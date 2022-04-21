المرونة مقابل الرشيقة: ما الفرق بينهما؟ 2025

ـ هل أنت مرتبك بين الرشيقة والمرونة؟

إذا كنت قد قرأت عن أساليب إدارة المشاريع ربما تكون قد سمعت عن أطر عمل مثل Lean و Agile... كثيرًا!

وعلى الرغم من أن هذين النهجين غالبًا ما يتم استخدامهما معًا، إلا أنهما منهجيتان مختلفتان جدًا لإدارة المشاريع.

فما هما إذن؟

والأهم من ذلك، كيف تكون منهجية اللين مختلفة عن منهجية المرونة؟

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على كلتا الطريقتين بالتفصيل ونغطي الاختلافات بينهما من حيث النهج والأهداف وغير ذلك. سنسلط الضوء أيضًا على أفضل برامج إدارة المشاريع التي ستساعدك على إدارة كلا منهجية اللين و منهجية الرشيقة بكفاءة.

هيا بنا نبدأ!

## المرونة مقابل الرشيقة: تاريخ موجز

سنرى أولاً كيف ظهرت كلتا المنهجيتين إلى حيز الوجود.

ففي نهاية المطاف، تبدأ الاختلافات بين منهجية اللين والرشيقة من هنا.

1. الرشيقة

في ثمانينيات القرن الماضي، استخدم مبرمجو الكمبيوتر أساليب التطوير التقليدية مثل منهجية الشلال لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات الخاصة بهم. لم تكن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً فحسب، بل كانت مكلفة أيضًا.

_كيف؟

كان عالم تطوير البرمجيات ينمو بسرعة.

والنمو عادة ما يعني التكيف مع التغيير.

في نظام الشلال، قد يستغرق تطوير المنتج شهوراً وأحياناً سنوات. لذلك بحلول الوقت الذي يتم فيه إصدار البرنامج أو المنتج، يصبح بالفعل قديمًا فيما يتعلق بالاحتياجات الحالية.

وللتغلب على ذلك، تمت كتابة البيان الرشيق.

ومنهجية أجايل مبنية على القيم الأربع والمبادئ الـ 12 الموضحة في بيان أجايل.

تساعد أجايل الفرق على التكيف بشكل أفضل مع التغيير من خلال إشراك أصحاب المصلحة في جميع مراحل العملية. وبهذه الطريقة، يكون هناك تخطيط وتطوير ونشر أفضل للبرمجيات العاملة.

2. المرونة

في سبعينيات القرن الماضي، طور تاييتشي أوهنو نظامًا يُعرف باسم نظام تويوتا للإنتاج (TPS). وكان يهدف إلى تقليل تكاليف المخزون و تحسين الكفاءة لسلسلة توريد السيارات من خلال القضاء على أي نوع من النفايات.

استوحيت TPS من نظام إدارة المخزون في متاجر البقالة واستخدم إشارات مرئية للإشارة إلى احتياجات المخزون بدقة عند الحاجة إلى الأصناف. وقد أدى ذلك إلى تقليل الهدر الكلي وتحسين عملية الإنتاج بأكملها.

ثم استُخدم هذا النظام لتكوين مبادئ التصنيع اللين.

ولكن كيف دخل تطوير البرمجيات اللينة في هذا المجال؟

كتبت ماري وتوم بوبنديك دليلاً شاملاً لتطوير البرمجيات، مستوحى من مبادئ التصنيع الليّن.

دعنا الآن نلقي نظرة على ما هو بالضبط Lean و Agile.

ما هي المنهجية الرشيقة؟ أجايل هي منهجية تطوير البرمجيات تساعد على تطوير المشاريع بنهج تكراري.

على عكس منهجية إدارة المشاريع التقليدية، في منهجية Agile، يتم تقسيم المشروع الكبير إلى دورات تطوير أقصر تُعرف باسم السبرنتات. عادةً ما يستمر كل سباق سريع لمدة 2-4 أسابيع.

إليك مثال يوضح هذا المبدأ الرشيق:

لنفترض أنك تقوم ببناء روبوت.

في طريقة إدارة المشاريع التقليدية مثل Waterfall، قد تستغرق شهورًا لتخطيط وتطوير الروبوت قبل نشره في النهاية.

قد يؤدي ذلك إلى موقف قد يتبين فيه أن ميزة الذكاء الاصطناعي التي اعتقدت أنها رائعة جدًا غير مجدية. ما كان يريده العميل حقيقةً هو روبوت ذو توازن مثالي.

باستخدام منهجية Agile، كان من الممكن تجنب ذلك.

