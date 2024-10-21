أفضل 10 بدائل سوبر نوتس لتدوين الملاحظات في 2025

Supernotes هي أداة شائعة لتدوين الملاحظات، وهي أداة شائعة لتدوين الملاحظات تُقدَّر بميزات التنظيم المرئي التي تتميز بها وواجهتها البسيطة والبديهية. فالمنصة سهلة الاستخدام وتبسّط عملية إنشاء الملاحظات وتحريرها وإدارتها دون الشعور بالإرهاق من الميزات الزائدة أو الفوضى.

بينما يتفوق Supernotes في تنظيم المعرفة، يبحث العديد من المستخدمين عن أدوات تعاون أكثر قوة أو تكامل أكثر سلاسة مع التطبيقات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد البعض أن مجموعة ميزات Supernotes محدودة مقارنةً بالتطبيقات متعددة الوظائف مثل Evernote أو Notion.

تقدم منصات Supernotes البديلة هذه مجموعة أوسع من أدوات إنتاجية إلى جانب وظائف تدوين الملاحظات. يقدم كل واحد منها مجموعة واسعة من الميزات التي تتجاوز ما توفره Supernotes، مثل إنشاء المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي، أو التخصيص الشامل، أو ميزات الأمان المحسنة مثل التشفير. أيًا كان الخيار الذي تختاره، فإن أفضل بدائل Supernotes يمكن أن تلبي احتياجاتك التنظيمية وتتجاوز قدرات Supernotes.

ما هو بديل Supernotes؟

تتضمن بدائل Supernotes الأفضل تقييمًا ما يلي تطبيقات تدوين الملاحظات والمنتجات البرمجية التي تقدم وظائف مماثلة ل Supernotes، بما في ذلك التنظيم المرئي ودعم تخفيض السعر والمرونة وميزات البحث التي تشتهر بها Supernotes. وبالإضافة إلى إتاحة تدوين الملاحظات، يعمل Supernotes كأداة لتنظيم المعرفة، مما يسهل تنظيم المعلومات وإدارتها.

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هناك العديد من بدائل Supernotes في السوق التي تقدم مجموعة من الميزات والمزايا الفريدة الخاصة بها، مثل الملاحظات الصوتية والأنيقة الملاحظات اللاصقة برنامج. قد يكون واحد أو أكثر من هذه البدائل لـ Supernotes مناسبًا بشكل أفضل لسير عملك المفضل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Supernotes؟

عند البحث عن برنامج بديل لبرنامج Supernotes، فأنت تريد شيئًا يقدم مجموعة ميزات مماثلة ولكن بطريقة تناسب تفضيلاتك بشكل أفضل. أثناء بحثك في الخيارات، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

تنظيم الملاحظات: يجب أن يحتوي البديل الذي تختاره على طريقة مرنة وسهلة الفهم لتنظيم ملاحظاتك، سواء كانت ملاحظات رقمية مكتوبة بخط اليد أو ملاحظات نصية تقليدية

يجب أن يحتوي البديل الذي تختاره على طريقة مرنة وسهلة الفهم لتنظيم ملاحظاتك، سواء كانت ملاحظات رقمية مكتوبة بخط اليد أو ملاحظات نصية تقليدية أدوات التعاون: إذا كنت تكتب الملاحظات مع الآخرين بشكل متكرر، تأكد من أن البرنامج الذي تفكر فيه يحتوي على مجموعة شاملة من أدوات التعاون لمساعدتك في ملاحظات الاجتماع وغيرها من الأعمال المشتركة

إذا كنت تكتب الملاحظات مع الآخرين بشكل متكرر، تأكد من أن البرنامج الذي تفكر فيه يحتوي على مجموعة شاملة من أدوات التعاون لمساعدتك في ملاحظات الاجتماع وغيرها من الأعمال المشتركة تكامل مع طرف ثالث: هناك أكثر من أداة في مجموعتك التقنية، ويجب أن يكون تطبيق تدوين الملاحظات الخاص بك قادرًا على التكامل مع الأدوات ذات الصلة، مما يسمح لك بمزامنة الملاحظات والعمل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى

هناك أكثر من أداة في مجموعتك التقنية، ويجب أن يكون تطبيق تدوين الملاحظات الخاص بك قادرًا على التكامل مع الأدوات ذات الصلة، مما يسمح لك بمزامنة الملاحظات والعمل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى وظيفة البحث: مع نمو مجموعة ملاحظاتك بسرعة، قد يصبح العثور على ملاحظة معينة أمرًا صعبًا. ستساعد ميزة البحث الجيدة في التخفيف من هذه المشكلة وتسهيل العثور على الملاحظات وإدخالات اليوميات ذات الصلة

