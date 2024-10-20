أفضل 10 بدائل لـ Twilio من أجل تواصل أفضل في 2025

إذا كنت تبحث عن جهاز قابل للبرمجة أداة اتصال لتطبيقات الويب أو تطبيقات الجوال الخاصة بك، فمن المحتمل أنك سمعت عن Twilio. على الرغم من أنه خيار شائع، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا تمامًا لمتطلباتك الخاصة

على سبيل المثال، قد تبحث عن خيارات أخرى بميزات مختلفة، ونماذج تسعير أفضل، ووصول مجاني لدعم العملاء. 🙌

لمساعدتك في البحث، قمنا بتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل 10 بدائل ل Twilio حتى يكون لديك كل ما تحتاجه لاتخاذ القرار الصحيح.

ما هو Twilio؟

Twilio عبارة عن منصة اتصالات كخدمة (CPaaS) توفر أدوات للمطورين لتضمين ميزات المراسلة الصوتية والنصية والفيديو في تطبيقات الويب وتطبيقات الجوال. وهي تساعدك بشكل أساسي على تبسيط الاتصالات مع العملاء والعملاء باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.

يحب العديد من المستخدمين Twilio لأنها تندمج بسهولة في تطبيقاتهم ولديها مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) بلغات البرمجة الرئيسية مثل Python وJava وPHP. كما أن وثائق Twilio التفصيلية تساعد المستخدمين الجدد على البدء في المشاريع بسرعة.

ومع ذلك، أنت بحاجة إلى مهارات ترميز قوية لزيادة قدرات Twilio إلى أقصى حد. أيضًا، مع نمو حجم معاملاتك، يمكن أن تزداد التكاليف بسرعة - يبدأ الوصول إلى دعم العملاء الموثوق به من 250 دولار شهريًا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Twilio؟

على الرغم من أن Twilio أداة فعالة لمساعدة المستخدمين النهائيين على التواصل بالوضع الذي يفضلونه - مثل الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني - إلا أنها قد لا تكون الحل الأكثر عمليةً للتواصل التجاري.

عند استكشاف بدائل Twilio، ابحث عن الخيارات التي:

تقديم أسعار فعالة من حيث التكلفة تتناسب مع ميزانيتك

تتكامل بسهولة مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك

التوسع مع نمو أعمالك واحتياجات التواصل لديك

دعم لغات البرمجة التي ترتاح لها

توصيل الرسائل إلى البلدان التي يتواجد فيها جمهورك

توفير قنوات الاتصال (الرسائل النصية والمكالمات والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها) التي تحتاج إليها

تقديم وثائق شاملة ودعم سريع الاستجابة

أفضل 10 بدائل ل Twilio لاستخدامها في 2024

لا ترغب في البحث في عدد لا يحصى من خيارات Twilio البديلة؟ نحن معك. لقد قام فريق عملنا من محققي البرمجيات بتضييق نطاق البحث إلى أفضل بدائل Twilio التي قد تكون مناسبة بشكل أفضل لعميلك و أهداف تواصل الفريق . دعنا نلقي نظرة على ما يجلبه كل خيار إلى الطاولة. 🕵️

1. فوناج

عبر فوناج Vonage عبارة عن منصة CPaaS تسهّل إضافة ميزات الاتصال إلى تطبيقك من خلال توفير واجهات برمجة تطبيقات الرسائل القصيرة والصوت والفيديو. كما أن لديها أيضًا واجهات برمجة تطبيقات للتحقق من المستخدم عبر الرسائل النصية القصيرة والصوتية والبريد الإلكتروني وواتساب والمصادقة الصامتة.

لدى Vonage و Twilio نماذج مختلفة لتسعير المكالمات. فبينما تتقاضى Twilio الرسوم بالتقريب لأعلى إلى أقرب دقيقة، تتقاضى Vonage الرسوم بالثانية. هذا يعني أنك تدفع فقط مقابل ما تستخدمه وتوفر المال. 💰

أفضل ميزات Vonage:

إعداد الرد الصوتي التفاعلي (IVR) بأكثر من 120 لغة بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية

استضافة مؤتمرات فيديو داخل التطبيق مع ما يصل إلى 16,000 مشارك

إنشاء مساعدين افتراضيين بدون رمز للإجابة على الاستفسارات عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة ومنصات التواصل الاجتماعي

التواصل مع أكثر من 40 أداة خارجية بما في ذلك Microsoft Teams وSalesforce وHubspot وMicrosoft Dynamics

