Anyword مقابل جاسبر: أي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي هو الأفضل؟

تعد كل من Anyword وجاسبر أداتين لكتابة الإعلانات مدعومتين بالذكاء الاصطناعي، ولكن أيهما أفضل خيار في مواجهة Anyword وجاسبر؟

في هذا الدليل، سنقارن بين الاثنين لمعرفة أيهما يحتل المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر بتوليد المحتوى وصوت العلامة التجارية والحملات التسويقية. اكتشف أيهما أفضل كاتب ذكاء اصطناعي وأداة تسويق أفضل بالنسبة لك - أو ما إذا كان اقتراحنا الإضافي هو الخيار المثالي لك بدلاً من ذلك. 🎉

ما هي Anyword؟

Anyword هي منصة لكتابة الأداء بالذكاء الاصطناعي تم تصميمها مع وضع قادة التسويق والوكالات في الاعتبار. تميل الأداة بشكل كبير إلى مفهوم تحسين الحملات التسويقية من خلال الذكاء الاصطناعي - سواء كان ذلك في إنشاء المحتوى أو التدقيق.

عبر أي كلمة تُعد أداة إنشاء المحتوى هذه خيارًا رائعًا للفرق التي ترغب في التركيز على توليد العملاء المحتملين أو تسويق المحتوى أو تحسين محركات البحث (SEO). 🔍

ميزات Anyword

تشتمل مجموعة ميزات Anyword على محرر مدونة سهل الاستخدام، كما تتوقع من أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي . بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المنصة أيضًا على محرر يعتمد على البيانات يساعدك في صياغة الإعلانات الرقمية، وأداة لنسخ المواقع الإلكترونية، وأداة ذكاء النسخ التي تمنحك مخرجات أكثر تخصيصًا وملائمة للعلامة التجارية.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على العناصر البارزة في Anyword، حتى نتمكن من مقارنتها بعروض جاسبر.

1. توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي

لدى Anyword الكثير لتقدمه لفرق التسويق وشركات البرمجيات كخدمة عندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.

استخدم ميزة المحرر المستند إلى البيانات في Anyword لاستخدام أهدافك وبياناتك التسويقية لصياغة نسخة تسويقية أكثر تأثيرًا. احصل على درجات الأداء التنبؤي لإعلانك على فيسبوك وصفحتك المقصودة ونسخة التعليق على إنستغرام، ثم استخدم الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجعلها أكثر جاذبية لجمهورك المستهدف.

إنشاء محتوى باستخدام مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي في Anyword

بالنسبة للفرق التي ترغب في إنشاء مدونات، هناك أداة مخصصة لذلك. استخدم معالج المدونة ليس فقط لإنشاء المحتوى نفسه ولكن أيضًا لتعيين كلماتك الرئيسية الخاصة للحصول على نسخة محسّنة أكثر والحصول على اقتراحات عناوين. هناك أداة مدمجة للتحقق من الانتحال أيضًا، لذا لا داعي للقلق بشأن مخاوف حقوق النشر.

2. صوت العلامة التجارية

Anyword قادر على تحليل المحتوى الخاص بك وتسجيله مقابل أهدافك، مما يسهل عليك الوصول إلى العلامة التجارية والحفاظ على صوت علامتك التجارية باستمرار.

صمم المحتوى الخاص بك بناءً على شخصيات جمهورك المستهدف

يمكنك تعيين قواعد علامتك التجارية الخاصة بك والمصطلحات غير المسموح بها داخل Anyword، وستقوم بمراقبة النغمة عبر المحتوى في مركز مركزي للعلامة التجارية. استخدم خاصية الجمهور المستهدف المدمجة لتحديد شخصيات جمهورك وتخصيص المحتوى الخاص بك لهم في كل مرة.

3. الحملات التسويقية

بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج في النظام الأساسي، يمكنك إنشاء حملاتك التسويقية وتحسينها وتوسيع نطاقها بشكل أكبر.