مع نمو مجموعة ملاحظاتك بسرعة، قد يصبح العثور على ملاحظة معينة أمرًا صعبًا. ستساعد ميزة البحث الجيدة في التخفيف من هذه المشكلة وتسهيل العثور على الملاحظات وإدخالات اليوميات ذات الصلة واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون للبرنامج الذي تستخدمه واجهة سهلة الفهم حتى تتمكن من إنشاء الملاحظات بسرعة. هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون تدوين الملاحظات المرئية

يجب أن يكون للبرنامج الذي تستخدمه واجهة سهلة الفهم حتى تتمكن من إنشاء الملاحظات بسرعة. هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون تدوين الملاحظات المرئية قابلية نقل البيانات: يجب أن يسمح لك التطبيق بحفظ الملاحظات أو تصديرها إلى تنسيق يمكن تحميله بسهولة على منصات وأدوات أخرى، مما يضمن سهولة نقل ملاحظاتك

يجب أن يسمح لك التطبيق بحفظ الملاحظات أو تصديرها إلى تنسيق يمكن تحميله بسهولة على منصات وأدوات أخرى، مما يضمن سهولة نقل ملاحظاتك التكلفة: تأتي تطبيقات تدوين الملاحظات في مجموعة متنوعة من الهياكل السعرية. ابحث عن التطبيق الذي لا يفي بميزانيتك فحسب، بل يوفر لك العديد من الميزات ذات الصلة بتدوين الملاحظات التي تحتاج إليها

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ستجد أدناه، ستجد العديد من بدائل تطبيق Supernotes التي تتميز بميزات تدوين الملاحظات وغيرها. يقدم كل تطبيق من تطبيقات تدوين الملاحظات في القائمة مجموعة فريدة من الميزات التي تميزه عن تطبيقات الملاحظات الشائعة.

1. ClickUp

نظّم ملاحظاتك وقوائم المراجعة والمهام في مكان واحد باستخدام مفكرة ClickUp المجانية عبر الإنترنت.

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تتضمن إمكانات تدوين الملاحظات من خلال ClickUp Notepad ميزة. يمكنك أيضًا تدوين الملاحظات بسرعة وإنشاء أنواع أخرى من المستندات باستخدام مستندات ClickUp المدمج التعاوني المدمج محرر المستندات الذي يمكنه تحويل النص العادي مباشرةً إلى مهمة قابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، ستجد خيارات تنسيق كافية للملاحظات الجميلة ومواقع الويكي وإدارة المعرفة الشخصية وغيرها. إن قالب الملاحظات اليومية سيوفر قاعدة سهلة للبدء منها.

تتضمن ميزات الإنتاجية في ClickUp ما يلي أدوات إدارة المشاريع والقدرة على إنشاء قوائم المهام دون الحاجة إلى الرجوع إلى تطبيق آخر لتدوين الملاحظات. إن إدارة المهام تسمح لك الوظيفة بتعيين المهام المتعلقة بالكتابة أو أي مهمة أخرى تحتاج إلى إكمالها. الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp سترتقي بالملاحظات إلى مستوى أعلى، مما يوفر لك محتوى عالي الجودة بجهد أقل. تساعد الملاحظات التعاونية أعضاء الفريق على العمل بكفاءة أكبر. بالحديث عن التعاون، تسهّل أداة السبورة البيضاء في ClickUp على الفرق تبادل الأفكار وتجميعها بسرعة على الملاحظات اللاصقة والأشكال القابلة للتخصيص.

ClickUp أفضل الميزات

مجموعة كاملة من أدوات الإنتاجية، مثل إدارة المشاريع، واللوحات البيضاء الرقمية، وتطبيق الملاحظات المدمج، وغير ذلك الكثير

يوفر مطالبات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لأدوار محددة لإنشاء محتوى عالي الجودة

القدرة على تنظيم الملاحظات ووضع علامات عليها باستخدام صفحات متداخلة لإنشاء بنية سهلة المتابعة

تتيح الأتمتة المخصصة والمُصممة مسبقاً توفير الوقت من خلال تقليل الحاجة إلى تنفيذ الإجراءات الروتينية

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك العديد من الأدوات الأكثر شعبية في السوق

