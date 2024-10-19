أفضل 10 بدائل لإدارة علاقات العملاء الرشيقة &؛ المنافسون في عام 2025

يكاد يكون من المستحيل بناء عمل تجاري تنافسي هذه الأيام دون وجود استراتيجية إدارة علاقات العملاء (CRM) .

لقد تطورت العديد من أدوات إدارة علاقات العملاء المختلفة في السوق لتلبية الطلب المتزايد في كل صناعة. أحد أكبر الأسماء في هذا المجال هي Agile CRM، ولكنها ليست مناسبة للجميع.

تقدم أفضل 10 بدائل لإدارة علاقات العملاء الرشيقة هذه ميزات محددة وأدوات متخصصة لتناسب متطلبات عملك الفريدة، مع خيار رائع لكل ميزانية.

ما هو Agile CRM؟

Agile CRM هو منتج شهير لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة مصمم للشركات الصغيرة والشركات متوسطة الحجم.

فهو يجمع المبيعات والتسويق وإدارة الخدمات في منصة واحدة. وبذلك، يتيح للشركات أتمتة الحملات التسويقية وإدارة فرص المبيعات وتقديم دعم أفضل للعملاء. تستخدم فرق العمل أتمتة سير العمل، وإدارة فريق المبيعات، و أدوات إعداد التقارير التي تتوسع بشكل جيد مع نمو الأعمال.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل إدارة علاقات العملاء الرشيقة؟

أثناء بحثك عن أفضل بديل لإدارة علاقات العملاء الرشيقة لميزانيتك ومؤسستك، فكّر في كيفية ارتباط كل ميزة من ميزات إدارة علاقات العملاء التالية بمتطلبات عملك الخاصة والفريدة من نوعها:

أتمتة المبيعات: يجب أن تقدم بدائل إدارة علاقات العملاء الرشيقة الفعالة ما يلي أتمتة المبيعات ميزات قوية على الأقل مثل تلك التي توفرها Agile CRM

يجب أن تقدم بدائل إدارة علاقات العملاء الرشيقة الفعالة ما يلي أتمتة المبيعات ميزات قوية على الأقل مثل تلك التي توفرها Agile CRM أتمتة التسويق: وبالمثل، يجب أن يوفر نظام إدارة علاقات العملاء الذي تختاره أدوات قوية لأتمتة الحملات التسويقية تمامًا مثل إدارة علاقات العملاء الرشيقة

وبالمثل، يجب أن يوفر نظام إدارة علاقات العملاء الذي تختاره أدوات قوية لأتمتة الحملات التسويقية تمامًا مثل إدارة علاقات العملاء الرشيقة دعم العملاء: ضعف دعم العملاء هو عامل مفسد للصفقات عند الانتقال بين أنظمة إدارة علاقات العملاء ونقل الكثير من البيانات

ضعف دعم العملاء هو عامل مفسد للصفقات عند الانتقال بين أنظمة إدارة علاقات العملاء ونقل الكثير من البيانات القدرة على تحمل التكاليف: من المعروف أن أسعار Agile CRM تنافسية، كما أن أفضل بدائل Agile CRM ستقدم أيضًا أسعارًا معقولة

من المعروف أن أسعار Agile CRM تنافسية، كما أن أفضل بدائل Agile CRM ستقدم أيضًا أسعارًا معقولة القابلية للتطوير: يجب أن يتناسب البديل الرائع مع احتياجات عملك حتى لا تحتاج إلى حل آخر لاحقًا

يجب أن يتناسب البديل الرائع مع احتياجات عملك حتى لا تحتاج إلى حل آخر لاحقًا الإصدار المجاني: يتيح لك الإصدار المجاني أو الفترة التجريبية تقييم البرنامج قبل الالتزام، ويجب أن تظل أفضل خيارات برامج إدارة علاقات العملاء المجانية تمنحك إمكانية الوصول إلى أدوات رشيقة # ## أفضل 10 بدائل لإدارة علاقات العملاء الرشيقة لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتجميع هذه القائمة لبعض أفضل الأدوات في السوق. استخدم هذه القائمة لتضييق نطاق اختياراتك والعثور بسرعة على الحل المناسب لمؤسستك.

1.