ستقوم Anyword بتسجيل درجات المحتوى الخاص بك حتى تعرف أيهما أفضل أداءً على الأرجح

بدلًا من اختبار مئات النسخ يدويًا من مئات النسخ يدويًا، استخدم الذكاء الاصطناعي في Anyword لتسجيل المحتوى الذي من المحتمل أن يحقق أفضل أداء في اختباراتك والتوصية به. اطّلع على نتائج نسختك الإعلانية في لمحة، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً عند تصميم حملاتك التسويقية ونشرها.

استخدم Anyword لتحسين حملاتك الإعلانية خارج نطاق نسخ وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا. أنشئ نسخًا لحملات تسويق المحتوى، وحسِّن سطور موضوعات البريد الإلكتروني، واكتب صفحات مقصودة تستهدف شخصيات معينة.

تسعير Anyword

البداية: 39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد البيانات : 79 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

79 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين الشركات: بدءًا من 349 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

بدءًا من 349 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ما هو Jasper AI؟ جاسبر (يُعرف أحيانًا باسم Jasper AI وكان يُطلق عليه سابقًا Jarvis) يصف نفسه بأنه "مساعد طيار للذكاء الاصطناعي لفرق المؤسسات" وقد تطور إلى ما هو أبعد من

أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي إلى منصة تسويق متكاملة.

تتضمن Jasper AI الآن أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وذكاء البيانات وتسريع الحملات التسويقية. 📊

ميزات جاسبر للذكاء الاصطناعي

على غرار Anyword، تم تصميم Jasper AI مع مراعاة الفرق التي تعتمد على البيانات. إنها منصة يمكن استخدامها ليس فقط لإنشاء نسخ ببضع نقرات ولكن أيضًا لصياغة الرسائل التي تتماشى مع أهدافك وصوت علامتك التجارية.

إليك كيفية عمل Jasper AI فيما يتعلق بمجالات الأداء الرئيسية هذه.

1. توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي

بدأ Jasper AI حياته كأداة لكتابة المدونات والمحتوى، ولا تزال هذه الميزات جزءًا قويًا من مجموعة الأدوات. ولكنها تطورت لتصبح أداة مثالية لكتابة محتوى عالي الجودة ومحتوى طويل.

أنشئ جميع أنواع المحتوى باستخدام Jasper - بدءًا من منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية إلى التعليقات على Instagram

يمكن للفرق استخدام Jasper لإنتاج محتوى ونسخة لمجموعة من الاستخدامات، بما في ذلك نسخة الموقع الإلكتروني، ومحتوى المدونة، وتعليقات أو نسخ وسائل التواصل الاجتماعي. استخدم محرر المستندات المدمج للمطالبة بالنسخ وكتابته وتحريره.

قم بتحليل المحتوى الطويل الخاص بك مقارنةً بالمنافسين باستخدام تكامل SurferSEO الاختياري، واستخدم مدقق الانتحال للتأكد من أن نسختك ليست مشابهة جدًا لنسخة أي شخص آخر.

يعد Jasper AI أيضًا أداة رائعة لإنشاء محتوى للقنوات الأخرى. تأتي معظم أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي بقوالب محدودة. ومع ذلك، تتيح لك هذه الأداة الاختيار من بين أكثر من 50 نموذجًا لصياغة محتوى لرسائل البريد الإلكتروني التسويقية وحملات جوجل الإعلانية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المقصودة.

استخدم محرر الكتابة بنقرة واحدة لضبط نبرة كتابتك وإجراء تحسينات أثناء الكتابة.

2. صوت العلامة التجارية

إن الحفاظ على نبرة صوتك وشخصية علامتك التجارية عبر النسخ أمر بالغ الأهمية، ويمكن لجاسبر براند فويس تبسيط هذه العملية.

