11 نموذج مخطط بيرت بياني مجاني للمشاريع والمهام

تنمو صناعة إدارة المشاريع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. ولكن هناك مشكلة واحدة هامة تعيق نموها وهي الإدارة غير الفعالة للمشاريع.

وتقريباً 54% من المؤسسات اليوم لا تستطيع تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، مما يهدر 12% من مواردها.

بصفتك مدير مشروع، هل ترغب في أداة إدارة المشروع التي تجعل تتبع التبعيات أكثر سلاسة والمواعيد النهائية أكثر سهولة؟ أنهِ بحثك في مخططات بيرت PERT.

سوف يستكشف منشور المدونة هذا مخططات بيرت بالتفصيل ويسرد أفضل 11 نموذجًا لمساعدتك في إدارة المشاريع.

ما هي قوالب مخططات بيرت البيانية؟

يمثل مخطط PERT بصريًا مهام المشروع وتبعياته ويساعد في تخطيط المشاريع المعقدة وجدولتها وتنظيمها وتنسيقها.

يرمز PERT إلى تقييم المشروع تقنية المراجعة. تساعد هذه التقنية في تحديد الوقت الأمثل المطلوب لإكمال المشروع بعد أخذ عدم اليقين في الاعتبار.

يقوم البرنامج بإنشاء مخططات بيرت لجعل إدارة المشروع أسهل وأسرع. باستخدام هذه المخططات، يمكنك الالتزام بالمواعيد النهائية، خاصةً بالنسبة للمشاريع ذات الجداول الزمنية المتغيرة.

تتشابه مخططات بيرت مع المخططات الانسيابية وتحتوي على معالم رئيسية متصلة بأسهم. تُظهر الأسهم تبعيات المهام وتمنع الارتباك أو الاختناقات. عدد معالم المشروع والوقت اللازم لإكمال المهام يحدد مدى تعقيد مخطط بيرت الخاص بك.

من السهل الخلط بين مخططات بيرت مع مخططات جانت حيث يساعد كلاهما في إدارة المشروع من خلال تخطيط المشاريع وتنظيمها. ومع ذلك، تُستخدم الأولى في الغالب للتخطيط الداخلي، في حين أن الثانية أكثر ملاءمة للتواصل مع أصحاب المصلحة.

## ما الذي يجعل قالب مخطط بيرت جيد؟

يتميز قالب مخطط بيرت الجيد بالعديد من الصفات التي تساعد في إدارة المشروع. من واجهة سهلة الاستخدام إلى تتبع التبعية، يجب أن يحتوي على جميع الميزات التي تسهل إدارة المشاريع.

دعونا نناقش بعضًا منها.

سهل الاستخدام : القالب الجيد سهل الاستخدام، حتى بالنسبة للأشخاص ذوي الخبرة المحدودة أو القليلة في إدارة المشاريع. مع واجهة سهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء مخططات فعالة وبديهية

: القالب الجيد سهل الاستخدام، حتى بالنسبة للأشخاص ذوي الخبرة المحدودة أو القليلة في إدارة المشاريع. مع واجهة سهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء مخططات فعالة وبديهية قابلة للتخصيص : يجب أن يكون من السهل تخصيصه ليتناسب مع احتياجات مشروعك. يعد القالب الذي يحتوي على حقول وحالات وطرق عرض مخصصة هو الأفضل لتخصيصه وفقًا لمتطلباتك الفريدة

: يجب أن يكون من السهل تخصيصه ليتناسب مع احتياجات مشروعك. يعد القالب الذي يحتوي على حقول وحالات وطرق عرض مخصصة هو الأفضل لتخصيصه وفقًا لمتطلباتك الفريدة العرض المرئي : يجب أن يقدم القالب عرضًا مرئيًا واضحًا لتبعيات مهامك ومددها ومراحلها الرئيسية

: يجب أن يقدم القالب عرضًا مرئيًا واضحًا لتبعيات مهامك ومددها ومراحلها الرئيسية مراقبة التقدم: يساعدك القالب الذي يتمتع بالقدرة على تحديث حالات المهام ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي على إبقاء المشروع على المسار الصحيح