ClickUp

استبدل نظام Agile CRM بنظام ClickUp لتتبع علاقات العملاء وأتمتة المهام وإدارة المشاريع

ClickUp هو نظام شامل أداة إنتاجية التي تدعم منهجيات Agile. إن

أجايل

تتضمن وظيفة مرنة إدارة المهام نظام يتكيف مع الأساليب الشائعة مثل Scrum ويسمح بتقسيم المهام المعقدة إلى وحدات يمكن إدارتها.

ClickUp CRM

يجلب هذه المرونة إلى إدارة علاقات العملاء. يجعل البرنامج إدارة معلومات العميل وتفاعلاته ضمن مساحة العمل نفسها التي تُدار بها المشاريع ذات الصلة أمراً سهلاً.

فهو يسمح لك بتتبع العملاء المحتملين وطلبات العملاء والتعليقات وتقارير الأخطاء والمزيد. تمكّن الحقول المخصصة أيضاً مندوبي المبيعات وفرق التسويق من تخزين البيانات الخاصة بالعميل.

تتضمن المنصة مجموعة كبيرة من القوالب لتسهيل عملية الإعداد. وتشمل هذه النماذج قوالب إدارة علاقات العملاء , قوالب رشيقة وقوالب لتغطية كل احتياجات العمل تقريبًا.

ClickUp أفضل الميزات

يوفر منصة واحدة لـ إدارة المشاريع الرشيقة وإدارة عمليات المبيعات ودعم العملاء

تمكّن ميزات التعاون في الوقت الفعلي فرق المبيعات من إدارة علاقات العملاء بشكل أفضل

تساعد الميزات المتقدمة في أتمتة الحملات التسويقية وتبسيط خطوط أنابيب المبيعات

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة موظفي المبيعات على صياغة رسائل أكثر إقناعًا للعملاء

يتكامل مع منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة لزيادة المشاركة عبر الإنترنت

يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق لتتناسب مع أي احتياجات عمل أو سير عمل تقريبًا

قيود ClickUp

يتمنى بعض المستخدمين أن يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على المزيد من الميزات

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد أثناء تعرفهم على جميع الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح للشراء على جميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. HubSpot CRM

عبر

هبسبوت

HubSpot CRM هو نظام أساسي سهل الاستخدام يتكامل مع مجموعة منتجات HubSpot الشاملة. يوفران معاً حلاً شاملاً للتسويق والمبيعات والخدمات وإدارة المواقع الإلكترونية.

يوفر الإصدار المجاني من CRM الخاص بهم ميزات أساسية مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يعد HubSpot أيضًا خيارًا جيدًا عندما تكون قابلية التوسع أولوية. تسمح الوظائف الإضافية المميزة لشركتك بزيادة الوظائف إلى جانب احتياجاتها.

أفضل ميزات HubSpot CRM

CRM الكل في واحد الذي يجمع بين أتمتة التسويق وأتمتة قوة المبيعات وقدرات خدمة العملاء

يتيح الإصدار المجاني للشركات الصغيرة البدء بالتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة العملاء المحتملين، وإدارة خط أنابيب المبيعات

أدوات أتمتة التسويق المتقدمة تتيح أتمتة الحملات التسويقية المصممة خصيصاً لتناسب سلوك العملاء

رؤى في الوقت الفعلي لفرص المبيعات وزوار الويب تساعد الشركات على إدارة تفاعلات العملاء

تتسع للشركات المتنامية من خلال السماح لعدد غير محدود من المستخدمين وجهات الاتصال غير المحدودة

تعمل أتمتة الخدمات على تبسيط دعم العملاء لتحسين العلاقات مع العملاء بشكل أكبر

قيود HubSpot CRM

يحتوي المستوى المجاني على خيارات تخصيص محدودة

أدوات إعداد التقارير ليست قوية مثل بعض الخيارات الأخرى

تسعير HubSpot CRM

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المحترف: 1,600 دولار شهريًا

1,600 دولار شهريًا المؤسسات: 5,000 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM #### تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

3. زوهو CRM

عبر

زوهو

Zoho CRM هو جزء من مجموعة تطبيقات Zoho، التي تقدم قائمة كبيرة من الميزات للشركات من جميع الأحجام. وهو معروف بخيارات التخصيص الخاصة به. على سبيل المثال، يسمح الدعم متعدد القنوات لشركتك بالتواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي.