مكتبة من القوالب المخصصة لكل جانب من جوانب عملك تساعدك على البدء بسرعة

قيود ClickUp

تطبيق الهاتف المحمول ليس غنيًا بالميزات مثل إصدار سطح المكتب

عدد الميزات يمكن أن يجعل الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. نوتون

عبر Notion Notion هو تطبيق إنتاجي آخر متعدد الإمكانات يتميز بإمكانيات تدوين الملاحظات. يوفر مساحة عمل متعددة الاستخدامات للأفراد والفرق على حد سواء. يمكنك إنشاء ملاحظات وقواعد بيانات وقوائم مهام جميلة وغير ذلك الكثير. يشتهر البرنامج بقوالبه القابلة للتخصيص والتحرير القائم على الكتل، مما يسهل تدوين الملاحظات السريعة التي يتم تنظيمها بتنسيق فريد من نوعه لاحتياجات كل مستخدم.

أفضل ميزات #### Notion

يوفر مساحة عمل مركزية لمساحات العمل المركزية للويكي والمستندات والمشاريع لتقليل عدد الأدوات اللازمة في المكدس التقني

تدعم مستندات الجيل التالي التعاون في الوقت الفعلي والتعليقات والتكاملات لتقديم المزيد من القوة

ميزات مدمجة لإدارة المشاريع لتسهيل تخطيط المشاريع وتتبعها وتنفيذها

تكامل أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي يوفر اقتراحات المحتوى وتحليل البيانات ووظائف الأتمتة

تتيح خيارات التصور القابلة للتخصيص للمستخدمين عرض بياناتهم بالطريقة الأكثر منطقية بالنسبة لهم

وظيفة السحب والإفلات تجعل من السهل إنشاء الملاحظات بسرعة، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم مهارات تقنية محدودة

قيود مفهوم

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء عرضية أدت إلى إبطاء التطبيق أو تجميده مؤقتًا

يمكن للعدد الكبير من الخيارات أن يربك المستخدمين الجدد عند التعرّف على السرعة

العدد المحدود من عمليات التكامل مقارنة ببعض البدائل أزعج بعض المستخدمين

تسعير #### سعر Notion

مجاني

بلس: 8 دولارات شهرياً

الأعمال: 15 دولاراً شهرياً

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

الوظيفة الإضافية للذكاء الاصطناعي: 8 دولارات شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

3. Workflowy

عبر Workflowy Workflowy هو تطبيق لتدوين الملاحظات بتصميم بسيط يركز على إنشاء قوائم منظمة ومخططات لإعداد الملاحظات عبر الإنترنت بطريقة سهلة الاستخدام. تجعل الواجهة البسيطة والبديهية من السهل تسجيل وتنظيم أفكارك ومهامك وأفكارك.

تتيح المنصة تداخلًا لا نهائيًا لتنظيم أفكارك مع أكبر عدد ممكن من الملاحظات الفرعية حسب الحاجة، مما يجعلها أداة قوية للعصف الذهني والتخطيط بطريقة منظمة ومنظمة.

أفضل ميزات Workflowy

إنشاء قوائم داخل القوائم بشكل لا نهائي للحصول على طريقة مرنة لتنظيم ملاحظاتك

تكبير وتصغير أي قائمة فرعية للتركيز بسهولة على المهام أو الموضوعات الفردية

استخدم العلامات لتصنيف القوائم وتصفيتها بفعالية، مما يسهل تحديد العناصر ذات الصلة

ابدأ بسرعة مع واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام

العمل دون اتصال بالإنترنت والمزامنة تلقائياً عبر جميع الأجهزة عند عودة الاتصال

شارك الملاحظات بسهولة وتعاون في القوائم باستخدام التعاون في الوقت الفعلي ميزات للفرق

قيود Workflowy

أبلغ بعض المستخدمين عن تباطؤ التطبيق في حالات معينة

الواجهة متاحة باللغة الإنجليزية فقط، مما يشكل عائقاً لغوياً لبعض المستخدمين

التصميم البسيط له جانب سلبي يتمثل في عدم توفير العديد من الميزات مثل التطبيقات الأخرى

تسعير Workflowy

مجاني

شهريًا: 4.99 دولار

سنويًا: 49.00 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات Workflowy

G2: 4.4/5 (22 مراجعة)

Capterra: 4.6/5 (13 مراجعة)

4. إيفرنوت

عبر Evernote Evernote هو تطبيق يستخدم على نطاق واسع لتدوين الملاحظات والتنظيم، وهو معروف بتصميمه سهل الاستخدام. وهو يركز بشدة على سهولة تدوين الملاحظات وإنشاءها ومزامنتها عبر الأجهزة.