احتفظ بقاعدة معرفية في Jasper لمساعدته على معرفة صوت علامتك التجارية

قم بإدخال الذكاء الاصطناعي من جاسبر إلى دليل الأسلوب، وهوية علامتك التجارية، وقاعدة بيانات المنتجات، والموقع الإلكتروني للشركة لإنشاء نسخة أكثر تخصيصًا. ستستخدم المنصة هذه البيانات ليس فقط لتخصيص توليد محتوى الذكاء الاصطناعي ولكن للتحقق من التناقضات عبر المحتوى الخاص بك أيضًا.

3. الحملات التسويقية

يتيح لك نهج جاسبر للحملات التسويقية إنشاء مجموعات كاملة من المحتوى من موجز واحد.

قم بتحميل موجز ودع Jasper ينشئ محتوى حملتك

اكتب موجزًا داخل Jasper AI أو قم بتحميل موجز موجود، واستخدمه لتشغيل محتوى حملتك عبر قنوات متعددة. تتيح لك ميزة Instant Magic إمكانية إنشاء نسخ لأصول مختلفة في لحظات - بدءًا من النشرات الصحفية ودراسات الحالة إلى نصوص TikTok وأوصاف منتجات التجارة الإلكترونية.

تعاون مع أعضاء الفريق أثناء عملك على الحملات من خلال مشاركة المستندات وتسميات الحالة. شارك أفكار حملتك مع أصحاب المصلحة أيضًا، حتى تتمكن من الحصول على الموافقة على الأصول الرئيسية قبل نشرها.

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المُنشئ: 39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الفرق: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

Anyword مقابل Jasper AI: مقارنة بين الميزات

يعد كل من Anyword وJasper AI أداتين مفيدتين لكتابة برامج الذكاء الاصطناعي لأصحاب الأعمال وكُتّاب المحتوى الذين يرغبون في توليد أفكار ومحتوى عالي الجودة ونسخة محسنة للمواقع الإلكترونية والحملات التسويقية.

كلتا الأداتين تقدمان ذلك بشكل جيد، ولكن هل هناك فائز واضح عندما يتعلق الأمر بهذه الميزات الرئيسية؟ 🏆

1. توليد محتوى الذكاء الاصطناعي

يتعامل كل من Anyword وجاسبر مع إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي بشكل جيد. فلديهما أدوات مخصصة لكتابة المحتوى وتحريره، مع أدوات مصممة خصيصًا لـ قوالب كتابة المحتوى التي تسهل إنشاء نسخة لأصول محددة.

يبدو تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي سلسًا على كلا النظامين الأساسيين، بحيث يمكنك تخصيص النسخة قبل النشر. وبفضل أدوات التحقق من الانتحال المدمجة، لن تحتاج إلى دفع مبلغ إضافي مقابل أداة أخرى للتأكد من خلو المحتوى الخاص بك من القلق.

2. صوت العلامة التجارية

بينما يركز كل من Anyword وJasper بشكل كبير على الحفاظ على صوت العلامة التجارية، إلا أن هذه الميزة تبدو أكثر تطوراً في Jasper.

يبدو ذكاء العلامة التجارية في Jasper مدمجًا في جميع الأنحاء، وتمنحك فرصة تحميل إرشادات علامتك التجارية وكتالوج منتجات الشركة ميزة عندما يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة تركز على العلامة التجارية.

3. الحملات التسويقية

يحتوي كل من Anyword وجاسبر للذكاء الاصطناعي على ميزات مصممة لتسهيل إنشاء الحملات التسويقية ونشرها.