قيود Vonage:

يبدأ الدعم ذو الأولوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بسعر 750 دولارًا شهريًا، وهو ما قد يكون باهظًا للشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة 💸

رسوم شهرية إضافية لعمليات التكامل مثل Salesforce و SugarCRM على خطة البداية

تسعير Vonage:

واجهة برمجة تطبيقات الرسائل القصيرة : تبدأ من 0.0076 دولار لكل رسالة صادرة و 0.0061 دولار لكل رسالة واردة

تبدأ من 0.0076 دولار لكل رسالة صادرة و 0.0061 دولار لكل رسالة واردة واجهة برمجة التطبيقات الصوتية : تبدأ بسعر 0.0043 دولار للدقيقة للمكالمات الصادرة أو الواردة

تبدأ بسعر 0.0043 دولار للدقيقة للمكالمات الصادرة أو الواردة الفيديو API : تبدأ من 0.00395 دولار للدقيقة لكل مشارك

API : تبدأ من 0.00395 دولار للدقيقة لكل مشارك تحقق API : يبدأ من 0.053 دولار لكل عملية تحقق ناجحة

تقييمات ومراجعات Vonage:

G2: 4.3/5 (434 تقييم)

4.3/5 (434 تقييم) Capterra: 4.1/5 (299 تقييم)

2. سينش

عبر سينش Sinch عبارة عن منصة متعددة القنوات تتيح لك التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، وخدمة الاتصالات المتنقلة، والبريد الإلكتروني، وواتساب، وفيسبوك ماسنجر، وإنستجرام. يحتوي على حزم SDKs في Node.js وJava و .NET وPHP وPython، مما يسهل دمج قنوات الاتصال هذه في تطبيقك. 📲

إلى جانب المراسلة، تدعم Sinch أيضًا مكالمات الصوت والفيديو داخل تطبيقك. يمكنك تضمين توقيع رقمي لمكالماتك من أجل ثقة العملاء واستخدام إخفاء الرقم للخصوصية في كل من المكالمات والرسائل النصية القصيرة.

سينش أفضل الميزات:

التحقق من المستخدمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات الهاتفية

الاحتفاظ بقائمة جهات اتصال نشطة مع ميزة البحث عن رقم الهاتف

تخصيص الرسائل بناءً على الملفات الشخصية للعملاء وتفضيلات الاتصال

استخدام الاحتياطيات التلقائية لإرسال الرسائل الفاشلة عبر قناة مختلفة

قيود سينش:

القليل من عمليات التكامل الأصلية

قد يستغرق فريق الدعم بعض الوقت للرد

تسعير #### سينش:

رسائل SMS : تبدأ من 0.0078 دولار لكل رسالة واردة أو صادرة

: تبدأ من 0.0078 دولار لكل رسالة واردة أو صادرة رسائل رسائل: تبدأ بسعر 0.010 دولار لكل رسالة واردة و0.018 دولار لكل رسالة صادرة

تقييمات ومراجعات

G2: 4.0/5 (28 مراجعة)

4.0/5 (28 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات

3. المنصة

عبر المنصة Podium هي منصة قائمة على السحابة للشركات المحلية التي تتطلع إلى تعزيز الاحتفاظ بالعملاء والسمعة على الإنترنت إرسال الدفع والمراجعة و طلبات الملاحظات للعملاء والرد على استفساراتهم عبر منصات متعددة عبر الإنترنت.

يمكنك أيضًا تسجيل العملاء المحتملين في قائمة التسويق الخاصة بك وإطلاق حملات نصية جماعية لتحويلهم إلى عملاء. يتتبع Podium تفاصيل العملاء والتفاعلات السابقة وتاريخ المحادثة لمساعدتك على تحسين الحملات التسويقية للحصول على نتائج أفضل 📈

أفضل ميزات المنصة:

الوصول إلى الرسائل النصية ومحادثات الموقع الإلكتروني والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات والرد عليها في مكان واحد

تخصيص توجيه الرسائل حسب الموضوع أو توفر الفريق

قبول المدفوعات الشخصية باستخدام قارئات Podium أو ميزة النقر للدفع في تطبيق الهاتف المحمول

تواصل مع أكثر من 180 أداة خارجية مثل Airtable و ActiveCampaign و BigCommerce و Gmail و Outlook

قيود Podium:

تقتصر خطة المبتدئين على ثلاثة أعضاء في الفريق و1,000 جهة اتصال

دعم العملاء غير متسق

أسعار المنصة:

الأساسية: 249 دولاراً شهرياً

249 دولاراً شهرياً قياسي: 409 دولارات شهرياً

409 دولارات شهرياً احترافي: 599 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات المنصة:

G2: 4.5/5 (1,479 تقييم)

4.5/5 (1,479 تقييم) Capterra: 4.3/5 (485 تقييم)

4. أمازون SNS

عبر أمازون SNS أمازون SNS (خدمة الإشعارات البسيطة) هي خدمة رسائل فورية من Amazon Web Services (AWS). وهي تستخدم نموذج النشر/الاشتراك لبث الرسائل إلى العملاء (عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والإشعارات الفورية) وتطبيقات HTTP و AWS الأخرى.

تتفوق Amazon SNS في التعامل مع أحجام الرسائل الكبيرة بموثوقية عالية. وهذا يجعلها مثالية لإرسال التحديثات المهمة وتنسيق الإجراءات عبر أجزاء مختلفة من تطبيقك.

أفضل ميزات Amazon SNS:

الوصول إلى مليون عملية نشر، و100,000 عملية تسليم HTTP، و1,000 عملية تسليم بريد إلكتروني مجاناً كل شهر

إنشاء قواعد لتحديد من يمكنه النشر أو الاشتراك في موضوع ما

احصل على ملخص لعدد المواضيع والاشتراكات والتطبيقات المتصلة على لوحة التحكم الخاصة بك 📊

التكامل بسلاسة مع خدمات AWS مثل SQS (خدمة قائمة الانتظار البسيطة) وLambda وKinesis Data Firehose

قيود Amazon SNS:

قد يكون الإعداد معقدًا للمبتدئين في منصة AWS

التخصيص المحدود لحالات الاستخدام الفريدة

تسعير Amazon SNS:

الدفع عبر الهاتف المحمول: 0.50 دولار لكل مليون إشعار

0.50 دولار لكل مليون إشعار البريد الإلكتروني: 2.00 دولار لكل 100,000 إشعار

2.00 دولار لكل 100,000 إشعار HTTP/s: 0.60 دولار لكل مليون إشعار

تقييمات ومراجعات أمازون SNS:

G2: 4.3/5 (87 مراجعة)

4.3/5 (87 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (10 مراجعات)

5. بليفو

عبر بليفو Plivo عبارة عن منصة اتصالات سحابية تقدم واجهات برمجة تطبيقات الرسائل النصية القصيرة وواجهات برمجة تطبيقات الصوت وخدمات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت. لديها حزم SDKs بلغات Node و Ruby و Python و PHP و C# و Go و Java.

بالنسبة للرسائل النصية القصيرة، تتضمن الميزات تقارير التسليم وقائمة انتظار الرسائل للإرسال الجماعي. وفي الوقت نفسه، تسمح واجهة برمجة التطبيقات الصوتية بمعرفات المتصل المخصصة، واكتشاف جهاز الرد على المكالمات، ونسخ البريد الصوتي.

مثل Twilio، يتمتع Plivio بانتشار واسع في أكثر من 190 دولة، وهو أمر رائع إذا كان لنشاطك التجاري جمهور دولي. 🌍

أفضل ميزات بليفو:

التحديد التلقائي للأرقام المحلية لإرسال رسائل مجمعة لبناء الثقة وتحسين معدلات القراءة

تلقي تنبيهات فشل الرسائل مع رموز الأخطاء لتصحيح الأخطاء

استخدام القوالب لإنشاء تدفقات لإعادة توجيه المكالمات، وتوجيه المكالمات، واستطلاعات الصوت والرسائل النصية القصيرة

الوصول إلى وثائق شاملة ودعم سريع الاستجابة

قيود بليفو:

لا يدعم التواصل داخل التطبيق ووسائل التواصل الاجتماعي

يبدأ الدعم ذو الأولوية عبر بوابة التذاكر من 250 دولارًا شهريًا

أسعار بليفو:

واجهة برمجة تطبيقات الرسائل النصية القصيرة : تبدأ من 0.00550 دولار أمريكي لإرسال أو استقبال رسالة

واجهة برمجة تطبيقات الرسائل النصية القصيرة : تبدأ من 0.00550 دولار أمريكي لإرسال أو استقبال رسالة واجهة برمجة التطبيقات الصوتية : تبدأ من 0.01000 دولار للدقيقة للمكالمات الصادرة و0.00550 دولار للمكالمات الواردة

تبدأ من 0.01000 دولار للدقيقة للمكالمات الصادرة و0.00550 دولار للمكالمات الواردة SIP Trunking: تبدأ بسعر 0.00650 دولار للدقيقة للمكالمات الصادرة و0.00250 دولار للمكالمات الواردة

بليفو التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (709 تقييمات)

4.5/5 (709 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (85 تقييم)

6. رسالة الطائر

عبر رسالة الطائر MessageBird هي عبارة عن منصة واجهة برمجة تطبيقات اتصالات للتفاعل مع العملاء عبر الدردشة المباشرة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وواتساب وفيسبوك ماسنجر وإنستجرام وجوجل للأعمال.