يساعدك القالب الذي يتمتع بالقدرة على تحديث حالات المهام ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي على إبقاء المشروع على المسار الصحيح تتبع التبعيات: يجب أن يسمح لك مخطط بيرت الخاص بك بإنشاء وإدارة تبعيات المهام بسهولة

تشمل الأشياء الأخرى التي يجب التحقق منها أثناء اختيار قالب ما إدارة تفاصيل المهام، والإشعارات والتنبيهات، وأدوات التعاون.

11 قالبًا مجانيًا لمخطط بيرت

لقد وضعنا قائمة مختصرة بأفضل 11 قالبًا لمخططات بيرت البيانية لاستخدامها بناءً على الميزات المذكورة أعلاه لمساعدتك على إحداث ثورة في إدارة مشروعك.

نظرًا لعدم وجود نموذجين متشابهين، فإن اختيار النموذج الذي يوفر ميزات تلبي احتياجاتك أمر بالغ الأهمية.

1. قالب مخطط بيرت بيرت كليك أب

يساعدك نموذج مخطط بيرت البياني PERT من ClickUp على إنشاء جدول زمني مرئي مفصل لمشروعك، حتى تتمكن من البقاء على المسار الصحيح والتأكد من عدم إغفال أي تفاصيل.

احصل على جدول زمني مرئي مفصل وحدد التبعيات باستخدام قالب مخطط بيرت من ClickUp.

إنشاء خطة المشروع هي حجر الزاوية لإنجاز المشروع بنجاح. إن قالب مخطط بيرت من ClickUp يساعد على نجاح مشروعك من خلال ضمان الاهتمام بكل التفاصيل.

مع هذا القالب، لن تحصل فقط على جدول زمني مرئي مفصّل، بل سيسمح لك أيضاً بتحديد التبعيات ومدة النشاط. يمكنك أيضًا تقسيم مشروعك إلى أجزاء صغيرة.

يساعدك القالب كذلك على إنشاء مهام بحالات وحقول وطرق عرض مخصصة. باستخدام هذه الميزات، يمكنك تتبع تقدم مشروعك بشكل أفضل، وتصور جدوله الزمني، وتحديد تسلسل المهام بسهولة. القالب سهل الاستخدام للمبتدئين، وعمليته سهلة للغاية. استخدم مستندات ClickUp Docs لسرد المهام، وتعيين مدة كل مهمة، وتحديد التسلسل، وإنشاء مخطط بيرت.

استخدم هذا القالب لإكمال جميع المهام بكفاءة دون تعارض في الجدولة. كما أنه يبقي جميع أعضاء فريقك على اطلاع دائم بتقدم المشروع.

2. انقر فوق قالب مخطط بيرت البسيط PERT

قم بتقسيم المشاريع إلى مهام أبسط لتنظيم أفضل باستخدام قالب مخطط بيرت البسيط ClickUp Simple PERT Chart

هل تبحث عن شيء أكثر بديهية وفي نفس الوقت مناسب للمبتدئين؟ انقر فوق قالب مخطط بيرت البسيط طريقة رائعة لضمان الوضوح وتعزيز التعاون داخل فريق مشروعك.

مع هذا القالب، من السهل فهم هيكل مشروعك في لمحة سريعة. يسمح لك بتقسيم مشاريعك إلى مهام أبسط وأصغر. يمكنك تعيين حالات مخصصة مثل "مفتوح" و"مغلق" لتتبع التقدم المحرز. يتيح لك العرض السهل تحديد أي مشكلات محتملة حتى تتمكن من حلها بشكل استباقي.

باستخدام هذا القالب، يمكنك الحصول على مزايا إضافية مثل وضع العلامات وتسميات الأولوية والمهام الفرعية المتداخلة والمزيد من أجل تتبع أفضل و إدارة الأولويات .