_كيف؟

في منهجية أجايل، يشارك العملاء بنشاط في عملية التطوير. في نهاية كل سبرنت، يقدمون تعليقاتهم، و فريق أجايل ينفذ التغييرات اللازمة في الدورة التالية.

هذا التحسين المستمر يترك مجالًا أقل للأخطاء، مما يساعدك على بناء روبوت يناسب احتياجات عملائك تمامًا.

تعلم كيف خبراء أجايل يطبقون عملية إدارة المشاريع الرشيقة في سير عملهم

ما هي المنهجية الرشيقة؟

يعتمد تطوير البرمجيات الرشيقة على مبادئ المنهجية الرشيقة.

وهي المبادئ السبعة لمنهجية اللين هي

القضاء على الهدر

بناء الجودة في

خلق المعرفة

تأجيل الالتزام

التسليم السريع

احترام الأشخاص

تحسين الكل

يهدف كل مبدأ من مبادئ الإدارة اللينة إلى تحسين عملية الإنتاج من خلال القضاء على الهدر. كما يحاول أيضًا تقليل المخاطر مع تعظيم قيمة العميل.

_انتظر... ماذا يعني "القضاء على الهدر"؟

يشير التخلص من الهدر إلى إزالة كل ما لا يضيف قيمة للعملية.

قد يكون هذا أي شيء من الاجتماعات والوثائق غير الضرورية إلى الأساليب غير الفعالة.

الاختلافات الرئيسية بين أجايل مقابل اللين

الآن بعد أن عرفت ما تنطوي عليه طريقة أجايل ونهج اللين، فإنك تشعر بالفعل أنهما مختلفان، أليس كذلك؟

لجعل الأمور أكثر وضوحًا، إليك قائمة مفصلة بالاختلافات الرئيسية بين الأسلوب الرشيق والمرن:

1. الاختلافات في المنهجية

لا مفاجآت هنا.

هذا هو الفرق الأكثر أهمية بين منهجية أجايل والتفكير المرن.

أ. المنهجية الرشيقة

تتعامل المنهجية الرشيقة مع تحسين عملية تطوير المشروع. وتهدف إلى جعل العملية مرنة وشفافة وقابلة للتكيف.

_لماذا؟

يقدّر التطوير الرشيق التحسين المستمر وإسعاد العملاء.

لهذا، يمر مشروع أجايل بدورات تطوير تكرارية (سباقات السرعة) ويشرك فريق أجايل العميل بنشاط من البداية إلى النهاية.

ب. منهجية اللين

يتمحور منهج اللين حول تحسين عملية الإنتاج. ويتمحور الأمر كله حول تقليل المخاطر و الحد من الهدر (الإنتاج المرن).

في الواقع، "القضاء على الهدر" هو أحد المبادئ الأولى لمنهجية اللين.

عندما تستبعد كل ما لا يساهم في النتيجة النهائية للمشروع، فإن عملية الإنتاج تختصر تلقائيًا وتصبح فعالة. وهذا يوفر لك الكثير من المال والوقت الثمين على المدى الطويل.

2. الاختلافات في النهج

في حين أن كلاً من منهجي Lean و Agile هما منهجان ممتازان في تطوير البرمجيات، إلا أنهما نوعاً ما يختلفان في نهجهما في التطوير:

أ. النهج الرشيق

في الممارسة الرشيقة، يتم تطوير المشروع في دورات أو دورات تدرجية قصيرة وتكرارية.

تشير الطريقة التكرارية والتدريجية إلى تقسيم المشروع إلى مراحل مختلفة، تتكون كل منها من التخطيط والتنفيذ والاختبار والتقييم. وتتكرر هذه العملية حتى تحقق النتيجة المرجوة.

ب. نهج اللين

يهدف نهج اللين إلى إدخال تغييرات تدريجية صغيرة في عملية التصنيع لزيادة الكفاءة. وفي حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى دورات تطوير أقصر، إلا أنه ليس محور التركيز الأساسي لنهج اللين.

3. الاختلافات في الجداول الزمنية للمشروع

في حين تهدف كل من طريقتا اللين والرشيقة إلى تسليم المنتج في أقرب وقت ممكن، إلا أن الجداول الزمنية للمشروعات مختلفة:

أ. الجدول الزمني للمشروع الرشيق

مشروع رشيق أو فريق سكروم يعمل في دورات قصيرة للتسليم بسرعة. عادةً ما تستمر كل دورة أو سباق سريع لمدة 2-4 أسابيع.