بفضل صندوق الوارد الموحّد، يمكنك إدارة الرسائل من جميع هذه المنصات في مكان واحد. إنشاء مهام سير عمل تلقائية لإعادة توجيه المكالمات، وتوجيه الرسائل النصية القصيرة إلى البريد الإلكتروني، وتعيين التذكيرات، وغير ذلك، إما من البداية أو باستخدام القوالب. ✨

أفضل ميزات تطبيق MessageBird:

إضافة جهات اتصال يدويًا أو الاستيراد من ملفات TXT أو CSV أو XLSX

مركزية رحلات العملاء من متاجر التجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء، وتحليلات التطبيق للحملات المخصصة

تصدير إحصائيات استخدام الرسائل القصيرة والصوت ومنشئ التدفق إلى ملف CSV

الاتصال مع 15 مكونًا إضافيًا بما في ذلك Salesforce وGoogle Sheets و Shopify وWooCommerce و Zapier

قيود MessageBird:

قد تكون واجهات برمجة التطبيقات بطيئة الاستجابة في بعض الأحيان

يبدأ الدعم ذو الأولوية عبر البريد الإلكتروني بسعر 500 دولار شهريًا

تسعير خدمة MessageBird:

الرسائل القصيرة : تبدأ من 0.0069 دولار أمريكي لكل رسالة

تبدأ من 0.0069 دولار أمريكي لكل رسالة الرسائل الصوتية: تبدأ من 0.015 دولار للدقيقة للمكالمات الصادرة و0.0033 دولار للمكالمات الواردة

تقييمات ومراجعات MessageBird:

G2: 4.2/5 (66 تقييم)

4.2/5 (66 تقييم) Capterra: 4.5/5 (150 تقييم)

7. عرض النطاق الترددي

عبر عرض النطاق الترددي Bandwidth هي منصة للمطورين تتيح لك إضافة ميزات الصوت والمراسلة إلى تطبيقاتك. ويشمل ذلك عقد المؤتمرات لما يصل إلى 20 شخصًا، وتسجيل المكالمات، والنسخ المباشر، وتحويل النص إلى كلام، والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة المجانية.

من الميزات الرئيسية في Bandwidth أنه يمكنك إضافة وظيفة الاتصال في حالات الطوارئ (المعروفة أيضًا باسم 911 المحسّن) إلى تطبيقاتك. هذا مفيد للغاية لتوصيل خدمات الشرطة أو الإطفاء أو الخدمات الطبية إلى عملائك بسرعة. إذا كان تطبيقك يتعلق بالأمان أو السلامة الشخصية أو الرعاية الصحية عن بُعد، فقد يكون Bandwidth أفضل صديق جديد لك. 👫

أفضل ميزات Bandwidth:

استخدام البريد الإلكتروني لإرسال الرسائل النصية القصيرة واستقبال الردود على الرسائل النصية القصيرة في صندوق بريدك الإلكتروني

تتبع حجم المكالمات ومعدلات تسليم الرسائل وأداء الاتصالات

تحليل مشاعر العملاء حتى تتمكن من اتخاذ الإجراء الصحيح

احصل على دعم العملاء مجاناً عبر نماذج الاتصال والمكالمات الهاتفية

قيود النطاق الترددي:

يصعب استخدام بعض واجهات برمجة التطبيقات

لا تتكامل مع Zapier

تسعير عرض النطاق الترددي:

واجهة برمجة تطبيقات الرسائل : تبدأ بسعر 0.004 دولار لكل رسالة صادرة

تبدأ بسعر 0.004 دولار لكل رسالة صادرة واجهة برمجة التطبيقات الصوتية : تبدأ بسعر 0.010 دولار للدقيقة للمكالمات الصادرة و0.0055 دولار للمكالمات الواردة

: تبدأ بسعر 0.010 دولار للدقيقة للمكالمات الصادرة و0.0055 دولار للمكالمات الواردة المصادقة واجهة برمجة التطبيقات : 0.05 دولار لكل مصادقة

تقييمات ومراجعات النطاق الترددي

G2: 4.5/5 (374 تقييم)

4.5/5 (374 تقييم) Capterra: 4.6/5 (127 مراجعة)

8. إنفوبيب

عبر إنفوبيب Infobip هي أداة لمشاركة العملاء لإرسال الحملات التسويقية والتذكيرات والردود على الاستفسارات على القنوات الاجتماعية المفضلة لعملائك.