ابقَ على نفس الصفحة وتصور مهام مشروعك وتعاون بكفاءة مع قالب مخطط بيرت البسيط.

3. انقر فوق قالب جانت البسيط

قالب مخطط جانت البياني من ClickUp

ال قالب جانت البسيط ClickUp إضافة ممتازة لإدارة مشروعك. فهو يتيح تصورًا سهلًا وجذابًا للتبعيات ويوفر نظرة عامة على مشروعك.

يتم ترميز حالات المهام الثلاث، "مكتمل" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"قيد الإنجاز"، بالألوان لفهمها بسرعة. يمنحك القالب أيضاً ثلاثة حقول مخصصة (مرحلة المشروع، تقدم المشروع، والمرفقات).

قم بتطبيق أنواع العرض الأربعة المختلفة من تطوير المنتج إلى إدارة المشروع.

4. قالب مخطط سير العملية ClickUp

يمكنك تمثيل سير العمل بصريًا لتحديد الاختناقات وإزالتها باستخدام قالب ClickUp's Processes Map Whiteboard

سيكون لبعض أجزاء مشاريعك عمليات أكثر من غيرها. تتطلب هذه العمليات توثيقًا دقيقًا للتوحيد القياسي. إن نموذج مخطط سير عملية ClickUp طريقة فعالة لتوحيد جميع عملياتك دون قضاء ساعات في إنشاء مخطط انسيابي.

مثل القوالب السابقة، هذا أيضًا مناسب للمبتدئين ويوفر قدرات محسّنة. يمكنك الحصول على حالات مخصصة، وحقول، وطرق عرض، وقدرات ممتازة لإدارة المشروع.

إدارة, الخريطة ، وتصور العملية من خلال إنشاء المخططات ومشاركتها مع أعضاء فريقك لإبقائهم على اطلاع دائم.

نظرًا لأنك توثق جميع خطواتك، فمن السهل العثور على المشاكل وحلها. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على سجلات شاملة للرجوع إليها في المستقبل.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام هذا النموذج لتبسيط عملية التوظيف. قم بإعداد المهام وتحديد العمليات باستخدام طريقة عرض المخطط الانسيابي للتوظيف. يمكنك أيضًا إنشاء دليل شامل باستخدام طريقة عرض "دليل البدء".

إن استخدام المخطط سهل؛ استخدم مستند ClickUp Doc لتبادل الأفكار حول الأهداف، وأضف التفاصيل باستخدام الحقول المخصصة، وتصور عمليتك باستخدام طريقة عرض اللوحة، واستخدم مخطط جانت لتحديد تسلسل المهام.

5. قالب لوحة معلومات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

احتفظ بعلامات تبويب على تطوير المشروع والميزانية وعبء عمل الفريق وحالته باستخدام قالب لوحة معلومات إدارة المشروع ClickUp

هل تريد قالبًا قويًا لتعزيز إدارة مشروعك؟ قالب لوحة معلومات إدارة المشاريع ClickUp يفعل ذلك وأكثر. من مساعدتك على البقاء على رأس مشروعك إلى إدارة جدول المشروع ، يمكن لهذا القالب أن يلبي جميع احتياجاتك.

يتميز بثمانية حقول مخصصة: التكلفة المخططة والتكلفة الفعلية والميزانية المتبقية ومرحلة المشروع. كما أنه يعزز تتبع المشروع مع تحذيرات التبعية والعلامات وميزات تتبع الوقت.

يمكنك الحصول على سبع طرق عرض متاحة لتنظيم معلوماتك وتسهيل الوصول إليها. إليك بعضًا منها:

عرض دليل البدء: للحصول على نظرة عامة على أدوات الإدارة

عرض اللوحة: للحصول على تمثيل مرئي لكل مهمة وحالتها

عرض الأنشطة: لتتبع التقدم المحرز

عرض تخطيط القدرات: للحصول على نظرة عامة على أعباء العمل والموارد

عرض أداء الفريق: للحصول على نظرة عامة على أداء الفريق

يمكنك تعيين أربع حالات لمهامك - مكتملة، قيد الإنجاز، قيد التنفيذ، قيد الانتظار، ومهام قيد التنفيذ، ومهام قيد الإنجاز. باستخدام ClickUp Dashboard، يمكنك مراجعة التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام تصورات قوية للبيانات.