تتفوق Anyword في استخدام البيانات لتحديد أفضل الاستراتيجيات والنسخ التي يجب استخدامها، بينما تتيح ميزة Instant Magic من Jasper للفرق إنشاء محتوى سريعًا من موجز واحد. قد تفضل الفرق التي تريد نهجًا تحليليًا أكثر لاستراتيجية حملاتها Anyword، بينما قد تجد الفرق التي تفضل السرعة أن جاسبر يناسبها بشكل أفضل عند مقارنة أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

Anyword مقابل جاسبر على موقع Reddit

غالبًا ما تكون أفضل طريقة للعثور على الأداة البرمجية المناسبة لك هي الاستماع إلى المستخدمين الآخرين، والمكان المفضل لذلك هو Reddit. إذًا، ما رأي مستخدمي ريديت في Anyword مقابل جاسبر؟ 🤖

اتضح أنه لا يوجد الكثير من الأحاديث التي تقارن بين هذين البرنامجين التسويقيين و أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي مع بعضها البعض. لقد وجدنا موضوع حول بدائل جاسبر الذي أظهر كلا التطبيقين في صورة جيدة - وسلط الضوء على مُحسِّن المحتوى المدمج في Anyword.

يمكنك تحقيق نتيجة مماثلة باستخدام Jasper، ولكنك ستحتاج إلى إضافة SurferSEO.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Anyword مقابل Jasper

عندما يتعلق الأمر بجاسبر مقابل Anyword، لا يوجد فائز واضح. ولكن لدينا بديل مثير نقدمه لك - ClickUp.

نعتقد أن ClickUp منافس متميز عندما يتعلق الأمر بتصنيف أفضل أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي. مع ميزات مثل ClickUp AI، و ClickUp Docs، و ClickUp Tasks، من السهل معرفة سبب اختيار العديد من فرق التسويق والمؤسسات ClickUp لتشغيل حملاتهم.

1. ClickUp AI

على الرغم من أنه جديد نسبيًا, ClickUp AI يُحدث بالفعل طفرة في عالم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي. 🌊

يعمل ClickUp AI بمثابة مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو الأول من نوعه. استخدم أداة الذكاء الاصطناعي هذه لتبسيط سير عملك، وتبسيط العمليات، وإنشاء المحتوى بسرعة وعلى نطاق واسع.

استخدم أداة ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

تمكّنك أداة ClickUp AI من العمل بشكل أسرع. المهمة التي كانت تستغرق منك 30 دقيقة يمكن أن تستغرق منك الآن أقل من دقيقة. قم بتحليل المحتوى الطويل لإنشاء ملخص دقيق لتقارير التسويق الخاصة بك، وقم بتحرير النسخ وتحسينها باستخدام المحرر المدمج، وقم بتنسيق المحتوى الخاص بك بشكل مثالي ببضع نقرات فقط.

اطلب من ClickUp AI مساعدتك في مهام التسويق ليس فقط لتوفير وقتك بل لإضفاء المزيد من الإبداع على العملية أيضاً. يمكنك توليد أفكار استراتيجية حملات عالية الجودة، وتسمية ميزات المنتج، وتخطيط أحداث التسويق، وإنشاء استطلاعات رأي للمستخدمين، وابتكار شعارات تسويقية جذابة في لحظات.

وبما أن الذكاء الاصطناعي في ClickUp موجود داخل نظام ClickUp البيئي، يمكنه تغيير طريقة عملك. يمكنك إنشاء حملات تسويقية بسرعة البرق، وكتابة رسائل بريد إلكتروني ترويجية، وإنشاء تقارير حملات تسويقية، وإنتاج ملخصات محتوى في لحظات. وبعيدًا عن التسويق، يمكن للذكاء الاصطناعي من ClickUp AI أن يدعم يوم عملك في كل وظيفة - بدءًا من إدارة المشاريع وحتى تخطيط الموارد.

2. مستندات ClickUp

ClickUp ليس مجرد مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام. إنها منصة كاملة الميزات توفر لك مكانًا واحدًا لتخزين الأفكار وكتابة المحتوى والتعاون مع الآخرين من خلال ClickUp Docs . 📝

استخدم ClickUp Docs لكل خطوة من خطوات عملية التسويق. أنشئ جداول أعمال لاجتماعات حملتك، وخطط لعملك مع قالب تقويم المحتوى ومشاركة التقارير التسويقية مع أصحاب المصلحة، وإنشاء مكتبة ويكي داخلية أو مكتبة موارد لكل ما يتعلق بالمحتوى.