لا يتكامل نظام إدارة علاقات العملاء مع أكثر من 40 تطبيقًا في مجموعة Zoho فحسب، بل يوفر أيضًا دعمًا لعمليات التكامل مع الجهات الخارجية.

أفضل ميزات Zoho CRM

يوفر مجموعة شاملة من الميزات لأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء

أتمتة التسويق المتقدمة لإدارة تفاعلات العملاء وأتمتة الحملات التسويقية

يدعم خطوط أنابيب متعددة لإدارة عملية المبيعات

توفر التحليلات في الوقت الفعلي لفرق المبيعات رؤى قابلة للتنفيذ في مسار المبيعات

التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع العملاء المحتملين وتتبعهم عبر قنوات المبيعات

قيود Zoho CRM

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنةً بالبدائل الأخرى

قد يكون من الصعب إعداد بعض عمليات التكامل

تسعير Zoho CRM

مجاني

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أقصى حد: 52 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4. EngageBay

عبر

EngageBay

يدمج برنامج EngageBay وظائف التسويق والمبيعات والخدمات في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص به. تم تصميم البرنامج في المقام الأول للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، حيث يوفر لهم حلاً قويًا وسهل الاستخدام يساعدهم على البدء في استكشاف الفوائد التي يوفرها نظام إدارة علاقات العملاء الجيد.

وتتضمن ميزاته التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتوليد العملاء المحتملين، ووظائف خدمة العملاء، بحيث تحصل على حل شامل لأساسيات إدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات EngageBay

يوفر منصة واحدة لإدارة تفاعلات العملاء، وعمليات المبيعات، وعمليات التسويق

يوفر أدوات أتمتة تسويق متقدمة لإدارة خطوط أنابيب المبيعات وأتمتة الحملات التسويقية

تساعد ميزات أتمتة المبيعات فرق المبيعات على جدولة المواعيد وتتبع فرص المبيعات بسهولة أكبر

أدوات إدارة العملاء المحتملين لالتقاط العملاء المحتملين ورعايتهم من نماذج الويب أو نقاط التفاعل الأخرى على الويب

تتيح ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني تخصيص التواصل مع العملاء قيود EngageBay

أبلغ المستخدمون عن مواطن الخلل العرضية التي تعطل سير العمل

تطبيق الهاتف المحمول ليس فعالاً مثل إصدار سطح المكتب

تسعير EngageBay

مجاني

الأساسي: 11.04 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11.04 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 42.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

42.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 67.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات EngageBay

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم)

5. بيتريكس 24

عبر

بيتريكس 24

يجمع Bitrix24 بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع وبناء المواقع الإلكترونية في منصة واحدة. وهو معروف بالميزات التي تتيح وتشجع التعاون داخل فرق العمل. يحتوي على أدوات للتواصل وإدارة المهام وإدارة علاقات العملاء، مما يسمح له بخدمة مجموعة واسعة من احتياجات العمل.

من خلال هذه المجموعة الواسعة من الميزات، يوفر Bitrix24 رؤية شاملة لعمليات الشركة.

أفضل ميزات Bitrix24

يوفر التعاون بين فريق المبيعات وإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء في منصة واحدة

يحتوي على لوحات كانبان لخطوط أنابيب المبيعات المتعددة لإنشاء إدارة أسهل لخطوط أنابيب المبيعات عبر الشركة بأكملها

تسهل ميزات أتمتة التسويق تصميم حملات تسويقية معقدة

تساعد أدوات الاتصال في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الدردشة ومؤتمرات الفيديو، فرق المبيعات وفرق دعم العملاء

تعمل أتمتة سير العمل على تبسيط العمليات التجارية وعمليات المبيعات

قيود Bitrix24

قد تجد الشركات الصغيرة أن البرنامج أكثر تعقيدًا مما تحتاج إليه

أبلغ بعض المستخدمين عن حاجتهم إلى قضاء وقت طويل في التهيئة على المنصة بسبب تعقيدها

تسعير Bitrix24

مجاني

الأساسي: 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين قياسي: 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا احترافي: 199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم

199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم المؤسسات: 399 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 750 تقييم)

6. كاب

عبر

كيب

كانت تُعرف سابقًا باسم Infusionsoft، Keap هي منصة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق مصممة للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى النمو. وهي تقدم إدارة العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني ووظائف التجارة الإلكترونية.