يضمن هذا القالب تعاون فريقك بسهولة من أجل عمليات متماسكة. يمكنك أيضًا إرسال تذكيرات إلى فريقك باستخدام ميزة البريد الإلكتروني.

6. قالب تقسيم العمل ClickUp

راقب جميع أجزاء مشروعك من خلال قالب تقسيم العمل في ClickUp

غالبًا ما تكون المشاريع الكبيرة معقدة وتتطلب دعمًا. تتمثل إحدى الطرق الفعالة لإدارة المشاريع المعقدة في تقسيم المشروع إلى مهام يمكن إدارتها. إن نموذج تقسيم العمل ClickUp يساعد على تقسيم مهامك وتنظيمها في مكان واحد.

قم بإنشاء أهداف لكل مهمة صغيرة، وأسندها إلى أعضاء الفريق المختلفين، وقم بإعداد جداول زمنية منفصلة باستخدام هذا القالب. بعد ذلك، حدد أولويات المهام حسب أهميتها.

يمنحك القالب نظرة شاملة وواضحة لجميع مهام مشروعك وجداولك الزمنية. ويمكنك تقدير التكاليف والموارد اللازمة بشكل أفضل، وتحديد المخاطر، وابتكار طرق لتحسينها كفاءة العملية .

يوفر قالب تقسيم العمل طرق عرض وحقول وحالات مخصصة لإدارة أفضل. لإنجاح هيكل تقسيم العمل، ابدأ بتحديد أهداف مشروعك بوضوح.

7. قالب تقييم مشروع ClickUp

قالب تقييم المشروع ClickUp يوفر لك الوقت ويعزز قدراتك في إدارة المشروع.

قالب تقييم مشروع ClickUp يوفر نظرة شاملة لتقييم المشروع. تساعدك التقييمات على إنشاء مراقبة الجودة، وإدارة المخاطر، والتواصل مع أصحاب المصلحة، وضمان التحسين المستمر.

وعلى الرغم من أنه نموذج مناسب للمبتدئين، إلا أنه يقدم مرئيات احترافية تجعل تتبع التقدم المحرز أسهل وأسرع.

يمكنك تقييم أدائك بالأهداف المحددة مسبقًا واتخاذ خطوات للتحسين حيثما كان ذلك مطلوبًا. يمكنك أيضًا التحقق مما إذا كانت أهدافك تتماشى مع مهام المشروع والتقدم المحرز من خلال تصور أفضل.

سيمكنك القالب من إنشاء مشروع لكل هدف تقييم، وتنظيم كل مهمة في فئات، والتعاون مع أصحاب المصلحة. استخدم القائمة، ومخطط جانت، والتقويم، وغيرها لتطوير سير العمل وإعداد أتمتة سير العمل لتتبع التقدم المحرز بشكل أفضل.

احتفل بالمراحل الرئيسية من خلال إنشائها في ClickUp باستخدام قالب تقييم المشروع هذا.

8. قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp قالب السبورة البيضاء

تصور الجدول الزمني لمشروعك بالكامل في لوحة بيضاء واحدة مريحة باستخدام هذا القالب

ال قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp الجدول الزمني للوحة البيضاء إنشاء جدول زمني واضح ومنظم. يتيح لك القالب رؤية مخططك الزمني بأكمله في قالب واحد لوحة بيضاء .

قم بتخصيص تفاصيل أدق، بما في ذلك المهام والمدد والتبعيات، من أجل تخطيط أفضل للمهام. يسمح لك بتعيين حالتين لتتبع التقدم المحرز بشكل أفضل مفتوح ومكتمل

يمكن لجميع أعضاء فريقك وأصحاب المصلحة متابعة تحديثات الحالة مباشرةً.