ب. الجدول الزمني لمشروع الليّن

تختصر الفرق اللينة الجدول الزمني لمشروعها من خلال تحسين تدفق العمليات. وعادةً ما يحدون من عملهم في العمليات، مما يقلل من الجدول الزمني الإجمالي للمشروع. ومع ذلك، على عكس أجايل، لا يوجد إطار زمني محدد.

4. الاختلافات في الفريق

تتبع الأساليب المرنة والرشيقة هياكل مختلفة للفريق:

أ. فريق أجايل

فريق أجايل هو فريق صغير منظم ذاتيًا, أفراد متعددي الوظائف .

_ ماذا يعني ذلك؟

منظم ذاتي التنظيم : تقرر الفرق كيفية القيام بالعمل بنفسها

: تقرر الفرق كيفية القيام بالعمل بنفسها متعددة الوظائف: يتمتع أعضاء الفريق بمجالات خبرة مختلفة، لكنهم يعملون على تحقيق هدف مشترك

يتألف الفريق من أعضاء مثل مدير المنتج (مالك المنتج)، و مدرب رشيق أو سكروم ماستر والمطورين ومحللي الأعمال، إلخ.

ب. فريق لين

في إدارة المشاريع المرنة يمكنك تشكيل فرق متعددة من فرق اللين، تتكون من أعضاء من الأقسام ذات الصلة.

ويرأس كل فريق قائد فريق يدير الفريق الخاص به والمشاريع الفردية. وفي حين يجب أن يكون أعضاء فريق اللين لديك متمكنين، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكونوا منظمين ذاتيًا ومتعددي الوظائف.

5. الاختلافات في الهدف العام

تسعى أساليب التطوير الرشيقة اللينة إلى تحقيق أهداف مختلفة:

أ. الهدف الرشيق

في التطوير الرشيق، الهدف في التطوير الرشيق هو إنشاء شيء يتوافق مع متطلبات المستخدم النهائي أو أصحاب المصلحة.

ب. الهدف الرشيق

من أجل التطوير المرن الهدف هو إزالة أي عملية لا تضيف قيمة إلى تطوير المنتج.

6. الاختلافات في مجال التركيز

إليك كيف تختلف الرشيقة الرشيقة عن بعضها البعض:

أ. مجال التركيز الرشيق

يركز التطوير الرشيق على نطاق المشروع وقيمة العميل.

في تطوير البرمجيات الرشيقة، فإن نطاق منتج البرمجيات يشير إلى ميزاته ووظائفه. يتم إعطاء الأولوية لقيمة العميل حيث يتم في نهاية كل سباق سريع أخذ الملاحظات وتنفيذ التغييرات في الدورة التالية.

ب. مجال التركيز المرن

من ناحية أخرى، يدور تطوير البرمجيات اللينة حول تحسين تدفق العمليات والجودة.

وينصبّ التركيز على تحسين العملية والجودة (الهدف هو انعدام العيوب).

ويتم تحقيق ذلك عادةً باستخدام نهج يُعرف باسم تخطيط تدفق القيمة.

ما هو تخطيط تدفق القيمة_؟ تخطيط تدفق القيمة هي طريقة تُستخدم لتصور سلسلة الأحداث بين إنشاء المنتج وتسليمه للعميل.

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Agile مقابل Lean: ما هي أوجه التشابه؟

أتعرف لماذا يجمع الناس في كثير من الأحيان بين _ إطار العمل الرشيق واللينمعًا؟

ذلك لأن كلتا المنهجيتين تشتركان في القيم، مثل القدرة على التكيف مع التغييرات بسرعة.

فيما يلي بعض أوجه التشابه الأخرى بين منهجية الليّن الرشيقة:

التحسين المستمر : تركز كلتا المنهجيتين على الفحص المنتظم لمنهجية العمل لإجراء التحسينات الممكنة

: تركز كلتا المنهجيتين على الفحص المنتظم لمنهجية العمل لإجراء التحسينات الممكنة قيمة العميل تحديد الأولويات : سواء كانت المشاركة النشطة لأجايل في ملاحظات العميل أو تركيز لين على تقديم الجودة، فكلاهما يهدف إلى توفير قيمة متزايدة للعميل

: سواء كانت المشاركة النشطة لأجايل في ملاحظات العميل أو تركيز لين على تقديم الجودة، فكلاهما يهدف إلى توفير قيمة متزايدة للعميل الجداول الزمنية الفعالة : تنشر منهجية "أجايل" المنتجات في إصدارات متكررة بينما في إدارة المشاريع المرنة تتضمن عملية التطوير أقل عدد ممكن من الخطوات. يركز كلا المنهجين على الحفاظ على الكفاءة.

