في السعر في المستويات المدفوعة الأولى. لا يزال Notion هو الخيار الأرخص إذا قارنت مستويات الأعمال التي تمت ترقيتها.

الفائز نوتيون

نوتيون مقابل Airtable على ريديت

في صراع شد الحبل بين Notion و Airtable، لا يوجد فائز واضح. يعود الأمر حقًا إلى عملك وفريقك واحتياجاتك. لقد استشرنا الأشخاص الطيبين في ريديت للحصول على مزيد من الوضوح حول من سيستفيد أكثر من كل منصة.

صاغ أحد المستخدمين الأمر ببساطة، قائلًا: "Airtable هي قاعدة بيانات علائقية بدون تعليمات برمجية. أما Notion فهي لتدوين الملاحظات والتوثيق."

وأضاف آخر أنهم يستخدمون كلاً من Notion و Airtable، ولكن لمهام مختلفة: "من الأسهل إدارة البيانات في Airtable، ومن الأسهل إضافة مكونات الطرف الثالث مع Notion. أي؛ أحيانًا أحتاج إلى مجموعة بيانات وشرح ماهيتها وسبب أهميتها.

يمكنني إنشاء ويكي في Notion مع جميع المعلومات ذات الصلة وتصور ما أحاول القيام به بسهولة. ثم يمكن لأعضاء الفريق تحرير أي منهما في الوقت الفعلي بينما تتم مزامنة كل مكون تلقائيًا."

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Airtable مقابل Notion

سحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض جدول ClickUp لتنظيم بسيط

تعتبر Notion و Airtable بعض أدوات إدارة المشاريع المقنعة - علينا أن نعترف بذلك. ولكن حتى مع ذلك، لا تقوم هذه المنصات كل شيء بشكل جيد.

فهي لا تزال تتطلب منك التنقل بين منصات مختلفة وأدوات أخرى للقيام بعملك، وأين المتعة في ذلك؟ 👀

أما ClickUp، من ناحية أخرى، فهي منصة عمل شاملة تجمع بين المستندات (بما في ذلك الويكي) وقواعد البيانات العلائقية وأداة الذكاء الاصطناعي في تجربة واحدة متماسكة.

تعاون في الوقت الفعلي مع مستندات ClickUp Docs

يتيح مستندات ClickUp Docs التنسيق المنسق وأوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر مستندات ClickUp Docs يسمح لفريقك بالتعاون على الأفكار الكبيرة في الوقت الفعلي. اطلب التعديلات، واترك تعليقات، وقم بوضع علامات على المستخدمين الآخرين لإتقان أفكارك في وقت قياسي. حتى أن المستندات تأتي مع جداول قابلة للتضمين ووسائط متعددة وإشارات مرجعية لتوفير بعض النقرات على فريقك.

جميل، أليس كذلك؟

ولا تقلق - نحن ننظم كل شيء من أجلك ونوفر لك حقل بحث قوي حتى تتمكن من العثور على ما تبحث عنه بالضبط.

إذا كنت في عجلة من أمرك (أو إذا كنت تريد فقط أن يقوم المحترفون بالعمل نيابةً عنك)، اسحب قالب ClickUp لحفظ يوم عملك.

دع الذكاء الاصطناعي ClickUp AI يقوم بالأعمال الشاقة

استخدم ClickUp AI لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد ClickUp AI هو أول مساعد ذكاء اصطناعي خاص بالوظيفة في العالم. قمنا ببناء الذكاء الاصطناعي لتقديم مئات الأدوات المصممة يدوياً بناءً على دورك وحالة الاستخدام.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال التسويق, طالب الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء ملخصات المحتوى، أو وضع استراتيجيات الحملات.

يعيش الذكاء الاصطناعي ClickUp AI داخل عالم ClickUp، لذا لا داعي للتنقل بين عملك وأداة الذكاء الاصطناعي. كل شيء في مكان واحد حقًا من أجل تركيز أقوى وأيام عمل أفضل.

قم ببناء قاعدة بيانات قوية في ClickUp

يمكنك التنقل بين طريقة عرض جدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وطريقة عرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

بالتأكيد، يحتوي كل من Airtable و Notion على ميزات قاعدة البيانات، لكنهما لا يمكنهما منافسة عرض جدول ClickUp . قم بالتبديل إلى طريقة العرض هذه لإنشاء جداول بيانات وقواعد بيانات سريعة لإدارة جميع أنواع البيانات، بما في ذلك:

جهات اتصال العملاء (CRM)

الميزانيات

حالات المشاريع

تحل قاعدة بياناتنا الخالية من التعليمات البرمجية محل Airtable وجداول بيانات Google وExcel بسهولة. حتى أنها تتيح لك ربط المهام والمستندات والتبعيات ببياناتك للحصول على قاعدة بيانات غنية بالسياق تدعم جودة العمل.

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7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

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في المنافسة بين Airtable مقابل Notion، لكل من المنصتين نقاط القوة والضعف. اضغط على الزر السهل وتجنب متاعب التبديل بين المنصات ذهابًا وإيابًا كل خمس دقائق - استخدم ClickUp. 🙌

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