وقد ساعدت ميزات مثل وضع العلامات على الملاحظات والبحث وميزات التنظيم البديهية هذه الأداة على أن تصبح واحدة من أكثر تطبيقات تدوين الملاحظات شيوعًا.

فهي تتيح لك تخزين أنواع مختلفة من المعلومات واسترجاعها في مكان واحد. يمكنك إنشاء قصاصات الويب وتسجيل الملاحظات الصوتية. يمكنك أيضًا كتابة الملاحظات بخط اليد عند استخدام شاشة تعمل باللمس.

إيفرنوت أفضل الميزات

تعمل المزامنة التلقائية للملاحظات عبر جميع الأجهزة على تحديث البيانات وإمكانية الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت

تعزيز الملاحظات بالنصوص والصور والملاحظات الصوتية وملفات PDF وتنسيقات المستندات الأخرى

دمج الملاحظات مع المهام والجداول الزمنية للحصول على منصة تنظيم قوية وموحدة

وظيفة البحث تجعل من السهل العثور على المحتوى مع مجموعات الملاحظات الكبيرة بسرعة

إنشاء المهام وتعيينها وإدارتها مباشرةً داخل الملاحظات، بما في ذلك دعم تواريخ الاستحقاق والتذكيرات

التكامل مع تقويم Google لتحسين وظائف الجدولة الزمنية

قيود Evernote

يجد المستخدمون أن الإصدار المجاني محدود قليلاً أكثر مما يريدون

أسعار الباقات المميزة مرتفعة قليلاً بالنسبة لأذواق بعض الأشخاص

تصدير البيانات إلى منصات أخرى ليس بالسهولة التي يمكن أن يكون عليها تصدير البيانات إلى منصات أخرى

تسعير Evernote

مجاني

شخصي: 14.00 دولارًا شهريًا

احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا

الفرق: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (2,000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (8,000 تقييم)

5. ديندرون

عبر Dendron Dendron هو تطبيق لتدوين الملاحظات صُمم مع وضع المطورين والمستخدمين التقنيين في الاعتبار. وهو مبني على نظام Visual Studio Code ويتضمن ميزات مثل التنظيم الهرمي للملاحظات والروابط الخلفية ومجموعة واسعة من خيارات التخصيص.

يتفوق البرنامج في إدارة مجموعات كبيرة من الملاحظات و قاعدة المعرفة لدعم الاحتياجات المعلوماتية لمشاريع البرمجة الكبيرة وحالات الاستخدام الأخرى التي تتعامل مع المعلومات المعقدة.

كما أن استناده إلى VSCode يوفر للمطورين ميزات مألوفة، مثل تمييز بناء الجملة وتمييز التعليمات البرمجية متعددة اللغات.

Dendron أفضل الميزات

توفر الهياكل المتسقة والمرنة في نفس الوقت مزيجًا رائعًا من الألفة والتخصيص

يضمن نظام قوي للنوع تصنيف المعرفة بشكل منهجي

يتم تخزين المعلومات المهمة مؤقتاً للوصول إليها بشكل أسرع

أدوات النشر تسهّل مشاركة المعرفة في شكل حديقة رقمية

توفر قاعدة VSCode مساحة عمل مألوفة للمطورين

تم تصميم الكود المفتوح المصدر مع مراعاة قابلية التوسع

قيود ديندرون

لا يوجد دعم للأجهزة المحمولة

بعض المستخدمين يجدون صعوبة في التنقل بين الملاحظات

ميزات البحث ليست قوية مثل بعض المنافسين

تسعير #### تسعير Dendron

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات ديندرون #### تقييمات ومراجعات ديندرون

هانت المنتج: 5/5 (24 مراجعة)

6. أوبسيديان

عبر Obsidian Obsidian هو تطبيق لتدوين الملاحظات يركز على بناء قاعدة معرفية شخصية باستخدام ملاحظات مترابطة. تسمح أنظمة الملفات المحلية بالربط ثنائي الاتجاه والروابط الخلفية وتصور الرسم البياني بتنسيق جذاب وسهل الاستخدام.