: تنشر منهجية "أجايل" المنتجات في إصدارات متكررة بينما في إدارة المشاريع المرنة تتضمن عملية التطوير أقل عدد ممكن من الخطوات. يركز كلا المنهجين على الحفاظ على الكفاءة. التدفق المستمر للنتائج : مع تقسيم عملية التطوير إلى أجزاء تقدم منهجية أجايل باستمرار القيمة على دفعات بينما تستمر منهجية اللين في إعطاء النتائج مع التخلص المستمر من الهدر

كيفية إدارة كل من المشاريع الرشيقة والمرنة بكفاءة

_إذن كيف ستدير الأجايل والمرونة؟

مع الأدوات الرشيقة الصحيحة بالطبع!

لا... لا. لا يمكنك استخدام _أي أداة!

لإدارة المشاريع بمرونة، أنت بحاجة إلى برنامج مناسب لإدارة المشاريع.

عادة، يجب أن يكون برنامج إدارة المشروع قادرًا على:

إدارة المهام والمشاريع

أتمتة سير العمل

تسهيل تعاون الفريق عن بُعد التكامل مع أدوات مساحة العمل المختلفة



بالإضافة إلى ذلك، سواء كانت رشيقة، فإن منهجية سكروم أو كانبان أو لين أو سداسية سيجما أو أي منهجية لإدارة المشاريع، يجب أن يكون برنامجك قادرًا على التعامل معها.

_لماذا؟

تتطلب كل منهجية وظائف منفصلة من أدواتها.

بالإضافة إلى ذلك، ليس الأمر كما لو أن كل فريق يختار منهجية واحدة ويلتزم بها إلى الأبد!

لذلك لا يمكنك شراء برنامج جديد في كل مرة يستخدم فيها فريقك منهجية مختلفة لإدارة المشروع.

لحسن الحظ، لديك أدوات قوية مثل ClickUp للتعامل بكفاءة مع جميع مهامك ومشاريعك، بغض النظر عن المنهجية التي تفضلها.

ولكن ما هو ClickUp؟

انقر فوق هو موقع برنامج إدارة المشاريع الرشيقة المرنة الأعلى تقييمًا في العالم . سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في:

تنفيذ برامج إدارة المشاريع الرشيقة والمرنة, سكروم , كانبان ClickUp هو البرنامج الوحيد الذي تحتاجه!

دعنا نرى كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في التكيف مع تقنيات اللين والرشاقة:

1. حالات المهام المخصصة لمراحل المشروع المختلفة

يتطلب كل مشروع مجموعة من الحالات الخاصة به.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لمهندس البرمجيات مراحل مثل "تحميل Git" و"تصحيح الأخطاء" لمشروع تجربة المستخدم المرنة. في المقابل، يمكن أن يكون لمشروع تطوير المحتوى خطوات مثل "التحرير" و"فحص الجودة".

مع ميزة الحالات المخصصة في ClickUp، لن تكون هذه مشكلة.

يتيح لك هذا البرنامج إنشاء حالات مخصصة تعكس احتياجات مشروعك بدقة. كن وصفيًا ومبدعًا كما تريد!

يكفي إلقاء نظرة سريعة على حالة المهمة لتحديد المرحلة التي وصلت إليها. وبهذه الطريقة، يمكن لقائد الفريق أو أي شخص يعمل في المشروع التحقق على الفور من كيفية تقدمه.

2. حدد أهدافًا لتحقيق سباقات السرعة الخاصة بك

بصرف النظر عن منهجية إدارة المشروع التي تفضلها، سيكون لديك العديد من أهداف المشروع مثل "تطوير 20% من المنتج في السباق الأول" أو "زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني بنسبة 10%".

_إذن كيف يمكنك تتبعها؟

ثلاث كلمات: كليك أب الأهداف الميزة !

الأهداف عبارة عن حاويات عالية المستوى يمكنك تقسيمها إلى أهداف أصغر وقابلة للقياس.

اختر من بين مجموعة متنوعة من الوحدات لقياس الهدف، مثل:

العملة: مبلغ من المال

مبلغ من المال رقم: نطاق من الأرقام من 0 إلى ما لا نهاية

نطاق من الأرقام من 0 إلى ما لا نهاية المهام: قائمة بالمهام التي يجب إكمالها لتحقيق الهدف

قائمة بالمهام التي يجب إكمالها لتحقيق الهدف صواب/خطأ: نتيجتان محتملتان فقط (تم أو لم يتم)

3. التعاون عبر التعليقات وعرض الدردشة

_الإيماء بالرأس والإجابات المكونة من كلمة واحدة لا تجعل المحادثة جيدة، أليس كذلك؟

4. أتمتة سير العمل لأتمتة أكثر من 50 مهمة متكررة

_من المحتمل أنك تتعامل مع الكثير من المهام اليدوية المتكررة كل يوم

_ونحن متأكدون تمامًا أن هذه المهام هي أكثر المهام التي تكره أداءها أيضًا

لكن لا تقلق. كليك أب الأتمتة الميزة تجلب الكثير من أتمتة المهام إلى مكان عملك لحل هذه المشكلة.