قم بتخصيص واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها للوصول عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والرسائل داخل التطبيق والإشعارات الفورية والقنوات الاجتماعية المختلفة مثل واتساب وإنستغرام وتيليجرام وفايبر وفيسبوك ماسنجر.

مع هذا البديل ل Twilio، يمكنك الحصول على أداة إنشاء مرئية، بحيث يمكنك إعداد رسائل تلقائية للأحداث مثل تسجيلات المستخدمين أو عمليات الشراء أو أعياد الميلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنفوبيب أدوات إدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي المساعدة في التوصية بالمنتجات، وتوقيت الرسائل بشكل مثالي، وتحديد العملاء المعرضين للخطر.

أفضل ميزات إنفوبيب:

التقاط العملاء المحتملين باستخدام النماذج عبر الإنترنت

إجراء اختبار A/B عبر قنوات متعددة

تتبع أداء الحملة وتصدير النتائج على هيئة ملفات CSV وXLSX

التكامل مع تطبيقات التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و Hubspot و Shopify و BigCommerce

قيود إنفوبيب:

قد يستغرق دعم العملاء وقتاً طويلاً للرد

يقول بعض المستخدمين أن خطط التسعير باهظة الثمن

أسعار إنفوبيب:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إنفوبيب

G2: 4.4/5 (53 مراجعة)

4.4/5 (53 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (13 مراجعة)

9. تيلنيكس

عبر تيلنيكس Telnyx هو حل CPaaS يقدم واجهات برمجة تطبيقات للصوت والمراسلة والتحقق من المستخدم، بالإضافة إلى خدمات ربط SIP. وعلى عكس Twilio، فإن لديها أسعارًا أرخص ووصولاً مجانيًا إلى دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. 📞

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك هذا البديل ل Twilio شبكة IP عالمية خاصة. وهذا يضمن اتصالاً عالي الجودة في جميع أنحاء العالم وحل أسرع لمشكلات المكالمات.

تيلنيكس أفضل الميزات:

جودة مكالمات صوتية واضحة ومتسقة

تتوفر حزم SDKs في Python و Ruby و Node و PHP و Java و .NET

لديه شبكة متعددة السحابة مع AWS وGoogle Cloud وMicrosoft Azure للتكرار ووقت تشغيل عالٍ

وثائق شاملة وتمكين الشركات من خلال فريق دعم سريع الاستجابة

قيود تيلنيكس:

البرمجة المتقدمة مطلوبة لاستخدام ميزات معينة

قد يكون إعداد بطاقة SIM لإنترنت الأشياء معقداً مقارنةً بحلول الاتصالات الأخرى

تسعير Telnyx:

واجهة برمجة تطبيقات المراسلة : تبدأ بسعر 0.004 دولار لكل رسالة صادرة أو واردة

تبدأ بسعر 0.004 دولار لكل رسالة صادرة أو واردة واجهة برمجة التطبيقات الصوتية : تبدأ من 0.007 دولار للدقيقة للمكالمات الواردة والصادرة

تبدأ من 0.007 دولار للدقيقة للمكالمات الواردة والصادرة الفيديو API : تبدأ من 0.002 دولار للدقيقة لكل مشارك

API : تبدأ من 0.002 دولار للدقيقة لكل مشارك تحقق API : تبدأ بسعر 0.03 دولار لكل عملية تحقق

تقييمات ومراجعات Telnyx:

G2: 4.7/5 (328 تقييم)

4.7/5 (328 تقييم) Capterra: 4.7/5 (47 مراجعة)

10. واتي

عبر واتي واتساب (WhatsApp Team Inbox) هو عبارة عن منصة مراسلة عبر واتساب مع أدوات جاهزة وواجهات برمجة التطبيقات للتفاعل مع العملاء المحتملين والعملاء. من السهل إعدادها، حتى لغير المطورين. اربط حسابك على واتساب للأعمال، وأضف جهات الاتصال الخاصة بك، وأطلق حملاتك التسويقية. 🤹

تصب جميع استفسارات العملاء في صندوق وارد واحد موحد حيث يمكن لفريقك التدخل وحل الأمور بسرعة. وإذا لم تكن متواجدًا، يمكنك إعداد روبوت محادثة باستخدام أداة إنشاء بدون رمز لمواصلة المحادثة.