البرنامج مثالي لإدارة المعرفة ومهام التفكير الإبداعي التي تستفيد من شبكة من الأفكار المترابطة. يسمح استخدام ملاحظات تخفيض السعر بتنسيق سهل وبديهي أثناء التنقل.

أوبسيديان أفضل الميزات

يوفر تجربة خاصة ومرنة في تدوين الملاحظات تتناسب مع عملية التفكير الفريدة الخاصة بك

يتم تخزين الملاحظات مباشرة على جهاز المستخدم للوصول السريع والمريح دون اتصال بالإنترنت

مئات الإضافات والسمات التي تسمح بخيارات تخصيص لا حصر لها

تنسيقات ملفات مفتوحة وغير مملوكة تسهّل نقل البيانات من وإلى التطبيقات الأخرى

يوفر الرسم البياني للعلاقات المرئية تمثيلاً بيانياً لعلاقات الملاحظات المعقدة

قيود Obsidian

وجد العديد من المستخدمين أن البرنامج لديه منحنى تعليمي أكثر حدة من الخيارات الأخرى

واجه بعض المستخدمين مشاكل في مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة

يمكن أن يصبح البرنامج بطيئاً عند التعامل مع مجموعات كبيرة من الملاحظات

تسعير برنامج Obsidian

مجاني للأبد

الاستخدام التجاري: 50 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات Obsidian

Capterra: 4.9/5 (20 تقييم)

7. كريبتي

عبر Cryptee Cryptee هو برنامج لتدوين الملاحظات يركز بشدة على أمان البيانات من خلال توفير ميزات تشفير متقدمة لجميع مستنداتك. يمكنك إنشاء وتخزين الملاحظات والمستندات والصور بتشفير آمن.

الالتزام بالخصوصية يجعل من Cryptee خيارًا ممتازًا لأداة تدوين الملاحظات لأي فرد أو شركة تحتاج إلى إعطاء الأولوية لحماية البيانات وسريتها أو تريد أن تكون قادرًا على تدوين ملاحظات خاصة.

أفضل ميزات برنامج Cryptee

تخزين الوسائط المشفرة يحافظ على أمان جميع بياناتك على المنصة

المستندات التي تم إنشاؤها وتحريرها في المنصة تستفيد من نفس تقنية التشفير الآمن

يتم تشفير الملفات على جهاز المستخدم قبل تحميلها لمزيد من الأمان للبيانات

يدعم محرر المستندات الديناميكي الارتباط التبادلي وعلامات التجزئة وتنسيق تخفيض السعر والمزيد من أجل تجربة كتابة محسّنة

يتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Evernote وWord ويصدر إلى ملفات PDF وMarkdown لتحقيق أقصى قدر من المرونة

تتيح لك المجلدات الشبحية إخفاء البيانات حتى تتمكن من إنشاء المزيد من الملاحظات الخاصة

قيود التشفير

واجه بعض المستخدمين مشاكل في المزامنة عبر أجهزتهم

يفتقر البرنامج إلى الميزات مقارنة ببعض منافسيه

واجهة المستخدم أقل سهولة من الخيارات الأخرى

تسعير #### Cryptee

10 جيجابايت: 3 يورو شهريًا

400 جيجابايت: 9 يورو شهريًا

2,000 جيجابايت: 27 يورو شهريًا

Cryptee التقييمات والمراجعات

صيد المنتج: 3/5 (13 تقييمًا)

8. لوجسيك

عبر Logseq Logseq هو تطبيق لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات مصمم حول مبادئ طريقة زيتلكاستن. وهو يدعم الروابط الخلفية والربط ثنائي الاتجاه وتصور الرسم البياني لمساعدتك على إنشاء قواعد معرفية مترابطة بسرعة.

يعد Logseq مثاليًا للباحثين والأكاديميين وأي شخص يسعى إلى تنظيم الملاحظات. نظرًا لأنه برنامج مفتوح المصدر، فإن Logseq مجاني تمامًا.

أفضل ميزات برنامج Logseq

نظام قوي لإدارة المهام يبقي المستخدمين منظمين وعلى المسار الصحيح

يسمح بوضع تعليقات توضيحية لملفات PDF مباشرةً من داخل البرنامج لتسهيل مراجعة المستندات

دعم البطاقات التعليمية يجعل التعلم والاحتفاظ بالمعلومات المخزنة في البرنامج أسهل

تجلب اللوحات البيضاء العصف الذهني المرئي والعمل التعاوني إلى البرنامج

توفر قاعدة الشفرة مفتوحة المصدر المزيد من الشفافية والأمان

قيود Logseq

تقدم التطوير أبطأ مما يرغب به المستخدمون

ميزات المزامنة ليست موثوقة بما يكفي لبعض المستخدمين

تقدم الإصدارات الجديدة أحياناً بعض الأخطاء

تسعير #### لوجسيك

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات لوجسيك

المنتج هانت: 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. تجول

عبر Roam Roam هي أداة لتدوين الملاحظات وإدارة المعرفة توفر نظام ربط فريد من نوعه "على مستوى الكتلة" لتحرير الملاحظات.