يتم تعزيز هذه الخدمات من خلال ميزات الأتمتة القوية في Keap، والتي تساعد على زيادة تبسيط تفاعلات العملاء. يمكنك أتمتة كل شيء بدءًا من متابعة العملاء إلى عمليات الدفع للعملاء، مما يوفر الوقت لرواد الأعمال المشغولين والفرق الصغيرة.

أفضل ميزات Keap

يوفر ميزات شاملة لأتمتة المبيعات والتسويق للشركات من جميع الأحجام

تعمل أدوات إدارة علاقات العملاء على تحسين دعم العملاء من خلال تتبع تفاعلات العملاء وتاريخهم

أدوات بديهية لإدارة المبيعات تساعد مندوبي المبيعات على تحديد أولويات الصفقات وإدارتها

تعمل نماذج التسويق عبر البريد الإلكتروني ونماذج الويب على تحسين التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم

ميزات متقدمة لأتمتة الحملات التسويقية توفر الوقت والمال على الأعمال التجارية

قيود #### قيود كيب

تأتي مجموعة الميزات الشاملة مصحوبة بمنحنى تعليمي حاد

أداة إنشاء الحملات ليست بديهية كما يرغب بعض العملاء

تسعير #### تسعير Keap

المحترف: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا الحد الأقصى: 289 دولارًا في الشهر

289 دولارًا في الشهر الأقصى: 349 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات #### كيب

G2: 4.2/5 (1,400+ تقييم)

4.2/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,200+ تقييم)

7. سحابة مبيعات Salesforce Salesforce

عبر

فريق المبيعات

سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud هي جزء من منصة Salesforce الأكبر، وهي واحدة من أكثر بدائل إدارة علاقات العملاء الرشيقة المعروفة على نطاق واسع في السوق. تشتهر المنصة بقابليتها للتوسع ونظامها البيئي الكبير وطبيعتها القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

وهي مصممة لإدارة عملية المبيعات، بما في ذلك جميع تفاعلات العملاء. كما يستفيد المستخدمون أيضاً من تحليلات الأعمال الشاملة المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين الرؤى.

أفضل ميزات سحابة مبيعات Salesforce Salesforce السحابية

يوفر نظام CRM قويًا لإدارة علاقات العملاء بفعالية

تساعد أدوات أتمتة التسويق وأتمتة المبيعات المتقدمة على إنشاء حملات تسويقية أفضل

توفر التحليلات في الوقت الفعلي لفرق المبيعات رؤى لتحسين إدارة خطوط أنابيب المبيعات

ميزات متقدمة تدعم عمليات المبيعات المعقدة والعمليات التجارية

يتكامل بسلاسة مع منصات الوسائط الاجتماعية الشائعة ليناسب مجموعة متنوعة من استراتيجيات المبيعات التسويقية

قيود سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

تتزايد التكلفة بسرعة عند إضافة العديد من التخصيصات والوحدات الإضافية

هذا البرنامج معقد وقد يربك المستخدمين الجدد

تسعير سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود+: 500 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سحابة مبيعات Salesforce Salesforce Sales Cloud

G2: 4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

8. بايبيدرايف

عبر

Pipedrive

Pipedrive هي منصة CRM تركز بشكل أساسي على إدارة المبيعات. وهي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تتبع عمليات المبيعات الخاصة بها.

تؤكد المنصة بقوة على البساطة وسهولة الاستخدام، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمستخدمين الذين يبدأون باستخدام CRM. على سبيل المثال، تمنحك واجهة إدارة خطوط الأنابيب المرئية نظرة سريعة على جميع صفقاتك المختلفة وحالاتها.

أفضل ميزات Pipedrive

يعمل برنامج CRM سهل الاستخدام على تحسين إدارة خط أنابيب المبيعات وتحسين عملية المبيعات

تتيح الرؤية الفورية لمسارات المبيعات في الوقت الفعلي لمندوبي المبيعات إدارة فرص المبيعات بشكل أفضل

يقلل من العبء الإداري على فرق المبيعات بفضل إمكانات الأتمتة المتقدمة

يساعد التسويق عبر البريد الإلكتروني في رعاية العملاء المحتملين والتواصل الفعال مع العملاء المحتملين

يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإدارة مسارات المبيعات المتعددة، مما يجعله مثاليًا لعمليات المبيعات الكبيرة