يمكنك استخدامها بسهولة لأتمتة المهام المتكررة، مما يوفر عليك الوقت ويحرر مواردك للمهام التي تتطلبها بالفعل.

إليك كيفية عمل أتمتة سير العمل في ClickUp:

إذا كان الزناد يحدث ويكون الشرط صحيحًا، يتم تنفيذ إجراء محدد تلقائيًا

يقدم هذا البرنامج متعدد الاستخدامات أكثر من 50 عملية تلقائية معدة مسبقًا لمساعدتك في الانطلاق.

بعضها هي

عندما تتغير حالة المهمة تقوم تلقائيًا بتغيير المُعيَّن تلقائيًا

تطبيق قالب أثناء إنشاء مهمة

تحديث أولوية المهمة عند مسح قائمة التحقق الخاصة بها

تغيير العلامات عند حلول الموعد النهائي للمهمة

أرشفة مهمة عندما تتغير أولويتها

يمكنك حتى إنشاء الأتمتة المخصصة الخاصة بك لتناسب احتياجاتك.

5. لوحات المعلومات للحصول على لمحات عامة مرئية لمشروعك كليك أب لوحات المعلومات

تعطيك لمحات عامة مرئية سريعة عن مشاريع تطوير البرمجيات الرشيقة أو مشاريع الليّن. _سورتا مثل مركز التحكم في مهمة المركبة الفضائية

_الفائدة؟

يمكن لقائد الفريق أو حتى فريق سكروم بأكمله الحصول على فكرة واضحة عن كل ما يحدث في مساحة العمل.

لأقصى قدر من المرونة، قم بتخصيص لوحة التحكم الخاصة بك مع رسوم بيانية مختلفة مثل:

مخططات السرعة : يسلط الضوء على معدل إنجاز مهامهم

يسلط الضوء على معدل إنجاز مهامهم المخططات البيانية للسرعة : يوضح مقدار العمل المنجز بالفعل في مشروع ما

يوضح مقدار العمل المنجز بالفعل في مشروع ما مخططات الاحتراق : تعرض مقدار العمل المتبقي في المشروع

تعرض مقدار العمل المتبقي في المشروع مخططات التدفق التراكمي : عرض كيفية تقدم المشروع بمرور الوقت

6. مخططات جانت لمراقبة الجدول الزمني للمشروع بسهولة

_هل سئمت من استخدام جدول بيانات لتتبع الجدول الزمني لمشروعك أو التقدم المحرز فيه؟

قل وداعًا لعقلية التسعينيات! كليك أب مخططات جانت مثالية لتتبع وإدارة الجدول الزمني لمشروعك.

يكفي إلقاء نظرة سريعة على مخطط جانت الخاص بك لتحديد ما إذا كانت الأمور تسير على المسار الصحيح أم لا.

_أفضل جزء؟

تأتي مخططات جانت هذه مع الكثير من الإمكانيات الآلية.

يمكنها:

إعادة ضبط تبعيات المهام تلقائياً عند إعادة جدولة العناصر

مقارنة التقدم المتوقع مقابل التقدم الحالي للمشروع

حساب النسبة المئوية لتقدم المشروع استنادًا إلى المهام المنجزة/إجمالي المهام

حساب المسار الحرج لتحديد المهام التي يجب تحديد أولوياتها

المساعدة في إدارة سير العمل الرشيقة

خاتمة

من المؤكد أن ممارسات اللين والرشيقة تختلف في عدة جوانب.

ومع ذلك، على الرغم من أن كل منهجية تطوير مثالية لنوع مختلف من المشاريع، إلا أنك ستظل بحاجة إلى البرنامج المناسب لإدارة المشروع لإدارة كل شيء.

لحسن الحظ، كل ما عليك فعله هو استخدام ClickUp، أفضل برنامج رشيق ومرن في السوق!

من مساعدتك في متابعة العقلية الرشيقة للارتقاء بمرونة أعمالك، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه.

فلماذا لا الاشتراك مجانًا اليوم وتفوق في أنشطة إدارة المشاريع الخاصة بك؟