تم تصميم البرنامج حول فكرة إنشاء ملاحظات مترابطة من خلال ربط كتل نصية فردية. تتطابق بنية المستند هذه بشكل أكبر مع كيفية عمل الدماغ البشري، مما يسمح باستكشاف جميع ملاحظاتك بطريقة أكثر سهولة.

تجول #### أفضل الميزات

تتيح بنية تدوين الملاحظات المتصلة بالشبكة سهولة توثيق شبكة من الأفكار والمفاهيم

تدمج وظائف المستندات وقاعدة البيانات بسلاسة لسير عمل أكثر إنتاجية

يوفر التنظيم المنهجي للأبحاث للاحتفاظ بها على المدى الطويل وسهولة استرجاعها

توفر البنية المعرفية المرتبطة طريقة أكثر سهولة في تنظيم البيانات

قيود التجوال

أبلغ المستخدمون الذين لديهم قواعد بيانات كبيرة جدًا عن مشكلات في الأداء

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض وظائف إصدار سطح المكتب

تسعير #### التجوال

للمحترفين: 15 دولاراً شهرياً

مؤمن: 500 دولار / 5 سنوات

التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.4/5 (17 تقييم)

10. ملاحظات

عبر PNotes PNotes، وهو اختصار لعبارة Portable Notes، هو تطبيق خفيف الوزن لتدوين الملاحظات مصمم لإنشاء الملاحظات وإدارتها بسرعة وبساطة. وهو يوفر إنشاء ملاحظات نصية عادية أساسية ويسمح بإنشاء نصوص وجداول غنية لمزيد من التنسيق الإبداعي.

يعد PNotes مثاليًا للأشخاص الذين يفضلون تجربة تدوين الملاحظات الرقمية الخالية من الرتوش ويحتاجون إلى طريقة مباشرة لتدوين الملاحظات وتنظيم المعلومات المهمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم.

أفضل ميزات PNotes

تتيح مجموعة كاملة من خيارات التنسيق، مثل النص المنسق والجداول، تنظيم البيانات بشكل قابل للتخصيص

توفر وظيفة الرسم الحر طريقة إضافية لإنشاء المحتوى

يمكن تخصيص الملاحظات من خلال استخدام الأشكال وإعدادات الشفافية، سواء بشكل فردي أو كمجموعات

تساعد الجدولة والتذكيرات في تسهيل تتبع الملاحظات وإدارتها

التكامل مع الشبكات الاجتماعية الشهيرة لنشر الملاحظات

قيود PNotes

يجد بعض المستخدمين أن وظيفة النقر والسحب حساسة للغاية

أعرب المستخدمون عن رغبتهم في تعيين موقع مخصص لتخزين الملاحظات بدلاً من مجلد التطبيق

تسعير PNotes

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات PNotes

Sourceforge: 4.8/5 (76 مراجعة)

## ابدأ رحلة تدوين الملاحظات اليوم

من بين مجموعة من بدائل Supernotes، يتألق ClickUp بقدراته القوية في تدوين الملاحظات، متجاوزًا بذلك مجرد الخربشة الرقمية. لا تكمن كفاءته في إنشاء الملاحظات فحسب، بل في تعزيز البيئات التعاونية عبر المشاريع لتحويل ملاحظاتك الشاملة مباشرةً إلى عنصر عمل.

قم بإدارة مشروعك التجاري الصغير في كل خطوة من خطواته باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع باستخدام ClickUp

تمتد مجموعة ClickUp إلى ما هو أبعد من تدوين الملاحظات، حيث تشمل إدارة المشاريع وأدوات الذكاء الاصطناعي والواجهات البديهية. تُمكِّن ClickUp فرق العمل من تشكيل الأفكار المبعثرة في مفاهيم متماسكة من خلال تمكين المشاركة دون عناء، وتبسيط سير العمل، وزيادة الإنتاجية.

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