احصل على عرض سريع لجميع صفحاتك الفرعية المتصلة وعلاقاتك على مستندات ClickUp Docs لتبقى منظماً وتحافظ على اتصال العمل

اعمل في الوقت الفعلي مع أعضاء فريقك وموظفيك المستقلين، وقم بوضع علامات عليهم لجذب انتباههم اترك تعليقات، وعيّن عناصر الإجراءات، وحوّل الأسطر النصية إلى مهام قابلة للتنفيذ يمكنك تتبعها بمرور الوقت.

اجعل مستندات ClickUp Docs جزءًا من سير عملك، وقم بتبسيط عملية التسويق بأكملها. اكتب المحتوى، وخزِّن الأفكار، وتعاون مع الآخرين، ونظِّم جميع أصولك في مكان واحد.

3. مهام ClickUp Tasks

بالإضافة إلى تنظيم الأصول الخاصة بك واستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة محتوى ناجح، فإن ClickUp ممتاز في تمكين فريقك من البقاء على المسار الصحيح. استخدم مهام ClickUp لمحاسبة الجميع وتسهيل الوصول إلى أهداف حملتك. ✅

مهام ClickUp Tasks تجعل الحفاظ على التنظيم أمراً سهلاً. خطط، ونظّم، وتعاون عبر المشاريع من خلال برنامج إدارة المهام التي يمكن تخصيصها لتتناسب مع احتياجاتك بشكل مثالي. استخدم قوالب GTD و الاختراقات الإنتاجية للبقاء منظمًا والعمل بكفاءة أكبر.

إضافة عدة مكلفين، وتفويض التعليقات، وإنشاء عمليات حسابية باستخدام الحقول المخصصة، كل ذلك من مهام ClickUp الخاصة بك

اجعل إدارة المهام تعاونية مع سلاسل التعليقات المضمنة والمكلفين المتعددين. حوّل التعليقات إلى عناصر عمل، وتجنب الارتباك من خلال إضافة تسجيلات شاشة قابلة للمشاركة ليشاهدها أعضاء الفريق.

حوّل مهام الحملة التسويقية الكبيرة إلى مهام أصغر حجماً وأكثر قابلية للإنجاز للتحقق منها أثناء إحراز تقدم. أنشئ مهام ومهام فرعية، واستخدم التبعيات لتعزيز الهيكلية و العمل بشكل أسرع داخل مشروعك. أضف المهام المتكررة للإجراءات القابلة للتكرار، واستخدم النظام بأكمله لتبسيط طريقة عملك كفريق تسويق.

تخطيط الحملات التسويقية وتقديمها باستخدام أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

تقييم جاسبر مقابل Anyword ليس بالأمر السهل. كلتا أداتي إنشاء المحتوى لديها ما تقدمه للفرق التي ترغب في توسيع نطاق جهودها التسويقية، مع وجود البيانات والذكاء في صميمها. تتميز Anyword بميزات أكثر قليلاً تعتمد على البيانات، بينما تجعل ميزات Jasper من السهل إنشاء الأصول ونشرها في لحظات.

ومع وجود العديد من الأدوات البرمجية المتاحة، فإن الأمر لا يتعلق ببساطة بمفاضلة بين Anyword وجاسبر. ربما حان الوقت للتفكير في واحدة من أفضل المنافسين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لكلا أداتي إنشاء المحتوى، ClickUp.

فمع ميزات مثل ClickUp AI وجميع أدوات إدارة المشاريع والحملات التي قد تحتاجها، قد تكون المنصة التي تبحث عنها. جرِّب ClickUp مجانًا اليوم لتكتشف كيف يمكن أن يصبح محركك المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ✨