واتي أفضل الميزات:

معرفة من في فريقك متصل أو غير متصل بالإنترنت

معاينة حملاتك قبل بثها

تتبع حجم الرسائل وحالات الرسائل والموظفين الذين لديهم أسرع أوقات استجابة

ربط Wati بثمانية تطبيقات: Zoho CRM، و Shopify، و WooCommerce، و Hubspot، و Pably Connect، و Google Sheets، و Make، و Zapier

قيود Wati:

المستخدمون محدودون في كل خطة، وتبلغ تكلفة المستخدم الإضافي 30 دولارًا شهريًا

تقتصر الباقات على 1,000 محادثة في الشهر، لذا سيتعين عليك شراء أرصدة للمزيد

أسعار واتي:

العادية: 39 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

39 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين) المحترف: 69 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

69 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار (10 مستخدمين)

Wati التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (205 تقييمات)

4.6/5 (205 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (55 تقييم)

أدوات التواصل الأخرى

بينما تركز هذه الخيارات البديلة من Twilio على تخصيص تفاعلات العملاء، توفر أدوات مثل ClickUp ميزات جاهزة لدعم استراتيجيات التواصل في مكان العمل .

من مناقشات المشروع إلى تعليقات المهام إلى المستندات، كل شيء في مكان واحد. هذا يجعل من السهل البقاء منظمًا والحفاظ على السياق وتتبع سجل التواصل مع الجميع في أي وقت. 🎯

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للمناقشات الخاصة بالقسم أو المشروع. بالإضافة إلى النصوص، قم بتحميل الملفات من جهاز الكمبيوتر أو التخزين السحابي مباشرةً إلى الدردشة أو مشاركة الصوت و

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يمكنك طرح الأفكار بسرعة وتوليد المسودات الأولى في ثوانٍ معدودة.

استخدم أداة ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

تساعد أداة ClickUp AI أيضًا في تحسين كتابتك، وتلخيص المستندات الطويلة، وحتى تحويل ملاحظاتك إلى عناصر العمل . ✅

أصبحت إدارة عناصر العمل هذه سهلة للغاية مع إمكانيات إدارة المشروع في ClickUp. يمكنك تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية والتحقق من التقدم المحرز. لجعل سير عملك أكثر سلاسة,

أدوات الأتمتة في ClickUp

التعامل مع المهام المتكررة حتى يتمكن فريقك من العمل على أشياء أكثر أهمية.

أفضل ميزات ClickUp:

تصور المشاريع داخل طرق عرض القائمة والجدول وكانبان والتقويم وجانت

الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي في أوصاف المهام والتعليقات والدردشة والمستندات

الإشارة إلى أعضاء الفريق ب @إشارات لإعلامهم بتعليقاتك

ربط ClickUp بأكثر من 1,000 تطبيق عبر تكاملاته الأصلية وZapier وواجهة برمجة تطبيقات ClickUp

قيود ClickUp:

بعض ميزات الويب وسطح المكتب غير متوفرة على الهاتف المحمول

لا يتوفر ClickUp AI إلا على الباقات المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/شهر

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

حان الوقت للارتقاء بمستوى تجربة العملاء لديك

تقدم Twilio العديد من الميزات المفيدة، ولكنها ليست اللعبة الوحيدة في المدينة لدمج فريق العمل و التواصل مع العملاء في تطبيقاتك. من خلال هذه القائمة المفيدة لخيارات Twilio البديلة، يمكنك بسهولة تقييم كل منصة بناءً على احتياجاتك للعثور على أفضل ما يناسبك.

علاوة على ذلك، إذا كنت جاهزًا للحصول على أداة لتبسيط العمليات التجارية, إدارة المشاريع والداخلية خطط التواصل ، لا تنظر إلى أبعد من ClickUp.

هذا المتجر الشامل يبقي فريقك على نفس الصفحة لإنجاز العمل بشكل أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، مع أكثر من 1000 عملية تكامل، يعمل ClickUp مع مجموعتك التقنية الحالية للحصول على مزيج ناجح. 🏆

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