تساعد أتمتة سير العمل الشركات على إدارة جهود تسويق المبيعات الخاصة بها

قيود Pipedrive

أراد بعض المستخدمين الذين لديهم عمليات مبيعات معقدة المزيد من الميزات

ميزات إعداد التقارير ليست قوية كما يرغب بعض العملاء

تسعير Pipedrive

أساسي: 14.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

14.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم: 27.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

27.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي: 49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القوة: 64.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

64.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

9. فريشوركس CRM

عبر

فريشوركس

Freshworks CRM، المعروف سابقًا باسم Freshsales، هو نظام إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام ولكنه قوي يجمع بين أتمتة المبيعات والتسويق. يشتهر Freshworks بسهولة استخدامه وواجهته النظيفة، وهو إضافة شائعة إلى مجموعة منتجات Freshworks (التي يتكامل معها بشكل لا تشوبه شائبة).

وتوفر هذه الأدوات معاً مجموعة أدوات شاملة وسهلة الاستخدام للشركات. يمكن لمستخدمي الأعمال تطوير خطة استراتيجية وتنفيذها على منصة واحدة.

Freshworks CRM أفضل الميزات

يجمع بين إدارة علاقات العملاء للمبيعات وأتمتة التسويق للحصول على حل شامل لإدارة علاقات العملاء

خطوط أنابيب المبيعات المرئية وقدرات الأتمتة تجعل إدارة خطوط أنابيب المبيعات أسهل بكثير

تساعد التحليلات في الوقت الفعلي فرق المبيعات على فهم سلوك العملاء بشكل أفضل لتحسين استراتيجيات المبيعات

أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني تعزز الحملات التسويقية وإدارة العملاء المحتملين

قيود إدارة علاقات العملاء في Freshworks CRM

خيارات تخصيص محدودة مقارنة ببعض حلول إدارة علاقات العملاء الأخرى

يجد بعض المستخدمين أن بعض عمليات التكامل مع جهات خارجية معيّنة معقدة ومربكة

تسعير Freshworks CRM

مجاني (لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين)

(لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين) النمو: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshworks CRM

G2: 4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

10. المكسرات

عبر

اختصار

Nutshell هي منصة لإدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني موجهة للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى حل مباشر وفعال لإدارة علاقات العملاء. يوفر أتمتة عمليات المبيعات وإدارة خطوط الأنابيب وأدوات تتبع الأداء.

الميزة البارزة للمنصة هي سهولة استخدامها. فهي تسمح لفرق المبيعات بالبدء في العمل بسرعة مع الحد الأدنى من التدريب.

Nutshell أفضل الميزات

يوفر حلاً مباشراً لإدارة علاقات العملاء مع ميزات أتمتة المبيعات

توفر أدوات إدارة خط أنابيب المبيعات تصورًا واضحًا لعمليات المبيعات

تسمح أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بحملات مخصصة وإدارة أفضل للعملاء المحتملين

تتبع فرص المبيعات في الوقت الفعلي يساعد فرق المبيعات على التصرف بسرعة وكفاءة

تعمل إمكانات الأتمتة على تبسيط عمليات المبيعات وتقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة

واجهة سهلة الاستخدام تضمن منحنى اعتماد سلس لمندوبي المبيعات

قيود الاختصار

يرغب بعض المراجعين في رؤية أدوات أكثر شمولاً لإعداد التقارير

تطبيق الهاتف المحمول ليس غنيًا بالميزات مثل إصدار سطح المكتب

تسعير Nutshell

التأسيسية: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الطاقة AI: 52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات باختصار #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 850 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 850 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

ابدأ رحلتك نحو إدارة أفضل لعلاقات العملاء

إدارة علاقات العملاء الجيدة هي واحدة من أفضل الاستثمارات التي يمكنك القيام بها في عملك. إن علاقات العملاء هي التي تصنع شركتك أو تدمرها، لذا فإن أي أدوات لتحسين هذه العلاقات ستمنحك ميزة تنافسية.

كواحد من أفضل بدائل إدارة علاقات العملاء الرشيقة، يمهد ClickUp الطريق لإدارة علاقات العملاء بشكل ممتاز وميزات إنتاجية واسعة النطاق من شأنها تبسيط كل مجال من مجالات عملك.

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