تساعدك المرئيات الجذابة والشاملة على فهم مفاهيم المشروع والجداول الزمنية بشكل أفضل.

يدعم القالب طريقة عرض واحدة لتتبع التقدم المحرز بدون فوضى، إلى جانب ميزات مثل وضع العلامات والمكلفين المتعددين وتسميات الأولويات وما إلى ذلك.

9. قالب مخطط باور بوينت بيرت بواسطة الجدول الزمني للمكتب

عبر الجدول الزمني للمكتب هل تبحث عن مخطط يناسب تخطيط المشروع وإعداد التقارير؟ قالب مخطط PowerPoint PERT البياني PERT من Office Timeline هو أداة ممتازة للقيام بالأمرين معًا.

فهو يساعدك على تخطيط مهام المشروع بكفاءة ودون أي متاعب. حدد أولويات المهام الخاصة بك وتصور المعلومات بطريقة يمكن فهمها من قبل جميع المعنيين.

ينشئ PowerPoint القالب، مما يجعل الوصول إليه سهلاً ومشاركته بين أعضاء فريقك. وهذا ليس كل شيء. فهو يقوم أيضًا بتحديث جدولك الزمني تلقائيًا من خلال المكون الإضافي Office Timeline لـ PowerPoint، مما يزيل عناء القيام بذلك يدويًا.

10. قالب مخطط بيرت للعروض التقديمية بواسطة صائد الشرائح

قم بإنشاء مخططات بيرت الخاصة بك باستخدام PowerPoint 2010 و 2013 باستخدام هذا القالب.

قالب باور بوينت ممتاز آخر، هذا قالب مخطط بيرت للعروض التقديمية من Slide Hunter يفعل بالضبط ما يقوله بالضبط. فهو يجعل عروضك التقديمية أكثر جاذبية باستخدام مخطط بيرت.

استخدم هذا القالب لإنشاء مخططات بيرت في PowerPoint 2010 و 2013. استخدمه أيضًا لتصميم سير العمل وإنشاء جداول زمنية وجدولة تصميمات الشرائح بسهولة.

11. قالب مخطط إكسيل بيرت من إكسيلونيست

استخدم هذا القالب لإنشاء مخطط بيرت في Excel

إذا كنت ضليعًا في إدارة جداول البيانات وترتاح في العمل مع Excel، فإن قالب مخطط بيرت البياني في Excel PERT من Excelonist مثالي لك. يوفر لك هذا القالب براعة في إنشاء مخطط بيرت باستخدام وظائف Excel القوية.

حدد مراحل مشروعك الرئيسية، وخصص الأطر الزمنية المتوقعة لكل مهمة وحدد تبعيات المهام - كل ذلك من خلال برنامج جداول البيانات المفضل لديك. يجلب هذا القالب إمكانات إدارة المشروع الخاصة بمخطط بيرت إلى Excel، ويتم ضبطه تلقائيًا وفقًا لمدخلاتك، مما يسهل تخطيط الجدول الزمني لمشروعك وإدارته وتحديثه.

سواء كنت من عشاق Excel أو مجرد شخص يفضل الراحة في أداة مألوفة، فإن هذا القالب يجلب قوة مخططات بيرت في متناول يدك.

قم بتبسيط العملية الخاصة بك باستخدام قالب مخطط بيرت الصحيح

لقد ولت أيام إنشاء مخططات بيرت PERT المعقدة للغاية والمستهلكة للوقت. واليوم، نحن نعيش في عصر إنشاء مخطط بيرت سهل! تمكّنك قوالب مخططات بيرت الديناميكية وسهلة الاستخدام هذه من تبسيط التخطيط وتتبع التقدم المحرز دون عناء.

ClickUp هو حل عصري حديث يحتوي على أكثر من ألف قالب مصمم مسبقًا في مختلف حالات الاستخدام، بما في ذلك التصميم والتسويق والعمليات وإدارة علاقات العملاء. إنه يبسط عملياتك ويجعل حياتك أسهل كثيرًا دون أي تكلفة.